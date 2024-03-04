Резюме на „Измервайте това, което е най-важно“: Разгадаване на тайните на OKR

Целите са за бизнеса това, което картите са за капитаните – те насочват пътуването към значими постижения. И какъв по-добър начин да научите за поставянето на цели от реални истории за успех? 💸

Книгата „Измервайте това, което е най-важно“ е написана от известен инвеститор с блестяща кариера. Той ни разкрива тайните на своя успех, като ни запознава с целите и ключовите резултати (OKR) и ни дава практични съвети за управлението.

Тези ценни прозрения са преплетени с примери от богатата кариера на автора, която включва сътрудничество с гиганти като Google и Intel.

Ако искате да се запознаете с концепцията на системата OKR и да разберете как тя може да революционизира стратегическото ви планиране, прочетете нашето резюме „Измервайте това, което е най-важно“. Ние сме обобщили ключовите наблюдения от този шедьовър на мениджмънта и сме включили няколко съвета, които ще ви помогнат да приложите тази мъдрост на работното си място.

„Измервайте това, което е най-важно“ Резюме на книгата на един поглед

Автор: Джон Доър

Брой страници: 320

Година на публикуване: 2017

Приблизително време за четене: 4 часа

„Измервайте това, което е най-важно: Как Google, Боно и Фондацията Гейтс променят света с OKR“ е задължително четиво, ако се интересувате от стратегическо планиране. Въпреки че е пълна с ценни знания, книгата се чете лесно.

Книгата е написана от Джон Доър, електроинженер и известен рисков капиталист, който е изиграл важна роля в успеха на световноизвестни компании като Amazon, Google и Intuit.

Основната концепция, която книгата разглежда, е системата OKR – Цели и ключови резултати, която предоставя проста, но мощна стратегия за поставяне на цели, за да се съгласува работата на компанията с нейната крайна мисия. Книгата обяснява как успешните процеси изискват и двете:

Цели: Те ви водят от началото до края, като определят желаните постижения. Ключови резултати: Те представляват измерими резултати, реалните цифри, които показват постигането на целта 🧮

Доър е структурирал книгата по начин, който преплита теорията и практиката. Той предоставя подробни указания за целия процес на поставяне и проследяване на цели – от замисъла и приоритизирането на целите до окончателното обобщение и подобряване на резултатите. Той споделя и съвети за поддържане на силна и здравословна култура на работното място. За да изрази своите идеи, Доър ги илюстрира с примери за OKR от реални успешни компании.

В началото на книгата той ни разказва как са се появили OKR – прочетете историята по-долу.

Историята на OKR

Концепцията за целите и ключовите резултати е създадена от Анди Гроув, бизнесмен и бивш главен изпълнителен директор на Intel, където Доър е работил в началото на кариерата си. Доър е бил голям поддръжник на идеите на Гроув, считайки го за най-великия мениджър на своето или на всяко друго време. В книгата Доър споделя, че системата на Гроув е била неговата опора през цялото му професионално развитие.

Докато Гроув е създал OKR, Доър е измислил абревиатурата и е популяризирал концепцията, въвеждайки я в Google през 1999 г.

Гроув основава своята система на „Управление чрез цели“ (MBO) на Питър Дракър. Този модел е бил авангарден за своето време, въвеждайки идеята, че управлението трябва да се основава на доверие и да е ориентирано към резултати. Преди това традиционната йерархична управленска структура, въведена от Хенри Форд и Фредерик Уинслоу Тейлър, е била доминираща. Въпреки че е революционна, теорията MBO има своите недостатъци, които OKR се опитва да преодолее.

Ключови изводи от „Измервайте това, което е най-важно“ от Джон Доър

През годините Доър е натрупал огромни познания в областта на мениджмънта и е превърнал множество стартиращи компании в предприятия, използвайки подхода OKR. 💼

Следващите раздели подчертават някои от най-забележителните концепции, които той обсъжда в „Измервайте това, което е най-важно“. Да се заемаме!

1. Основни правила за OKR на д-р Гроув

Доър обяснява, че честността, безкористността и ангажираността към екипа и неговата мисия са в основата на философията на Гроув за OKR. Все пак, систематичният инженерен подход на Гроув е това, което в крайна сметка доведе до успеха на Intel и други компании, които той е управлявал.

