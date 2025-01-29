10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Canny през 2025 г.

Независимо в какъв бранш работите, обратната връзка от клиентите е от съществено значение за получаване на информация за вашия продукт и измерване на нивото на удовлетвореност. Един от инструментите, които помагат за това, е Canny.

С вградените аналитични инструменти Canny ви помага да събирате обратна връзка, да анализирате резултатите и да създадете пътна карта за продукта, за да споделите най-новите си функции с клиентите. ✨

Макар Canny да е полезен инструмент, цената му може да е недостъпна за малките предприятия. Освен това, единственият начин да получите обратна връзка в Canny е чрез продуктови пътни карти и гласуване (съжаляваме, няма формуляри за обратна връзка от клиенти, джаджи или NPS банери, от които да получите информация).

За щастие, Canny не е единственият ви вариант за инструменти за обратна връзка от клиенти.

Тук ще ви покажем какво да търсите в алтернативите на Canny. Освен това ще споделим 10-те най-добри алтернативи на Canny, за да можете да получите ценна информация, да подобрите продуктите си и да изградите успешни взаимоотношения с клиентите. ?

Какво да търсите в алтернативите на Canny?

Макар Canny да е добър инструмент, ако искате само общ преглед на мнението на клиентите за вашия продукт, някои инструменти предоставят по-задълбочени прозрения за по-добро вземане на решения. ?

Ето какво да търсите в алтернативна система за управление на обратна връзка на Canny:

Количествена обратна връзка : Неща като оценки за удовлетвореността на клиентите ви позволяват да идентифицирате бъгове и да следите тенденциите по-добре, отколкото простите показатели за гласуване на функции.

Канали за комуникация с клиенти : Постигнете : Постигнете комуникационните си цели и изградете по-добри взаимоотношения с хората си, като използвате чат, формуляри и имейли, за да се свържете с реални клиенти и да затворите цикъла на обратна връзка.

Сегментиране на потребителите : Не всички потребители са еднакви. Получавайте информация и предоставяйте на клиентите си това, от което се нуждаят, и проследявайте обратната връзка с помощта на сегментирани профили, които опростяват : Не всички потребители са еднакви. Получавайте информация и предоставяйте на клиентите си това, от което се нуждаят, и проследявайте обратната връзка с помощта на сегментирани профили, които опростяват анализа на заинтересованите страни

Множество показатели : Маркетинговите показатели като NPS и CSAT предоставят по-задълбочени познания за поведението на клиентите, за да можете да подходите към техните нужди от всеки ъгъл, докато събирате обратна връзка от клиентите.

Интеграции: Разполагате с богат набор от технологии? Изберете алтернатива на Canny с ключови функции и интеграции, които работят с любимата ви система за управление на обратна връзка, за да оптимизирате процеса.

С тези ключови функции можете да генерирате по-добра информация и да разберете клиентите си на по-значимо ниво. С тази информация на разположение, вашият екип може да създаде по-добри продукти, които отговарят на нуждите на вашите поддръжници.

10-те най-добри алтернативи на Canny, които можете да използвате

Готови ли сте да откриете най-добрите алтернативи на Canny за обратна връзка от клиенти? Нека се запознаем с 10-те най-добри опции, които можете да опитате още днес. От софтуер за цялостно управление на проекти до инструменти за управление на обратната връзка от клиенти – тук ще намерите най-подходящата опция за вашия бизнес. ?

Плъзнете и пуснете персонализирани полета в изгледа „Формуляр“, за да създадете изчерпателни анкети или да събирате обратна връзка в ClickUp 3. 0

Когато търсите алтернативен инструмент за управление на обратна връзка, който да замести Canny, е трудно да се намери по-добър от ClickUp. Този софтуер за управление на задачи ви помага да управлявате всичко – от натоварването на екипа ви до обратната връзка от потребителите. Използвайте го за управление на продукти, за да събирате обратна връзка от потребителите, да генерирате дискусии в екипа относно искания за функции и да създавате пътни карти за продуктови инициативи.

Персонализираните формуляри на ClickUp ви позволяват да получите необходимата обратна връзка от клиентите. Съберете екипа си, за да създадете рамки с условна логика за вашите формуляри и ги използвайте, за да събирате обратна връзка, да получите информация за исканията за функции, да покажете обратната връзка от клиентите в списъчен изглед и да проследявате обратната връзка за бъдещи пускания на продукти или сесии за мозъчна атака.

Генерирайте задачи от вашите формуляри и ги възлагайте на подходящите членове на екипа. Изберете от четири приоритета на задачите, за да ги маркирате според степента на спешност. Коментарите и известията незабавно актуализират наблюдателите и възложителите на задачите, за да задействат следващите стъпки в продуктовия план.

