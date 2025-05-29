Опростете задачите си с тези 12 алтернативи на Wunderlist през 2025 г.

Когато Wunderlist преустанови дейността си, остави след себе си празнина, която много приложения за управление на задачи се опитаха да запълнят, но често се провалиха. Може би настоящото ви приложение е тромаво, не създава добре повтарящи се задачи или прави сътрудничеството да изглежда като досадна задача.

Вие не търсите просто списък със задачи. Искате нещо, което е толкова интуитивно, колкото Wunderlist, но и по-мощно. Нещо, което работи както за индивидуални задачи, така и за споделени проекти.

Точно това предлага този наръчник.

Ние сме подбрали най-добрите алтернативи на Wunderlist, които надхвърлят основните списъци за задачи. Независимо дали управлявате собствения си ежедневен живот или ръководите екип, тази публикация ще ви помогне да намерите подходящия инструмент – с ясни предимства, недостатъци, цени и отличителни характеристики за всеки един от тях.

Нека намерим следващия ви любим инструмент за управление на задачи.

Най-добрите алтернативи на Wunderlist на един поглед

Инструмент Основни характеристики Най-подходящо за Цени* ClickUp – Създаване и приоритизиране на задачи с помощта на изкуствен интелект – Подзадачи, напомняния, проследяване на времето – Документи, чат, автоматизация и табла – Над 1000 интеграции Най-подходящи за индивидуални потребители, малки екипи и предприятия, които се нуждаят от AI-базирано, персонализирано управление на задачи и проекти. Наличен е безплатен план; Персонализирани цени за предприятия Todoist – Въвеждане на естествен език – Персонализирани филтри и изгледи – Система за геймификация Karma – Синхронизация с Google Calendar Най-подходящо за физически лица и свободни професионалисти, които търсят минималистично и гъвкаво приложение за списъци със задачи с мощни интеграции. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 5 $/месец. TickTick – Вграден таймер Pomodoro – Проследяване на навици с поредици – Гласово въвеждане и интелигентни списъци Най-подходящ за индивидуални потребители и потребители, които търсят интегрирани функции за управление на времето и изграждане на навици Наличен е безплатен план; Premium на цена 35,99 $/година. Any. do – Напомняния на базата на местоположението – Интеграция с WhatsApp – Интелигентни списъци за пазаруване – Режим на фокус Най-подходящо за лица и семейства, които се нуждаят от ежедневно планиране на различни платформи с интелигентни напомняния и реални тригери за задачи. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 7,99 $/месец. Microsoft To Do – Синхронизиране на задачи в Outlook – Интелигентни предложения „Моят ден“ – Споделени списъци и подзадачи – Въвеждане на естествен език Най-подходящ за частни лица и потребители на Microsoft 365, които искат просто и синхронизирано управление на задачите на различни устройства. Безплатно с акаунт в Microsoft Google Tasks – Странична лента в Gmail, Календар, Диск – Плъзгане и пускане от имейл – Подзадачи и крайни срокове Най-подходящ за частни лица и потребители на Google Workspace, които искат леки списъци със задачи, които се намират в приложенията на Google. Безплатно с акаунт в Google Notion – Задачи + документи + бази данни – Персонализирани работни процеси и изгледи – Вградена възможност за сътрудничество – Шаблони за всичко Най-подходящ за фрийлансъри, малки екипи и стартиращи компании, които се нуждаят от гъвкаво все-в-едно работно пространство за задачи, документи и знания. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12 $/месец/потребител. Quire – 15 нива на вложени задачи – Изглед на списък, табло, календар, времева линия – Офлайн достъп – Интерфейс с функция „плъзгане и пускане” Най-подходящ за малки и средни екипи, които работят по сложни, многоетапни проекти, изискващи подробно разпределение на задачите. Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 10,95 $/месец/потребител; Персонализирани цени за предприятия Zenkit To Do – Инструмент за импортиране на Wunderlist – Интелигентни списъци, напомняния, подзадачи – Познат потребителски интерфейс със синхронизация между устройства – Интегрира се с Zenkit Suite Най-подходящ за индивидуални потребители и малки екипи, които искат носталгичен интерфейс, подобен на Wunderlist, с добавена функционалност. Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 4 $/месец/потребител; Персонализирани цени за предприятия GQueues – Дълбока синхронизация с Google Calendar – Йерархична структура с етикети – Интелигентни известия – Клавишни комбинации Най-подходящ за физически лица, малки предприятия и екипи на Google Workspace, които се нуждаят от структурирано управление на задачите с мощна синхронизация на календара. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 3,75 $/месец. TimeCamp Planner – Табла със задачи + чат, подобен на Slack – Преобразуване на чат в задача – Вградено проследяване на времето – Видеоразговори с едно кликване Най-подходящ за малки екипи и стартиращи компании, които искат визуални табла за задачи с възможност за сътрудничество в реално време и вграден чат. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 3,99 $/месец/потребител. OmniFocus – Персонализирани изгледи (перспективи) – Режим на прогнозиране за календар + задачи – Отлагане на дати и повтарящи се цикли – Криптиране от край до край Най-подходящ за индивидуални потребители на Apple и ентусиасти на продуктивността, които използват методологията GTD (Getting Things Done). Платено приложение: еднократно от 74,99 $ или абонамент за уеб от 4,99 $/месец

Какво трябва да търсите в алтернатива на Wunderlist?

