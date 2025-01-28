Топ 10 на най-добрите алтернативи на PandaDoc за управление на документи през 2025 г.

Ако сте се борили с тромави договори, объркващи предложения и безкрайни имейл кореспонденции, вероятно сте се натъкнали на PandaDoc – платформа за управление на документи, която има за цел да оптимизира вашия работен процес.
Макар PandaDoc да се отличава като софтуер за електронни подписи с лесен за използване интерфейс, основният му план може да не разполага с разширените функции и опции за персонализиране, от които се нуждаете. Освен това, фокусът на PandaDoc върху създаването на документи и цифровите подписи може да наложи използването на допълнителни инструменти за продуктивност за управление на други задачи.
За да ви помогнем да изберете, съставихме списък с 10-те най-добри алтернативи на PandaDoc за управление на документи с оптимизирани предложения за електронно подписване и автоматизация на работния процес. Внимателно проучихме основните им функции и цени, за да ви помогнем да намерите най-подходящия за вашите нужди.
Какво трябва да търсите в алтернативите на PandaDoc?
От предложения и договори до фактури и поръчки за покупка, документацията е в основата на всяко бизнес взаимодействие и решение. Управлението на тази документация обаче може да бъде значително главоболие, което забавя работните процеси и пречи на производителността.
Тук на помощ идват системите за управление на документи (DMS) като PandaDoc. Те се превръщат в цифров център за създаване, редактиране, споделяне и подписване на документи.
Макар PandaDoc да е популярен избор, той може да не е идеалният вариант за всеки бизнес.
При избора на алтернативи на PandaDoc, имайте предвид следните фактори:
- Функции за електронен подпис: Търсете интуитивни работни процеси, възможности за многократно подписване и надеждни опции за сигурност.
- Редактиране и създаване на документи: Инструментът трябва да разполага с предварително създадени шаблони и инструменти за сътрудничество, за да можете лесно да създавате и редактирате документи.
- Интеграции: Оценете колко добре инструментът се интегрира с вашия съществуващ работен процес и инструменти, като CRM, автоматизация на маркетинга или платформи за управление на проекти.
- Цени: Изберете ценова структура, която отговаря на вашите нужди и бюджет.
- Леснота на използване: Изберете интуитивен и лесен за използване интерфейс, за да гарантирате безпроблемно внедряване.
10-те най-добри алтернативи на PandaDoc, които можете да използвате
Имайки предвид тези фактори, нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи на PandaDoc, които можете да използвате през 2024 г.:
1. Signaturely
Signaturely е лесна за използване и достъпна платформа за електронни подписи, която предлага качване на документи с плъзгане и пускане, персонализирано брандиране и проследяване на документи в реално време.
Качете вашите документи в различни формати, включително PDF, Word документи и изображения. След това добавете полета за подпис, текстови полета и други елементи към вашия документ.
Можете също да поискате допълнителна информация от подписалите, като име, имейл адрес и дата на раждане.
Signaturely съхранява подписаните документи безопасно в облака. Можете да имате достъп до тях по всяко време от всяко устройство. Можете също да изпращате напомняния на подписалите, ако те не са подписали документ.
Най-добрите функции на Signaturely
- Подпишете се, като въведете името си, нарисувате подпис или качите негова снимка, без да напускате приложението.
- Дайте възможност на екипа си да сътрудничи по документ и да одобри окончателната му версия, преди да го изпрати.
- Запазете подписа си за бърз достъп
- Попълвайте формуляри бързо с автоматизирани полета и указания
- Създавайте правни документи и договори, използвайки предварително създадени и проверени от експерти шаблони.
Ограничения на Signaturely
- Липсва многоезична поддръжка
- Запазването на шаблони може да бъде предизвикателство
- Ограничени възможности за редактиране на шаблони
Цени на Signaturely
- Лично: 20 $/месец
- Бизнес: 40 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Signaturely
- G2: 4,8/5 (над 290 рецензии)
- Capterra: 4,8/5 (над 350 отзива)
2. DocuSign
DocuSign е пионер в областта на електронните подписи и предлага цялостна платформа с мощни функции, включително разширено маршрутизиране на документи, автоматизация на работния процес и интеграция с водещи бизнес приложения. Днес това е една от популярните алтернативи на PandaDoc.
Споделяйте и подписвайте документи електронно от всяко устройство, като просто докоснете екрана си. DocuSign заснема подписа и го вгражда във файла.
