Как да създавате контакти на конференция: съвети за създаване на контакти, които ще ви помогнат да се подготвите

Независимо дали става дума за виртуално или лично събитие, конференцията може да бъде от решаващо значение за вашия професионален растеж. Тя е отлична възможност да се информирате за тенденциите в бранша и да установите взаимоизгодни отношения с хора, които споделят вашите възгледи.

Участието в конференция обаче може да бъде плашещо за начинаещите. Ами ако моята неловкост попречи на всеки разговор? Или по-лошо, ами ако имам петно от горчица на ризата си и никой не ми каже!? 😅

Въпреки че тези притеснения са често срещани и основателни, не трябва да позволявате те да ви попречат да създавате контакти. Истината е, че не се нуждаете от специални умения за създаване на контакти, за да направите конференцията си ползотворна – нужно е само да се подготвите.

Ако предстои важно събитие, прочетете нашия наръчник за това как да създавате контакти на конференция. Ще научите какво да правите и какво да не правите при създаването на контакти и ще откриете някои инструменти, които ще ви помогнат да се подготвите и да извлечете максимална полза от събитието.

Подготовка за създаване на контакти на конференция

Преди началото на събитието има много стъпки, които можете да предприемете, за да си осигурите положително преживяване на конференцията. Дори и малко подготовка може да ви помогне да извлечете максимална полза от събитието за създаване на контакти. Колкото по-добре се подготвите, толкова по-малко стресиращи ще бъдат дните на конференцията и толкова по-уверени ще се чувствате. 💪

Съвет от професионалист: Разглеждайте контактите на конференцията като проект за професионално развитие. Отнасяйте се към него като към всяка друга задача, като планирате внимателно всяка стъпка. Инструмент за управление на проекти като ClickUp може да бъде всеобхватна база данни за вашите планове за конференцията, бележки и нови контакти. Той улеснява подготовката и ви помага да сте в течение с всичко, където и да сте.

Използвайте ClickUp, за да си водите бележки, да споделяте идеи и да общувате лесно.

Следвайте шестте стратегии по-долу, за да се подготвите за конференцията и да си осигурите успех.

1. Имайте ясни цели

Помислете защо участвате в конференцията. Изберете най-важните ползи, които се надявате да получите от нея. Направете ги свои цели и ги използвайте като ориентир за планирането и дейностите си на място. 🧭

Конференциите са динамични и изпълнени с социални събития. Макар да искате да присъствате на всички тях, това е невъзможно. Ще трябва да определите приоритетите си за някои дейности пред други – и поставянето на цели ще ви помогне да го направите.

Съвет от професионалист: Можете да определите целите си в ClickUp и да зададете измерими задачи за всяка от тях. Отбелязвайте напредъка си, докато изпълнявате задачите, и ClickUp автоматично ще изчисли напредъка ви.

Изяснете целите си за конференцията и проследявайте напредъка си към тях с ClickUp.

2. Отседнете в хотела, където се провежда конференцията

Конференциите обикновено предлагат много възможности за създаване на контакти (игра на думи). Можете да се запознаете с други участници по време на почивките, специалните сесии за създаване на контакти и партитата.

За да направите още една стъпка напред, резервирайте стая в хотела, където се провежда конференцията (ако е хотел). По този начин ще имате повече възможности за контакти и ще се срещате с други участници по време на свободното си време. Ако отседнете в същия хотел, ще ви е по-лесно да се видите за кафе или обяд и да установите значими връзки.

Съвет от професионалист: Изгответе бързо своя маршрут за пътуване с шаблона за планиране на пътувания на ClickUp. Съберете цялата информация за пътуването си, като например настаняване, транспорт и необходими вещи, за да не се губите в различни приложения и бележки.

Изтеглете този шаблон Запишете всички важни подробности за пътуването си до конференцията с шаблона за планиране на пътувания на ClickUp.

3. Създайте график за конференцията

Проверете програмата на конференцията на официалния уебсайт. Проучете я внимателно, за да определите оптималния график, като се уверите, че сте включили събития за създаване на контакти. 📆

Ако искате да се възползвате максимално от програмата на конференцията, има голяма вероятност графикът ви да бъде натоварен, затова е най-добре да си създадете подробна програма. Освен времевите рамки, запишете си и местата, където ще се провеждат сесиите на конференцията.

