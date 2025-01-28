10-те най-добри алтернативи на Squarespace през 2025 г. (ревюта и цени)

Squarespace е уебсайт конструктор, който ви позволява да създавате впечатляващи визуални начални страници за всичките си продукти и услуги. Всеобхватното решение улеснява създаването на уебсайтове благодарение на шаблони и хостинг услуги, които опростяват броя на инструментите, които трябва да използвате, за да започнете да изграждате своя онлайн магазин.

Потребителите харесват, че Squarespace предлага ниски цени и опростява създаването на уебсайтове с лесен за използване интерфейс. Чудесен за дизайн на творчески проекти и прости уебсайтове, той обаче не е подходящ за електронна търговия.

Squarespace не разполага с толкова много опции за обработка на плащания, колкото конкурентите си. Не поддържа продажби в различни валути, а транзакциите в точките на продажба не са толкова гладки.

За щастие, имате и други опции, когато става въпрос за хостинг и създаване на уебсайт за електронна търговия – или когато искате други алтернативи на Squarespace като цяло.

Тук ще ви представим 10-те най-добри алтернативи на Squarespace въз основа на функции, ограничения и цени. Освен това ще ви покажем какво да имате предвид, когато избирате хостинг платформа за вашия уебсайт. ?

Какво трябва да търсите в алтернатива на Squarespace?

Знаете, че се нуждаете от уеб конструктор, но не сте сигурни кой да изберете. Преди да се впуснете в различните опции, отделете малко време, за да обмислите функциите и функционалността, от които се нуждаете. ?

Ето няколко основни характеристики, които трябва да имате предвид, когато търсите алтернативи на Squarespace:

Гъвкавост: Squarespace предлага ограничен брой шаблони, но нито един от тях не е празен. Потърсете инструмент, който предлага пълна персонализация, ако искате да създадете уебсайт, който да се отличава от останалите.

Обработка на плащания: Нуждаете се от решение, което предлага комплексна обработка на плащания за голяма аудитория от потребители? Изберете алтернатива, която предлага поддръжка на плащания, включително гъвкавост при обработката.

Интеграции: Squarespace предлага много малко приложения на трети страни, което ограничава вашите възможности за дизайн до това, което те предлагат. Много алтернативи на Squarespace предлагат интеграции, което увеличава гъвкавостта и отваря вратата към повече креативност.

Сътрудничество в реално време: Дизайнът на уебсайтове често включва участието на няколко страни. Изберете инструмент, който ви позволява да добавите няколко администратори с пълен контрол върху промените в дизайна.

10-те най-добри алтернативи на Squarespace, които да използвате през 2024 г.

Тук сме съставили списък с 10-те най-добри алтернативи на Squarespace. От основни създатели на уебсайтове, които не изискват никакъв код, до такива, в които можете да добавите свой собствен CSS, ще намерите инструмент за създаване на впечатляващ уебсайт за онлайн продажби. ?

1. WordPress

чрез WordPress

Когато си мислите за създаване на уебсайт, вероятно ви идва на ум WordPress. Като един от най-популярните уебсайт конструктори, не е изненада, че WordPress е чудесна алтернатива на Squarespace и заема първо място в нашия списък. С стотици плъгини, добавки и функции за персонализирано кодиране, можете да създадете напълно уникален уебсайт, който се отличава от останалите.

Най-добрите функции на WordPress

Множеството инструменти за редактиране, включително редактор с функция „плъзгане и пускане“, CSS и HTML, означават, че възможностите за създаване на сайта на вашите мечти са безкрайни – и лесни!

Интуитивният интерфейс е лесен за навигация, дори за начинаещи блогъри и собственици на малки фирми.

Вградената медийна библиотека съхранява всички ваши изображения и видеоклипове на едно място, а вие можете да използвате плъгини, за да поддържате всичко организирано.

Разширените опции за персонализиране, инструменти за дизайн и SEO инструменти предлагат пълен контрол над външния вид и функционирането на вашия уебсайт.

Предлагаща повече от 70 езика, тази платформа е една от най-добрите опции за глобални бизнеси и компании по целия свят.