Подобрете организацията на задачите си, като добавите персонализирани етикети и използвате опциите за филтриране в изгледа „Списък“ и „Табло“, за да идентифицирате точно задачите с най-висок приоритет.

Табличният изглед на ClickUp ви позволява да създадете база данни с клиенти, пълна с информация, свързана с вашите продукти. Използвайте я, за да създавате таблици, да съхранявате информация за клиенти и да визуализирате данни. ?

ClickUp разполага с над 1000 шаблона, включително списъци с промени, формуляри за обратна връзка за продукти и проучвания за удовлетвореността на клиентите, за да събира и анализира информация за клиентите. Всеки от тях може да бъде персонализиран според вашите нужди, независимо дали сте малка фирма с малка група лоялни клиенти или голяма компания с стотици хиляди потребители.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Някои функции, като ClickUp AI , не са достъпни в безплатния план.

Въпреки че потребителският интерфейс е лесен за усвояване, има крива на обучение благодарение на огромния брой характеристики и функционалности.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)

2. UserVoice

чрез UserVoice

UserVoice е алтернатива на Canny.io, която се впуска по-дълбоко в обратната връзка от клиентите. Докато Canny предлага обратна връзка въз основа на гласуване, UserVoice отива по-далеч, като събира обратна връзка от различни източници, включително имейл, анкети, чат и автоматизирани формуляри за обратна връзка. Използвайте този инструмент, за да се възползвате от обратната връзка от потребителите и да създадете по-иновативни продукти. ⚒️

Най-добрите функции на UserVoice

Интелигентните интеграции с инструменти като Salesforce осигуряват по-добър работен процес и по-висока производителност.

Порталът за обратна връзка на марката създава конструктивно място, където потребителите могат да искат нови функции, да съобщават за грешки и да генерират по-добри цикли на обратна връзка.

Приложението за обратна връзка в приложението позволява на клиентите да предоставят информация директно на вашия уебсайт или в приложението ви, без да се налага да влизат в профила си или да преминават към друга страница.

Страничната лента за сътрудници позволява на търговските представители и агентите за обслужване на клиенти да споделят обратна връзка от потребители от всякакви приложения в интернет.

Ограничения на UserVoice

Ценовите планове могат да бъдат скъпи за този конкретен инструмент за управление на обратна връзка.

Има място за подобрения, когато става въпрос за маркиране на спам, който идва с реални отзиви от клиенти.

Цени на UserVoice

Essentials : 699 $/месец, фактурира се ежегодно

Pro : 899 $/месец, фактурира се ежегодно

Премиум : 1349 $/месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии в UserVoice

G2 : 4,5/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 60 отзива)

3. Jira Software на Atlassian

чрез Jira Software

Jira е инструмент за проследяване на проблеми, който маркира и проследява бъгове, създава пътни карти за продукти и събира информация от потребителите. Обичан от SaaS компаниите и стартиращите фирми, той е чудесен инструмент за събиране и анализиране на мненията на клиентите ви за вашите продукти. Освен това, той подчертава областите, които се нуждаят от подобрение, за да се насочите незабавно към наболелите проблеми. ✍️

Най-добрите функции на Jira Software

С над 2500 API интеграции, тази платформа работи с почти всеки инструмент от списъка ви с любими.

Персонализираните шаблони и автоматизирането на работния процес спестяват време и ви позволяват да създавате формуляри за обратна връзка, които са уникални за вашите продукти.

Използвайте вградените функции за отчитане, за да споделяте актуализации с екипа и да стимулирате дискусии за подобряване на продуктите и разширени функции.

Персонализираните табла ви позволяват да изолирате работата на продуктовия екип или да я свържете с други отдели за ефективни работни процеси за обратна връзка.

Ограничения на Jira Software

Някои потребители смятат, че интерфейсът може да бъде опростен, за да се улесни намирането на подходящите проекти и обратна връзка.

Разширеното планиране е ограничено до платените планове.

Цени на Jira Software

Безплатно

Стандартен : 7,75 $/потребител/месец

Премиум : 15,25 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jira Software

G2 : 4,3/5 (над 5500 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 13 300 отзива)

4. Pendo

чрез Pendo

Pendo е решение за клиентско преживяване, което опростява събирането на обратна връзка от потребителите. Вградено директно във вашето приложение или уебсайт, то позволява на потребителите да заявят ключови функции, да съобщят за проблеми с продукта и да получат необходимата им поддръжка. ?

Най-добрите функции на Pendo

Session Replay предоставя видеозапис на това как клиентите използват вашето приложение или сайт, за да получите реални прозрения за областите, които се нуждаят от подобрение.

Аналитичните данни в приложението предлагат количествени измервания на удовлетвореността, успеха и ангажираността на клиентите

Събирайте обратна връзка от клиентите на вашия сайт или приложение и незабавно добавяйте заявки към плана за развитие на вашите продукти.

