Съответствие на проекта: Как да определите политики за вашия проект

Съответствието на проекта не се отнася само до избягване на проблеми – то играе важна роля в създаването на надеждна и ефективна работна среда.

Ефективното управление на съответствието не само минимизира риска от правни санкции за проектните мениджъри, но и подобрява репутацията на организацията, оперативната ефективност и спазването на най-добрите принципи за управление на проекти.

Когато проектът ви отговаря на всички правни, нормативни и вътрешни стандарти, той протича гладко и печели доверието на всички заинтересовани страни.

Тази статия ще ви запознае с простите стъпки за създаване и поддържане на строги политики за съответствие на проекта. Независимо дали управлявате малък екип или голям проект, ще намерите практични съвети и най-добри практики, които ще ви помогнат да се уверите, че всичко върви гладко и по правилата.

Нека разгледаме как да направим спазването на изискванията естествена част от процеса на управление на проекти!

Какво е съответствие на проекта?

Съответствието на проекта се отнася до спазването на закони, регламенти, стандарти и вътрешни политики, свързани с дейността и резултатите на проекта. То гарантира, че всички дейности по проекта се извършват законно, етично и в рамките на определените насоки за постигане на целите на проекта.

Цел на съответствието в управлението на проекти

Съответствието на проекта има няколко важни функции – намаляване на рисковете, свързани със съответствието, избягване на правни санкции и подобряване на целостта и успеха на проекта. Съответствието играе решаваща роля в управлението на проекта чрез:

Гарантиране, че проектните мениджъри спазват правните и регулаторни изисквания

Поддържане на организационни стандарти и политики

Защита на организацията от правни проблеми и финансови загуби

Повишаване на доверието и надеждността на заинтересованите страни

Улесняване на гладкото изпълнение и завършване на проекта

Съответствие срещу изисквания

Докато спазването на изискванията на проекта включва съобразяване с приложимите правила, регламенти и стандарти, изискванията са конкретните условия или възможности, които проектът трябва да изпълни, за да бъде считан за завършен и успешен.

Съответствието, което включва спазването на набор от външни и вътрешни насоки и стандарти, е задължително и често се налага по закон. От друга страна, изискванията са специфични за проекта условия, които определят как ще се развие проектът – те се определят от заинтересованите страни и могат да включват технически спецификации, критерии за изпълнение и нужди на потребителите.

Например, при разработката на софтуер съответствието може да има за цел да гарантира, че проектът спазва насоките за защита на потребителските данни съгласно законите за GDPR, докато изискванията на проекта диктуват, че софтуерът съхранява данните в определен формат и се използва само когато е необходимо за конкретни функционалности.

Съответствието на проекта и изискванията са от съществено значение в управлението на проекти, въпреки че служат за различни цели. Често те се съчетават, за да направят един проект успешен.

Добър пример за това е моделът за зрялост на управлението на проекти – спазването на изискванията на проекта е ключов аспект на модела. По-високите нива на зрялост се характеризират със стандартизирани процеси, последователно изпълнение и фокус върху удовлетворяването на очакванията на заинтересованите страни.

Значението на спазването на съществуващите закони и стандарти

Спазването на законите и стандартите е от решаващо значение, защото демонстрира етично поведение, минимизира правните рискове и гарантира съгласуваност с целите на организацията. То също така повишава доверието на заинтересованите страни и допринася за успешното изпълнение на проекта.

Различни категории съответствие

Разбирането на различните видове съответствие е от съществено значение за поддържането на организационната цялост, избягването на правни капани и изграждането на доверие сред заинтересованите страни.

Ето разбивка на основните категории за съответствие в успешното управление на проекти:

