50 идеи за корпоративни подаръци, с които да покажете признателност към служителите си

Когато се присъедините към нова организация, вероятно получавате кошница с подаръци като чаши, аксесоари за лаптоп, канцеларски материали, а понякога дори и пакет с леки закуски. Не ви ли кара да се чувствате ценени?!

Корпоративните подаръци са един от най-добрите начини да покажете на служителите, че са ценени. Те включват даване на подаръци за благодарност на служители, клиенти или партньори, за да се повиши моралът, да се изрази благодарност за добрата работа и да се създаде добра репутация за вашата компания.

С всеки изминал ден корпоративните подаръци стават все по-лични и устойчиви!

Компаниите започнаха да се фокусират върху подаръци, които резонират с получателя, като нестандартни или подбрани преживявания, местни занаятчийски изделия, артикули за лична хигиена, екологични подаръци и др.

Технологията също играе роля, като дигиталните подаръчни карти предлагат гъвкави опции, подходящи за дистанционно ползване. Важно е да се обмислят жестове, които оставят трайно положително впечатление.

Ето защо подаръците, подходящи за всички, вече не са на мода! Корпоративните подаръци, избрани според предпочитанията, набират популярност, защото дават възможност на получателите да избират. Персонализираният подход култивира признателност, повишава мотивацията и гарантира, че подаръците се ползват напълно. Това е печеливша ситуация както за компаниите, така и за получателите.

Ако търсите вдъхновение за корпоративни подаръци, този наръчник ще ви помогне да откриете 50-те най-добри идеи, които сме събрали от нашите колеги (и професионалисти в областта на подаръците).

Ще изброим и предимствата и недостатъците на подаръците, които трябва да имате предвид, както и инструментите, които ще ви помогнат да планирате правилно перфектния корпоративен подарък.

50 идеи за корпоративни подаръци, които служителите наистина ще харесат

Корпоративните подаръци са свързани с персонализацията. Можете да купите един или много подаръци, за да създадете кошница и да благодарите на вашите служители, ценни клиенти и стратегически партньори.

Преди да започнете да подготвяте уникални идеи за корпоративни подаръци за служителите си, е добре първо да определите броя на хората, които ще получат подаръците.

Освен това, можете да вземете предвид мнението на всички чрез анкети или проучвания, преди да започнете да купувате подаръците!

Съвет от професионалист: Използвайте софтуер за ангажираност на служителите, за да проведете проучвания и да разберете какви подаръци биха оценили най-много вашите служители!

Нека се запознаем с най-добрите корпоративни подаръци!

1. Персонализирани безжични зарядни устройства

Помогнете на служителите си да се отърват от кабелите и да се насладят на подредено бюро или нощно шкафче с елегантна безжична зарядна станция. Просто поставете телефона, слушалките или смартчасовника си върху станцията и гледайте как се зареждат, без да се налага да търсите кабели.

Това е внимателен подарък за вашите служители, ако те разчитат силно на смарт устройства през работния си ден. Той ще гарантира, че батерията им никога няма да се изтощи.

2. Очила, блокиращи синята светлина

Тези очила помагат за борба с напрежението в очите и подобряват съня. Освен това са и стилен аксесоар!

Тези очила филтрират вредната синя светлина, излъчвана от екраните, която нарушава съня и причинява главоболие. Те са идеални за всеки, който прекарва дълги часове пред компютър или телефон.

Можете също да изпратите анкетни формуляри на вашите служители, за да могат да персонализират очилата си, като избират от няколко цветови варианта, типове лещи и диоптри.

3. Слушалки с шумопотискане

Този чудесен корпоративен подарък може да помогне на служителите да блокират разсейващите фактори и да подобрят концентрацията си.

Това е един от най-добрите подаръци за продуктивност – нещо, което променя играта за тези, които работят в отворени офис пространства или се нуждаят от концентрация, докато пътуват. Слушалките с шумопотискане създават спокойна среда, позволяваща на хората да работят или да се отпуснат без прекъсвания.

Обмислете да се свържете с различни марки, за да получите най-добрата оферта за поръчки на корпоративни подаръци на едро. Освен това, попитайте служителите си за техните предпочитания по отношение на цвета и съвместимостта със смартфони/гаджети.

4. Персонализирани бутилки за вода

Екологична и практична, висококачествената бутилка за многократна употреба насърчава хидратацията и намалява зависимостта от пластмасови изделия за еднократна употреба.

Изберете бутилка с вградена стоманена сламка или чучур за лесно пиене и обмислете изолация, за да поддържате напитките топли или студени за по-дълго време.

Включете компанията си в програма за групови покупки. Можете също да персонализирате бутилките с логото на компанията и имената на служителите.

5. Умни високоговорители

С помощта на интелигентен високоговорител вашите служители могат да контролират интелигентно осветление, да пускат музика и да слушат подкасти. Тези високоговорители също така предлагат информация без използване на ръце.

Вашите служители могат да използват тези високоговорители и за релаксация, за организиране на партита у дома и за да се насладят на заслужената си почивка!

