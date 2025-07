10 Cuốn Sách Bán Hàng Tốt Nhất Mà Mọi Chuyên Gia Bán Hàng Cần Có Trong Năm 2025

Thế giới bán hàng luôn thay đổi. Nhờ các công nghệ như AI và các công cụ tự động hóa bán hàng, những người hoài nghi dự đoán rằng công việc bán hàng sẽ biến mất trong 20 năm tới.

Tuy nhiên, con người vẫn đưa ra quyết định mua hàng dựa trên cảm xúc. Đây chính là nơi các nhà quản lý bán hàng tiếp tục tạo ra sự khác biệt.

Các chuyên gia bán hàng xuất sắc sở hữu một số kỹ năng bổ trợ cho bán hàng, bao gồm lắng nghe đồng cảm, hợp tác với các nhóm khác và trở thành cố vấn cho người mua. Các nhà lãnh đạo bán hàng giỏi nhất cũng sử dụng trí tuệ cảm xúc của mình để nâng cao tinh thần của nhóm và kết nối với khách hàng.

Tin tốt là gì? Bạn có thể trau dồi những kỹ năng này bằng cách đọc một số cuốn sách hay nhất về bán hàng. Chúng tôi đã tổng hợp danh sách 10 cuốn sách như vậy cho các nhà quản lý bán hàng và nhóm bán hàng.

Từ các kỹ thuật bán hàng truyền thống, công thức tăng tốc bán hàng để quản lý hiệu suất bán hàng, tư duy tăng trưởng đến tâm lý bán hàng, những cuốn sách này cung cấp các ví dụ thực tế và lời khuyên hữu ích cho cả những người mới bắt đầu cũng như các chuyên gia bán hàng dày dạn kinh nghiệm.

Hãy bắt đầu ngay!

10 Cuốn Sách Bán Hàng Giúp Chuyên Gia Bán Hàng Phát Triển và Nâng Cao Kỹ Năng Bán Hàng

1. Cỗ máy bán hàng tối thượng

qua Amazon

Giới thiệu về sách

Tác giả(s) : Chet Holmes

Năm xuất bản : 2008

Thời gian đọc ước lượng : 15 giờ

Mức độ khuyến nghị : Từ người mới bắt đầu đến trung cấp

Số trang : 336 trang

Đánh giá 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4. 5/5 (Amazon)

*Xu hướng bán hàng đến rồi đi. Không phải tất cả xu hướng đều phù hợp với công ty của bạn. Cuốn sách bestseller của Chet Holmes, The Ultimate Sales Machine, giúp bạn xác định những xu hướng bền vững nhất.

Trong cuốn sách cơ bản về bán hàng này, tác giả chia sẻ 12 chiến lược để tạo ra doanh số mới và thu hút khách hàng thân thiết. Ngay cả khi bạn chỉ áp dụng một trong những chiến lược này, bạn cũng có thể tăng gấp đôi doanh số của mình.

Cuốn sách trang bị cho bạn những kỹ năng bán hàng thực tế để thu hút khách hàng cao cấp, tuyển dụng nhân tài và cải thiện đáng kể phương pháp bán hàng của bạn.

Holmes đưa ra những ví dụ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày để giúp nhóm bán hàng hình dung hiệu quả các tình huống thực tế và tối ưu hóa quy trình bán hàng.

Ví dụ, ông dạy cách giáo dục khách hàng bằng cách sử dụng chiêu bán giày. Khi bạn bán giày bằng cách gọi điện thoại cho khách hàng tiềm năng, bạn có thể bán được cho một số ít người mua. Nhưng nếu bạn tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng một tập tài liệu miễn phí về chân và sức khỏe, bạn sẽ bán được cho những người muốn mua giày và xây dựng kết nối với khách hàng trong tương lai.

Ông nhấn mạnh việc đào tạo liên tục cho nhóm bán hàng hiện tại của bạn để họ luôn nhớ những bài học. Theo ông, "Làm chủ không có nghĩa là làm 4000 việc; thay vào đó, bạn có thể làm 12 việc 4000 lần. "

Đối với nhân viên bán hàng cá nhân, ông chia sẻ những mẹo như tránh nói lung tung và thay vào đó, hành động như một cố vấn đáng tin cậy. Ví dụ, khi một cặp vợ chồng mua nhà đầu tiên, một nhân viên bán hàng giỏi sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách nói: "Mua nhà là một quyết định lớn, và các bạn không nên vội vàng. "

Những lời khuyên của ông về cách nhắm mục tiêu những người ra quyết định trong các công ty lớn, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, quản lý bán hàng và lập trình lại tư duy sẽ giúp ích cho ban quản lý và các nhóm tiếp thị và bán hàng.

"Người cung cấp nhiều thông tin nhất và tốt nhất cho thị trường sẽ luôn đánh bại người chỉ muốn bán sản phẩm hoặc dịch vụ. "

Điểm chính:

Đừng chỉ bán một sản phẩm; hãy bán toàn bộ cửa hàng và rút ngắn chu kỳ bán hàng

Xây dựng tiêu chuẩn cao trong văn hóa bán hàng của bạn

Hãy nhắm đến những khách hàng tiềm năng lớn. Những khách hàng tiềm năng tốt nhất sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian bán hàng

Nâng cao kỹ năng giao tiếp và trí tuệ cảm xúc, và làm cho các tương tác của bạn trở nên cá nhân hóa

Với tư cách là một công ty, hãy hoàn thiện chiến lược bán hàng, chiến thuật tiếp thị, kỹ năng bán hàng và quy trình bán hàng của công ty

Nhận xét của độc giả:

"Chet Holmes đã đơn giản hóa một cách xuất sắc nghệ thuật tăng trưởng bán hàng dài hạn. Bắt đầu với một quyết tâm và sự tập trung kiên định, như ông nói, để xuất sắc trong 12 Chiến lược thay vì 4000. Tạo ra bài thuyết trình có giá trị cao và các mục tiêu chiến lược bán hàng để tuyển dụng và giữ chân những nhân viên giỏi nhất. Cuốn sách này chắc chắn sẽ được thêm vào danh sách những cuốn sách phải mang theo hàng ngày của tôi để tham khảo. Rất khuyên bạn nên mua ngay👍"

2. SPIN Selling

qua Amazon

Giới thiệu về cuốn sách

Tác giả(s) : Neil Rackham

Năm xuất bản : 2021

Thời gian đọc ước lượng : 7 giờ

Mức độ khuyến nghị : Từ người mới bắt đầu đến nâng cao

Số trang : 197 trang

Đánh giá 4.6/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 6/5 (Amazon)

Bạn đang bị mắc kẹt với các phương pháp bán hàng truyền thống? Bạn cần giúp đỡ để chốt các giao dịch lớn? Nếu câu trả lời là có, rất có thể bạn đang mắc phải lỗi cơ bản giống như hầu hết các nhân viên bán hàng khác. Bạn cần chuyển sang quy trình bán hàng tập trung vào khách hàng.

