10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Wufoo през 2025 г.

Готови ли сте да излезете от рамките на Wufoo? Дигиталният свят е пълен с конкуренти и ние проучихме пазара, за да ви предложим списък с най-добрите алтернативи на Wufoo през 2024 г. Тези платформи са проектирани с иновативни функции, безпроблемна използваемост и стилен дизайн, които улесняват събирането на данни. ?

Независимо дали сте опитен професионалист или начинаещ предприемач, сме сигурни, че в нашия списък ще намерите нещо, което ще ви допадне. От интуитивен дизайн до най-модерни функции, кажете сбогом на досадната задача по създаването на формуляри и кажете здравей на перфектната алтернатива на Wufoo, която ще превърне страха в удоволствие.

Какво е Wufoo?

Wufoo е онлайн инструмент за създаване на формуляри, който ви позволява да създавате и проектирате персонализирани формуляри за различни цели. Независимо дали се нуждаете от анкета за обратна връзка от клиенти или проучване на пазара, формуляр за регистрация за виртуален семинар или проста система за електронна търговия, Wufoo има всичко необходимо.

Чрез Wufoo

Той е проектиран да бъде прост, като комбинира функционалността „плъзгане и пускане“ с библиотека от полезни шаблони. Няма нужда да сте технически гений, за да създавате онлайн формуляри и онлайн анкети. ?‍♂️

Wufoo опростява събирането и управлението на данни онлайн. Така че, ако искате да събирате информация без главоболието от кодирането или монотонността на хартиените формуляри, Wufoo – или алтернатива на Wufoo – може да е подходящият инструмент за създаване на формуляри за вас.

Какво трябва да търсите в алтернативата на Wufoo?

Ето няколко неща, на които да обърнете внимание, когато търсите алтернативи на Wufoo:

Леснота на използване : Функционалността е от жизненоважно значение, затова потърсете софтуер с интуитивен дизайн, който позволява на вашия екип да създава онлайн формуляри без продължително обучение.

Персонализиране : Потърсете софтуер с богат избор от шаблони – бонус точки, ако тези шаблони могат да се персонализират според нуждите на вашата организация за създаване на анкети или провеждане на пазарни проучвания.

Възможности за интеграция : Директната интеграция с инструменти, които вашият екип вече използва, е плюс. Имате ли нужда от съвместимост с CRM софтуер като Hubspot или Salesforce? Имайте това предвид, докато разглеждате различните предложения.

Отчитане на данни : Функциите за събиране на данни ви показват подадените формуляри, процента на попълване и поведението на потребителите, което ви позволява да генерирате информация и да вземате решения въз основа на данни от онлайн формуляри.

Функции за сътрудничество : Ако искате екипът ви да работи по формулярите в реално време, потърсете софтуер за проучвания с функции за сътрудничество, които правят това възможно.

Логика на формулярите : Често наричана : Често наричана условна логика , тази функция променя поведението или външния вид на формуляра въз основа на избора или въведените данни от потребителя.

Мащабируемост: Помислете за платформи, които обработват голям брой подадени формуляри, без да компрометират скоростта, и предлагат ъпгрейди, за да подкрепят растежа на вашата организация.

10 най-добри алтернативи на Wufoo, които можете да използвате

Разгледайте нашия подбрани списък с най-добрите алтернативи на Wufoo. Тези платформи предлагат широка гама от решения, които предефинират удобството за ползване и подобряват начина, по който създавате формуляри и събирате данни.

Потопете се и намерете идеалното допълнение за вашия цифров инструментариум.

Създавайте по-умни формуляри в ClickUp с условна логика, за да оптимизирате процеса – независимо колко е сложен.

ClickUp надхвърля типичното управление на задачите с иновативната си функция Form View, която предлага динамичен начин за събиране и организиране на информация директно във вашия работен процес. С мощни автоматизации, които контролирате, превърнете отговорите във формулярите в проследими задачи за подобряване на процесите или автоматизиране на задачите. А функции като условна логика означават, че тези формуляри ще се адаптират към отговорите, предоставяйки ви по-ценни данни, с които да работите.

