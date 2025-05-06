10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Coggle през 2025 г.

Coggle е софтуерен инструмент, който улеснява създаването на мисловни карти. Това е опция без излишни екстри, която ви позволява да си сътрудничите с екипа си и да създавате цветни мисловни карти за по-добра организация.

Но това е всичко. Има малко допълнителни функции, няма опция за персонализиране и е достъпна само като уеб приложение. Въпреки че е ефективен инструмент за създаване на мисловни карти, остарелият интерфейс оставя много да се желае.

За ваша радост, има няколко алтернативи на Coggle, които си заслужава да разгледате.

Тук ще ви покажем какво да търсите в най-добрите алтернативи на Coggle, за да можете да изберете подходящия инструмент за вашите мисловни процеси. След това ще ви представим 10 от най-добрите алтернативи на Coggle, с които да организирате идеите си, да измислите нови и да изградите рационализиран процес на мозъчна атака.

Какво да търсите в алтернативите на Coggle?

Създаването на мисловни карти е един от най-добрите начини да запишете мислите си, да генерирате нови идеи и да видите връзките между тях. Направете го сами, за да организирате идеите си, или работете с екипа си, използвайки алтернатива на Coggle, която предлага разширени функции.

Ето какво да търсите в алтернативните варианти на Coggle:

Неограничен размер : Традиционното създаване на мисловни карти с молив и хартия е неограничено – уверете се, че софтуерният инструмент, който използвате, също е такъв. По този начин ще намерите място за всичките си идеи, независимо колко сложни стават те.

Медийна поддръжка : Понякога вашите идеи са по-ясни, когато са допълнени с изображения, файлове или документи. Изберете инструмент, който ви позволява да прикачвате поддържащи файлове към вашите мисловни карти.

Разрешения за споделяне : Най-добрите инструменти за създаване на мисловни карти ви позволяват лесно да споделяте идеите си с колеги, клиенти и потребители.

AI инструменти за създаване на мисловни карти : По-новите инструменти разполагат с вграден AI, който предлага нови идеи въз основа на вашите входни данни, което прави процеса на мозъчна атака по-интерактивен.

10-те най-добри алтернативи на Coggle, които можете да използвате

Готови ли сте да намерите алтернатива на Coggle, която предлага повече гъвкавост и разширени функции? Ето 10 от най-добрите платени и безплатни алтернативи на Coggle. От софтуер за цялостно управление на проекти до софтуер за мисловни карти, фокусиран изцяло върху създаването на мисловни карти, има нещо за всяка бизнес нужда. ✨

В Mind Maps на ClickUp е лесно да пренаредите възлите въз основа на тяхната йерархична структура.

ClickUp е мощен визуален инструмент за управление на проекти, който опростява работните потоци, организира работните процеси и подобрява сътрудничеството между членовете на екипа. ClickUp Mind Maps ви позволява да организирате мислите си в цифров формат в красив интерфейс.

Изберете между мисловни карти, базирани на възли или задачи, в зависимост от предпочитания от вас процес. Използвайте функцията „плъзгане и пускане“, за да създадете зависимости и да начертаете работни потоци за задачите. Автоматично задавайте задачи, създавайте диаграми и подчертавайте приоритетите.

За традиционното създаване на мисловни карти подходът, базиран на възли, предлага лесно мозъчно буряне за бъдещи задачи, проекти и творчески идеи. Използвайте тази ключова функция, за да превърнете лесно един възел в подробна задача само с няколко кликвания. Вграденото цветово кодиране създава визуално приятна карта, която подчертава ключовите сегменти.

Пренесете мозъчната атака на по-високо ниво с ClickUp Whiteboards. Подобно на хартия и химикал, това цифрово преживяване ви позволява да рисувате, да добавяте бележки и да добавяте лепящи се бележки към вашите идеи. Сътрудничество в реално време, за да превърнете идеите от чертожната дъска в действия за половината от времето.

Задълбочете се с ClickUp Docs, където можете да обсъждате идеите от вашата сесия за мозъчна атака. Преобразувайте текста в задачи и създавайте работни потоци директно от вашите мисловни карти, без да се налага да превключвате между инструменти.