Множеството опции за WordPress хостинг (самостоятелен хостинг на wordpress.org или хостинг на персонализиран домейн на wordpress.com) предлагат алтернативи за всеки вкус и ценова категория.

Ограничения на WordPress

Макар WordPress да е с отворен код и да предлага безплатен план, трябва да платите за премиум план, за да получите достъп до всички функции.

WordPress поддържа само един потребител в публикация едновременно, което означава, че сътрудничеството е ограничено.

WordPress цени

Безплатни

Личен : 9 $/месец

Премиум : 18 $/месец

Бизнес : 40 $/месец

Търговия : 70 $/месец

Enterprise: Започва от 25 000 долара годишно

WordPress оценки и рецензии

G2 : 4. 4/5 (8600+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 14 700 отзива)

2. BigCommerce

чрез BigCommerce

BigCommerce е SaaS платформа, която опростява всичко – от създаването на уебсайтове до електронната търговия и управлението на дигитални витрини. Използвайте я, за да управлявате продажбите по всички канали, да създадете сайт с няколко витрини и да обработвате плащанията безпроблемно. Тя дори предлага поддръжка на криптовалути, ако сте пионер в нова ера на електронната търговия. ?

Най-добрите функции на BigCommerce

Неограничено пространство за съхранение, каталози и трафик означават, че можете да предлагате колкото продукти и услуги пожелаете.

Платформата за електронна търговия ви позволява да сегментирате магазините, за да управлявате продажбите на различни платформи в едно удобно място.

Използвайте инструмента Open Data Solutions, за да създадете персонализирани пазарувания и да получите информация за това как потребителите навигират в уебсайта ви и купуват продукти.

B2B функциите включват управление на корпоративни акаунти, приоритетна поддръжка и портали за фактуриране, вградени директно във вашия уебсайт.

Ограничения на BigCommerce

Някои потребители смятат, че безплатните теми често изглеждат еднакво.

Макар да няма ограничения за съхранение, има годишни ограничения за продажби, при които ще трябва да закупите план от по-висок клас.

BigCommerce цени

Стандартен : 39 $/месец

Плюс : 105 $/месец

Pro : 399 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за BigCommerce

G2 : 4. 2/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (300+ отзива)

3. Shopify

чрез Shopify

Shopify е система за управление на съдържание, известна с функционалността си за електронна търговия. Тя е любима на сайтовете за електронна търговия по целия свят благодарение на функции като брандирана каса, SSL сертификати и лесен за използване интерфейс. Създайте впечатляващ магазин за електронна търговия с интеграции на приложения, инструменти за точки на продажба и функции за подробни отчети за данни.

Най-добрите функции на Shopify

Хиляди дизайнерски теми и богат уебсайт редактор ви позволяват да създадете всичко – от прост уебсайт с портфолио до сложни витрини.

Инструментите за електронна търговия обработват плащанията директно на вашия сайт, включително транзакционни такси, данъци и отстъпки.

Интеграциите с приложения на трети страни ви позволяват да свържете приложения за съобщения, маркетингови инструменти и софтуер за управление на уебсайт проекти за безпроблемна работа.

Изберете от няколко опции за уеб хостинг, включително персонализирано домейн име, за да оптимизирате брандинга на сайта.

Ограничения на Shopify

Има крива на обучение, за да започнете

Цените са по-скоро високи, което може да бъде ограничаващо за индивидуални потребители и малки екипи.

Shopify цени

Basic : 39 $/месец

Shopify : 105 $/месец

Разширено: 399 $/месец

Shopify оценки и рецензии

G2 : 4. 4/5 (над 4400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 6200 отзива)

4. GoDaddy

чрез GoDaddy

GoDaddy е един от най-добрите уебсайт конструктори благодарение на високата степен на персонализация и лекотата на използване. Уебсайт конструкторът GoDaddy разполага с AI инструменти за създаване на цели уебсайтове от нулата, както и шаблони, с които можете да придадете свой собствен стил на дизайна. Освен това, възползвайте се от инструментите за имейл и маркетинг, за да разширите своето онлайн присъствие и да изградите лоялна аудитория. ?️

Най-добрите функции на GoDaddy

С вградени AI инструменти за електронна търговия , отговорете на няколко въпроса за вашия сайт и продукти, за да създадете незабавно прекрасен сайт за минути, без да полагате никакви усилия.