Категория Описание Примери Цел Правна съвместимост Осигуряване на спазването на местните, националните и международните закони и регламенти Трудово законодателствоЗакони за защита на данните (напр. GDPR)Данъчно законодателство Избягвайте правни санкции и съдебни дела и защитете лиценза на организацията за дейност Съответствие с нормативните изисквания Спазване на конкретни правила, свързани с отрасъла Екологични регламенти (EPA)Финансови регламенти (SEC) Спазвайте стандартите, определени от регулаторните органи, защитавайте обществеността и околната среда и гарантирайте лоялна конкуренция Съответствие с индустриалните стандарти Следвайки стандартите, определени от браншови организации или консорциуми ISO стандарти (ISO 9001)Стандарт за сигурност на данните в индустрията на платежните карти (PCI-DSS)Закон за преносимост и отчетност на здравното осигуряване (HIPAA) Повишете доверието, оперативната ефективност и гаранцията за качество в рамките на отрасъла Съответствие с организационните политики Спазване на вътрешните политики и процедури, определени от организацията Кодекс за поведениеВътрешни политики за сигурностПравила, кодифицирани в наръчниците за служители Осигурете последователно поведение и операции, съгласувайте се със стратегическите цели и насърчавайте положителна организационна култура Етично съответствие Следвайки етичните насоки и стандарти, често надхвърлящи законовите изисквания Инициативи за корпоративна социална отговорност (КСО)Практики за справедлива търговияПрограми за борба с подкупите Изградете доверие и репутация, привлечете и задръжте служители и клиенти и допринесете положително за обществото Спазване на договорните условия Спазване на условията, посочени в договорите Споразумения за ниво на обслужване (SLA) Договори с доставчици Поддържайте добри бизнес отношения, избягвайте нарушения на договорите и гарантирайте, че всички страни изпълняват своите задължения Съответствие с изискванията за поверителност Защита на личните данни и гарантиране на спазването на правото на неприкосновеност на личния живот Общ регламент за защита на данните (GDPR) Калифорнийски закон за защита на личните данни на потребителите (CCPA) Защитавайте личните данни на физическите лица, избягвайте нарушения на сигурността на данните и изграждайте доверие у клиентите Финансово съответствие Спазване на финансовите регламенти и стандарти Законът Сарбейнс-Оксли (SOX)Общоприети счетоводни принципи (GAAP)Международни стандарти за финансово отчитане (IFRS) Гарантирайте точност във финансовите отчети, предотвратявайте измами и подобрявайте финансовата прозрачност Съответствие с изискванията в областта на ИТ и киберсигурността Гарантиране на сигурността и защитата на ИТ системите и данните от неоторизиран достъп Рамка за киберсигурност на NISTISO/IEC 27001GDPR Защитете чувствителните данни, предотвратете кибератаките и поддържайте целостта и сигурността на ИТ системите Съответствие с екологичните изисквания Спазване на законите и регламентите за околната среда, за да се сведе до минимум екологичното въздействие Закон за чистия въздухЗакон за чистата водаДиректива за ОЕЕО Намалете въздействието върху околната среда, избегнете глоби и насърчавайте устойчивостта Търговско съответствие Спазване на търговските закони и регламенти относно вноса, износа и международната търговия Международни правила за търговия с оръжие (ITAR) Правила за управление на износа (EAR) Митническо съответствие Гарантирайте законни международни бизнес транзакции, избягвайте санкции и поддържайте добри международни отношения Съответствие с изискванията за здраве и безопасност Осигуряване на безопасна и здравословна работна среда Регламенти на OSHA Стандарти за безопасност на работното място Здравни норми Защитавайте здравето и безопасността на служителите, намалявайте трудовите злополуки и спазвайте здравните норми

Предизвикателства и заплахи при постигането на съответствие

За да постигнете и поддържате стандартите за съответствие, може да се наложи да се справите с няколко предизвикателства и заплахи. Тези препятствия могат да попречат на способността ви да гарантирате, че вашите проекти отговарят на всички регулаторни и вътрешни изисквания за съответствие.

Ето някои от тях, които сме очертали:

Променящи се регулации

Регулаторната среда се променя с времето и редовно се въвеждат нови закони и изменения. Да бъдеш в крак с тези промени може да се окаже трудно, което може да доведе до потенциално несъответствие, ако най-новите изисквания не бъдат интегрирани своевременно.

Решение: Помощни средства са редовните обучения, абонаментът за услуги за актуализиране на правната и нормативната уредба и създаването на екип за съответствие, който да следи промените.

Заплахи за сигурността

Нарушенията на данните и кибератаките могат да доведат до значителни нарушения на съответствието, особено по отношение на законите за защита на данните. В много региони това може да доведе до високи глоби и правни усложнения.

Решение: Въвеждането на строги мерки за киберсигурност, провеждането на редовни одити за сигурност и осигуряването на обучение на служителите по протоколите за сигурност са ключови за намаляване на този риск.

