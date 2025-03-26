11-те най-добри AI асистенти за планиране на пътувания за ваканционни планове през 2025 г.

Най-изнервящата част от пътуването е планирането. Да прекарвате часове в решаване на местата, които да посетите, нещата, които да правите, и да резервирате полети и хотели, може да бъде досадно и изнервящо – само ако го правите ръчно.

Ами ако някой може да направи всичко това за вас за минути?

Тук на помощ идват AI планиращите пътувания. Тези ловки инструменти вземат предвид вашите предпочитания и ограничения и бързо създават персонализирани маршрути.

В тази публикация сме подбрали списък с най-добрите AI планиращи приложения за пътувания, включително ClickUp. Насладете се на пътуването си без да се занимавате с планирането, благодарение на AI планиращото приложение за пътувания по ваш избор! Да започнем. ✈️

Когато избирате AI инструмент за планиране на пътувания, обърнете внимание на следните функции:

Ниво на персонализация : Оценете какви въпроси задава AI и колко критерия предоставя за създаване на маршрут. Колкото повече персонализация предлага даден инструмент, толкова по-добър е той за вас.

Лесен достъп : Проверете достъпността на всеки AI планиращ пътувания. Достъпен ли е само като мобилно приложение или може да се ползва и чрез браузър на настолен компютър? Проверете дали има опция за изтегляне и запазване на маршрути за лесен достъп офлайн.

Функции за съвместна работа : Някои AI планиращи пътувания ви позволяват да си сътрудничите с вашите партньори в пътуването, за да създадете персонализирани маршрути. Предпочитайте тези, които позволяват съвместна работа, пред тези, които не го позволяват.

Персонализирани препоръки : Някои AI планиращи пътувания вземат предвид вашите предпочитания и минали поведения, за да ви предоставят персонализирани съвети и препоръки. Такива инструменти са за предпочитане.

Допълнителни функции за планиране на пътувания : Потърсете уникални функции, като например карта или търсачка на полети, които ви помагат с други аспекти на планирането на пътувания.

Цени: Макар че повечето AI планиращи пътувания са безплатни, някои изискват абонамент, за да имате достъп до разширени функции. Проверете дали цената си заслужава или дали можете да намерите това, което търсите, безплатно.

11-те най-добри AI планиращи приложения за пътувания за ваканции

Ето нашият списък с най-добрите AI планиращи пътувания, които трябва да опитате за следващото си пътуване.

1. ClickUp

Започнете с ClickUp Brain Използвайте ClickUp Brain, за да ви помогне да планирате следващата си ваканция.

ClickUp е софтуер за управление на проекти с мощна AI и шаблони, които помагат при планирането на пътувания. ClickUp Brain, AI-базираният асистент на платформата, ви помага лесно да проверите графиците на всички и да планирате бизнес пътуване.

Използвайте ClickUp AI, за да създадете автоматични планове и напълно персонализирани схеми за секунди.

Използвайте ClickUp Docs, за да създадете подробни списъци със задачи с различни дни и планирани дейности за всеки ден. Неограничените му вложени списъци ви позволяват да навлезете в толкова дълбочина, колкото желаете. Ако предпочитате да планирате пътуванията си сами и с много подробности, тогава ClickUp е единственият AI инструмент за планиране на пътувания, от който се нуждаете.

ClickUp предлага и различни шаблони за маршрути, които да ви помогнат при планирането на пътувания. Нека разгледаме някои от тези шаблони.

Използвайте този шаблон за бизнес пътувания на ClickUp, за да планирате подробно всеки ден от пътуването си. Той ви помага да планирате организиран маршрут и да видите всички важни детайли с един поглед.

Изтеглете този шаблон Създайте организиран маршрут, използвайки формат на работния лист, и отбележете времената на полетите си и други срокове в лесен за четене формат с ClickUp.

Използвайте мощната комбинация от AI планиращ инструмент и ClickUp, за да създадете подробен план за пътуването. Първо, използвайте AI планиращия инструмент, за да получите идеи за неща, които можете да правите, а след това използвайте ClickUp Docs или един от многото шаблони.

📮ClickUp Insight: 18% от участниците в нашето проучване искат да използват AI, за да организират живота си чрез календари, задачи и напомняния. Други 15% искат AI да се занимава с рутинни задачи и административна работа. За да направи това, AI трябва да може: да разбира нивата на приоритет за всяка задача в работния процес, да изпълнява необходимите стъпки за създаване или коригиране на задачи и да настройва автоматизирани работни процеси. Повечето инструменти са разработили една или две от тези стъпки. ClickUp обаче е помогнал на потребителите да консолидират до 5+ приложения, използвайки нашата платформа! Опитайте планиране, задвижвано от изкуствен интелект, при което задачите и срещите могат лесно да бъдат разпределени в свободни слотове в календара ви въз основа на нивата на приоритет. Можете също да настроите персонализирани правила за автоматизация чрез ClickUp Brain, за да се справяте с рутинните задачи. Кажете сбогом на натоварената работа!