6. Подаръчни карти за кафене

Персонализираната карта за подарък за кафене е много търсен корпоративен подарък. Като подберете подходящо време за раздаване на картите за подарък – празнични или ваканционни сезони, вие давате на служителите си внимателен подарък, който им помага да спестят пари, докато се наслаждават на веселието!

Такива подаръчни карти могат да се използват за закупуване на кафе на зърна, специални чайове, разнообразни сладкиши или дори продукти за обяд. Този вариант за подарък отговаря на много предпочитания, като гарантира, че всеки ще намери нещо, което да му хареса.

Комбинирайте ги с кошница със здравословни закуски, кексчета, мини капкейк проби или стоки като чаша за пътуване или термос с монограм, за да ги персонализирате.

7. Спа пакети

Пакетът за спа ден е перфектният подарък, който предоставя на вашите служители луксозно преживяване за облекчаване на стреса.

Този разточителен подарък им позволява да се отпуснат с успокояващи масажи, подмладяващи процедури за лице или други разглезващи процедури. Бъдете сигурни, че вашите служители ще се върнат на работа подмладени и готови да се справят с всяко предизвикателство.

8. Уикенд излети

Изненадайте екипа си с уикенд в очарователен пансион или луксозен курорт. Това бягство от ежедневието ще им позволи да създадат трайни спомени с любимите си хора.

Уикендът ще създаде усещане за благополучие и признателност. Вашите служители могат да разгледат живописно градче с художествени галерии, да се насладят на спа процедури, които ще ги накарат да се почувстват обгрижени, или просто да се отпуснат край басейна с освежаваща напитка.

9. Дегустации на вино

Подарете на служителите си дегустация с екскурзовод в местно лозе. Тази изискана екскурзия ще им предостави чудесна възможност да научат много, да опитат различни вина, да развият фин вкус и да оценят изкуството на винопроизводството. Те могат също да си купят колекция от вина, подбрана специално за тях.

Този подарък предлага и уникална възможност за изграждане на екип, като позволява на вашите служители да развият приятелство и да създадат незабравимо споделено преживяване.

10. Подаръчни кутии с алкохолни напитки от висок клас

Премиум спиртните напитки са изискан подарък, който можете да подарите на висшето ръководство на вашата компания.

Премиум алкохолните напитки са символ на лукс и ексклузивност. С подбрана селекция от висококачествени уискита, бурбони от малки партиди или отлежали текили, можете да покажете благодарност за безценния принос на висшето ръководство към растежа и успеха на организацията.

11. Кошници с деликатесни храни

Вкусните кошници с храна винаги са ценен подарък! Угодете на вкусовете и предпочитанията на екипа си с подбрана кошница с гурме лакомства.

В кошниците с подаръци можете да включите артизани сирена, гурме шоколади или специални закуски. Този внимателен подарък показва вашите усилия да възнаградите упорития труд на вашите служители.

12. Виртуални курсове по готвене с известен готвач

Служителите, които обичат да готвят, ще се зарадват на подарък, който им позволява да се срещнат с любимия си готвач!

Можете да резервирате онлайн майсторски клас по готвене с участието на известен готвач. Помислете за Нигела Лоусън, Джейми Оливър или някой друг, който ще подари на вашите служители едно уникално преживяване!

Това интерактивно преживяване ще позволи на вашите служители да научат нови кулинарни умения, да открият вълнуващи кухни и да приготвят заедно вкусна храна (виртуално!). Това е забавна и ангажираща дейност за изграждане на екип, която насърчава творчеството, сътрудничеството и постиженията.

13. Ръчно изработени часовници

Когато избирате ръчно изработен часовник, имайте предвид стила и вкуса на вашите служители. За класическия мениджър идеалният избор може да бъде часовник с минималистичен дизайн и висококачествена кожена каишка.

За тези, които предпочитат по-модерна естетика, часовник за пилоти с ярък циферблат и светещи стрелки може да бъде чудесен избор.

Можете да вземете предвид и техните хобита и интереси. Например, плувецът може да предпочете часовник с водоустойчивост и хронографски функции.

Независимо от техните предпочитания, ръчно изработеният часовник е подарък, който ще се цени години наред, особено ако се подари при завръщането на служител или на висшето ръководство като подарък за празника.

14. Луксозни голф комплекти

Персонализираният голф комплект с монограм е внимателен и уникален корпоративен подарък, особено за вашите клиенти и партньори.

Можете да персонализирате този подарък, като включите персонализирани голф топки, билети за голф арена, персонализирани голф уроци с професионалист, луксозна голф чанта или ъпгрейд на комплект стикове.

15. Подбрани комплекти за лична хигиена

Поглезете служителите си с персонализирани комплекти за грижа за себе си. Създайте красиво опаковани кутии с луксозни бомбички за вана, ароматерапевтични свещи, етерични масла или висококачествени продукти за грижа за кожата.

