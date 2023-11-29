10-те най-добри уеб хостинг услуги за управление на вашите уебсайтове

Вашата уеб хостинг услуга оказва влияние върху скоростта и производителността на вашия уебсайт, а високопроизводителните сайтове обикновено се класират по-добре в търсачките и осигуряват по-добро потребителско преживяване, което води до по-висока задържаемост на посетителите.

Има много опции за хостинг и изборът сред толкова много възможности може да бъде труден. В крайна сметка, най-добрата услуга за уеб хостинг за вас зависи от нуждите на вашия уебсайт, обема на трафика, бюджета и плановете за бъдещо развитие.

Този обзор на най-добрите уеб хостинг услуги ще ви даде съвети за това какво да търсите в един хостинг доставчик и ще ви даде представа за това, което предлагат най-популярните уеб хостинг услуги. Ще разгледаме и как подходящите инструменти за управление на проекти с отворен код правят създаването на страхотен уебсайт още по-лесно.

Какво трябва да търсите в една услуга за уеб хостинг?

Изборът на подходяща уеб хостинг услуга за новия ви уебсайт е важно решение. Правилният избор ще гарантира, че сайтът ви е бързо достъпен за потребители от цял свят. Неподходящите уеб хостинг услуги могат да разочароват посетителите и да навредят на репутацията на вашата компания. Независимо от типа на сайта, който управлявате, вие искате да сте сигурни, че вашият уеб хост предоставя:

Поддръжка на клиенти: Потърсете поддръжка на клиенти 24/7, за да се решават проблемите веднага щом възникнат.

Хостинг планове: Хостинг плановете могат да варират от основен споделен хостинг до специализирани хостинг планове.

WordPress хостинг: Ако управлявате WordPress сайт, потърсете управляем WordPress хостинг, за да получите подобрена сигурност.

Памет и трафик: Хостинг доставчикът трябва да предлага достатъчно памет и трафик, за да отговори на вашите нужди.

Мащабируемост: Уеб хостинг, който предлага специализирани сървъри или опции за виртуални частни сървъри (VPS), ще се мащабира по-добре с разрастването на вашия бизнес.

Гаранция за наличност: Потърсете уеб хостинг с висока гаранция за наличност, за да сведете до минимум прекъсванията.

Безплатен домейн: Някои уеб хостинг компании включват безплатно домейн име за първата година, когато закупите уеб хостинг план.

SSL сертификати: Днес е задължително да имате SSL сертификат, а някои хостинг доставчици предоставят безплатен SSL сертификат.

Безплатно преместване на сайта: Ако се премествате от друг хост, безплатните услуги за преместване на сайта ви спестяват време и нерви.

Инструменти за електронна търговия: Ако управлявате бизнеса си чрез уебсайта си, той се нуждае от функции, които са от критично значение за бизнеса, като Ако управлявате бизнеса си чрез уебсайта си, той се нуждае от функции, които са от критично значение за бизнеса, като инструменти за разработване на приложения инструменти за управление на продуктовия беклог . Ако уеб хостът не ги предлага директно, той трябва да предлага лесна интеграция с любимите ви платформи (включително софтуера за база данни с клиенти ).

Хостинг на електронна поща: За професионален имейл адрес потърсете уеб хостинг услуга, която включва хостинг на електронна поща.

Създател на уебсайтове: За тези, които нямат технически умения, създателят на уебсайтове може да улесни създаването на сайт, особено ако предлага За тези, които нямат технически умения, създателят на уебсайтове може да улесни създаването на сайт, особено ако предлага инструменти без кодиране за продуктови мениджъри и други екипи.

10-те най-добри услуги за уеб хостинг

Съставихме списък с някои от най-добрите услуги за уеб хостинг, включително предимствата и недостатъците на всеки уеб хост и текущите им оценки в надеждни уебсайтове за ревюта на трети страни.

