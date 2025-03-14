10-те най-добри софтуера за планиране на живота, с които да постигнете целите си през 2025 г.

Потъвате в море от задачи и имате чувството, че не постигате никакъв реален напредък в постигането на целите си? Не сте сами в тази лодка. ⛵

Управлението на ежедневните отговорности и проследяването на целите ви може да бъде трудна задача без подходящите инструменти. Ето защо сме подбрали списък с 10-те най-добри софтуера за планиране на живота, които ще ви помогнат да се справите с целите си, да останете фокусирани и да повишите производителността си.

Независимо дали сте студент, който се стреми към отлични оценки, професионалист, който се стреми към върха на кариерната стълбица, или просто човек, който се опитва да балансира живота си, ние имаме подходящото средство за вас.

Нека да ги разгледаме и да намерим най-подходящия за вас.

Какво е софтуер за планиране на живота?

Софтуерът за планиране на живота е цифров инструмент за изготвяне на пътна карта за вашата дългосрочна визия или мечтания живот.

С други думи, той ви помага да превърнете визията си за живота в цели, да ги разделите на малки стъпки за действие, да определите крайни срокове и да проследявате напредъка – в общи линии като приложение за управление на проекти за личния ви живот.

Бъдете в крак с ежедневните си задачи с шаблона за ежедневен планиращ календар на ClickUp.

Когато имате място, където да управлявате целите и задачите си, можете да освободите умствено пространство, да вземате по-добри решения и да се съсредоточите върху изпълнението на задачи, които водят до пълноценен живот.

Какво да търсите в софтуера за планиране на живота?

При избора на софтуер за планиране на живота е важно да вземете предвид някои ключови функции, за да сте сигурни, че отговаря на вашите нужди. Ето някои области, на които да обърнете внимание:

Удобен интерфейс: Не искате да прекарвате часове в разгадаване как да използвате софтуера. Той трябва да улеснява Не искате да прекарвате часове в разгадаване как да използвате софтуера. Той трябва да улеснява определянето и проследяването на целите

Персонализиране: Трябва да можете да персонализирате категориите, да задавате напомняния и да настройвате изгледа според вашите предпочитания, без да се налага да използвате всички инструменти и приложения за списъци със задачи за всичките си задачи.

Управление на задачите : Потърсете функции като създаване на списъци със задачи, определяне на крайни срокове и Потърсете функции като създаване на списъци със задачи, определяне на крайни срокове и приоритизиране на задачите , за да поддържате организация и фокус.

Интеграции: Проверете дали най-добрите приложения за планиране на живота се интегрират с други инструменти, които използвате, като цифрови календари, планиращи програми и облачно съхранение.

Уведомления : Приложението трябва да ви напомня за предстоящи срокове, за да сте в крак с графика си ?️

Мобилна достъпност: Изберете софтуер, който ви позволява да имате достъп до вашите цели и списъци със задачи на вашия компютър, таблет или смартфон.

10-те най-добри софтуера за планиране на живота, които можете да използвате

Ето 10-те най-добри инструмента за планиране на живота, които си заслужават времето ви. Всеки от тях има уникални функции за поставяне на цели, планиране на задачи и организиране на ежедневния ви график. Нека ги разгледаме по-подробно.

Започнете безплатно Визуализирайте плана си за живота и осигурете прозрачност с помощта на календарния изглед на ClickUp.

ClickUp е високо оценено приложение за продуктивност, което ви помага да организирате живота си, за да постигнете напредък в професионалното и личното си развитие.

Използвайте ClickUp Goals, за да зададете измерими и проследими цели. След това ги разбийте на планове за действие с ClickUp Tasks, където можете да приоритизирате задачите и подзадачите и да зададете крайни срокове. Този постепенен процес улеснява започването на работа по вашите цели, като се фокусирате върху това, което е важно.

Благодарение на персонализираните полета и изгледи на ClickUp (като Таблица, Канбан и Календар), можете да го персонализирате според нуждите си – независимо дали следите финансите, фитнеса или новите си умения.

Не искате да започвате от нулата? Изберете от над 120 шаблона за планиране на живота, които ще ви помогнат да започнете. Например, шаблонът за план за живота на ClickUp ви позволява да начертаете и визуализирате плана си.

Получете безплатен шаблон Създавайте цели, определяйте крайни срокове и следете напредъка лесно с шаблона за планиране на живота ClickUp.

