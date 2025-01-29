10 най-добри алтернативи на Float през 2025 г. (ревюта и цени)

Float е инструмент за управление на ресурсите, създаден да помага на екипите да оптимизират проследяването на времето, планирането на проекти и графиците на задачите. Макар че хората смятат, че това е всеобхватен инструмент, той има някои недостатъци в няколко области.
От една страна, той може да бъде скъп, особено за малките предприятия, които не разполагат с големи бюджети за софтуер. Потребителите също се оплакват, че интерфейсът е бавен или не предлага достатъчно възможности за персонализиране.
За щастие, ако търсите алтернативи на Float, на пазара има десетки такива. ?
Тук ще подчертаем какво да търсите, за да изберете най-добрия инструмент за вашия бизнес. След това ще споделим 10 от най-добрите алтернативи на Float въз основа на функции, ограничения, цени и оценки на клиенти.
Какво трябва да търсите в алтернативите на Float?
Като инструмент за управление на проекти, най-добрата алтернатива на Float предлага функции за проследяване на напредъка към целите, управление на ресурсите и справяне с капацитета на екипа. При избора на подходящия за вас инструмент е важно да търсите функции, от които вашият бизнес се нуждае, за да просперира. ?
Ето какво ще ви предложи една добра алтернатива на Float:
- Информация за натоварването: Потърсете инструмент, който предлага информация за натоварването на екипите и отделните лица, за да подобрите планирането на капацитета.
- Функции за управление на ресурсите: Разпределението на ресурсите е важна част от управлението на проекти. Проследявайте ресурсите и идентифицирайте областите, които се нуждаят от подобрение, с инструмент, който предлага вградени функции за планиране на ресурсите.
- Автоматизация: Управлението на задачите е по-лесно, когато можете да автоматизирате повтарящи се задачи и да намалите натоварената работа. Потърсете инструмент, който включва автоматизация на задачите, персонализирани тригери и незабавни известия.
- Гъвкавост на цените: Float е известен с високата си цена. Изберете инструмент, който предлага няколко ценови плана, за да намерите този, който отговаря на вашия бюджет.
10-те най-добри алтернативи на Float за използване през 2024 г.
Float може да е полезен инструмент, но има и значителни недостатъци. Тук ще намерите 10 от най-добрите алтернативи на Float. Тези софтуерни опции за управление на проекти ще ви дадат по-задълбочени познания за работните потоци и процесите на ресурсите, за да максимизирате производителността. ?
1. ClickUp
Идеален за проектни мениджъри, които търсят компонент за управление на задачи в допълнение към инструмента си за управление на ресурси, ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която предлага богат набор от напълно персонализируеми функции за планиране на капацитета, проследяване на ресурсите и планиране на работата за всеки член на екипа. Функциите за управление на проекти на ClickUp включват сътрудничество в реално време, над 15 изгледа за визуализиране на работните потоци и капацитета, както и вградено проследяване на целите. ?
Календарният изглед на ClickUp предлага информация за графиците на проектите и поддържа целия екип в синхрон. Споделете календара си с другите членове на екипа, за да покажете върху какво работите днес или тази седмица, и лесно премествайте задачите с интерфейса за плъзгане и пускане. Синхронизирайте с Google Calendar, за да видите всичките си задачи и важни срещи на едно място.
Изгледът на диаграмата на Гант в ClickUp предлага визуален табло с всички дейности по проекта. Бързо вижте зависимостите, за да получите представа за работата, която забавя други задачи, и добавете флагове за приоритет, за да се справите първо с неотложните задачи. Динамичната времева линия ви държи информирани, за да избегнете затруднения, да проследявате напредъка и да постигнете целите си по-бързо.
Един от основните акценти на Float е проследяването на времето. Повишете ефективността си с по-интелигентно проследяване на времето за проекти от ClickUp. С повече интеграции, свържете инструменти като Harvest, Everhour и Toggl, за да проследявате времето по начина, по който искате. Задавайте прогнози, добавяйте бележки и създавайте отчети, за да разберете по-подробно къде се изразходва времето и как да оптимизирате натоварването на екипа си.
