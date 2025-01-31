Топ 10 алтернативи на Pipefy за автоматизиране на вашите процеси

Някога всички бизнес процеси изискваха ръчен труд и почти нямаше технологии, които да ги улесняват. После дойде ерата на инструментите за управление на бизнес процесите (BPM), които помогнаха за рационализиране и визуализиране на работните процеси в рамките на една организация.

Днес живеем в ерата на изкуствения интелект и автоматизацията, в която се появиха нови платформи за автоматизация на работните процеси като Pipefy, които ни помагат да прехвърлим много трудоемки процеси на автопилот. Тези инструменти ни освобождават от повтарящи се задачи, за да можем да се съсредоточим върху по-стратегически дейности.

Pipefy обаче не е подходящ за всеки – някои предпочитат по-лесен за използване интерфейс и стабилни възможности за интеграция, докато други търсят по-изгодна платформа за автоматизация на работните процеси.

Ние свършихме детективската работа за вас и съставихме удобен списък с 10-те най-добри алтернативи на Pipefy за управление и автоматизиране на вашите процеси.

Ще разгледаме подробно съответните функции на инструментите, ще посочим някои ограничения и ще хвърлим светлина върху ценовите им планове, за да ви помогнем да изберете най-подходящия за вашия бизнес.

Какво е Pipefy?

Pipefy е платформа, базирана на изкуствен интелект, която позволява на организациите да проектират, автоматизират и управляват работни процеси, за да постигнат оптимална ефективност и продуктивност на екипа.

С интуитивния си интерфейс и генеративни AI възможности, създаването на персонализирани работни процеси е толкова лесно, колкото чата, и не изисква никакви познания по програмиране! Просто изпратете съобщение на чатбота, в което обяснявате как искате да изглежда работният ви процес, а AI се грижи за останалото.

Pipefy може да автоматизира широк спектър от бизнес процеси, но е най-ефективен при оптимизиране на операциите в областта на човешките ресурси, ИТ и доставките.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Pipefy?

Pipefy придоби популярност в света на автоматизацията на бизнес процесите главно благодарение на уникалния си набор от функции, които го правят изключително лесен за използване. Ето защо алтернативите на Pipefy, които търсите, трябва да предлагат и следните функции:

AI възможности: Алтернативата трябва да разполага с AI възможности, особено генеративни AI възможности, за да Алтернативата трябва да разполага с AI възможности, особено генеративни AI възможности, за да оптимизира процеса на автоматизация на работните процеси. Интерфейс без кодиране: Кодирането не е по вкуса на всеки, затова алтернативата на Pipefy трябва да ви позволява да създавате персонализирани автоматизирани работни процеси без никакво кодиране. Оптимизация на процесите въз основа на данни: Инструментът трябва да може да оптимизира работните процеси въз основа на исторически данни, за да постигне максимална ефективност. Сигурност: Когато автоматизирате бизнес процес, е важно да се уверите, че никой друг не може да се намесва в него. Ето защо, сигурността на корпоративно ниво също трябва да бъде приоритет при оценяването на алтернативите на Pipefy. Интеграции: Инструментът за автоматизация на процесите е толкова ефективен, колкото е броят на външните инструменти и услуги, с които може да се интегрира, така че това също трябва да бъде част от вашите критерии за избор.

10-те най-добри алтернативи на Pipefy за използване през 2024 г. и след това

Подготвихме този списък с алтернативи на Pipefy, след като прегледахме десетки инструменти и платформи за автоматизация на работните процеси, налични на пазара. Ще ви запознаем с това, което предлагат, с недостатъците им, цените им и, най-важното, как могат да подобрят вашите работни процеси. Да започнем! ?

Бързо преглеждайте и управлявайте активните и неактивните автоматизации в Spaces с актуализации и описания на потребителите.