1. Hostinger

Чрез Hostinger

Hostinger е известен с едно от най-добрите съотношения цена-производителност на пазара на уеб хостинг. Това нискоценово, високопроизводително предложение е отличен избор за тези, които се нуждаят от хостинг на няколко уебсайта. Те предлагат безплатно домейн име за първата година и лесна настройка за WordPress сайт.

Най-добрите функции на Hostinger

Предлага разнообразни хостинг планове, които отговарят на нуждите на бизнеса в различни етапи на развитие.

Предоставя лесен за използване контролен панел, който улеснява управлението на уебсайта за хора с ограничени технически умения.

Осигурява надеждност на работното време с 99,9% гаранция за достъпност, за да поддържате сайта си достъпен за посетителите.

Включва безплатни SSL сертификати с хостинг планове за подобрена сигурност и доверие на посетителите.

Позволява мащабируемост с хостинг планове, които лесно се надграждат с нарастването на вашите нужди.

Ограничения на Hostinger

Компанията не предлага специализиран хостинг.

Някои потребители искаха да имат възможност да получават поддръжка по телефона.

За да получите най-добрата цена, трябва да се ангажирате с дългосрочен план.

Цени на Hostinger

Управляем WordPress хостинг: Започва от 2,99 $/месец

Създател на уебсайтове: Започва от 2,99 $/месец

Хостинг на уебсайтове: Започва от 2,99 $/месец

VPS хостинг: Започва от 7,99 $/месец

Клъуд хостинг: Започва от 9,99 $/месец

Оценки и отзиви за Hostinger

G2: 4. 4/5 (450+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 250 отзива)

2. HostGator

VIa HostGator

HostGator предлага цялостен набор от уеб хостинг услуги. Техните хостинг опции включват споделен уеб хостинг, VPS хостинг и специализирани сървъри.

Компанията предлага 45-дневна гаранция за връщане на парите, така че клиентите могат да я изберат с увереност.

Най-добрите функции на HostGator

Предлага отзивчива 24/7 поддръжка на клиенти за потребители на всички планове.

Предоставя 45-дневна гаранция за връщане на парите, която е по-дълга от повечето уеб хостинг услуги.

Предлага разнообразни хостинг планове, включително споделен хостинг, VPS хостинг, хостинг на специален сървър и управляем WordPress хостинг.

Включва безплатен уебсайт конструктор с хиляди шаблони, което улеснява създаването на собствен уебсайт без технически умения.

Безплатната регистрация на домейн за първата година помага за намаляване на началните разходи.

Осигурява 99,9% гаранция за достъпност, което гарантира, че уебсайтовете са достъпни за посетителите с минимално прекъсване.

Ограничения на HostGator

Много платени добавки могат бързо да увеличат цената на хостинга.

Някои конкуренти от по-висок клас предлагат по-добра гаранция за непрекъснатост на работата.

Няколко потребители са отбелязали бавно зареждане на уебсайтовете, хоствани от компанията.

Цени на HostGator

WordPress хостинг: Започва от 5,95 $/месец

VPS хостинг: Започва от 29,95 $/месец

Специализиран хостинг: Започва от 119 $/месец

Оценки и отзиви за HostGator

G2: 3,6/5 (над 150 отзива)

Capterra: 3,9/5 (54 отзива)

3. Wix

Чрез Wix

Wix е известен предимно с висококачествения си визуален уебсайт конструктор, но предлага и хостинг услуги като част от този пакет.

Простата функция „плъзгане и пускане” на уебсайт конструктора го прави привлекателен за тези, които искат лесно да създадат личен сайт. Освен това платформата улеснява създаването на онлайн магазин или друг бизнес сайт.

Най-добрите функции на Wix

Включва уебсайт конструктор с редактор от типа „дръпни и пусни” за лесно създаване на уебсайтове.

Предлага над 900 безплатни, персонализирани шаблони за уебсайтове, обхващащи различни индустрии.

Разполага с безплатен уеб хостинг, за да направи стартирането още по-достъпно.

Предлага пълен набор от SEO инструменти и функционалности за по-добри резултати при органичното търсене.