Това са седемте най-важни урока, които Доър е научил от Гроув, и те съставляват основата на цялата книга:

По-малко е повече: Внимателният избор на целите е от решаващо значение – не повече от пет наведнъж. Поставете целите на компанията отдолу нагоре: Мотивацията обикновено е ниска, когато всички цели на екипа идват отгоре. Около половината от тях трябва да идват от първата линия на бизнеса, т.е. от служителите. Без налагане: OKR трябва да бъдат съвместно усилие, а колективното съгласие е задължително, за да се гарантира постигането на целите. Бъдете гъвкави: В светлината на промените, трябва да се откажете от собствените си цели, които вече не са актуални. Осмелете се да се провалите: Постигате огромен успех, когато поемате рискове и се стимулирате да давате най-доброто от себе си. Инструмент, а не оръжие: Не използвайте OKR, за да оценявате работата на някого или да определяте неговите доходи. Бъдете търпеливи: Истинската промяна отнема време и много опити и грешки. Компаниите се нуждаят от около четири до пет тримесечни OKR цикъла, за да се адаптират към новата система, а за да я усвоят напълно, са необходими още повече.

2. Суперсила № 1 на OKR: Фокусирайте се и се ангажирайте с приоритетите

Първата стъпка към поставянето на цели е да се запитате какви са вашите основни амбиции за следващите три, шест или дванадесет месеца. Фокусирайте се само върху спешни цели, които със сигурност ще доведат до реална промяна във вашата компания.

След като определите „Какво“, е време да преминете към „Как“ – вашите ключови резултати. Това са показателите, които ще покажат постигането на вашите цели. Според Доър, не трябва да имате повече от пет ключови резултата (KR) за всяка цел. Той препоръчва да комбинирате количествени и качествени KR показатели, за да гарантирате цялостна оценка и подобрение.

Също така е от решаващо значение да изясните защо и да бъдете прозрачни с служителите. Те ще бъдат по-мотивирани, ако знаят:

За какво работят

Как тези усилия допринасят за личното им развитие и за растежа на компанията

Остава само да определите Кога. Доър препоръчва не повече от пет ангажиращи цели на цикъл. Като имате предвид нуждите и възможностите на вашата организация, трябва да определите и честотата. Повечето компании проследяват KR ежегодно или тримесечно, или използват хибриден модел. 📆

Използвайте календарния изглед на ClickUp, за да определите „кога“ да постигнете целите си.

3. Суперсила на OKR № 2: Съгласувайте и свържете за работа в екип

OKR трябва да бъдат прозрачни. Като ги направите видими за всички, ще се уверите, че всички са на една и съща страница и ще избегнете излишната работа. Също така е важно да сте отворени към критика – всеки трябва да може да дава и получава обективна обратна връзка в името на по-голямото добро.

Подходът OKR може да бъде особено полезен за компании с много локации и дистанционни компании. Той обединява екипите и насърчава сътрудничеството. 🤝

В тази част от книгата се обсъжда и неефективността на традиционния каскаден модел на управление. В този модел отгоре-надолу висшето ръководство определя целите и ги предава на по-ниските нива в йерархията, чиято работа се определя изцяло от ръководството. Този модел е проблематичен по няколко важни причини:

Отнема много време : Отнема много време, докато решенията стигнат до по-ниските нива в йерархията, дори ако компанията не е голяма.

Тя е негъвкава: прави почти невъзможно да се ревизират поставените цели, след като работата вече е започнала.

Това подкопава приноса на служителите на първа линия : Тези служители често имат по-пряка връзка с продукта и клиентите, отколкото висшестоящите.

Тя пречи на хоризонталното, междуфункционално сътрудничество : не позволява силите на различните екипи да се обединят и да създадат нещо изключително.

В някои спешни ситуации може да е необходим моделът „отгоре-надолу“, но като цяло служителите трябва да допринесат за около половината от поетите OKR, ръководени от своя мениджър.

С помощта на Chat View на ClickUp можете да съобщите OKR на служителите си и да попитате за тяхното мнение.

4. Суперсила на OKR № 3: Проследяване за отчетност

Цикълът на OKR има три фази – първоначална настройка, систематично проследяване в средата на цикъла и окончателно обобщение.

По време на фазата на настройка Доър препоръчва да се използва софтуер за управление на OKR за по-голямо удобство. Този тип инструмент ви позволява да създавате, редактирате, измервате и оценявате амбициозни OKR. Той може да направи информацията лесно достъпна, да стимулира ангажираността на служителите и да помогне на хора с подобни интереси да се свържат. Освен това е ефективен от гледна точка на времето и разходите, като елиминира необходимостта от ненужни срещи за обсъждане на състоянието и документация.

В етапа на проследяване в средата на жизнения цикъл авторът обсъжда как напредъкът мотивира служителите. Според него процентите са най-убедителният начин да се визуализира това. В идеалния случай трябва да провеждате срещи през цялото тримесечие, за да анализирате OKR и да откриете евентуални пречки. Споделянето на поставените цели с другите в компанията също може да повиши мотивацията.

Обобщението включва внимателно проучване след приключване на работата ви по OKR. Трябва да използвате обективно оценяване, самооценка и размисъл, за да извлечете ценни поуки за бъдещи OKR. В случай че не сте постигнали целта си, опитайте отново през следващото тримесечие с нов еталон за ключови резултати или преоценете необходимостта от него.