SPIN Selling của Neil Rackham giải quyết thách thức trong việc đối phó với "bán hàng phức tạp", tức là bán các sản phẩm cao cấp hoặc có giá trị cao. Một trong các chương của cuốn sách, "Mồi nhỏ không câu được cá lớn", khẳng định rằng trừ khi bạn đã nghiên cứu kỹ và hiểu rõ nhu cầu chính xác của khách hàng cao cấp, bạn sẽ không thể đạt được thành công.

Để áp dụng chiến lược bán hàng, tác giả đề xuất khung bán hàng SPIN, cho phép các nhóm đặt câu hỏi phù hợp trong các cuộc hội thoại bán hàng trong bốn lĩnh vực sau:

Tình huống: Những câu hỏi này nhằm tìm hiểu mục tiêu và mục đích cơ bản của khách hàng tiềm năng. Hiểu sâu hơn về hoàn cảnh hiện tại, mục tiêu kinh doanh và các yếu tố môi trường của người mua

Vấn đề: Những câu hỏi này giúp các nhóm bán hàng tìm hiểu sâu hơn về những thách thức của khách hàng tiềm năng trong việc đáp ứng nhu cầu cụ thể của họ. Chúng giúp xác định các lĩnh vực cơ hội tiềm ẩn và rõ ràng

Ý nghĩa: Các câu hỏi tiếp theo này được xây dựng trong bước trước. Chúng giúp nhân viên bán hàng có được kiến thức sâu sắc hơn về cách những thách thức của khách hàng tiềm năng ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hoặc kinh doanh của họ. Sử dụng chúng để tạo ra cảm giác cấp bách trong tâm trí người mua

Cần có kết quả: Các câu hỏi về các giải pháp tiềm năng để thay đổi hoặc chuyển đổi công việc hoặc kinh doanh của khách hàng tiềm năng. Bạn nên cho phép người mua đưa ra kết luận của họ về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn

Các câu hỏi SPIN giúp các giám đốc bán hàng và nhân viên bán hàng chuẩn bị cho thành công trong bán hàng đồng thời dạy họ các chiến lược bán hàng nâng cao để sử dụng trong các tình huống thực tế.

Cuốn sách dựa trên những phát hiện của tác giả từ việc nghiên cứu hơn 35.000 cuộc gọi bán hàng được thực hiện bởi 10.000 nhân viên bán hàng ở 23 quốc gia trong 12 năm. Ông sử dụng chúng để phá vỡ một số huyền thoại về bán hàng, chẳng hạn như liệt kê và mô tả các lợi ích của sản phẩm để thu hút lãi suất hoặc đặt câu hỏi mở trong các cuộc hội thoại bán hàng.

Đây là một trong những cuốn sách bán hàng nhấn mạnh vào việc hiểu tình huống hơn là tuân theo một kịch bản bán hàng cứng nhắc cho các cuộc hội thoại và phát triển tâm lý bán hàng.

"Câu hỏi hàm ý lấy vấn đề của khách hàng và khám phá tác động hoặc hậu quả của nó. Như chúng ta sẽ thấy, bằng cách đặt câu hỏi hàm ý, những người thành công giúp khách hàng hiểu được mức độ nghiêm trọng hoặc tính cấp bách của vấn đề"

Điểm chính:

Tập trung vào thành công bán hàng lớn hơn thay vì bán hàng một lần, và phát triển các kỹ năng mà nhu cầu bán hàng quan trọng đòi hỏi

Nhu cầu của khách hàng phát triển cùng với những khuyết điểm nhỏ dẫn đến các vấn đề lớn hơn; hãy hiểu nhu cầu ngầm và rõ ràng của họ

Các tính năng đáp ứng nhu cầu tiềm ẩn, và lợi ích mang đến giải pháp cho nhu cầu rõ ràng

Hãy dành thời gian cho việc bán hàng khó. Hãy dành thời gian để tìm hiểu khách hàng và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp

Nhận xét của độc giả:

"Spin Selling" của Neil Rackham là một nguồn tài liệu mạnh mẽ và mới mẻ, cách mạng hóa các kỹ thuật bán hàng truyền thống bằng mô hình SPIN đơn giản nhưng hiệu quả. Cuốn sách này nổi bật trong việc áp dụng các chiến lược này vào các tình huống thực tế, với nhiều nghiên cứu điển hình sâu sắc, cung cấp hướng dẫn thực tế để thành thạo nghệ thuật bán hàng. Tuy nhiên, cuốn sách này tập trung nhiều hơn vào bán hàng B2B có giá trị cao, và việc nhấn mạnh lặp đi lặp lại khái niệm SPIN đôi khi có thể khiến người đọc cảm thấy nặng nề

3. The Sales Magnet: Cách thu hút nhiều khách hàng hơn mà không cần gọi điện chào hàng

qua Amazon

Giới thiệu về cuốn sách

Tác giả(s) : Kendra Lee

Năm xuất bản : 2013

Thời gian đọc ước lượng : 19 giờ

Mức độ khuyến nghị : Từ người mới bắt đầu đến trung cấp

Số trang : 282 trang

Đánh giá 3.9/5 (Amazon) 3.4/5 (Goodreads)

3. 9/5 (Amazon)

3. 9/5 (Amazon)

Trong cuốn sách How To Get More Customers Without Cold Calling (Cách thu hút nhiều khách hàng hơn mà không cần gọi điện chào hàng), Kendra Lee trình bày từng bước quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng mà cả các nhà lãnh đạo bán hàng mới và giàu kinh nghiệm đều có thể áp dụng.

Cuốn sách này chia sẻ cách các doanh nghiệp vừa và nhỏ tự động hóa bán hàng để đạt hiệu quả cao hơn. Nếu bạn là một giám đốc bán hàng với nguồn lực giới hạn, cuốn sách bán hàng này có nhiều chiến lược thu hút khách hàng để giúp bạn bán hàng tốt hơn.

Quy trình ba bước của cô ấy đơn giản hóa kênh bán hàng như sau:

Tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng hơn với các chiến lược thu hút

Có 14 chiến lược thu hút khách hàng mà một quản lý bán hàng có thể sử dụng để tạo ra khách hàng tiềm năng. Chúng chủ yếu được chia thành ba nhóm

Cá nhân

Email

Thư có cá tính

Thiệp postcard với các biến thể

Mạng lưới quan hệ cá nhân

Chiến dịch gọi điện thoại

Digital

Bản tin điện tử

Bài viết và blog

Mạng xã hội

Mạng xã hội

PR trực tuyến

Sự kiện trực tuyến

Hợp tác

Sự kiện địa phương

PR truyền thống

Đối tác liên minh

Thực hiện chiến dịch bán hàng ba bước thông minh

Bây giờ, bạn cần bán hàng cho khách hàng tiềm năng bằng cách liên kết với các sự kiện địa phương, đưa ra đề nghị hợp lý và cho họ lý do để hành động nhanh chóng. Chiến dịch bán hàng của bạn nên trông như thế này:

Grabber < Lời đề nghị hấp dẫn < Kêu gọi hành động = BÁN HÀNG

Kết hợp tất cả các nỗ lực với nhiều chiến lược thu hút và chiến dịch bán hàng

Nhân viên bán hàng cần nhiều chiến lược thu hút nếu muốn đạt được mục tiêu của mình. Có nhiều cách để tạo ra doanh số bán hàng, nhưng bạn phải kết hợp chúng lại và thực hiện các chiến dịch có mục tiêu.

