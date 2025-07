10 ứng dụng thay thế Things 3 tốt nhất để quản lý công việc trong năm 2025

Có ba điều chúng tôi thích ở Things 3: Giao diện người dùng gọn gàng, tích hợp nhiều lịch và tên nghe như bộ ba phim kinh dị kinh điển — Ai đã xem Things 1 và 2 chưa? ?‍♀️

Tuy nhiên, ngay cả những thứ yêu thích của chúng ta cũng có những khuyết điểm, và Things 3 cũng không ngoại lệ. Khả năng truy cập, giá cả, chức năng tổng thể và thiếu tính năng cộng tác là những điểm còn nhiều điều cần cải thiện của Things 3.

Vậy bạn cần làm gì?

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế có thể đáp ứng mọi tính năng còn thiếu và hơn thế nữa. Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn!

Với tất cả các ứng dụng năng suất hiện có, việc tìm kiếm ở nơi khác có thể khiến bạn choáng ngợp. Chúng tôi sẽ giúp bạn sắp xếp các lựa chọn của mình với danh sách ngắn gồm chín ứng dụng thay thế Things 3 tốt nhất.

Những yếu tố cần lưu ý khi chọn giải pháp thay thế cho Things 3?

Things 3 chỉ có sẵn trong hệ sinh thái Apple, có nghĩa là bạn cần có máy Mac, iPhone hoặc iPad để sử dụng. Và vì không có ứng dụng dựa trên web, bạn chỉ có thể truy cập danh sách công việc cần làm từ thiết bị của mình, không thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet.

Ghi chú nhanh, định dạng với các tính năng chỉnh sửa phong phú và chuyển mục nhập thành công việc có thể theo dõi mà bạn có thể truy cập từ mọi nơi

Mặc dù Things 3 không có phí đăng ký hàng tháng, nhưng ứng dụng này cũng không có phiên bản miễn phí. Ngoài ra, bạn sẽ phải trả một khoản phí riêng cho mỗi thiết bị iOS của mình (49,99 USD để thêm vào Mac, 19,99 USD để thêm vào iPad và 9,99 USD để thêm vào iPhone hoặc Apple Watch, tổng cộng là 80 USD).

Ứng dụng này cũng không có tính năng cộng tác, vì vậy ứng dụng này phù hợp hơn với cá nhân hơn là nhóm. Ngay cả những cá nhân đang cố gắng lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ ở bãi biển với những người bạn thân nhất của mình cũng có thể cần tìm kiếm ứng dụng khác để mọi người cùng đồng bộ hóa. ?️

Khi tìm kiếm ứng dụng thay thế tốt nhất cho Things 3, chúng tôi muốn một ứng dụng có những điểm mạnh tương tự nhưng ít nhược điểm hơn. Dưới đây là danh sách các hàm và tính năng mà mọi ứng dụng danh sách công việc tốt nên có:

Thiết kế thân thiện với người dùng

Mẫu danh sách công việc để thiết lập nhanh chóng

Ứng dụng web

Tính năng cộng tác

Kế hoạch miễn phí hoặc giá cả phải chăng

10 ứng dụng thay thế tốt nhất cho Things 3 để sử dụng

Đây là một số ứng dụng thay thế Things 3 yêu thích của chúng tôi. Mặc dù không có ứng dụng nào được đóng gói trong giấy nâu buộc bằng chuỗi, nhưng chín ứng dụng này cung cấp sự kết hợp mạnh mẽ của các tính năng được liệt kê ở trên và bao gồm các tùy chọn cho người dùng iOS, Android và Microsoft.

Tạo danh sách công việc rõ ràng, đa chức năng để dễ dàng quản lý ý tưởng và công việc của bạn từ mọi nơi với Danh sách kiểm tra nhiệm vụ ClickUp

ClickUp không chỉ là một công cụ quản lý công việc, mà còn là một bộ công cụ hoàn chỉnh. ?️

Trong khi các ứng dụng danh sách việc cần làm được thiết kế cho cá nhân và các công cụ quản lý dự án được thiết kế cho nhóm, ClickUp được thiết kế cho cả hai. Các tính năng mạnh mẽ của nó có thể mở rộng để phù hợp với các dự án có kích thước khác nhau. Vì vậy, cho dù bạn đang cố gắng tổ chức tìm kiếm căn hộ hay ra mắt sản phẩm, ClickUp có thể giúp bạn hoàn thành công việc.