Когато пристигнете на мястото, запознайте се с него, за да не се налага да търсите лекционни зали в последния момент. По този начин ще спестите нерви и ще можете да прекарате почивките си в създаване на контакти. Не забравяйте да се запишете за сесии за създаване на контакти, срещи, вечери и други събития с ограничен капацитет възможно най-скоро.

Съвет от професионалист: Използвайте изгледа „Календар“, „Гант“ или „Времева линия“ на ClickUp, за да визуализирате графика на конференцията и да опростите проследяването на събитията.

Планирайте всичките си дейности по време на конференцията с помощта на календара на ClickUp.

4. Упражнете се в представянето си

Ако това не ви идва естествено, трябва да се подготвите и за общуване. В даден момент по време на събитието ще трябва да се представите. Ако не сте свикнали да го правите, може да запънете и да замънкате, което може да бъде неудобно. С малко практика можете да преодолеете тази пречка.

Това не означава, че трябва да подготвите дълга TED лекция за себе си. Достатъчно е едно кратко представяне, за да изглеждате уверени в себе си и да оставите положително първо впечатление на останалите участници. 🗣️

Ако се притеснявате да започнете разговор, може да ви е от полза да подготвите няколко въпроса, с които да разчупите леда. Ето няколко предложения:

Коя част от конференцията очаквате с най-голямо нетърпение?

Коя е любимата ви част от конференцията досега?

Често ли посещавате конференции?

Уверете се, че вашите визитни картички или виртуални карти са актуални и се запасете с тях преди събитието.

5. Облечете се за успех

Дрехите не правят човека, но могат да го накарат да се чувства добре. Вместо обичайната комбинация от тениска и дънки, обмислете да облечете нещо по-официално за конференцията, за да повишите самочувствието си. Облеклото все пак трябва да е удобно, тъй като конференциите могат да бъдат изтощителни. 👔

Можете също да носите бадж, който представлява вашата компания. Баджовете могат да бъдат отличен повод за започване на разговор, особено ако другата страна е запозната с вашата компания.

6. Бъдете уверени в себе си

Синдромът на измамника и липсата на увереност могат да ви попречат на събития за създаване на контакти, като ви попречат да забележите своята стойност и да я споделите с другите. Ако искате да създавате контакти на конференция и да изграждате значими връзки, трябва да съберете сили и да оставите настрана съмненията си.

Да, не всички ще ви харесат, но някои хора може би ще го направят. Като се затваряте в себе си, не давате на другите шанс да ви опознаят и да ви харесат. Не забравяйте, че винаги можете да говорите за конференцията и вашата индустрия – с тези теми няма как да сгрешите.

Като се включите в разговорите, ще отворите цял свят от възможности. Кой знае, може дори да срещнете някои мениджъри по наемане на персонал и да си осигурите следващата страхотна работа! 🤩

Цел на професионалните мрежи и визитките

Не е нужно да чакате конференцията, за да се запознаете с другите участници. Намерете страницата на събитието в професионални мрежи като LinkedIn или социални медии като Facebook и вижте кой говори за него. Може да откриете хора с подобни интереси или дори да разберете, че познавате някои от участниците. Ако ви се струва подходящо, можете да ги добавите или да се свържете с тях, за да обсъдите предстоящото събитие.

За да увеличите видимостта си, можете да предприемете следните стъпки:

Публикувайте за конференцията: Бъдете активни в мрежите или социалните медии и включвайте подходящи хаштагове. По този начин другите могат да ви забележат и дори да се свържат с вас, полагайки основите за лично общуване. Актуализирайте профилите си: Уверете се, че профилите ви отразяват точно вашия професионален опит и интереси. Те ви помагат да се представите в най-добрата светлина и да привлечете вниманието на колеги с подобни интереси 👥 Инсталирайте приложение за конференцията: Ако приложението е налично, инсталирайте го преди събитието и се присъединете към други онлайн общности. Приложението за конференцията може да подобри вашето преживяване и обикновено има функции за създаване на контакти, които позволяват на участниците да създават профили.

Макар че обменът на социални контакти е често срещан начин за свързване в днешно време, не пренебрегвайте силата на визитката. Тя улеснява създаването на контакти след събитието и ви прави да изглеждате професионалист и целенасочен, което е особено важно, когато става дума за конференции за предприемачество. Включете в картичката своята длъжност, информация за контакт и профили в социалните медии.