Тъй като тези комплекти отговарят на индивидуалните предпочитания, направете проучване, за да получите информация, и планирайте подаръците си за поводи като Международния ден на жената или мъжа. Тези популярни корпоративни подаръци насърчават релаксацията и благополучието, показвайки, че ви е грижа за здравето и щастието на вашите служители.

16. Персонализирани абонаменти за книги

Подхранвайте любовта на служителите си към четенето с персонализирани абонаменти за книги.

На служителите, които обичат историята, можете да подарите бестселъри с историческа тематика от автори като Кен Фолет. На хората, които обичат да готвят, можете да подарите готварски книги от кулинарни майстори като Йотам Оттоленги.

Можете да добавите допълнителни елементи, за да персонализирате тези кутии, като добавите аксесоари като свещи, фен фикшън, книгоразделители или персонализирани канцеларски материали като дневници с монограм и гравирани химикалки.

17. Абонаменти за музеи или художествени галерии

Подарете на служителите си свят на култура с абонамент за музей или художествена галерия.

Подарете им билети или абонаменти, за да разгледат най-новите експонати в музей или да посетят изложба на съвременно изкуство.

Тези членства насърчават творчеството и възможностите за учене, като същевременно позволяват на вашите служители да се наслаждават на свободното си време.

18. Подаръчни карти за ресторанти

Подарете на служителите си ваучери за луксозни ресторанти. Можете да ги раздадете точно преди празничния сезон, за да им позволите да се поглезят с близките си.

Можете да зареждате тези подаръчни карти и преди празнични сезони или за рождените дни на служителите. С тези подаръчни карти можете да почерпите служителите си с хубава храна и качествено прекарано време с любимите им хора.

19. Дарения за благотворителност

Окажете значимо влияние, като дарите средства за благотворителност от името на вашите служители. Помолете служителите си да изберат кауза, която ги вълнува.

Причините могат да включват доброволчество за опазване на околната среда с организации като The Nature Conservancy или насърчаване на хуманното отношение към животните с ASPCA (Американското дружество за предотвратяване на жестокостта към животните).

Този мил жест им позволява да допринесат за кауза, която им е най-близка, като същевременно показва ангажимента на вашата компания към социалната отговорност и създава положително социално въздействие.

20. Абонаментни кутии/членства

Помогнете на служителите си да разширят набора си от умения с абонаментна кутия или членство в онлайн курс, който преподава нови умения.

Приложения като Duolingo, Coursera, Google и Meta и услуги като Skillshare Kits или KiwiCo предлагат подбрани преживявания за изучаване на програмиране, фотография, чужди езици и много други.

Тези предплатени преживявания предоставят необходимите материали и ресурси, за да помогнат на вашите служители да се впуснат в пътешествие на учене.

21. Луксозни комплекти от халати и чехли

Добавете луксозен комплект халат и чехли към рутината на вашите служители след работа. Можете да изберете меки халати, изработени от меки, дишащи материали като памук или флис.

Тези халати често имат шаловени яки, удобни джобове и уютни качулки за топлина. Комбинирайте халатите с удобни пантофи, подплатени с изкуствена кожа или мемори пяна.

Тази комбинация ще предложи така необходимата релаксация на вашите служители и ще им помогне да се отпуснат в уюта на домовете си.

22. Билети за концерт или спортно събитие

Изградете екипен дух, като подарите билети за спортни събития или концерти на различни отдели или екипи.

Накарайте служителите си да подкрепят любимия си бейзболен отбор или да пеят заедно с любимата си група на концерт.

Такива преживявания ще се окажат полезни за изграждането на екипно сътрудничество, което се превръща в положителна работна среда в офиса.

23. Топки за стрес с логото на компанията

Топките за стрес облекчават настроението на работното място, като позволяват на служителите да канализират стреса си. Можете да подарите топки за стрес с логото на компанията, за да помогнете на хората да намерят физически изход за тревожността си по време на работното време.

Можете да поръчате едро персонализирани топки за стрес с лого на компанията или мисията й, като добавите нотка забава и популяризирате марката.

24. Членство във фитнес зала

Инвестирайте в здравето и благосъстоянието на вашите служители с членство във фитнес зала.

Независимо дали става дума за местна верига фитнес зали или бутиково фитнес студио, тази предплатена придобивка ги насърчава да дадат приоритет на физическата си форма.

Тези членства ще помогнат на вашите служители да се справят със стреса, което ще доведе до по-продуктивна и мотивирана работна сила.

25. Услуги за хранене в офиса

Опростете натоварените графици и насърчавайте здравословното хранене с абонамент за офис кетъринг.

Някои компании предлагат отстъпки за поръчки на едро и доставят предварително порционирани, персонализирани храни.

Чрез сервирането на храна в офиса служителите могат да спестят ценно време и пари, които иначе биха похарчили за поръчване на ежедневни обеди или търсене на ресторанти наблизо.

Удобството и разнообразието от опции, предлагани от услугите за хранене, насърчават служителите да правят здравословен избор през целия работен ден, като по този начин се подобрява общото им благосъстояние.