Các nhà lãnh đạo bán hàng cũng nên tập trung vào tối ưu hóa quy trình để ngăn chặn sự trì trệ trong kinh doanh.

Những hiểu biết quý giá của Lee về công việc với các nhân viên bán hàng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ khiến cuốn sách này trở nên nổi bật. Ngoài việc chia sẻ những câu chuyện thành công, cô còn nhắc lại những sai lầm trong việc thực hiện kế hoạch bán hàng và các cuộc hội thoại không hiệu quả.

Cuốn sách của cô đề cập đến những thách thức liên quan đến tính cách của các chuyên gia bán hàng và cũng hữu ích cho các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nhân và nhân viên bán hàng mới vào nghề.

Bộ công cụ hỗ trợ miễn phí, các nghiên cứu điển hình, chiến lược dễ thực hiện và các chiến thuật bán hàng của cô ấy phù hợp với nhiều loại tính cách và hầu hết các tình huống bán hàng.

"Bạn phải ở trước mặt khách hàng tiềm năng khi họ nhận ra mình có vấn đề. Họ sẽ tìm đến bạn để xin lời khuyên và đề xuất. Bạn sẽ trở thành cố vấn đáng tin cậy của họ, giúp họ vạch ra câu trả lời. "

Điểm chính:

Các chiến lược thu hút giúp làm ấm khách hàng tiềm năng trên nhiều kênh truyền thông một cách nhất quán

Xây dựng nhận thức về sản phẩm của bạn, giữ sản phẩm trong tầm mắt của khách hàng tiềm năng và để họ chọn bạn

Chia lãnh thổ hoặc thị trường của bạn thành các phân khúc nhỏ gồm các nhóm có nhu cầu tương tự và/hoặc phản hồi tương tự với các thông điệp tương tự. Bằng cách đó, bạn chỉ cần tạo nội dung một lần và có thể tập trung vào việc cá nhân hóa các thông điệp của mình

Nhận xét của độc giả:

"Tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách về nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả bán hàng, và tôi nghĩ cuốn sách này rất xuất sắc vì Kendra cung cấp các chiến lược đã được chứng minh để thu hút khách hàng lý tưởng. Cô ấy mang lại giá trị to lớn với cuốn sách và các tài nguyên trực tuyến của mình. Nếu bạn muốn tăng doanh số bán hàng đáng kể, bạn phải mua cuốn sách này và áp dụng các chiến lược trong đó. "

4. Cuốn Sách Bán Hàng Đỏ Nhỏ

qua Amazon

Giới thiệu về sách

Tác giả(s) : Jeffery Gitomer

Năm xuất bản : 2023

Thời gian đọc ước lượng : 15 giờ

Mức độ khuyến nghị : Người mới bắt đầu

Số trang : 232 trang

Đánh giá 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4. 5/5 (Amazon)

Bạn có biết tại sao bán hàng lại xảy ra?

Theo cuốn sách The Little Red Book of Selling, bán hàng xảy ra khi khách hàng tin rằng bạn, người bán hàng, thực sự quan tâm đến nhu cầu của họ.

Làm thế nào để chứng minh điều đó? Một trong những cách là hỏi khách hàng lý do họ mua hàng của bạn. Điều này cũng giúp bạn khám phá động cơ mua hàng của họ để sử dụng trong các giao dịch bán hàng trong tương lai.

The Little Red Book of Selling là một trong những cuốn sách bán hàng sử dụng sự hóm hỉnh và hài hước để chia sẻ các chiến lược bán hàng tiên tiến nhất.

Lấy ví dụ như phụ đề của cuốn sách: 12,5 Nguyên tắc để trở thành người bán hàng xuất sắc. Tại sao lại là 12,5? Có lẽ vì nó có nghĩa là Từ bỏ vị trí tổng giám đốc của vũ trụ.

Nhân viên bán hàng phải lựa chọn mục tiêu một cách khôn ngoan và tập trung vào những thách thức của mình. Khách hàng tiềm năng của bạn sẽ chỉ đánh giá cao sản phẩm hoặc dịch vụ khi họ học cách đánh giá cao những người bán hàng.

Tác giả khuyến khích mọi người phát triển "tư duy bán hàng" thông qua việc xây dựng mạng lưới quan hệ, kết bạn và phát triển thương hiệu cá nhân.

Cho dù bạn là thành viên của nhóm bán hàng B2C, trưởng phòng marketing hay giám đốc bán hàng tại một công ty doanh nghiệp, cuốn sách này đều có những kiến thức thực tiễn hữu ích cho bạn.

"Hãy nói về lợi nhuận và năng suất — không phải tiết kiệm tiền — hãy nói về ý tưởng và cơ hội — không phải cơ hội để nói về việc tôi làm — họ muốn sự giúp đỡ thân thiện, câu trả lời, năng suất và lợi nhuận. "

Điểm chính:

Hãy nghiên cứu kỹ lưỡng về kinh doanh của khách hàng tiềm năng trước khi tiếp cận họ. Nhân viên bán hàng chuẩn bị kỹ lưỡng nhất sẽ giành chiến thắng

Tất cả là về giá trị, không phải giá cả. Khi nhân viên bán hàng thể hiện rằng anh ta coi trọng khách hàng và dành thời gian để hướng dẫn họ, thì anh ta sẽ tạo ra giá trị

Một trong những cách tốt nhất để khiến mọi người chia sẻ thông tin về bản thân là đặt câu hỏi thăm dò. Thay vì nói nhiều về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, hãy dành thời gian lắng nghe khách hàng tiềm năng và nhu cầu của họ

Nhận xét của độc giả:

"Cuốn Sách Bán Hàng Màu Đỏ Nhỏ" chứa các kỹ thuật bán hàng tiêu chuẩn, giúp nhân viên bán hàng trở nên giỏi hơn trong công việc. Đối với tôi, đây là một cuốn sách dành cho người mới bắt đầu và tôi khuyên bạn nên đọc nó nếu muốn học cách bán hàng hiệu quả hơn.

5. Bán hàng theo phương pháp Inbound

qua Amazon

Giới thiệu về cuốn sách

Tác giả(s) : Brian Signorelli

Năm xuất bản : 2018

Thời gian đọc ước lượng : 15 giờ

Mức độ khuyến nghị : Trung cấp đến nâng cao

Số trang : 230 trang

Đánh giá 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4. 5/5 (Amazon)

Bạn có bao giờ cảm thấy các cuộc gọi theo dõi hoặc email lạnh lùng của mình không hiệu quả? Rồi đột nhiên, một khách hàng tiềm năng chuyển đổi... mà không có lý do rõ ràng.