Очаквания на заинтересованите страни

Заинтересованите страни – включително клиенти, инвеститори и партньори – често имат високи и взискателни очаквания по отношение на съответствието. Балансирането на тези очаквания с регулаторните изисквания може да бъде предизвикателство, особено ако те са в противоречие.

Решение: Това може да се постигне чрез ясно комуникиране на целите за съответствие, включване на заинтересованите страни в планирането на съответствието и определяне на реалистични очаквания.

Липса на осведоменост

Служителите и дори ръководството може да не са запознати с изискванията за съответствие и тяхното значение. Това може да доведе до неволни нарушения и практики, които не отговарят на изискванията.

Решение: Трябва да се организират редовни програми за обучение по съответствие, политиките трябва да се комуникират ясно и да се предприемат други стъпки за насърчаване на култура на съответствие в организацията.

Ограничения на ресурсите

Дейностите по спазване на изискванията могат да изискват много ресурси, както време, така и финансови инвестиции. Ограничените ресурси могат да попречат на способността да се инициират и изпълняват адекватни програми за спазване на изискванията, което може да доведе до потенциални пропуски.

Решение: Можете да се справите с това чрез ефективно разпределение на ресурсите, използване на технологии за управление на съответствието и приоритизиране на задачите за съответствие въз основа на оценка на риска.

Стъпки за постигане на съответствие в управлението на проекти

Осигуряването на съответствие в управлението на проекти включва спазването на всички правни, регулаторни и вътрешни стандарти във всяка фаза от жизнения цикъл на проекта.

Можете да изготвите план за действие, като имате предвид следните стъпки:

Начало : Идентифицирайте изискванията за съответствие на ранен етап и ги включете в хартата на проекта и първоначалните документи за планиране.

Планиране: Разработете подробни планове за съответствие и ги интегрирайте в общия Разработете подробни планове за съответствие и ги интегрирайте в общия план на проекта . Уверете се, че всички членове на екипа са запознати с отговорностите си по отношение на съответствието.

Изпълнение : Прилагайте мерки за съответствие и следете за спазването им по време на изпълнението на проекта. Провеждайте редовни одити и прегледи.

Мониторинг и контрол: Непрекъснато проследявайте спазването на изискванията, управлявайте възникналите проблеми и правете необходимите корекции.

Приключване: Уверете се, че всички изисквания за съответствие са изпълнени, преди да приключите проекта. Документирайте усилията и резултатите по отношение на съответствието и прегледайте процеса с оглед бъдещи подобрения.

Ако работите в рамките на гъвкава структура, може да се наложи да създадете система, която да гарантира спазването на изискванията за съответствие. Например, можете да я включите в структурата на разпределение на работата (WBS) или в списъка с продукти за гъвкави проекти. В WBS: Разделете проекта на по-малки задачи и включете конкретни задачи, свързани със съответствието. Например, създайте елементи на WBS като „Обучение за съответствие“, „Преглед на нормативната уредба“ и „Подготовка за одит“. След като направите това, разпределете ресурси и срокове за тези задачи, както бихте направили за всяка друга проектна дейност. В продуктовия беклог: За гъвкави проекти добавете свързани със съответствието потребителски истории или задачи към продуктовия беклог. Дайте приоритет на тези задачи заедно с другите задачи по проекта, за да се уверите, че ще бъдат изпълнени навреме. Примери за елементи в беклога могат да бъдат „Като проектен мениджър трябва да проведа преглед на съответствието с нормативните изисквания“ или „Като член на екипа трябва да присъствам на обучение по съответствие“.

Следвайки тези стъпки и интегрирайки съответствието в жизнения цикъл на проекта и инструментите за планиране, можете ефективно да управлявате изискванията за съответствие на проекта и да намалите риска от проблеми, свързани с несъответствие.

Как да управлявате съответствието на проекта

Ето няколко стъпки, които трябва да следвате, за да започнете спазването на изискванията на проекта във вашата организация:

1. Подгответе политики и документация за съответствие

Идентифицирайте приложимите регламенти и стандарти: Определете регламентите, индустриалните стандарти и вътрешните политики, които могат да се отнасят за вашия проект. Те могат да включват закони за защита на данните, екологични регламенти, стандарти за здраве и безопасност и стандарти за управление на качеството.