ClickUp е визуална платформа за управление на проекти с невероятно мощни възможности за автоматизация на работните процеси, което я прави чудесна алтернатива на Pipefy. Функцията ѝ за автоматизация, ClickUp Automations, включва над 100 готови шаблона за автоматизация, с които можете да започнете веднага. ⏰

Автоматизираните работни процеси, които създавате в ClickUp, могат да бъдат свързани с вашите задачи и проекти в ClickUp, за да маркирате автоматично задачите като изпълнени, да създавате нови задачи, да актуализирате статуса на проектите, да променяте изпълнителите и приоритетите и много други.

Например, можете да създадете персонализиран автоматизиран работен процес, който се задейства, когато определена задача във вашия проект бъде маркирана като изпълнена от вас или някой от членовете на вашия екип. След като бъде задействан, автоматизираният работен процес може сам да създава и възлага нови задачи или да актуализира статуса на проекта. По този начин няма да се налага да проследявате и актуализирате ръчно напредъка на проекта си, докато различните задачи се изпълняват.

Персонализирайте автоматизацията на задачите си с ClickUp

Можете да оптимизирате още повече управлението на работните процеси, като комбинирате задачите и автоматизациите си с ClickUp AI, удобния AI инструмент на платформата . AI може да създава автоматично индивидуални подзадачи без ваше участие, въз основа на описанията на задачите и коментарите, оставени от вашите колеги.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизация без кодиране за създаване и възлагане на задачи, определяне на крайни срокове и приоритети, актуализиране на статуса на задачите и проектите и др.

Над 100 готови шаблона за автоматизация

Генеративни AI възможности за автоматизирано създаване на задачи

Дефинирайте персонализирани условия за всичките си автоматизации

Интеграции с над 100 инструмента и услуги

Изключително добре проектиран и интуитивен потребителски интерфейс

Ограничения на ClickUp

В началото може да бъде малко объркващо за новите потребители.

Полетата за автоматизация могат да бъдат по-динамични

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на работно място.

Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране*

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

2. Process Street

За паричния поток има Wall Street. За работния процес има Process Street! ?️

Шегите настрана, Process Street е друга платформа за автоматизация на работните процеси без кодиране и алтернатива на Pipefy с функции, които улесняват работата (и живота) ви. Тя разполага с предварително проектирани шаблони за стандартни бизнес процеси, които ви помагат да започнете автоматизирането на работните си процеси за нула време.

Process Street също се отличава с впечатляващи AI възможности. Например, неговият генератор на работни процеси може да създаде нов работен процес за вас за секунди въз основа на заглавието и описанието, които сте посочили. Той може също да чете документи и да извлича необходимите данни за изпълнение на действията на даден работен процес. При необходимост AI може дори да създава и изпраща имейли като част от автоматизиран работен процес.

Накрая, Process Street предоставя анализи и данни за всички ваши работни процеси в интуитивен контролен панел. Това ви позволява да вземате решения, основани на данни, относно KPI и да оценявате ефективността на различни процеси и членове на екипа.

Най-добрите функции на Process Street

Генератор на работни процеси, задвижван от изкуствен интелект

Интелигентен анализ на документи, базиран на изкуствен интелект

Автоматизация без кодиране

Данни и анализи за всички работни процеси

Предварително проектирани шаблони за често срещани работни процеси

Ограничения на Process Street

Може да бъде малко объркващо за навигация

Организацията на функциите може да бъде подобрена

Цени на Process Street

Стартиращ бизнес: 100 $/месец

Pro: 415 $/месец

Enterprise: 1660 $/месец

Оценки и рецензии за Process Street

G2: 4. 6/5 (380+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

3. Kissflow

Kissflow се гордее със своя 3-степенен процес за създаване и автоматизиране на всякакъв вид работни процеси. Процесът включва:

Създаване на формуляр с персонализирани полета за вашия работен процес Определяне на работния процес (т.е. какво се случва, когато формулярът бъде подаден) Прилагане на необходимите разрешения за публикуване на вашата форма, както и на работния процес

Проектирайте формулярите с помощта на инструмент за създаване на формуляри с функция „плъзгане и пускане“ и персонализирайте работните процеси чрез визуално представяне, без да се налага кодиране. Изпращането на формуляр задейства конкретен работен процес, свързан с него, което води до изпълнение на определеното в него действие. ✅

Както можете да видите, механизмът за автоматизация на Kissflow е малко по-различен от другите инструменти за автоматизация на работни процеси, при които дефинирате събитие-тригер и след това последващите действия. Неговата функционалност е фокусирана предимно върху автоматизирането на процеси, които изискват попълване на формуляр.