Управлението на проекти включва не само справянето с капацитета, но и необходимостта от планиране на ресурсите. Софтуерът за управление на ресурси на ClickUp ви позволява да проследявате времето, формулярите и активите на компанията в едно удобно пространство. Въвеждайте бързо данни, събирайте информация за доставчиците и изчислявайте разходите, без да сменяте инструментите.
Най-добрите функции на ClickUp
- Персонализираният и интуитивен интерфейс предлага висока степен на контрол върху начина, по който визуализирате и структурирате работните процеси.
- Налични са над 1000 шаблона, включително шаблонът за планиране на ресурсите на ClickUp, които улесняват създаването на отчети и документи за половината от времето.
- Различните изгледи ви позволяват да виждате напредъка по най-подходящия за вас начин – дали това е времева линия, списък със задачи или табло.
- Управлявайте работните процеси с автоматизации, които незабавно задават крайни срокове и работа въз основа на капацитет и персонализирани тригери.
- Технологията революционизира управлението на времето, а вградените AI инструменти на ClickUp са отличен пример за това, като подобряват ефективността и намаляват излишната работа в работните процеси.
- Сътрудничеството в реално време означава, че можете да работите заедно с членовете на екипа, за да съгласувате приоритетите, да ускорите напредъка към целите и да преструктурирате графиците на проектите.
Ограничения на ClickUp
- Тъй като има голям брой функции, отнема време да ги овладеете всички.
- Добавката ClickUp AI е достъпна само с платени планове, но цените започват от само 7 долара на месец.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)
2. Bonsai
Bonsai е алтернатива на Float, която включва фактуриране, CRM и банкови услуги в едно място. Управлявайте клиенти в облачния CRM благодарение на функционалността за планиране и формулярите, които опростяват регистрацията и проследяването на взаимоотношенията. Управлявайте проекти с времеви разписания, маркери за важни събития и вградено фактуриране.
Планирането на ресурсите и управлението на финансите е по-лесно от всякога благодарение на отчетите за проследяване на разходите. Функциите за банкови операции и плащания осигуряват гладка работа и опростяват рентабилността.
Най-добрите функции на Bonsai
- Bonsai Banking е застрахована от FDIC до 250 000 долара, няма минимален праг и скрити такси, което улеснява управлението на разходите и печалбите без да се налага смяна на инструментите.
- Десетки шаблони на Doc ви позволяват да създавате фактури, договори и центрове за знания за по-кратко време.
- Персонализираните разрешения и инструменти за управление на проекти, като автоматизация на задачите, улесняват работата с вътрешен екип, свободни професионалисти или подизпълнители.
- Проследявайте времето, прекарано за отделни задачи, и създавайте по-големи графици за проекти, за да останете в крак с бизнес целите си.
Ограничения на Bonsai
- Мобилното приложение е базово и не разполага с толкова много функции, колкото конкурентите.
- Някои функции, включително счетоводна поддръжка, не са достъпни за потребители извън Съединените щати.
Bonsai цени
- Стартово ниво: 25 $/месец
- Професионална версия: 39 $/месец
- Бизнес: 79 $/месец
Оценки и рецензии за Bonsai
- G2: 4. 2/5 (65+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (67+ отзива)
3. Asana
Asana е едно от най-добрите инструменти за планиране на проекти и управление на екипи. Управлявайте времето на екипа си с вградени функции за проследяване на времето и поставяне на цели. Използвайте сътрудничеството в реално време, за да напредвате с проектите, и отбелязвайте препятствията, за да изпреварите евентуални забавяния. Потопете се по-дълбоко с различни изгледи, за да получите обща представа или подробни диаграми и графици. ?️
Най-добрите функции на Asana
- Удобният интерфейс улеснява начинаещите да се включат и да започнат да допринасят за целите на екипа.
