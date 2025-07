10 ứng dụng theo dõi quãng đường tốt nhất năm 2025 (Đánh giá & Giá cả)

Các chuyên gia thường xuyên di chuyển có thể lái xe hàng trăm, thậm chí hàng nghìn dặm liên quan đến công việc trong một năm. Đối với nhân viên làm việc theo giờ, đây là những chi phí có thể thu hồi thông qua bộ phận AP của công ty. Đối với nhà thầu và chủ doanh nghiệp, số dặm này là chi phí kinh doanh có thể khấu trừ.

Tuy nhiên, bạn chỉ có thể lấy lại số tiền đó hoặc tiết kiệm thuế nếu có cách thuận tiện, đáng tin cậy để theo dõi số dặm của mình trong năm. Các ứng dụng theo dõi số dặm hiện nay giúp bạn dễ dàng theo dõi tự động quãng đường, điểm đến và những chuyến đi nào được coi là chi phí kinh doanh.

Tìm ứng dụng phù hợp với các tính năng phù hợp để việc theo dõi số dặm trở nên dễ dàng thay vì là một công việc nhàm chán. Xác định các tính năng cần có trong các ứng dụng theo dõi số dặm vào năm 2024, sau đó so sánh các ứng dụng theo dõi phổ biến trong danh sách này để tìm ứng dụng yêu thích của bạn.

Bạn nên tìm kiếm điều gì trong các ứng dụng theo dõi quãng đường?

Các ứng dụng theo dõi quãng đường tốt nhất được thiết kế cho người dùng kinh doanh — hơn nữa, các ứng dụng theo dõi phù hợp sẽ được thiết kế dựa trên nhu cầu của các chuyên gia trong ngành của bạn. Tài xế xe chung, đại lý bất động sản và nhà sáng lập startup lái xe cho các mục đích kinh doanh khác nhau, và bạn cần một công cụ phù hợp với nhu cầu của mình.

Khi so sánh các tùy chọn khác nhau, hãy đảm bảo các tính năng cần thiết này có sẵn trong phiên bản miễn phí hoặc cao cấp:

Tự động hóa: Không có gì khó chịu hơn việc đến một địa điểm xa xôi và nhận ra rằng bạn đã quên bật ứng dụng theo dõi quãng đường. Tránh tình huống này bằng cách chọn các ứng dụng tự động theo dõi tất cả quãng đường của bạn. Các ứng dụng thông minh có thể đoán được những chuyến đi nào liên quan đến công việc, nên bạn không cần phải nhập dữ liệu thủ công, giúp quản lý khối lượng công việc dễ dàng hơn

Khả năng xuất và tích hợp: Cuối cùng, dữ liệu theo dõi số dặm của bạn phải được chuyển từ ứng dụng sang biểu mẫu IRS hoặc báo cáo chi phí kinh doanh. Tìm các ứng dụng có thể chia sẻ thông tin với các công cụ tài chính mà bạn (hoặc kế toán của bạn) đã sử dụng

Nhiều tính năng phân loại và thẻ: Các ứng dụng theo dõi quãng đường tốt cho phép bạn điền chi tiết về loại chuyến đi công tác của mỗi chuyến xe. Bạn có thể cần các trường dữ liệu như ngày tháng hoặc chức năng bổ sung để phân biệt giữa các cuộc gọi dịch vụ hiện trường và sự kiện mạng lưới, đồng thời theo dõi các chuyến đi cho các ứng dụng công việc khác nhau

Các hàm bổ sung: Nếu phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn, hãy tìm phần mềm quản lý công việc , theo dõi chi phí, công cụ quản lý thời gian và mẫu bảng chấm công tích hợp sẵn

Thông tin tài chính: Tìm các ứng dụng tính tổng chi phí đi lại, tiết kiệm thuế và xu hướng lái xe của bạn

Tiện lợi và đáng tin cậy: Các ứng dụng tốt nhất là những ứng dụng bạn không cần phải kiểm tra mỗi khi lên xe. Vì vậy, hãy so sánh các ứng dụng yêu thích của bạn dựa trên thời gian hoạt động, sự cố, lỗi và mức độ dễ sử dụng

Bằng cách tìm kiếm chất lượng và sự tiện lợi, bạn sẽ có nhiều khả năng có được hồ sơ chính xác và cách dễ dàng để lấy lại tiền cho các dặm kinh doanh.

