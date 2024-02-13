10 безплатни шаблона за доклад след действие за цялостна оценка

Отчетите след действие бяха разработени за първи път от американската армия с цел оптимизиране на тренировъчните упражнения, но с течение на годините те се превърнаха в стандартна практика за анализ след приключване на проектите в бизнеса. Те са част от ретроспективния процес за оценка на завършени проекти в по-конкретни термини, като технически корекции или извлечени поуки.

Създаването на доклади след действие може да бъде психически изтощително, защото често трябва да обсъждате с голям екип, за да решите проблема. За щастие, шаблоните могат да улеснят значително работата!

Шаблоните за доклади след действие предлагат структуриран подход към ретроспективния анализ, спестявайки ви време с предварително проектиран формат с вече готови раздели и заглавия.

В тази статия ще разгледаме 10-те най-добри шаблона за доклади след действие, които ви помагат да разсъждавате ефективно върху завършени проекти, като ви оставят повече ресурси за вземане на решения и подобряване на резултатите. ?

Какво е шаблон за доклад след действие?

Докладите след действие (AAR) са инструменти за организационно обучение, които помагат за оценяване на проекти, инциденти и процеси. Те насърчават погледа назад към миналите преживявания, за да се идентифицират успехите и неуспехите, да се засилят практиките, които работят, и да се посочат потенциалните рискове за бъдещи проекти.

Шаблонът за доклад след действие в бизнеса е предварително създаден и форматиран документ, който предоставя рамка за създаване на AAR. Той очертава заглавията, разделите и ключовата информация, която трябва да бъде включена в доклада, което улеснява екипите да провеждат анализ след проекта и да документират своите заключения. ?

Повечето шаблони за доклади след действие са създадени, за да дадат отговор на четири въпроса:

Какви бяха очакваните резултати? Какви бяха реалните резултати? Какво се получи добре и защо? Как можем да се подобрим?

Шаблоните могат да включват и компоненти за планиране, подготовка, изпълнение и последващи действия, за да се гарантира цялостен процес на преглед и подобрение на текущите проекти.

Какво прави един добър шаблон за доклад след действие?

За да бъде функционален, шаблонът за доклад след действие трябва да бъде:

Ясен и прост: Шаблонът трябва да има ясна структура, съдържаща всички съществени раздели, като наблюдения, подробности за събитието, извлечени поуки и препоръки. Настройваем: Добрият шаблон за доклад след действие обикновено е настройваем, за да се адаптира към брандинга и подхода на вашата компания при вземането на решения, и може да се приспособи към уникалните нужди на даден проект. Подкрепящ: Трябва да предоставя подсказки или въпроси, които да насочват потребителите в анализа им на доклада след действие. Сътрудничество: Трябва да позволява въвеждането на информация от ръководителите на екипи, служителите и други заинтересовани страни, за да се насърчи изчерпателното отчитане. Идеални са функциите за добавяне на коментари и лепящи се бележки. Визуално привлекателни: Трябва да можете да включвате таблици, графики и диаграми, за да направите доклада след действие привлекателен и информативен. Референтен: Позволява кръстосани препратки, служейки като хранилище на Позволява кръстосани препратки, служейки като хранилище на извлечени поуки , коригиращи мерки и планове за действие за бъдещи проекти.

10 шаблона за доклади след действие с най-високо качество, които можете да използвате

Огромният брой налични шаблони за доклади след действие може да ви накара да се почувствате като дете в магазин за бонбони. ?

За ваша радост, ние съставихме списък с 10 шаблона за доклади след действие от водещи доставчици като ClickUp и SlideTeam, за да ви помогнем да оцените ефективността на завършените си проекти. Нека разгледаме техните полезни функции и потенциални приложения по-долу.

1. Шаблон за доклад след действие на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за доклад след действие на ClickUp

Шаблонът за доклад след действие на ClickUp е универсален инструмент за проучване на резултатите от всеки проект или вътрешен процес. Той следва изпитан процес за преглед на действията, за да получите достъп до ключови знания от вашите колеги, без да ги претоварвате.

