10 най-добри алтернативи на Float през 2025 г. (ревюта и цени)

Float е инструмент за управление на ресурсите, създаден да помага на екипите да оптимизират проследяването на времето, планирането на проекти и графиците на задачите. Макар че хората смятат, че това е всеобхватен инструмент, той има някои недостатъци в няколко области.

От една страна, той може да бъде скъп, особено за малките предприятия, които не разполагат с големи бюджети за софтуер. Потребителите също се оплакват, че интерфейсът е бавен или не предлага достатъчно възможности за персонализиране.

За щастие, ако търсите алтернативи на Float, на пазара има десетки такива. ?

Тук ще подчертаем какво да търсите, за да изберете най-добрия инструмент за вашия бизнес. След това ще споделим 10 от най-добрите алтернативи на Float въз основа на функции, ограничения, цени и оценки на клиенти.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Float?

Като инструмент за управление на проекти, най-добрата алтернатива на Float предлага функции за проследяване на напредъка към целите, управление на ресурсите и справяне с капацитета на екипа. При избора на подходящия за вас инструмент е важно да търсите функции, от които вашият бизнес се нуждае, за да просперира. ?

Ето какво ще ви предложи една добра алтернатива на Float:

Информация за натоварването: Потърсете инструмент, който предлага информация за натоварването на екипите и отделните лица, за да подобрите Потърсете инструмент, който предлага информация за натоварването на екипите и отделните лица, за да подобрите планирането на капацитета.

Функции за управление на ресурсите : Разпределението на ресурсите е важна част от управлението на проекти. Проследявайте ресурсите и идентифицирайте областите, които се нуждаят от подобрение, с инструмент, който предлага вградени функции за планиране на ресурсите.

Автоматизация: Управлението на задачите е по-лесно, когато можете да автоматизирате повтарящи се задачи и да намалите натоварената работа. Потърсете инструмент, който включва автоматизация на задачите, персонализирани тригери и незабавни известия.

Гъвкавост на цените: Float е известен с високата си цена. Изберете инструмент, който предлага няколко ценови плана, за да намерите този, който отговаря на вашия бюджет.

10-те най-добри алтернативи на Float за използване през 2024 г.

Float може да е полезен инструмент, но има и значителни недостатъци. Тук ще намерите 10 от най-добрите алтернативи на Float. Тези софтуерни опции за управление на проекти ще ви дадат по-задълбочени познания за работните потоци и процесите на ресурсите, за да максимизирате производителността. ?

Търсете, задавайте или сортирайте статуса на задачите в изгледа на списъка в ClickUp, за да видите напредъка по всички задачи.

Идеален за проектни мениджъри, които търсят компонент за управление на задачи в допълнение към инструмента си за управление на ресурси, ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която предлага богат набор от напълно персонализируеми функции за планиране на капацитета, проследяване на ресурсите и планиране на работата за всеки член на екипа. Функциите за управление на проекти на ClickUp включват сътрудничество в реално време, над 15 изгледа за визуализиране на работните потоци и капацитета, както и вградено проследяване на целите. ?

Календарният изглед на ClickUp предлага информация за графиците на проектите и поддържа целия екип в синхрон. Споделете календара си с другите членове на екипа, за да покажете върху какво работите днес или тази седмица, и лесно премествайте задачите с интерфейса за плъзгане и пускане. Синхронизирайте с Google Calendar, за да видите всичките си задачи и важни срещи на едно място.

Изгледът на диаграмата на Гант в ClickUp предлага визуален табло с всички дейности по проекта. Бързо вижте зависимостите, за да получите представа за работата, която забавя други задачи, и добавете флагове за приоритет, за да се справите първо с неотложните задачи. Динамичната времева линия ви държи информирани, за да избегнете затруднения, да проследявате напредъка и да постигнете целите си по-бързо.

Един от основните акценти на Float е проследяването на времето. Повишете ефективността си с по-интелигентно проследяване на времето за проекти от ClickUp. С повече интеграции, свържете инструменти като Harvest, Everhour и Toggl, за да проследявате времето по начина, по който искате. Задавайте прогнози, добавяйте бележки и създавайте отчети, за да разберете по-подробно къде се изразходва времето и как да оптимизирате натоварването на екипа си.

Управлението на проекти включва не само справянето с капацитета, но и необходимостта от планиране на ресурсите. Софтуерът за управление на ресурси на ClickUp ви позволява да проследявате времето, формулярите и активите на компанията в едно удобно пространство. Въвеждайте бързо данни, събирайте информация за доставчиците и изчислявайте разходите, без да сменяте инструментите.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализираният и интуитивен интерфейс предлага висока степен на контрол върху начина, по който визуализирате и структурирате работните процеси.

