10 най-добри алтернативи на Float през 2025 г. (ревюта и цени)

10 най-добри алтернативи на Float през 2025 г. (ревюта и цени)

Engineering Team
29 януари 2025 г.

Float е инструмент за управление на ресурсите, създаден да помага на екипите да оптимизират проследяването на времето, планирането на проекти и графиците на задачите. Макар че хората смятат, че това е всеобхватен инструмент, той има някои недостатъци в няколко области.

От една страна, той може да бъде скъп, особено за малките предприятия, които не разполагат с големи бюджети за софтуер. Потребителите също се оплакват, че интерфейсът е бавен или не предлага достатъчно възможности за персонализиране.

За щастие, ако търсите алтернативи на Float, на пазара има десетки такива. ?

Тук ще подчертаем какво да търсите, за да изберете най-добрия инструмент за вашия бизнес. След това ще споделим 10 от най-добрите алтернативи на Float въз основа на функции, ограничения, цени и оценки на клиенти.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Float?

Като инструмент за управление на проекти, най-добрата алтернатива на Float предлага функции за проследяване на напредъка към целите, управление на ресурсите и справяне с капацитета на екипа. При избора на подходящия за вас инструмент е важно да търсите функции, от които вашият бизнес се нуждае, за да просперира. ?

Ето какво ще ви предложи една добра алтернатива на Float:

  • Информация за натоварването: Потърсете инструмент, който предлага информация за натоварването на екипите и отделните лица, за да подобрите планирането на капацитета.
  • Функции за управление на ресурсите: Разпределението на ресурсите е важна част от управлението на проекти. Проследявайте ресурсите и идентифицирайте областите, които се нуждаят от подобрение, с инструмент, който предлага вградени функции за планиране на ресурсите.
  • Автоматизация: Управлението на задачите е по-лесно, когато можете да автоматизирате повтарящи се задачи и да намалите натоварената работа. Потърсете инструмент, който включва автоматизация на задачите, персонализирани тригери и незабавни известия.
  • Гъвкавост на цените: Float е известен с високата си цена. Изберете инструмент, който предлага няколко ценови плана, за да намерите този, който отговаря на вашия бюджет.

10-те най-добри алтернативи на Float за използване през 2024 г.

Float може да е полезен инструмент, но има и значителни недостатъци. Тук ще намерите 10 от най-добрите алтернативи на Float. Тези софтуерни опции за управление на проекти ще ви дадат по-задълбочени познания за работните потоци и процесите на ресурсите, за да максимизирате производителността. ?

1. ClickUp

Алтернативи на Float: сортиране на статуса на задачите в изгледа „Списък“ на ClickUp
Търсете, задавайте или сортирайте статуса на задачите в изгледа на списъка в ClickUp, за да видите напредъка по всички задачи.

Идеален за проектни мениджъри, които търсят компонент за управление на задачи в допълнение към инструмента си за управление на ресурси, ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която предлага богат набор от напълно персонализируеми функции за планиране на капацитета, проследяване на ресурсите и планиране на работата за всеки член на екипа. Функциите за управление на проекти на ClickUp включват сътрудничество в реално време, над 15 изгледа за визуализиране на работните потоци и капацитета, както и вградено проследяване на целите. ?

Календарният изглед на ClickUp предлага информация за графиците на проектите и поддържа целия екип в синхрон. Споделете календара си с другите членове на екипа, за да покажете върху какво работите днес или тази седмица, и лесно премествайте задачите с интерфейса за плъзгане и пускане. Синхронизирайте с Google Calendar, за да видите всичките си задачи и важни срещи на едно място.

Изгледът на диаграмата на Гант в ClickUp предлага визуален табло с всички дейности по проекта. Бързо вижте зависимостите, за да получите представа за работата, която забавя други задачи, и добавете флагове за приоритет, за да се справите първо с неотложните задачи. Динамичната времева линия ви държи информирани, за да избегнете затруднения, да проследявате напредъка и да постигнете целите си по-бързо.