26. Комплекти за приготвяне на горещ шоколад

Друга чудесна идея за подарък е комплект за приготвяне на горещ шоколад. Можете също да подарите тематични комплекти, особено по време на празниците на Деня на благодарността или Великден.

Можете да включите гурме какао на прах, маршмелоу, натрошени захарни пръчици и цветни поръски. Можете също да раздадете картички с рецепти с различни аромати, като например горещ шоколад с мента или мексикански горещ шоколад с кайенски пипер.

27. Кошници с ръчно изработено кафе/чай

Подарете кошници с ръчно изработено кафе/чай на служителите, които обичат тези напитки. Включете най-доброто ръчно изработено кафе в света, като прясно печени зърна от Counter Culture Coffee или екзотични чайове на листа от Harney & Sons.

Вашите подаръчни кутии могат да съдържат и гурме продукти като ароматизиран мед, маслени бисквити или бишкоти.

Подарък като този надхвърля типичното преживяване с кафе на зърна, като подобрява преживяването на служителите по време на почивката. Той им позволява също да се отпуснат и да се заредят с енергия по време на работния ден.

28. Преносими проектори

Добавете към домашното забавление на вашите служители, като им подарите преносим проектор и вградени високоговорители.

Марки като Anker или XGIMI предлагат компактни, леки проектори, идеални за филмови вечери, презентации или видеоигри. Този универсален gadget им позволява да прожектират съдържание върху всяка стена или повърхност, създавайки забавно и потапящо преживяване у дома.

29. Фитнес гривни/тракери

Дайте възможност на служителите си да поемат контрол над своите цели за здраве и фитнес с фитнес гривна или тракер.

Популярни варианти са Fitbit или Apple Watch, които предлагат функции като отчитане на стъпките, проследяване на калориите, мониторинг на сърдечната честота и анализ на съня.

Тази технология им позволява да проследяват напредъка си, да останат мотивирани и да вземат информирани решения за своето здраве и благосъстояние. Приемайки по-активен начин на живот, вашите служители могат директно да допринесат за изграждането на по-здравословна и по-щастлива работна сила.

30. Луксозни подаръчни кутии, изработени от вас

Персонализирайте подхода си с луксозни подаръчни кутии, изработени от вас. Адаптирайте подаръка към конкретните интереси и предпочитания на служителите.

За служителите, които обичат технологиите, безжична зарядна станция, държач за телефон за кола и очила, блокиращи синята светлина, са добри варианти.

От друга страна, можете да подберете селекция от ароматизирани кафени зърна, френска преса и чаша за пътуване за всеки, който обича кафе.

Този подход ви позволява да създадете уникални подаръци, които подчертават вашата загриженост за вашите екипи. Добавяйки личен щрих, който надхвърля предварително подготвените кошници с подаръци, вие правите жеста още по-значим за вашите служители.

31. Кутии за абонамент за хоби

Изследователските компании предлагат богат избор от подбрани абонаментни кутии, фокусирани върху хобита като рисуване, дърводелство или производство на крафт бира.

Тези кутии доставят месечен пакет с изненади, пълен с висококачествени материали и инструкции за проекти. Служителите се чувстват насърчени да проучват нови интереси, да усвояват нови умения и да се занимават с творчески дейности извън работата.

32. Ергономични офис столове

Инвестирайте в дългосрочното благополучие и комфорт на вашите служители с ергономични офис столове.

Заменете старите им столове с висококачествени ергономични варианти, за да насърчите добрата стойка, да намалите болките в гърба и да подобрите цялостния комфорт през работния ден.

Тази инвестиция демонстрира вашата ангажираност към тяхното здраве и безопасност, което води до повишена производителност на труда.

33. Безплатни терапевтични сесии

Дайте приоритет на психическото здраве и емоционалното благополучие на вашите служители с подарък под формата на безплатни терапевтични сесии. Партньорството с телездравна услуга като Talkspace или BetterHelp позволява на служителите да се свързват дистанционно с лицензирани терапевти, като им предлага удобен и конфиденциален начин да се справят със стреса, тревожността или други проблеми, свързани с психическото здраве.

Тази ценна полза показва ангажимента на вашата компания да подкрепя тяхното благополучие и да създава работна среда, в която здравето е на първо място.

34. Подаръчни карти за обновяване на дома

Облекчете натоварването на служителите си и им дайте възможност да се справят с домакинските задачи през уикенда с подаръчна карта за подобрения в дома.

Популярни варианти са H&M Home, Pottery Barn, IKEA, Home Depot, Lowe’s или дори магазини за железария, специализирани в конкретни нужди, като водопроводни или електрически материали.

Тази подаръчна карта им дава гъвкавост да закупят материали за проекти за подобрения в дома, което им позволява да персонализират жилищното си пространство и да се заемат с задачи, които са отлагали.

35. Преобразуватели за стоящи бюра

Насърчавайте движението и се борете с неблагоприятните ефекти от дългото седене с помощта на преобразувател за стоящо бюро.

Този универсален инструмент позволява на служителите лесно да превърнат съществуващото си бюро в работна станция за работа в изправено положение, като им предлага гъвкавост да редуват седене и стоене през целия ден.