Управлявайте целия жизнен цикъл на договора, използвайки функцията CLM (Contract Lifecycle Management) на платформата, и изберете идеалната опция за проверка на самоличността, за да гарантирате автентичността.
Най-добрите функции на DocuSign
- Интегрирайте договорите си с предпочитаните от вас приложения: Salesforce, Microsoft, Google, Zoom и други.
- Осигурете по-добро потребителско преживяване с персонализирано брандиране и отзивчиво подписване Дайте възможност на вашите екипи бързо да подготвят, препращат и одобряват споразумения, използвайки споделени шаблони и коментари за съвместна работа
- Справяйте се с най-трудните предизвикателства при сключването на договори с конфигурируеми работни процеси.
- Защитете вашите споразумения с контрол на сигурността и съответствието на корпоративно ниво.
Ограничения на DocuSign
- Ограничена персонализация
- Лошо мобилно потребителско изживяване
Цени на DocuSign
- Лично: 15 $/месец
- Стандартен: 45 $/месец на потребител
- Business Pro: 65 $/месец на потребител
- Разширени планове: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за DocuSign
- G2: 4,5/5 (над 2200 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 8500 отзива)
3. HelloSign (Dropbox Sign)
HelloSign, сега известен като Dropbox Sign, е проста платформа за електронни подписи, идеална за индивидуални потребители и малки предприятия, които търсят алтернативи на PandaDoc.
Плъзнете и пуснете полетата за подпис в документа, където искате да се появяват. Можете също да добавите други полета, като текстови полета и отметки.
Подписвайте документи с пръст, мишка или качен образ на подписа си. Всеки подписан документ има защитен от манипулации одит, който показва кой е подписал документа, кога е подписан и IP адреса, който е използван.
Най-добрите функции на HelloSign (Dropbox Sign)
- Изпращайте и подписвайте споразумения до 80% по-бързо
- Получете доказателство за достъп, преглед и подписване на документи с одитни следи.
- Сключвайте сделки по-бързо и подобрете процента на завършени сделки с интеграция с Salesforce и подписване през мобилни устройства.
- Ускорете процеса на наемане чрез предварително попълнени формуляри, интуитивно цифрово подписване и проследяване.
- Искайте правно обвързващи цифрови подписи в голям мащаб с помощта на шаблони за многократна употреба и функции за масово изпращане.
Ограничения на HelloSign (Dropbox Sign)
- Случайни проблеми при разполагането на полетата за подпис при създаването на документ
- Трудности при подреждането на различни полета по време на подготовката на документ
- Не успява да се сравни с отличителния брандинг и външния вид на някои онлайн приложения.
Цени на HelloSign (Dropbox Sign)
- Essentials: 20 $/месец
- Стандартен: 30 $/месец на потребител
- Премиум: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за HelloSign (Dropbox Sign)
- G2: 4,7/5 (над 2100 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 1400 рецензии)
4. GetAccept
GetAccept е платформа за подпомагане на продажбите, която включва електронни подписи като част от по-широкия си набор от функции. Тя предлага интеграции с CRM системи и други инструменти за продажби.
Качете предложения, договори и други продажбени материали в Deal Rooms на GetAccept. Вашите търговски екипи и заинтересовани страни могат да имат достъп и да преглеждат материалите по свое собствено темпо, да оставят коментари и да задават въпроси.
След като заинтересованите страни са готови, преместете документите си във виртуалната Contract Room. След това можете да подпишете договорите електронно и двете страни да проследяват напредъка им.
Най-добрите функции на GetAccept
- Получавайте подписани документи в реално време и съкратете значително циклите на продажбите.
- Позволява на потребителите да създават документи, да използват шаблони за многократна употреба или да качват PDF файлове.
- Управлявайте ролите на всички заинтересовани страни и създавайте специфични работни потоци за подписване.
- Уверете се, че няма да пропуснете сделки с автоматични напомняния по имейл или SMS.
- Получавайте известия, когато документът бъде подписан, и лесно достъпвайте подписаните документи.
Ограничения на GetAccept
- Ограничени шаблони за договори
- Потребителите са съобщили за бъгове и колебания в потребителския интерфейс.