Nền tảng này có các không gian sáng tạo, như Bảng trắng và Tài liệu ClickUp, nơi bạn có thể động não ý tưởng và bảng dự án, nơi bạn có thể tạo Danh sách kiểm tra nhiệm vụ lồng nhau và giao chúng cho các thành viên khác.

Với giao diện người dùng trực quan bao gồm chức năng kéo và thả cùng hàng trăm tính năng quản lý công việc động như Thẻ, Danh sách kiểm tra và Trường Tùy chỉnh, bạn có thể sắp xếp quy trình làm việc theo cách của mình. Và với ứng dụng máy tính để bàn, ứng dụng web và ứng dụng di động của ClickUp cho iPhone hoặc Android, bạn sẽ có thể truy cập công việc của mình ở mọi nơi.

Các tính năng tốt nhất

Giới hạn

Vì ClickUp có rất nhiều tính năng có thể tùy chỉnh, người dùng lần đầu tiên có thể cần thời gian để làm quen

Không phải tất cả các tính năng của ClickUp đều có sẵn trong gói miễn phí

Giá

Miễn phí vĩnh viễn

Không giới hạn: 7 USD/người dùng/tháng

Kinh doanh: 12 USD/người dùng/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét

G2: 4.7/5 (8.350+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (3.720+ đánh giá)

2. Workflowy

qua Workflowy

Phương châm của Workflowy là "một cách đơn giản hơn để tổ chức công việc của bạn". Đơn giản là điểm mạnh lớn nhất của Workflowy.

Ứng dụng quản lý công việc này cho phép bạn tạo danh sách gạch đầu dòng lồng nhau, để bạn có thể sắp xếp các nhiệm vụ cha vào một danh sách, sau đó chia nhỏ từng điểm thành các công việc con bằng cách thêm một danh sách lồng nhau dưới nhiệm vụ chính.

Bạn có thể tiếp tục chia nhỏ các mục thành các nhóm nhỏ hơn, để thêm công việc con, công việc con của công việc con, công việc con của công việc con của công việc con, v.v.

Workflowy có sẵn dưới dạng ứng dụng web, ứng dụng máy tính cho Windows, MacOS và Linux, và ứng dụng di động cho iOS hoặc Android.

Các tính năng tốt nhất

Thiết kế đơn giản giúp ứng dụng này cực kỳ dễ sử dụng, không cần thời gian học hay khởi động

Các tính năng cộng tác trực quan cho phép bạn mời bất kỳ ai vào danh sách của mình bằng cách chia sẻ liên kết và bạn có thể cấp quyền chỉ xem hoặc quyền chỉnh sửa cho từng cộng tác viên của mình

Giới hạn

Workflowy có các tùy chọn định dạng giới hạn, khiến bạn khó phân biệt các công việc của mình trong nháy mắt

Giao diện người dùng không phải là kiểu chỉ và nhấp như nhiều ứng dụng khác trong danh sách này, và bạn có thể cần phải học một số phím tắt để sử dụng nền tảng này một cách hiệu quả

Giá

Cơ bản: Miễn phí

Pro: $4.99 mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét

G2: 4.4/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (10+ đánh giá)

3. Google Tasks

qua Google TasksBoard

Nếu bạn đã quen thuộc với Google Workspace, thì Google Tasks có thể dễ dàng phù hợp với quy trình làm việc hiện tại của bạn.

Mặc dù người dùng từng phàn nàn rằng Google Tasks thiếu một số tính năng quan trọng mà các ứng dụng danh sách công việc khác cung cấp (như đồng bộ với ứng dụng lịch), nhưng các bản cập nhật gần đây đã có những cải tiến đáng kể. Vì vậy, ứng dụng này thực sự là hiện thân của câu châm ngôn "Nếu lần đầu không thành công…". ?

Giờ đây, mọi công việc bạn nhận được qua Gmail, cuộc hẹn bạn thêm vào Lịch Google hoặc nhắc nhở bạn đặt qua Trợ lý Google đều được thêm vào ứng dụng Tasks theo thời gian thực. Vì vậy, bạn không cần phải chuyển qua lại giữa các ứng dụng nữa. ?