- Интеграциите с инструменти за продуктивност, включително Slack, Salesforce, Microsoft Teams и Google Drive, улесняват свързването на всички платформи, които използвате за управление на бизнеса си.
- Оптимизирайте отчетите, за да получавате актуални данни за проекта относно използването на ресурсите, натоварването и напредъка към поставените цели.
- Автоматизирайте работните процеси и създайте персонализирани полета, за да проследявате данните, които са най-важни за вашите ежедневни дейности.
Ограничения на Asana
- Потребителският интерфейс може да бъде объркващ в началото за хора, които не са използвали софтуер за управление на проекти преди.
- Не можете да възложите задача на повече от един човек; трябва да разделите работата на няколко карти с задачи.
Asana цени
- Лично: Безплатно завинаги
- Стартово ниво: 10,99 $/месец на потребител
- Разширено: 24,99 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- Enterprise+: Свържете се с нас за цени
Asana оценки и рецензии
- G2: 4,3/5 (над 9500 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 12 200 отзива)
4. Notion
Notion съчетава инструменти за управление на проекти с един от най-добрите дизайни на центрове за знания в бранша. Използвайте този инструмент, за да съхранявате цялата важна информация за компанията си, като например как да използвате ресурсите и договорите за свободни професионалисти. Повишете ефективността си с функции за управление на проекти, включително проследяване на навици, календари за проекти и управление на времето.
Най-добрите функции на Notion
- Стотици шаблони ви позволяват да създавате всичко – от времеви разписания и прегледи на производителността до таблици с приходи – за секунди.
- Безкрайните възможности за персонализиране на проектите ви позволяват да създавате цели и да проследявате напредъка с помощта на времеви графики, пътни карти и контролни списъци.
- Автоматизирайте работните процеси за всичко – от прогнозиране на приходите до управление на ресурсите, за да спестите време и да оптимизирате процесите.
- Подобрете сътрудничеството в екипа с известия, маркировки за приоритет и зависимости, които подчертават най-важната работа и информират целия екип, когато задачите бъдат изпълнени.
Ограничения на Notion
- Функцията за търсене не винаги е интуитивна, което затруднява проследяването на документи, които не използвате често.
- Някои потребители с по-големи бази данни с информация съобщиха за бавно зареждане.
Notion цени
- Безплатно: Неограничен брой блокове за индивидуални потребители, ограничен пробен период за екипи
- Плюс: 8 $/месец на потребител
- Бизнес: 15 USD/месец на потребител
- Enterprise: Поискайте демо версия
Оценки и рецензии за Notion
- G2: 4,7/5 (над 4900 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)
5. Trello
Trello е алтернатива на Float, която се занимава с всеки аспект от жизнения цикъл на проекта, включително създаване на работни процеси, управление на задачи и интегриране на инструменти. Различните изгледи – като списъци, табла и карти – предлагат гъвкавост за получаване на обща представа за използването на ресурсите или за по-задълбочено проучване за подробни разбивки на проследяването на времето и планирането на капацитета.
Най-добрите функции на Trello
- API-то на Trello предлага персонализирана интеграция с десетки инструменти, включително Jira, GitHub и Google Calendar.
- Използвайте автоматизацията на Butler, за да създадете правила, команди и тригери, които да ускорят работните процеси.
- Стотици шаблони включват таблици за проследяване на времето, Scrum табла и управление на бюджета, за да сте в крак с нуждите на вашия бизнес.
- Персонализираните изгледи включват опции за табло, времева линия, табло, таблица, календар, карта и работно пространство, за да видите работните процеси на вашия екип по начин, който ви е удобен.
Ограничения на Trello
- Екипите с комплексни работни процеси считат, че инструментът е ограничаващ.
- Макар че можете да коментирате картите със задачи, няма вграден инструмент за комуникация или съобщения в екипа.
