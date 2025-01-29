10-те най-добри софтуера за управление на пътувания за планиране на пътувания през 2025 г.

Глобалната индустрия за управление на корпоративни пътувания расте по-бързо от всякога, като се очаква разходите за бизнес пътувания да достигнат 1,4 трилиона долара през тази година! Очаква се използването на технологии в индустрията да продължи да нараства, тъй като нови и иновативни софтуери за управление на пътувания поемат кормилото в управлението на логистиката на бизнес пътуванията, планирането на пътувания и управлението на разходите.

Ефективните решения за управление на корпоративни пътувания могат да опростят процесите по резервиране, да оптимизират планирането на маршрути и да направят планирането на пътувания по-лесно от всякога.

В тази статия ще разгледаме 10-те най-добри инструмента за управление на пътувания, както и техните функции, ограничения, цени и оценки.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на пътувания?

Компаниите инвестират в инструменти за управление на пътувания, за да опростят процесите по корпоративните пътувания. Ето функциите, които трябва да търсите, когато избирате такъв, който отговаря на вашите нужди:

Лесно резервиране : Софтуерът за резервиране на пътувания трябва да работи безпроблемно и да ви предоставя лесен достъп до най-добрите места за настаняване, полети и др.

Лесен за използване : Интуитивният потребителски интерфейс ще гарантира, че вашият екип ще може лесно да използва инструмента и да спести време

Решение за управление на разходите : Най-добрите инструменти за управление на пътувания функционират добре и като софтуер за управление на разходите. По този начин получавате всичко на едно място, без да се налага да сменяте софтуера постоянно.

Интеграция : Възможността да интегрирате софтуера за управление на корпоративни пътувания с ежедневния софтуер на вашата компания ще ви позволи лесно споделяне на данни.

Икономичен : Уверете се, че софтуерът отговаря на вашия бюджет и ви помага да спестите разходи. Търсете такива, които имат прозрачна ценова политика без скрити разходи.

Отчитане : Разширените възможности за отчитане ви помагат да откриете областите с най-големи разходи и да ограничите ненужните разходи.

Потребителска поддръжка: Потребителската поддръжка може да направи преживяването ви незабравимо или да го провали. Затова се уверете, че софтуерът ви предлага полезна поддръжка по всяко време.

10-те най-добри софтуера за управление на пътувания, които да използвате през 2024 г.

Най-добрият софтуер за управление на бизнес пътувания е този, който отговаря на всички ваши нужди. Нека разгледаме някои варианти:

1. ClickUp

Опитайте Map View Използвайте изгледа „Карта“ на ClickUp, за да управлявате географската си работа на карта с персонализирани маркери за статус, приоритет и др.

Като всеобхватно средство за планиране на проекти, производителност и планиране, ClickUp е начело в нашия списък за най-добрите софтуери за управление на бизнес пътувания през 2024 г. Можете да използвате ClickUp Docs, за да създавате и споделяте маршрути, да планирате бюджет за пътувания, да изготвяте планове за пътувания и др.

Подобрете планирането на пътуванията си с Map View на ClickUp, създаден, за да оживи визуално вашия маршрут. Този иновативен инструмент ви позволява да организирате пътуванията си географски и да планирате ефективно приключенията си с прост интерфейс от типа „кликни и плъзни“.

От информация за хотели до подробности за полети, всички подробности за пътуването ви ще бъдат достъпни в лесен за разбиране формат. Освен това можете да добавите вложени страници в един документ, за да сте сигурни, че всичките ви планове за пътуване са на едно място. Можете да го използвате и като безплатен инструмент за създаване на графици, за да избегнете стреса от работа в последния момент.

Ако планирането на корпоративни пътувания не е вашата силна страна, не се притеснявайте, защото ClickUp AI ще го направи за вас! От генериране на идеи до създаване на персонализирани планове за пътувания, той може да ви помогне да спестите време и пари.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона „Планиране на пътувания“ на ClickUp, за да планирате пътуване без проблеми.