Giờ đây, khi bạn tham khảo Google Tasks, bạn sẽ thấy tất cả các công việc hàng ngày của mình ở một nơi. Vì được phát triển bởi Google, đây là một ứng dụng tuyệt vời cho người dùng Android, nhưng họ cũng cung cấp ứng dụng cho iOS và máy tính để bàn.

Các tính năng tốt nhất

Nếu bạn đã sử dụng hệ sinh thái Google, tính năng đồng bộ hóa thời gian thực với các ứng dụng Google khác giúp bạn dễ dàng sắp xếp tất cả công việc của mình ở một nơi

Các tính năng chia sẻ tương tự như chia sẻ trong Tài liệu Google cho phép bạn mời người khác xem hoặc chỉnh sửa danh sách của mình

Bảng Kanban cho phép bạn theo dõi tiến độ công việc cần làm hoặc sắp xếp danh sách công việc theo chủ đề

Giới hạn

Google Tasks chắc chắn là một ứng dụng danh sách việc cần làm chứ không phải là một công cụ quản lý dự án. Ứng dụng này không có lịch quản lý dự án và các tính năng của nó không đủ tiên tiến để tổ chức các dự án phức tạp

Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản Google, chẳng hạn như tài khoản công việc và tài khoản cá nhân riêng biệt, bạn sẽ không thể xem tất cả các công việc cần làm của mình ở một nơi. Bạn sẽ phải kiểm tra tài khoản Tasks được liên kết với từng tài khoản Google riêng biệt

Giá

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

4. 2Do

qua 2Do

2Do là ứng dụng danh sách công việc cần làm giàu tính năng với giao diện người dùng mà ngay cả các nhà thiết kế cũng phải ngưỡng mộ.

Ngay cả với khả năng sắp xếp, lọc, gắn thẻ, thêm địa điểm, đặt phạm vi ngày và chỉnh sửa hàng loạt, một trong những điều ấn tượng nhất về 2Do là nó tích hợp rất nhiều hàm trong một bố cục gọn gàng. ?

Bạn có thể sử dụng ứng dụng này để thiết lập danh sách việc cần làm đơn giản hoặc tương tự như Things 3, bạn có thể sử dụng nó để thực hiện kế hoạch năng suất Getting Things Done (GTD), nơi bạn ghi lại ý tưởng và sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên.

2Do tự quảng cáo là một trình quản lý công việc cá nhân và chắc chắn được thiết kế để nâng cao năng suất cá nhân, không phải năng suất nhóm. Ứng dụng này dành cho những người cô độc trên thế giới. ?

Ứng dụng này cũng phù hợp nhất cho người dùng Mac. Nền tảng này ban đầu chỉ là một ứng dụng danh sách công việc cần làm cho thiết bị Mac và iOS, nhưng hiện đã có sẵn dưới dạng ứng dụng Android. Phiên bản máy tính để bàn vẫn chỉ có sẵn trên MacOS.

Các tính năng tốt nhất

Thông báo dựa trên địa điểm sẽ nhắc nhở bạn về các công việc, như "mua đồ tạp hóa" hoặc "lấy đồ giặt là" bất cứ khi nào chúng ở gần và dễ hoàn thành

Các tính năng lập lịch nâng cao giúp bạn dễ dàng thiết lập các công việc lặp lại với tần suất tùy ý

Tìm kiếm nâng cao giúp bạn có thể lập kế hoạch cho nhiều dự án và hàng trăm công việc cùng lúc mà không bỏ sót bất kỳ công việc nào

Giới hạn

Mô hình giá của 2Do rất giống với mô hình giá của Things 3, nghĩa là không có phiên bản miễn phí. Bạn sẽ trả một khoản phí một lần và có quyền cài đặt chương trình trên tối đa năm thiết bị

Không có tính năng cộng tác, vì vậy bạn không thể mời người khác chỉnh sửa danh sách công việc hoặc phân công nhiệm vụ của mình

Giá

Giấy phép người dùng đơn lẻ: 49,99 USD

Giấy phép nhiều người dùng: 149,99 đô la

Đánh giá và nhận xét

G2: 3.5/5 (2+ đánh giá)

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

5. Đã có

qua Gone

Nếu trò chơi hóa là cách duy nhất để bạn có thể thuyết phục bản thân làm bất cứ điều gì, chúng tôi hiểu điều đó. Đôi khi, tất cả chúng ta đều cần một chút động lực thêm. Ứng dụng Gone cung cấp động lực đó bằng cách hoạt động như bộ đếm ngược trong một trò chơi năng suất. ⏱️

Khi bạn thêm một mục việc cần làm, mục đó sẽ chỉ hiển thị trong danh sách của bạn trong 24 giờ trước khi biến mất. Hoàn thành tất cả công việc của bạn để giành chiến thắng trong ngày.