Най-добрите функции на Kissflow

Фокусирани върху автоматизирането на процеси, свързани с подаването на формуляри

Визуална персонализация на работните процеси без кодиране

Създаване на формуляри с плъзгане и пускане

Данни и анализи за оценка на ефективността на всички работни процеси

Интеграции с всички основни инструменти и услуги на трети страни

Готови шаблони за автоматизация за управление на проекти

Ограничения на Kissflow

Някои потребители са съобщили за проблеми с обслужването на клиенти.

Може да бъде малко трудно за навигация и конфигуриране в сравнение с други алтернативи на Pipefy.

Цени на Kissflow

Basic: Започва от 1500 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Kissflow

G2: 4. 3/5 (500+ отзива)

Capterra: 3,9/5 (над 30 отзива)

4. Kintone

Kintone е по-скоро софтуер за картографиране и визуализация на процеси , отколкото платформа, фокусирана върху автоматизацията на работните процеси. Въпреки това, той е напълно способен да автоматизира напомняния, одобрения и прехвърляне на задачи между членовете на екипа.

Инструментът разполага с конструктор на работни процеси с функция „плъзгане и пускане“, който можете да използвате, за да проектирате работни процеси от нулата и да настроите правила за автоматизиране на различни части от работния процес.

Ако желаете, можете да дефинирате многоетапни процеси на одобрение за вашите работни процеси, а благодарение на интеграциите с трети страни, вашите работни процеси могат да автоматизират действията на много бизнес приложения и услуги.

Най-добрите функции на Kintone

Визуализация и управление на процесите

Автоматизирани напомняния, прехвърляне на задачи и одобрения

Интеграция с услуги и инструменти на трети страни

Удобен за ползване интерфейс с инструмент за създаване на работни процеси чрез плъзгане и пускане

Многоетапни одобрения за всеки работен процес

Ограничения на Kintone

Потребителският интерфейс не е много изтънчен.

Не можете да изпращате автоматизирани имейли и текстови съобщения

Цени на Kintone

24 $/месец на потребител (минимум пет потребители, което означава 120 $/месец)

Оценки и рецензии за Kintone

G2: 4. 6/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4/5 (3 отзива)

5. ProcessMaker

ProcessMaker комбинира генеративна изкуствена интелигентност с възможности за интелигентна обработка на документи (IDP), задвижвани от изкуствена интелигентност, и механизъм за вземане на решения, за да помогне на вашия екип да разгърне „хиперпродуктивност“. Подобно на много други алтернативи на Pipefy, той включва шаблони, които ви помагат да настроите бързо вашите процеси.

Основното предимство на инструмента е способността му да извлича необходимата информация от вашите документи (т.е. фактури, договори, имейли и др.) и да взема решения въз основа на извлечената информация. По този начин неговият механизъм за вземане на решения ефективно елиминира необходимостта от скриптове.

С други думи, ProcessMaker може автоматично да взема решения и да ги изпълнява извън работния процес, за което иначе бихте трябвало да пишете скриптове на различни програмни езици. ?‍?

Накрая, неговата генеративна изкуствена интелигентност ви позволява да изградите процесите си, като просто опишете желания от вас работен процес.

Най-добрите функции на ProcessMaker

Създаване на процеси без кодиране

Интелигентна обработка на документи (IDP) с изкуствен интелект

Генеративна изкуствена интелигентност за бързо създаване на процеси

Двигател за вземане на решения, задвижван от изкуствен интелект

Готови шаблони за процеси за работни потоци в управлението на проекти

Данни и анализи за всеки тип бизнес процес

Ограничения на ProcessMaker

Документацията може да е малко остаряла.