10 Ứng dụng theo dõi quãng đường tốt nhất

So sánh các ứng dụng theo dõi quãng đường tốt nhất hiện có trong năm 2023. Mỗi ứng dụng đều cung cấp công nghệ theo dõi dễ sử dụng với các tính năng và khả năng độc đáo.

Bắt đầu với ClickUp Theo dõi thời gian, dữ liệu quãng đường và hơn thế nữa theo dự án hoặc theo từng nhân viên trong ClickUp để có thêm thông tin chi tiết cho nhóm của bạn

ClickUp không phải là trình theo dõi quãng đường đi theo thời gian thực — nó là mọi thứ bạn cần để quản lý các chuyến đi cá nhân và kinh doanh. Các chuyên gia độc lập, chủ doanh nghiệp nhỏ và các nhóm kinh doanh sử dụng nó để nhập dữ liệu theo dõi quãng đường đi của họ để tạo một trung tâm thông tin tập trung.

Từ đó, các chuyên gia thường xuyên đi công tác có thể chuyển dữ liệu vào báo cáo chi phí theo mẫu hoặc thêm vào danh sách chi phí kinh doanh được miễn thuế. Các nhà quản lý có thể phân tích các chuyến đi của nhóm để phát hiện những điểm không hiệu quả hoặc đảm bảo ngân sách phù hợp với số dặm đã đi. Kế toán và nhóm tài chính cũng có thể truy cập dữ liệu để xử lý thanh toán và khai thuế.

Cho dù bạn muốn một lịch chứa tất cả dữ liệu du lịch của mình hay một bảng để xem nhóm của bạn đã đi bao nhiêu dặm mỗi tuần, ClickUp cung cấp các chế độ xem đa năng và các công cụ quản lý dự án để hỗ trợ nỗ lực của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các mẫu chuyên dụng như Mẫu bảng chấm công dịch vụ ClickUp để theo dõi số dặm trong bối cảnh giờ làm việc.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Tổng hợp và theo dõi số dặm của các nhân viên và nhóm khác nhau trong chế độ xem Bảng để nhanh chóng có được thông tin chi tiết và giám sát

Sử dụng các mẫu và biểu mẫu trong ClickUp để thêm dữ liệu từ các ứng dụng theo dõi quãng đường vào báo cáo, biểu mẫu chi phí và các tài liệu khác

Đính kèm thông tin số dặm vào các dự án hoặc công việc cụ thể để dễ dàng lập ngân sách và dự báo

Chức năng phần mềm cơ sở dữ liệu miễn phí để theo dõi chi tiết và tạo báo cáo với các mẫu cơ sở dữ liệu

Thêm công việc cho từng tài xế, kế toán hoặc chính bạn (trong tất cả các vai trò của bạn) để bạn có thể phân tích dữ liệu số dặm và áp dụng vào công việc

Kết hợp theo dõi quãng đường với theo dõi thời gian dự án để xem tài nguyên của công ty bạn đang được sử dụng ở đâu

Giao tiếp bằng tính năng ghi chú và tin nhắn trực tiếp của ClickUp để mọi người đều nhận được dữ liệu của mình đúng hạn

Giới hạn của ClickUp

ClickUp không cung cấp tính năng theo dõi quãng đường đi được theo thời gian thực; bạn sẽ cần chọn một ứng dụng theo dõi quãng đường đi được và tích hợp nó với ClickUp để thêm dữ liệu vào quy trình quản lý dự án của mình

Ứng dụng di động cung cấp ít tính năng hơn ứng dụng máy tính. Xử lý các công việc hàng ngày trên điện thoại của bạn, sau đó chuyển sang máy tính để phân tích dữ liệu nặng

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2: 4.7/5 (2.000+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ đánh giá)

2. Solo

Via Solo

Theo dõi thời gian và quãng đường là những công việc tẻ nhạt nếu bạn làm việc trong nền kinh tế gig. Nhưng Solo đơn giản hóa công việc này với tính năng theo dõi quãng đường và chi phí tự động. Sử dụng ứng dụng này để tích hợp tất cả các ứng dụng gig của bạn vào một bảng điều khiển duy nhất để lập kế hoạch cho các chuyến đi, theo dõi quãng đường và xem bạn đã kiếm được bao nhiêu vào cuối ngày.