Запишете и организирайте всички уроци, които сте научили от предишните си OKR с ClickUp Docs.

5. Суперсила на OKR № 4: Стремете се към невероятни резултати

OKR ни мотивират да тестваме границите си и да излезем от зоната си на комфорт. Според книгата, компаниите трябва да поставят два вида цели:

Ангажирани: Целите, които трябва да постигнете в определен период от време, за да поддържате функционирането на компанията, като наемане на персонал и пускане на нови функции. Амбициозни: Известни още като Известни още като „стреч цели“ , тези цели са рискови и предизвикателни, но имат потенциала да тласнат компанията напред чрез иновации.

В същия дух авторът Стивън Леви създаде израза „евангелието на 10x“, за да опише смелите цели, които отличават изключителните компании от останалите. Една такава компания е Google, която успя да предостави 100 MB пространство за съхранение на имейли, докато конкурентите й предлагаха само 2–4 MB. 📧

6. Непрекъснато управление на представянето: OKR и CFR

Въпреки че са широко разпространени, годишните оценки на представянето сами по себе си са неефективни. Вместо чисти оценки, трябва да се фокусирате върху процеса, силните страни и наставничеството.

Оптималният подход е системата за непрекъснато управление на ефективността, внедрена чрез CFR, което означава:

Разговори: Трябва да провеждате редовни индивидуални срещи и да позволявате на служителя да води дискусията. Целта на тези срещи трябва да бъде взаимното Трябва да провеждате редовни индивидуални срещи и да позволявате на служителя да води дискусията. Целта на тези срещи трябва да бъде взаимното подобряване на резултатите , като се оценява напредъкът и се обсъждат теми като OKR на служителите, области за подобрение, професионални цели и постижения. Обратна връзка: Всички служители трябва да дават и получават обратна връзка. По този начин можете да извеждате проблемите на бял свят, да ги решавате бързо и да вървите напред заедно. Признание: Признаването на отлична работа може да бъде голямо насърчение да продължиш в същия дух. Трябва често да хвалиш служителите си, да вдъхновяваш колегите да се хвалят взаимно и да бъдеш конкретен в това, за което ги хвалиш.

Амбициозните OKR улесняват системата за непрекъснато управление на ефективността, като ни показват точно какво да обсъждаме и да празнуваме.

7. Насърчаване на здрави ценности

Културата на организацията може да определи нейната ефективност и успех. Когато една компания насърчава здрави ценности, е по-лесно да се ангажират всички с целите и вземането на решения. Такова култура също така дава възможност за независима работа, която се нуждае от минимален надзор.

За да се случи това, цялата организация трябва да има определени и общи цели, подпомагани от висшестоящите, които дават пример. OKR може да помогне и за осигуряване на съгласуваност и хармония, обединявайки всички операции.

Впечатляващи цитати от „Измервайте това, което е най-важно“

Нека следните цитати от „Измервайте това, което е най-важно“ ви бъдат пътеводител в пътуването ви с OKR:

Идеите са лесни. Изпълнението е всичко.

Макар целите да са важни, те губят смисъла си, ако не предприемете действия за постигането им. Поставянето на цел е само първата стъпка. За да постигнете осезаем успех, трябва да продължите с упорита и старателна работа.

„Лошите компании“, пише Анди, „се разрушават от кризите. Добрите компании ги преживяват. А великите компании се подобряват от тях.“

Нека опитаме да илюстрираме тази идея. Ще използваме готвачите като пример. В случай на недостиг на съставки, лошият готвач ще се предаде, добрият ще успее да приготви ястие, което може да се яде, а великият готвач ще използва това като възможност да създаде нещо необикновено и да се отличи. 🧑‍🍳

Амбициозните цели могат да бъдат съкрушителни, ако хората не вярват, че са постижими.

Целите трябва да бъдат предизвикателни и да разширяват границите на възможностите, но не и невъзможни. По-важното е, че трябва да формулирате амбициозните цели по начин, който ги прави реалистични и мотивиращи. В противен случай те ще имат обратен ефект – натискът ще бъде прекалено голям и ще доведе до тревожност. Определете внимателно приоритетите си и имайте смелостта да се откажете от някои от тях.

Меритокрацията процъфтява на слънчева светлина.

Меритокрацията е система, при която успехът и наградите се разпределят въз основа на постиженията и усилията. Този тип система може да функционира в компаниите само ако е прозрачна. Всички трябва да участват в процеса на поставяне на цели и проследяване на OKR и да имат право да го критикуват.

Приложете наученото от „Измервайте това, което е най-важно“ с ClickUp

Използвайте ClickUp, за да приложите подхода OKR и да подготвите вашата компания или екип за успех.

