Топ 10 на най-добрите алтернативи на PandaDoc за управление на документи през 2025 г.

Ако сте се борили с тромави договори, объркващи предложения и безкрайни имейл кореспонденции, вероятно сте се натъкнали на PandaDoc – платформа за управление на документи, която има за цел да оптимизира вашия работен процес.

Макар PandaDoc да се отличава като софтуер за електронни подписи с лесен за използване интерфейс, основният му план може да не разполага с разширените функции и опции за персонализиране, от които се нуждаете. Освен това, фокусът на PandaDoc върху създаването на документи и цифровите подписи може да наложи използването на допълнителни инструменти за продуктивност за управление на други задачи.

За да ви помогнем да изберете, съставихме списък с 10-те най-добри алтернативи на PandaDoc за управление на документи с оптимизирани предложения за електронно подписване и автоматизация на работния процес. Внимателно проучихме основните им функции и цени, за да ви помогнем да намерите най-подходящия за вашите нужди.

Какво трябва да търсите в алтернативите на PandaDoc?

От предложения и договори до фактури и поръчки за покупка, документацията е в основата на всяко бизнес взаимодействие и решение. Управлението на тази документация обаче може да бъде значително главоболие, което забавя работните процеси и пречи на производителността.

Тук на помощ идват системите за управление на документи (DMS) като PandaDoc. Те се превръщат в цифров център за създаване, редактиране, споделяне и подписване на документи.

Макар PandaDoc да е популярен избор, той може да не е идеалният вариант за всеки бизнес.

При избора на алтернативи на PandaDoc, имайте предвид следните фактори:

Функции за електронен подпис: Търсете интуитивни работни процеси, възможности за многократно подписване и надеждни опции за сигурност.

Редактиране и създаване на документи: Инструментът трябва да разполага с предварително създадени шаблони и инструменти за сътрудничество, за да можете лесно да създавате и редактирате документи.

Интеграции: Оценете колко добре инструментът се интегрира с вашия съществуващ работен процес и инструменти, като CRM, автоматизация на маркетинга или платформи за управление на проекти.

Цени: Изберете ценова структура, която отговаря на вашите нужди и бюджет.

Леснота на използване: Изберете интуитивен и лесен за използване интерфейс, за да гарантирате безпроблемно внедряване.

10-те най-добри алтернативи на PandaDoc, които можете да използвате

Имайки предвид тези фактори, нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи на PandaDoc, които можете да използвате през 2024 г.:

1. Signaturely

чрез Signaturely

Signaturely е лесна за използване и достъпна платформа за електронни подписи, която предлага качване на документи с плъзгане и пускане, персонализирано брандиране и проследяване на документи в реално време.

Качете вашите документи в различни формати, включително PDF, Word документи и изображения. След това добавете полета за подпис, текстови полета и други елементи към вашия документ.

Можете също да поискате допълнителна информация от подписалите, като име, имейл адрес и дата на раждане.

Signaturely съхранява подписаните документи безопасно в облака. Можете да имате достъп до тях по всяко време от всяко устройство. Можете също да изпращате напомняния на подписалите, ако те не са подписали документ.

Най-добрите функции на Signaturely

Подпишете се, като въведете името си, нарисувате подпис или качите негова снимка, без да напускате приложението.

Дайте възможност на екипа си да сътрудничи по документ и да одобри окончателната му версия, преди да го изпрати.

Запазете подписа си за бърз достъп

Попълвайте формуляри бързо с автоматизирани полета и указания

Създавайте правни документи и договори , използвайки предварително създадени и проверени от експерти шаблони.

Ограничения на Signaturely

Липсва многоезична поддръжка

Запазването на шаблони може да бъде предизвикателство

Ограничени възможности за редактиране на шаблони

Цени на Signaturely

Лично: 20 $/месец

Бизнес: 40 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Signaturely

G2: 4,8/5 (над 290 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 350 отзива)

2. DocuSign

чрез DocuSign

DocuSign е пионер в областта на електронните подписи и предлага цялостна платформа с мощни функции, включително разширено маршрутизиране на документи, автоматизация на работния процес и интеграция с водещи бизнес приложения. Днес това е една от популярните алтернативи на PandaDoc.

Споделяйте и подписвайте документи електронно от всяко устройство, като просто докоснете екрана си. DocuSign заснема подписа и го вгражда във файла.