Този подходящ за начинаещи шаблон в Doc ви помага да създадете всеобхватен документ с предварително подготвени раздели за участниците, целите на проекта, заинтересованите страни, обхвата и идеите за семинара. ?

Шаблонът създава условия за оценка на изпълнението на проекта чрез сравняване на очакваните и действителните резултати. Можете да определите целите и очакваните резултати преди или по време на проекта и да ги превърнете в задачи. Използвайте персонализирани статуси, за да проследявате напредъка им до края на проекта.

След като сте готови за упражнението AAR, вашият екип може да прегледа резултатите на една страница и веднага да стигне до заключения. Този преглед на действията ще ви помогне при бъдещи проекти и ще ви позволи да идентифицирате извлечените поуки.

Завършете доклада си с заключение, обобщаващо основните точки от дискусията, и представете на екипа си реалистичен план за бъдещи действия.

Този шаблон на Doc може да бъде част от вашата база от знания в ClickUp Docs, за да правите по-добри изводи. Вашите данни за оценка и извлечените поуки остават централизирани за бъдещи справки за представянето.

Тъй като ClickUp се интегрира с популярни услуги за електронна поща и инструменти за видеоконферентна връзка, можете да споделите готовия шаблон за преглед на действията с заинтересованите страни от проектния екип с няколко кликвания.

2. ClickUp Опростен шаблон за доклад след действие

Изтеглете този шаблон ClickUp Опростен шаблон за доклад след действие

Оценете успеха на вашия проект, събитие или дейност с минималистичния, но функционален шаблон за доклад след действие на ClickUp.

Този лесен за използване шаблон на Doc е разделен на четири подстраници за подробно отчитане на действията след действие. Да предположим, че вашата технологична компания прави преглед на пускането на най-новия си смартфон. Ето как тези подстраници биха били полезни:

Общ преглед на упражнението: Въведете основната информация, като например: Обхват на упражнението: Пускане на пазара на модел смартфон XYZ Дата на започване: ДД/ММ/ГГ Дата на приключване: ДД/ММ/ГГ Област на мисията: Пазар на мобилни технологии Цели и задачи: Постигане на 10% увеличение на пазарния дял в рамките на първите три месеца Потенциални рискове: Технически проблеми и непредвидимо търсене Обхват на упражнението: Пускане на пазара на модел смартфон XYZ Дата на започване: ДД/ММ/ГГ Крайна дата: ДД/ММ/ГГ Област на мисията: Пазар на мобилни технологии Цели и задачи: Постигане на 10% увеличение на пазарния дял в рамките на първите три месеца Потенциални рискове: технически проблеми и непредвидимо търсене Анализ на основните способности: Оценете предизвикателствата, свързани с различни аспекти на упражнението, като например дизайн на продукта и промотиране на пазара. Доклад за основни способности: Задълбочете се в конкретни способности, като например маркетинг, подчертаване на силни страни, области за подобрение (например целеви маркетинг за конкретни сегменти клиенти) и препоръки за подобрение (например най-добри практики в бранша). План за подобрение: Включете кратък преглед на плана за подобрение, като очертаете области като: Фокус (например, увеличение на продажбите с 20% през следващото тримесечие) Отделът, към който се отнася (маркетинг, разработка на продукти или верига за доставки) Продължителност Фокус (например, увеличение на продажбите с 20% през следващото тримесечие) Отделът, към който се отнася (маркетинг, разработване на продукти или верига за доставки) Продължителност

Обхват на упражнението: Пускане на пазара на модел смартфон XYZ

Дата на започване: ДД/ММ/ГГ

Крайна дата: ДД/ММ/ГГ

Област на мисията: Пазар на мобилни технологии

Цели и задачи: Постигане на 10% увеличение на пазарния дял в рамките на първите три месеца

Потенциални рискове: технически проблеми и непредвидимо търсене

Фокус (например, увеличение на продажбите с 20% през следващото тримесечие)

Отделът, към който се отнася (маркетинг, разработване на продукти или верига за доставки)

Продължителност

Шаблонът е напълно персонализируем, така че можете да променяте всяка част от документа, за да го съобразите с вашия подход към докладите след действие. Добавяйте колони към таблиците, преименувайте заглавията, създавайте нови страници или изтривайте ненужни раздели, за да го съобразите с вашия проект. ?