Ако не искате да носите купчина визитки със себе си, можете да създадете дигитална визитка, като използвате един от многото налични онлайн инструменти. Дигиталните визитки ви позволяват да включите повече информация, която можете да редактирате по всяко време.

6 съвета за ефективно създаване на контакти по време на конференции

Подготовката преди събитието е важна, но истинското създаване на контакти се случва по време на конференцията. Следвайте нашите съвети по-долу, за да се възползвате максимално от възможностите за създаване на контакти.

Когато влезете в залата, поздравете групата и се ръкувайте с членовете на панела и модераторите. По този начин ще изглеждате приятелски настроени, ще оставите положително впечатление на останалите и ще подготвите почвата за бъдещи разговори. 👋

2. Започнете и участвайте в разговори

В някои случаи другите участници могат да започнат разговор с вас, но вие също трябва да го правите. Използвайте всяка възможност, за да го направите.

Например, докато чакате да започне презентацията, можете да се запознаете с човека, който седи до вас. Попитайте го как е и използвайте подготвените от вас теми за разговор. По-късно можете да разкажете за вашата компания, проектите, по които работите, и дори да споделите някои анекдоти. 😁

Когато разговаряте с някого, не доминирайте в разговора – в крайна сметка той трябва да бъде двустранен. Слушайте активно, вместо да подготвяте какво ще кажете след това. Задавайте подходящи въпроси и поддържайте разговора. По този начин ще покажете искрен интерес, ще създадете значими взаимоотношения и ще избегнете неудобните мълчания.

3. Разширете кръга си от контакти

Ако сте се сближили с някого, може да сте склонни да останете с него през цялата конференция. Няма нищо лошо в това, но това ще ограничи възможностите ви да създадете нови контакти и професионални връзки. Винаги можете да поддържате връзка с тях след събитието, тъй като конференциите се провеждат само от време на време.

По същия начин, когато идвате на събитието с колеги или съученици, не ограничавайте комуникацията си на работното място само до тях. Опитайте се да се запознаете с други участници в конференцията. Можете също да помолите хора, които познавате, да ви представят на свои познати и по този начин да разширите мрежата си от контакти. 🔗

4. Имайте стратегия за излизане от разговори

Освен да знаете как да поддържате разговор, трябва да знаете кога и как да го приключите. Дори ако срещата е интересна, ограничете я до около 15 минути, за да се уверите, че и вашето, и времето на другата страна се използва ефективно . Ето няколко предложения за вашата стратегия за излизане:

Изчакайте пауза в разговора

Извинете се с предстояща сесия, на която трябва да присъствате.

Бъдете честни и обяснете, че искате да се запознаете с други хора, въпреки че сте се радвали да се срещнете с тях.

Представете ги на друг човек и оставете ги да продължат разговора.

Помолете да се видите по-късно и може би дори насрочете среща.

Каквото и да кажете, не забравяйте да разменете визитки, да завършите с положителна нотка и да благодарите на човека за отделеното време. 🙏

Освен визитки, можете да използвате ClickUp, за да записвате и проследявате всичките си нови контакти. Йерархията на ClickUp предлага лесен начин да организирате контактите си и да направите информацията за тях достъпна. Създайте задача за всеки контакт, добавете изображения, файлове и описания към тях и ги сортирайте в списъци и пространства. С над 15 изгледа, включително изглед „Таблица“ и изглед „Табло“ на ClickUp, можете да персонализирате работното си пространство по начин, който ви е удобен.

Запишете новите си контакти и важната информация за тях с помощта на табличния изглед на ClickUp.

Ако нямате много време, използвайте шаблона за списък с контакти на ClickUp и започнете да създавате контакти веднага! Шаблонът съдържа полета за персонализиране, в които можете да въведете данните на вашите контакти:

Длъжности

Места

Имейл адреси

Профили в социалните медии

Най-хубавото е, че можете да промените шаблона според вашите предпочитания.

5. Водете бележки

С толкова много контакти, може да забравите за какво е била конференцията. Ето защо трябва да си запишете ключовите моменти от презентациите, панелите и семинарите. Можете да го направите ефективно с ClickUp Docs и техните изчерпателни опции за форматиране.

Записвайте ценни наблюдения от конференцията с ClickUp Docs

Нямате желание да четете всички бележки след това? Помолете ClickUp Brain, AI асистента на приложението, да ги обобщи за вас, за да можете да видите цялостната картина. В случай че колега ви помоли за пълните ви бележки, защото не е могъл да присъства на конференцията, помолете ClickUp AI да ги провери и подреди, преди да ги препратите. 🤖

Използвайте ClickUp Brain, за да обобщите бележките си за секунди.