Разработване на всеобхватни политики за съответствие: Изгответе ясни и подробни политики, които очертават конкретни изисквания за съответствие. Тези политики трябва да бъдат лесни за разбиране и достъпни за всички заинтересовани страни по проекта.

Създайте шаблони за документация: Разработете шаблони за документация, свързана със съответствието, които ще се използват за записване на дейностите и доказателствата за съответствие. Тези шаблони трябва да обхващат оценки на риска, контролни списъци за съответствие, регистри за одит, доклади за инциденти и записи за обучение.

2. Изберете подходящи решения за управление на проекти за съответствие

Инвестирайте в софтуер за управление на съответствието, който може да ви помогне да автоматизирате и опростите процесите по съответствие. Потърсете инструменти като платформата за управление на проекти ClickUp, която предлага функции като управление на документи, одитни следи, инструменти за оценка на риска и отчитане в реално време.

Осигурете 360° съответствие на проекта с функциите за управление на проекти на ClickUp

Платформата ClickUp може да ви помогне с:

Управление на задачи, свързани със съответствието: Създавайте, възлагайте и проследявайте задачи, свързани със съответствието, с Създавайте, възлагайте и проследявайте задачи, свързани със съответствието, с ClickUp Tasks. Можете да разделите сложните дейности по съответствие на управляеми задачи и подзадачи, да зададете приоритети и да следите напредъка.

Управлявайте всички задачи, свързани със съответствието, на единна платформа с ClickUp Tasks

Съхранение на документи: Съхранявайте и организирайте документацията за съответствие в ClickUp. Използвайте Съхранявайте и организирайте документацията за съответствие в ClickUp. Използвайте ClickUp Docs като централен хъб за създаване, съвместна работа и споделяне на политики, шаблони и отчети за съответствие с съответните заинтересовани страни. С историята на версиите можете да проследявате промените и да поддържате одитна следа на актуализациите на документите.

Създавайте политики, шаблони и отчети за съответствие, сътрудничейте си с другите и ги споделяйте с ClickUp Docs.

Автоматизация: Автоматизирайте рутинните задачи по съответствие, за да намалите ръчния труд и да сведете до минимум грешките. Например, можете да настроите : Автоматизирайте рутинните задачи по съответствие, за да намалите ръчния труд и да сведете до минимум грешките. Например, можете да настроите ClickUp Automations да изпраща напомняния за предстоящи срокове за съответствие или да актуализира статуса на задачите, когато са изпълнени предварително зададени условия.

Изпращайте напомняния за крайни срокове за съответствие или актуализирайте статуса на задачите с ClickUp Automations

Интеграции: ClickUp Integrations ви позволява да свържете множество приложения на трети страни като Google Drive, Slack и Jira, което подобрява ефективността на целия ви работен процес и позволява безпроблемно споделяне на данни и сътрудничество. Тези интеграции гарантират, че информацията, свързана със съответствието, е лесно достъпна на различни платформи.

Споделяйте информация, свързана със съответствието, с различни приложения, използвайки ClickUp Integrations

Персонализируем интерфейс: Улеснете членовете на екипа да навигират и управляват ефективно задачите по съответствие с персонализирания и лесен за използване интерфейс на ClickUp. Платформата предлага множество : Улеснете членовете на екипа да навигират и управляват ефективно задачите по съответствие с персонализирания и лесен за използване интерфейс на ClickUp. Платформата предлага множество изгледи на ClickUp (списък, табло, календар, диаграма на Гант и др.), така че можете да изберете оформлението, което най-добре отговаря на вашия начин на работа.

Изберете оформлението, което най-добре отговаря на вашия работен процес за съответствие с ClickUp Views

Шаблони: Използвайте Използвайте шаблона за план за съответствие на ClickUp , за да включите задачи за съответствие в етапите на планиране на всеки проект. Този шаблон гарантира, че от самото начало ще отчетете всички необходими стъпки за съответствие.

Изтеглете този шаблон Опростете проследяването на съответствието и документацията за съответствие с шаблона за план за съответствие на проекта на ClickUp.

Този изчерпателен шаблон улеснява усилията ви за спазване на изискванията, като обединява основните задачи на едно място:

Получете яснота относно това как вашата организация отговаря на стандартите за съответствие. Начертайте стъпките, които трябва да бъдат предприети, и определете критичните контролни точки. Ясно дефинирайте задачите, необходими за спазване на изискванията. Уточнете отговорностите, ресурсите и зависимостите. Задайте реалистични срокове за всяка задача и следете напредъка спрямо целите. Редовно актуализирайте статуса, за да гарантирате съответствие с целите за съответствие.

