10 алтернативи и конкуренти на Paperform през 2025 г.

Формулярите ни помагат да организираме живота си, но често изглеждат досадни, технически и скучни. За щастие, новите дигитални приложения и инструменти разтърсват света на формулярите, доказвайки, че създаването на стандартни формуляри може да бъде – да смеем да кажем – забавно. Тези уеб-базирани инструменти за създаване на формуляри ви позволяват да създавате анкети, формуляри и други, дори ако нямате умения за програмиране.

Paperform е един от най-известните примери за уеб-базирана платформа за създаване на формуляри. Сайтът предлага създаване на формуляри с кликване и плъзгане, стотици готови шаблони и десетки полезни интеграции. Макар Paperform да е една от по-известните платформи за създаване на формуляри, тя не е единственият ви вариант. А за много потребители тя не е и най-добрият.

Съставихме списък с най-добрите алтернативи на Paperform, които можете да проучите през 2024 г., независимо дали търсите по-добра цена, повече интеграции с вашите съществуващи технологии или повече функции.

Какво да търсите в алтернативите на Paperform?

Започвате да търсите алтернативи на Paperform? Ето пет ключови функции, които да търсите, когато търсите онлайн инструмент за създаване на формуляри:

Леснота на използване: Подобно на Paperform, всеки онлайн инструмент за създаване на формуляри, който изберете, трябва да е лесен за използване и да има интуитивен интерфейс, който улеснява бързото създаване на формуляри. Начинаещите потребители трябва да могат да създават формуляри за секунди, а напредналите потребители трябва да разполагат с необходимите инструменти за създаване на формуляри, които могат Подобно на Paperform, всеки онлайн инструмент за създаване на формуляри, който изберете, трябва да е лесен за използване и да има интуитивен интерфейс, който улеснява бързото създаване на формуляри. Начинаещите потребители трябва да могат да създават формуляри за секунди, а напредналите потребители трябва да разполагат с необходимите инструменти за създаване на формуляри, които могат да автоматизират работните процеси

Разнообразие от опции за персонализиране: Независимо дали става дума за персонализирани шаблони, избор на цветова схема или много различни полета във формулярите, алтернативата на Paperform, която изберете, трябва да предлага много опции за персонализиране на вашите онлайн формуляри. Това ще направи вашите онлайн формуляри по-полезни, така че да можете да събирате ценни данни, като същевременно се уверите, че те съответстват на вашата марка.

Възможност за интеграция с останалата част от вашия технологичен стек: Най-полезният инструмент за създаване на формуляри ще се интегрира с други платформи и приложения във вашия технологичен стек. Потърсете алтернативи на Paperform, които се свързват с инструменти за продуктивност, като Google Sheets, Slack и Outlook.

Разширени функции и инструменти: Събирането на данни е основната цел на формулярите, но те могат да ви бъдат полезни и по много други начини. Потърсете инструменти за създаване на формуляри, които могат да ви помогнат да направите повече с вашите данни чрез разширени анализи, онлайн проучвания, които се използват от вашия екип по продажбите, и сигурни онлайн плащания.

Подходящата цена: Подходящият инструмент за създаване на формуляри трябва да е полезен и да се предлага на конкурентна цена. Възползвайте се от безплатните оферти, за да изпробвате инструмента за създаване на формуляри и да видите дали отговаря на вашите нужди и изисквания за работния процес. Това е чудесен начин да тествате различните алтернативи на Paperform и техните различни функции, за да видите коя е най-подходяща за вашия бизнес.

Независимо дали сте част от малка организация или голям екип, има формуляр, който може да отговори на вашите нужди.

10-те най-добри алтернативи на Paperform, които можете да използвате

Кажете сбогом на досадните формуляри и кажете здравей на опростеното събиране на данни и забавното създаване на формуляри с тези най-добри алтернативи на Paperform.

Управлявайте формуляри за контакт и оптимизирайте отговорите от формулярите от различни изгледи в ClickUp.

Изгледът „Формуляри“ на ClickUp предоставя мощни инструменти за форматиране, с които можете да създавате персонализирани формуляри за вътрешна и външна употреба. Започнете с шаблона за формуляри на ClickUp и го адаптирайте според вашите специфични изисквания. Можете лесно да споделяте формулярите си, като използвате интуитивния инструмент за създаване на формуляри с функция „плъзгане и пускане“ на ClickUp.