Най-добрите функции на ClickUp

Инструментите за сътрудничество в реално време улесняват работата на разпръснатите екипи, независимо дали разработвате продукт или измисляте идеи за нова маркетингова кампания.

Опростете управлението на задачите и работните процеси благодарение на флаговете за приоритет и зависимостите между задачите и създавайте автоматично задачи директно от вашите мисловни карти или концептуални карти.

Безпроблемната функционалност с няколко операционни системи, включително Android и Apple iOS, ви позволява да рисувате мисловни карти на Mac десктоп, iPad и iPhone, без да пропускате нищо.

Вграденият ClickUp AI предлага предложения въз основа на вашите собствени идеи, което прави вашите мисловни карти по-интуитивни и креативни – независимо дали са за личния ви живот или за създаване на уеб страници.

Лесният за използване интерфейс предлага прост подход към създаването на мисловни карти с функции, които правят процеса толкова сложен и задълбочен, колкото желаете.

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е достъпна само в платените планове.

Има крива на обучение, за да се възползвате от всички разширени функции на платформата.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 7 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 рецензии)

2. Freeplane

чрез Freeplane

Freeplane е безплатна алтернатива на Coggle. Написана на Java, тя работи на всяка операционна система с актуална версия на Java. Използвайте я, за да организирате идеите си с прости мисловни карти и да генерирате нови с лекота.

Най-добрите функции на Freeplane

Използвайте инструмента локално или с помощта на преносимо устройство като USB флашка.

Разширените опции за форматиране ви позволяват да променяте шрифтове, цветове на фона и детайли на възлите, като същевременно добавяте интерактивни икони.

Командното търсене улеснява намирането на всички ваши мисловни карти и конкретни възли в един лист.

Точно като в електронна таблица на Microsoft Excel , въведете формули, за да свържете, обедините и сумирате стойности в различни възли.

Ограничения на Freeplane

Интерфейсът не винаги е интуитивен и може да бъде объркващ за новите потребители.

Няма функции за сътрудничество в реално време , така че не можете да работите с други членове на екипа върху една и съща мисловна карта.

Цени на Freeplane

Безплатно

Оценки и рецензии за Freeplane

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

3. Xmind

чрез Xmind

Сравнявайки се с швейцарски армейски нож, Xmind е всеобхватно средство за създаване на мисловни карти с допълнителни функции, които правят мозъчните бури по-креативни. Бързо записвайте идеи, добавяйте организация, за да ги свържете, и избирайте цветови теми, за да персонализирате външния вид.

Най-добрите функции на Xmind

Богатите текстови стилове подобряват четимостта, независимо колко сложни са вашите мисловни карти.

Вградената функция за номериране ви позволява да изграждате етапи въз основа на идеи.

Създавайте графици за задачи, като използвате различните стъпки на мисловната карта, за да изградите опростен работен процес.

Споделяйте идеи, като създавате презентации с Pitch Mode.

Ограничения на Xmind

Някои потребители биха искали да има повече приставки и интеграции с други инструменти.

Настройките за размер на линиите и форма на възлите биха могли да бъдат по-усъвършенствани.

Цени на Xmind

Безплатно

Xmind Pro Annual : 59,99 $/година

Xmind Pro Monthly: 5,99 $/месец

Оценки и рецензии за Xmind

G2 : 4. 3/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

4. MindMeister

чрез MindMeister

MindMeister е един от най-красивите инструменти за мисловни карти. С цветно кодиране за по-голяма яснота, няма ограничение за подтемите – или за това колко задълбочени да бъдат вашите карти. Прикачените файлове и вградените медии допълват функционалността на инструмента, увеличавайки контрола ви върху вида и дълбочината на вашите мозъчни бури.

Най-добрите функции на MindMeister

Смесените оформления на картите ви позволяват да избирате измежду три различни стила на картографиране или да използвате различните опции в една и съща мисловна карта.

Превърнете мисловни карти в презентации и споделете идеите си с останалата част от екипа или заинтересованите страни.

Създавайте карти по-бързо от всякога благодарение на шаблоните за мисловни карти с различни оформления за всякакви случаи на употреба.

Добавете връзки, за да покажете взаимоотношенията между две идеи и да изградите по-добри работни процеси.