GoDaddy Payments се занимава с всички ваши продажби, без да се налага да свързвате отделен инструмент.

24/7 клиентска поддръжка предоставя бързи отговори, ако заседнете при дизайна или управлението на сайта си.

GoDaddy Studio опростява създаването на брандирано съдържание с персонализирани шрифтове, изображения и дизайни, които съответстват на вашия сайт.

Ограничения на GoDaddy

Някои потребители смятат, че оформлението е трудно за навигация, особено при по-големи сайтове.

Интеграциите, особено с софтуер за управление на проекти , не винаги са безпроблемни и могат да бъдат нестабилни.

Цени на GoDaddy

Basic : 9,99 $/месец

Премиум : 14,99 $/месец

Търговия: 20,99 $/месец

Оценки и рецензии за GoDaddy

G2 : 3,9/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 1200 рецензии)

5. Strikingly

чрез Strikingly

Strikingly е инструмент за уеб дизайн, използван от предприемачи и големи компании, които искат уебсайт конструктор, който не изисква никакви познания по програмиране. С прост потребителски интерфейс можете да създадете сайт за по-малко от 30 минути благодарение на шаблоните и лесно редактируемите сегменти.

Най-добрите функции на Strikingly

Използвайте функцията Simple Store, за да създадете онлайн пазар и да свържете PayPal или Stripe за обработка на плащанията.

Свържете се с клиентите си благодарение на интегрирания чат на живо, формуляри за регистрация и членски акаунти.

Аналитичните инструменти предлагат прости диаграми, за да видите как се представя вашият уебсайт, кои продукти харесват най-много на потребителите и дали сте на път да постигнете целите си

Бързо свържете социалните си канали, за да стимулирате взаимодействието с клиентите, и използвайте инструмента Simple Blog, за да отговаряте на често задавани въпроси и да споделяте новини за продуктите.

Ограничения на Strikingly

Няма безплатна версия.

Въпреки че са прости, функциите са ограничени, което ги прави по-малко полезни за по-сложни марки.

Strikingly цени

Ограничено : 12 $/месец

Pro : 20 $/месец

VIP: 59 $/месец

Оценки и рецензии за Strikingly

G2 : 4/5 (30+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (10+ отзива)

6. Webflow

чрез Webflow

Webflow използва CSS, HTML и JavaScript и ги превръща във визуален редактор, където можете да се възползвате от силата на кода, без да е необходимо да знаете как да го пишете сами. Редакторът с функция „плъзгане и пускане” улеснява преместването на секции и добавянето на елементи като текстови полета, изображения и ленти за навигация. ?️

Най-добрите функции на Webflow

Структурата на страницата е напълно персонализирана, така че можете да променяте долните колонтитули, горните колонтитули и компонентите, а не само текста и изображенията.

Бързо прилагайте промени в шрифта и цвета в целия сайт благодарение на CSS и прост интерфейс с едно кликване.

Публикувайте директно в интернет или използвайте функцията за експортиране, за да генерирате zip файл с вашия код за персонализирано производство.

Богатите анимации и функции за търсене ви позволяват да извличате съдържание от всяка точка на сайта, за да го покажете на началната страница, страниците с продукти и др.

Ограничения на Webflow

Макар че можете да промените част от основния код, не можете да промените целия код, така че това не е най-добрият избор за разработчици, които искат пълен контрол.

Няма мобилно приложение, така че трябва да правите промени и да създавате уебсайтове от вашия десктоп.

Webflow цени

Starter : Безплатен

Basic : 18 $/месец

CMS : 29 $/месец

Бизнес : 49 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Webflow оценки и рецензии

G2 : 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

7. Duda

чрез Duda

Създаден за SaaS марки и агенции, Duda е уебсайт конструктор, който е сигурен благодарение на SSL сертификатите и AWS хостинга, което също подобрява стабилността на сайта. С 24/7 поддръжка на клиенти, е лесно да създадете уебсайт и да намерите незабавна помощ, когато се затрудните.