Не всяко приложение за списъци със задачи е подходящо за стила на работа на всеки. Ето функциите, които трябва да търсите, когато избирате заместител на Wunderlist, който да ви подхожда:

Повтарящи се задачи: Автоматизирайте повтарящи се задачи като ежедневни навици, седмични отчети или месечни проверки – Wunderlist се справя отлично с това и вашият следващ софтуер за управление на задачи също трябва да го прави.

Синхронизация между устройства: Нуждаете се от актуализации в реално време на настолен компютър, мобилно устройство и браузър, за да не пропуснете нищо, където и да работите.

Функции за съвместна работа: Поддръжката за възлагане на задачи, добавяне на коментари, споделяне на списъци и маркиране на членове на екипа улеснява управлението на споделените работни натоварвания.

Опростен, но персонализируем потребителски интерфейс: Най-добрите инструменти постигат баланс – изчистени и лесни за използване, но достатъчно гъвкави, за да се адаптират към вашия работен процес.

Интелигентни напомняния и известия: Доброто приложение ви напомня преди задачите да изтекат, а не след това. Бонус точки за известия, базирани на местоположението или приоритета.

Интеграции и автоматизация: Потърсете приложение за управление на задачи, което се свързва с календара, електронната поща и любимите ви приложения за продуктивност – или още по-добре, което ви позволява да автоматизирате повтарящи се работни процеси.

Офлайн достъп: Понякога работите по време на полет или без Wi-Fi. Офлайн функционалността гарантира, че вашата продуктивност не зависи от интернет връзката ви.

С този списък ще сте на път да намерите подходящата алтернатива на Wunderlist – такава, която ви позволява да отмятате задачите си бързо!

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

10-те най-добри алтернативи на Wunderlist за ефективно управление на задачите

А сега прочетете за най-добрите алтернативи и конкуренти на Wunderlist:

1. ClickUp (Най-доброто решение за задачи, проекти и екипна работа, базирани на изкуствен интелект, в една платформа)

Започнете да управлявате задачите си в ClickUp Управлявайте задачите си с приоритети, отговорни лица, крайни срокове, проследяване на статуса, зависимости и други функции директно в ClickUp Tasks.

Искате да обедините управлението на задачите, координацията на проектите и сътрудничеството в екипа в една унифицирана платформа? ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, прави точно това, като елиминира необходимостта да използвате няколко инструмента за управление на задачите, документите, знанията и комуникацията.

В основата на приложението са задачите на ClickUp. Те са силно персонализируеми и ви позволяват да разделите големи проекти на управляеми части, всяка с свои изпълнители, нива на приоритет и крайни срокове. Можете също да проследявате времето за всяка задача поотделно – или на живо чрез Global Time Tracker на ClickUp, или чрез ръчно въвеждане на времето, за да видите какво отнема по-голямата част от деня, седмицата или месеца ви.

Централизирайте подробностите за задачите с персонализираните полета на ClickUp

Ако искате да проследявате повече подробности и състоянието на напредъка с един поглед, използвайте персонализираните полета и персонализираните статуси на задачите на ClickUp. Обсъждайте актуализациите на задачите в коментари под самата задача или превключете на ClickUp Chat, който без усилие свързва вашите задачи и разговори, позволявайки ви да превърнете съобщенията в действия с едно кликване.

Обединете разговорите и задачите в ClickUp Chat

Списъците със задачи в ClickUp помагат за изолирането на по-подробни подзадачи и задачи за изпълнение в рамките на всяка задача. Всяка задача е или изпълнена, или неизпълнена, което опростява проследяването на напредъка в изпълнението на задачите в реално време.

💡 Съвет от професионалист: Можете да генерирате подзадачи автоматично от описанията на задачите в ClickUp, като използвате ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp! Незабавно създавайте, редактирайте и премахвайте подзадачи чрез ClickUp Brain

AI Fields в ClickUp автоматично попълва вашите задачи с подходящо съдържание – като данни, резюмета, преводи или действия – директно във вашите задачи. Използвайте AI Assign и AI Prioritize, за да сортирате и делегирате задачи автоматично на подходящия човек от вашия екип.

С ClickUp Automations са възможни повече автоматизации, които използват прости тригери и действия от типа „когато-тогава“, за да ви помогнат да изпълнявате повтарящи се работни процеси самостоятелно. Когато създавате автоматизации с ClickUp Brain, той дори приема команди на естествен език като „уведоми екипа, когато задачите с висок приоритет са просрочени“, превръщайки ежедневния език в сложни тригери за работни процеси.