Cuốn sách Inbound Selling của Brian Signorelli trả lời những câu hỏi chưa có lời giải về quản lý bán hàng. Tác giả là giám đốc Chương trình Đối tác Bán hàng Toàn cầu của HubSpot và nhấn mạnh rằng mọi người thường chờ đến khi nhu cầu trở nên cấp thiết mới tìm đến nhân viên bán hàng.

Signorelli tiếp tục phát triển luận điểm này bằng cách nêu ra một số sự thật khó chấp nhận, chẳng hạn như đến năm 2020, 80% quyết định mua hàng được đưa ra mà không có sự tham gia của nhân viên bán hàng. Sau đó, ông đưa ra quan điểm mạnh mẽ về loại nhân viên bán hàng thành công trong bán hàng thách thức, đó là những người hướng đến mục tiêu, yêu thích học hỏi.

Bán hàng inbound là một phương pháp bán hàng lấy con người làm trung tâm và đặt khách hàng lên hàng đầu, nhằm thu hút những khách hàng tiềm năng nhất, trái ngược với quy trình bán hàng outbound.

Cuốn sách đề xuất phương pháp xác định > kết nối > khám phá > tư vấn để giúp xác định và phân khúc khách hàng tiềm năng và thực hiện chiến lược này trong chu kỳ bán hàng. Cuốn sách khuyến khích tất cả các chuyên gia bán hàng trở thành người bán hàng nội bộ để có sự nghiệp bán hàng thành công.

Cuốn sách cũng thách thức các nhà lãnh đạo kinh doanh, khẳng định rằng họ sẽ đạt kết quả kém nếu không đặt mục tiêu bán hàng nội bộ.

Inbound Selling là cuốn cẩm nang bán hàng tinh gọn dành cho các chuyên gia và tổ chức muốn thích ứng với tâm lý khách hàng luôn thay đổi, trong đó người mua là người nắm quyền kiểm soát. Với cách kể chuyện súc tích, cuốn sách này sử dụng phương pháp giảng dạy bán hàng nhẹ nhàng nhưng vẫn hướng dẫn bạn trở thành một chuyên gia bán hàng hiệu quả.

Lời khuyên của chuyên gia? Đừng quên tận dụng các hình ảnh minh họa mà tác giả đã tạo ra từ các email thực tế trong thời gian làm việc tại HubSpot.

Cuốn sách bán hàng này là lựa chọn lý tưởng cho các giám đốc bán hàng B2B, chuyên gia tiếp thị inbound và các nhà tiếp thị kỹ thuật số đang tích cực tham gia vào quá trình mua hàng.

"Thay vì chỉ ghi chép thông tin nhân khẩu học mô tả công ty, bạn cần bắt đầu thâm nhập vào đầu óc của khách hàng tiềm năng. "

Điểm chính:

Mỗi nhân viên bán hàng nên viết blog như một phần của chiến lược bán hàng vì điều này giúp xây dựng uy tín và nhân cách hóa trải nghiệm bán hàng

Bán hàng và tiếp thị phải phối hợp với nhau nếu chúng ta muốn vượt lên trên mức doanh thu dự đoán được

Ngày nay, người mua hàng có nhiều thông tin hơn bao giờ hết, vì vậy nhân viên bán hàng cần phải cải thiện mã quản lý bán hàng của mình

Chu kỳ bán hàng của bạn nên kết hợp hành trình của người mua

Nhận xét của độc giả:

"Đã đọc rất nhiều cuốn sách về bán hàng, tôi hầu như luôn hoài nghi khi có cuốn sách mới ra mắt. Hãy đọc cuốn sách này nếu bạn là nhân viên bán hàng/quản lý, bạn sẽ tìm thấy những cách thức thực tế để phát triển sự nghiệp và cải thiện kỹ năng của mình. Cuốn sách cũng đưa ra một số quan điểm rất thú vị về tương lai của nghề này mà bất kỳ ai làm việc trong ngành đều nên biết. "

6. Bán hàng dựa trên hiểu biết

qua Amazon

Giới thiệu về cuốn sách

Tác giả: Mike Schultz, John E. Doerr và Neil Rackham

Năm xuất bản : 2014

Thời gian đọc ước lượng : 17 giờ

Mức độ khuyến nghị : Nâng cao

Số trang : 256 trang

Đánh giá 4.3/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)

4. 3/5 (Amazon)

4. 3/5 (Amazon)

Bạn muốn thay đổi hoàn toàn cách bán hàng của mình? Vậy thì Insight Selling là lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

Trước khi khái niệm bán hàng dựa trên hiểu biết trở nên phổ biến, Mike Schultz, John E. Doerr và Neil Rackham đã nghiên cứu hơn 700 giao dịch B2B (kinh doanh giữa các doanh nghiệp) của các khách hàng có tổng sức mua hàng năm lên tới 3,1 tỷ đô la.

Kết quả rất thú vị, mặc dù không đáng ngạc nhiên: những nhân viên bán hàng thành công có cách tiếp cận bán hàng khác nhau. Khi nhân viên bán hàng chia sẻ thông tin liên quan và thú vị với người mua, họ có nhiều khả năng chuyển đổi hơn. Thông tin này không liên quan trực tiếp đến sản phẩm nhưng cung cấp cho người mua thông tin bổ sung hoặc bối cảnh về lý do tại sao họ cần sản phẩm đó.

Các tác giả định nghĩa bán hàng dựa trên hiểu biết là "quá trình tạo ra và chuyển đổi cơ hội bán hàng, đồng thời thúc đẩy sự thay đổi thông qua những ý tưởng có giá trị." Ba điểm nhấn quan trọng trong tài liệu giá trị này là:

Hiểu biết về tương tác : Người bán cung cấp giá trị dưới dạng tạo ra những hiểu biết sâu sắc thông qua tương tác với người mua

Nhận thức về cơ hội : Tập trung vào một ý tưởng cụ thể mà người bán biết nhưng người mua không biết và theo đuổi ý tưởng đó để cung cấp thông tin cho người mua

Tái cấu trúc nhận thức: Khi người mua đã quyết định về một sản phẩm hoặc ý tưởng, nhưng người bán đưa ra những hiểu biết mới trong cuộc hội thoại để giáo dục họ

Và những nhân viên bán hàng thành công áp dụng chúng như thế nào? Các tác giả đề xuất một mô hình ba cấp độ.

Cấp độ 1: Kết nối. Nhân viên bán hàng thành công tạo ra hai loại kết nối. Họ kết nối các giải pháp của công ty với nhu cầu của khách hàng. Thứ hai, họ kết nối với người mua như những con người.

Cấp độ 2: Thuyết phục. Những người chiến thắng thuyết phục khách hàng rằng họ có thể đạt được ROI tốt nhất, rủi ro có thể kiểm soát được và người bán là lựa chọn tốt nhất trong số các lựa chọn có sẵn.

Cấp độ 3: Hợp tác. Những người chiến thắng hợp tác với khách hàng bằng cách thông báo cho họ về những ý tưởng và hiểu biết mới, đồng thời làm việc với người mua như những đối tác.