Един от основните акценти на Float е проследяването на времето. Повишете ефективността си с по-интелигентно проследяване на времето за проекти от ClickUp. С повече интеграции, свържете инструменти като Harvest, Everhour и Toggl, за да проследявате времето по начина, по който искате. Задавайте прогнози, добавяйте бележки и създавайте отчети, за да разберете по-подробно къде се изразходва времето и как да оптимизирате натоварването на екипа си.

Управлението на проекти включва не само справянето с капацитета, но и необходимостта от планиране на ресурсите. Софтуерът за управление на ресурси на ClickUp ви позволява да проследявате времето, формулярите и активите на компанията в едно удобно пространство. Въвеждайте бързо данни, събирайте информация за доставчиците и изчислявайте разходите, без да сменяте инструментите.

Най-добрите функции на ClickUp

  • Персонализираният и интуитивен интерфейс предлага висока степен на контрол върху начина, по който визуализирате и структурирате работните процеси.
  • Налични са над 1000 шаблона, включително шаблонът за планиране на ресурсите на ClickUp, които улесняват създаването на отчети и документи за половината от времето.
  • Различните изгледи ви позволяват да виждате напредъка по най-подходящия за вас начин – дали това е времева линия, списък със задачи или табло.
  • Управлявайте работните процеси с автоматизации, които незабавно задават крайни срокове и работа въз основа на капацитет и персонализирани тригери.
  • Технологията революционизира управлението на времето, а вградените AI инструменти на ClickUp са отличен пример за това, като подобряват ефективността и намаляват излишната работа в работните процеси.
  • Сътрудничеството в реално време означава, че можете да работите заедно с членовете на екипа, за да съгласувате приоритетите, да ускорите напредъка към целите и да преструктурирате графиците на проектите.

Ограничения на ClickUp

  • Тъй като има голям брой функции, отнема време да ги овладеете всички.
  • Добавката ClickUp AI е достъпна само с платени планове, но цените започват от само 7 долара на месец.

Цени на ClickUp

  • Безплатно завинаги
  • Неограничен: 7 $/месец на потребител
  • Бизнес: 12 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени
  • ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

2. Bonsai

Алтернативи на Float: Dashboard на Bonsai
чрез Bonsai

Bonsai е алтернатива на Float, която включва фактуриране, CRM и банкови услуги в едно място. Управлявайте клиенти в облачния CRM благодарение на функционалността за планиране и формулярите, които опростяват регистрацията и проследяването на взаимоотношенията. Управлявайте проекти с времеви разписания, маркери за важни събития и вградено фактуриране.

Планирането на ресурсите и управлението на финансите е по-лесно от всякога благодарение на отчетите за проследяване на разходите. Функциите за банкови операции и плащания осигуряват гладка работа и опростяват рентабилността.

Най-добрите функции на Bonsai

  • Bonsai Banking е застрахована от FDIC до 250 000 долара, няма минимален праг и скрити такси, което улеснява управлението на разходите и печалбите без да се налага смяна на инструментите.
  • Десетки шаблони на Doc ви позволяват да създавате фактури, договори и центрове за знания за по-кратко време.
  • Персонализираните разрешения и инструменти за управление на проекти, като автоматизация на задачите, улесняват работата с вътрешен екип, свободни професионалисти или подизпълнители.
  • Проследявайте времето, прекарано за отделни задачи, и създавайте по-големи графици за проекти, за да останете в крак с бизнес целите си.

Ограничения на Bonsai

  • Мобилното приложение е базово и не разполага с толкова много функции, колкото конкурентите.
  • Някои функции, включително счетоводна поддръжка, не са достъпни за потребители извън Съединените щати.

Bonsai цени

  • Стартово ниво: 25 $/месец
  • Професионална версия: 39 $/месец
  • Бизнес: 79 $/месец

Оценки и рецензии за Bonsai

  • G2: 4. 2/5 (65+ отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (67+ отзива)

3. Asana

Алтернативи на Float: възлагане на задачи на членовете на екипа в Asana
чрез Asana

Asana е едно от най-добрите инструменти за планиране на проекти и управление на екипи. Управлявайте времето на екипа си с вградени функции за проследяване на времето и поставяне на цели. Използвайте сътрудничеството в реално време, за да напредвате с проектите, и отбелязвайте препятствията, за да изпреварите евентуални забавяния. Потопете се по-дълбоко с различни изгледи, за да получите обща представа или подробни диаграми и графици. ?️