Ако работите за постигане на цели с приятели, семейство или членове на екипа, ClickUp е точно за вас. Споделете целите и задачите си и проверете как се справят всички. Това е забавен начин да останете мотивирани и да държите всички в напрежение! ?

Най-добрите функции на ClickUp

Достъп до ClickUp в уеб, на настолен компютър и на мобилни устройства

Синхронизирайте ежедневните задачи с Outlook, Apple и Google Calendars, за да виждате всичко на едно място.

Настройте повтарящи се задачи и напомняния, за да следите навиците си в реално време.

Създайте персонализирани табла, за да следите визуално изпълнението на задачите и напредъка по целите.

Записвайте мислите, емоциите и идеите си в ClickUp Docs.

Ограничения на ClickUp

В началото може да ви се стори прекалено сложно поради широките възможности за персонализиране.

Някои уеб и десктоп функции не са налични в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 7 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Notion

чрез Notion

Notion е друго приложение за продуктивност, което ви помага да организирате личния си и професионалния си живот. Създавайте страници и бази данни за вашите цели, задачи, навици и бележки. Можете да оформите тези страници с банери, емотикони, изображения и видеоклипове, за да отговарят на вашия стил.

Макар Notion да има изчистен и минималистичен интерфейс, може да отнеме известно време да се ориентирате и да го персонализирате според нуждите си. Но ако сте отворени към идеята да го разберете, има много ресурси, които ще ви помогнат да се ориентирате.

Най-добрите функции на Notion

Достъп до над 5000 безплатни шаблона за управление на личното ви здраве и благосъстояние, кариера, финанси и продуктивност.

Организирайте задачите с 20 персонализирани полета, включително текст, статус и дата.

Форматирайте текста с заглавия, връзки, подчертавания, цитати и др.

Задайте напомняния в приложението и по имейл за завършване на задачите.

Ограничения на Notion

Има ограничени възможности за проследяване на целите и изпълнението на задачите.

Забавя се при работа с дълги страници

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (4837 отзива)

Capterra: 4,8/5 (1946 отзива)

3. Goalscape

чрез Goalscape

Goalscape е визуален инструмент за управление на цели, който представя вашите цели на радиална карта (известна още като goalscape). Голямата цел се намира в центъра, заобиколена от подцели и задачи.

Можете да видите какво е важно с един поглед. По-големите сектори означават по-високоприоритетни подцели и задачи, а засенчването ви показва колко напредък сте постигнали. С Goalscape е много по-лесно да останете фокусирани върху важните задачи. ?

Най-добрите функции на Goalscape

Създайте множество цели за различни цели

Добавяйте бележки с текст, връзки, изображения, видеоклипове и таблици.

Маркирайте конкретни сектори от целите си по дата, напредък, отговорно лице и етикети.

Експортирайте goalscapes като PNG, CSV, XLSX и DOCX файлове.

Ограничения на Goalscape

Добавянето на много сектори затруднява определянето на цели и задачи.

Няма безплатен план, но предлага 14-дневен пробен период.

Няма мобилно приложение

Цени на Goalscape

Pro : 9,90 $/месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Goalscape

G2: 5. 0/5 (1+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (10+ отзива)

4. Remente

чрез Remente

Remente е приложение за личностно развитие, което ви помага да следите целите си, като същевременно поддържате психическото си здраве. Започнете с предварително изготвени планове за цели или създайте свои собствени, като разделите целите на задачи с крайни срокове и напомняния.

Използвайте дневника за настроението в Remente, за да следите ежедневните си емоции и да обясните как се чувствате. Това е много полезно за получаване на информация за вашите модели на настроение и управление на психическото ви благополучие. ?‍♂️

Най-добрите функции на Remente

Проследявайте успеха си в осем области от живота си, включително взаимоотношения, здраве, кариера и финанси, на колелото на живота.

Гледайте ежедневни видеоклипове от лайф коуч за самогрижата и психичното здраве.

Достъп до над 100 ресурса, създадени от експерти, за продуктивност, поставяне на цели, съзнателност и др.

Задайте еднократни или повтарящи се напомняния за завършване на задачите във вашия работен процес.

Ограничения на Remente

Няма безплатен план, а седемдневният пробен период изисква данните на кредитна карта.