Персонализираните ръководства помагат за разрешаването на често срещани проблеми на потребителите, които са свързани с вашите конкретни продукти, спестявайки време на екипа ви за обслужване на клиенти.

Ограничения на Pendo

Ценовите планове са по-скоро високи.

Персонализираните отчети са ограничени в мобилното приложение.

Цени на Pendo

Безплатно

Starter : Започва от 7000 долара на година в зависимост от броя на активните потребители

Растеж : Свържете се с нас за цени

Портфолио: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Pendo

G2 : 4. 4/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

5. UserTesting

чрез UserTesting

Най-добрият начин да разберете потребителите си е да се поставите на тяхно място. С UserTesting можете да видите какво виждат клиентите ви, когато използват продуктите ви, и да се запознаете с обратната връзка от потребителите, за да създадете продукти, които те ще използват ежедневно. ?

Най-добрите функции на UserTesting

Специално създадените мрежи и партньорски мрежи ви позволяват да се насочите към клиенти на различни пазари и сегменти, за да разберете техните нужди.

Тестовете за използваемост, тестовете за кликвания и анкетите предоставят динамични прозрения, които са по-информативни от обикновените тестове за гласуване.

Измервайте ефективността с показатели за лоялност, доверие и употреба, определени от клиентите.

Таблата за управление, базирани на машинно обучение, предлагат предложения за промени, с които да се отличите от конкуренцията.

Ограничения на UserTesting

За да предоставят обратна връзка, потребителите трябва да отворят нов раздел, така че това не е инструмент в приложението.

Някои потребители искат по-добра валидация и верификация на потребителите

Цени на UserTesting

Основни характеристики : Персонализирани цени

Разширено : Персонализирани цени

Ultimate: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за UserTesting

G2 : 4,5/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

6. Frill

чрез Frill

Frill е инструмент за управление на обратната връзка от клиентите, който можете да използвате като уеб приложение или джаджа. Използвайте функциите за персонализиране, за да създадете уникални табла, където да обсъждате идеи и да отговаряте на нуждите на клиентите. ?

Най-добрите функции на Frill

Персонализираните табла ви позволяват да записвате идеи, да създавате инициативи и да отговаряте на въпросите на потребителите.

Неограничена обратна връзка чрез джаджи, независимо от ценовия план

Създайте публична пътна карта въз основа на обратната връзка от потребителите, за да споделите какви промени се подготвят.

Обявленията (версията на Frill на инструмент за проследяване на промените) незабавно информират потребителите, когато пуснете нова функция или продукт.

Ограничения на Frill

Всички коментари се публикуват незабавно, което може да е неприятно за компаниите, които искат да одобряват коментарите, преди да бъдат публикувани.

Поддръжката на клиенти се осъществява главно чрез имейл, което може да забави проектите за обратна връзка.

Ценообразуване на Frill

Стартъп : 25 $/месец

Бизнес : 49 $/месец

Растеж : 149 $/месец

Enterprise: Започва от 349 долара

Оценки и рецензии на Frill

G2 : 4,8/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

7. Nolt

чрез Nolt

Обратната връзка от клиентите не трябва да бъде скучна. Поне така смятат лидерите зад Nolt. Като една от най-добрите алтернативи на Canny, това приложение предлага впечатляваща визуална табло за обратна връзка, което потребителите ще обичат да използват при събирането на обратна връзка.

Това не само предлага по-добро клиентско преживяване, но и увеличава вероятността потребителите да се ангажират с вашите продукти и да споделят своите идеи. ?

Най-добрите функции на Nolt

Персонализираните статуси и полета ви позволяват да създавате персонализирани работни процеси, които са подходящи за вашия екип.

Използвайте публични или частни настройки за форумите за обратна връзка от клиентите си в зависимост от нуждите на вашия бизнес.

Функциите за персонализиране на бранда ви позволяват да добавите свой собствен стил и индивидуалност към формулярите за обратна връзка и таблата.

Пълният контрол над потребителите, споменаванията и гласуването улеснява изграждането на обратна връзка, която е информативна и свободна от нецензурни изрази или друга забранена информация.

Без ограничения

Простият потребителски интерфейс и дизайн са лесни за използване, но ограничават възможностите при големи обеми обратна връзка.

Някои потребители биха искали да има повече интеграции

Цени на Nolt

Essential : 39 $/месец

Pro : 89 $/месец

Enterprise: Налично при поискване

Оценки и рецензии за Nolt

G2 : 5/5 (15+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 40 отзива)

8. AlphaOS FeatureOS

чрез AlphaOS

FeatureOS, преименуван от HelloNext, е инструмент, който ви позволява да събирате и анализирате обратна връзка от клиенти в голям мащаб. Вместо да събирате информация само от гласуване за функции, този инструмент ви позволява да анализирате ангажираността на клиентите с няколко подхода. ?