Trello цени
- Безплатно: За екипи и индивидуални потребители с до 10 табла на работно място
- Стандартен: 5 $/месец на потребител
- Премиум: 10 $/месец на потребител
- Enterprise: 17,50 $/месец на потребител
Trello оценки и рецензии
- G2: 4. 4/5 (над 13 400 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 23 000 отзива)
6. Productive
Productive е една от най-добрите алтернативи на Float. Този всеобхватен инструмент предлага функции за управление на проекти, проследяване на времето и отчитане, за да сте в крак с всички ваши бизнес операции. Използвайте SaaS инструмента, за да управлявате цялото си портфолио от проекти – от планиране на ресурсите до CRM и финанси. ?
Най-добрите функции на Productive
- Опростете фактурирането с автоматизирани фактури, базирани на вградени функции за проследяване на времето.
- Сътрудничеството в реално време ви дава най-новата информация за това, върху какво се работи и какво изостава, преди това да може да провали проекта.
- Различни изгледи, включително диаграми на Гант, табла, календари и таблици, ви информират за графиците на проектите и текущия напредък.
- Управлявайте ресурсите с HR функции, които планират почивките, разпределят натоварването на екипа ви и прогнозират използването за по-гладки процедури.
Ограничения на производителността
- Потребителите биха искали да има повече клавишни комбинации за ускоряване на работните процеси.
- Функциите за фактуриране не са толкова надеждни и персонализирани в сравнение с други инструменти.
Производителни цени
- Essential: 11 $/месец
- Професионална версия: 28 $/месец
- Ultimate: Свържете се с нас за цени
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за продуктивност
- G2: 4,6/5 (над 30 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)
7. Monday
Независимо дали предлагате професионални услуги във финансовата сфера или ръководите екип за разработка на софтуер, Monday е операционна система за работа, която ви помага да следите напредъка и работните процеси. Използвайте я за управление на проекти за уеб разработка, проследяване на маркетингови кампании или създаване на отчети за бизнес анализи.
Най-добрите функции на Monday
- Функциите за управление на работата ви позволяват да наблюдавате портфолиото си от проекти, да възлагате задачи и да разпределяте ресурси.
- Интеграциите с инструменти като QuickBooks, MailChimp и DocuSign централизират операциите, независимо от това какви инструменти използвате.
- Използвайте уеб-базирания CRM за продажби, за да следите печалбите и да управлявате взаимоотношенията с клиентите.
- Инструменти за разработка като проследяване на грешки, заявки за функции и планове за пускане на пазара ви помагат да бъдете в крак с създаването на продукти и UX на всеки етап от процеса.
Ограничения на Monday
- Цената е на потребител, така че инструментът може бързо да стане скъп за по-големи екипи.
- Интерфейсът може да изглежда претрупан.
Monday цени
- Безплатно: До два работни места
- Основен: 10 USD/месец на работно място
- Стандартен: 12 $/месец на работно място
- Pro: 20 $/месец на работно място
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Monday
- G2: 4,7/5 (над 9500 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)
8. Awork
Awork е ERP софтуерен инструмент, който улеснява управлението на работата и създаването на графици за проследяване на напредъка. Използвайте функциите за управление на времето, за да подобрите производителността, и създайте пътни карти за подобряване на разпределението на времето и ресурсите.
Най-добрите функции на Awork
- Планирането на екипа ви позволява да визуализирате натоварването и да разпределяте задачите въз основа на капацитета.
- Вграденото проследяване на времето ускорява фактурирането и дава представа за това коя работа отнема най-много време.
- Интеграциите ви позволяват да свържете любимите си инструменти от приложения за съобщения до платформи за отчитане.
- Задачите разполагат с персонализирани полета, така че можете да добавяте ценни данни и да поддържате организация.
Ограничения на Awork
- Някои потребители са открили грешки при свързване или работа с Javascript приложения и Awork.