Ngoài ra, cuốn sách này giới thiệu các khái niệm bán hàng nâng cao như RAIN (Xây dựng mối quan hệ, Mục tiêu/Vấn đề, Tác động/Hỏi đáp/Ảnh hưởng, Thực tế mới) và PATHS (Hiện tại/Vấn đề/Khả năng/Bế tắc, Giả định, Sự thật, Giả thuyết, Giải pháp)

Lưu ý: cuốn sách bán hàng này không dành cho người mới bắt đầu. Bạn nên dành một khoảng thời gian đáng kể để bán sản phẩm hoặc dịch vụ để hiểu rõ nội dung của cuốn sách. Các nhà lãnh đạo bán hàng B2B cấp cao, trưởng phòng marketing và giám đốc phát triển kinh doanh sẽ thấy những lời khuyên thực tế trong cuốn sách này rất hữu ích.

"Những người bán hàng thành công được trang bị kiến thức mới và góc nhìn mới gần gấp ba lần so với những người về nhì. Trong số 42 yếu tố được nghiên cứu, khả năng trang bị kiến thức của những người chiến thắng và những người về nhì là sự khác biệt lớn nhất."

Điểm chính:

Một đề xuất giá trị có ba yếu tố: gây cộng hưởng, tạo sự khác biệt và chứng minh. Nhân viên bán hàng và trải nghiệm bán hàng là một phần của đề xuất giá trị

Câu chuyện tạo ra khách hàng trung thành. Người mua có khả năng chuyển đổi cao hơn 22 lần khi nghe kể chuyện so với khi nghe sự kiện và số liệu. Khai thác trí tuệ cảm xúc của họ

Người mua coi sản phẩm và dịch vụ là những thứ có thể thay thế, nhưng họ không nhất thiết chọn người chào giá thấp nhất

Nhận xét của độc giả:

"Tôi ngay lập tức cảm thấy kết nối với cuốn sách của Mike Schultz và John Doerr khi họ bắt đầu bằng việc phác họa thế giới mà chúng ta đang bán hàng ngày nay. Chỉ cần hiểu khách hàng của bạn. Vượt ra khỏi việc chẩn đoán nhu cầu và bắt đầu đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về kinh doanh của khách hàng, nguyện vọng của họ và cách họ đưa ra quyết định. Điều đó cần nhiều hơn thông tin; điều đó đòi hỏi phải mang lại sự hiểu biết sâu sắc cho từng bước của quá trình bán hàng. Họ chỉ cho bạn cách làm. "

7. Cuốn Hướng Dẫn Bán Hàng Duy Nhất Bạn Cần

qua Amazon

Giới thiệu về sách

Tác giả(s) : Anthony Iannarino

Năm xuất bản : 2016

Thời gian đọc ước lượng : 15 giờ

Mức độ khuyến nghị : Trung cấp đến nâng cao

Số trang : 240 trang

Đánh giá 4.3/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)

4. 3/5 (Amazon)

4. 3/5 (Amazon)

Đây là cuốn sách tham khảo duy nhất trong số tất cả các cuốn sách về bán hàng được liệt kê ở đây mà bạn nên để trên bàn làm việc của mình mọi lúc. Tại sao? Bởi vì nó xứng đáng với tên gọi của mình.

Tác giả của The Sales Blog, Anthony Iannarino, tin rằng bất kỳ ai cũng có thể bán hàng nếu họ có chiến lược phù hợp.

Trong cuốn "Only Sales Guide You'll Ever Need", tác giả đã trả lời câu hỏi quan trọng nhất mà mọi nhà lãnh đạo bán hàng hoặc nhân viên bán hàng đều quan tâm.

Tại sao chỉ có một số ít nhân viên bán hàng thành công trong khi những người còn lại chỉ đạt được kết quả tầm thường? Điều này không liên quan đến thị trường, sự cạnh tranh hay sản phẩm. Mà là do người bán hàng.

Iannarino đã dồn 25 năm kinh nghiệm của mình vào cuốn sách này và kết luận rằng một nhân viên bán hàng thành công tiếp cận bán hàng như một quá trình tạo/lập giá trị, không phải là một giao dịch. Sự khác biệt là gì?

Trong bán hàng giao dịch, các công ty và nhân viên bán hàng tập trung vào sản phẩm và dịch vụ, mô hình giá cả và tính năng của họ. Khách hàng phải tự tìm ra giá trị cho mình.

Trong một doanh nghiệp tạo ra giá trị gia tăng, tổ chức xây dựng giải pháp cho vấn đề của khách hàng. Nhân viên bán hàng tập trung vào kết quả của việc triển khai giải pháp. Tỷ lệ giữa giá (của giải pháp) và giá trị (đối với khách hàng) phải là 1:10 có lợi cho khách hàng.

Cuốn sách ủng hộ phương pháp tiếp cận giá trị gia tăng vì những lợi thế khác nhau của nó, chẳng hạn như:

Bạn sẽ có thị trường nhỏ hơn vì bạn lựa chọn cẩn thận phân khúc thị trường cốt lõi của mình

Bạn sẽ ký kết ít hợp đồng hơn nhưng giá trị cao hơn vì bạn sẽ từ chối những hợp đồng không mang lại lợi ích cho bạn

Mỗi giao dịch sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều trong khi chi phí thu hút khách hàng thấp hơn đáng kể

"Lập danh sách ba khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng và gọi cho họ để hỏi thăm tình hình cá nhân và công việc của họ. Đừng chào hàng và đừng yêu cầu họ bất cứ điều gì. Chỉ gọi vì bạn quan tâm đến họ. "

Điểm chính:

Một nhân viên bán hàng không nên tự mãn. Thuốc giải độc cho sự tự mãn là sự chủ động, và nó chứng tỏ rằng bạn quan tâm đến khách hàng và vấn đề của họ

Học cách lắng nghe tốt. Mục tiêu của bạn khi lắng nghe là để hiểu. Chờ bốn nhịp sau khi khách hàng của bạn nói xong. Điều này sẽ khuyến khích họ nói nhiều hơn

Bạn là ai quan trọng hơn việc bạn làm. Bạn nên là kiểu người mà khách hàng muốn mua hàng của bạn

Nhận xét của độc giả:

"Anthony Iannarino đã viết cuốn sách mà tôi ước mình đã viết. Cuốn sách này cung cấp tất cả các quy tắc cơ bản mà tôi đã xây dựng sự nghiệp bán hàng của mình và huấn luyện các nhóm của tôi. Bằng ngôn ngữ rõ ràng, súc tích, Anthony trình bày chi tiết những kiến thức cốt lõi cần thiết để thành công trong bán hàng. Đây không phải là một "khung bán hàng" mới có thể nhanh chóng trở thành mốt nhất thời. Tôi có kế hoạch mua một số lượng lớn và sử dụng nó cho các khách hàng tư vấn của mình. "

8. Sổ tay Hướng dẫn cho Nhà Lãnh đạo Bán hàng Hàng đầu

qua Amazon

Giới thiệu về sách

Tác giả(s) : Lisa D. Magnuson

Năm xuất bản : 2019

Thời gian đọc ước lượng : 10 giờ

Mức độ khuyến nghị : Trung cấp đến nâng cao

Số trang : 204 trang

Đánh giá 4.7/5 (Amazon) 5/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4. 7/5 (Amazon)

Các nhà quản lý bán hàng, bạn có muốn một cuốn cẩm nang bán hàng hiệu quả không? Cẩm nang dành cho nhà lãnh đạo bán hàng hàng đầu có những thông tin hữu ích để giúp bạn đạt được thành công lâu dài.