Не можете да зададете повтарящи се задачи

Цени на Remente

Цена от 4,99 $/месец

Рейтинги и отзиви за Remente

G2 : 5/5 (1 рецензия)

Capterra: Н/Д

5. Житейски цели

чрез Google Play Store

Life Goals е приложение за планиране на цели и утвърждаване, което ви помага да документирате и реализирате вашата визия и цели в живота. То има четири основни раздела:

Цел в живота: Напишете обобщение на целта, визията и дългосрочните си цели.

Житейска цел: Задайте цели с изображение, описание и краен срок.

Дневник: Записвайте мислите и идеите си

Афирмации: Списък с афирмации за привличане на успеха, с възможност да ги запишете с гласа си.

Приложението разполага и с табло за проследяване на вашите цели – просто ги поставете в категорията „В очакване“ или „Завършени“.

Най-добрите функции на Life Goals

Организирайте утвържденията в категории като изобилие, благодарност и самочувствие.

Задайте напомняния за рецитиране или слушане на афирмации.

Автоматично възпроизвеждане на афирмации с персонализирани интервали

Пускайте фонова музика, докато четете афирмациите ?

Ограничения на житейските цели

Достъпен само на устройства с Android

В безплатната версия има реклами в приложението.

Цени за Life Goals

Безплатно

Платете еднократна такса от 1,99 долара, за да премахнете рекламите.

Оценки и рецензии за Life Goals

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

6. Успешен магьосник

чрез Success Wizard

Success Wizard ви помага да зададете и проследявате SMART цели, за да постигнете големите си житейски мечти. Започнете с проверка на реалността, за да идентифицирате предизвикателствата, пред които сте изправени, и да получите яснота относно целите си.

Разделете тези цели на етапи, дейности, навици и рутинни задачи. Използвайте функциите за управление на времето, за да поддържате организация – разпределете времето си за деня и проследявайте колко време прекарвате в различните дейности. Като изпълнявате задачите, визуализирайте напредъка си и отпразнувайте постигнатите етапи. ?

Най-добрите функции на Success Wizard

Проследявайте емоциите си с индикатора за настроение

Свържете се с календарите си в Google и Apple

Проследявайте времето, прекарано в различни дейности, и визуализирайте обобщението с кръгови диаграми.

Започнете и завършете деня си, като записвате идеи, намерения, постижения и поуки в дневника си.

Ограничения на Success Wizard

Безплатният план е ограничен до проследяване на три цели, три рутинни дейности и 50 дейности.

Отнема известно време, за да се запознаете с всичките му функции.

Цени на Success Wizard

Безплатно

4,99 $ на месец

Оценки и рецензии за Success Wizard

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

7. Готово

чрез Done

Done е приложение за проследяване на навици, което ви помага да изградите добри навици и да се отървете от лошите. Проследявайте навиците си всеки ден, седмица, месец или година.

За разлика от повечето приложения за проследяване на навици, тук можете да изберете конкретни дни за вашите навици и броя пъти на ден, в които да ги изпълнявате. Това ви помага да създадете график за навици, който се вписва перфектно във вашия начин на живот.

И не се притеснявайте, че ще забравите – насрочете няколко напомняния, за да не се отклонявате от пътя си.

Най-добрите функции на Done

Свържете се с Apple HealthKit, за да записвате автоматично навиците си, свързани със здравето, като брой крачки, минути упражнения и часове сън.

Проследявайте поредиците от навици в календарния изглед, за да не прекъсвате веригата.

Визуализирайте степента на изпълнение на навиците на график с ленти и експортирайте като CSV работния лист.

Размишлявайте и водете дневник за вашите навици

Направени ограничения

Достъпен само за устройства с iOS

Безплатният план ви позволява да проследявате само три навика.

Готово ценообразуване

Безплатно

59,99 $ на година

Завършени оценки и рецензии

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

8. Планиране на живота

чрез Life Planner

Life Planner е приложение „всичко в едно“ за проследяване на задачи, навици, лични финанси и дневникови записи. Категоризирайте задачите, добавяйте бележки и задавайте крайни срокове, за да поддържате нещата подредени и организирани.

Можете също да маркирате задачите като важни или спешни, за да управлявате ефективно приоритетите си. Задайте напомняния за задачите и когато сте готови, стартирайте таймера, за да останете фокусирани. ⏰

Най-добрите функции на Life Planner

Има тъмен режим

Наличен на над 270 езика, включително английски, френски, холандски, испански и китайски.