Най-добрите функции на Asana

  • Удобният интерфейс улеснява начинаещите да се включат и да започнат да допринасят за целите на екипа.
  • Интеграциите с инструменти за продуктивност, включително Slack, Salesforce, Microsoft Teams и Google Drive, улесняват свързването на всички платформи, които използвате за управление на бизнеса си.
  • Оптимизирайте отчетите, за да получавате актуални данни за проекта относно използването на ресурсите, натоварването и напредъка към поставените цели.
  • Автоматизирайте работните процеси и създайте персонализирани полета, за да проследявате данните, които са най-важни за вашите ежедневни дейности.

Ограничения на Asana

  • Потребителският интерфейс може да бъде объркващ в началото за хора, които не са използвали софтуер за управление на проекти преди.
  • Не можете да възложите задача на повече от един човек; трябва да разделите работата на няколко карти с задачи.

Asana цени

  • Лично: Безплатно завинаги
  • Стартово ниво: 10,99 $/месец на потребител
  • Разширено: 24,99 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени
  • Enterprise+: Свържете се с нас за цени

Asana оценки и рецензии

  • G2: 4,3/5 (над 9500 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 12 200 отзива)

4. Notion

Алтернативи на Float: изглед на Kanban таблото на Notion
чрез Notion

Notion съчетава инструменти за управление на проекти с един от най-добрите дизайни на центрове за знания в бранша. Използвайте този инструмент, за да съхранявате цялата важна информация за компанията си, като например как да използвате ресурсите и договорите за свободни професионалисти. Повишете ефективността си с функции за управление на проекти, включително проследяване на навици, календари за проекти и управление на времето.

Най-добрите функции на Notion

  • Стотици шаблони ви позволяват да създавате всичко – от времеви разписания и прегледи на производителността до таблици с приходи – за секунди.
  • Безкрайните възможности за персонализиране на проектите ви позволяват да създавате цели и да проследявате напредъка с помощта на времеви графики, пътни карти и контролни списъци.
  • Автоматизирайте работните процеси за всичко – от прогнозиране на приходите до управление на ресурсите, за да спестите време и да оптимизирате процесите.
  • Подобрете сътрудничеството в екипа с известия, маркировки за приоритет и зависимости, които подчертават най-важната работа и информират целия екип, когато задачите бъдат изпълнени.

Ограничения на Notion

  • Функцията за търсене не винаги е интуитивна, което затруднява проследяването на документи, които не използвате често.
  • Някои потребители с по-големи бази данни с информация съобщиха за бавно зареждане.

Notion цени

  • Безплатно: Неограничен брой блокове за индивидуални потребители, ограничен пробен период за екипи
  • Плюс: 8 $/месец на потребител
  • Бизнес: 15 USD/месец на потребител
  • Enterprise: Поискайте демо версия

Оценки и рецензии за Notion

  • G2: 4,7/5 (над 4900 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)

5. Trello

Алтернативи на Float: изглед на Kanban таблото на Trello
чрез Trello

Trello е алтернатива на Float, която се занимава с всеки аспект от жизнения цикъл на проекта, включително създаване на работни процеси, управление на задачи и интегриране на инструменти. Различните изгледи – като списъци, табла и карти – предлагат гъвкавост за получаване на обща представа за използването на ресурсите или за по-задълбочено проучване за подробни разбивки на проследяването на времето и планирането на капацитета.

Най-добрите функции на Trello

  • API-то на Trello предлага персонализирана интеграция с десетки инструменти, включително Jira, GitHub и Google Calendar.
  • Използвайте автоматизацията на Butler, за да създадете правила, команди и тригери, които да ускорят работните процеси.
  • Стотици шаблони включват таблици за проследяване на времето, Scrum табла и управление на бюджета, за да сте в крак с нуждите на вашия бизнес.
  • Персонализираните изгледи включват опции за табло, времева линия, табло, таблица, календар, карта и работно пространство, за да видите работните процеси на вашия екип по начин, който ви е удобен.

