Các loại nhà quản lý dự án: Vai trò, kỹ năng và con đường sự nghiệp khác nhau

Bạn đã bao giờ tổ chức một chuyến đi nhóm, nhưng đến phút chót mọi người lại thay đổi kế hoạch? Giờ hãy tưởng tượng bạn phải làm việc đó hàng ngày với quy mô lớn hơn nhiều. Đó chính là quản lý dự án! Từ việc ra mắt một ứng dụng mới đến xuất bản một tạp chí thời trang, cần có nhiều loại quản lý dự án khác nhau để các ngành công nghiệp tiếp tục phát triển.

Một số PM điều phối các dự án tài chính có rủi ro cao, trong khi những người khác đảm bảo các chiến dịch tiếp thị tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu.

Dù là trong lĩnh vực công nghệ, y tế hay sự kiện, các nhà quản lý dự án giỏi nhất sẽ mang lại trật tự cho sự hỗn loạn, đảm bảo thời hạn được tuân thủ, ngân sách được kiểm soát và các nhóm làm việc cùng nhau.

Bạn tò mò muốn biết mình phù hợp với vị trí nào? Hãy khám phá các loại nhà quản lý dự án trong các ngành công nghiệp.

Về cơ bản, quản lý dự án là hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Đó là cách có cấu trúc để lập kế hoạch, tổ chức và lãnh đạo các nhóm để mang lại kết quả đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách. Nếu không có quản lý dự án, các dự án sẽ bị trôi dạt, các ưu tiên sẽ xung đột và các nhóm sẽ làm việc vòng vo.

Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn làm việc trong một dự án lớn — có thể là ra mắt sản phẩm mới, cải tiến trang web hoặc tổ chức sự kiện trong ngành.

Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn cố gắng hoàn thành mọi việc mà không có kế hoạch. Công việc chồng chất, thời hạn trôi qua, và trước khi bạn nhận ra, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Đó là lúc quản lý dự án ra tay cứu nguy.

Bất kể bạn làm việc trong lĩnh vực nào, các nhà quản lý dự án đều giám sát các bộ phận chuyển động để mọi thứ diễn ra suôn sẻ:

Nếu không có kế hoạch rõ ràng, các nhóm sẽ lãng phí thời gian, ngân sách vượt quá kiểm soát và thời hạn trở nên vô nghĩa. Quản lý dự án giúp mọi thứ đi đúng hướng ngay cả khi những thách thức bất ngờ xuất hiện.

Không phải mọi dự án đều diễn ra theo cùng một cách. Đó là lý do tại sao các nhóm khác nhau sử dụng các phương pháp quản lý dự án khác nhau để phù hợp với nhu cầu của họ:

Việc thành thạo các công cụ quản lý dự án và lựa chọn phương pháp quản lý dự án phù hợp là yếu tố phân biệt giữa các dự án diễn ra suôn sẻ và các dự án hoàn toàn hỗn loạn. Với việc các doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm các loại nhà quản lý dự án khác nhau, đây là thời điểm lý tưởng để trau dồi kỹ năng của bạn.

Các nhà quản lý dự án có nhiều hình thức và kích thước khác nhau; một số xử lý các hệ thống CNTT phức tạp, trong khi những người khác điều phối các dự án xây dựng quy mô lớn hoặc các chiến dịch tiếp thị trị giá hàng triệu đô la.

Vai trò của bạn với tư cách là quản lý dự án phụ thuộc vào ngành, loại dự án bạn quản lý và các kỹ năng bạn mang đến cho công việc.

Dưới đây là phân tích chi tiết về một số vai trò quản lý dự án có nhu cầu cao nhất trong các ngành.

Công nghệ phát triển nhanh chóng, và các nhà quản lý dự án CNTT đảm bảo mọi thứ từ triển khai phần mềm đến nâng cấp an ninh mạng đều diễn ra theo đúng kế hoạch.

Nếu bạn từng tự hỏi làm thế nào một công ty có thể chuyển đổi sang nền tảng đám mây mới một cách suôn sẻ mà không làm gián đoạn hoạt động hàng ngày, thì đó là nhờ có sự đóng góp của một nhà quản lý dự án CNTT đằng sau hậu trường.

Đảm bảo an ninh mạng, tuân thủ quy định và tích hợp hệ thống mượt mà

Đảm bảo các nhóm khác nhau (kỹ thuật, sản phẩm, an ninh mạng) luôn phối hợp nhịp nhàng

$98.500–$140.000 mỗi năm (thay đổi tùy theo kinh nghiệm, ngành nghề và chứng chỉ như PMP, Scrum Master)

Các tòa nhà chọc trời, đường cao tốc và sân vận động không tự xây dựng được, các nhà quản lý dự án xây dựng đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách và tuân thủ các quy định.

