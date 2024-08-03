10 трика за пътуване, съчетаващо работа и отдих, за да управлявате работата и забавлението

400 милиона. Това е броят на дългите бизнес пътувания, които корпоративните пътници от САЩ правят за една година. Ясно е, че бизнес пътуванията са се възстановили напълно от спада, предизвикан от пандемията!

Въпреки това, ето нещо, което може би не знаете: в почти 60% от тези пътувания служителите са добавили отпускни дни, за да си осигурят малко почивка преди или след работното пътуване. Старата поговорка, че работата и удоволствието не трябва да се смесват, изглежда не важи в този случай, защото пътуванията за удоволствие и работа са все по-популярна тенденция в целия свят.

Блийзър, буквално комбинация от „бизнес“ и „отдих“, е тенденция в смесените пътувания, която привлича вниманието на глобални корпорации и туристически компании. Ако все още не сте планирали блийзър пътуване за себе си, прочетете нататък, за да научите повече за тази тенденция. Ще споделим и някои съвети как да извлечете максимума от смесеното пътуване и начини да преодолеете някои от типичните препятствия, с които можете да се сблъскате при този вид пътуване. 🧳

Какво е пътуване за удоволствие и работа?

Терминът „блейзър пътуване“ се отнася за всяко пътуване, при което бизнес пътниците съчетават бизнес и отдих. Блейзър пътуванията могат да бъдат всичко – от уикенд, добавен към бизнес пътуване в съседен град, до няколко допълнителни дни отпуск, включени в дълги корпоративни пътувания. За работниците, които не са обвързани с определено местоположение, това може да бъде дори по-дълъг престой някъде, съчетаващ външни срещи и свободно време.

Пътували ли сте някога за работна конференция и сте удължили престоя си с ден-два за отдих? Или партньорът ви се е присъединил към вас в края на седмицата, за да разгледате града? Тогава сте били блейзър пътешественик!

И вие не сте сами. Деловите и развлекателните пътувания продължават да се смесват все повече, като 35% от резервациите за делови пътувания вече включват уикенд.

Защо пътуванията за удоволствие и работа са толкова популярни?

През годините след пандемията границите между работата и личния живот значително се размиха, особено за хората, които работят дистанционно. Тенденцията да се работи отвсякъде показа на хората, че е възможно успешно да се съчетават работата и пътуванията за удоволствие. Концепцията за баланс между работата и личния живот се заменя с тази за интеграция между работата и личния живот. По-младите хора, които навлизат на пазара на труда, са особено откровени относно очакванията си от работното си място в това отношение.

Работодателите също започват да го разбират. Улесняването на пътуванията за работа и отдих помага на бизнеса да отговори на нуждите на служителите и да покаже колко е важно благосъстоянието на служителите в тяхната работна култура. Освен това, те печелят от по-щастливи и по-ангажирани служители. От друга страна, служителите могат да направят пътуванията си по работа по-пълноценни като добавят елементи на отдих към тях.

Това е ситуация, от която всички печелят. ✨

Нека разгледаме някои конкретни предимства на пътуването за удоволствие и работа за бизнес пътниците:

Комбинирането на работата с почивка – без да се харчат толкова пари, колкото биха се похарчили за отделна ваканция – прави служителите щастливи и подобрява удовлетворението им от работата.

Включването на малко свободно време в работните пътувания помага да намалите стреса и да подобрите производителността

Пътуванията и контактът с различни култури и места спомагат за постигането на личните им цели за развитие .

Това позволява на служителите да постигнат по-добър баланс между работата и личните си ангажименти.

Приемането на пътуването за удоволствие и работа като политика предлага и ясни ползи за организациите:

Политиките, които позволяват и подкрепят гъвкавостта на работното място , помагат за привличането на таланти (особено от поколението Z).

Блезур пътуването може да намали изтощението на служителите и отпуските по болест и да подобри общото благосъстояние на персонала

Когато хората са щастливи на работа, компаниите ще отбележат по-добро задържане на служителите

По-високата продуктивност и удовлетвореност на служителите спомагат за подобряване на резултатите на компанията като цяло.

Добре, нека споделим няколко трика за пътувания, които могат да ви помогнат да планирате перфектно пътуване, съчетаващо работа и отдих, следващия път, когато летите.

10 трика за пътуване, съчетаващо работа и отдих, за да извлечете максимума от следващото си пътуване

Ето как можете да съчетаете най-ефективно пътуванията си, свързани с работата, с малко лично време:

1. Планирайте пътуването си стратегически

Внимателното планиране и подготовка могат да ви помогнат да извлечете максимума от пътуването си.