Разполага с сигурност на корпоративно ниво, включително защита от DDoS атаки и автоматични SSL сертификати, за да поддържате сигурността на вашия сайт и данните на посетителите.

Има ли вградени в платформата решения за електронна търговия, които улесняват създаването на онлайн магазин?

Ограничения на Wix

Някои потребители изразиха недоволство от това колко е трудно да се промени шаблонът.

Безплатният план поставя брандинг и реклами на Wix на вашия сайт.

Някои потребители смятат, че цените са малко високи в сравнение с конкурентите.

Цени на Wix

Комбо: 16 $/месец

Неограничен: 22 $/месец

Pro: 27 $/месец

VIP: 45 $/месец

Business Basic: 27 $/месец

Business Unlimited: 32 $/месец

Business VIP: 59 $/месец

Оценки и рецензии за Wix

G2: 4. 2/5 (1500+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 9000 отзива)

4. Namecheap

Чрез Namecheap

Както подсказва името, този уеб хостинг доставчик е известен с достъпните си цени. Компанията предлага гама от хостинг услуги, които отговарят на нуждите на повечето бизнеси. Независимо дали изберете споделен хостинг, реселърски хостинг или VPS уеб хостинг, Namecheap предлага 24/7 клиентска поддръжка.

Най-добрите функции на Namecheap

Конкурентна регистрация на домейни, която включва широка гама от домейни от най-високо ниво (TLDS)

Регистрацията на домейн включва безплатна защита на личните данни на домейна без допълнителни разходи.

Компанията твърди, че можете да очаквате 100% наличност.

Включва безплатен уебсайт конструктор и библиотека с шаблони с всеки хостинг план.

Бърз и достъпен управляем WordPress хостинг

Предоставя 24/7 поддръжка на клиенти за всякакви проблеми или въпроси, които могат да възникнат.

Ограничения на Namecheap

SSL сертификатите са безплатни само през първата година, което увеличава общата цена на хостинга.

Някои потребители са съобщили за по-бавно зареждане и периодични прекъсвания.

Наборът от функции не е толкова богат, колкото някои потребители се нуждаят за по-специализирани изисквания за хостинг.

Цени на Namecheap

Stellar: Започва от 4,48 $/месец

Stellar Business: Започва от 9,48 $/месец

EasyWP Starter: Започва от 6,88 $/месец

Quasar: 15,88 $/месец

Magnetar: 28,88 $/месец

Xeon E-2234: 69,88 $/месец

Оценки и рецензии за Namecheap

b 4. 3/5 (90 отзива)

Capterra: Няма отзиви

5. Liquid Web

Чрез Liquid Web

Liquid Web е специализирана в управляемия хостинг. Те предлагат опции за специален хостинг, VPS хостинг и облачен хостинг. Всяка от техните оферти е напълно управляема, което спестява на потребителите усилията да поддържат системите актуализирани и защитени. Компанията поставя силен акцент върху предлагането на високопроизводителни хостинг услуги.

Най-добрите функции на Liquid Web

Наличен е напълно управляем хостинг, който елиминира необходимостта от познания по уеб администрация.

59-секундна гаранция за първоначален отговор при обслужване на клиенти по телефона или чрез чат

Персонализирани сървъри, които могат лесно да бъдат адаптирани към конкретни инфраструктурни нужди

Решенията за облачен хостинг са проектирани за висока производителност, за да се справят с взискателни приложения.

Управляеми WordPress хостинг оферти за по-лесно администриране на WordPress сайтове

Ограничения на Liquid Web

Цените са по-високи от тези на някои конкуренти.

Някои потребители се оплакаха, че интерфейсът е объркващ за навигация.

Тъй като те са специализирани в управляемия хостинг, не се предлагат опции за споделен хостинг.