ClickUp предлага и няколко шаблона за маршрути, достъпни по всяко време и ден, включително отличното приложение ClickUp Travel Planner, което ви позволява да организирате всичките си пътувания и да управлявате корпоративните пътни разходи на едно място.

Най-добрите функции на ClickUp

Сътрудничество при планирането на пътувания, поддържане на цялата информация организирана и достъпна, защита на плановете ви с контрол на поверителността и подобряване на цялостното преживяване от пътуването с ClickUp Docs.

Създавайте автоматични планове и схеми за секунди с ClickUp AI и имайте достъп до тях отвсякъде.

Използвайте шаблони за маршрути като „Маршрут за бизнес пътувания“ на ClickUp и шаблони за планиране на пътувания, за да маркирате и подчертаете лесно плановете си за бизнес пътувания. Ако планирате пътуване за бизнес и отдих (bleisure), можете да използвате шаблона „Планиране на почивка“ на ClickUp , за да организирате всички важни детайли на едно място.

Използвайте ClickUp като приложение за ежедневно планиране , за да планирате ежедневните си пътувания, да задавате напомняния и да правите бележки в ClickUp Notepad.

Свържете ClickUp с над 1000 инструмента, като Slack, YouTube, Google Calendar, Alexa, Chrome, Zoom и Google Sheets.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение не разполага с някои функции, които са налични в десктоп версията.

Някои потребители го намират за малко труден за използване в началото.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

2. Travefy

Създайте бизнес пътуване с Itinerary Builder на Travefy чрез Travefy

С цел да помогне на професионалистите в областта на пътуванията да спестят време, като същевременно предоставят качествени услуги, Travefy предлага широка гама от инструменти, които правят бизнес пътуванията удобни. Можете да добавите информация за екскурзиите, включително настаняване, транспорт и толкова подробности, колкото е необходимо.

Поддържа над 100 интеграции с доставчици и над 625 градски пътеводители, така че можете да създавате подробни маршрути (с картинки и линкове!) и да спестявате време и пари. Можете също да споделяте шаблони за пътувания и да ги интегрирате с вашия CRM софтуер.

Най-добрите функции на Travefy

Създавайте и споделяйте маршрути лесно с интерфейса с функция „плъзгане и пускане”

Направете съдържанието на пътуванията си атрактивно с вградена фото библиотека с впечатляващи снимки и видеоклипове.

Работете ефективно с над 100 интеграции на доставчици

Лесно достъпвайте вашите бизнес пътувания с помощта на мобилното приложение

Получавайте автоматични актуализации за полетите с базата данни за полети в реално време

Ограничения на Travefy

Някои потребители са се оплакали, че функциите са трудни за използване.

Няма налична безплатна версия

Цени на Travefy

Месечно : 49 долара на месец

Тримесечно : 44 долара на месец

Годишно : 35 долара на месец

За повече от 25 потребители, свържете се с Travefy за цени.

*Можете да добавите допълнителни потребители на цена от 25 долара на месец за всеки потребител.

Оценки и рецензии за Travefy

G2: 4,5/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,6/5 (15 отзива)

3. SAP Concur

Резервирайте пътувания за себе си или за вашите гости, управлявайте задачите си и проверявайте известията на едно място с SAP Concur

SAP Concur е софтуер за управление на пътувания и разходи „всичко в едно“. Той предлага интегрирани решения за бизнес пътувания, отчитане на разходи и управление на фактури, което улеснява планирането и достъпа до информация за пътуванията.

Освен това, той работи и като софтуер за резервации за управление на пътувания, тъй като можете да резервирате настаняване, коли под наем, полети и др. Можете да свържете пътниците и маршрутите през различни канали, за да подобрите цялостното преживяване.

Най-добрите функции на SAP Concur

Създавайте, подавайте и одобрявайте отчети за разходи от всяко място и чрез всяко устройство.