- Времето за зареждане е по-дълго от оптималното
Цени на GetAccept
- Безплатна пробна версия
- Професионална версия: 49 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за GetAccept
- G2: 4,6/5 (над 800 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)
5. SignEasy
SignEasy е мобилна платформа за електронни подписи, която е лесна за използване на всяко устройство. Тя предлага безплатен план с ограничени функции. Можете да качите документ, да добавите полета за подпис и да го изпратите за подпис с няколко кликвания.
Signeasy използва стандартни за индустрията протоколи за сигурност, за да защити вашите документи и данни. Това включва криптиране в покой и при пренос, както и двуфакторна автентификация.
Електронните подписи на Signeasy са правно обвързващи в повечето страни по света. Това означава, че документ, подписан с Signeasy, е също толкова валиден, колкото и документ, подписан с химикал и хартия. ??
Най-добрите функции на SignEasy
- Дигитализирайте и оптимизирайте работните процеси с документи, свързани с клиенти и служители.
- Събирайте 100% юридически валидни цифрови подписи, които отговарят на различни глобални законодателства за електронни подписи, като ESIGN Act, eIDAS и др.
- Качвайте различни файлови формати, като PDF, Word, Excel, Open Office, PNG, JPG и HTML.
- Импортирайте документи директно от доставчици на облачно съхранение като Dropbox, Google Drive, OneDrive и Box.
- Подписвайте документи на вашия местен език
Ограничения на SignEasy
- Потребителите са съобщили за чести грешки при влизане в системата.
- Ограничени функции за редактиране
- Изпращането на документи за подписване по електронен път от iPad или мобилно приложение може да бъде объркващо.
Цени на SignEasy
- Екип: 24 $/месец на потребител
- Бизнес: 36 $/месец на потребител
- Business Plus: 60 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за SignEasy
- G2: 4,6/5 (над 600 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 400 рецензии)
6. Adobe Sign
Adobe Sign е мощна платформа за електронни подписи от Adobe, която се интегрира безпроблемно с други продукти на Adobe, като Acrobat Pro.
Създавайте и съхранявайте електронните си подписи и управлявайте настройките и предпочитанията си за подписване в лесния за използване интерфейс. Можете да качвате всякакъв тип документи, като PDF, Word и дори изображения, и след това да ги изпращате на други хора за подпис.
AdobeSign работи безпроблемно с популярни приложения като Microsoft Office, Salesforce, Google Drive и Dropbox.
Най-добрите функции на Adobe Sign
- Изпращайте документи за подпис, проследявайте статуса им и ги събирайте, без да се налага да ги изтегляте или да се регистрирате.
- Редактирайте и добавяйте текст и изображения лесно и променяйте форматирането в PDF файла си с Acrobat Pro.
- Конвертирайте сканирани документи, изображения, уеб страници и Microsoft файлове в PDF файлове, до които имате достъп, които можете да споделяте и с които можете да работите отвсякъде.
Ограничения на Adobe Sign
- Липсва удобна настройка за „дата“
- Програмата може да даде грешка при получаване на нов подпис на устройство.
- Ограничена гъвкавост при използването на шаблони за електронни подписи
Цени на Adobe Sign
- Acrobat Standard: 22,99 $/месец на потребител
- Acrobat Pro: 29,99 $/месец на потребител
- Acrobat Standard for Teams: 14,99 $/месец на потребител (годишен ангажимент)
- Acrobat Pro for Teams: 23,99 $/месец на потребител (годишен абонамент)
- Acrobat Sign Solutions: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Adobe Sign
- G2: 4. 4/5 (900+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 1100 отзива)
7. DigiSigner
DigiSigner е икономична платформа за електронни подписи, която предлага широка гама от функции, включително персонализирано брандиране, масивно подписване и интеграции с популярни инструменти.
DigiSigner отговаря на всички основни закони за електронния подпис, включително ESIGN, UETA и eIDAS. Инструментът използва 256-битово криптиране, за да защити вашите документи и подписи. Вашите данни също се съхраняват безопасно в облака.
Най-добрите функции на DigiSigner
- Създавайте ръчно написани, правно обвързващи подписи, като използвате мишката, качвате изображение на подписа си или просто въвеждате името си.
- Вградете подписи в приложението си с DigiSigner API
- Поканете други хора да подпишат и получите известие, когато го направят.
- Съхранявайте документите си безопасно зад защитна стена и удостоверявайте всяка заявка.
Ограничения на DigiSigner
- Липсват стабилни функции за организиране на документи
- Инструментите разполагат с остарял уеб интерфейс.