Цени на Liquid Web

Управляем VPS хостинг: Започва от 59 $/месец

Специализирани облачни сървъри: От 149 $/месец

Управляем хостинг на специален сървър: Започва от 199 $/месец

Хостинг, съответстващ на HIPAA: Започва от 384 $/месец

Частен облак: Започва от 510 $/месец

Оценки и рецензии за Liquid Web

G2: 4. 4/5 (99 отзива)

Capterra: Няма отзиви

6. InterServer

Чрез InterServer

InterServer е хостинг доставчик, който предлага на клиентите си гаранция за фиксирани цени. Докато други уеб хостинг доставчици могат да повишат цените след първата година или в хода на нормалната си дейност, InterServer фиксира цените на нивото, което сте договорили при регистрацията си. Те предлагат редица хостинг планове, които обхващат както споделен хостинг, така и планове за специален хостинг.

Най-добрите функции на InterServer

Разнообразие от уеб хостинг услуги, като споделен хостинг, VPS хостинг и хостинг на специален сървър.

Предоставя 24/7 клиентска поддръжка за всички планове за незабавна помощ при всякакви проблеми, свързани с хостинга.

Налична е безплатна миграция на сайта, което улеснява преминаването от други доставчици.

Включва безплатни SSL сертификати за повишена сигурност на по-ниска цена.

Гаранция за фиксирана цена за всички хостинг планове, така че ще знаете, че таксите ви няма да се увеличат при подновяване.

Предоставя неограничено пространство за съхранение и трафик в стандартните си планове за уеб хостинг.

Ограничения на InterServer

Някои потребители са имали проблеми по време на процеса на регистрация, което е затруднило създаването на акаунт.

Цената беше малко скъпа за вкуса на някои потребители.

Интерфейсът може да бъде объркващ за тези, които са нови в управлението на уеб хостинг акаунт.

Цени на InterServer

Специална оферта за VPS: 6 $/месец

Специализиран: 59 $/месец

WordPress: 8 $/месец

Оценки и рецензии за InterServer

G2: 3,9/5 (29 отзива)

Capterra: Няма отзиви

7. SiteGround

Чрез SiteGround

Този уеб хостинг доставчик е добре известен в уеб хостинг индустрията с услугите си за WordPress хостинг. SiteGround предлага управлявани WordPress хостинг планове с много персонализирани инструменти и допълнителни услуги, за да гарантира подобрена сигурност и скорост, надхвърлящи стандартната WordPress инсталация.

Най-добрите функции на SiteGround

Уеб хостинг услугите се фокусират върху висока производителност и надеждност, използвайки Google Cloud Premium.

Осигурява ултра-бързи сървърни настройки с персонализирани PHP и MySQL имплементации за повишена производителност на уебсайта.

WordPress хостингът е оптимизиран със статично и динамично кеширане и предварително инсталиран плъгин Speed Optimizer.

Бързо възприема нови технологии, като най-новите версии на PHP или иновативни протоколи като Brotli и HTTP/2.

Поддръжката на клиенти е на разположение 24/7 и се гордее с 98% степен на удовлетвореност на клиентите.

Дайте приоритет на сигурността на уебсайта с 24-часова система за управление, разпределени резервни копия и допълнителни функции за сигурност.

Ограничения на SiteGround

Някои потребители считат, че ограниченията за съхранение и трафик са прекалено строги.

Макар да има начални и напреднали опции за хостинг, няма междинни опции.

Някои функции, които според потребителите трябва да бъдат включени в цената, са допълнителни платени добавки.

Цени на SiteGround

StartUp: 3,99 $/месец

GoGeek: 7,99 $/месец

GrowBig: 4,99 $/месец

Оценки и рецензии за SiteGround

G2: 4. 2/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (66 отзива)

8. IONOS

Чрез IONOS

IONOS предлага няколко уеб хостинг услуги, включително специален хостинг, VPS хостинг и облачен хостинг. Компанията е най-известна с предлагането на мащабируеми хостинг планове, които лесно могат да се приспособят към бизнеса на всякакви размери във всеки етап от неговото развитие. Както много други уеб хостинг доставчици, те предлагат безплатна регистрация на домейн през първата година от хостинга.

Най-добрите функции на IONOS

Налични са споделен хостинг, VPS хостинг, специален хостинг и облачен хостинг.