Създаването на формуляри с персонализирани полета е по-лесно от всякога с шаблоните за формуляри. А възможностите за персонализиране са безкрайни, с различни полета, статуси и изгледи. Независимо дали управлявате екип, проследявате проекти на клиенти или събирате обратна връзка, ClickUp подобрява вашите организационни способности.

Най-добрите функции на ClickUp

Функциите за условна логика позволяват на вашите формуляри да се адаптират към въведените от потребителя данни, което прави събирането на информация по-интелигентно.

ClickUp Forms се интегрира с други инструменти във вашия технологичен набор, така че важната информация се използва ефективно в цялата ви организация.

След като данните бъдат събрани, ClickUp автоматично превръща тази информация в задачи или подзадачи, присвоявайки ги на подходящите хора и добавяйки крайни срокове, когато е необходимо.

Спестете време с шаблони, създадени да ви спестят главоболието и неудовлетворението от създаването на формуляри.

Персонализирайте полетата във формулярите, за да събирате точно данните, от които се нуждаете и които са най-полезни за вашия екип.

Ограничения на ClickUp

С богатството от функции, някои потребители може да открият, че има известна крива на обучение.

Някои функции, като ClickUp AI, са достъпни само с платен план.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Jotform

чрез Jotform

Jotform улеснява създаването на уеб формуляри с множество опции за персонализиране както за начинаещи, така и за експерти. Тази платформа предлага разширени функции като интеграция на плащания и настройки за автоматичен отговор.

Тази алтернатива на Wufoo формуляри набляга на сигурността, като гарантира, че всички събрани данни са защитени. ?

Най-добрите функции на Jotform

Формулярите използват типове въпроси с условна логика, така че вашият формуляр ще се адаптира и променя въз основа на отговорите на респондентите.

Изберете от хиляди шаблони за формуляри

Предлага повече от 150 интеграции

Простият потребителски интерфейс е лесен за разбиране

Функциите за сигурност отговарят на HIPAA

Ограничения на Jotform

Някои потребители считат, че ограниченият брой подадени формуляри в безплатната версия е ограничаващ, а плановете включват само 1 потребител.

Експортирането на данни не винаги е лесно за онлайн инструмента за проучвания.

Цени на Jotform

Starter: Безплатно

Бронз: 34 $/месец

Silver: 39 $/месец

Gold: 99 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jotform

G2: 4,7/5 (над 2450 отзива)

Capterra: 4,7 (над 1660 отзива)

3. Formstack

чрез Formstack

Formstack обещава да автоматизира безброй работни процеси и да предостави безпроблемно цифрово преживяване с софтуера си за автоматизация на работните процеси. Силата на платформата се крие в способността й да събира, съхранява и анализира данни без да са необходими специални технически умения, което подобрява потребителското преживяване.

Този онлайн инструмент за създаване на формуляри и софтуер за проучвания е еднакво подходящ както за малки фирми, така и за бързоразвиващи се компании.

Най-добрите функции на Formstack

Вградете формуляри във вашия уебсайт, споделяйте ги лесно в социалните медии или чрез имейл маркетинг.

Интеграции с Stripe, Microsoft, Hubspot, Salesforce и над 260 софтуерни приложения на трети страни

Потребителите споделят, че тя е полезна за ангажираността на служителите като инструмент за организационна подкрепа.

Изпращането на напомняния на клиенти е лесно

Създаването на формуляри е лесно, независимо дали създавате онлайн анкета, променяте полетата във формуляра или добавяте електронни подписи.

Ограничения на Formstack

Потребителите съобщават, че уведомленията към клиентите понякога са прекалено много и създават объркване.