Налични са над 1000 шаблона, включително шаблонът за планиране на ресурсите на ClickUp , които улесняват създаването на отчети и документи за половината от времето.

Различните изгледи ви позволяват да виждате напредъка по най-подходящия за вас начин – дали това е времева линия, списък със задачи или табло.

Управлявайте работните процеси с автоматизации, които незабавно задават крайни срокове и работа въз основа на капацитет и персонализирани тригери.

Технологията революционизира управлението на времето, а вградените AI инструменти на ClickUp са отличен пример за това, като подобряват ефективността и намаляват излишната работа в работните процеси.

Сътрудничеството в реално време означава, че можете да работите заедно с членовете на екипа, за да съгласувате приоритетите, да ускорите напредъка към целите и да преструктурирате графиците на проектите

Ограничения на ClickUp

Тъй като има голям брой функции, отнема време да ги овладеете всички.

Добавката ClickUp AI е достъпна само с платени планове, но цените започват от само 7 долара на месец.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

2. Bonsai

чрез Bonsai

Bonsai е алтернатива на Float, която включва фактуриране, CRM и банкови услуги в едно място. Управлявайте клиенти в облачния CRM благодарение на функционалността за планиране и формулярите, които опростяват регистрацията и проследяването на взаимоотношенията. Управлявайте проекти с времеви разписания, маркери за важни събития и вградено фактуриране.

Планирането на ресурсите и управлението на финансите е по-лесно от всякога благодарение на отчетите за проследяване на разходите. Функциите за банкови операции и плащания осигуряват гладка работа и опростяват рентабилността.

Най-добрите функции на Bonsai

Bonsai Banking е застрахована от FDIC до 250 000 долара, няма минимален праг и скрити такси, което улеснява управлението на разходите и печалбите без да се налага смяна на инструментите.

Десетки шаблони на Doc ви позволяват да създавате фактури, договори и центрове за знания за по-кратко време.

Персонализираните разрешения и инструменти за управление на проекти , като автоматизация на задачите, улесняват работата с вътрешен екип, свободни професионалисти или подизпълнители.

Проследявайте времето, прекарано за отделни задачи, и създавайте по-големи графици за проекти, за да останете в крак с бизнес целите си.

Ограничения на Bonsai

Мобилното приложение е базово и не разполага с толкова много функции, колкото конкурентите.

Някои функции, включително счетоводна поддръжка, не са достъпни за потребители извън Съединените щати.

Bonsai цени

Стартово ниво: 25 $/месец

Професионална версия: 39 $/месец

Бизнес: 79 $/месец

Оценки и рецензии за Bonsai

G2: 4. 2/5 (65+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (67+ отзива)

3. Asana

чрез Asana

Asana е едно от най-добрите инструменти за планиране на проекти и управление на екипи. Управлявайте времето на екипа си с вградени функции за проследяване на времето и поставяне на цели. Използвайте сътрудничеството в реално време, за да напредвате с проектите, и отбелязвайте препятствията, за да изпреварите евентуални забавяния. Потопете се по-дълбоко с различни изгледи, за да получите обща представа или подробни диаграми и графици. ?️

Най-добрите функции на Asana

Удобният интерфейс улеснява начинаещите да се включат и да започнат да допринасят за целите на екипа.

Интеграциите с инструменти за продуктивност, включително Slack, Salesforce, Microsoft Teams и Google Drive, улесняват свързването на всички платформи, които използвате за управление на бизнеса си.

Оптимизирайте отчетите, за да получавате актуални данни за проекта относно използването на ресурсите, натоварването и напредъка към поставените цели.

Автоматизирайте работните процеси и създайте персонализирани полета, за да проследявате данните, които са най-важни за вашите ежедневни дейности.

Ограничения на Asana

Потребителският интерфейс може да бъде объркващ в началото за хора, които не са използвали софтуер за управление на проекти преди.

Не можете да възложите задача на повече от един човек; трябва да разделите работата на няколко карти с задачи.

Asana цени

Лично: Безплатно завинаги

Стартово ниво: 10,99 $/месец на потребител

Разширено: 24,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Enterprise+: Свържете се с нас за цени

Asana оценки и рецензии

G2: 4,3/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 200 отзива)

4. Notion

чрез Notion

Notion съчетава инструменти за управление на проекти с един от най-добрите дизайни на центрове за знания в бранша. Използвайте този инструмент, за да съхранявате цялата важна информация за компанията си, като например как да използвате ресурсите и договорите за свободни професионалисти. Повишете ефективността си с функции за управление на проекти, включително проследяване на навици, календари за проекти и управление на времето.

Най-добрите функции на Notion

Стотици шаблони ви позволяват да създавате всичко – от времеви разписания и прегледи на производителността до таблици с приходи – за секунди.