Solo không chỉ là một ứng dụng theo dõi quãng đường đơn thuần. Ứng dụng này cung cấp cho bạn một nơi để quản lý tất cả các việc cần làm từ các nền tảng, ứng dụng đi chung xe và ứng dụng giao hàng khác nhau. Tốt hơn nữa, ứng dụng này còn dự đoán số tiền bạn sẽ kiếm được mỗi ngày và trả cho bạn số tiền chênh lệch nếu ước tính quá cao doanh thu hàng ngày của bạn. Nhiều tài xế làm việc theo hợp đồng sử dụng ứng dụng này để lưu trữ hồ sơ, lập lịch trình và theo dõi tài chính.

Các tính năng tốt nhất của Solo

Tích hợp với các ứng dụng phổ biến như Instacart, Doordash và Uber

Nhiều công cụ theo dõi cho quãng đường, thời gian và thu nhập dự kiến

Bảo đảm cho thu nhập hàng ngày của bạn

Giới hạn khi đi một mình

Theo một số người dùng, theo dõi thủ công có thể không đáng tin cậy

Văn bản có thể nhỏ và khó đọc

Giá cho người dùng cá nhân

Cơ bản: $10/tháng

Ưu điểm: $15/tháng

Pro Plus: $20/tháng

Đánh giá và nhận xét từ người dùng

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

3. Stride

Via Stride

Stride là ứng dụng theo dõi quãng đường miễn phí. Người dùng có thể tự động theo dõi quãng đường cho tất cả các chuyến đi của mình. Ứng dụng này cũng giúp người dùng kinh doanh tìm kiếm các khoản khấu trừ thuế và cơ hội tiết kiệm với bảng điều khiển hữu ích để theo dõi tiết kiệm, chi phí và các tùy chọn.

Người dùng cũng sử dụng ứng dụng này cho cuộc sống cá nhân, vì ứng dụng cung cấp các công cụ lập ngân sách và theo dõi chi tiêu cá nhân. Thiết kế ứng dụng dễ sử dụng và trực quan, nên việc sử dụng ứng dụng không bao giờ là một công việc nhàm chán.

Các tính năng tốt nhất của Stride

Theo dõi quãng đường và thời gian ngay trên màn hình chính của ứng dụng

Các tính năng ngân sách để quản lý tiền bạc trong nháy mắt

Dễ dàng phân biệt giữa chuyến đi cá nhân và chuyến đi kinh doanh

Gợi ý về cách tìm kiếm và sử dụng các khoản khấu trừ thuế

Giới hạn bước chân

Thông báo không nhất quán

Một số người dùng báo cáo vấn đề về độ chính xác của số dặm và tuyến đường

Giá cả của Stride

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Stride

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

Bonus: Phần mềm quản lý du lịch!

4. MileIQ

Via MileIQ

Dùng MileIQ để theo dõi số dặm của bạn và phân biệt giữa chuyến đi cá nhân và chuyến đi kinh doanh chỉ bằng một cái vuốt tay. Ứng dụng này tự động theo dõi tất cả các chuyến đi của bạn và bạn có thể vuốt sang trái hoặc sang phải để chỉ định loại chuyến đi.

Ứng dụng này được thiết kế cho các chuyên gia bận rộn trong hầu hết mọi ngành nghề. Bạn có thể theo dõi số dặm (và số tiền tiết kiệm được) theo thời gian, bật giờ làm việc để giảm số chuyến đi cần sắp xếp và nhận nhắc nhở nếu có bất kỳ việc nào đang chờ xử lý trong ứng dụng.