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте безкрайни списъци с неща, които да направите, с помощта на ClickUp Docs.

Използвайте шаблоните за планиране на пътувания на ClickUp, за да създавате маршрути и да записвате подробности за пътуването.

Записвайте информация за контактите по време на пътуването, часовете на полетите и резервациите в хотели, включително часовете за настаняване и напускане.

Споделяйте запазените планове и идеи за пътуване с едно кликване с вашите спътници.

Ограничения на ClickUp

Не генерира автоматично маршрути въз основа на набор от критерии, както другите AI планиращи пътувания.

Цени на ClickUp

Отзиви и оценки за ClickUp

G2 : 4,7/5 (9397 отзива)

Capterra : 4,7/5 (4020 отзива)

Product Hunt: 5/5 (975 отзива)

2. Layla (Roam Around)

чрез Layla

Layla (по-рано Roam Around) е лесен за използване AI планиращ инструмент за пътувания, който създава персонализирани маршрути за туристически дестинации по целия свят. Просто въведете дестинацията, датите на пътуването и предпочитанията си, за да получите пълен маршрут.

Това е идеално за планиране на пътувания в последния момент и ваканции, без да се налага да се занимавате с планирането сами.

Освен това, той използва GPT-3 технология, за да предоставя персонализирани препоръки за пътуване, от места за хранене до забележителности, които да посетите.

Най-добрите функции на Layla

Влезте с Google и бързо започнете да планирате пътуването си.

Персонализирайте маршрутите си според интересите и бюджета си.

Получавайте персонализирани препоръки и местни пътеводители

Чат с Layla, за да персонализирате още повече маршрутите си.

Създавайте споделени списъци с желания и сътрудничество с приятелите си

Достъпът е възможен чрез приложения за Android и iOS.

Ограничения на Layla

Броят на дестинациите може да бъде по-голям.

Препоръките не винаги са 100% точни.

Цени на Layla

Безплатни

Премиум: Не е налично

Roam Around ревюта и оценки

3. Wonderplan

чрез Wonderplan

Търсите ли планиращ пътувания, който да вземе предвид вашите подробни предпочитания, бюджет и ограничения, за да изготви маршрут за вас?

Не търсете повече, Wonderplan е вашият избор.

Това е един от най-добрите AI-базирани планиращи приложения за пътувания за хора с ограничен бюджет, като предоставя подробна разбивка на разходите за различни дейности. То ви позволява да добавяте или премахвате елементи от маршрута си, за да го приспособите към вашите специфични нужди.

Най-добрите функции на Wonderplan

Създавайте персонализирани маршрути въз основа на вашите предпочитания и ограничения при пътуването.

Получете персонализирани препоръки за места за настаняване

Използвайте интерактивни карти и навигационни инструменти, за да визуализирате маршрутите.

Изтеглете и запазете маршрутите си като PDF файлове и имайте достъп до тях офлайн.

Сътрудничейте си с вашите спътници, за да създавате и променяте планове.

Получете подробна разбивка на разходите по дейности

Ограничения на Wonderplan

Броят на дестинациите може да бъде допълнително разширен.

Предлага само поддръжка по имейл.

Цени на Wonderplan

Безплатни

Отзиви и оценки за Wonderplan

4. Trip Planner AI

чрез Trip Planner AI

Този AI планиращ инструмент за пътувания също създава персонализирани маршрути, но предлага и някои уникални функции, които улесняват процеса на планиране на пътуването ви.

Trip Planner AI ви позволява да почерпите вдъхновение от Instagram реели и TikTok видеоклипове и да добавите препоръчаните места към маршрутите си. За разлика от повечето AI планиращи пътувания, той предлага планиране на маршрути и може да планира пътувания с няколко дестинации.

Най-добрите функции на Trip Planner AI

Потърсете вдъхновение от видеоклипове с препоръки за пътувания в социалните медии и ги добавете към маршрута си.

Модифицирайте маршрута си, като добавяте или премахвате дейности, докато не стане идеален за вас.

Получете идеи за пътувания от маршрути, споделени от други пътешественици в общността.

Използвайте AI, за да предложите оптимални маршрути за вашите пътувания с кола.