Проследявайте и визуализирайте разходите си на диаграма тип „донат“

Добавяйте текст, снимки и записи към записите в дневника си.

Ограничения на Life Planner

Няма безплатен план и се изисква абонамент след седем дни.

Някои потребители съобщават за спорадични грешки и сривове.

Задачите могат да бъдат настроени да се повтарят само ежедневно.

Цени на Life Planner

2,99 $ на месец

Оценки и рецензии за Life Planner

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

9. Artful Agenda

чрез Artful Agenda

Artful Agenda е едно от най-добрите приложения за ежедневно планиране за управление на цели и задачи. То е доста интересно, защото прилича на хартиен планиращ дневник, но работи като дигитален. Персонализирайте го с симпатични корици, шрифтове, наподобяващи ръчен почерк, задачи, обозначени с цветове, стикери и емотикони.

Превключвайте между дневен, седмичен и месечен изглед, за да видите графика си точно както ви харесва. Дневният изглед ви позволява да изброите приоритетните задачи, да планирате деня си по времеви интервали, да си водите бележки и дори да следите колко вода пиете.

Най-добрите функции на Artful Agenda

Планирайте храненията в седмичния изглед

Синхронизирайте с календарите си в Google, Outlook и iCal.

Останете вдъхновени с мотивационни цитати във всички изгледи.

Използвайте функцията за отлагане, за да преместите незавършените задачи на по-късни дати.

Ограничения на Artful Agenda

Няма безплатен план, само двуседмичен безплатен пробен период.

Ограничен брой безплатни корици и стикери, а премиум версиите са платени.

Малък избор на шрифтове, без възможност за качване на персонализирани шрифтове или преобразуване на ръчен текст в шрифт

Цени на Artful Agenda

34,99 $ на година

Оценки и рецензии за Artful Agenda

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

10. Habitica

чрез Habitica

Habitica е приложение за продуктивност, което превръща проследяването на навиците в игра. Създайте RPG герой, който процъфтява, повишава нивото си и печели злато, докато изпълнявате навици, ежедневни задачи (т.е. ежедневни рутинни дейности) и списъци със задачи (т.е. задачи). Колкото по-трудна е задачата, толкова повече злато печелите.

Използвайте златото си, за да купите екипировка за своя герой или да отключите персонализирани награди. Те могат да бъдат всичко, което изберете, като специални подаръци, допълнително свободно време или вечер с филм. ?

За геймърите, които обичат да събират предмети и да отключват по-високи постижения, Habitica е чудесен мотиватор за поддържане на продуктивността, дори когато ви е скучно.

Най-добрите функции на Habitica

Персонализирайте RPG аватарите с желания от вас тип тяло, цвят на кожата, прическа и други екстри.

Добавете списъци за проверка и бележки към задачите си, задайте ниво на трудност и настройте честотата на повторение.

Присъединете се към групи и предизвикателства, за да споделяте отговорности с други потребители.

Достъп до Habitica чрез уеб приложение, Android и iOS устройства

Ограничения на Habitica

Започването може да бъде сложно за новите потребители.

Ретро темата с пиксели може да не се хареса на всички

Лесно е да се пристрастите към игровите елементи и да мамят за награди

Цени на Habitica

Безплатно

4,99 $ на месец

Оценки и рецензии за Habitica

G2: 4,5/5 (2 отзива)

Capterra: Н/Д

Поемете контрол над живота си и постигнете целите си

Изборът на добро приложение за планиране на живота улеснява значително поставянето на цели, управлението на задачите и ежедневното планиране. Важно е да намерите това, което най-добре пасва на вашия начин на живот и нужди. Затова имайте предвид кои функции са най-важни, докато оценявате всеки от горните варианти.

А ако търсите едно приложение, което може да направи всичко това, ClickUp е инструментът, който ви трябва. От поставянето на цели и планирането на задачи до създаването на визуални табла и проследяването на напредъка, то предлага всичко на едно място. Освен това можете лесно да го свържете с приложения, които вече използвате, като Gmail, Trello, Evernote, Slack и Microsoft Teams.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp, за да зададете дългосрочните и краткосрочните си цели и да ги видите как се превръщат в реалност. ?