Най-добрите функции на Duda

SEO функциите гарантират, че сайтът ви е оптимизиран, така че клиентите да могат да ви намерят в търсачките.

Инструментът за плъзгане и пускане не изисква опит в програмирането, което спестява време и елиминира нуждата от разработчик.

Опциите за персонализиране на кода ви позволяват да се ровите в HTML или CSS и да правите промени, ако искате да добавите персонализиран щрих.

Предварително проектираните шаблони и секции ви позволяват да създавате сайтове бързо и с по-малко усилия.

Ограничения на Duda

Въпреки че има безплатна пробна версия, ще трябва да платите, ако искате да продължите да го използвате.

Персонализирането е ограничено, тъй като не можете лесно да сменяте шаблони, а плъгините са ограничени.

Duda цени

Basic : 25 $/месец

Екип : 39 $/месец

Агенция : 69 $/месец

White Label: 199 $/месец

Оценки и рецензии за Duda

G2 : 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

8. Weebly

чрез Weebly

Weebly е една от най-добрите алтернативи на Squarespace, тъй като е уебсайт конструктор, подходящ за начинаещи, който не изисква познания по програмиране. Създайте безплатен уебсайт или изберете платен план, за да увеличите възможностите за персонализиране и да получите достъп до допълнителни функции. ??‍?

Най-добрите функции на Weebly

Темите, подбрани от дизайнери, и персонализираните шаблони означават, че вашият сайт ще изглежда като създаден от професионалист.

Изградете своя бранд с персонализирани шрифтове и цветови палитри, които отразяват как искате да изглежда вашият бизнес.

Създателят с функция „плъзгане и пускане” премахва необходимостта от догадки при организирането на страниците.

Редакторите на видео и изображения ви позволяват да правите промени директно в уебсайт конструктора, вместо да използвате външни инструменти.

Ограничения на Weebly

Тъй като сайтът се стреми да бъде прост, има ограничени разширени функции и интеграции.

По-малко функционалност на предния и задния край, особено за хора, които обичат да имат по-голям контрол над кодирането си.

Weebly цени

Безплатни

Личен : 10 $/месец

Професионален : 12 $/месец

Производителност: 26 $/месец

Weebly оценки и рецензии

G2 : 4. 1/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 1700 отзива)

9. Square

чрез Square

Square е мощна платформа за електронна търговия, която предлага опростено създаване на уебсайтове за марки, които се нуждаят от онлайн магазин. С уебсайт на Square можете да управлявате онлайн и в магазина продажбите от един контролен панел. Освен това можете лесно да управлявате продажбите и сайта си от мобилното приложение или социалните си канали.

Най-добрите функции на Square

Изберете от десетки теми за уебсайтове, базирани на индустрията или стила.

Безпроблемната интеграция между вашия Square уебсайт и Square POS обединява плащанията в различните канали.

Добавете специални елементи, които подчертават функциите и продуктите, или споделете кодове за отстъпка, за да увеличите конверсиите.

Фокусът върху мобилната версия означава, че сайтът ви е оптимизиран за клиентите, независимо дали го посещават от настолен компютър или от телефона си.

Ограничения на Square

Шаблоните са ограничени и изглеждат подобно.

Има крива на обучение, особено когато става въпрос за добавяне на продукти.

Square цени

Безплатни

Плюс : 29 $/месец

Премиум: 79 $/месец

Оценки и рецензии за Square

G2 : 4,6/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2200 отзива)

10. Web. com

Искате най-бързият и най-лесен начин да създадете уебсайт? Web.com ви спестява усилията с AI уебсайт конструктор. Просто кажете на AI инструмента малко за вашия сайт и той ще генерира визуално приятен дизайн за минути. ✍️

Най-добрите функции на Web.com

Създателят с AI технология за плъзгане и пускане намалява времето, необходимо за създаване на сайт.