Опитайте се да включите уикенд в датите на пътуването си. Като алтернатива, добавете една или две нощувки преди бизнес пътуването си за вашата почивка.

Проверете дали можете да планирате свободното си време в непиковите дни , което може да намали разходите ви.

Резервирайте предварително специални дейности или екскурзии с ограничен капацитет, например билети за концерт.

Потърсете местни забележителности около мястото, където отсядате; дори и да не можете да удължите престоя си, може да имате свободно следобед или вечер за лични разходки.

Разгледайте възможността да опитате известни местни ресторанти по време на хранене с колеги или дори за среща с бизнес контакти.

Изтеглете този шаблон Визуализирайте пътуването си, бюджета, резервациите и всичко останало на едно място, като използвате шаблона за планиране на пътувания на ClickUp.

Знаете ли, че ClickUp предлага редица шаблони за планиране на пътувания и маршрути? Например, можете да използвате шаблона за планиране на пътувания на ClickUp, за да организирате пътуването си, да държите приятелите и семейството си в течение и да съберете всички важни подробности на едно място. Изгледът „Пътуващ календар“ ви дава визуално представяне на пътуването ви, което ви позволява да планирате дните си, докато изгледът „Пътеводител“ ви помага да създадете пълен пътеводител за пътуването си, от транспорта до настаняването.

2. Проучете предварително дестинацията си

Предвид обикновено краткия срок на бизнес пътуванията, не чакайте да пристигнете на място, за да проучите възможностите за отдих. Подгответе се предварително и имайте предвид следните съвети за проучване:

Попитайте местни партньори или колеги, които пътуват често, за съвети за пътуване .

Намерете форуми за пътувания и групи във Facebook, където можете да задавате въпроси за дестинацията си.

Следвайте творци, блогове, подкасти или хаштагове, свързани с пътуването ви.

Запознайте се с местните обичаи и етикет

Проверете дали по време на пътуването ви се провеждат местни събития, културни изживявания или фестивали.

3. Търсете възможности за престой

Пътувате с самолет по работа? Много авиокомпании ви позволяват да добавите престой в техния център, ако пътувате транзитно. Например, Emirates ви дава възможност да направите престой в Дубай, Iberia ви позволява да спрете в Мадрид за няколко дни, а Air France и KLM ви дават възможност да направите престой съответно в Париж и Амстердам.

Междинните спирки са чудесна възможност да се насладите на кратка почивка в града преди или след бизнес пътуването си. Понякога дори можете да намерите чудесни пакетни оферти за междинни спирки от авиокомпанията, така че проучете добре.

4. Намерете начини да спестите разходи

Тъй като ще плащате сами за личната част от пътуването, сме сигурни, че ще оцените някои съвети за спестяване на пари. Ето ги:

Ако вашето пътуване за отдих включва полети, обмислете да летите от алтернативно летище . Можете да спестите от билетите за самолет и трансферите до летището, а освен това ще бъде по-малко стресиращо от претъпканото голямо летище.

Абонирайте се за туристически сайтове, които предлагат туристически оферти , търсете сезонни оферти в хотелски вериги и попитайте корпоративния си хотел дали биха ви предложили добра цена за частта от пътуването, посветена на отдих.

Възползвайте се от всички програми за лоялност на авиокомпании и хотели, както и от наградите по кредитни карти, до които имате достъп.

Използвайте обществения транспорт , когато е удобно. Той е по-евтин от такситата, по-екологичен и чудесен начин да се потопите в местната атмосфера. Много градове предлагат многодневни карти, с които можете да спестите пари за метрото, местните автобуси и т.н.

Обмислете по-евтини варианти за настаняване, като Airbnb или апартаменти , за частта от пътуването, посветена на отдиха.

Всеки град предлага безплатни дейности и преживявания, като безплатни пешеходни обиколки и дни на отворените врати в музеи. Проучете и намерете нещо, което би ви харесало.

Освен че ви помагат да спестите пари, приложенията за пътуване и различни инструменти могат да ви помогнат да планирате и организирате по-добре пътуването си. Ето няколко, които сме намерили за особено полезни:

6. Опаковайте багажа си ефективно

Това може да се окаже трудно, ако не сте го правили преди. По принцип се подготвяте за два различни вида пътувания, но естествено не искате да се окажете с много багаж за чекиране. Ето как да го направите като професионалист:

Опаковайте универсални дрехи , които ще ви свършат работа както в бизнес, така и в свободното време. Например, елегантни панталони могат да се съчетаят с риза с копчета за работа и с тениска за излизане.