Големият избор от оферти предоставя мащабируемо решение за хостинг на уебсайтове.

Управляван WordPress хостинг за потребители, които искат да създадат WordPress уебсайтове

Безплатно домейн име за първата година с повечето от техните хостинг планове.

Повечето пакети включват инструмент за създаване на уебсайтове, който позволява на потребителите лесно да създават свои собствени уебсайтове.

Поставя силен акцент върху сигурността, като предлага безплатни SSL сертификати и специализирани центрове за данни.

Ограничения на IONOS

Скоростта на отговора на сървъра е по-бавна от средната за индустрията.

Опцията за телефонна поддръжка е ограничена до 14 държави.

Регистрацията на акаунт е ограничена до определени държави.

Цени на IONOS

Essential: 5 $/месец

Стартово ниво: 7 $/месец

Плюс: 6,50 $/месец

Ultimate: 13 $/месец

Оценки и рецензии за IONOS

G2: 3,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 3,5/5 (52+ отзива)

9. GoDaddy

Чрез GoDaddy

GoDaddy е сред най-известните имена в областта на уеб хостинга и услугите за регистрация на домейни. Компанията предлага широка гама от услуги, от основен споделен хостинг до специализирани хостинг планове за взискателни бизнес нужди. Тук ще намерите и инструменти за създаване на уебсайтове, хостинг на имейли и други функции, необходими на бизнеса за развиване на уеб присъствие.

Най-добрите функции на GoDaddy

Известен с изчерпателните си опции за регистрация на домейни и уеб хостинг

Предлага разнообразни хостинг планове, включително опция за управляем WordPress хостинг.

Осигурява 24/7 поддръжка на клиенти за проблеми, свързани с хостинг услугата.

Включва лесен за използване инструмент за създаване на уебсайтове, така че потребителите да могат да създадат свой собствен уебсайт.

Много хостинг планове включват безплатна регистрация на домейн име за първата година.

Ограничения на GoDaddy

Най-евтините планове за споделен хостинг не предоставят безплатен SSL сертификат.

Много клиенти смятаха, че има прекалено много допълнителни продажби преди да завършат поръчката си.

Няма опция за чат на живо за поддръжка на клиенти.

Цени на GoDaddy

Основен: 6,99 $/месец

Делукс: 9,99 $/месец

Ultimate: 12,99 $/месец

Електронна търговия: 15,99 $/месец

Оценки и рецензии за GoDaddy

G2: 4/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 1200 отзива)

10. Hostwinds

Чрез Hostwinds

Hostwinds предлага и няколко вида уеб хостинг опции. Сред предлаганите от тях услуги ще намерите споделен хостинг, облачен хостинг и решения за специализирани сървъри. Компанията е известна с предоставянето на мощни хостинг услуги на конкурентни цени и със силен фокус върху поддръжката на клиентите.

Най-добрите функции на Hostwinds

Предлага пълна гама от уеб хостинг услуги, от споделен хостинг до специализирани сървъри.

Подчертава поддръжката на лично ниво с решенията си на корпоративно ниво.

VPS хостингът предоставя набор от специални ресурси за по-добра производителност на виртуалния частен сървър.

Облачните сървъри се персонализират лесно с набор от опции за инсталиране с едно кликване.

Компанията притежава цялата си собствена инфраструктура, което позволява конкурентни цени.

Те предлагат 99,9999% гарантирана наличност благодарение на своята високо излишна мрежа.

Ограничения на Hostwinds

Включеният уебсайт конструктор е по-основен, отколкото някои потребители биха желали.

Има някои оплаквания за неработещи линкове и липсващи ресурси в базата от знания.

Процесът на настройка на акаунта беше разочароващ за някои потребители.

Цени на Hostwinds

Windows VPS: От 12,74 $/месец

Linux VPS: От 8,24 $ на месец

Споделен хостинг: Започва от 5,24 $ на месец

Бизнес хостинг: Започва от 8,99 $/месец

Оценки и рецензии за Hostwinds

G2: 4,8/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (3 отзива)