Независимо дали събирате потенциални клиенти, обратна връзка от клиенти или създавате интеграции за плащания, можете да създавате неограничен брой формуляри, за да събирате и организирате данните си. Ако търсите отлична алтернатива на Paperform, ClickUp предлага цялостно решение.

Най-добрите функции на ClickUp:

Условната логика адаптира формулярите в реално време, така че да получите точно нужната ви информация, без да губите време.

Интуитивният интерфейс с функция „плъзгане и пускане” означава, че не се нуждаете от значителни технически познания, за да създавате интересни анкети и формуляри.

Възможността за интеграция с десетки други приложения и платформи ви позволява да препращате данни където и когато имате нужда.

Широката гама от шаблони за формуляри ви помага да започнете процеса на създаване.

Получените формуляри се превръщат в задачи, по които вашият екип може да предприеме действия.

Ограничения на ClickUp:

Не всички изгледи са налични за мобилни устройства

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с отдела по продажбите за цени

ClickUp AI се предлага за закупуване във всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда и вътрешен гост.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2 : 4,7/5 (над 8800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Typeform

Чрез Typeform

Typeform form builder е интерактивен онлайн инструмент за създаване на формуляри, фокусиран върху създаването на диалогови формуляри за увеличаване на ангажираността на потребителите. Благодарение на широките възможности за интеграция, можете да създавате визуално привлекателни формуляри, анкети и въпросници чрез лесния за използване интерфейс. След това ги свържете с други приложения във вашия технологичен стек.

Typeform е популярна опция за големи и малки организации, които искат да събират данни и да взаимодействат с онлайн аудитория.

Най-добрите функции на Typeform:

Налични са отлични опции за интеграция с Google Sheets, Slack, Zapier, Google Analytics и други.

Визуално привлекателните формуляри задават по един въпрос наведнъж, за да не претоварват респондентите.

Надеждни анализи предоставят обратна връзка за това как респондентите попълват формулярите и как да подобрите процента на отговорилите.

Ограничения на Typeform:

Като една от по-скъпите алтернативи на Paperform в този списък, тя може да е недостъпна за малки организации и стартиращи компании.

Цени на Typeform:

Starter : 25 $/месец

Basic : 50 $/месец

Plus : 82 $/месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Typeform:

G2 : 4,5/5 (над 680 отзива)

Capterra: 4,7/5 (770+ отзива)

3. Formstack

Чрез Formstack

Formstack е онлайн инструмент за създаване на формуляри, фокусиран върху събирането на данни и автоматизацията на работния процес. Той предлага отлична гама от предварително създадени шаблони за формуляри и редактор с функция „плъзгане и пускане“, който ви позволява лесно да създавате всякакви формуляри, от които се нуждаете. Има и разширени опции за електронни подписи и съхранение на данни. Ако се нуждаете от цялостно решение за събиране на данни, това е отлично място да започнете.

Най-добрите функции на Formstack:

Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” се усвоява за минути, така че можете да започнете да създавате формуляри веднага.

Разширените функции ви позволяват да използвате условна логика, да автоматизирате работните процеси и да анализирате данни от отговорите на потребителите.

Разнообразни шаблони и опции за персонализиране ви помагат да започнете процеса на създаване на формуляри.

Ограничения на Formstack:

Има малко опции за поддръжка на клиенти, така че ще трябва да чатите с бот с изкуствен интелект (AI), ако срещнете проблеми, тъй като не можете да се свържете с екипа по телефона.

Цени на Formstack:

Формуляри: 50 $/месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за Formstack:

G2 : 4. 4/5 (370+ отзива)

Capterra: 4. 17/5 (над 100 отзива)

4. Cognito Forms

Чрез Cognito Forms

Cognito Forms е лесен за използване онлайн инструмент за създаване на формуляри, който улеснява създаването, персонализирането и споделянето на формуляри онлайн. Неговите функции включват редактиране на формуляри с плъзгане и пускане, отлична условна логика и интеграция на плащания. Това е една от по-достъпните алтернативи на Paperform в този списък, което я прави отличен избор за малки предприятия, неправителствени организации и физически лица, които се нуждаят от безопасно и сигурно събиране на данни онлайн.

Най-добрите функции на Cognito Forms:

Отлични функции за условна логика, които ви позволяват да събирате подходящите данни от респондентите.

Отлични функции за сигурност, които правят този метод един от най-сигурните за събиране на данни.

Отлични опции за обслужване на клиенти, които могат да ви помогнат да се измъкнете от затруднение и да намерите решения

Ограничения на Cognito Forms:

Опциите за персонализиране са доста ограничени, така че може да се наложи да се примирите с това, което можете да получите, и да се откажете от нуждите си за брандиране.