Цели и етапи: Използвайте : Използвайте функцията за проследяване на цели на ClickUp , за да зададете и проследявате ключови показатели за ефективност (KPI) за спазване на изискванията. Целите могат да бъдат свързани с конкретни задачи и проекти, като предоставят ясна и в реално време представа за напредъка.

Измервайте успеха на съответствието и останете на правилния път с ClickUp Goal Tracking

Отчети и табла: Създавайте персонализирани отчети и визуализирайте данните за съответствие с помощта на Създавайте персонализирани отчети и визуализирайте данните за съответствие с помощта на таблата на ClickUp . Конфигурирайте таблата, за да показвате ключови показатели и актуализации в реално време, като предлагате информация за текущото състояние на съответствието и областите, които се нуждаят от подобрение.

Следете ключовите показатели за съответствие в реално време с таблата за управление на ClickUp

3. Създайте свой екип за съответствие

Определете ключовите роли: Определете ролите, необходими за Определете ролите, необходими за управлението на съответствието , като например служител по съответствието, мениджър по риска, специалист по осигуряване на качеството и правен съветник.

Разпределете отговорностите: Ясно определете отговорностите на всеки член на екипа. Уверете се, че има общо разбиране за това кой отговаря за кои аспекти на съответствието.

Осигурете обучение: Предлагайте обучителни сесии, за да запознаете екипа по съответствие с приложимите регламенти, политики за съответствие и инструменти за управление на съответствието. Трябва да се осигуряват и редовни актуализации на обучението, за да се информира екипът за всички промени в нормативната уредба.

Съвет от професионалист: Видеоклиповете и скринкастите могат да се окажат полезни, ако работите с разпръснати или хибридни екипи или в различни часови зони. Използвайте ClickUp Clips, за да създавате, редактирате и споделяте екранни записи с екипа си.

Използвайте ClickUp Clips, за да запишете видео и глас зад кадър и да споделите идеите си ясно

4. Създайте процеси за одити за съответствие

Да предположим, че управлявате малка медицинска практика, която приема кредитни карти за съплащане и самоучастие. Това означава, че трябва да спазвате PCI DSS (за информация за кредитни карти) и HIPAA (за информация за здравето на пациентите).

Ето как можете да създадете процес за вашите одити за съответствие:

Разработете план за одит : Създайте подробен план, който очертава обхвата, целите на проекта и графика за одити за съответствие. Този план трябва да посочва какво ще бъде одитирано (системи за обработка на кредитни карти, практики за съхранение на данни на пациенти), колко често ще се провеждат одити (тримесечно за PCI DSS, ежегодно за HIPAA) и кой ще ги провежда (вътрешен персонал или квалифициран външен одитор).

Използвайте стандартизирани контролни списъци: Разработете и използвайте стандартизирани контролни списъци по време на одити, за да гарантирате последователна и изчерпателна проверка на изискванията за съответствие. За PCI DSS разработвате контролен списък, който гарантира, че отговаряте на изисквания като силни пароли, системни защитни стени и криптиране на данни за кредитни карти. За HIPAA създавате контролен списък, за да проверите контрола на достъпа до данни на пациенти, процедурите за уведомяване при нарушения и обучението на служителите по отношение на правилата за поверителност

Документиране на констатациите: Поддържайте подробна документация на констатациите от одита, включително всички установени несъответствия и препоръчани коригиращи действия.

Проследяване на коригиращите действия: Проследявайте изпълнението на коригиращите действия, за да се уверите, че проблемите, идентифицирани по време на одитите, се разрешават своевременно. Това може да включва въвеждане на по-силни пароли, криптиране на данни за кредитни карти или предоставяне на допълнително обучение на персонала относно HIPAA регламентите.

5. Измерване на степента на съответствие

Определете ключови показатели за ефективност (KPI) : Установете KPI, за да измервате ефективността на програмата си за съответствие. Те могат да включват броя на инцидентите, свързани с несъответствие, констатациите от одити и времето, необходимо за разрешаване на проблемите.