Ограничения на MindMeister

Безплатният план не включва всички функции.

Някои потребители смятат, че уеб версията е по-малко интуитивна в сравнение с приложението за настолни компютри.

Цени на MindMeister

Basic : Безплатно

Лично : 6 $/потребител/месец

Pro : 10 $/потребител/месец

Бизнес: 15 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за MindMeister

G2 : 4,3/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 рецензии)

5. FreeMind

чрез FreeMind

Freemind е безплатна алтернатива на Coggle, която опростява планирането на проекти, като подобрява мисловното картографиране и мозъчната атака. Интерфейсът е прост и имитира вида на традиционното мисловно картографиране с хартия и химикал. Ограничените функции поддържат фокуса върху мисловния процес без излишни екстри.

Най-добрите функции на FreeMind

Клавишните комбинации ви позволяват да начертаете идеите си, без да се налага да докосвате мишката.

Уеб хипервръзки подчертават възлите и предоставят ценен контекст.

Използвайте сгъваеми клони, за да разделите идеите на секции и да се фокусирате върху най-важното.

Графичните връзки създават връзки между възлите, за да подчертаят кои идеи зависят от или са свързани с други теми.

Ограничения на FreeMind

Няма опции за промяна на цветовите схеми или използване на цветово кодиране за подчертаване на връзки.

Интерфейсът може да бъде объркващ за новите потребители.

Цени на FreeMind

Безплатно

Оценки и рецензии за FreeMind

G2 : Н/Д

Capterra: 4,3/5 (10+ отзива)

6. Mindomo

чрез Mindomo

Mindomo е визуален инструмент за работния процес, който предлага мисловни карти, диаграми на Гант и конспекти за организиране на идеи. Използвайте онлайн инструмента за мисловни карти, за да създавате идеи за публикации в социалните медии, да опростите воденето на бележки и да подобрите сътрудничеството в екипа. ✅

Най-добрите функции на Mindomo

Стотици шаблони за мозъчна атака за различни случаи на употреба спестяват време, дават свобода на творчеството и подобряват концептуализацията.

Функциите за очертаване създават линейни връзки между идеите, като осигуряват яснота за работните процеси.

Съвместните диаграми на Гант, съчетани с мисловни карти, създават оптимизирана времева линия за управление на проекти.

Вградените функции за защита на данните и сигурност пазят вашите идеи в безопасност.

Ограничения на Mindomo

Липсата на интеграция с софтуер за управление на проекти означава, че няма начин да създавате автоматично задачи от вашите мисловни карти.

Цената е на потребител, което става скъпо, ако имате голям екип.

Цени на Mindomo

Безплатно

Премиум : 5,50 $/месец

Професионална : 13,50 $/месец

Екип: 16,50 $/месец

Оценки и рецензии за Mindomo

G2 : 4,5/5 (10+ рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

7. Lucidchart

чрез Lucidchart

Lucidchart е инструмент за сътрудничество, който улеснява екипите да обменят идеи и да организират мислите си. Интелигентните диаграми са по-усъвършенствани от другите опции в този списък, с функции като диаграми, контекстуални данни и интеграция с приложения.

Най-добрите функции на Lucidchart

Работи на всяко устройство, уеб браузър и операционна система, включително Windows, Linux и iOS.

Функциите за екипно сътрудничество, включително съвместно създаване, чат в редактора и курсори за съвместна работа, ви позволяват да работите в реално време.

Използвайте вграждаеми диаграми за свързване на данни и автоматична визуализация, за да добавите контекст към творческите идеи.

Интеграцията с приложения като Jira, Slack и Google Workspace осигурява безпроблемна работа с любимите ви инструменти.

Ограничения на Lucidchart

Интерфейсът за мащабиране и превъртане отнема малко време, за да свикнете с него.

Безплатната версия предлага много функции, но не ви позволява да отпечатвате мисловни карти.

Цени на Lucidchart

Безплатно

Индивидуален : 7,95 $/месец

Екип : 9 $/потребител/месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Lucidchart

G2 : 4,5/5 (над 4700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 рецензии)

8. MindManager

чрез MindManager

Изведете мозъчния штурм на ново ниво с MindManager, един надежден организационен инструмент. С всичко от мисловни карти и организационни диаграми до концептуални карти и Kanban табла, той е идеален за визуализиране на всички ваши работни процеси и творчески процеси.