Както бихте си записвали най-ценните идеи от основния лектор, записвайте си и разговорите, които сте провели. Тъй като на конференцията ще създадете много нови контакти, може да забравите някои от тях, ако не ги документирате.

Запишете всичко, което ще ви помогне да запомните човека – къде сте се срещнали, за какво сте говорили и може би някои забавни моменти. Можете също да направите снимки, за да запазите спомена.

Вместо да си водите бележки на гърба на визитките или в приложението за бележки на телефона си, използвайте списъка с контакти, който сте създали в ClickUp, за да съберете цялата информация и снимки. Това ще ви улесни значително работата по-късно, когато правите последващи действия. 📓

Запомнете всяко взаимодействие, като си водите бележки в ClickUp.

6. Проследяване

След конференцията трябва да поддържате връзка с хората, с които сте се запознали, за да запазите професионалните си отношения. Оставете си малко време за почивка, но се свържете с тях, докато все още имат свеж спомен за вас. Идеалният момент е в рамките на два дни след събитието. Можете да си настроите напомняне в ClickUp, за да не забравите. ⏰

Ако сте дали някакви обещания, не забравяйте да ги изпълните. По този начин ще изградите доверие и ще се възползвате от потенциални бизнес възможности.

Как да създавате контакти на виртуална конференция

Виртуалните събития може да не позволяват зрителен контакт, както при личните срещи, но могат да предложат също толкова много възможности за контакти, ако подходите правилно. 🧑‍💻

Повечето от насоките, предложени в тази статия, важат за виртуални събития и конференции, но ето някои съвети за създаване на контакти, специфични за виртуалната комуникация:

Публикувайте в социалните медии преди началото на бизнес конференцията и след нея

Създайте профил на участник в платформата и свържете социалните си мрежи

Представете се, когато влезете, и включете камерата си.

Не се страхувайте да задавате въпроси и да участвате активно в дискусиите.

Присъединете се към груповия чат и изпращайте лични съобщения на участниците, ако установите връзка с тях.

5 често срещани грешки при създаването на контакти, които трябва да избягвате

Ако сте новак в конференциите и създаването на контакти, внимавайте да не допуснете следните пет грешки:

Забравяне да попитате за контактна информация: В желанието си да се запознаете с колкото се може повече хора, може да забравите да приключите разговора, без да си разменете визитки или контактни данни. Поради това може да загубите връзка с някои невероятни професионалисти или дори потенциални клиенти и работодатели. Свързвайте се само с хора с по-голям стаж: Лицата на по-високи позиции са влиятелни и могат да ви научат много. Не трябва обаче да подценявате останалите. Кой знае къде може да се крие следващата ви възможност за работа? Хвалете се с постиженията си: Макар че трябва да се гордеете с работата си и да я споделяте, бъдете умерени, за да не изглеждате егоцентрични. Дайте на всички равен шанс да споделят своите постижения и да получат похвала. Молба за работа: Конференциите свързват хора с общ искрен интерес. Те не са борси за работа. Въпреки че контактите могат да доведат до предложение за работа, не търсете такава от хора, които сте срещнали преди минути. Първо трябва да установите връзка и да предложите помощ, преди да помолите за такава. Да бъдете недостъпни: Ако прекарате конференцията, зяпайки телефона си в ъгъла, вероятно няма да срещнете никого. Ще изглеждате незаинтересовани и затворени, което ще ограничи възможностите ви за контакти.

Разширете професионалната си мрежа с ClickUp

Независимо дали сте влиятелен лидер или малка рибка в океана, участието в събития и създаването на контакти може да бъде от решаващо значение за развитието на вашата кариера. С времето това става по-лесно, но винаги можете да се обърнете към нашите насоки за това как да създавате контакти на конференция, когато не сте сигурни.

Ако не успеете да създадете много контакти при първото си участие, не се отчайвайте! Анализирайте какво не е било наред, продължавайте да опитвате и използвайте знанията си за бъдещи конференции.

С инструмент като ClickUp подготовката за конференции и участието в тях става по-малко стресиращо. Регистрирайте се безплатно още днес и превърнете следващата си конференция в пълен успех! ✨