Създавайте прости автоматизации, използвайки инструкции на естествен език в ClickUp Brain.

ClickUp Brain може също така интелигентно да предлага приоритети на задачите, крайни срокове и дори приблизителни срокове за завършване въз основа на вашите данни и исторически данни, докато календарът на ClickUp, задвижван от изкуствен интелект, оптимизира графика, като анализира моделите на вашата работна натовареност и предлага оптимални времеви слотове за срещи и задачи, изискващи висока концентрация.

Оптимизирайте графика си с AI предложения за приоритизиране на задачите чрез ClickUp Brain.

Системата за напомняния на ClickUp гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато, с времево чувствителни и повтарящи се предупреждения, докато ClickUp Docs се свързва директно със задачите, позволявайки ви да вграждате действия, да възлагате отговорности и да проследявате напредъка, без да преминавате от контекста на документацията на проекта.

За екипи, които търсят структурирана продуктивност, Simple To-Dos Template от ClickUp предоставя готова рамка за организиране на ежедневни задачи, седмични цели и етапи на проекти с вградени функции за проследяване на напредъка и сътрудничество в екипа.

Най-добрите функции на ClickUp

Autopilot Agents : Използвайте : Използвайте автоматизация на работния процес, задвижвана от изкуствен интелект , за да се справяте с рутинни задачи като изпращане на актуализации на статуса и отчети, отговаряне на повтарящи се въпроси в чата и други, без ръчна намеса.

Персонализирани изгледи и табла : Преобразувайте данните за задачите си в изгледи „Списък“, „Табло“, „Гант“, „Календар“ и „Времева линия“ с персонализирани карти : Преобразувайте данните за задачите си в изгледи „Списък“, „Табло“, „Гант“, „Календар“ и „Времева линия“ с персонализирани карти на таблото ClickUp , които проследяват KPI, разпределението на натоварването и напредъка на проекта.

Разширени зависимости между задачите : Отидете отвъд основните функции за управление на задачите. Свържете свързани задачи с блокиращи взаимоотношения, задействайте автоматични промени в статуса и визуализирайте анализ на критичния път, за да предотвратите затруднения.

Проследяване на времето с отчети : Използвайте вградената : Използвайте вградената функция за проследяване на времето за проекти в ClickUp на различни устройства с подробни отчети за производителността, изчисляване на фактурируемите часове и анализи на ефективността на екипа.

Хъб за интеграция между платформи: Възползвайте се от вградените връзки с над 1000 приложения, включително Slack, Google Workspace, Microsoft Teams и Zoom, както и достъп до API за персонализирани интеграции.

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции може да се окаже прекалено сложен за потребители, които търсят прост мениджър на задачи, и изисква инвестиция на време за конфигуриране и оптимизиране на работните процеси.

Мобилното приложение понякога изостава по отношение на функционалността на настолната версия, особено при сложни изгледи на проекти и операции с голям брой задачи.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Потребител на G2 споделя своето положително мнение:

ClickUp централизира управлението на проектите и задачите ни в една единствена, персонализирана платформа, елиминирайки необходимостта да се боравим с множество приложения. Тя позволява на екипите да си сътрудничат в реално време, да проследяват визуално напредъка и да спазват сроковете чрез напомняния, автоматизации и известия.

ClickUp централизира управлението на нашите проекти и задачи в една единствена, персонализирана платформа, елиминирайки необходимостта да се боравим с множество приложения. Тя позволява на екипите да си сътрудничат в реално време, да проследяват визуално напредъка и да спазват сроковете чрез напомняния, автоматизации и известия.

📚 Прочетете също: Безплатни шаблони за списъци със задачи в Excel и ClickUp

2. Todoist (Най-доброто решение за минималистично управление на задачите с мощни интеграции)

чрез Todoist

Добре обмисленият интерфейс на Todoist постига идеалния баланс между простота и функционалност, което го прави достъпен за начинаещи в управлението на задачи, но и достатъчно мощен за ентусиастите на продуктивността.

Това, което отличава Todoist, е обработката на естествен език – просто напишете „изпрати доклад всеки понеделник в 9 часа сутринта“ и приложението автоматично ще планира задачите с правилните параметри. Това интелигентно анализиране спестява значително време при добавянето на множество задачи.

Най-добрите функции на Todoist

Превърнете продуктивността в игра с системата Karma, която дава точки, серии и визуализации на завършени задачи, за да поддържа мотивацията.

Филтрирайте задачите с персонализирани изгледи въз основа на приоритет, етикети, крайни срокове и отговорни лица за персонализирано управление на работния процес.

Дръжте всички крайни срокове на видно място в предпочитаното от вас календарно приложение чрез двупосочна синхронизация с Google Calendar.

Получете предложения за оптимални дати за отложени задачи въз основа на вашата натовареност и навици.