3. Шаблон за ежедневен план за действие на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за ежедневен план за действие на ClickUp

Ако ръководите голям проект с много подвижни части, се нуждаете от по-практичен процес на мониторинг на доклада след действие преди срещите. Разделете сложните проекти на управляеми задачи с шаблона за ежедневен план за действие на ClickUp.

Този мощен инструмент ви помага да сътрудничите с екипа си по проекта за постигане на целите и да следите ежедневните резултати на едно място. Изпълнявайте задачите и записвайте стратегическия си подход, за да подобрите бъдещите си резултати.

Използвайте този шаблон за списък, за да добавите задачи с конкретни крайни срокове. На ваше разположение са персонализирани полета, които ви помагат да определяте приоритети с цветни етикети, да управлявате натоварването и да проследявате важни дати. Използвайте коментари, за да откривате и преглеждате рисковете, свързани с изпълнението.

Вижте всичките си задачи като карти, организирани по отдели в изгледа „Табло с цели“. Картите предоставят кратка информация за задачите, с възможност да добавите допълнителни подробности, да прикачите файлове и да добавите бележки. Актуализирайте задачите на отдела без усилие чрез просто действие „плъзгане и пускане“.

Отворете изгледа „Времева линия на Гант“, за да проверите зависимостите между задачите и да получите ясна представа за най-малките отклонения в пътната карта или резултатите от проекта, което ще ви позволи да се съсредоточите върху тяхното разрешаване.

4. Шаблон за план за действие на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за действие на ClickUp

Преглеждайте ежедневни, седмични, месечни и тримесечни планове за действие, като използвате шаблона за план за действие на ClickUp. Този интерактивен шаблон за бяла дъска може да направи процеса ви на AAR изключително визуален и ангажиращ, като служи като 100% персонализирано платно за записване на прегледи. Начертайте процесите си, използвайте свързващи елементи, за да свържете прегледите със задачите, или използвайте форми и цветове за категоризация. ?

Този шаблон позволява добавянето на лепящи се бележки за идентифициране на заинтересованите страни или задачите. Премествайте ги чрез плъзгане и пускане, за да промените статуса на напредъка им от „Завърши“ и „В процес“ на „Завършено“.

Добавяйте или променяйте текст, или използвайте функцията за рисуване, за да очертавате, подчертавате или свързвате елементи за по-лесна навигация. Шаблонът има вградени аналитични и визуализационни функции за проследяване на показателите за напредък и измерване на резултатите.

5. Шаблон за план за действие за връщане на работа в ClickUp

Изтеглете този шаблон ClickUp Шаблон за план за действие при връщане на работа

Управлението на хибридни екипи, които преминават от дистанционна работа към работа на място, може да бъде предизвикателство, както и подпомагането на служители, които се връщат на работа след продължителна почивка. Шаблонът за план за действие при връщане на работа на ClickUp е специално създаден за фирми, които се нуждаят от подкрепа в следните области:

Управление на работното пространство

Безопасно завръщане на работа след прекъсване

Планиране на връщането на работа за отделни работници

Този шаблон с цветно кодиране ще ви помогне да идентифицирате и приложите основните стъпки за всеки сценарий на връщане на работа, като гарантирате безопасност и последователност през целия процес.

Те предлагат хармонично съчетание на гъвкавост и организация, като предоставят полета и статуси за определяне на цели, ясен график на задачите и стъпки за действие. Проследявайте назначените лица, за да видите дали се нуждаят от помощ, разпределяйте ресурси и изберете ръководителя на отдела, отговорен за всяка задача.