Опитът с обслужването на клиенти може да бъде променлив в сравнение с някои софтуери за проучвания.

Цени на Formstack

Формуляри: 50 $/месец

Пакет: 66 $/месец

Оценки и рецензии за Formstack

G2: 4,6/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 100 рецензии)

4. SurveyMonkey

чрез SurveyMonkey

SurveyMonkey се отличава в света на инструментите за онлайн проучвания с функциите си, пригодени за задълбочено събиране на данни. Инструментът за онлайн проучвания има интуитивен дизайн, който позволява бързо създаване на онлайн проучвания и подробен анализ на отговорите, което го прави най-добрият избор за организации, търсещи данни за разработване на стратегия — и всичко това с минимални усилия.

Най-добрите функции на SurveyMonkey

Потребителите хвалят неговите задълбочени анализи и начина, по който те подобряват вземането на решения, основани на данни.

Минимално или никакво забавяне или проблеми с връзката

Създаването на формуляри е лесно и ефективно, което спестява време и пари на вашата организация.

Библиотека с шаблони и възможност за персонализиране с брандинга на компанията

Експортирайте без усилие данни при поискване с онлайн инструмент за проучвания

Ограничения на SurveyMonkey

Цените могат да бъдат високи за малкия бизнес или нестопанските организации.

Потребителите биха искали да виждат повече синхронизиране в реално време с инструментите Google Sheets, Excel или Airtable.

Цени на SurveyMonkey

Предимство за екипа: 25 $/месец на потребител

Team Premier: 75 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за SurveyMonkey

G2: 4. 4/5 (над 18 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 9880 отзива)

5. Cognito Forms

чрез Cognito Forms

Cognito Forms предлага съчетание от полезност и лекота на употреба. Тази алтернатива на Wufoo е известна с функции, които постигат баланс между достатъчна стабилност, за да впечатли разработчиците, и достатъчна простота, за да може да се използва от начинаещи. Това е най-добрият избор за организации, които търсят решение за събиране на данни, което подобрява взаимодействието с клиенти и членове на екипа. ?

Най-добрите функции на Cognito Forms

Пълна библиотека с шаблони за формуляри, от които да избирате, като формуляри за контакт и поръчки, формуляри за кандидатстване, анкети и тестове, формуляри за обслужване на клиенти и др.

Сигурни интеграции за плащания с Square, Stripe или PayPal

Сигурността на данните надхвърля индустриалните стандарти

Създавайте формуляри, които отговарят на конкретни работни процеси и процедури, без да се налага да изучавате кодиране или сложни формули.

Отзивчива поддръжка на клиенти

Ограничения на Cognito Forms

Потребителите съобщават, че някои функции са трудни за намиране и използване, като често се налага да се гледа видео урок, за да се разберат.

Съответствието с HIPAA е свързано с допълнителни разходи, които могат да бъдат високи за някои фирми, търсещи софтуер за проучвания.

Цени на Cognito Forms

Безплатно (ограничение 1 потребител)

Pro: 15 $/месец (ограничение до 2 потребители)

Екип: 35 $/месец (ограничение до 5 потребители)

Enterprise: 99 $/месец (лимит 20 потребители)

Оценки и рецензии за Cognito Forms

G2: 4,5/5 (75+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (75+ отзива)

6. 123FormBuilder

чрез 123FormBuilder

Идеален за фирми от всякакъв мащаб, 123FormBuilder предлага множество лесно персонализируеми шаблони, отговарящи на различни нужди. Неговият инструмент за създаване на формуляри с функция „плъзгане и пускане” ви гарантира, че ще създадете професионално изглеждащи формуляри за миг, дори и без технически познания. Тази алтернатива на Wufoo ви предоставя инструментите, от които се нуждаете, за да събирате, анализирате и действате въз основа на събраните данни, за да развивате бизнеса си и да постигате целите на проекта.