Ограничения на Todoist

Безплатният план ограничава активните проекти и сътрудниците, което може да бъде ограничаващо за екипната среда.

Липсва вградена функция за проследяване на времето, което налага интегриране на трета страна за управление на времето.

Цени на Todoist

Безплатно

Pro : 5 $/месец

Бизнес: 8 $/месец

Оценки и рецензии за Todoist

G2: 4,4/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Todoist?

Потребител на Capterra споделя:

Използвам го, за да следя статуса на ежедневните задачи и да си сътруднича с колеги по общи задачи. Той служи и като личен бележник, който мога да закача на работния си плот и да задавам приоритети за спешни задачи.

Използвам го, за да следя статуса на ежедневните задачи и да си сътруднича с колеги по общи задачи. Той служи и като личен бележник, който мога да закача на работния си плот и да задавам приоритети за спешни задачи.

📚 Прочетете също: Как да използвате изкуствен интелект за ежедневни задачи

3. TickTick (Най-доброто за проследяване на навици и управление на времето по метода Помодоро)

чрез TickTick

За разлика от много алтернативи на Wubderlist, които се фокусират изключително върху списъци със задачи, TickTick включва формиране на навици заедно с ежедневните задачи, което ви позволява да изградите последователни рутинни дейности, докато управлявате еднократни отговорности.

Вграденият таймер Pomodoro се интегрира безпроблемно със задачите, за да ви помогне да поддържате концентрацията си и да следите времето, прекарано в конкретни дейности. Календарният изглед предлага няколко перспективи (дневен, седмичен, месечен) с цветно кодирани задачи за незабавна визуална организация.

Кръстосаната платформена съвместимост на TickTick гарантира, че вашата система за продуктивност остава последователна на всички устройства, с native приложения за мобилни устройства, настолни компютри и уеб, които поддържат функционална равностойност.

Най-добрите функции на TickTick

Поддържайте фокуса си и измервайте производителността си при различни видове задачи с вградения таймер Pomodoro и проследяване на статистически данни.

Създайте и поддържайте ежедневни рутинни дейности с поредици

Създавайте задачи без да използвате ръцете си с автоматично преобразуване на реч в текст на мобилни устройства.

Автоматично организирайте задачите въз основа на персонализирани филтри за приоритет, дата, етикети или други параметри, като използвате интелигентни списъци.

Ограничения на TickTick

Синхронизирането на календара е еднопосочно в безплатната версия (TickTick може да вижда събитията в календара, но не може да експортира задачи в календара).

Разширените функции, като персонализирани интелигентни списъци, изискват период на обучение, за да бъдат овладени напълно.

Цени на TickTick

Безплатно

Премиум: 35,99 $/година

Оценки и рецензии за TickTick

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 120 отзива)

Какво казват реалните потребители за TickTick?

Един рецензент на G2 казва:

Много ми харесва възможността да създавам списъци, да организирам задачи с помощта на етикети и приоритети, интеграцията с календари, напомняния и други полезни неща.

Много ми харесва възможността да създавам списъци, да организирам задачи с помощта на етикети и приоритети, интеграцията с календари, напомняния и други полезни неща.

4. Any. do (Най-доброто за напомняния, базирани на местоположението, и ежедневно планиране)

Any. do е чудесно приложение за списъци със задачи, ако имате нужда от безпроблемно планиране в личен и професионален контекст. Функцията „Moments“ насърчава целенасоченото ежедневно планиране, като представя сутрешен преглед на предстоящите задачи, което намалява често срещания проблем с задачите, които остават безкрайно дълго в списъците със задачи.

Напомнянията, базирани на местоположението, могат да променят начина, по който взаимодействате със задачите във физическия свят – например, можете да получите автоматично напомняне да купите продукти, когато минавате покрай местния магазин, или да подготвите документи, когато пристигнете в офиса.

Най-добрите функции на Any. do

Използвайте интеграцията с WhatsApp за създаване и управление на задачи директно чрез чат, което е идеално за екипи, които вече използват платформата за съобщения.

Автоматично категоризирайте артикулите по отдели и припомняйте предишни покупки за по-бързо създаване на списъци с функцията за интелигентен списък за пазаруване.

Опитайте режима Focus Mode, за да филтрирате временно неспешните задачи и да се концентрирате върху непосредствените приоритети.

Any. do ограничения

Мобилното приложение предлага повече функции от уеб версията, което създава несъответствие при преминаване между платформите.

Зависимостите между задачите (задачи, които трябва да се изпълнят последователно) не са налични в никоя версия.

Цени на Any. do

Лично: Безплатно

Премиум: 7,99 $/месец

Екипи: 7,99 $/член/месец

Семейство: 9,99 $/месец (четирима членове)

Any. do оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (190+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 230 отзива)

Какво казват реалните потребители за Any.do?

Потребител, който се кълне в своя списък със задачи, споделя в TrustRadius:

Any. do е страхотно приложение, което ми помага да организирам нещата, които ми носят пари – дългосрочни и краткосрочни проекти, ежедневни задачи, годишни цели и проекти.