- Повече етикети за приоритет биха помогнали на по-големите екипи да работят по-добре.
Awork цени
- Основен: 12 евро/месец на потребител, без ДДС
- Бизнес: 18 евро/месец на потребител, без ДДС
- Enterprise: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Awork
- G2: 4. 3/5 (20+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)
9. Resource Guru
Resource Guru е софтуер за управление, който ви позволява да разпределяте ресурсите, независимо дали управлявате капацитета на отделни служители или външни инструменти. Простият и привлекателен потребителски интерфейс помага на всички да следят работата си и улеснява започването. ✍️
Най-добрите функции на Resource Guru
- Вградените инструменти за използване на ресурсите предлагат информация за това как се изразходва времето и подчертават областите, които могат да бъдат подобрени.
- Инструментите за прогнозиране и планиране ви дават цялостен поглед върху натоварването на вашия екип, за да можете да оптимизирате времето и ефективността.
- Вградената система за резервиране на заседателни зали ви позволява да управлявате пространството толкова безпроблемно, колкото управлявате екипа си.
- Функциите за управление на оборудването ви позволяват да се фокусирате върху това как се използват IT инструменти и аудио-видео оборудване.
Ограничения на Resource Guru
- Някои потребители смятат, че е необходимо време за обучение, за да се започне работа с програмата, тъй като интерфейсът не е толкова интуитивен, колкото този на конкурентите.
- Няма опция за регистриране в реално време, така че има забавяне при получаването на информация.
Resource Guru цени
- План Grasshopper: 5 USD/месец на човек
- Blackbelt Plan: 8 долара на месец на човек
- Master Plan: 12 $/месец на човек
Оценки и рецензии за Resource Guru
- G2: 4,7/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)
10. Teamwork
Teamwork е платформа „всичко в едно“, която има за цел да опрости работата с клиенти и да подобри управлението с инструменти за проследяване на времето, планиране на проекти и разпределение на ресурсите. Използвайте я, за да ускорите работните процеси и да максимизирате ефективността на екипите благодарение на функции като календар на ресурсите и опростени инструменти за въвеждане на клиенти.
Най-добрите функции на Teamwork
- Шаблоните елиминират натоварената работа и улесняват създаването на всякаква документация, от времеви разписания до клиентски формуляри.
- Функциите за проследяване на времето включват автоматични напомняния и таймери в приложението, за да проследявате точно къде се изразходва времето.
- Инструментите за управление на ресурсите идентифицират пречките и ви позволяват да възлагате задачи незабавно, за да предотвратите забавяния.
- Отчетите и прегледите предлагат информация, с която можете да оптимизирате работните процеси и да подобрите удовлетвореността на клиентите.
Ограничения на Teamwork
- Вградените функции за фактуриране са ограничени до отчети за времето, а не до материали или използване на ресурси.
- Функции като Kanban табла не са налични в безплатния план.
Цени за Teamwork
- Безплатно: До пет потребители
- Доставка: 13,99 $/месец на потребител
- Grow: 25,99 $/месец на потребител
- Мащаб: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Teamwork
- G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)
Проследявайте времето и управлявайте работните процеси по-ефективно с ClickUp
С помощта на софтуера за управление на ресурсите от този списък ще откриете начини да проследявате времето, да подобрите сътрудничеството в екипа и да разпределяте ресурсите. Освен това много от тези конкуренти предлагат допълнителни функции за оптимизиране на работните процеси, създаване на отчети и изграждане на персонализирани изгледи, които предлагат индивидуални анализи.
Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да започнете да изграждате по-ефективен и продуктивен екип. С автоматизацията на задачите ще спестите време от натоварената работа, а проследяването на времето за проекти ще ви даде представа за това къде може да се подобри разпределението на работата. Добавете функции като сътрудничество в реално време и управление на ресурсите и ще имате всичко необходимо за по-бърз и по-продуктивен екип. ✨