Столовете за работа в изправено положение могат да подобрят стойката, да намалят болките в гърба и да повишат енергията, което води до по-здравословна и по-продуктивна работна среда.

Съвет от професионалист: Докато награждавате най-добрите си служители с уникални подаръци, подобрете програмите си за признание с най-добрия софтуер за признание на служители!

36. Семинари/курсове за усъвършенстване на уменията

Насърчавайте екипната работа и креативността с билети за уъркшоп или курс по конкретно умение, като грънчарство, дърводелство или изработка на бижута.

Популярни местни студиа или онлайн платформи като Skillshare предлагат интересни семинари както за начинаещи, така и за опитни учащи.

Това ще помогне на служителите да научат нови умения и да придобият чувство за постижение, докато се наслаждават на дейности за изграждане на екип. Това е отличен начин да се сближите с колегите си в забавна и интерактивна среда.

37. Растения за бюро и указания за грижа

Ако искате да подобрите качеството на въздуха на работното място, изберете растения за бюро и ги съчетайте с подробни указания за грижа.

Популярни варианти са сукулентите, които не изискват много грижи, или растенията, които пречистват въздуха, като змийското растение и мирликата.

Ръководствата за грижи ще помогнат на служителите да поддържат растенията си и да ги запазят живи. Това ще засили отговорното поведение, като същевременно ще освежи работното им място.

38. Сесии за професионално развитие

Инвестирайте в кариерното развитие на вашите служители и ги насърчавайте да реализират пълния си потенциал с професионални сесии за развитие.

Сесия с сертифицирани треньори може да им помогне да определят кариерните си цели, да създадат персонализиран план за развитие и да изградат увереност в професионалните си умения.

39. Персонализирани слънчеви очила

Подарете на служителите си чифт персонализирани слънчеви очила и ги персонализирайте според предпочитаните от тях стилове на рамки, нюанси на лещите и опции за гравиране.

Търсете марки, които позволяват персонализиране, за да сте сигурни, че подаръкът ще пасне идеално и ще има индивидуален характер.

Този внимателен подарък ще осигури слънцезащита за очите, като същевременно ще бъде стилен аксесоар, който те могат да носят извън работа. Помислете за марки, които предлагат спортни слънчеви очила, за да получите добра оферта.

40. Ергономични клавиатури и подложки за китки

Насърчавайте дългосрочния комфорт и предотвратявайте травмите от напрежение с ергономична клавиатура и подложка за китките.

Компании като Logitech и Microsoft предлагат ергономично проектирани клавиатури с разделен дизайн и регулируеми функции. Те осигуряват правилно позициониране на ръцете и китките по време на писане.

Поддържащата подложка за китката намалява натиска и напрежението, създавайки по-удобна и продуктивна работна среда.

41. Професионални фотосесии

Инвестирайте в професионални фотосесии за вашите служители, за да им помогнете да изразят своята уникална личност и да създадат лични брандове за себе си.

Този подарък им осигурява висококачествени фотографии, които могат да се използват за онлайн профилите, автобиографиите и страниците им в LinkedIn.

Една изпипана снимка ще създаде силно първо впечатление за вашите служители, като им помогне да се откроят в професионалния свят. Наемете услугите на професионален фотограф, който може да ви помогне да усъвършенствате мястото на снимане и визуалната естетика.

42. Персонализирани настолни лампи

Помогнете на служителите си да подобрят концентрацията си с персонализирана настолна лампа с регулируема яркост и цветна температура.

Популярни варианти са лампите от марки като BenQ или Philips, които имат функции, имитиращи естествената дневна светлина и намаляващи напрежението в очите. Тези лампи създават работна среда, благоприятна за производителността на служителите.

Например, по-хладните цветови температури могат да подобрят концентрацията по време на задачи, изискващи фокус, докато по-топлите тонове могат да създадат по-релаксираща атмосфера за четене или мозъчна атака.

43. Висококачествени настолни вентилатори или преносими пречистватели на въздуха

Инвестирането в висококачествени настолни вентилатори или преносими пречистватели на въздуха спомага за комфорта и благосъстоянието на служителите.

Настолните вентилатори са удобни при горещо време, а пречиствателите на въздух подобряват качеството на въздуха в помещенията, като намаляват алергените.

Тези решения създават по-комфортна и здравословна работна среда, повишавайки производителността и концентрацията. Можете да персонализирате тези подаръци в зависимост от атмосферата в офиса и нуждите на служителите.

44. Безплатни медицински прегледи

Като предлагате безплатни медицински прегледи на цялото тяло, вие давате приоритет на здравето на вашите служители и подчертавате ангажимента си към тяхното благополучие.

Обмислете да си партнирате с местен доставчик на здравни услуги, за да подарите на служителите си опции за превантивна грижа, които да им помогнат да идентифицират здравословни проблеми на ранен етап.

Подарете им международно пътуване, спонсорирано от компанията, за да създадете дълготрайно приятелство сред вашите служители. Тази уникална награда за служители може да се даде на най-добре представилите се за завършване на проект на клиент.