Сътрудничество с вашите спътници, за да създадете маршрути, съобразени с вашите нужди

Достъпът е възможен чрез мобилния ви телефон или браузъра на настолния ви компютър.

Ограничения на AI планиращите пътувания

Трябва да създадете профил и да влезете в него, за да започнете да използвате инструмента.

Цени на AI планиращи пътувания

Безплатни

Ревюта и оценки на Trip Planner AI

5. Iplan. ai

Този планиращ инструмент ви задава няколко въпроса за вашите планове за пътуване и създава подробен маршрут въз основа на вашите отговори.

Той ви позволява да променяте и персонализирате маршрута си, като добавяте или премахвате дейности и дестинации. Също така ви предоставя лесни начини да споделяте маршрута си с вашите спътници.

Най-добрите функции на Iplan. ai

Отговорете на няколко въпроса и създайте подробен маршрут за секунди.

Модифицирайте ги сами или сътрудничете с други, за да изготвите планове за пътуване.

Споделете маршрута си публично или частно и имайте достъп до него отвсякъде.

Задайте бюджет и планирайте пътуването си с този бюджет, като използвате този AI планиращ инструмент за пътувания.

Ограничения на Iplan. ai

Достъпни само като мобилни приложения, не са подходящи за потребители на настолни компютри.

Функциите за споделяне и съвместна работа са достъпни само с платен план.

Цени на Iplan. ai

Безплатни

Професионално членство: 3,99 $/месец

Iplan. ai ревюта и оценки

6. Explorerg

чрез Explorerg

Explorerg е AI планиращ инструмент за пътувания, който изисква да опишете вашите планове за пътуване по отворен начин и ви дава няколко предварително зададени опции, от които да избирате при създаването на маршрут.

Имате възможност да изберете датите и бюджета на пътуването си, както и типа на пътуването и други предпочитания.

Най-добрите функции на Explorerg

Изберете от предварително изготвени маршрути за най-популярните дестинации

Създайте персонализиран маршрут, като опишете плановете си за пътуване и изберете предпочитанията си.

Намерете евтини полети с помощта на функцията Flight Finder.

Визуализирайте пътуването си с помощта на функциите за преглед на картата и разходка из маршрута.

Проследявайте разходите и се уверете, че пътуването ви остава в рамките на бюджета ви.

Ограничения на Explorerg

Не предлага функции за съвместна работа, за разлика от много други AI планиращи приложения за пътувания.

Въпреки че може да генерира персонализирани маршрути, може да не е в състояние да отговори на изключително специфични нужди при пътуване.

Съдържанието може да не е винаги точно.

Цени на Explorerg

Безплатни

Рецензии и оценки на Explorerg

7. GuideGeek

чрез GuideGeek

За разлика от другите AI планиращи приложения за пътувания в този списък, GuideGeek е AI асистент за пътувания. Той работи като чатбот, на който задавате въпроси и той ви отговаря.

Ако го помолите да ви даде маршрут, той ще го направи. Маршрутите обаче няма да бъдат толкова персонализирани, колкото тези, които предлагат някои от другите AI инструменти.

Най-добрите функции на GuideGeek

Задавайте въпроси, свързани с вашите планове за пътуване, и получавайте подробни отговори.

Потърсете препоръки за хотели, забавления и други

Получете съвети как да спестите пари, да избегнете тълпите или каквото и да е друго.

Достъп до инструмента чрез WhatsApp или Instagram Messenger

Ограничения на GuideGeek

Не създава подробни персонализирани маршрути въз основа на конкретни нужди.

Без функции за сътрудничество

Не можете да променяте маршрутите; променяйте само вашите указания, за да получите различни резултати.

Без мобилни приложения или достъпност през браузър

Цени на GuideGeek

Безплатни

Ревюта и оценки на GuideGeek

8. Curiosio

чрез Curiosio

Curiosio е идеалният инструмент за планиране на пътувания с кола, който ви помага да планирате точния маршрут, по който трябва да пътувате, и спирките, на които трябва да спрете.

Въведете подробностите за пътуването и Curiosio ще ви предостави интерактивна карта на маршрута, с която можете да взаимодействате и да я променяте.

Той също така може да създава маршрути и да предоставя разбивка на разходите и времето за пътуванията.

Най-добрите функции на Curiosio

Добавете местата, които искате да посетите по време на пътуването си, и получите предложения за най-добрия маршрут.

Получете предложения как да прекарате времето и парите си

Създайте персонализиран маршрут, който отговаря на вашите предпочитания за пътуване и бюджет.

Въведете дестинацията си и получите подбрана туристическа информация, която да ви вдъхнови за вашите пътувания.