Потребителският интерфейс може да бъде малко труден за навигация за потребители, които не са запознати с технологиите.

Цени на ProcessMaker

Платформа: 1475 долара/месец

Про: Цени по запитване

Enterprise+: Цени по запитване

Оценки и рецензии за ProcessMaker

G2: 4. 3/5 (280+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 170 отзива)

6. Creatio

Един от най-добре проектираните софтуери за работни процеси в нашия списък, Creation се отличава с безпроблемното съчетаване на CRM и автоматизация на работните процеси, което елиминира нуждата от два отделни инструмента.

Тази платформа без код позволява създаването на автоматизирани работни процеси чрез интуитивен потребителски интерфейс с функция „плъзгане и пускане”. Можете да дефинирате правила за автоматизиране на различни части от работния процес и да включите одобрения, за да се уверите, че дадена стъпка се изпълнява само след като вие или вашият екип сте я одобрили.

Creatio предлага и анализи, които ще ви помогнат да оцените ефективността на всичките си работни процеси и да ги оптимизирате за по-голяма ефективност.

Най-добрите функции на Creatio

Комбинация от CRM платформа и софтуер за автоматизация на работните процеси

Дизайн и автоматизация на работни процеси без кодиране, с плъзгане и пускане

Одобрения за определени части от работния процес

Добре проектиран и интуитивен интерфейс

Анализи за всички процеси

Ограничения на Creatio

Функционалността за автоматизация не е много богата

Лицензирането на потребителите е малко ограничително и негъвкаво.

Цени на Creatio

Растеж: 25 $/месец на потребител

Enterprise: 55 $/месец на потребител

Без ограничения: 85 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Creatio

G2: 4. 6/5 (230+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (19 отзива)

7. Monday. com

Monday.com се нарича „Work OS”, защото разполага с функции за почти всеки аспект от управлението на бизнеса и проектите. По-конкретно, неговият Automations Center предлага ясен тристепенен процес за създаване на автоматизиран работен процес:

Определете тригер (дата, промяна на статуса, създаване на елемент и т.н.) Изберете условие (критериите, на които трябва да отговаря събитието, което задейства процеса) Изберете действието, което трябва да бъде изпълнено след събитието, което го задейства.

Можете също да създадете многоетапни автоматизирани работни процеси, които изпълняват няколко действия или се задействат, когато са изпълнени няколко условия. Ако искате да пропуснете голяма част от описания по-горе процес, изберете готови шаблони за автоматизация, известни като рецепти на Monday.com.

Най-добрите функции на Monday.com

Интуитивен интерфейс без кодиране

Многоетапни автоматизации

Готови рецепти за автоматизация

Интегрирайте работните процеси в проектите на Monday.com и CRM акаунтите

Над 100 интеграции за свързване с инструмент за управление на проекти

Ограничения на Monday.com

В началото може да е малко сложно да се ориентирате в сравнение с други софтуери за управление на проекти.

Главният екран не е много персонализируем

Цени на Monday.com

Безплатни завинаги

Основен: 8 $/месец на потребител (минимум трима потребители)

Стандартен: 10 $/месец на потребител

Pro: 16 $/месец на потребител

Enterprise: Цена по запитване

Всички цени се отнасят за годишния модел на фактуриране*

Monday. com оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 8600 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 рецензии)

8. Asana

Asana е друг известен инструмент за управление на работата и задачите и за повишаване на производителността с широки възможности за автоматизация на работните процеси, което го прави обещаваща алтернатива на Pipefy. Той ви дава добро начало с над 80 готови шаблона за работни процеси и много шаблони за задачи, които ви помагат лесно да създавате задачи, свързани с вашия работен процес. ?

Софтуерът разполага с уникална функция „Bundles”, която групира шаблони за задачи, правила за автоматизация, полета във формуляри и секции, така че да могат да се прилагат едновременно към няколко проекта (това не се среща в повечето алтернативи на Asana ).