Ако си представим системата OKR като проект за сграда, инструментът за управление на проекти като ClickUp би бил строителната площадка. Проектът направлява строителните работи, а площадката осигурява инструментите и пространството, необходими за успешното им завършване. Заедно те помагат да се реализира визията на архитекта. 🏛️

ClickUp е интуитивна платформа за продуктивност, пълна с функции за оптимизиране на планирането, проследяването на напредъка, сътрудничеството в екипа и други ключови бизнес операции.

Началото винаги е най-трудно, затова ClickUp е подготвило над 1000 шаблона за ваше удобство, включително шаблони за поставяне на цели и OKR.

В следващите раздели ще научите как да използвате ClickUp, за да внедрите системата OKR на Доър във вашата организация:

Стъпка 1: Фокусирайте се и се ангажирайте с приоритетите

Използвайте ClickUp Goals, за да определите вашите цели и ключови резултати, т.е. измерими цели.

Помислете за амбициозните цели, които искате да постигнете най-много през следващия период, и ги запишете с ClickUp Goals. С течение на времето, когато се натрупат, можете да ги организирате в папки въз основа на цикли или както сметнете за добре.

Доер препоръчва да проследявате целите за продажби и приходи на тримесечие или годишно, но можете да го правите и по-често, като поставяте месечни или седмични цели, ако това е по-подходящо за вашия екип или компания. 🥅

Следващата стъпка е да определите ключовите резултати, което можете да направите, използвайки целите в ClickUp. Платформата измерва целите автоматично въз основа на избраните от вас критерии:

Числено Парични Вярно/невярно

Можете също да добавите описания, за да сте сигурни, че вашите служители разбират логиката зад OKR. Ако имате нужда от повече подробности, обмислете да използвате ClickUp Docs, богат текстов редактор с AI възможности.

За да конкретизирате плановете си, използвайте ClickUp Tasks. Можете да:

Задайте датите

Разпределете ги на отделни лица

Определете етикети и тагове за приоритети

Разделете ги на по-малки части с подзадачи и списъци за проверка.

Въведете зависимости между задачите, за да насърчите хоризонталното, междуфункционално сътрудничество.

За да прегледате и редактирате задачите, използвайте един от многото изгледи, като изглед „ClickUp Board “ или класическия изглед „List“. Когато сте готови, свържете задачите с съответните им цели.

Стъпка 2: Съгласувайте и свържете за работа в екип

Използвайте ClickUp Whiteboards и много други канали за комуникация, за да обменяте идеи и да се свържете с колегите си.

Според „Измервайте това, което е най-важно“, е от съществено значение да включите служителите при създаването или преразглеждането на целите. Има много начини да направите това в ClickUp:

Искайте и давайте обратна връзка, като маркирате лица в задачи или коментари.

Използвайте чат прозореца на ClickUp , за да проведете по-задълбочени и лични дискусии.

Създавайте формуляри в Form View и събирайте информация по по-стандартизиран начин.

Споделете някои идеи и създайте визуални карти с помощта на ClickUp Whiteboards.

Подобно на системата OKR, ClickUp може да бъде изключително полезен за отдалечени екипи. Той прави всички ваши планове и работа видими, синхронизира промените и уведомява сътрудниците за тях, като по този начин гарантира, че всички са в крак с актуалната информация по всяко време.

Стъпка 3: Проследявайте за отчетност

С автоматичното проследяване на напредъка и таблата за управление на ClickUp можете да оцените представянето си с един поглед.

Докато вие и вашият екип изпълнявате задачите, които сте си поставили с OKR, можете да отбелязвате напредъка си в ClickUp. Платформата ще изчисли всички целеви резултати за вас, изразявайки ги в проценти според предпочитанията на Доър. Можете да ги видите всички на един поглед в обобщената визия за напредъка.

За по-общ преглед на реалните резултати на вашия екип или компания, използвайте таблата на ClickUp. На ваше разположение са над 50 различни карти, с които можете да създадете идеалната персонализирана табла.

За да оцените и отбележите индивидуалния напредък, използвайте персонализирани полета във вашия любим шаблон за управление на задачи. Можете също да споделите своите мисли по няколко уникални начина:

В коментарите към задачите

Като бележки

В изгледа „Чат“

Не забравяйте да отбележите най-забележителните сътрудници и да подчертаете техните постижения, за да ги видят всички! 🏅

Използвайте силата на OKR с ClickUp

Независимо колко големи са целите на вашата компания или екип, системата OKR може да ги направи постижими. С внимателно планиране, хармонично сътрудничество и подходящи техники за измерване успехът ще бъде на една ръка разстояние.

ClickUp може да ви помогне да постигнете целта си по-бързо, като ви предостави инструменти за по-ефективно планиране, изпълнение и измерване.

Регистрирайте се в ClickUp и се присъединете към над 800 000 екипа, които продуктивно вървят по пътя към просперитета! 🏃