Някои потребители смятат, че автоматизацията на работния процес е тромава и неудобна.

Цени на Cognito Forms:

Индивидуален : Безплатен

Pro : 15 $/месец

Екип : 35 $/месец

Enterprise: 99 $/месец

Оценки и рецензии за Cognito Forms:

G2 : 4,5/5 (75+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (75+ отзива)

5. FormAssembly

Чрез FormAssembly

FormAssembly е цялостно уеб-базирано решение, което отива отвъд създаването на формуляри и служи като неразделна част от инструментариума за събиране на данни и автоматизация на работния процес. Създавайте високо персонализирани формуляри и анкети, използвайки интерфейса на сайта с функция „плъзгане и пускане“, а след това извлечете максимална полза от данните си с невероятните възможности за интеграция на FormAssembly. Това е отлична алтернатива, която си заслужава да проучите, ако имате нужда да оптимизирате събирането на данни.

Най-добрите функции на FormAssembly:

Интуитивният интерфейс с функция „плъзгане и пускане” ви позволява бързо да създавате, редактирате и споделяте формуляри.

Отличните функции за сигурност на данните гарантират съответствие с HIPAA и GDPR.

Разширените функции осигуряват контрол над условни полета, изчисления и многостранични формуляри.

Ограничения на FormAssembly:

Много потребители съобщават за проблеми с интеграциите на Salesforce.

Цени на FormAssembly:

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за FormAssembly:

G2 : 4. 4/5 (360+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)

6. Microsoft Forms

Чрез Microsoft

Част от семейството на Microsoft, Microsoft Forms е облачен инструмент за създаване на анкети и формуляри. Използвайте интуитивния интерфейс, за да получите достъп до персонализирани теми и да създадете професионално изглеждащи анкети, тестове и допитвания. Тъй като е част от пакета Microsoft 365, можете бързо да експортирате данните в Microsoft Excel или други програми на Microsoft, за да започнете да ги анализирате. Вградените AI инструменти ускоряват създаването на формуляри и ви помагат да създадете по-ефективни и привлекателни формуляри.

Не сте сигурни дали да използвате друг продукт на Microsoft? Вижте как Microsoft Forms се сравнява с Google Forms.

Най-добрите функции на Microsoft Forms:

Работи безпроблемно с други продукти на Microsoft, което е предимство, ако това е вашата предпочитана платформа за продуктивност.

Бързо създавайте професионално изглеждащи формуляри, които можете лесно да споделяте

Предлага страхотни опции за експортиране на данни, които ви позволяват да извличате данни от вашите формуляри и да започнете да ги използвате веднага.

Ограничения на Microsoft Forms:

Доста ограничени възможности за интеграция в сравнение с другите в този списък

Цени на Microsoft Forms:

Безплатно за всеки, който има акаунт в Microsoft

Оценки и рецензии за Microsoft Forms:

G2 : 4,3/5 (над 340 отзива)

Capterra: 4,5/5 (80+ отзива)

7. Survey Monkey

Чрез Survey Monkey

Survey Monkey е популярна платформа за създаване на анкети и въпросници. Уебсайтът, базиран в облака, ви позволява да създавате персонализирани анкети и да правите повече с отговорите си чрез мощни инструменти за анализ и отчитане. Сигурността на данните също е на най-високо ниво.

Най-добрите функции на Survey Monkey:

Предлага мобилно приложение, което включва повечето от функциите на основния сайт, така че можете да създавате формуляри, докато сте в движение.

Предоставя отлични аналитични данни, които ви помагат да оцените как респондентите взаимодействат с вашите анкети и как можете да подобрите процента на отговорилите.

Позволява ви лесно да дублирате предишни анкети, за да можете да създавате нови за секунди.

Ограничения на Survey Monkey:

Някои от най-добрите функции на сайта са достъпни само срещу заплащане, така че се пригответе да платите, ако искате да се възползвате максимално от уебсайта.

Цени на Survey Monkey:

Индивидуално предимство : 29 $/месец, фактурирани ежегодно

Team Advantage : 25 USD/на потребител на месец, фактурирани ежегодно

Team Premier: 75 $/на потребител на месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за Survey Monkey:

G2 : 4. 4/5 (над 18 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 8900 отзива)

8. Wufoo

Чрез Wufoo

Wufoo е облачен инструмент за създаване на формуляри, който улеснява създаването, персонализирането и споделянето на формуляри. Той предлага интуитивен интерфейс, но разполага и с по-разширени функции за опитни потребители.