Безкрайните възможности за персонализиране на проектите ви позволяват да създавате цели и да проследявате напредъка с помощта на времеви графики, пътни карти и контролни списъци.

Автоматизирайте работните процеси за всичко – от прогнозиране на приходите до управление на ресурсите , за да спестите време и да оптимизирате процесите.

Подобрете сътрудничеството в екипа с известия, маркировки за приоритет и зависимости, които подчертават най-важната работа и информират целия екип, когато задачите бъдат изпълнени.

Ограничения на Notion

Функцията за търсене не винаги е интуитивна, което затруднява проследяването на документи, които не използвате често.

Някои потребители с по-големи бази данни с информация съобщиха за бавно зареждане.

Notion цени

Безплатно: Неограничен брой блокове за индивидуални потребители, ограничен пробен период за екипи

Плюс: 8 $/месец на потребител

Бизнес: 15 USD/месец на потребител

Enterprise: Поискайте демо версия

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 4900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)

5. Trello

чрез Trello

Trello е алтернатива на Float, която се занимава с всеки аспект от жизнения цикъл на проекта, включително създаване на работни процеси, управление на задачи и интегриране на инструменти. Различните изгледи – като списъци, табла и карти – предлагат гъвкавост за получаване на обща представа за използването на ресурсите или за по-задълбочено проучване за подробни разбивки на проследяването на времето и планирането на капацитета.

Най-добрите функции на Trello

API-то на Trello предлага персонализирана интеграция с десетки инструменти, включително Jira, GitHub и Google Calendar.

Използвайте автоматизацията на Butler, за да създадете правила, команди и тригери, които да ускорят работните процеси.

Стотици шаблони включват таблици за проследяване на времето, Scrum табла и управление на бюджета, за да сте в крак с нуждите на вашия бизнес.

Персонализираните изгледи включват опции за табло, времева линия, табло, таблица, календар, карта и работно пространство, за да видите работните процеси на вашия екип по начин, който ви е удобен.

Ограничения на Trello

Екипите с комплексни работни процеси считат, че инструментът е ограничаващ.

Макар че можете да коментирате картите със задачи, няма вграден инструмент за комуникация или съобщения в екипа.

Trello цени

Безплатно: За екипи и индивидуални потребители с до 10 табла на работно място

Стандартен: 5 $/месец на потребител

Премиум: 10 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител

Trello оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 13 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 отзива)

6. Productive

чрез Productive

Productive е една от най-добрите алтернативи на Float. Този всеобхватен инструмент предлага функции за управление на проекти, проследяване на времето и отчитане, за да сте в крак с всички ваши бизнес операции. Използвайте SaaS инструмента, за да управлявате цялото си портфолио от проекти – от планиране на ресурсите до CRM и финанси. ?

Най-добрите функции на Productive

Опростете фактурирането с автоматизирани фактури, базирани на вградени функции за проследяване на времето.

Сътрудничеството в реално време ви дава най-новата информация за това, върху какво се работи и какво изостава, преди това да може да провали проекта.

Различни изгледи, включително диаграми на Гант, табла, календари и таблици, ви информират за графиците на проектите и текущия напредък.

Управлявайте ресурсите с HR функции, които планират почивките, разпределят натоварването на екипа ви и прогнозират използването за по-гладки процедури.

Ограничения на производителността

Потребителите биха искали да има повече клавишни комбинации за ускоряване на работните процеси.

Функциите за фактуриране не са толкова надеждни и персонализирани в сравнение с други инструменти.

Производителни цени

Essential: 11 $/месец

Професионална версия: 28 $/месец

Ultimate: Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за продуктивност

G2: 4,6/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

7. Monday

чрез Monday

Независимо дали предлагате професионални услуги във финансовата сфера или ръководите екип за разработка на софтуер, Monday е операционна система за работа, която ви помага да следите напредъка и работните процеси. Използвайте я за управление на проекти за уеб разработка, проследяване на маркетингови кампании или създаване на отчети за бизнес анализи.

Най-добрите функции на Monday

Функциите за управление на работата ви позволяват да наблюдавате портфолиото си от проекти, да възлагате задачи и да разпределяте ресурси.

Интеграциите с инструменти като QuickBooks, MailChimp и DocuSign централизират операциите, независимо от това какви инструменти използвате.

Използвайте уеб-базирания CRM за продажби, за да следите печалбите и да управлявате взаимоотношенията с клиентите.

Инструменти за разработка като проследяване на грешки, заявки за функции и планове за пускане на пазара ви помагат да бъдете в крак с създаването на продукти и UX на всеки етап от процеса.

Ограничения на Monday

Цената е на потребител, така че инструментът може бързо да стане скъп за по-големи екипи.

Интерфейсът може да изглежда претрупан.