- Ограничен брой подписи, разрешени на месец
Цени на DigiSigner
- Безплатно
- Pro: 20 $/месец
- Екип: 50 долара
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за DigiSigner
- G2: 4,7/5 (над 300 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 900 отзива)
8. SignRequest
SignRequest е платформа за електронни подписи с отворен код, която предлага висока степен на персонализация и контрол. Тя е идеална за разработчици и технически подготвени потребители, които искат да създадат работни процеси за електронни подписи и търсят алтернативи на PandaDoc.
Работи безпроблемно с популярни инструменти като Gmail, Google Drive, Slack, Dropbox и Zapier. Също така защитава вашите документи с SSL криптиране, сигурно съхранение и одитни следи.
С функцията за шаблони на SignRequest можете да спестите още повече време. Подгответе повтарящи се документи веднъж с персонализирана поредност на подписване, настройки за уведомления и съобщения по подразбиране и ги използвайте отново, когато е необходимо.
Най-добрите функции на SignRequest
- Изберете метода за оторизация и идентифицирайте отделните потребители, които трябва да подпишат.
- Управлявайте, проследявайте и съхранявайте всички SignRequests в My Documents на Microsoft.
- Работете с колегите си в Teams и се уверете, че всеки има необходимия достъп до съответните документи.
Ограничения на SignRequest
- Трудности при навигацията в мобилния изглед
- Ограничени възможности за персонализиране
- Промяната на размера на текстовите полета е тромава и понякога невъзможна.
- Подписващите в Excel и нормалният износ на документи се нуждаят от настройки.
Цени на SignRequest
- Професионална версия: 9,85 $/месец на потребител
- Бизнес: 16,42 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за SignRequest
- G2: 4,6/5 (над 1500 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)
9. Zoho Sign
Zoho Sign е цялостно решение за електронни подписи от Zoho, популярен доставчик на бизнес софтуер. То предлага електронни подписи, шаблони за документи и автоматизация на работния процес и е една от по-достъпните алтернативи на PandaDoc.
Качвайте документи от вашия компютър, облачно хранилище или други приложения. Можете да добавяте полета, в които получателите да подписват, инициализират или попълват информация.
Можете да интегрирате Zoho Sign с бизнес приложения като CRM, счетоводни инструменти и софтуер за управление на проекти. Създайте автоматизирани работни потоци, за да изпращате документи на следващия получател за подпис, след като предишният получател е подписал.
Най-добрите функции на Zoho Sign
- Автоматизирайте задачите си, за да спестите време и да увеличите производителността
- Подписвайте документи дигитално или изпращайте документи и събирайте подписи от други лица.
- Подписвайте бизнес документи дигитално с лични USB токени и подписване на базата на дигитални сертификати.
- Управлявайте бизнес документите си, където и да сте, с мобилните приложения на Zoho Sign.
Ограничения на Zoho Sign
- Ограничени възможности за персонализиране и шаблони
- Ограничения в настройките и структурата на ниво акаунт
Цени на Zoho Sign
- Безплатно
- Стандартен: 9,60 $/месец на потребител
- Професионална версия: 14,46 $/месец на потребител
- Enterprise: 19,28 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Zoho Sign
- G2: 4. 3/5 (70+ отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (30+ отзива)
10. Honeybook
HoneyBook е CRM и платформа за управление на проекти, специално разработена за свободни професионалисти и малки предприятия. Тя включва електронни подписи като част от набора си от функции.
Можете да използвате платформата за управление на всеки етап от взаимодействията с клиенти, от генериране на потенциални клиенти и резервации до управление на проекти, фактуриране и обработка на плащания.
Създавайте формуляри за привличане на потенциални клиенти, целеви страници и въпросници, за да привлечете нови клиенти. Управлявайте срещи, изпращайте предложения и събирайте подписи на клиенти онлайн. Изпращайте професионални фактури, приемайте онлайн плащания и автоматизирайте напомняния за плащания.
Освен това можете да настроите автоматизирани работни процеси, за да оптимизирате често срещаните задачи и да спестите време.
Най-добрите функции на Honeybook
- Създавайте и изпращайте фактури и железни договори за подписване.
- Задействайте автоматични отговори, последващи действия и задачи
- Подписвайте договори и изпращайте плащания
- Използвайте персонализирани, интерактивни предложения, за да представите вашата марка.
Ограничения на Honeybook
- Функцията за планиране изглежда малко тромава.