Най-добрите функции на Wufoo:

Впечатляващият списък с възможности за интеграция означава, че трябва да можете да го свържете с повечето инструменти във вашия технологичен набор.

Лесният за използване интерфейс ви позволява да персонализирате формулярите си, включително да добавите брандинга на вашата компания.

Отлични опции за формуляри за събиране на плащания

Ограничения на Wufoo:

Няма възможност да добавите електронни подписи директно на уебсайта, така че ще трябва да го свържете с друг инструмент.

Цени на Wufoo:

Starter : 169 $/годишно

Professional : 349 $/годишно

Разширена версия : 889 $/годишно

Ultimate: 2199 $/годишно

Оценки и рецензии за Wufoo:

G2 : 4. 4/5 (290+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

9. Zoho Forms

Чрез Zoho Forms

Ако вече сте част от екосистемата на Zoho, Zoho Forms си заслужава да бъде разгледано като ваш предпочитан инструмент за създаване на формуляри. Гъвкавата онлайн платформа за създаване на формуляри ви позволява да създавате и персонализирате сложни формуляри и анкети без кодиране. Тъй като е част от семейството на Zoho, тя се интегрира безпроблемно с други приложения на Zoho, така че можете да направите повече с вашите данни.

Най-добрите функции на Zoho Forms:

Интегрира се безпроблемно с други приложения на Zoho, като Zoho Desk и Zoho CRM, така че можете бързо да получите данните, от които се нуждаете.

Предлага Android приложение, което ви позволява да създавате и споделяте формуляри от мобилното си устройство.

Разполага с подробни опции за отчитане, които ви помагат да анализирате отговорите и да извлечете максимума от данните си.

Ограничения на Zoho Forms:

Някои потребители може да сметнат опциите за персонализиране за по-малко привлекателни от другите в този списък.

Цени на Zoho Forms:

Налични безплатни планове

Basic : 12 $/месец

Стандартен : 30 $/месец

Професионална : 60 $/месец

Премиум: 110 $/месец

Оценки и отзиви за Zoho Forms:

G2 : 4. 4/5 (120+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 110 отзива)

10. Google Forms

Чрез Google

Ако искате инструмент за създаване на формуляри, който предлага основни услуги за създаване на формуляри безплатно, тогава ще искате да разгледате Google Forms. Този безплатен уеб-базиран инструмент за създаване на анкети и формуляри се интегрира с други продукти на Google и много популярни приложения за продуктивност. Той автоматично събира отговорите в Google Sheets за бъдещ анализ и използване.

Искате нещо извън екосистемата на Google? Разгледайте 10-те най-добри алтернативи на Google Forms през 2024 г. и вижте как Google Forms се сравнява с Jotform.

Най-добрите функции на Google Forms:

Използването е безплатно и за да започнете, ви е необходим само акаунт в Google.

Добрите основни елементи на формулярите ви позволяват да избирате дълги или къси отговори, както и отметки, множествени отговори и падащи менюта.

Основната условна логика улеснява адаптирането на формулярите въз основа на отговорите.

Ограничения на Google Forms:

Формулярите са достъпни само онлайн, така че ще ви е необходима друга опция за офлайн проучвания.

Цени на Google Forms:

Безплатно за физически лица

Business Starter : 6 $ на потребител на месец

Business Standard: 12 $ на потребител на месец

Business Plus : 18 $ на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Google Forms:

G2 : 4,5/5 (над 2700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 10 600 рецензии)

Започнете да създавате привлекателни и ефективни формуляри

Използването на формуляри може да бъде чудесен начин да събирате данни от вашата аудитория. Независимо дали искате да събирате имейл адреси, обратна връзка от клиенти или да обработвате плащания, има формуляр, който ще ви помогне да го направите. Изборът на подходящия инструмент за създаване на формуляри може да направи процеса по-ефективен, ефикасен и дори по-приятен за вас и вашите респонденти.

Ако се нуждаете от добра алтернатива за създаване на формуляри онлайн, ClickUp Forms е отличен избор. Можете лесно да персонализирате формулярите си и бързо да създавате нови. Той се интегрира и със системата ClickUp, така че можете да споделяте, анализирате и предприемате действия въз основа на данните заедно с останалата част от екипа си.

Регистрирайте се за акаунт в ClickUp още днес и открийте как формулярите могат да ви помогнат да оптимизирате работния си процес и да събирате данни по-ефективно.