Monday цени

Безплатно: До два работни места

Основен: 10 USD/месец на работно място

Стандартен: 12 $/месец на работно място

Pro: 20 $/месец на работно място

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Monday

G2: 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

8. Awork

чрез Awork

Awork е ERP софтуерен инструмент, който улеснява управлението на работата и създаването на графици за проследяване на напредъка. Използвайте функциите за управление на времето, за да подобрите производителността, и създайте пътни карти за подобряване на разпределението на времето и ресурсите.

Най-добрите функции на Awork

Планирането на екипа ви позволява да визуализирате натоварването и да разпределяте задачите въз основа на капацитета.

Вграденото проследяване на времето ускорява фактурирането и дава представа за това коя работа отнема най-много време.

Интеграциите ви позволяват да свържете любимите си инструменти от приложения за съобщения до платформи за отчитане.

Задачите разполагат с персонализирани полета, така че можете да добавяте ценни данни и да поддържате организация.

Ограничения на Awork

Някои потребители са открили грешки при свързване или работа с Javascript приложения и Awork.

Повече етикети за приоритет биха помогнали на по-големите екипи да работят по-добре.

Awork цени

Основен: 12 евро/месец на потребител, без ДДС

Бизнес: 18 евро/месец на потребител, без ДДС

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Awork

G2: 4. 3/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)

9. Resource Guru

чрез Resource Guru

Resource Guru е софтуер за управление, който ви позволява да разпределяте ресурсите, независимо дали управлявате капацитета на отделни служители или външни инструменти. Простият и привлекателен потребителски интерфейс помага на всички да следят работата си и улеснява започването. ✍️

Най-добрите функции на Resource Guru

Вградените инструменти за използване на ресурсите предлагат информация за това как се изразходва времето и подчертават областите, които могат да бъдат подобрени.

Инструментите за прогнозиране и планиране ви дават цялостен поглед върху натоварването на вашия екип, за да можете да оптимизирате времето и ефективността.

Вградената система за резервиране на заседателни зали ви позволява да управлявате пространството толкова безпроблемно, колкото управлявате екипа си.

Функциите за управление на оборудването ви позволяват да се фокусирате върху това как се използват IT инструменти и аудио-видео оборудване.

Ограничения на Resource Guru

Някои потребители смятат, че е необходимо време за обучение, за да се започне работа с програмата, тъй като интерфейсът не е толкова интуитивен, колкото този на конкурентите.

Няма опция за регистриране в реално време, така че има забавяне при получаването на информация.

Resource Guru цени

План Grasshopper: 5 USD/месец на човек

Blackbelt Plan: 8 долара на месец на човек

Master Plan: 12 $/месец на човек

Оценки и рецензии за Resource Guru

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

10. Teamwork

чрез Teamwork

Teamwork е платформа „всичко в едно“, която има за цел да опрости работата с клиенти и да подобри управлението с инструменти за проследяване на времето, планиране на проекти и разпределение на ресурсите. Използвайте я, за да ускорите работните процеси и да максимизирате ефективността на екипите благодарение на функции като календар на ресурсите и опростени инструменти за въвеждане на клиенти.

Най-добрите функции на Teamwork

Шаблоните елиминират натоварената работа и улесняват създаването на всякаква документация, от времеви разписания до клиентски формуляри.

Функциите за проследяване на времето включват автоматични напомняния и таймери в приложението, за да проследявате точно къде се изразходва времето.

Инструментите за управление на ресурсите идентифицират пречките и ви позволяват да възлагате задачи незабавно, за да предотвратите забавяния.

Отчетите и прегледите предлагат информация, с която можете да оптимизирате работните процеси и да подобрите удовлетвореността на клиентите.

Ограничения на Teamwork

Вградените функции за фактуриране са ограничени до отчети за времето, а не до материали или използване на ресурси.

Функции като Kanban табла не са налични в безплатния план.

Цени за Teamwork

Безплатно: До пет потребители

Доставка: 13,99 $/месец на потребител

Grow: 25,99 $/месец на потребител

Мащаб: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Teamwork

G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

Проследявайте времето и управлявайте работните процеси по-ефективно с ClickUp

С помощта на софтуера за управление на ресурсите от този списък ще откриете начини да проследявате времето, да подобрите сътрудничеството в екипа и да разпределяте ресурсите. Освен това много от тези конкуренти предлагат допълнителни функции за оптимизиране на работните процеси, създаване на отчети и изграждане на персонализирани изгледи, които предлагат индивидуални анализи.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да започнете да изграждате по-ефективен и продуктивен екип. С автоматизацията на задачите ще спестите време от натоварената работа, а проследяването на времето за проекти ще ви даде представа за това къде може да се подобри разпределението на работата. Добавете функции като сътрудничество в реално време и управление на ресурсите и ще имате всичко необходимо за по-бърз и по-продуктивен екип. ✨