FeatureOS най-добри функции

Инструментът за пътна карта ви позволява да създавате продуктови пътеки въз основа на обратна връзка от потребителите или от нулата и да ги споделяте незабавно с вашите читатели.

Събирайте обратна връзка, използвайки различни методи, включително джаджи, табло за гласуване, анкети, вградени елементи и формуляри.

Changelog информира потребителите с визуални елементи, изскачащи прозорци и известия, за да не пропуснат нито един нов продукт или функция.

Интеграциите с инструменти като Slack, Intercom, Linear и ClickUp опростяват работните процеси, като използват всички ваши инструменти.

Ограничения на FeatureOS

Той има по-малко функции от другите инструменти в този списък, но цената му отразява това.

В началото е необходимо да се запознаете с функциите на продукта.

Цени на FeatureOS

Runway : 29 $/месец

Take Flight : 79 $/месец

Fly High: 149 $/месец

Оценки и рецензии за FeatureOS

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

9. FeedBear

чрез FeedBear

Дните на разпръснатите отзиви, събрани в имейли, обаждания до поддръжката и заявки за продажби, са вече минало. С FeedBear всички отзиви на вашите клиенти се съхраняват удобно на едно място.

Инструментът за обратна връзка от потребителите предлага 14-дневен безплатен пробен период, преди да се ангажирате. Подобрете разработването на продукти, като използвате множество табла за идеи, като потребителите гласуват за любимите си опции и като създадете пътна карта за успеха на продукта. ?️

Най-добрите функции на FeedBear

Автоматичните известия информират потребителите, когато сте направили промени, които са поискали.

Таблата и задачите показват на екипа върху какво работите и улесняват определянето на следващите стъпки.

Простият интерфейс ви помага да създадете формуляри за обратна връзка за по-малко от минута.

Добавете логото, бранда и индивидуалността си към напълно персонализирания дизайн.

Ограничения на FeedBear

Потребителите биха искали да има повече възможности за персонализиране на полетата в софтуера за управление на обратната връзка.

FeedBear не е достъпен на всички езици, което ограничава използването му за чуждестранни фирми и клиенти.

Цени на FeedBear

Стартиращ бизнес : 49 $/месец

Бизнес : 99 $/месец

Enterprise: Персонализирана цена, започваща от 499 $/месец

Оценки и рецензии за FeedBear

G2 : Н/Д

Capterra: 4,8/5 (над 20 отзива)

10. Savio

чрез Savio

Създаден за B2B SaaS екипи, Savio прави създаването на пътна карта, базирана на данни, по-лесно от всякога. Избягвайте хаотичната обратна връзка в електронните таблици и използвайте този инструмент, за да организирате отчетите за клиентите от различни екипи, включително продажби, продукти и маркетинг. ?‍?

Най-добрите функции на Savio

Обратната връзка се групира незабавно в сходни категории, което улеснява идентифицирането на искания за функции и области, в които потребителите желаят подобрения на продуктите.

Затворете цикъла на обратна връзка и изпращайте незабавни персонализирани известия, за да уведомите потребителите, че сте чули техните опасения.

Вградените показатели ви позволяват да анализирате обратната връзка, за да определите приоритетите на най-важната работа.

Интеграциите включват Help Scout, разширения за Chrome и Salesforce.

Ограничения на Savio

Някои функции като Kanban табла и табла за гласуване липсват.

Функцията за търсене на билети може да бъде по-интуитивна за инструмента за управление на обратната връзка.

Цени на Savio

Essential : 49 $/първи потребител/месец, допълнителни потребители 29 $/месец всеки

Професионална : 99 $/първи потребител/месец, допълнителни потребители 49 $/месец всеки

Бизнес: 299 $/първи потребител/месец, допълнителни потребители 59 $/месец всеки

Оценки и рецензии за Savio

G2 : 4,8/5 (5+ отзива)

Capterra: 5/5 (1+ отзива)

Получете по-добра информация за клиентите си още сега с ClickUp

С тези алтернативи на Canny можете да получите по-добра обратна връзка от клиентите и да продължите да усъвършенствате процесите и продуктите си.

От инструменти, които улесняват гласуването за функции, до вградени функции за анализ и управление на задачи, сега е по-лесно от всякога да подобрите преживяването за вашия екип и вашите клиенти. ?

В тази връзка, регистрирайте се в ClickUp още днес и се свържете с вашите потребители, за да им предоставите продукти, които те обичат.

С автоматизиране на задачите, персонализирани форми, изгледи и приоритети (да не говорим за хилядите интеграции), можете лесно да се синхронизирате с екипа си по всяко време и навсякъде, за да гарантирате по-голяма удовлетвореност на клиентите. ?