Bạn sẽ nhận được thông báo khi công việc sắp hết thời hạn để có thể hoàn thành kịp thời. Vào cuối tuần, bạn sẽ nhận được điểm số cho biết tỷ lệ phần trăm công việc bạn đã hoàn thành trong vòng 24 giờ. Hệ thống này giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về lượng công việc có thể hoàn thành trong một ngày và giúp bạn phát triển kỹ năng quản lý khối lượng công việc hiệu quả hơn.

Các tính năng tốt nhất

Yếu tố trò chơi hóa của ứng dụng này có thể thúc đẩy bạn hoàn thành nhiều công việc hơn

Thiết kế danh sách công việc đơn giản, dễ sử dụng mà không cần thời gian làm quen

Dòng thời gian 24 giờ giúp bạn tập trung vào các công việc hàng ngày và tránh làm việc quá sức

Giới hạn

Gone chỉ có sẵn dưới dạng ứng dụng di động cho thiết bị iOS. Ứng dụng này không có sẵn cho máy tính để bàn hoặc Android, và bạn chỉ có thể truy cập từ iPhone hoặc iPad của mình, không thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet

Các công việc bị biến mất có thể khiến một số mục trong danh sách công việc của bạn bị bỏ sót hoặc khiến bạn phải nhập lại nhiều lần trước khi hoàn thành

Giá

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

6. Akiflow

qua Akiflow

Ứng dụng này dành cho những người có nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành. ?

Akiflow là một phần mềm lập lịch công việc cũng như danh sách công việc, giúp bạn theo dõi các việc cần làm và lịch của mình cùng một lúc. Nó cũng tích hợp với các công cụ quản lý dự án khác như ClickUp, Asana, Trello, Jira và Todoist, để bạn có thể nhập các nhiệm vụ của mình từ nhiều nền tảng và sử dụng Akiflow để sắp xếp, ưu tiên và lên lịch cho từng nhiệm vụ.

Ứng dụng này là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người dùng muốn phân tích chi tiết từng ngày của mình. Ứng dụng này có sẵn dưới dạng ứng dụng web hoặc ứng dụng máy tính cho Mac hoặc Windows. Ứng dụng di động cho iOS và Android hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm beta.

Các tính năng tốt nhất

Chức năng phân chia thời gian cho phép bạn kéo và thả các mục từ danh sách công việc cần làm vào lịch để lên lịch ngay lập tức cho từng công việc

Tính năng hộp thư đến và lịch giúp đơn giản hóa quá trình thu thập và lên lịch công việc bằng cách hiển thị danh sách công việc cần làm và lịch bên cạnh nhau

Tích hợp cho phép bạn nhập công việc từ các ứng dụng bạn sử dụng nhiều nhất, như Slack, Gmail, Notion và ClickUp, để bạn có thể dành ít thời gian hơn cho việc tổng hợp danh sách việc cần làm

Giới hạn

Mặc dù có bản dùng thử miễn phí trong bảy ngày, nhưng không có gói miễn phí và giá hàng tháng cao so với các ứng dụng danh sách việc cần làm khác

Nhiều người dùng thấy các tính năng này hoạt động tốt hơn cho quản lý công việc hơn là quản lý dự án , vì vậy bạn có thể cần một công cụ khác nếu đang lên kế hoạch cho các dự án nhóm phức tạp

Giá

Kế hoạch hàng tháng: 24,99 USD/tháng

Kế hoạch hàng năm: 14,99 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét

G2: 5/5 (30+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (50+ đánh giá)

Xem danh sách các lựa chọn thay thế gần nhất cho Akiflow

7. Microsoft To Do

qua Microsoft To Do

Năm 2015, Microsoft đã mua Wunderlist, một trong những ứng dụng danh sách việc cần làm phổ biến nhất vào thời điểm đó. Họ đã lấy các tính năng khóa của Wunderlist, tích hợp chúng vào Microsoft To Do và ngừng phát hành ứng dụng đầu tiên để chuyển sang To Do, ứng dụng tích hợp vào hệ sinh thái Microsoft 365.