Ограничения на Trello

  • Екипите с комплексни работни процеси считат, че инструментът е ограничаващ.
  • Макар че можете да коментирате картите със задачи, няма вграден инструмент за комуникация или съобщения в екипа.

Trello цени

  • Безплатно: За екипи и индивидуални потребители с до 10 табла на работно място
  • Стандартен: 5 $/месец на потребител
  • Премиум: 10 $/месец на потребител
  • Enterprise: 17,50 $/месец на потребител

Trello оценки и рецензии

  • G2: 4. 4/5 (над 13 400 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 23 000 отзива)

6. Productive

Изглед на продукцията на Productive
чрез Productive

Productive е една от най-добрите алтернативи на Float. Този всеобхватен инструмент предлага функции за управление на проекти, проследяване на времето и отчитане, за да сте в крак с всички ваши бизнес операции. Използвайте SaaS инструмента, за да управлявате цялото си портфолио от проекти – от планиране на ресурсите до CRM и финанси. ?

Най-добрите функции на Productive

  • Опростете фактурирането с автоматизирани фактури, базирани на вградени функции за проследяване на времето.
  • Сътрудничеството в реално време ви дава най-новата информация за това, върху какво се работи и какво изостава, преди това да може да провали проекта.
  • Различни изгледи, включително диаграми на Гант, табла, календари и таблици, ви информират за графиците на проектите и текущия напредък.
  • Управлявайте ресурсите с HR функции, които планират почивките, разпределят натоварването на екипа ви и прогнозират използването за по-гладки процедури.

Ограничения на производителността

  • Потребителите биха искали да има повече клавишни комбинации за ускоряване на работните процеси.
  • Функциите за фактуриране не са толкова надеждни и персонализирани в сравнение с други инструменти.

Производителни цени

  • Essential: 11 $/месец
  • Професионална версия: 28 $/месец
  • Ultimate: Свържете се с нас за цени
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за продуктивност

  • G2: 4,6/5 (над 30 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

7. Monday

Изглед на таблицата за понеделник
чрез Monday

Независимо дали предлагате професионални услуги във финансовата сфера или ръководите екип за разработка на софтуер, Monday е операционна система за работа, която ви помага да следите напредъка и работните процеси. Използвайте я за управление на проекти за уеб разработка, проследяване на маркетингови кампании или създаване на отчети за бизнес анализи.

Най-добрите функции на Monday

  • Функциите за управление на работата ви позволяват да наблюдавате портфолиото си от проекти, да възлагате задачи и да разпределяте ресурси.
  • Интеграциите с инструменти като QuickBooks, MailChimp и DocuSign централизират операциите, независимо от това какви инструменти използвате.
  • Използвайте уеб-базирания CRM за продажби, за да следите печалбите и да управлявате взаимоотношенията с клиентите.
  • Инструменти за разработка като проследяване на грешки, заявки за функции и планове за пускане на пазара ви помагат да бъдете в крак с създаването на продукти и UX на всеки етап от процеса.

Ограничения на Monday

  • Цената е на потребител, така че инструментът може бързо да стане скъп за по-големи екипи.
  • Интерфейсът може да изглежда претрупан.

Monday цени

  • Безплатно: До два работни места
  • Основен: 10 USD/месец на работно място
  • Стандартен: 12 $/месец на работно място
  • Pro: 20 $/месец на работно място
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Monday

  • G2: 4,7/5 (над 9500 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

8. Awork

Управление на работните графици в Awork
чрез Awork

Awork е ERP софтуерен инструмент, който улеснява управлението на работата и създаването на графици за проследяване на напредъка. Използвайте функциите за управление на времето, за да подобрите производителността, и създайте пътни карти за подобряване на разпределението на времето и ресурсите.

Най-добрите функции на Awork

  • Планирането на екипа ви позволява да визуализирате натоварването и да разпределяте задачите въз основа на капацитета.
  • Вграденото проследяване на времето ускорява фактурирането и дава представа за това коя работа отнема най-много време.
  • Интеграциите ви позволяват да свържете любимите си инструменти от приложения за съобщения до платформи за отчитане.
  • Задачите разполагат с персонализирани полета, така че можете да добавяте ценни данни и да поддържате организация.