Ако носите отделни дрехи за работата и за отдиха, опаковайте ги отделно , за да можете да отворите съответната част от чантата си, когато е необходимо.

Използвайте кутии за багаж , за да се уверите, че използвате максимално пространството в багажа си, като същевременно поддържате ред.

Вместо да носите зарядно устройство за всяко от вашите устройства, опитайте едно многофункционално зарядно устройство с USB портове.

7. Срещнете се с местните жители за автентично преживяване

Препоръчваме ви да планирате няколко автентични местни преживявания, за да опознаете по-добре новата си дестинация. Ето няколко лесни начина да се запознаете с местните жители и да научите повече за мястото, където се намирате:

Запишете се на курс – готвене, изкуство, йога, каквото ви интересува

Участвайте в събития , организирани от местни коуъркинг пространства, ресторанти и др.

Опитайте приложения за социални мрежи за пътуващи като Meetup, Couchsurfing и др.

Прекарвайте времето си в коуъркинг пространства или интересни кафенета

Разгледайте приложения, които ви позволяват да се свържете с местните жители, като Airbnb Experiences, WithLocals, EatWith и др.

8. Планирайте и резервирайте престоя си внимателно

Освен ако не пътувате с много полети, настаняването обикновено е най-големият разход за личната част от пътуването ви. Ето няколко начина, по които можете да извлечете максимална полза от парите си:

Не се отказвайте от хотела, в който отсядате по време на бизнес пътуването си. Ако той се намира на добро място , проверете дали са склонни да ви предложат добра цена за удължаване на престоя ви.

Цените на хотелите често са по-ниски през уикенда в бизнес районите, така че ако вашето пътуване за отдих е през уикенда, проверете цените в бизнес района.

За икономичен престой, който също така ви помага да се запознаете с местните жители, обмислете Airbnb.

9. Откажете се от обичайните си тренировки

Забравете за скучната фитнес зала в хотела. Вместо това потърсете други забавни дейности , с които да поддържате форма, докато опознавате местността:

Потърсете местен клуб за бягане/туризъм/катерене и се присъединете към него за времето на престоя си.

Вземете пешеходни обиколки , които ви помагат да направите няколко крачки, докато научавате забавни неща за града.

Проверете местните фитнес центрове или активности на открито – това е и чудесен начин да срещнете нови хора.

10. Научете езика и културата

Не, не е необходимо да владеете нито един от двата езика, но няколко израза и основно разбиране на културните норми ще ви помогнат да обогатите пътуването си. Ето няколко неща, които можете да опитате, в зависимост от това колко време имате и колко дълго ще пътувате.

Научете няколко основни израза на местния език (приложения като Duolingo и Babbel са много полезни)

Изтеглете приложение за превод , което да използвате, когато се затрудните с думите

Проверете актуалните местни музикални хитове, филми или дори телевизионни предавания, за да получите представа за местната поп култура

Прочетете за валутата, нормите за бакшиш, важни местни обичаи и т.н.

Предизвикателства при пътуванията за работа и отдих и как да ги решите

Както всяко друго нещо, което си заслужава да се прави, пътуването за удоволствие и работа има свои собствени предизвикателства. Нека разгледаме някои от тях и как можете да се справите с тях.

Преди пътуването

Ето някои възможни проблеми, с които може да се сблъскате при планирането на пътуване за работа и отдих, и нашите предложения за преодоляването им:

Предизвикателство: Получаване на одобрение от работодателя ви

Не всички компании имат политики, които позволяват или улесняват пътуванията за удоволствие и работа. Ако вашата компания няма такива, може да се наложи да положите повече усилия, за да убедите ръководството.

Решение: Създайте и представете на мениджъра си ясен план, който показва как възнамерявате да изпълните всички свои работни задачи и цели чрез инструменти за дистанционно сътрудничество. Те трябва да бъдат сигурни, че личното ви пътуване няма да повлияе на работата. Докато представяте идеята си, не забравяйте да подчертаете потенциалните ползи от комбинираното пътуване, като например по-висока продуктивност.

Създайте конкретни цели и проследявайте напредъка им без усилие с ClickUp Goals

Предизвикателство: Балансиране на работни и развлекателни маршрути

Достатъчно трудно е да организирате едно пътуване, а това е комбинация от две. Ще трябва да се справите с два комплекта маршрути, резервации и задачи.

Решение: Организирайте бизнес и личното си пътуване с помощта на приложение или инструмент за планиране. Направете списък с всички задачи и определете приоритетите си – задължителни работни задачи и развлекателни дейности, които не трябва да пропускате.

Проследявайте работните срещи и задачи заедно с личните задачи в един календар на ClickUp.