Tác giả nêu bật một quy trình từng bước để ký kết các giao dịch có kích thước gấp năm lần so với giao dịch trung bình của bạn. Bạn sẽ cần làm cho quy trình này có thể lặp lại và dự đoán được để đạt được thành công bền vững.

Có một khoảng cách đáng báo động giữa trình độ kỹ năng của nhân viên bán hàng và các nhà lãnh đạo bán hàng trong các doanh nghiệp lớn.

Kết quả là, các nhà lãnh đạo bán hàng trở thành điểm yếu duy nhất trong các hợp đồng phức tạp vì họ bị phân tâm bởi các công việc hàng ngày không hiệu quả.

Để giải quyết vấn đề này, Magnuson trình bày quy trình bán hàng qua 16 bước khóa được chia thành bốn loại:

Lãnh đạo bán hàng đóng vai trò quan trọng Phương pháp bán hàng đóng vai trò quan trọng Thực thi bán hàng Văn hóa bán hàng đóng vai trò quan trọng

Trong khi các cuốn sách bán hàng khác chỉ liệt kê các chiến lược, cuốn sách của Magnuson đã tạo ra những chiến lược này từ kinh nghiệm thực tế của cô trong nghiên cứu bán hàng. Các chiến lược của cô dựa trên những hiểu biết sâu sắc của 16 nhà lãnh đạo tư tưởng được công nhận.

Không vòng vo, tác giả trình bày một phương pháp toàn diện để chinh phục các cơ hội lớn và đạt được sự tăng trưởng doanh thu cao.

Những hiểu biết này sẽ giúp mọi nhà lãnh đạo bán hàng tạo ra một động cơ giao dịch lớn có thể lặp lại cho nhóm của họ và hệ thống hóa văn hóa giao dịch lớn. Cuốn sách sẽ dạy bạn cách sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc quan trọng, tăng cường giao tiếp trong tổ chức bán hàng và áp dụng phương pháp giao dịch 5X để ký kết hợp đồng.

Nếu bạn là phó giám đốc bán hàng, trưởng phòng marketing hoặc giám đốc điều hành với mục tiêu ký kết nhiều hợp đồng hơn, cuốn sách này là cuốn sách bạn nhất định phải đọc.

"Lập kế hoạch để tạo sự vui vẻ và gắn kết. Vui vẻ là nguồn cảm hứng. Hãy nghĩ ra các chủ đề, cuộc thi, giải thưởng và thử thách. Hãy khuyến khích mọi người bất cứ khi nào bạn tham gia các cuộc họp chiến lược trong phòng chiến lược, các cuộc đánh giá kinh doanh nội bộ (IBR) hoặc khi đi thực tế cùng các nhân viên bán hàng. "

Điểm chính:

Khi nói đến các giao dịch 5X, thường có từ ba đến năm đối thủ cạnh tranh. Nhóm tài khoản cần xác định sớm các đối thủ cạnh tranh bằng phân tích cạnh tranh. Họ phải nghĩ đến việc chặn chủ động và phản ứng. Cách thứ nhất là ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh ngay từ đầu; cách thứ hai là chặn họ một cách phản ứng

Trước khi soạn thảo đề xuất, nhóm của bạn nên xây dựng mối quan hệ lâu dài. Họ cần phát triển các Chủ đề Chiến thắng nằm ở điểm giao nhau giữa các ưu tiên của khách hàng tiềm năng và thế mạnh của họ

Nhận xét của độc giả:

"Mặc dù đây là một cuốn sách thực tế, khả thi, có hệ thống, đầy đủ các hướng dẫn chi tiết từng bước về các chiến lược và chiến thuật đã được chứng minh để tiếp cận và giành được các giao dịch trung bình "5X", nhưng nó dựa trên nghiên cứu sâu sắc với 41 phó chủ tịch bán hàng về những gì họ muốn có trong một cuốn sách hướng dẫn. Nghiên cứu này đã tiết lộ bốn lĩnh vực quan tâm chính của các nhà lãnh đạo bán hàng, trở thành bốn chủ đề chính của cuốn sách: Lãnh đạo, Phương pháp luận, Thực thi và Văn hóa. Và bởi vì nó đến trực tiếp từ nghiên cứu sơ cấp kết hợp với sự nghiệp lãnh đạo và kinh nghiệm của Lisa Magnuson với khách hàng, nó cũng tập trung vào một số ưu tiên quan trọng mà các nhà lãnh đạo bán hàng có thể dành thời gian và tập trung vào để đảm bảo sự khác biệt trong kết quả. Đây là một cuốn sách thực sự xuất sắc, rất cần thiết. "

9. Buyology

qua Amazon

Giới thiệu về cuốn sách

Tác giả: Martin Lindstrom

Năm xuất bản : 2010

Thời gian đọc ước lượng : 15 giờ

Mức độ khuyến nghị : Trung cấp

Số trang : 272 trang

Đánh giá 4.4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

4. 4/5 (Amazon)

Đây là nhận xét của tạp chí Time về cuốn sách Buyology của Martin Lindstrom: "Một cái nhìn hấp dẫn về cách người tiêu dùng nhận thức logo, quảng cáo, thương hiệu và sản phẩm. "

Cuốn sách bán chạy nhất về bán hàng này là kết quả của ba năm nghiên cứu về neuromarketing với sự tham gia của 2.000 tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới.

Cuốn sách cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý người mua và phương pháp bán hàng cho nhân viên bán hàng. Tác giả đặt câu hỏi về những quan niệm phổ biến về động lực khiến người tiêu dùng quyết định mua hàng và giải thích cách trí tuệ cảm xúc giúp tăng tỷ lệ chốt đơn hàng.

Ông khám phá các câu hỏi như:

Các giác quan khác của chúng ta — khứu giác, xúc giác và thính giác — có thể bị kích thích khi chúng ta nhìn thấy một sản phẩm không?

Các thương hiệu "thời thượng" có thể kích hoạt bản năng giao phối của chúng ta?

Tình dục có thực sự bán được hàng?

Để củng cố luận điểm này, Lindstrom trích dẫn một nghiên cứu năm 1992 về khỉ, chứng minh rằng các tế bào thần kinh gương trong não bộ khiến chúng ta tái hiện bất cứ hành động nào mà chúng ta quan sát thấy ở người khác.

Các doanh nghiệp khai thác tế bào thần kinh gương của người mua bằng quảng cáo để thu hút họ. Tế bào thần kinh gương của chúng ta phản ứng với các 'cử chỉ mục tiêu' như hình ảnh của những người đang thực hiện các hành động cụ thể. Ví dụ, nhìn những người mẫu xinh đẹp nhâm nhi một loại cà phê cụ thể sẽ khiến chúng ta muốn làm điều tương tự.