Можете да ги изпратите да разгледат древните руини в Рим, да се насладят на динамичната култура на Токио или да се възхитят на зашеметяващите пейзажи в Исландия.

Тези пътувания ще създадат силен отборен дух, ще разширят перспективите и ще осигурят наистина незабравимо преживяване.

46. Комплекти за коктейли/безалкохолни коктейли за самостоятелно приготвяне

Комплект за коктейли „Направи си сам“ е прекрасен начин да благодарите на своите служители. Можете също да обмислите да подарите комплект за безалкохолни коктейли на служителите, които не пият алкохол.

Проучете компании, които предлагат кутии с подбрани продукти, съдържащи висококачествени алкохолни напитки, миксери, гарнитури и карти с рецепти за приготвяне на вкусни коктейли или безалкохолни коктейли у дома.

Служителите ще намерят тук уникални възможности да изследват света на миксологията, да експериментират с нови вкусове и да впечатлят гостите на домашни събирания.

47. Умни комплекти за пътуване

Подарете на служителите си възможност да пътуват по-умно с интелигентен комплект за пътуване. Марки като Samsonite или Briggs & Riley предлагат комплекти багаж с вградени USB портове за зареждане и GPS тракери.

В подаръчните си пакети можете да включите и други умни устройства за пътуване, безжични зарядни устройства, слушалки с шумопотискане и преносими Wi-Fi хотспотове.

Този внимателен подарък ще направи пътуването по-удобно и ефективно за вашите служители.

Той също така ще ги снабди с всички необходими инструменти за гладко и приятно пътуване.

48. Подаръчни карти за домакински уреди

Облекчете домакинската работа на вашите служители и подобрете тяхното жилищно пространство с подаръчна карта за домакински уреди.

Изберете подаръчни карти от популярни опции, включително търговци на дребно като Best Buy или Lowe's. Тези магазини предлагат много уреди, като кафемашини, блендери и умни кухненски уреди.

Тези подаръчни карти могат да помогнат на служителите да спестят пари от скъпи домакински уреди.

49. Луксозни подаръчни карти за пазаруване

Луксозната подаръчна карта е символ на вашата признателност. Подарете на вашите партньори или клиенти лукс, като им подарите подаръчни карти за луксозен универсален магазин или онлайн търговец.

Магазини като Nordstrom, Bloomingdale’s и Neiman Marcus предлагат богат избор от дизайнерски дрехи, аксесоари и козметични продукти. Служителите могат да се отдадат на шопинг и да си купят нещо специално.

50. Пълни табла с колбаси

Подарете на вашите партньори в заседателната зала гурме кулинарно преживяване с табла с колбаси и сирена, доставена директно в офиса или дома им.

Разгледайте компании като Hickory Farms или Mouth Crafted, които предлагат изтънчени табла с колбаси, включващи занаятчийски сирена, сушени меса, гурме конфитюри, маслини и солени крекери.

Надяваме се, че този списък с идеи за подаръци ще даде положителен тласък на вашите усилия и ще накара вашите служители, партньори и клиенти да се почувстват добре възнаградени.

Сега нека разгледаме предимствата и недостатъците на корпоративните подаръци, тъй като те изискват внимателно обмисляне и планиране.

Предимства и недостатъци на корпоративните подаръци

Корпоративните подаръци са нещо повече от обикновена транзакция; те ви помагат да изградите силни работни отношения, като редовно награждавате своите служители. Нека разгледаме многото им предимства.

Предимства

Повишено признание и оценка на служителите: Един внимателен подарък показва на служителите, че цените тяхната упорита работа и принос, което създава чувство за принадлежност и ги мотивира да дадат още повече от себе си.

Повишена ангажираност и благополучие на служителите: Подаръците, които насърчават благополучието, подчертават вашата ангажираност към физическото и психическото здраве. Подаръците, свързани с хобита, или преживявания могат да вдъхновят служителите да се занимават с любимите си дейности извън работата, което води до по-ангажирана и добре балансирана работна сила.

Подобрена корпоративна култура: Корпоративните подаръци култивират култура на щедрост и признателност в компанията. Служителите, които се чувстват ценени, работят по-ефективно и изграждат по-силни взаимоотношения с колегите си.

Укрепване на взаимоотношенията и лоялността: Подарък, поднесен в подходящ момент, може да укрепи съществуващите партньорства и да изгради доверие с потенциални клиенти.

Повишена популярност и разпознаваемост на марката: Подаръкът с марката отразява вашия ангажимент да поддържате марката си на върха. Това е особено ефективно за нови и дългосрочни клиенти.

Подобрена комуникация и сътрудничество: Уникалните корпоративни подаръци могат да служат като начало на разговор, особено по време на срещи с клиенти или събития в бранша.

Подобрено преживяване на събитието: Подаръците за участниците, като торбички с подаръци от конференцията или персонализирани бутилки за вода, създават по-запомнящо се и приятно преживяване на събитието.