Any. do е страхотно приложение, което ми помага да организирам нещата, които ми носят пари – дългосрочни и краткосрочни проекти, ежедневни задачи, годишни цели и проекти.

📚 Прочетете също: Как да създадете списък със задачи за ADHD

5. Microsoft To Do (Най-доброто за интеграция с Microsoft 365 и простота)

чрез Microsoft To Do

Като наследник на Wunderlist (Microsoft придоби Wunderlist), To Do запазва много от любимите функции, като ги подобрява с помощта на стабилната инфраструктура на Microsoft.

Благодарение на безпроблемната си връзка с други услуги на Microsoft, задачите от имейлите в Outlook могат да бъдат маркирани и автоматично да се появяват в списъците ви със задачи, докато задачите в Planner се интегрират директно в личния ви изглед на задачите.

Ако искате да подходите внимателно към ежедневното планиране, функцията „Моят ден“ ви предлага ново начало всяка сутрин с интелигентна система за предложения, която препоръчва задачи въз основа на крайни срокове, важност и предишни модели. Този баланс между ръчно управление и полезна автоматизация поддържа устойчива продуктивност без строга структура, която може да направи управлението на задачите тежест.

Най-добрите функции на Microsoft To Do

Добавете подзадачи, за да разделите сложните проекти на управляеми компоненти с индивидуално проследяване на изпълнението.

Разпознавайте дати и часове в описанията на задачите за автоматично планиране чрез обработка на естествен език.

Улеснете координацията в семейството или сътрудничеството в екипа с общи списъци, които поддържат актуализации в реално време.

Ограничения на Microsoft To Do

Липсват разширени функции като напомняния на базата на местоположението или проследяване на времето.

Няма календар за визуализиране на задачите заедно с ангажиментите

Цени на Microsoft To Do

Безплатно с личен акаунт в Microsoft

Оценки и рецензии за Microsoft To Do

G2: 4,6/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft To Do?

Едно от ревютата в G2 гласи:

Ако вече сте инвестирали в екосистемата на Microsoft, интеграцията на To Do с други приложения на Microsoft може да бъде голямо предимство. Въпреки че има някои функции за сътрудничество, Microsoft To-Do не е толкова стабилен в този аспект, колкото други специализирани инструменти за управление на екипи.

Ако вече сте инвестирали в екосистемата на Microsoft, интеграцията на To Do с други приложения на Microsoft може да бъде голямо предимство. Въпреки че има някои функции за сътрудничество, Microsoft To-Do не е толкова стабилен в това отношение, колкото други специализирани инструменти за управление на екипи.

📮 ClickUp Insight: 50% от хората структурират времето си, като посвещават определени дни на административна работа, а други на концентрирана работа, но само 22% казват, че автоматизират или делегират задачи. Ръчното управление на времето помага, но не елиминира повтарящите се задачи, които все още отнемат от времето за концентрирана работа. ✔️ Календарът, блокирането на време и AI агентите на ClickUp работят заедно, за да защитят вашето време. Автоматично планирайте повтарящата се работа, премествайте задачите според приоритета им и задействайте напомняния, за да може седмицата ви да протича гладко. 💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на всеки служител, използвайки ClickUp Automations, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

6. Google Tasks (най-подходящо за потребители на Gmail и Google Workspace)

чрез Google Tasks

За потребителите на Gmail и Google Workspace, Google Tasks предоставя безпроблемен начин да превърнете имейлите в изпълними задачи с едно единствено действие „плъзгане и пускане”. С минимален брой кликвания можете да създадете множество проекти, да добавите подзадачи, да зададете крайни срокове и да включите бележки.

Този фокусиран подход го прави идеален за лични задачи и прости проекти, които не изискват обширни възможности за управление на проекти. Неотдавнашното преработване на Google Tasks подобри интерфейса му, като го направи по-интуитивен, запазвайки лекотата му.

Най-добрите функции на Google Tasks

Насладете се на вградена синхронизация във всички приложения на Google Workspace.

Използвайте интеграцията в страничната лента в Gmail, Google Calendar и Google Drive, за да сте сигурни, че задачите ви остават видими, независимо от това коя Google приложение използвате.

Свържете задачите с събитията в Google Calendar чрез интелигентно разпознаване на дати

Ограничения на Google Tasks

Липсват разширени функции като повтарящи се задачи със сложни модели

Няма възможности за сътрудничество или споделяне на задачи

Цени на Google Tasks

Безплатно с всеки акаунт в Google

Оценки и рецензии за Google Tasks

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Google Tasks?

Едно ревю в PlayStore споделя:

Макар и идеална за основно управление на задачи, системата за известия на приложението се нуждае от подобрение – задачите лесно се пропускат, когато има само известия в лентата за известия, а липсата на персонализирани звуци за известия ограничава възможностите за персонализиране от страна на потребителя.