Управлявайте целия жизнен цикъл на договора, използвайки функцията CLM (Contract Lifecycle Management) на платформата, и изберете идеалната опция за проверка на самоличността, за да гарантирате автентичността.

Най-добрите функции на DocuSign

Интегрирайте договорите си с предпочитаните от вас приложения: Salesforce, Microsoft, Google, Zoom и други.

Осигурете по-добро потребителско преживяване с персонализирано брандиране и отзивчиво подписване Дайте възможност на вашите екипи бързо да подготвят, препращат и одобряват споразумения, използвайки споделени шаблони и коментари за съвместна работа

Справяйте се с най-трудните предизвикателства при сключването на договори с конфигурируеми работни процеси.

Защитете вашите споразумения с контрол на сигурността и съответствието на корпоративно ниво.

Ограничения на DocuSign

Ограничена персонализация

Лошо мобилно потребителско изживяване

Цени на DocuSign

Лично: 15 $/месец

Стандартен: 45 $/месец на потребител

Business Pro: 65 $/месец на потребител

Разширени планове: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за DocuSign

G2: 4,5/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 8500 отзива)

3. HelloSign (Dropbox Sign)

чрез Dropbox Sign

HelloSign, сега известен като Dropbox Sign, е проста платформа за електронни подписи, идеална за индивидуални потребители и малки предприятия, които търсят алтернативи на PandaDoc.

Плъзнете и пуснете полетата за подпис в документа, където искате да се появяват. Можете също да добавите други полета, като текстови полета и отметки.

Подписвайте документи с пръст, мишка или качен образ на подписа си. Всеки подписан документ има защитен от манипулации одит, който показва кой е подписал документа, кога е подписан и IP адреса, който е използван.

Най-добрите функции на HelloSign (Dropbox Sign)

Изпращайте и подписвайте споразумения до 80% по-бързо

Получете доказателство за достъп, преглед и подписване на документи с одитни следи.

Сключвайте сделки по-бързо и подобрете процента на завършени сделки с интеграция с Salesforce и подписване през мобилни устройства.

Ускорете процеса на наемане чрез предварително попълнени формуляри, интуитивно цифрово подписване и проследяване.

Искайте правно обвързващи цифрови подписи в голям мащаб с помощта на шаблони за многократна употреба и функции за масово изпращане.

Ограничения на HelloSign (Dropbox Sign)

Случайни проблеми при разполагането на полетата за подпис при създаването на документ

Трудности при подреждането на различни полета по време на подготовката на документ

Не успява да се сравни с отличителния брандинг и външния вид на някои онлайн приложения.

Цени на HelloSign (Dropbox Sign)

Essentials: 20 $/месец

Стандартен: 30 $/месец на потребител

Премиум: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за HelloSign (Dropbox Sign)

G2: 4,7/5 (над 2100 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1400 рецензии)

4. GetAccept

чрез GetAccept

GetAccept е платформа за подпомагане на продажбите, която включва електронни подписи като част от по-широкия си набор от функции. Тя предлага интеграции с CRM системи и други инструменти за продажби.

Качете предложения, договори и други продажбени материали в Deal Rooms на GetAccept. Вашите търговски екипи и заинтересовани страни могат да имат достъп и да преглеждат материалите по свое собствено темпо, да оставят коментари и да задават въпроси.

След като заинтересованите страни са готови, преместете документите си във виртуалната Contract Room. След това можете да подпишете договорите електронно и двете страни да проследяват напредъка им.

Най-добрите функции на GetAccept

Получавайте подписани документи в реално време и съкратете значително циклите на продажбите.

Позволява на потребителите да създават документи, да използват шаблони за многократна употреба или да качват PDF файлове.

Управлявайте ролите на всички заинтересовани страни и създавайте специфични работни потоци за подписване.

Уверете се, че няма да пропуснете сделки с автоматични напомняния по имейл или SMS.

Получавайте известия, когато документът бъде подписан, и лесно достъпвайте подписаните документи.

Ограничения на GetAccept

Ограничени шаблони за договори

Потребителите са съобщили за бъгове и колебания в потребителския интерфейс.

Времето за зареждане е по-дълго от оптималното

Цени на GetAccept

Безплатна пробна версия

Професионална версия: 49 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за GetAccept

G2: 4,6/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

5. SignEasy

чрез SignEasy

SignEasy е мобилна платформа за електронни подписи, която е лесна за използване на всяко устройство. Тя предлага безплатен план с ограничени функции. Можете да качите документ, да добавите полета за подпис и да го изпратите за подпис с няколко кликвания.