Подобрена промоция на марката: Подаръците с марката на събитието ви позволяват да рекламирате марката си и да създадете осведоменост и признание сред участниците. Тези подаръци обикновено включват практични предмети, които могат да се използват дълго след събитието, като по този начин поддържат марката ви на преден план.

Подобрени възможности за създаване на контакти: Подаръците по време на събития могат да служат като средство за разчупване на леда между участниците. Това може да улесни създаването на контакти и да доведе до ценни бизнес връзки.

Въпреки че корпоративните подаръци предлагат много предимства, има и някои потенциални недостатъци, които трябва да имате предвид:

Недостатъци

Неправилен избор: Лошо избраният подарък може да има обратен ефект, като изпрати грешно послание или изглежда безличен.

Бюджетни съображения: Корпоративните подаръци могат да бъдат скъпи, особено когато се има предвид голям брой получатели.

Възприемано подкупване: В някои случаи щедрите подаръци могат да бъдат погрешно тълкувани като опити за повлияване на бизнес решенията.

Завист и несправедливост: Непоследователните практики при даряването могат да доведат до чувства на завист или недоволство сред служителите.

Проблеми, свързани с устойчивостта: Ненужните или разхитителни подаръци допринасят за екологичните проблеми.

Ето как можете да преодолеете тези недостатъци:

Персонализацията е ключова: Отделете време, за да персонализирате подаръците според предпочитанията, интересите или диетичните ограничения на получателите.

Дайте приоритет на преживяванията: Подаръците под формата на преживявания, като семинари, курсове или билети за събития, създават трайни спомени.

Определете ясни насоки: Разработете корпоративна политика за подаръци, в която се очертават бюджетните ограничения, подходящите видове подаръци и категориите получатели.

Фокусирайте се върху внимателността: Написането на искрено послание значително повишава стойността на един обикновен подарък.

Приемете благотворителността: Дарете на името на получателя за благотворителна кауза, която е важна за него, като по този начин демонстрирате социална отговорност.

Как да управлявате корпоративните подаръци

Проследяването на многобройни получатели, поводи, разпределение на бюджета и подробности за подаръците може да отнеме много време и да бъде прекалено обременяващо, особено с ръчно попълвани таблици или разпръснати имейли.

Освен това, за да сте сигурни, че подаръците ви са добре обмислени и персонализирани, са необходими внимателно проучване и усилия. Да се погрижите хората да получат подаръците си навреме също е изключително важна задача, която трябва да бъде изпълнена по подходящ начин.

Но с ClickUp можете лесно да управлявате всички тези усилия!

С мощните инструменти и най-модерната технология на ClickUp можете да направите корпоративните подаръци възнаграждаващи и въздействащи.

Нека разберем как да използваме тези функционалности по най-добрия начин, за да подобрим вашите корпоративни подаръци.

1. Проучете и планирайте стратегията си за корпоративни подаръци

Корпоративните подаръци изискват проучване, като например изготвяне на списъци със служители, изброяване на индивидуалните предпочитания, записване на данни за контакт, разпределяне на бюджети, осигуряване на навременна доставка и персонализиране на подаръците. Можете да опростите тези задачи с софтуера за управление на проекти ClickUp!

Планирайте корпоративни подаръчни инициативи с софтуера за управление на проекти на ClickUp.

Можете ефективно да превърнете процеса на даряване в рационализирано и въздействащо преживяване. За всяка инициатива за даряване (рождени дни на служители, благодарност към клиенти или подаръци за празници) създайте специален проект в ClickUp. Това централизира всички задачи, документи, чатове и проследяване на напредъка, свързани с цикъла на даряване.

Можете да използвате над 15 гъвкави изгледа на ClickUp, за да видите всички корпоративни подаръци на вашата компания по всякакъв начин, по който желаете. С изгледа „Таблица“ можете да създадете цяла база данни с имена на служители или клиенти, данни за контакт, предпочитания за подаръци и дати на доставка, а дори и да запишете предишни корпоративни подаръци, изпратени до тях.

Най-хубавото е, че Activity View ви позволява да следите работата на членовете на екипа си в списък, папка, пространство или работно пространство. Можете да следите кои подаръци са доставени, кои са все още в опашката за доставка и кои все още не са поръчани.

Можете също така бързо да видите коментари, редакции и актуализации, да проследявате напредъка на вашия HR екип по отношение на корпоративните подаръци и ефективно да управлявате непредвидени проблеми.

Съберете разпръснатите разговори на едно място с Chat View на ClickUp

Използвайте чат прозореца на ClickUp, за да комуникирате в реално време, да възлагате на членовете на екипа да проучват доставчици, да обсъждате бюджети и да проследявате целите си за всеки повод за подаръци. Можете също да споделяте линкове към идеи за подаръци, да изпращате изображения на най-добрите оферти и да споделяте подробни видеоклипове за сравнение на цените на подаръците.

2. Съгласувайте ресурсите, за да проследявате процеса на даряване

След като сте планирали, проучили и записали какво да подарите на членовете на екипа си, е време да разпределите бюджета, да проследите доставчиците, да набавите подаръците, да определите механизма за доставка и да се уверите, че подаръците са изпратени навреме и без повреди.