Đó là lý do tại sao việc biết điều gì kích hoạt nhu cầu và mong muốn của người mua là vô cùng quý giá đối với nhân viên bán hàng.

Một khái niệm thú vị khác mà Lindstorm giới thiệu là "dấu hiệu somatic", là những phím tắt kích hoạt phản ứng tự động.

Khi khách hàng tiềm năng mua một thứ gì đó, não bộ của họ sẽ xử lý các suy nghĩ và ý tưởng, sau đó tổng hợp thành một phản ứng. Khi khách hàng phải đối mặt với quyết định tương tự một lần nữa, những "lối tắt" này sẽ giúp họ đưa ra quyết định. Đây là lý do tại sao các nhà tiếp thị sử dụng nỗi sợ hãi và bán được nhiều hơn.

Nói chung, Buyology là một cuốn sách bán hàng chứa đầy những lời khuyên thiết thực, chẳng hạn như cách để thành công trong một cuộc hội thoại bán hàng. Nếu bạn là một huấn luyện viên bán hàng hoặc quản lý bán hàng cấp cao, những hiểu biết sâu sắc của cuốn sách về thông điệp tiềm thức, trí tuệ cảm xúc, ám chỉ tình dục, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và cảnh báo sức khỏe cũng sẽ rất hữu ích cho bạn.

"Khi chúng ta tạo thương hiệu cho sản phẩm, não bộ của chúng ta sẽ nhận thức chúng là đặc biệt và có giá trị hơn so với thực tế."

Điểm chính:

Hầu hết các quyết định mua hàng được thực hiện một cách vô thức, khiến các cuộc khảo sát truyền thống không đủ để nghiên cứu thị trường. Cách tốt nhất để dự đoán sự thành công của một sản phẩm hoặc dịch vụ là sử dụng neuromarketing và trí tuệ cảm xúc

Thông điệp tiềm thức thông qua kích thích giác quan như mùi hương hoặc xúc giác cũng rất quan trọng

Người mua tìm kiếm những trải nghiệm thú vị khi họ căng thẳng hoặc lo lắng. Rất có thể, họ sẽ tìm kiếm một sản phẩm hoặc dịch vụ để có được những trải nghiệm đó

Nhận xét của độc giả:

"Cuốn sách là một phân tích khoa học về các yếu tố ảnh hưởng đến thói quen mua sắm của chúng ta. Nó vạch trần hầu hết các quan niệm sai lầm trong quảng cáo và mang đến cái nhìn mới về cách các nhà tiếp thị cố gắng ảnh hưởng đến quá trình suy nghĩ của chúng ta, đồng thời chỉ ra cách chúng ta, với tư cách là người tiêu dùng, nên đề phòng để không bị lừa gạt. Không quá kỹ thuật, đây chắc chắn là một tài liệu đọc thông minh."

10. Bán hàng là bản chất con người

qua Amazon

Giới thiệu về sách

Tác giả(s) : Daniel Pink

Năm xuất bản : 2012

Thời gian đọc ước lượng : 16 giờ

Mức độ khuyến nghị : Trung cấp đến nâng cao

Số trang : 272 trang

Đánh giá 4.4/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

4. 4/5 (Amazon)

Hãy nhìn xung quanh. Bạn sẽ thấy rất nhiều ví dụ về bán hàng không bán hàng — từ một giáo viên thuyết phục học sinh của mình học tập, đến một trưởng nhóm động viên nhóm của mình làm việc hiệu quả hơn, hay một doanh nhân giới thiệu ý tưởng kinh doanh của mình với các nhà đầu tư.

Cuốn sách về bán hàng này đưa ra một lập luận thuyết phục rằng mọi chuyên gia đều đang tham gia vào hoạt động kinh doanh đầy thách thức.

Được viết bởi một nhà tâm lý học hàng đầu, To Sell is Human giải thích tại sao bán hàng trở nên dễ dàng hơn khi người mua biết rằng giao dịch đó sẽ cải thiện cuộc sống của họ. Hãy hòa nhập với người khác, thoát ra khỏi quan điểm của bản thân và đặt mình vào vị trí của họ. Đây là cách bạn nâng cao hiệu suất bán hàng.

Cuốn sách này đi ngược lại quan điểm của Kendra Lee trong The Sales Magnet và khẳng định rằng những người có tính cách ambivert (cân bằng giữa lắng nghe và giao tiếp) có cơ hội tốt nhất để thành công trong quản lý bán hàng. Những người biết cân bằng giữa lắng nghe và giao tiếp với khách hàng tiềm năng chính là những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất.

Để cải thiện hiệu suất bán hàng, Pink đề xuất "bắt chước chiến lược" để giành được sự ủng hộ của khách hàng.

Khái niệm này bao gồm ba bước khóa:

Xem: Quan sát những việc khách hàng tiềm năng của bạn đang làm

Chờ: Sau khi quan sát, hãy chờ đợi thời điểm thích hợp

Wane: Học theo những việc người khác đang làm một cách tinh tế. Sau đó, cố gắng ít chú ý đến những việc bạn đang làm và tập trung vào những việc họ đang làm

Tóm lại, cuốn sách bán hàng này củng cố niềm tin rằng một số người thực sự có năng khiếu trong lĩnh vực bán hàng.

"Bất cứ khi nào bạn cảm thấy muốn bán thêm cho ai đó, hãy dừng việc đang làm và quan sát thay vì tiếp tục. "

Điểm chính:

Sự trung thực và dịch vụ đang thay thế bán hàng vì internet đã mang lại cho mọi người quyền truy cập vào thông tin

Sử dụng cụm từ "Vâng, và..." khi nói chuyện với khách hàng. Điều này giúp họ tập trung, tích cực và tham gia vào cuộc trò chuyện

Đừng bao giờ coi sự từ chối là cá nhân trong công việc bán hàng. Rất nhiều lần, lý do từ chối không liên quan đến khả năng của người bán

Nhận xét của độc giả:

"Thực sự mang tính cách mạng. Mọi người nên đọc cuốn sách này vì ngày nay ai cũng đang "bán" thứ gì đó. Daniel Pink đã làm một việc rất có ích cho nhân loại khi viết cuốn sách này. Các ví dụ của ông làm rõ nhiều khuyến nghị được nghiên cứu kỹ lưỡng của ông. Rất khuyên bạn nên mua và đọc kỹ cuốn sách này. "

Đề cập đáng chú ý

Giải mã mã bán hàng

qua Amazon

Giới thiệu về sách

Tác giả: Jason Jordan, Michelle Vazzana

Năm xuất bản : 2011

Thời gian đọc ước lượng : 10 giờ

Mức độ khuyến nghị : Trung cấp đến nâng cao

Số trang : 272

Đánh giá 4.4/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

4. 4/5 (Amazon)

Danh sách những cuốn sách hay nhất về bán hàng chỉ hoàn chỉnh khi đề cập đến cuốn Cracking The Sales Management Code của Jason Jordan và Michelle Vazzana.