Vì vậy, nếu mọi việc bạn làm đều chạy trên hệ sinh thái đó, thì Microsoft To Do sẽ phù hợp một cách hoàn hảo với quy trình làm việc của bạn.

Chương trình này hoạt động tốt với Microsoft Planner và Outlook, đồng thời tự động thêm các công việc được giao trong Planner hoặc các email được đánh dấu trong Outlook vào danh sách công việc cần làm của bạn. Mặc dù ứng dụng này phù hợp nhất với người dùng 365, nhưng nó cũng có sẵn cho iOS hoặc Android.

Các tính năng tốt nhất

Bố cục của ứng dụng này trông rất giống một cuốn sổ kế hoạch hàng ngày , vì vậy bạn sẽ có thể hình dung ra ngày và tuần của mình sắp tới theo một định dạng quen thuộc

Dễ dàng lên lịch các công việc lặp lại, ngay cả trên lịch tùy chỉnh

Bạn có thể cộng tác trong các công việc bằng cách chỉ định các mục cho người khác trực tiếp từ To Do hoặc từ Microsoft Planner

Giới hạn

Mặc dù To Do có một số tùy chọn để tùy chỉnh bố cục trực quan của ứng dụng, nhưng các tùy chọn này bị giới hạn và nhiều người dùng phàn nàn rằng không có đủ tính năng định dạng nâng cao

Không có chế độ xem lịch tích hợp, vì vậy bạn chỉ có thể xem công việc của mình ở định dạng danh sách

Giá

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét

G2: 4.4/5 (60+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (2.750+ đánh giá)

8. Taskade

qua Taskade

Taskade là sự kết hợp giữa ứng dụng quản lý công việc cá nhân và ứng dụng quản lý dự án nhóm, với các tính năng nằm giữa hai loại ứng dụng này. ?‍♂️

Đây là lựa chọn tốt cho người dùng cá nhân hoặc nhóm nhỏ. Tuy nhiên, các nhóm lớn có thể thấy các tính năng của ứng dụng này không đủ mạnh mẽ.

Nếu bạn là người thường xuyên xem danh sách công việc trên thiết bị di động, thì bạn sẽ thích thiết kế ứng dụng gốc của Taskade. Ứng dụng này chạy nhanh và có các tùy chọn tiện ích giúp bạn hình dung các công việc cần làm và tiến độ dự án.

Ứng dụng di động có sẵn cho iOS hoặc Android. Ngoài ra còn có ứng dụng máy tính cho Mac, Windows và Linux, cũng như phần mở rộng trình duyệt cho Chrome, Firefox và Edge.

Các tính năng tốt nhất

Taskade giúp bạn dễ dàng quản lý các công việc cần làm trong công việc và cuộc sống cá nhân trong một ứng dụng với các khu vực riêng biệt cho từng phần của cuộc sống

Các tính năng cộng tác không chỉ bao gồm khả năng phân công công việc cho đồng nghiệp mà còn có tính năng gọi video trong ứng dụng, cho phép bạn trò chuyện trực tiếp

Ứng dụng này có các tính năng ghi chú mạnh mẽ để brainstorming và ghi chép tài liệu, hoặc cho giai đoạn thu thập thông tin trong quy trình Getting Things Done của bạn

Tính năng phác thảo để quản lý công việc

Giới hạn

Taskade chỉ cung cấp một số tích hợp, vì vậy bạn sẽ phải thêm hầu hết các công việc của mình theo cách thủ công, thay vì nhập tự động

Nhiều người dùng cho biết họ muốn có thêm tùy chọn tùy chỉnh và cho rằng giao diện có vẻ lộn xộn

Giá

Miễn phí

Gói cơ bản: $4 mỗi tháng

Ưu đãi đặc biệt: $8 mỗi tháng

Pro: $19 mỗi tháng

Kinh doanh: 49 USD/tháng

Ultimate: $99 mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét

G2: 4.7/5 (25+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (45+ đánh giá)

9. Todoist

qua Todoist

Đối với một ứng dụng quản lý công việc đơn giản, gọn gàng và có tổ chức, Todoist là một lựa chọn dễ sử dụng.