Най-добрите функции на MindManager

Мисловните карти предлагат цветно кодиране, което ясно идентифицира сегментите и свързаните идеи.

Маркерите за приоритет привличат вниманието към най-важните идеи или концепции.

Потребителските полета ви позволяват да добавите контекст, за да доразвиете идеите си и да създадете по-ясно разбиране, когато ги споделяте с членовете на екипа.

Функцията „плъзгане и пускане” превръща линейните идеи в по-гъвкави, така че картата ви да бъде организирана по начин, който има смисъл за вас.

Ограничения на MindManager

Някои потребители установиха, че инструментът дава грешки, ако се опитат да отворят няколко големи мисловни карти едновременно.

Няма AI функции, които според някои хора биха били полезни за генериране на нови идеи и организиране на концепции.

Цени на MindManager

Essentials : 99 $/година

Професионална : 179 $/година или еднократна покупка за 369 $.

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за MindManager

G2 : 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 60 рецензии)

9. Miro

чрез Miro

Miro е визуално работно пространство, което предлага цифрови бели дъски за сложни мисловни карти. Повече от 60 милиона потребители се наслаждават на тази алтернатива на Coggle. Използвайте Miro, за да разработвате стратегии за идеи, да планирате пътни карти и да проектирате продукти, които обслужват вашите клиенти. ✍️

Най-добрите функции на Miro

Miro Assist, вграден AI инструмент, генерира мигновено мисловни карти въз основа на подсказки по теми.

Функцията „плъзгане и пускане” ви позволява да организирате мислите си и да създавате връзки между актуални идеи.

Персонализирайте дизайна с цветове, изображения и стилове, за да покажете идеите си като отражение на бранда на компанията.

Откажете се от PowerPoint и преминайте в режим „Презентация“, за да споделяте мигновено мисловните си карти, без да сменяте инструментите.

Ограничения на Miro

Макар и доста лесни за използване, има лека крива на обучение, за да се използват напълно всички функции.

Някои потребители биха искали да има по-добри интеграции на софтуера за управление на проекти.

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво : 8 $/член/месец

Бизнес : 16 $/член/месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Miro

G2 : 4. 8/5 (5100+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1300 рецензии)

10. Milanote

чрез Milanote

Milanote е платформа за визуално сътрудничество, която използва табла и карти за събиране и споделяне на идеи. Използвайте Milanote, за да създадете табло с настроения за вдъхновение за продукти или да създадете мисловна карта, свързваща идеи за нови кампании.

Най-добрите функции на Milanote

Десетки шаблони, включително планове за проекти, UX дизайн и шаблони за диаграми , спестяват време и усилия, когато дойде време да начертаете това, което имате в главата си.

Свържете идеите си с линии и използвайте текст, изображения и видеоклипове, за да опишете идеите си на едно място.

Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” е интуитивен, което улеснява преместването на идеите там, където те пасват най-добре.

Записвайте лични идеи, които са само за вашите очи, или настройте разрешенията, за да сътрудничите в реално време с членовете на екипа.

Ограничения на Milanote

Няма офлайн режим, така че трябва да сте свързани с интернет, за да свършите работата си.

Някои планове имат ограничения за картите на таблата или мисловните карти, което ограничава функционалността.

Цени на Milanote

Безплатно

На човек : 9,99 $/месец

Екип: 49 $/месец (до 10 души)

Оценки и рецензии за Milanote

G2 : 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 50 рецензии)

Създавайте по-добри мисловни карти с ClickUp

С тези алтернативи на Coggle можете да издигнете простите, опростени мисловни карти до нови висоти. Много от тези инструменти предлагат разширени функции като сътрудничество в реално време, цветово кодиране и интерфейси с функция „плъзгане и пускане” за по-добро създаване на мисловни карти.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да създавате организирани мисловни карти с повече контекст. Освен това, вградените AI инструменти генерират идеи, за които дори не сте мислили, а функциите за управление на задачите ви позволяват да превърнете тези идеи в изпълними задачи.