Signeasy използва стандартни за индустрията протоколи за сигурност, за да защити вашите документи и данни. Това включва криптиране в покой и при пренос, както и двуфакторна автентификация.

Електронните подписи на Signeasy са правно обвързващи в повечето страни по света. Това означава, че документ, подписан с Signeasy, е също толкова валиден, колкото и документ, подписан с химикал и хартия. ??

Най-добрите функции на SignEasy

Дигитализирайте и оптимизирайте работните процеси с документи, свързани с клиенти и служители.

Събирайте 100% юридически валидни цифрови подписи, които отговарят на различни глобални законодателства за електронни подписи, като ESIGN Act, eIDAS и др.

Качвайте различни файлови формати, като PDF, Word, Excel, Open Office, PNG, JPG и HTML.

Импортирайте документи директно от доставчици на облачно съхранение като Dropbox, Google Drive, OneDrive и Box.

Подписвайте документи на вашия местен език

Ограничения на SignEasy

Потребителите са съобщили за чести грешки при влизане в системата.

Ограничени функции за редактиране

Изпращането на документи за подписване по електронен път от iPad или мобилно приложение може да бъде объркващо.

Цени на SignEasy

Екип: 24 $/месец на потребител

Бизнес: 36 $/месец на потребител

Business Plus: 60 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за SignEasy

G2: 4,6/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 400 рецензии)

6. Adobe Sign

Adobe Sign е мощна платформа за електронни подписи от Adobe, която се интегрира безпроблемно с други продукти на Adobe, като Acrobat Pro.

Създавайте и съхранявайте електронните си подписи и управлявайте настройките и предпочитанията си за подписване в лесния за използване интерфейс. Можете да качвате всякакъв тип документи, като PDF, Word и дори изображения, и след това да ги изпращате на други хора за подпис.

AdobeSign работи безпроблемно с популярни приложения като Microsoft Office, Salesforce, Google Drive и Dropbox.

чрез Adobe

Най-добрите функции на Adobe Sign

Изпращайте документи за подпис, проследявайте статуса им и ги събирайте, без да се налага да ги изтегляте или да се регистрирате.

Редактирайте и добавяйте текст и изображения лесно и променяйте форматирането в PDF файла си с Acrobat Pro.

Конвертирайте сканирани документи, изображения, уеб страници и Microsoft файлове в PDF файлове, до които имате достъп, които можете да споделяте и с които можете да работите отвсякъде.

Ограничения на Adobe Sign

Липсва удобна настройка за „дата“

Програмата може да даде грешка при получаване на нов подпис на устройство.

Ограничена гъвкавост при използването на шаблони за електронни подписи

Цени на Adobe Sign

Acrobat Standard: 22,99 $/месец на потребител

Acrobat Pro: 29,99 $/месец на потребител

Acrobat Standard for Teams: 14,99 $/месец на потребител (годишен ангажимент)

Acrobat Pro for Teams: 23,99 $/месец на потребител (годишен абонамент)

Acrobat Sign Solutions: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Adobe Sign

G2: 4. 4/5 (900+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1100 отзива)

7. DigiSigner

DigiSigner е икономична платформа за електронни подписи, която предлага широка гама от функции, включително персонализирано брандиране, масивно подписване и интеграции с популярни инструменти.

DigiSigner отговаря на всички основни закони за електронния подпис, включително ESIGN, UETA и eIDAS. Инструментът използва 256-битово криптиране, за да защити вашите документи и подписи. Вашите данни също се съхраняват безопасно в облака.

чрез DigiSigner

Най-добрите функции на DigiSigner

Създавайте ръчно написани, правно обвързващи подписи, като използвате мишката, качвате изображение на подписа си или просто въвеждате името си.

Вградете подписи в приложението си с DigiSigner API

Поканете други хора да подпишат и получите известие, когато го направят.

Съхранявайте документите си безопасно зад защитна стена и удостоверявайте всяка заявка.

Ограничения на DigiSigner

Липсват стабилни функции за организиране на документи

Инструментите разполагат с остарял уеб интерфейс.