Предизвикателство: Бюджетиране на лични разходи

Докато работодателят ви покрива по-голямата част от разходите за бизнес пътуването, вие плащате разходите за отдиха и трябва да поддържате отделен бюджет за тези разходи. Балансирането на всичко това и запазването на важни разписки и сметки може да бъде трудно.

Решение: В допълнение към съветите за спестяване на пари от предишния раздел, обмислете да потърсите пакетни оферти в хотели, за да можете да удължите престоя си там за лична почивка на добра цена. Освен това, определете си ясен бюджет за лични дни и следете ежедневно разходите си.

По време на пътуването

Съчетаването на работни дейности с лично свободно време може да бъде предизвикателство, особено ако не сте го правили преди. Ето няколко начина, по които можете да го направите, докато сте на местоназначението.

Предизвикателство: Поддържане на производителността на работа

Работата или бизнесът са основният мотив за пътуването, съчетаващо работа и отдих, затова трябва да се уверите, че балансирате работата и свободното време, за да се отдадете напълно и на двете.

Решение: Поставете ясни граници между работата и свободното време и използвайте приложения за продуктивност, за да останете фокусирани по време на работното време. Опитайте техники за продуктивност, като блокиране на времето и техниката Помодоро, за да свършите работата си ефективно. В същото време се уверете, че не се опитвате да направите прекалено много – включете време за почивка в календара си.

ClickUp for Remote Teams помага на вас и вашия екип да сте в крак с нещата, независимо откъде се логвате.

Ето кратък преглед на това, което можете да направите с ClickUp, докато сте извън офиса:

Предизвикателство: Преминаване от бизнес към почивка

Ако работите дистанционно, вероятно вече сте разбрали това. Всички останали ще трябва да се борят с последиците от работата в свободното си време и обратното.

Решение: Създайте граница между бизнес и развлекателни дейности чрез ритуал на преход. Това може да бъде нещо толкова просто като да се отдалечите от бюрото и да си смените дрехите, да направите малко медитация, да се разходите и т.н.

Предизвикателство: справяне с неотложни служебни задачи по време на почивка

Непредвидени ситуации се случват и спешен или критичен проблем в работата може да ви остави претоварени или недостъпни.

Решение: Имайте план за извънредни ситуации за всякакви спешни работни въпроси. В същото време, определете очакванията за вашата наличност с вашите колеги. Дръжте необходимите хора информирани за вашите работни дейности, като споделяте с тях вашия календар или маршрут. Ако не работите за няколко работни дни, настройте автоматичен отговор за отсъствие от офиса .

Предизвикателство: Следене на бизнес разходите спрямо личните разходи

Това е един от най-често срещаните проблеми при комбинираното пътуване. Разходите в брой, в частност, могат да станат объркващи, тъй като може да не си спомняте естеството на всяко плащане, направено след това.

Решение: Ако е възможно, използвайте отделни кредитни карти за бизнес и лични разходи, така че да няма вероятност личните разходи да се смесят с разходите за работа (и обратното). Ако това не е възможно, водете подробни записи и съхранявайте касовите бележки всеки ден, за да можете да подадете правилно отчетите за разходите, след като се върнете.

Изтеглете този шаблон Избройте всичките си разходи и съпътстващата информация в шаблона за отчет за разходите в ClickUp.

Шаблонът за отчет за разходи на ClickUp ви помага да следите всичките си разходи. Записвайте и категоризирайте разходите си като „служебни“ и „лични“, за да улесните отчитането. Това намалява вероятността от грешки при ръчното водене на отчети, помага ви да анализирате разходите и да подавате точни отчети за разходите на работното място.

След пътуването

Да, наистина, може да се сблъскате с определени предизвикателства, след като се върнете от приключението си с блейзър пътуването. Ето някои възможни сценарии.

Предизвикателство: Джет лагът затруднява връщането към нормалната работа

Дори и опитни пътници могат да се сблъскат с този проблем, а ако не се справите правилно, джет лагът може да ви влияе в продължение на много дни след пътуването. Това ще се отрази на способността ви да се концентрирате и да работите продуктивно.

Решение: Препоръчваме да включите резервен ден в плана си, за да имате ден за отмора след завръщането си. Можете също да опитате техники за справяне с джет лага (излагане на светлина, определяне на времето за хранене, приемане на мелатонин за регулиране на съня).

Предизвикателство: Чувство на неудовлетвореност от работата след преживяване на отдих

Разбираме ви. Особено ако работите в офис, в повечето случаи свободата и промяната на обстановката, които ви дава комбинираното пътуване, са трудни за пренебрегване.