Проследявайте задачите в изгледа „Времева линия на Гант“ и създайте реалистичен график чрез прост интерфейс с функция „плъзгане и пускане“. Вижте как даден служител или отдел се адаптира към работата, като отворите изгледа „Табло с цели“, който показва показатели за изпълнението на задачите.

Шаблонът позволява настройка на повтарящи се задачи за редовни проверки с вашия екип, подобрявайки ефективността на вашите отчети след действие.

6. Шаблон за план за действие в строителството на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за действие на ClickUp Construction

Шаблонът за план за действие в строителството на ClickUp помага на строителните екипи да очертаят стъпките и стратегиите, необходими за постигане на ангажиментите, като поставят основите за ефективни цикли на преглед. ?

Използвайте шаблона като централен център за възлагане на задачи с крайни срокове, определяне на бюджети и организиране на подзадачи за по-голяма прозрачност. Получавате стандартни раздели, които да обхванете:

Времева рамка Обхват на работата Планове за управление на ресурсите Оценки на разходите Планирайте актуализации Протоколи от срещи и дневен ред Формуляри за събиране на данни

Тези раздели ви помагат да сравните действителните дейности с планираните резултати в реално време. Вашите колеги могат да използват функцията за коментари в ClickUp, за да добавят контекстуални актуализации относно ревизии, цени или корекции на запасите, за да създадат бързи доклади след действие.

Управлявайте строителните си проекти с изгледа „Цели“ и вижте статуса на завършените проекти, групирани по отдели. Използвайте динамичния изглед „Времева линия на Гант“, за да проследявате по-лесно важните етапи. Това е изключително визуален инструмент за планиране на задачи чрез плъзгане и пускане на желаната дата.

7. Шаблон за постмортем анализ на проект в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за анализ на проекта ClickUp

Научете се от миналите грешки и идентифицирайте областите, които се нуждаят от подобрение, с шаблона за постмортем анализ на проекта на ClickUp. Това е най-добрият инструмент за размисъл по срещите за анализ след действие, след като проектът ви официално е приключил.

Започнете, като изпратите на екипа си Формуляра за въвеждане на информация – документ, съдържащ приоритетни и неприоритетни теми за обсъждане, заедно с етикети на отделите. Записаните отговори са достъпни в Списъка с вписвания.

Този шаблон за анализ след действие ви позволява да разделите информацията за проекта в следните категории:

Успех : Постижения, заслужаващи признание

Предизвикателство : Препятствия, срещнати по време на проекта

Задача след проекта : Незавършени задачи след приключване на проекта

Ефективност на екипа : Аспекти, свързани с цялостната работа в екип

Изводи: Обобщени заключения

По време на срещата за анализ след действие таблото за състоянието може да служи като платформа за дискусия. Използвайте колоната „Нов запис“, за да добавите компонент за преглед и го преместете в подходящото състояние с помощта на функцията „плъзгане и пускане“.

Таблото „Среща след приключване на проекта“ служи като обзор на целия списък, обобщавайки най-важните моменти, слабите страни и препятствията на проекта. Таблото „Незавършени задачи“ показва действията, договорени след приключване на проекта.

8. Шаблон за план за подобрение на доклада след действие от SlideTeam

Използвайте шаблона за план за подобрение на доклада за анализ след действие на SlideTeam, за да създадете план за подобрение след оценка на негативните резултати от вашия проект.

Шаблонът за план за подобрение на доклада след действие на SlideTeam е персонализирана PowerPoint презентация, с която можете да представите визуално и да обсъдите идеи за подобрение с екипа си.

Шаблонът разделя обсъждането на доклада за действията след операцията на пет етапа:

Основни способности: Определете основните ресурси или компетенции, които трябва да притежавате, за да оцените точно и : Определете основните ресурси или компетенции, които трябва да притежавате, за да оцените точно и подобрите представянето след събитие или проект (например инструмент за анализ на данни или способности за критично мислене). Област за подобрение: Идентифицирайте части от проекта, които не са се представили добре. Коригиращи действия: Предложете стъпки, които да се предприемат, за да се коригират проблемните области в бъдеще. Елемент на способността: Разпознайте основните характеристики, необходими за постигане на стратегическите цели (например по-решителни лидери или по-силно управление на работната сила). Основен отговорен служител: Назначете служители, отговорни за подобряването на всеки елемент.