Свържете SAP Concur с вашите CRM, HR и финансови решения за безпроблемни корпоративни пътувания. Можете също да интегрирате приложения като Uber, TripIt, American Airlines и други.

Получете пълен контрол над вашите бизнес пътувания, като гарантирате спазването на корпоративните политики за пътувания и задължението за грижа.

Използвайте отворения API, за да създадете персонализирани функции и интеграции за вашите специфични нужди.

Ограничения на SAP Concur

Някои потребители са се оплакали от обслужването на клиенти

Някои рецензии също така посочват, че в началото е трудно да се използва

Цени на SAP Concur

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за SAP Concur

G2: 4,0/5 (над 5900 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2000 отзива)

4. TripIt

Проверявайте бизнес пътуванията си, преглеждайте подробности за полетите и получавайте редовни напомняния с TripIt

Снабден с функции, които правят планирането и пътуването по-лесни от всякога, TripIt е отлично приложение за създаване на маршрути за бизнес пътувания. Всичко, което трябва да направите, е да споделите имейлите си с потвърждение на резервацията с официалния имейл адрес на TripIt, и то ще създаде подробен маршрут.

Чудите се какво още може да направи? Той ви позволява също да добавяте подробностите за пътуването директно в календара си (независимо от календара, който използвате) и да имате достъп до тях отвсякъде и по всяко време.

Ако изберете TripIt Pro, ще имате достъп до функции като добавяне на PDF файлове и снимки, напомняния за чекиране, проследяване на цените, статус на полети, информация за получаване на багаж и други.

Най-добрите функции на TripIt

Създайте подробен маршрут от потвърдителните си имейли само за няколко секунди.

Получавайте напомняния за чекиране, час на заминаване и статус на полета, за да спазвате целите си за управление на времето (само в TripIt Pro)

Получете подробна информация за терминали и изходи, свързващи полети, получаване на багаж, алтернативни варианти за полети и по-добра наличност на места (само в TripIt Pro)

Използвайте приложението, за да имате бизнес пътуването си на една ръка разстояние.

Ограничения на TripIt

Някои потребители са се оплакали от остарелия интерфейс.

Повечето функции са достъпни само в TripIt Pro.

Не предлага отчети за разходите

Цени на TripIt

TripIt Free

TripIt Pro: 49 долара на година

Оценки и рецензии за TripIt

G2: 4,7/5 (над 40 отзива)

Capterra: Недостъпен

5. Happay

Резервирайте всички транспортни услуги и настаняване чрез една единствена платформа на Ha ppay

Happay е цялостно решение за управление на корпоративни пътувания и разходи. Освен че предлага разширени функции, то осигурява и усъвършенствани процеси, базирани на изкуствен интелект, които ви гарантират пълен контрол над всеки аспект от плана ви.

Софтуерът разполага с инструмент за самостоятелно резервиране с множество доставчици, който ви позволява да резервирате предпочитаните от вас хотели, полети и таксита. Можете също така да планирате, записвате, отчитате, одобрявате и съгласувате разходите, което прави отчитането на разходите лесно и ефективно. Уеб и мобилният OCR също подобряват възможностите за записване на разходите.

Освен това, можете да използвате инструмента, за да подобрите спазването на политиката за пътувания и да увеличите спестяванията.

Най-добрите функции на Happay

Интегрирайте Happay със софтуер като Oracle, Tally, Microsoft, Uber, RuPay, Visa и други

Получавайте подробни отчети за най-големите разходи, нарушителите на политиките, бизнес пътуващите, времето, необходимо за одобрения, полети и хотели, за по-добро управление на разходите.

Свържете се с множество доставчици на настаняване и пътувания на една платформа

Гарантирайте 100% спазване на политиките

Получавайте напомняния, когато се появи най-ниската цена за предпочитаните от вас настанявания и полети.