Оптимизирани за мобилни устройства, клиентите могат лесно да правят покупки дори от телефона или таблета си.

Вътрешните услуги включват дизайн, поддръжка на онлайн магазини и съвети за SEO от професионалисти.

Пропуснете AI инструмента и създайте своя собствен сайт бързо с предварително проектирани шаблони.

Ограничения на Web.com

Идеални за създаване на практични и прости уебсайтове, възможностите за персонализиране са ограничени.

Няма безплатен SSL сертификат и няма опция за ежедневни резервни копия, което ограничава функционалността на сигурността.

Web. com цени

Уебсайт : 19,99 $

Уебсайт + маркетинг : 24,99 $

Онлайн магазин : 34,99 $

Онлайн пазари: 49,99 долара

Web. com оценки и рецензии

G2 : Н/Д

Capterra: 3,7/5 (над 100 отзива)

Макар Squarespace и тези алтернативи на Squarespace да предлагат функции за създаване на уебсайтове, хостинг и електронна търговия, те не помагат с други маркетингови задачи. Платформи като ClickUp предлагат по-изчерпателни функции за маркетинговите екипи, включително AI инструменти за създаване на съдържание за блогове, целеви страници и други маркетингови материали.

Използвайте ClickUp AI, за да генерирате публикация в блог в ClickUp Docs от проста подсказка и няколко ключови детайла.

След като сте създали и хоствате уебсайта си, е време да започнете да създавате маркетингови кампании, за да привлечете вниманието на аудиторията си. Използвайте Clickup, за да управлявате всичките си кампании за съдържание и да създавате маркетингови инициативи, които помагат на бизнеса ви да достигне нови висоти. ✨

ClickUp for Marketing Teams се занимава с всичко – от мозъчна атака и генериране на идеи до изпълнение и отчитане. Създавайте маркетингови пътни карти с табла и календар и проследявайте напредъка, като задавате постижими цели. Сътрудничеството в реално време ви позволява да работите безпроблемно с екипа, независимо дали използвате Mind Maps за мозъчна атака на идеи за публикации в социалните медии или преглеждате SEO публикации в блога.

Използвайте различните визуални табла, за да проследявате напредъка по широк спектър от инициативи. Създайте календар за редакционно съдържание и попълнете кога ще бъде публикувана всяка публикация. Добавете персонализирани полета, за да очертаете важната информация, която трябва да бъде включена в съдържанието. Използвайте флагове за приоритет, за да подчертаете най-важните публикации.

ClickUp AI ви позволява да генерирате съдържание за описания на продукти, целеви страници, блогове и социални канали по-бързо от всякога. Предложенията подобряват четимостта, а проверката на правописа и граматиката редактира за по-голяма яснота. Използвайте функцията за обобщаване, за да превърнете дългите параграфи в кратки раздели, които отговарят на ограниченията за символи.

Инструментът за писане с изкуствен интелект също подобрява форматирането, като незабавно разделя по-дългите публикации на лесно смилаеми секции. Използвайте го, за да структурирате статии в блога, бюлетини по имейл и основни статии за по-добра четимост и по-добро потребителско преживяване.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Някои функции, като ClickUp AI, са достъпни само в платените планове, но те са достъпни за повечето хора и екипи.

Ще трябва да отделите време, за да се научите как да използвате инструмента, тъй като той има много функции.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги план

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на Workspace.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

Управлявайте сайта си с инструмент като ClickUp

С тези алтернативи на Squarespace можете да създадете уебсайт, независимо дали сте онлайн магазин или физическо лице, предлагащо професионални услуги. От прости уебсайт конструктори, които вършат работата бързо, до персонализирани сайтове за кодиране, които ви позволяват да създавате награждавани сайтове, има опция за нуждите на всеки онлайн магазин.

След като сайтът ви е готов, регистрирайте се в ClickUp, за да започнете да управлявате работните си процеси в областта на продажбите, маркетинга и уебсайтовете. Работете в реално време заедно с екипа си, за да задавате цели, да създавате табла за проследяване и да разпределяте задачи за всичко – от разработване на продукти до маркетинг и популяризиране. ?