Đây là cuốn sách tham khảo cho bán hàng thách thức, dạy bạn cách kiểm soát tốt hơn hiệu suất bán hàng của bản thân và nhóm.

Các tác giả thảo luận về cách bán hàng đã chuyển đổi từ:

Lựa chọn: Tuyển dụng nhân viên bán hàng có tiềm năng cao

Chiến lược: Giúp họ lập kế hoạch bán hàng sâu sắc cho từng tài khoản

Kỹ năng: Dạy họ cách thực hiện các cuộc gọi bán hàng hiệu quả

Để đạt được ba yếu tố mới của thành công trong thế giới bán hàng mới:

Quản lý: Đặc biệt là giám sát bán hàng cấp cơ sở

Chỉ số: Vượt ra ngoài quản lý dựa trên hoạt động thông thường

Phương pháp: Làm việc với cách tiếp cận có hệ thống và kỷ luật

"Tuyển dụng nhân viên bán hàng phù hợp, triển khai họ một cách đúng đắn, nhắm mục tiêu khách hàng phù hợp và bán sản phẩm phù hợp là công thức duy nhất để tổ chức phát triển lành mạnh trong dài hạn. "

Điểm chính:

Tuyển dụng nhân viên bán hàng có khả năng huấn luyện, động lực và phù hợp với vai trò

Huấn luyện và phát triển thông qua việc đặt mục tiêu, phản hồi và các phiên họp thường xuyên

Tập trung vào việc giám sát và hướng dẫn các hoạt động bán hàng thay vì chỉ tập trung vào kết quả

Nhận xét của độc giả:

"Tôi đã đọc lại cuốn sách này khoảng mười lần rồi! Nếu bạn làm trong lĩnh vực bán hàng, bạn sẽ rất quen thuộc với nội dung cuốn sách, nhưng các tác giả đã làm rất tốt trong việc cung cấp cho người đọc các ví dụ, mục cần thực hiện, cấu trúc cho các hoạt động hàng ngày và các chỉ số. Chúc mừng các tác giả! Tôi đã mua một cuốn cho mỗi thành viên trong nhóm lãnh đạo bán hàng của mình, họ rất thích cuốn sách này!"

Cải thiện năng suất bán hàng của bạn với ClickUp

Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng bán hàng của mình, bạn cần có những công cụ phù hợp để bổ sung kiến thức lý thuyết về bán hàng. Bộ công cụ năng suất của ClickUp giúp kích hoạt nhóm bán hàng của bạn và kết nối toàn bộ kênh bán hàng của bạn.

Xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài bằng ClickUp CRM

Nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài với khách hàng là nền tảng của thành công trong bán hàng.

CRM của ClickUp cho phép bạn luôn nắm bắt mối quan hệ với khách hàng bằng cách quản lý quy trình bán hàng, tương tác với khách hàng và đơn đặt hàng một cách trực quan và tương tác. Theo dõi các chỉ số quan trọng như giá trị trọn đời của khách hàng, kích thước giao dịch trung bình và kích thước đơn đặt hàng bằng hơn 10 chế độ xem ClickUp có thể tùy chỉnh và hơn 50 tiện ích bảng điều khiển.

Chế độ xem nhiệm vụ của ClickUp giúp hợp tác với khách hàng dễ dàng hơn

Các mẫu CRM thân thiện với người mới bắt đầu của ClickUp cũng rất phù hợp cho nhân viên bán hàng muốn quản lý mối quan hệ với khách hàng một cách có tổ chức. Sắp xếp thông tin khách hàng trong chế độ xem Lịch hoặc Danh sách. Sau đó, kéo và thả chi tiết liên hệ và thêm trạng thái để mang lại sự minh bạch hơn cho việc theo dõi tiến độ của bạn.

Quản lý khách hàng, quy trình bán hàng, các mục hành động và hơn thế nữa với Mẫu CRM đơn giản của ClickUp trong chế độ xem Danh sách

Quản lý kênh bán hàng của bạn với Bảng điều khiển ClickUp

Bạn có biết rằng bạn có thể triển khai một số chiến lược kênh bán hàng từ Inbound Marketing bằng ClickUp? Theo dõi lãi suất của khách hàng, đánh giá và lọc khách hàng tiềm năng, giám sát khách hàng tiềm năng và kết nối khách hàng của bạn tại một nơi bằng Bảng điều khiển ClickUp.

Thiết lập các báo cáo bạn cần, tất cả ở một nơi, trên ClickUp

Sử dụng báo cáo CRM trong ClickUp để trực quan hóa dữ liệu của bạn dưới dạng biểu đồ tròn, biểu đồ đường hoặc biểu đồ cột.

Tự động hóa quy trình bán hàng của bạn với ClickUp

Hãy tưởng tượng áp dụng 14 chiến lược thu hút khách hàng của Kendra Lee vào các chiến dịch bán hàng của bạn!

Sử dụng nền tảng công việc tất cả trong một của ClickUp để hợp lý hóa các chiến dịch bán hàng và hợp tác để tìm kiếm nhiều cơ hội hơn giữa các thành viên trong nhóm. Tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu và duy trì tiến độ của các khách hàng tiềm năng bằng cách tự động hóa quy trình bán hàng của bạn bằng các công cụ hỗ trợ bán hàng.

Để chạy nhiều chiến dịch bán hàng, tự động hóa các công việc dựa trên từng giai đoạn của chiến dịch bán hàng, kích hoạt cập nhật trạng thái cho hoạt động của khách hàng và thông báo cho nhóm của bạn về các bước tiếp theo.

Sử dụng ClickUp Goals để giúp mọi người đi đúng hướng và theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu bán hàng cá nhân và tập thể.

Đặt chỉ số North Star của bạn và đạt được chúng với ClickUp

Tiết kiệm thời gian với các mẫu sẵn có cho mọi công việc bán hàng

Với các mẫu kênh bán hàng của ClickUp, tìm hiểu thêm về khách hàng của bạn và tùy chỉnh các sản phẩm của bạn theo nhu cầu của họ ở các điểm khác nhau trong hành trình mua hàng. Điều chỉnh phương pháp bán hàng của bạn để cung cấp những gì họ muốn, vào đúng thời điểm.

Các nhóm bán hàng thông minh sử dụng các mẫu kế hoạch bán hàng để đặt ra các mục tiêu có ý nghĩa, phát triển và điều chỉnh chiến lược để nhanh chóng đạt được các mục tiêu đó, đồng thời tổ chức thông tin trong một thư viện tập trung mà mọi người đều có thể truy cập.

Báo cáo bán hàng hàng tuần của ClickUp cho phép các giám đốc bán hàng theo dõi hiệu suất bán hàng và các chỉ số KPI quan trọng như tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng và khối lượng bán hàng theo kênh. Mẫu này giúp bạn theo dõi các chỉ số bán hàng hàng tuần, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và chia sẻ thông tin chi tiết để điều chỉnh cho phù hợp hơn.

Dùng thử ClickUp miễn phí để khám phá thêm nhiều tính năng, ký kết nhiều hợp đồng hơn và cải thiện năng suất bán hàng của bạn.