Най-добрите функции на 123FormBuilder

Хиляди персонализирани шаблони, приспособими към всяка индустрия

Десетки интеграции с инструменти, които екипът ви може би вече използва

Радикална простота при създаването на формуляри: плъзнете, пуснете, наименувайте и готово

Споделянето на формуляри е лесно и безпроблемно

Можете да използвате HTML и CSS код за още по-подробно персонализиране на формулярите.

Ограничения на 123FormBuilder

Някои формуляри са ограничени по отношение на персонализирането

Потребителите смятат, че функциите за редактиране в персонализирания план не са интуитивни.

Цени на 123FormBuilder

Безплатно (ограничение 1 потребител)

Gold: 32 $/месец

Платина: 39 $/месец

Diamond: 79 $/месец

Enterprise: Започва от 199,99 $/месец

123FormBuilder оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 150 отзива)

7. Typeform

чрез Typeform

Typeform предлага редица функции, включително плъгин, който се интегрира безпроблемно с WordPress, за да подобри стандартните формуляри за контакт. С възможността да обработва качване на файлове, Typeform се откроява като солидна алтернатива на Google Forms и Wufoo, особено ако искате да придадете индивидуалност на създаването на формуляри. А с опцията за безплатен план, потребителите могат да пробват, преди да се ангажират с по-богат на функции план. ✨

Най-добрите функции на Typeform

Свържете вашите формуляри с една от многото налични интеграции (например Zapier, Slack или Google Analytics).

Богат избор от шаблони, от формуляри за оценка и генериране на потенциални клиенти до проучвания за удовлетвореност, викторини и анкети.

С лесните за употреба инструменти за дизайн не е нужно да жертвате формата или функционалността.

Формулярите се използват лесно на различни платформи, от мобилни устройства като Android и iOS до настолни компютри.

Разширени типове въпроси като въпроси с множествен избор, отворени въпроси и скали за оценка събират разнообразна обратна връзка и добавят измерение към анкетите.

Ограничения на Typeform

Няма офлайн режим за събиране на данни

Ограничената условна логика може да затрудни постигането на сложни разклонения в анкетите.

Цени на Typeform

Безплатно

Basic: 25 $/месец (ограничение 1 потребител и 100 отговора/месец)

Plus: 50 $/месец (ограничение до 3 потребители и 1000 отговора/месец)

Бизнес: 83 $/месец (ограничение до 5 потребители и 10 000 отговора/месец)

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Typeform

G2: 4,5/5 (над 690 отзива)

Capterra: 4,7 (790+ отзива)

8. SurveySparrow

чрез SurveySparrow

SurveySparrow превръща управлението на анкети в изкуство с функцията си за персонализиране на CSS, която ви позволява да създадете перфектната анкета, отразяваща естетиката на вашата марка.

С фокус върху създаването на диалог, а не просто събиране на данни, SurveySparrow помага на вашата организация да се свърже с участниците в проучването, така че те да се чувстват чути и ценени. А с помощта на задълбочени анализи можете да превърнете информацията в полезни познания.

Най-добрите функции на SurveySparrow

Множество типове въпроси за лесно събиране на данни

Придайте визуален интерес на вашите анкети с изображения, GIF файлове, видеоклипове и емотикони.

Персонализирайте всеки аспект на темите за анкети, включително фон, бутони, цветова палитра и шрифт.

Функцията за изпълнителен табло улеснява прегледа на това, което работи в анкетата, и това, което не работи.

Използвайте инструмента за офлайн проучвания, за да събирате данни, докато сте офлайн, и да ги синхронизирате с базата данни, след като се свържете с Wi-Fi.

Ограничения на SurveySparrow

Въпреки лесния за използване интерфейс, някои функции изискват допълнително време, за да се запознаете добре с техните възможности.