Макар и идеална за основно управление на задачи, системата за известия на приложението се нуждае от подобрение – задачите лесно се пропускат, когато има само известия в лентата за известия, а липсата на персонализирани звуци за известия ограничава възможностите за персонализиране от страна на потребителя.

7. Notion (Най-доброто за персонализирани работни процеси и управление на знанията)

чрез Notion

За бившите потребители на приложението Wunderlist, които търсят заместител, Notion предоставя гъвкава платформа за изграждане на необходимата ви система за работния процес – независимо дали става дума за прост списък с задачи по проект или за сложен център за управление на проекти. То комбинира бележки, бази данни, Kanban табла, уикита и списъци със задачи в една платформа, която може да се персонализира.

Използвайте вградените функции за сътрудничество, за да коментирате, възлагате важни задачи и работите едновременно в споделени работни пространства. Гъвкавата архитектура на Notion, базирана на блокове, ви позволява да започнете с шаблон или да създадете от нулата, като създавате персонализирани свойства, за да проследявате точно това, което е важно за вашите проекти.

Най-добрите функции на Notion

Получете достъп до мощна функционалност на релационна база данни с филтри, сортиране и персонализирани изгледи (календар, списък, канбан и др.).

Комбинирайте текст, задачи, изображения и вградени елементи в един безпроблемен интерфейс.

Разгледайте галерията с шаблони, която съдържа стотици готови настройки за различни случаи на употреба.

Ограничения на Notion

По-стръмна крива на обучение в сравнение със специализираните приложения за списъци със задачи

Може бързо да стане прекалено сложно без добре обмислена организация

Цени на Notion

Безплатно

Plus : 12 $/месец на потребител

Бизнес : 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 6700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion?

Един потребител на Capterra намира възможността за персонализиране на инструмента едновременно полезна и объркваща:

Всеки може да приспособи Notion към своите нужди, но това означава, че понякога може да е трудно да го настроите, защото не знаете от какво се нуждаете и какво решение предлага Notion.

Всеки може да приспособи Notion към своите нужди, но това означава, че понякога може да е трудно да го настроите, защото не знаете от какво се нуждаете и какво решение предлага Notion.

8. Quire (Най-доброто решение за разделяне на сложни проекти на управляеми етапи)

чрез Quire

Quire се занимава с едно фундаментално предизвикателство в управлението на задачите: как да се справяме с големи, прекалено обемни проекти, като ги разделим на постижими стъпки. С безкрайната си йерархична структура на задачите, Quire ви позволява да създавате вложени задачи с дълбочина до 15 нива, което позволява естествено преминаване от общи цели към конкретни действия. Тази добре обмислена архитектура го прави идеален за сложни проекти, които биха били трудни за управление в по-опростени приложения за задачи.

Функциите за сътрудничество на Quire позволяват практична работа в екип, с актуализации в реално време, възлагане на задачи и коментари, които поддържат всички в синхрон. Интелигентната система от папки позволява организация на различни проекти, като ви дава възможност лесно да управлявате множество задачи или да проследявате взаимозависими работни потоци в управлението на проекти.

Най-добрите характеристики на Quire

Възползвайте се от множество опции за визуализация на задачите (списък, табло, времева линия, календар)

Останете продуктивни дори без интернет благодарение на надеждни офлайн възможности с автоматична синхронизация.

Достъп до интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за бърза реорганизация на приоритетите в Kanban таблата.

Ограничения на Quire

Ограничени възможности за интеграция в сравнение с по-утвърдените платформи

Няма вградени функции за проследяване на времето

Цени на Quire

Безплатно

Професионална версия: 10,95 $/месец на потребител

Премиум : 18,95 $/месец на потребител

Enterprise: 24,95 $/месец на потребител; възможност за персонализиране

Оценки и рецензии на Quire

G2: 4,6/5 (над 70 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 350 отзива)

Какво казват реалните потребители за Quire?

Ето опитът на един потребител на G2 с този инструмент:

Възможността да създавате вложени задачи и подсписъци улеснява разбиването на сложни проекти на управляеми части. Обичам и това, че позволява безпроблемно сътрудничество чрез коментари и актуализации в реално време...

Възможността да създавате вложени задачи и подсписъци улеснява разбиването на сложни проекти на управляеми части. Обичам и това, че позволява безпроблемно сътрудничество чрез коментари и актуализации в реално време...

📚 Прочетете също: Как да управлявате личните си задачи

Търсите начини да определите по-добре приоритетите си? Вижте най-добрите ни съвети в това видео!

9. Zenkit To Do (Най-подходящ за потребители на Wunderlist, които търсят познато преживяване)

чрез Zenkit

Zenkit To Do предлага може би най-автентичното преживяване с Wunderlist сред всички алтернативи. Интерфейсът му ще се стори веднага познат на почитателите на Wunderlist, включително и задоволителният звук при завършване и фоновите изображения.