Ограничен брой подписи, разрешени на месец

Цени на DigiSigner

Безплатно

Pro: 20 $/месец

Екип: 50 долара

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за DigiSigner

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 900 отзива)

8. SignRequest

SignRequest е платформа за електронни подписи с отворен код, която предлага висока степен на персонализация и контрол. Тя е идеална за разработчици и технически подготвени потребители, които искат да създадат работни процеси за електронни подписи и търсят алтернативи на PandaDoc.

Работи безпроблемно с популярни инструменти като Gmail, Google Drive, Slack, Dropbox и Zapier. Също така защитава вашите документи с SSL криптиране, сигурно съхранение и одитни следи.

С функцията за шаблони на SignRequest можете да спестите още повече време. Подгответе повтарящи се документи веднъж с персонализирана поредност на подписване, настройки за уведомления и съобщения по подразбиране и ги използвайте отново, когато е необходимо.

чрез SignRequest

Най-добрите функции на SignRequest

Изберете метода за оторизация и идентифицирайте отделните потребители, които трябва да подпишат.

Управлявайте, проследявайте и съхранявайте всички SignRequests в My Documents на Microsoft.

Работете с колегите си в Teams и се уверете, че всеки има необходимия достъп до съответните документи.

Ограничения на SignRequest

Трудности при навигацията в мобилния изглед

Ограничени възможности за персонализиране

Промяната на размера на текстовите полета е тромава и понякога невъзможна.

Подписващите в Excel и нормалният износ на документи се нуждаят от настройки.

Цени на SignRequest

Професионална версия: 9,85 $/месец на потребител

Бизнес: 16,42 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за SignRequest

G2: 4,6/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

9. Zoho Sign

Zoho Sign е цялостно решение за електронни подписи от Zoho, популярен доставчик на бизнес софтуер. То предлага електронни подписи, шаблони за документи и автоматизация на работния процес и е една от по-достъпните алтернативи на PandaDoc.

Качвайте документи от вашия компютър, облачно хранилище или други приложения. Можете да добавяте полета, в които получателите да подписват, инициализират или попълват информация.

Можете да интегрирате Zoho Sign с бизнес приложения като CRM, счетоводни инструменти и софтуер за управление на проекти. Създайте автоматизирани работни потоци, за да изпращате документи на следващия получател за подпис, след като предишният получател е подписал.

чрез Zoho Sign

Най-добрите функции на Zoho Sign

Автоматизирайте задачите си, за да спестите време и да увеличите производителността

Подписвайте документи дигитално или изпращайте документи и събирайте подписи от други лица.

Подписвайте бизнес документи дигитално с лични USB токени и подписване на базата на дигитални сертификати.

Управлявайте бизнес документите си, където и да сте, с мобилните приложения на Zoho Sign.

Ограничения на Zoho Sign

Ограничени възможности за персонализиране и шаблони

Ограничения в настройките и структурата на ниво акаунт

Цени на Zoho Sign

Безплатно

Стандартен: 9,60 $/месец на потребител

Професионална версия: 14,46 $/месец на потребител

Enterprise: 19,28 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Sign

G2: 4. 3/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (30+ отзива)

10. Honeybook

HoneyBook е CRM и платформа за управление на проекти, специално разработена за свободни професионалисти и малки предприятия. Тя включва електронни подписи като част от набора си от функции.

Можете да използвате платформата за управление на всеки етап от взаимодействията с клиенти, от генериране на потенциални клиенти и резервации до управление на проекти, фактуриране и обработка на плащания.

Създавайте формуляри за привличане на потенциални клиенти, целеви страници и въпросници, за да привлечете нови клиенти. Управлявайте срещи, изпращайте предложения и събирайте подписи на клиенти онлайн. Изпращайте професионални фактури, приемайте онлайн плащания и автоматизирайте напомняния за плащания.

Освен това можете да настроите автоматизирани работни процеси, за да оптимизирате често срещаните задачи и да спестите време.

чрез HoneyBook

Най-добрите функции на Honeybook

Създавайте и изпращайте фактури и железни договори за подписване.

Задействайте автоматични отговори, последващи действия и задачи

Подписвайте договори и изпращайте плащания

Използвайте персонализирани, интерактивни предложения , за да представите вашата марка.

Ограничения на Honeybook

Функцията за планиране изглежда малко тромава.