Решение: Напомняйте си да бъдете благодарни за преживяването. Освен това, намерете начини да удължите приятното преживяване, като го включите по някакъв начин в ежедневието си. Например, пригответе ястие, което сте научили по време на пътуването, или следвайте фитнес рутина, която сте научили и ви е харесала.

Организирайте бележките, списъците и задачите си на едно място с безплатния онлайн бележник на ClickUp.

Предизвикателство: Справяне с възприятията на колегите

Независимо колко работа свършите по време на пътуването, винаги ще има колеги, които ще мислят, че сте мързелували.

Решение: Бъдете откровени за естеството на пътуването си. Споделете придобитите познания, които могат да бъдат от полза за екипа или компанията.

Предизвикателство: Трудност при приспособяването към рутината

Следпразничната депресия е истинско явление, което очаквате след края на ваканционното си пътуване и за което трябва да се подготвите.

Решение: Припомнете си редовния си график и постепенно се върнете към него. Обмислете и приложете всички положителни навици или прозрения от пътуването си.

💡Съвет от професионалист: Създайте предварително задачи в ClickUp за действия след пътуването, като подаване на отчет за разходите или благодарствени писма, за да не се налага да мислите за тях, след като се върнете.

Как комбинираното пътуване може да ви помогне да се справите с изтощението

Като ви дава възможност да балансирате работните си задължения с личното си свободно време и възстановяване, пътуването за удоволствие и работа може да ви помогне да предотвратите изчерпването. Ето някои конкретни начини, по които може да ви помогне:

Промяна на обстановката: Работата на ново място и опознаването на нови места и хора може да стимулира креативността и да освежи ума ви.

Удовлетворение от работата: Възможността да съчетаете работата с развлеченията подобрява настроението и ви помага да възприемате работата си по-положително. Повечето пътуващи по време на почивка го считат за важно предимство на работата си.

По-добро здраве: Комбинираното пътуване ви позволява да излезете от седящия начин на живот в офиса и да се раздвижите. Освен това, отдалечаването от обичайния натиск на работата и правенето на нови неща ще намали нивото на стрес. И това не е всичко; удължаването на пътуването ви намалява напрежението от натовареното бизнес пътуване.

По-висока продуктивност: Новите преживявания от вашето пътуване за удоволствие и работа не само ще подобрят вашата креативност и умения за решаване на проблеми, но и ще ви направят по-мотивирани и енергични, когато се върнете на работа.

По-добро съчетаване на работата и личния живот: Съчетаването на работата и личното време помага да подобрите цялостното си усещане за баланс в живота.

Личностно развитие: Близър пътуването ви предоставя нови преживявания и ви дава време да изследвате интересите си или да възродите стари хобита. Освен това, спокойната обстановка, която ви осигурява това преживяване, може да подобри отношенията ви с колеги и клиенти.

Редовните пътувания за удоволствие и работа могат да ви помогнат да избегнете изтощението, като ви дадат почивка от рутината, възможност да прекарате времето си с неща, които ви харесват, и моменти, които да очаквате с нетърпение.

Интересен факт 👀 През 2022 г. проучване установи, че 89% от участниците искат да включат малко почивка в следващото си корпоративно пътуване

Облекчете пътуването за работа и отдих с ClickUp

Блезур или комбинираното пътуване е начин за заетите служители да намерят по-добро съчетание между работата и личния живот. То помага за намаляване на стреса и изтощението и подобрява общата продуктивност и удовлетворението от работата. Компаниите, които искат да привличат и задържат таланти, също все повече виждат ползите от промените в политиката, които позволяват това на своите служители.

Тъй като пътуването е свързано с работа, пътуващите по бизнес и удоволствие трябва да бъдат много по-организирани по отношение на времето и приоритетите си, отколкото обикновените туристи. Пътуванията по бизнес и удоволствие изискват прецизно планиране и организация, за да не се нарушава работният график и да можете да използвате времето си максимално. Това означава да планирате пътуванията си предварително, да резервирате специални преживявания рано и да планирате и проследявате внимателно разходите и времето си.

Не е изненадващо, че пътуващите по бизнес и удоволствие разчитат в голяма степен на технологиите, за да постигнат това. Софтуер за продуктивност като ClickUp може да ви помогне да организирате добре бизнес и развлекателната част от пътуването си, като ви предлага всичко от списъци за багаж и проследяване на разходите до съхранение на документи и инструменти за работа от разстояние.

Оставете ClickUp да се погрижи за организационните предизвикателства, свързани с пътуването за удоволствие и работа, за да можете да се насладите на преживяването, без да пренебрегвате служебните си задължения.

Опитайте ClickUp още днес!