Редовно отчитане : Изготвяйте редовни отчети за съответствие, които предоставят информация за текущото състояние на съответствието, тенденциите във времето и областите, които се нуждаят от подобрение.

Провеждане на проверки за съответствие: Периодично проверявайте съответствието спрямо ключовите показатели за ефективност и при необходимост коригирайте политиките и процесите.

6. Въведете процес за съответствие в управлението на проекти

Интегрирайте съответствието в планирането на проекта: Включете изискванията за съответствие във фазата на планиране на проекта. Уверете се, че сте включили всички дейности, свързани със съответствието, в графика и бюджета на проекта.

Наблюдавайте съответствието през целия жизнен цикъл на проекта: Непрекъснато Непрекъснато наблюдавайте проектите за съответствие по време на тяхното изпълнение. Използвайте инструменти за управление на съответствието, за да проследявате дейностите и да поддържате видимост на състоянието на съответствието.

Включете заинтересованите страни: Включете всички заинтересовани страни, включително членовете на проектния екип, ръководството и външните партньори, в дейностите по съответствие. Уверете се, че всички разбират своята роля в поддържането на съответствие.

Съвети и най-добри практики за подобряване на съответствието

Насърчавайте култура на съответствие : Насърчавайте култура, в която всеки възприема съответствието като обща отговорност и неразделна част от успеха на проекта. Насърчавайте отворена комуникация по въпроси, свързани със съответствието, и отбелязвайте постиженията в тази област. Някои екипи определят и шампиони по съответствие, които отговарят за повишаване на осведомеността по въпроси, свързани със съответствието в рамките на проекта.

Бъдете информирани: Следете промените в нормативната уредба и индустриалните стандарти. Абонирайте се за актуализации на нормативната уредба и участвайте в индустриални форуми, за да сте информирани.

Използвайте технологиите: Използвайте технологиите, за да автоматизирате процесите по спазване на изискванията и да намалите риска от човешка грешка. Това включва използването на софтуер за управление на документи, автоматизация на работния процес и мониторинг в реално време.

Провеждайте редовни обучения: Редовно обучавайте служителите относно политиките, процедурите и актуализациите за съответствие. Уверете се, че обучението е практично и подходящо за техните роли. Много онлайн платформи за обучение предлагат готови модули за обучение по съответствие, които улесняват работата ви.

Осъществявайте непрекъснато усъвършенстване: Непрекъснато търсете начини за подобряване на процесите за съответствие. Провеждайте редовни прегледи, събирайте обратна връзка от членовете на екипа и прилагайте най-добрите практики.

Постигнете съответствие на проекта с ClickUp

Значението на съответствието в управлението на проекти в предприятията не може да бъде преувеличено. Като ръководител на проект, вие трябва да гарантирате, че вашите проекти отговарят на правните, регулаторните и организационните стандарти. Ефективните политики за съответствие намаляват рисковете, избягват санкциите и подобряват качеството и успеха на проекта.

Насърчаването на култура на отчетност и прозрачност спомага за поддържането на доверието на заинтересованите страни и постигането на целите на проекта.

Съответствието обаче се развива с времето. Тъй като регулациите стават все по-сложни, трябва да сте информирани и непрекъснато да се адаптирате към актуализациите на политиките. Този ангажимент за осигуряване на съответствие на проекта не само защитава вашите проекти (и организацията) от рискове, но и насърчава етичните стандарти и оперативното съвършенство.

И инструменти като ClickUp могат да ви помогнат да се справите. За да научите повече, регистрирайте се в ClickUp още днес!

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Какво е съответствие с PMP?

Съответствието с PMP (Project Management Professional) гарантира, че практиките за управление на проекти спазват стандартите, определени от Project Management Institute (PMI). То включва спазване на насоките на PMI за потвърждаване на изискванията за съответствие на проекта, поддържане на сертификацията и запазване на професионалната интегритет.

2. Какво е съответствие с PMO?

Съответствието на PMO гарантира, че офисът за управление на проекти следва организационните политики, процедури и най-добри практики. Това помага за поддържане на последователност и качество във всички проекти, управлявани от PMO.

3. Какъв е процесът на съответствие?

Процесът на съответствие включва идентифициране на изискванията за съответствие с приложимите регулации, внедряване на политики за спазване на тези стандарти и редовен одит за спазване. Той гарантира, че всички дейности и резултати отговарят на изискваните правни и етични стандарти.