Bạn có thể tạo danh sách kiểm tra hàng ngày cơ bản hoặc thêm nhiều dự án và tạo danh sách kiểm tra riêng cho từng dự án. Có các tính năng chia sẻ đơn giản. Bạn có thể mời người khác tham gia dự án của mình và phân công công việc cho các thành viên gia đình hoặc thành viên nhóm.

Ứng dụng này hoạt động với nhiều chiến lược năng suất cá nhân, bao gồm GTD và kỹ thuật Pomodoro. Mặc dù bạn cũng có thể sử dụng nó để tổ chức các dự án nhóm đơn giản, nhưng nó là một công cụ quản lý công việc tốt hơn so với công cụ quản lý dự án.

Todoist có sẵn dưới dạng ứng dụng máy tính cho Mac, Windows hoặc Linux, ứng dụng di động cho iOS hoặc Android và phần mở rộng trình duyệt cho Chrome, Firefox, Edge và Safari.

Các tính năng tốt nhất

Các lời nhắc bằng ngôn ngữ tự nhiên cho phép bạn tạo công việc mới hoặc lịch lặp lại tùy chỉnh chỉ bằng cách nhập nội dung trong đầu

Tính năng Dự án cho phép bạn tạo danh sách công việc riêng biệt cho công việc, cuộc sống cá nhân và các danh mục khác

Tính năng Karma cho phép bạn theo dõi năng suất của mình một cách trực quan bằng các biểu đồ và bảng biểu thể hiện tỷ lệ hoàn thành công việc của bạn

Giới hạn

Nhắc nhở không có sẵn trong gói miễn phí

Tích hợp hạn chế khiến bạn khó kết nối với email, lịch hoặc ứng dụng ghi chú của mình

Giá

Gói cho người mới bắt đầu/người mới sử dụng: Miễn phí

Gói Pro: 4 USD/tháng

Gói Doanh nghiệp: 6 USD/thành viên/tháng

Đánh giá và nhận xét

G2: 4.4/5 (760+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (2.250+ đánh giá)

10. TickTick

qua TickTick

TickTick là ứng dụng quản lý công việc phổ biến giúp cá nhân và nhóm duy trì sự tổ chức và năng suất. Với TickTick, người dùng có thể tạo danh sách công việc cần làm, đặt nhắc nhở, lên lịch công việc và cộng tác với người khác.

So sánh TickTick và Todoist!

Các tính năng tốt nhất

Đồng hồ Pomodoro tích hợp sẵn

Nhắc nhở lịch trình cùng với cảnh báo dựa trên địa điểm

Có sẵn cho iOS (iPhone & iPad) và Android

Giới hạn

Không đồng bộ lịch gốc

Tùy chọn tích hợp giới hạn

Phiên bản miễn phí bị giới hạn chỉ 99 công việc (chúng tôi mong muốn con số này ít nhất là một con số tròn ?)

Giá

Gói Basic có thể được nâng cấp lên gói Premium với giá 27,99 USD/năm

Đánh giá và nhận xét

Capterra: 4.8/5 (80+ đánh giá)

G2: 4.5/5 (80+ đánh giá)

Khám phá các lựa chọn thay thế TickTick!

Tìm ứng dụng phù hợp để thay thế Things 3

Người ta nói những điều tốt nhất trong cuộc sống là miễn phí, và bạn có thể bắt đầu sử dụng ClickUp — một trong những lựa chọn thay thế tốt nhất cho Things 3 — miễn phí ngay bây giờ.

Với ClickUp, bạn có thể tổ chức Không gian Làm việc theo cách của riêng bạn. Bạn có thể tạo danh sách công việc riêng biệt cho công việc và cuộc sống cá nhân, đồng thời sắp xếp các việc cần làm để đạt được bất kỳ mục tiêu dài hạn nào.

Ngoài ra, hơn 1.000 mẫu có thể tùy chỉnh sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các công việc liên quan đến những sự kiện quan trọng trong cuộc sống. Vì vậy, cho dù bạn đang hoàn tất việc mua căn nhà đầu tiên, lên kế hoạch cho đám cưới hay sắp xếp lịch nội dung cho blog của mình, ClickUp sẽ giúp bạn tìm ra mọi việc cần làm và hoàn thành chúng.

Đây là ứng dụng hoàn hảo để lập kế hoạch cho những việc nhỏ, việc lớn và tất cả mọi việc khác. Dùng thử ClickUp miễn phí ngay hôm nay.