Các tính năng tốt nhất của MileIQ

Bảng điều khiển của MileIQ giúp bạn dễ dàng vuốt và phân loại các chuyến đi

Các công cụ theo dõi sẽ hiển thị cho bạn số tiền tiết kiệm và các khoản khấu trừ theo thời gian

Dễ dàng tải xuống báo cáo số dặm hàng tháng dưới dạng tệp CSV hoặc PDF

Giới hạn của MileIQ

Giao diện ứng dụng có thể chậm khi thực hiện chỉnh sửa hoặc điều chỉnh thủ công

Phiên bản miễn phí giới hạn số lần lái xe mà ứng dụng có thể theo dõi mỗi tháng

Giá cả của MileIQ

Miễn phí

Không giới hạn: 5,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: 8 USD/tháng cho mỗi người dùng

Team Pro: 10 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về MileIQ

G2: 4.2/5 (66+ đánh giá)

Capterra: 5.0/5 (1+ đánh giá)

5. Ứng dụng theo dõi quãng đường của Everlance

Qua Everlance

Everlance đặt các hàm báo cáo ở vị trí trung tâm với ứng dụng theo dõi quãng đường. Khi theo dõi quãng đường, ứng dụng sẽ tính toán các khoản khấu trừ và chi phí hàng ngày, hàng tháng và hàng năm. Người dùng có thể lọc dữ liệu để tập trung vào các kỳ khác nhau và dễ dàng xuất dữ liệu sang các ứng dụng quản lý tài chính và dự án ưa thích của họ.

Ứng dụng này quảng cáo các tính năng tuân thủ IRS và tạo ra nhiều tài liệu. Nó có thể phù hợp với nhu cầu của hầu hết các chính sách của công ty về báo cáo chi phí, theo dõi và xác minh.

Các tính năng tốt nhất của Everlance

Tự động theo dõi với tính năng chỉnh sửa để quay lại và phân loại lại các chuyến đi hoặc chia nhỏ các chuyến đi thành các hành trình nhỏ hơn

Tính năng tạo báo cáo và tài liệu chi tiết

Các tùy chọn ghi chép hàng tuần, hàng tháng và hàng ngày để dễ dàng theo dõi và phân tích

Giao diện sạch sẽ, dễ sử dụng

Giới hạn của Everlance

Các tính năng miễn phí đôi khi phân loại sai các chuyến đi và ghi đè dữ liệu

Có thể không ghi lại chuyến đi nếu pin điện thoại yếu

Giá cả của Everlance

Miễn phí (cho cá nhân và doanh nghiệp)

Premium (cá nhân): $5/tháng

Premium Plus (cá nhân): $10/tháng

Kinh doanh: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Chương trình CPM (kinh doanh): 10 USD/tháng cho mỗi người dùng

Chương trình FAVR (kinh doanh): 33 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Everlance

G2: 4.3/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (64+ đánh giá)

6. SherpaShare – Tài xế chia sẻ chuyến đi

Qua SherpaShare

SherpaShare được thiết kế riêng cho tài xế đi chung xe. Tích hợp ứng dụng của bạn với SherpaShare để lập kế hoạch tuyến đường, nhận đề xuất để tối ưu hóa tuyến đường và theo dõi số dặm kinh doanh của bạn.

Ứng dụng cao cấp cung cấp các tính năng bổ sung cho người dùng để tối đa hóa thu nhập hàng ngày của họ với các thông tin chi tiết như bản đồ nhiệt và điểm nóng. Ứng dụng này cũng cung cấp các chương trình tiết kiệm và phiếu giảm giá cho người dùng SherpaShare.

SherpaShare các tính năng tốt nhất

Các tính năng phân tích thời gian thực giúp tài xế lập kế hoạch lộ trình để được trả lương cao hơn

Hàm trò chuyện được thiết kế cho cộng đồng tài xế đi chung xe

Giới hạn của SherpaShare

Tab "Tiết kiệm và ưu đãi" có thể gây phân tâm

Một số người dùng cảm thấy ứng dụng này khó sử dụng

Yêu cầu tất cả quyền truy cập để hoạt động bình thường

Giá cả của SherpaShare

Tháng: $5.99/tháng

Super Premium: $10/tháng

Đánh giá và nhận xét về SherpaShare

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

7. Hurdlr

Qua Hurdlr

Hurdlr được thiết kế cho người dùng tự kinh doanh. Thay vì chỉ theo dõi số dặm và khoản tiết kiệm tiềm năng, ứng dụng này còn theo dõi chi phí và khoản tiết kiệm liên quan đến lợi nhuận và thu nhập kinh doanh. Bạn có thể xem khoản tiết kiệm theo thời gian, báo cáo lợi nhuận và lỗ, đồng thời nhận thông tin cập nhật về số dặm của mình theo thời gian thực.