Освен носталгичните елементи на интерфейса, получавате съществена функционалност с интелигентни списъци, подзадачи и напомняния, които работят точно както се очаква. Изчистеният дизайн подчертава бързото въвеждане и организиране на задачите. Задаването на задачи става с просто @споменаване, а прикачените файлове работят безпроблемно на всички устройства.

Най-добрите функции на Zenkit To Do

Използвайте директен импорт от Wunderlist, който запазва всички данни и прикачени файлове от вашите задачи.

Насладете се на безпроблемна синхронизация между устройства с синхронизация на заден план.

Създавайте интелигентни списъци за персонализирано филтриране и организиране на задачите

Интегрирайте с другите инструменти на Zenkit, за да управлявате проекти, взаимоотношения с клиенти и бази от знания. Това създава естествен път за надграждане за екипи, които са израсли от основното управление на задачи.

Ограничения на Zenkit To Do

Опциите за сортиране на задачи са по-ограничени в сравнение с алтернативите за напреднали потребители.

Функциите за съвместна работа изискват платен абонамент за по-големи екипи.

Цени на Zenkit To Do

Безплатно

Плюс: 4 $/месец на потребител

Бизнес: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zenkit To Do

G2: 4,7/5 (над 90 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 230 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zenkit To Do?

Ето какво споделя един рецензент на G2:

Много добре структуриран и дори неща, които са въведени в Zenkit отдавна, могат да бъдат бързо намерени с помощта на архива и функцията за търсене.

Много добре структуриран и дори неща, които са въведени в Zenkit отдавна, могат да бъдат бързо намерени с помощта на архива и функцията за търсене.

10. GQueues (Най-доброто за интеграция с Google Workspace с разширена организация)

чрез GQueues

Искате система за списъци със задачи с дълбока интеграция с Google Calendar? GQueues е солиден избор, с двупосочна синхронизация, която автоматично актуализира задачите, когато се променят събитията в календара и обратно. Можете да създавате опашки (подобни на проекти), да добавяте всички задачи с подзадачи и след това да ги организирате допълнително с етикети и задачи.

За екипна работа GQueues предлага функции за сътрудничество, които постигат правилния баланс между достъпност и контрол. Администраторите могат да управляват точно разрешенията, като определят какво точно могат да виждат и редактират членовете на екипа. Интелигентните му известия помагат на екипите да останат координирани, без да претоварват пощенските си кутии, като изпращат сигнали само когато са необходими съответни действия.

Най-добрите функции на GQueues

Използвайте интелигентни опции за повтарящи се задачи, за да поддържате сложни модели на продуктивност, като „третия четвъртък на всеки месец“.

Ускорете създаването и управлението на задачи с помощта на изчерпателни клавишни комбинации за напреднали потребители.

Получете достъп до надеждни инструменти за отчитане, за да получите информация за производителността на екипа и напредъка на проекта.

Ограничения на GQueues

Интерфейсът, макар и функционален, не притежава модерния вид на по-новите конкуренти.

Ограничените възможности за интеграция извън екосистемата на Google ограничават полезността му в смесени платформени среди.

Цени на GQueues

GQueues Lite: Безплатно

GQueues for You: 3,75 $/месец

GQueues for Business: 5 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за GQueues

G2: 4,8/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 90 отзива)

Какво казват реалните потребители за GQueues?

Едно от ревютата в G2 гласи:

GQueues ми позволява да бъда добре организиран и да следя всичките си променящи се приоритетни дейности. Като технолог, открих, че интеграцията с Google Apps е далеч по-добра от тази на всички други приложения, които съм пробвал.

GQueues ми позволява да бъда добре организиран и да следя всичките си променящи се приоритетни дейности. Като технолог, открих, че интеграцията с Google Apps е далеч по-добра от тази на всички други приложения, които съм пробвал.

11. TimeCamp Planner (Най-добър за визуално управление на задачите с интегриран чат за екипа)

чрез TimeCamp Planner

За разлика от традиционните приложения за задачи, които разделят разговорите от действията, TimeCamp Planner (по-рано HeySpace) комбинира чат функции, подобни на Slack, с табла за задачи в стил Kanban, създавайки работно пространство, където дискусиите естествено се превръщат в проследими задачи, без да се сменя контекстът или да се губи информация.

Когато разговорът доведе до действие, потребителите могат незабавно да превърнат съобщенията в карти на визуалната табло за задачи с едно кликване, поддържайки връзката между дискусията и резултата.

Задачите могат да бъдат организирани в персонализирани колони, представляващи различни етапи от работата, което предоставя ясен преглед на състоянието на проекта с един поглед. Този визуален подход помага на екипите бързо да идентифицират пречките и ефективно да определят приоритетите, а функцията „плъзгане и пускане” улеснява реорганизирането на приоритетите.

Най-добрите функции на TimeCamp Planner

Преобразувайте безпроблемно чат съобщенията в карти с задачи, които можете да изпълните, с едно кликване.