Накрая, отчетните табла на Asana предоставят визуално богат преглед на ефективността на вашите работни процеси.

Най-добрите функции на Asana

Над 80 готови шаблона за автоматизация

Платформа без код

Пакетни оферти за прилагане на автоматизирани работни процеси към множество проекти

Свързва работните процеси с проекти и задачи

Табла за отчети с аналитични данни

Ограничения на Asana

В началото може да бъде малко объркващо

Някои автоматизации и интеграции са достъпни само в най-скъпия план Enterprise.

Цени на Asana

Basic: Безплатен завинаги

Премиум: 10,99 $/месец на потребител

Бизнес: 24,99 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

Enterprise+: Свържете се с нас за цени

Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране*

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 3/5 (9500+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 200 отзива)

9. Way We Do

Way We Do е насочен предимно към подпомагане на управлението и визуализацията на бизнес процесите.

Той разполага с някои основни възможности за автоматизация, свързани с повтарящи се задачи, разпределяне на задачи между членовете на екипа и автоматизирани напомняния. Но ако се нуждаете от по-усъвършенствани автоматизации, базирани на тригери, ще трябва да интегрирате Way We Do с Microsoft Power Automate, за да разширите неговата функционалност.

Най-добрите функции на Way We Do

Автоматични напомняния и известия

Автоматично разпределяне на задачите между членовете на екипа

Възможност за настройка на повтарящи се задачи

Интегрира се с Microsoft Power Automate

Отчети и анализи за всички работни процеси

Ограничения на Way We Do

Не е специализирана платформа за автоматизация на работни процеси; ограничени функции за автоматизация

Потребителите могат да се добавят само в кратни на 10

Ценообразуване на Way We Do

Вход: 99 $/месец (започва от 10 потребители)

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за Way We Do

G2: 4. 4/5 (10 отзива)

Capterra: 4,9/5 (9 отзива)

10. Workato

Workato е пълноценна платформа за автоматизация на работните процеси, която съчетава силата на изкуствения интелект с автоматизацията. Тя разполага с огромна библиотека от над 1200 предварително създадени конектора за интегриране на различни приложения и услуги чрез интерфейс с функция „плъзгане и пускане”. След това ви позволява да ги автоматизирате лесно с помощта на изкуствен интелект.

Благодарение на генеративната изкуствена интелигентност и Workbot GPT, Workato ви позволява да създавате автоматизации, използвайки команди на естествен език. То прави още една крачка напред, като ви позволява да настроите свои собствени персонализирани чатботове за автоматизиране на работните процеси.

Друга важна характеристика на Workato е колекцията от готови рецепти за автоматизация. Тя се гордее с повече от 500 000 рецепти, отговарящи на различни бизнес нужди и процеси, което я поставя в собствена лига! ?

Най-добрите функции на Workato

Автоматизация на работните процеси с изкуствен интелект и подсказки на естествен език

Персонализирани чатботове за автоматизация на работните процеси

Над 1200 интеграции и конектори

Над 500 000 предварително създадени рецепти за автоматизация

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за създаване на работни процеси

Ограничения на Workato

Може да бъде малко сложно за нови потребители

Липсва вградена поддръжка за Java и Python

Цени на Workato

Налични при поискване

Оценки и рецензии за Workato

G2: 4,7/5 (над 370 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)

Максимизирайте продуктивността на екипа си с най-добрата алтернатива на Pipefy

Ако все още се колебаете коя алтернатива на Pipefy да изберете за управление и автоматизация на работните си процеси, ето нашият топ избор: ClickUp!

С помощта на изкуствен интелект ClickUp може да автоматизира и оптимизира управлението на проекти и задачи, създаването на документи, планирането, напомнянията и много други части от вашите операции. Всъщност, с няколко кликвания той може да се превърне в единен прозорец за управление и автоматизация на почти всеки бизнес процес.

Най-хубавото е, че можете да започнете да ги използвате БЕЗПЛАТНО, така че се регистрирайте и постигнете производителност, каквато никога досега! ?