Можете да адаптирате шаблона, за да съответства на вашата марка, като промените шрифта, размера на буквите, цветовете или всеки друг елемент според вашите предпочитания. Използвайте свои собствени икони или добавете фигури и графики за по-атрактивна презентация. ?

9. Шаблон за доклад след действие в Word от SpeedyTemplate

Оценете плана си за непрекъснатост на дейността и докладвайте за областите, които се нуждаят от подобрение, като използвате шаблона за доклад след действие на Word от SpeedyTemplate.

Ако искате да оцените и подобрите бизнес плана си, шаблонът за доклад след действие на Word от SpeedyTemplate може да ви помогне.

Шаблонът е създаден, за да подпомага упражненията по плана за непрекъснатост на дейността (BCP). За непосветените, BCP се използва за тестване, оценка и валидиране на ефективността на текущите ви операции и процеси, така че да сте подготвени да реагирате и да се възстановите от кризисни ситуации.

Този шаблон за доклад след действие документира взаимодействията между ситуацията и реакцията, оценява ефективността и ефикасността на стратегиите за реакция и предлага препоръки за подобрение.

Използвайте шаблона, за да въведете важна информация като учението по плана за непрекъснатост на дейността, датата и мястото на учението, както и участниците в него. Попълнете предварително създадените полета в тялото на документа, като посочите типа, настройките и общата информация за учението.

В следващия раздел представете обобщение на наученото. Опишете ограниченията и успехите на плана, както и доколко упражнението съответства на моделите на комуникация на вашия екип. След това представете откритите проблеми заедно с коригиращите действия за тяхното разрешаване. ✅

10. Шаблон за доклад след действие от AlertMedia

Уверете се, че сте се поучили от грешките, допуснати в предишни проекти, като ги оцените подробно с помощта на шаблона за доклад след действие на AlertMedia.

Искате да сте по-подготвени за кризисни ситуации? Открийте пропуските в реакцията си при извънредни ситуации, като използвате шаблона за доклад след действие на AlertMedia, и извлечете поуки от грешките, за да гарантирате, че вашата организация е по-добре подготвена за бъдещи критични събития. ⚒️

Използвайте шаблона, за да запишете знанията, придобити от реални извънредни ситуации или тренировки, заедно с мерките, които можете да приложите, за да използвате силните страни и да отстраните недостатъците в плана си за реагиране при извънредни ситуации. Това ще ви помогне да формулирате стратегия за подобряване на готовността си, ако в бъдеще възникне подобна ситуация.

Шаблонът ви помага да напишете изчерпателен план за действие след приключване и гарантира, че сте обхванат следните основни раздели:

Резюме след инцидента : Обсъдете какво се очакваше от ръководителя на екипа и проекта.

Преглед на инцидента : Опишете какво се е случило

Анализ на инциденти : Предоставяйте технически подробности, свързани с инцидента, за бъдещи действия.

Възможни подобрения: Прегледайте неуспешните елементи и обсъдете как може да бъде подобрен вашият процес.

Превърнете грешките в стъпала към успеха с тези точни шаблони за планове след действие.

Ученето от минали неуспехи е ключът към успеха, затова обогатете техниките си за оценка с нашата експертна селекция от шаблони за доклади след действие. Независимо дали размишлявате върху проект, процес или нежелана ситуация, тези шаблони ще ви насочат към коригиращи мерки.

Библиотеката с шаблони на ClickUp предлага много други полезни инструменти, които подпомагат бизнес операциите, работните процеси по проектите и практиките за управление на екипи с минимални усилия. Разгледайте ги още днес! ?