- Ненужни стъпки в потребителския поток
- Ограничени възможности за персонализиране
Цени на Honeybook
- Стартово ниво: 19 $/месец
- Essentials: 39 $/месец
- Премиум: 79 $/месец
Оценки и рецензии за Honeybook
- G2: 4,5/5 (над 150 рецензии)
- Capterra: 4,8/5 (580+ отзива)
Други инструменти за управление на документи
Докато Pandadoc и подобни платформи се фокусират върху електронните подписи и обмена на документи, платформите за управление на проекти като ClickUp предлагат по-комплексно решение за повишаване на производителността.
Разнообразният набор от функции на ClickUp оптимизира целия ви работен процес. Можете да правите всичко – от регистриране на клиенти до завършване на проекти и планиране на срещи до организиране на имейли – на една платформа.
Това е особено полезно за бизнеса и професионалните доставчици на услуги с разнообразни нужди от документация, които надхвърлят събирането на цифрови подписи и анализа на документи. ClickUp ви позволява да контролирате цялата си документация, което ви дава възможност да се съсредоточите върху това, което наистина има значение: вашия опит и взаимоотношенията с клиентите.
Вземете ClickUp
ClickUp е платформа за управление на проекти „всичко в едно“, която включва мощна функция Docs с AI-базирани възможности като автоматично форматиране, предложения за граматика и инструменти за сътрудничество в реално време.
Въпреки че платформата понастоящем не предлага вградена функционалност за електронен подпис, тя се интегрира безпроблемно с предпочитаните от вас приложения. Това е гъвкава опция за екипи, които се нуждаят от функционалности за управление на документи и проекти в една платформа.
Инструментът предлага и функции за ефективно привличане и управление на клиенти .
ClickUp е отличен инструмент за управление на документи по няколко причини:
- Интегрирани работни процеси : Свържете документи със задачи, тригери и автоматизация, като оптимизирате работните процеси, свързани с документи, и гарантирате, че всички работят с най-новите версии.
- AI-базиран асистент за писане : Обмисляйте, създавайте и усъвършенствайте документите си с подсказки и предложения, базирани на вашите намерения и роля.
- Интуитивен интерфейс: Използвайте безпроблемно различните функции на платформата, независимо от техническите си познания.
- Персонализиране и гъвкавост: Създавайте красиви и информативни документи с богати опции за форматиране, вложени страници и вградени джаджи. Организирайте документите в папки и пространства за оптимална категоризация и контрол на достъпа.
- Шаблони за договори на ClickUp : Изготвяйте договори за секунди с готовите шаблони на ClickUp. Ще намерите и шаблони за бизнес споразумения и споразумения за услуги.
Най-добрите функции на ClickUp
- Развивайте идеите си в реално време с помощта на съвместни бели дъски
- Получете незабавен обзор на високо ниво на работата си с отчети и табла за управление на ClickUp.
- Управлявайте задачите от всеки ъгъл, използвайки 15 персонализирани изгледа
- Персонализирайте статуса на задачите според нуждите на вашия проект
- Създавайте документи от нулата, променяйте или персонализирайте съществуващи, свързвайте ги с работни процеси и изпращайте документи – всичко това в един единствен процес.
Ограничения на ClickUp
- Някои нови потребители отбелязват стръмна крива на обучение
Цени на ClickUp
- Безплатно
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ отзива)
Избор на подходящото решение за управление на документи
Когато става въпрос за електронни подписи, има много алтернативи на PandaDoc, всяка от които с различни функции. Въпреки това, компаниите, които търсят дългосрочен растеж, могат да се възползват от цялостни решения с по-широки възможности.
С оглед на това, ClickUp се очертава като отлична алтернатива на PandaDoc. Той предлага по-широк набор от функционалности в сравнение с другите алтернативи на PandaDoc, от персонализирани изгледи на задачите и табла до надеждни инструменти за сътрудничество.
Впечатляващите AI възможности на ClickUp ускоряват различни задачи, свързани с документи, като обобщаване на документи, генериране на съдържание и проверка за граматически грешки.
Внимателно преценете предимствата и недостатъците, за да направите информиран избор и да намерите идеалното решение.
Като цяло, ClickUp е гъвкав и мащабируем инструмент, който може да се използва за много задачи, свързани с управлението на документи. Той е добър избор за екипи от всякакъв размер, които се нуждаят от централно място за съхранение, съвместна работа и управление на своите документи. Опитайте ClickUp още днес.