Ненужни стъпки в потребителския поток

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на Honeybook

Стартово ниво: 19 $/месец

Essentials: 39 $/месец

Премиум: 79 $/месец

Оценки и рецензии за Honeybook

G2: 4,5/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (580+ отзива)

Докато Pandadoc и подобни платформи се фокусират върху електронните подписи и обмена на документи, платформите за управление на проекти като ClickUp предлагат по-комплексно решение за повишаване на производителността.

Разнообразният набор от функции на ClickUp оптимизира целия ви работен процес. Можете да правите всичко – от регистриране на клиенти до завършване на проекти и планиране на срещи до организиране на имейли – на една платформа.

Това е особено полезно за бизнеса и професионалните доставчици на услуги с разнообразни нужди от документация, които надхвърлят събирането на цифрови подписи и анализа на документи. ClickUp ви позволява да контролирате цялата си документация, което ви дава възможност да се съсредоточите върху това, което наистина има значение: вашия опит и взаимоотношенията с клиентите.

Вземете ClickUp

ClickUp е платформа за управление на проекти „всичко в едно“, която включва мощна функция Docs с AI-базирани възможности като автоматично форматиране, предложения за граматика и инструменти за сътрудничество в реално време.

Въпреки че платформата понастоящем не предлага вградена функционалност за електронен подпис, тя се интегрира безпроблемно с предпочитаните от вас приложения. Това е гъвкава опция за екипи, които се нуждаят от функционалности за управление на документи и проекти в една платформа.

Инструментът предлага и функции за ефективно привличане и управление на клиенти .

Съхранявайте политики, процедури и оценки на риска в изгледа „Документи“ на ClickUp

ClickUp е отличен инструмент за управление на документи по няколко причини:

Интегрирани работни процеси : Свържете документи със задачи, тригери и автоматизация, като оптимизирате работните процеси, свързани с документи, и гарантирате, че всички работят с най-новите версии. Свържете документи със задачи, тригери и автоматизация, като оптимизирате работните процеси, свързани с документи, и гарантирате, че всички работят с най-новите версии.

Създайте персонализирани работни процеси в ClickUp за ефективно управление на документи

AI-базиран асистент за писане : Обмисляйте, създавайте и усъвършенствайте документите си с подсказки и предложения, базирани на вашите намерения и роля.

Разпалете творчеството си в ClickUp с вашия виртуален партньор за мозъчна атака

Интуитивен интерфейс: Използвайте безпроблемно различните функции на платформата, независимо от техническите си познания.

Персонализиране и гъвкавост: Създавайте красиви и информативни документи с богати опции за форматиране, вложени страници и вградени джаджи. Организирайте документите в папки и пространства за оптимална категоризация и контрол на достъпа.

Създайте перфектния документ или уики с вложени страници и опции за стилизиране в ClickUp

Шаблони за договори на ClickUp : Изготвяйте договори за секунди с готовите шаблони на ClickUp. Ще намерите и шаблони за споразумения за услуги. Изготвяйте договори за секунди с готовите шаблони на ClickUp. Ще намерите и шаблони за бизнес споразумения

Създайте договор само с няколко стъпки с ClickUp, за да защитите интересите си като изпълнител

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Някои нови потребители отбелязват стръмна крива на обучение

Цени на ClickUp

Безплатно

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (3900+ отзива)

Избор на подходящото решение за управление на документи

Когато става въпрос за електронни подписи, има много алтернативи на PandaDoc, всяка от които с различни функции. Въпреки това, компаниите, които търсят дългосрочен растеж, могат да се възползват от цялостни решения с по-широки възможности.

С оглед на това, ClickUp се очертава като отлична алтернатива на PandaDoc. Той предлага по-широк набор от функционалности в сравнение с другите алтернативи на PandaDoc, от персонализирани изгледи на задачите и табла до надеждни инструменти за сътрудничество.

Впечатляващите AI възможности на ClickUp ускоряват различни задачи, свързани с документи, като обобщаване на документи, генериране на съдържание и проверка за граматически грешки.

Внимателно преценете предимствата и недостатъците, за да направите информиран избор и да намерите идеалното решение.

Като цяло, ClickUp е гъвкав и мащабируем инструмент, който може да се използва за много задачи, свързани с управлението на документи. Той е добър избор за екипи от всякакъв размер, които се нуждаят от централно място за съхранение, съвместна работа и управление на своите документи. Опитайте ClickUp още днес.