Cho dù là giám sát các dự án xây dựng cụ thể hay quản lý các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn, công việc của họ là điều phối mọi thứ, từ bản thiết kế đến kiểm tra cuối cùng.

Đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn và yêu cầu pháp lý

Đảm bảo dự án thành công bất chấp sự chậm trễ do thời tiết hoặc thiếu hụt nguyên vật liệu

75.000 đến 119.000 đô la Mỹ mỗi năm (cao hơn đối với các vai trò chuyên môn như quản lý dự án kiến trúc và quản lý dự án điện)

Đằng sau mỗi quảng cáo lan truyền, chiến dịch truyền thông xã hội hiệu quả cao hoặc ra mắt sản phẩm, có một nhà quản lý dự án tiếp thị đảm bảo mọi thứ diễn ra như đồng hồ. Nếu không có họ, thời hạn sẽ bị bỏ lỡ, ngân sách sẽ vượt quá kiểm soát và các nhóm sáng tạo sẽ bị mắc kẹt trong vòng lặp sửa đổi vô tận.

$69.000–$111.500 mỗi năm (cao hơn trong các ngành như công nghệ và thương mại điện tử)

Bệnh viện, phòng thí nghiệm nghiên cứu và các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe không chỉ hoạt động nhờ các bác sĩ và y tá — họ còn dựa vào các nhà quản lý dự án chăm sóc sức khỏe để cải thiện dịch vụ chăm sóc bệnh nhân, tối ưu hóa hệ thống bệnh viện và triển khai công nghệ cứu sống.

Từ triển khai phần mềm quản lý bệnh viện mới đến điều phối các sáng kiến y tế công cộng, vai trò này rất quan trọng trong lĩnh vực y tế.

Đảm bảo tuân thủ các quy định y tế nghiêm ngặt và các quy trình an toàn cho bệnh nhân

$84.000–$127.500 mỗi năm (thay đổi tùy theo lĩnh vực y tế và kinh nghiệm)

Từ thiết kế các nhà máy năng lượng tái tạo tiên tiến đến giám sát phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn, các nhà quản lý dự án kỹ thuật đảm bảo các dự án phức tạp luôn đi đúng hướng.

Cho dù làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật dân dụng, cơ khí, điện hoặc hàng không vũ trụ, họ đều là cầu nối giữa thực thi kỹ thuật và lập kế hoạch chiến lược.

Đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn, tiêu chuẩn ngành và giới hạn ngân sách

$90.500 đến $130.500 mỗi năm (tùy thuộc vào ngành nghề và chuyên môn)

Trong các ngành công nghiệp phát triển nhanh như phát triển phần mềm, thiết kế sản phẩm và khởi nghiệp công nghệ, quản lý dự án truyền thống thường không đủ linh hoạt.

Đó là lúc các nhà quản lý dự án Agile (hoặc Scrum Master) xuất hiện. Họ ưu tiên khả năng thích ứng, tốc độ và tiến độ lặp đi lặp lại. Thay vì các kế hoạch cứng nhắc, họ giúp các nhóm làm việc trong các chu kỳ ngắn và hiệu quả được gọi là sprint.

$98.500 đến $141.000 mỗi năm (chứng chỉ Scrum Master chính thức từ tổ chức uy tín giúp tăng tiềm năng thu nhập)

Các vai trò này nêu bật cách quản lý dự án thích ứng với các ngành khác nhau, từ các dự án kỹ thuật có cấu trúc đến thế giới phát triển Agile thay đổi nhanh chóng.

👀 Bạn có biết? Thuật ngữ Scrum được lấy cảm hứng từ môn bóng bầu dục

Năm 1986, Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka đã sử dụng hình thức "scrum" trong thể thao làm phép ẩn dụ trong bài báo của họ trên tạp chí Harvard Business Review, The New New Product Development Game.

Họ mô tả cách các nhóm nhỏ, đa chức năng có thể thúc đẩy dự án tiến lên thông qua sự hợp tác, giống như các cầu thủ bóng bầu dục chuyền bóng cho nhau trong khi sprint về phía mục tiêu.

Khái niệm này sau này đã trở thành nền tảng của khung làm việc Agile Scrum mà chúng ta sử dụng ngày nay!