Уверете се, че важните съобщения и задачи никога не се пропускат, благодарение на @mentions и известията.

Измервайте производителността и фактурирайте точно клиентите си с вградената функция за проследяване на времето.

Възможност за незабавно сътрудничество лице в лице с видеоразговори с едно кликване, когато чатът не е достатъчен.

Ограничения на TimeCamp Planner

Ограничени възможности за интеграция в сравнение с по-утвърдените платформи за управление на задачи

Някои потребители съобщават за чести сривове на приложението.

Функцията за търсене не разполага с разширени опции за филтриране за извличане на сложна информация.

Цени на TimeCamp Planner

Безплатно

Предимство: 3,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за TimeCamp Planner

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за TimeCamp Planner?

Един потребител на Capterra споделя, че инструментът има всичко необходимо:

Лесно е за използване, удобно и можете да управлявате задачите и крайните срокове си в едно приложение.

Лесно е за използване, удобно и можете да управлявате задачите и крайните срокове си в едно приложение.

12. OmniFocus (Най-доброто за ентусиастите на GTD, които търсят несравнима организация на задачите)

чрез OmniFocus

Искате ли да превърнете сложните лични и професионални работни процеси в управляеми системи? OmniFocus ви позволява да направите това чрез внимателно приложени GTD принципи за записване, изясняване, организиране, размисъл и ангажиране.

Персонализираните перспективи – запазени изгледи, които показват конкретни комбинации от проекти, контексти и филтри – дават на потребителите безпрецедентен контрол над начина, по който взаимодействат със задачите си, като им позволяват да се фокусират точно върху това, което е важно в даден момент.

OmniFocus предлага и мощни възможности за автоматизация чрез своите надеждни дати за отлагане, интервали за повторение и цикли за преглед, което освобождава умствена енергия за творческо и стратегическо мислене.

Най-добрите характеристики на OmniFocus

Комбинирайте събития от календара с предстоящи задачи за цялостно управление на времето, като използвате изгледа „Прогноза“.

Отлагайте задачите, като използвате дати за отлагане, докато не станат изпълними, и се концентрирайте върху това, което може да се направи сега.

Защитете чувствителната информация за задачите на всички устройства с криптиране от край до край.

Ограничения на OmniFocus

Сложната крива на обучение изисква значителна инвестиция от време, за да овладеете всички функции.

Налично изключително за устройства на Apple (macOS, iOS, iPadOS)

Ограничените функции за сътрудничество го правят подходящ предимно за индивидуална употреба, а не за екипна работа.

Цени на OmniFocus

Стандартен: 74,99 $ еднократна покупка

Предимство: 149,99 $ еднократна покупка

Уеб абонамент: 4,99 $/месец

Абонамент за OmniFocus: 99,99 $/година

Оценки и рецензии за Omnifocus

G2: 4,6/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 80 отзива)

Какво казват реалните потребители за Omnifocus?

Ето какво казва един рецензент от G2 за приложението:

Обичам възможността да организирам проектите си както за дома, така и за работата, и да ги споделям с партньора си и колегите си, за да сътрудничим по общи задачи. Лесно е да се види с един поглед къде сме стигнали.

Обичам възможността да организирам проектите си както за дома, така и за работата, и да ги споделям с партньора си и колегите си, за да сътрудничим по общи задачи. Лесно е да се види с един поглед къде сме стигнали.

📚 Прочетете също: Най-добрите безплатни шаблони за списъци със задачи по проекти

Намерете идеалната алтернатива на Wunderlist

Когато става въпрос за избора на подходяща алтернатива на Wunderlist, вашите предпочитания и изисквания трябва да повлияят на вашето решение.

Имате ли нужда от мощни функции за сътрудничество? Важна ли е за вас достъпността на различни платформи? Колко важно е интегрирането с вашите съществуващи инструменти? Какво ниво на сложност подхожда на вашия работен процес? Отговорите ви ще ви насочат към инструмента, който най-добре отговаря на вашите нужди.

Всяко от инструментите, които сме разгледали, предлага уникални предимства – от обработката на естествен език на Todoist до безкрайните вложени задачи на Quire за сложни проекти и пресъздаването на опита на Wunderlist от Zenkit с добавена гъвкавост. Използвайте безплатните пробни версии, за да тествате най-добрите кандидати и да откриете кой от тях наистина ви подхожда за вашите задачи.

За екипи и индивидуални потребители, които търсят всеобхватно решение, което се адаптира към различни нужди, ClickUp замества другите мениджъри на задачи. Неговите персонализирани, задвижвани от изкуствен интелект работни процеси, стабилни функции за сътрудничество и широки възможности за интеграция го правят идеален център за управление на всичко – от прости задачи до сложни проекти.

С ClickUp не само ще намерите заместител на Wunderlist, но и ще преминете към цялостна екосистема за продуктивност, която се развива заедно с вас. Регистрирайте се в ClickUp и открийте разликата сами!