Използвайте опцията за фиксиране на цената, за да запазите цената на билета. Това е полезно, когато има забавяне в одобрението от мениджъра.

Насладете се на данъчно съответствие с авиокомпаниите, като гарантирате пълна прозрачност на разходите за бизнес пътувания.

Ограничения на Happay

Някои потребители са се оплакали от бавната поддръжка на клиенти

Приложението на продукта не е напълно безпроблемно.

Цени на Happay

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Happay

G2: 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 800 отзива)

6. Deem

Резервирайте пътувания до една или няколко дестинации с Deem

Deem предлага лесно и интуитивно пътуване благодарение на интелигентните си функции. Вашите служители могат да резервират, редактират и променят плановете си отвсякъде и от всяко устройство. Този софтуер гарантира и тяхната безопасност (заедно с Вашето задължение за грижа) благодарение на вградената опция за проверка на безопасността по време на резервацията.

Това, което прави Deem уникален, обаче, е, че той предоставя оценки на въглеродните емисии, за да ви помогне да оцените въздействието на пътуването ви върху околната среда. Така можете да направите по-екологични и по-добри избори за бъдещи пътувания.

Считайте за най-добри функции

Резервирайте пътуванията си с помощта на персонализираната поддръжка, предоставяна от Deem.

Получавайте бърза информация в реално време за разходите и ангажираността на потребителите

Намерете най-подходящите места за настаняване и полети, като използвате широката гама от доставчици, достъпни в приложението. Можете също да сравните ценовите нива в един единствен изглед.

Интегрирайте го с платформи като Workday, Chrome River и други

Получете поддръжка на 14 езика

Ограничения на Deem

Някои потребители се оплакаха от бавното зареждане

Някои функции не са достъпни в мобилното приложение.

Някои потребители са се оплакали от липсата на гъвкавост в резултатите от търсенето.

Определете цените

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Deem

G2: 4,5/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (25 отзива)

7. Rydoo

Добавете разходи към предварително създадените си пътувания с помощта на Rydoo

Rydoo е преди всичко решение за управление на разходите, което позволява на служителите да създават, подават и одобряват разходите си по ефективен начин. Можете да записвате всички разходи в приложението Rydoo, което автоматично ще съпостави транзакциите, извършени с корпоративни карти, с разходите.

Освен това мениджърите могат лесно да автоматизират процеса на одобрение за разходи с нисък риск, за да ускорят одобренията. С Rydoo можете да контролирате разходите на служителите, да гарантирате спазването на политиките и да увеличите ефективността.

Най-добрите функции на Rydoo

Персонализирайте вашите политики за пътувания и автоматизирайте одобряването на разходи, отчитането и съгласуването.

Сканирайте разписките си с приложението Rydoo и то автоматично ще подготви разходите ви за подаване, като по този начин елиминира необходимостта от ръчно въвеждане на данни.

Получете информация за пътуванията с въведени данни за пробега чрез интегрираната карта на Google.

Интегрирайте Rydoo с над 35 инструмента, включително вашия софтуер за управление на човешките ресурси, ERP и счетоводния софтуер.

Ограничения на Rydoo

Някои потребители са имали технически проблеми с зареждането на разписки, отчитането на разходи и изтриването

Някои се оплакват, че сканирането отнема много време

Цени на Rydoo

Essentials: 12 долара на потребител на месец

Pro: 14 долара на потребител на месец

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за Rydoo

G2: 4. 4/5 (700+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 190 отзива)

8. Navan

Получете персонализирани препоръки и резултати от търсенето за подобрен процес на резервация с помощта на Navan

Преди известен като TripActions, Navan е интегрирано решение за управление на бизнес пътувания и разходи. Той е известен с това, че максимизира ефективността, като същевременно минимизира разходите с отстъпки и контрол на политиките.

Navan предлага AI инструменти, включително Ava (техния AI туристически агент ), за 24/7 поддръжка. Процесът на онлайн резервация е безпроблемен, с богат избор и персонализирани резултати. И това не е всичко! Той също така предоставя разширени възможности за отчитане на разходите с анализи на данните.