Добавете подробностите веднъж и получите няколко варианта за пътуване.

Ограничения на Curiosio

Те са по-сложни от другите инструменти и изискват допълнителна информация, за да създадат перфектните планове за пътуване.

Не предлага мобилни приложения; достъпни са само чрез браузър.

Цени на Curiosio

Безплатни

Отзиви и оценки за Curiosio

9. Vacay

чрез Vacay

Vacay предлага чатбот, инструмент за създаване на маршрути и тематични съвети за планиране на нишови пътувания. Това го прави всеобхватно решение за планиране на пътувания, подходящо за различни потребители.

Независимо дали искате да генерирате автоматично бърз маршрут или да получите отговори на конкретни въпроси, свързани с пътуването, Vacay може да ви помогне. За разлика от безплатните AI планиращи приложения за пътувания, това е freemium инструмент с платени планове и разширени функции.

Vacay позиционира платените си планове като инструменти за туристически консултанти и агенти за резервации.

Най-добрите функции на Vacay

Задавайте въпроси на чатбота на Vacay и получавайте персонализирани препоръки и отговори.

Използвайте интерактивния планиращ маршрути инструмент, за да създадете подробни маршрути за пътуване.

Използвайте тематични съветници, за да планирате пътувания въз основа на конкретни теми, като луксозни почивки или пътувания, подходящи за домашни любимци.

Достъп до множество ресурси за пътуване – от хотели и полети до круизи.

Ограничения на Vacay

Разширените функции и премиум съдържанието са достъпни само с платените планове, които понастоящем са ограничени само за клиенти от САЩ.

Въпреки че предлага широк набор от функции, цената изглежда висока, като се има предвид, че подобни инструменти са достъпни безплатно.

Цени на Vacay

Безплатно

Премиум : 9,99 $/месец

Професионален: 49 $/месец

Отзиви и оценки за Vacay

10. PlanTripAI. com

Това е още едно безплатно приложение, което предлага персонализирани маршрути и препоръки за пътуване. Освен основни въпроси като дати на пътуване, то пита и какъв тип пътешественик сте и какви транспортни средства предпочитате.

Интерфейсът е лесен за използване, с визуален формуляр за въвеждане на подробности, преди да ви създаде маршрут. Няма абонаментен модел, а само лицензна такса за цял живот, която е символична.

Най-добрите функции на PlanTripAI.com

Отговорете на няколко въпроса и получите персонализиран маршрут за секунди.

Използвайте множеството опции, предоставени във формуляра за въвеждане, за да съобразите маршрутите с вашите предпочитания.

Получете линк с опция за изтегляне на маршрути в PDF, електронна таблица и други формати.

Използвайте маршрутите както желаете, споделяйте ги с други хора или дори ги препродавайте без никакви ограничения.

Ограничения на PlanTripAI.com

Необходима ви е лицензия, за да видите всички минали пътувания и да запазите пътувания.

Няма възможност да променяте маршрутите на платформата или да си сътрудничите с други хора.

Цени на PlanTripAI.com

Безплатно

Pro: еднократна такса от 10 долара за доживотна лицензия

PlanTripAI. com ревюта и оценки

11. TripBot

чрез TripBot

Последният в списъка ни с AI планиращи пътувания е TripBot – приложение за планиране на пътувания, което ви помага да създавате подробни маршрути.

Той дава персонализирани препоръки и съвети от вътрешни източници, за да откриете необичайни преживявания и скрити съкровища.

Най-добрите функции на TripBot

Посочете бюджета си, предпочитанията си за настаняване и други предпочитания, за да получите персонализирани маршрути.

Задавайте въпроси, свързани с пътувания, и получавайте персонализирани препоръки за пътувания.

Получете достъп до други AI асистенти, като например асистент за писане.

Ограничения на TripBot

Няма офлайн достъп

Достъпно само като приложение в Google Play Store.

Цени на TripBot

Не е налично

Отзиви и оценки за TripBot

Пътувайте по-умно с AI Vacation Planners

Опитайте инструментите за планиране на пътувания и софтуера за управление на пътувания, споменати по-горе, за да видите кой работи най-добре за вас. Повечето от тях са напълно безплатни или предлагат безплатен план, така че не е необходимо да плащате, за да ги използвате.

За по-подробно планиране на пътувания, използвайте тези инструменти за генериране на идеи в комбинация с ClickUp, за да създадете подробни маршрути въз основа на вашите специфични изисквания. Многобройните шаблони за планиране на ClickUp улесняват работата ви. За да научите повече, регистрирайте се в ClickUp още днес!