Софтуерът може да има грешки

Цени на SurveySparrow

Basic: 19 $/месец (2500 отговора/година)

Стартово ниво: 39 $/месец (15 000 отговора/година)

Бизнес: 79 $/месец (50 000 отговора/година)

Професионална: 249 $/месец (100 000 отговора/година)

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за SurveySparrow

G2: 4. 4/5 (1890+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (80+ отзива)

9. PandaDoc

чрез PandaDoc

От предложения до договори и още много други, лесният за използване софтуер на PandaDoc улеснява създаването на документи без грешки. С разширени функции като възможности за електронен подпис и интегрирани системи за плащане, тази алтернатива на Wufoo оптимизира работния процес с документи и повишава производителността. Променете начина, по който вашият екип създава, управлява и подписва цифрови документи. ?

Най-добрите функции на PandaDoc

Създавайте документи, които съответстват на бранда на вашата компания, като наемете дизайнер

Предлага платформа за електронни подписи, която е толкова надеждна, че някои потребители са преминали от DocuSign към PandaDoc API.

С над 750 готови за употреба шаблона и дизайн с функция „плъзгане и пускане“ можете да създавате договори, предложения и практически всякакви формуляри за събиране на данни за минути, а не за часове.

Интеграции с инструменти, които вашата организация вече използва, включително Word, Zoho, Square и Dropbox

Подписвайте и заверявайте документи 100% онлайн с одобрен от държавата софтуер

Ограничения на PandaDoc

За новите потребители може да има стръмна крива на обучение.

Някои функции са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на PandaDoc

Безплатен пробен период: 14 дни

Essentials: 19 $/месец (ограничение до 2 потребители)

Бизнес: 49 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за PandaDoc

G2: 4,7/5 (над 2250 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1050 отзива)

10. Paperform

чрез Paperform

Една от най-стилните алтернативи на Wufoo, Paperform е идеалното решение за творци, които искат да съчетаят функционалност и естетика. Използвайте я, за да създавате без усилие персонализирани онлайн формуляри, които изглеждат като естествено продължение на вашата марка.

Създавайте въпросници, тестове, анкети, формуляри за поръчки и множество полезни страници с прецизен бранд стил. А с логиката на формулярите, типовете въпроси се адаптират въз основа на отговорите.

Най-добрите функции на Paperform

Директна интеграция с MailChimp, Slack, Hubspot, Active Campaign, ConvertKit и други

Създавайте формуляри, които автоматизират работните процеси, приемат плащания и включват логика на въпросите за персонализирано преживяване.

Стотици шаблони, с които да започнете или да се вдъхновите да създадете персонализирани формуляри

Вградените аналитични инструменти ви предоставят ценна информация за подобряване на ефективността и анализиране на клиентите.

Всички планове включват неограничен брой формуляри.

Ограничения на Paperform

Създаването на формуляри с по-ниски планове има ограничения.

Личният брандинг е достъпен само за по-скъпите планове.

Цени на Paperform

Безплатен пробен период: 14 дни

Essentials: 20 $/месец (ограничение 1 потребител)

Pro: 40 $/месец (ограничение 1 потребител)

Агенция: 135 $/месец (лимит 5 потребители, 5 $/месец за всеки допълнителен потребител)

Оценки и рецензии за Paperform

G2: 4,5/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 80 отзива)

Намерете най-добрите алтернативи на Wufoo за вашия екип

Ние обхванахме най-добрите алтернативи на Wufoo, от които вие и вашият екип можете да избирате, като всяка от тях предлага уникални предимства за събирането на данни. Един от най-добрите избори, с набор от инструменти за продуктивност, които ще издигнат ефективността на вашия екип до нови висоти, е ClickUp. ?

Нашата изключителна адаптивност ни отличава – предлагаме персонализирано преживяване, което отговаря на уникалния ритъм и работния процес на вашия екип. Нашият безплатен план е много мощен, а нашите разширени функции в платените нива ще увеличат потенциала на вашата организация още повече. Защо чакате? Регистрирайте се в ClickUp – безплатно завинаги.