Ограничения на Awork

  • Някои потребители са открили грешки при свързване или работа с Javascript приложения и Awork.
  • Повече етикети за приоритет биха помогнали на по-големите екипи да работят по-добре.

Awork цени

  • Основен: 12 евро/месец на потребител, без ДДС
  • Бизнес: 18 евро/месец на потребител, без ДДС
  • Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Awork

  • G2: 4. 3/5 (20+ отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)

9. Resource Guru

Прогнозиране и планиране на натоварването на екипа в Resource Guru
чрез Resource Guru

Resource Guru е софтуер за управление, който ви позволява да разпределяте ресурсите, независимо дали управлявате капацитета на отделни служители или външни инструменти. Простият и привлекателен потребителски интерфейс помага на всички да следят работата си и улеснява започването. ✍️

Най-добрите функции на Resource Guru

  • Вградените инструменти за използване на ресурсите предлагат информация за това как се изразходва времето и подчертават областите, които могат да бъдат подобрени.
  • Инструментите за прогнозиране и планиране ви дават цялостен поглед върху натоварването на вашия екип, за да можете да оптимизирате времето и ефективността.
  • Вградената система за резервиране на заседателни зали ви позволява да управлявате пространството толкова безпроблемно, колкото управлявате екипа си.
  • Функциите за управление на оборудването ви позволяват да се фокусирате върху това как се използват IT инструменти и аудио-видео оборудване.

Ограничения на Resource Guru

  • Някои потребители смятат, че е необходимо време за обучение, за да се започне работа с програмата, тъй като интерфейсът не е толкова интуитивен, колкото този на конкурентите.
  • Няма опция за регистриране в реално време, така че има забавяне при получаването на информация.

Resource Guru цени

  • План Grasshopper: 5 USD/месец на човек
  • Blackbelt Plan: 8 долара на месец на човек
  • Master Plan: 12 $/месец на човек

Оценки и рецензии за Resource Guru

  • G2: 4,7/5 (над 200 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

10. Teamwork

Страница „Състояние на проекта“ на Teamwork
чрез Teamwork

Teamwork е платформа „всичко в едно“, която има за цел да опрости работата с клиенти и да подобри управлението с инструменти за проследяване на времето, планиране на проекти и разпределение на ресурсите. Използвайте я, за да ускорите работните процеси и да максимизирате ефективността на екипите благодарение на функции като календар на ресурсите и опростени инструменти за въвеждане на клиенти.

Най-добрите функции на Teamwork

  • Шаблоните елиминират натоварената работа и улесняват създаването на всякаква документация, от времеви разписания до клиентски формуляри.
  • Функциите за проследяване на времето включват автоматични напомняния и таймери в приложението, за да проследявате точно къде се изразходва времето.
  • Инструментите за управление на ресурсите идентифицират пречките и ви позволяват да възлагате задачи незабавно, за да предотвратите забавяния.
  • Отчетите и прегледите предлагат информация, с която можете да оптимизирате работните процеси и да подобрите удовлетвореността на клиентите.

Ограничения на Teamwork

  • Вградените функции за фактуриране са ограничени до отчети за времето, а не до материали или използване на ресурси.
  • Функции като Kanban табла не са налични в безплатния план.

Цени за Teamwork

  • Безплатно: До пет потребители
  • Доставка: 13,99 $/месец на потребител
  • Grow: 25,99 $/месец на потребител
  • Мащаб: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Teamwork

  • G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

Проследявайте времето и управлявайте работните процеси по-ефективно с ClickUp

С помощта на софтуера за управление на ресурсите от този списък ще откриете начини да проследявате времето, да подобрите сътрудничеството в екипа и да разпределяте ресурсите. Освен това много от тези конкуренти предлагат допълнителни функции за оптимизиране на работните процеси, създаване на отчети и изграждане на персонализирани изгледи, които предлагат индивидуални анализи.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да започнете да изграждате по-ефективен и продуктивен екип. С автоматизацията на задачите ще спестите време от натоварената работа, а проследяването на времето за проекти ще ви даде представа за това къде може да се подобри разпределението на работата. Добавете функции като сътрудничество в реално време и управление на ресурсите и ще имате всичко необходимо за по-бърз и по-продуктивен екип. ✨