Най-добрите функции на Navan

Получете по-добър контрол над разходите с динамични политики, автоматизирано отчитане на разходите и информация в реално време.

Резервирайте групови пътувания за до 50 служители едновременно

Спечелете точки за лоялност и награди за вземане на рентабилни решения

Проследявайте и намалявайте въглеродните емисии на вашата организация с помощта на надеждни инструменти за устойчивост.

Консултирайте се с експерти по пътувания и специален екип, за да създадете уникални и персонализирани програми за пътувания.

Ограничения на Navan

Някои потребители го намират за по-скъп от другите варианти

Цени на Navan

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Navan

G2: 4,7/5 (над 7500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 170 отзива)

9. Rocketrip

Rocketrip ви позволява да резервирате пътувания, да получавате известия, да виждате вашите награди и бележките на компанията в един единствен табло чрез Vimeo

С цел да даде повече възможности на служителите и да гарантира икономии, Rocketrip предлага прозрачни данни за ефективността и награди за намаляване на разходите. Платформата предоставя персонализиран алгоритъм за най-добра цена, базиран на 12-месечните ви исторически данни, политики за пътувания, договорени тарифи, предпочитани доставчици и консултации с вашите администратори.

Той също така интегрира данните на пътуващите служители с вашия онлайн инструмент за резервации, предоставяйки персонализирана информация за разходите и цените.

Най-добрите функции на Rocketrip

Увеличете спестяванията с награди за намаляване на разходите чрез избор на по-евтини полети, преминаване към икономична класа и др.

Получавайте подробни отчети за разходите в реално време по отдели, маршрути и служители, което позволява на вашите финансови екипи да вземат подходящи решения.

Получете пълна видимост на текущите пътувания и местоположението на служителите по всяко време

Получавайте предупреждения за рискове при пътувания и проследявайте разходите над определените в политиката

Ограничения на Rocketrip

Потребителският интерфейс е малко тромав.

Сайтът често се срива и се зарежда бавно.

Цени на Rocketrip

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Rocketrip

G2: 4. 3/5 (10 отзива)

Capterra: Недостъпен

10. PackPoint

PackPoint създава списък с необходимите вещи въз основа на вашата дестинация и планираните дейности

PackPoint е преди всичко организатор на списъци за багаж, който ви помага да решите какво да сложите в куфара си, като се уверявате, че не сте пропуснали нищо важно. Предложенията му се базират на продължителността на пътуването ви и подробностите за дестинацията, включително времето и планираните дейности.

С PackPoint Premium можете да получите достъп до много повече функции, като свързване с TripIt, споделяне на списъка си с багаж и персонализиране на приложението.

Най-добрите функции на PackPoint

Приложението е лесно за използване. Всичко, което трябва да направите, е да добавите подробностите за пътуването си и да изберете дейностите си, и ще получите готов списък с нещата, които да си опаковате.

Можете да интегрирате PackPoint с TripIt, като използвате PackPoint Pro.

Ограничения на PackPoint

Ограничени функции

Цени на PackPoint

Безплатно

Премиум: 2,99 $

Оценки и рецензии за PackPoint

G2: Недостъпен

Capterra: Недостъпен

Едно надеждно решение за управление на пътувания и разходи помага на компаниите да спестят време и пари, да подобрят корпоративното си пътуване и да намалят стреса при планирането на пътувания. Затова проучете възможностите, изпробвайте безплатна версия и решете дали софтуерът отговаря на вашите нужди.

С ClickUp можете да използвате изкуствен интелект за създаване на маршрути, Docs за планиране на пътувания, най-добрите шаблони за планиране на пътувания, маршрути и времеви регистри, за да сте сигурни, че вашият екип е на една и съща страница по отношение на най-новите планове за пътувания. Опитайте ClickUp безплатно още днес!