Използвайте софтуера за управление на ресурси ClickUp с инструмент за създаване на формуляри, за да събирате информация за предпочитанията на служителите.

ClickUp разполага с инструмент за създаване на формуляри, който може да ви помогне да създавате и изпращате формуляри на служители, клиенти, партньори и дори доставчици на корпоративни подаръци, за да изпълнявате различни функции:

Съберете информация за предпочитанията за подаръци, адреса им, други данни за контакт и очакваното време за получаване на подаръците.

Дайте на клиентите си няколко варианта за подаръци, от които да избират, с динамични анкети или въпроси с няколко възможни отговора.

Събиране на лична информация от партньори за монограм върху корпоративните подаръци

Получете оферти, бюджети, опции за корпоративни подаръци и възможности за персонализиране, като изпратите формуляри на вашите доставчици.

Създайте формуляри за обратна връзка относно удовлетвореността на служителите, клиентите и партньорите от корпоративните подаръци, които са получили.

Проследявайте разходите директно при закупуването на подаръци – с помощта на персонализирани полета. Членовете на екипа, на които са възложени задачи по закупуването, могат да качват разписки и да ги свързват с конкретния получател или категория подаръци на проекта.

Използвайте таблата на ClickUp, за да получите информация в реално време за разпределението на бюджета и тенденциите в разходите. Можете лесно да следите колко е похарчено във всяка категория и да идентифицирате областите, в които са възможни корекции, за да останете в рамките на общия си бюджет за подаръци.

3. Оптимизирайте корпоративните подаръци за екипа по човешки ресурси

С помощта на специализирана платформа за подкрепа на човешките ресурси, като софтуера за управление на човешките ресурси ClickUp, организирайте целия си процес на набиране на персонал, оценка на представянето, стратегии за подаръци и привличане на таланти.

Използвайте софтуера за управление на човешките ресурси ClickUp, за да проследявате представянето, ангажираността и развитието на служителите с персонализирани изгледи, които улесняват съгласуването на вашия персонал. Софтуер за управление на човешките ресурси ClickUp

Ето всичко, което този софтуер за управление на човешките ресурси може да направи за вас:

Планирайте, постигайте и следете целите си в областта на човешките ресурси на едно място

Привлечете най-добрите таланти с система, която организира кандидатите, заявленията и контактите

Спестете време с HR шаблони , персонализирани статуси и автоматизации, които преместват кандидатите през вашия процес за вас.

Дайте възможност на новите служители да постигнат по-бързи резултати с решение за въвеждане в работата, което ги подготвя за успех.

Оптимизирайте обучението с проследими задачи, документи, коментари за сътрудничество и обратна връзка

Комбинирайте тази платформа с ClickUp Docs, за да обсъждате и записвате идеи за подаръци с екипа си в реално време. Можете да я използвате и за съхранение на информация за сроковете за доставка на доставчиците (колко време им отнема да изпълнят поръчките) и историята на поръчките за всеки доставчик. Това помага при планирането и избягването на изненади в последния момент.

Станете майстор в корпоративните подаръци с ClickUp

Когато се прави с внимание, корпоративното даряване е нещо повече от обикновена кутия и панделка!

Това се превръща в стратегически инструмент за култивиране на признателност, укрепване на лоялността и оставяне на трайно положително впечатление. Вашите служители се чувстват ценени и мотивирани, когато получат добре подбран подарък, който признава тяхната упорита работа и принос.

Вашите клиенти се чувстват ценени и са по-склонни да продължат успешното партньорство с вашата организация.

Управлението на успешна програма за корпоративни подаръци обаче може да бъде предизвикателство, особено за по-големите организации. Балансирането на бюджети, проследяването на детайли и осигуряването на навременна доставка до многобройни получатели може бързо да се превърне в прекалено голямо бреме.

ClickUp ви позволява да създавате специални проекти за всеки цикъл на подаръци. Платформата ефективно управлява процеса, от обсъждане на идеи за подаръци, проследяване на доставката и измерване на удовлетвореността на получателите до сътрудничеството между членовете на екипа.

Освен това, използвайте платформата за комуникация с доставчиците и се уверете, че не надхвърляте бюджета си с вградените функции за управление на ресурсите.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Какви са тенденциите в корпоративните подаръци за 2024 г.?

Най-популярните тенденции в подаръците за 2024 г. включват бизнес подаръци с устойчиви продукти, закупуване на подаръци от малки фирми, подбор на подаръци за лична грижа и много други.

2. Какво е корпоративен подарък?

Корпоративният подарък е символичен подарък, който компаниите дават на своите клиенти, служители или партньори като жест на добра воля, често с логото или бранда на компанията.

3. Какво е приемлив бизнес подарък?

Подходящият бизнес подарък отчита позицията и културните предпочитания на получателя и е в съответствие с политиката на компанията за даряване на подаръци. Подаръците не трябва да са екстравагантни или да водят до конфликт на интереси.