Người dùng cũng có thể theo dõi chi phí kinh doanh ngoài việc lái xe thông qua Hurdlr. Chụp hóa đơn, ghi chi phí và xem số dư ngân hàng kinh doanh của bạn trong một ứng dụng duy nhất.

Các tính năng tốt nhất của Hurdlr

Tích hợp sẵn tính năng theo dõi doanh thu, chi phí và thuế trên màn hình chính

Tích hợp với hàng nghìn ngân hàng khác nhau, cũng như các công cụ thanh toán phổ biến, ứng dụng đi chung xe và công cụ kế toán

Cung cấp hàng chục mẫu báo cáo khác nhau

Đang theo dõi số dặm không giới hạn

Giới hạn của Hurdlr

Một số người dùng gặp sự cố trong quá trình theo dõi và chức năng

Có thể tính trùng các giao dịch chuyển khoản ngân hàng, khiến báo cáo chi phí không chính xác

Giá cả của Hurdlr

Miễn phí

Premium: $10/tháng

Ưu điểm: $16,67/tháng (thanh toán hàng năm)

Enterprise: Liên hệ để biết giá

Đánh giá và nhận xét về Hurdlr

G2: 4.3/5 (23+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (11+ đánh giá)

8. Gridwise

Qua Gridwise

Gridwise được thiết kế cho hai đối tượng: người làm việc tự do đang tìm kiếm một cách tập trung để theo dõi các công việc và các doanh nghiệp muốn tiếp thị đến những người làm việc tự do. Người làm việc tự do có thể đồng bộ hóa các ứng dụng của họ, nhận các đề xuất được cá nhân hóa và lập kế hoạch chiến lược cho các giờ cao điểm. Các doanh nghiệp có thể đặt quảng cáo, tiếp cận tài xế và phân tích kết quả của các chiến dịch của họ.

Các tính năng tốt nhất của Gridwise

Giao diện giúp bạn dễ dàng chuẩn bị thông tin thuế và theo dõi các khoản khấu trừ

Người dùng có thể đồng bộ hóa ứng dụng chia sẻ chuyến đi và ứng dụng đi chung xe để lên kế hoạch cho ngày của mình

Công cụ phân tích dữ liệu tạo ra các thống kê cá nhân hóa và đề xuất

Giới hạn của Gridwise

Dữ liệu di chuyển của Gig được chia sẻ với các nhà quảng cáo

Phiên bản miễn phí có giới hạn nhắc nhở sự kiện và thông tin sân bay

Giá theo lưới

Miễn phí

Ưu đãi: $9.99/tháng

Đánh giá và nhận xét từ Gridwise

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

9. QuickBooks Self-Employed

QuickBooks cung cấp một bộ công cụ hoàn chỉnh cho các chuyên gia tự do và doanh nghiệp nhỏ, bao gồm ứng dụng theo dõi số dặm. Người dùng có thể tạo báo cáo, xem ước tính tiết kiệm và dễ dàng chuyển dữ liệu của họ sang TurboTax. Việc chuyển và chia sẻ dữ liệu rất dễ dàng vì có rất nhiều chương trình thuộc hệ thống này.

Ứng dụng này rất hữu ích khi nói đến thuế và kế hoạch tài chính. Nếu bạn muốn ưu tiên các khoản khấu trừ thuế và sổ sách kế toán rõ ràng, QuickBooks cung cấp các chế độ xem, báo cáo và tính năng khác nhau để phù hợp với quy trình làm việc ưa thích của bạn.

Các tính năng tốt nhất của QuickBooks Self-Employed

Công cụ báo cáo tích hợp mạnh mẽ để phân tích chi tiết

Các hàm tính thuế ước tính và khai thuế được thiết kế cho người dùng tự kinh doanh

Cung cấp tính năng theo dõi quãng đường, theo dõi chi phí và sắp xếp hóa đơn, tất cả trong một nơi

Giới hạn của QuickBooks Self-Employed

Nhiều người dùng cho rằng dịch vụ khách hàng còn thiếu sót

Ứng dụng di động kém thân thiện hơn nhiều so với phiên bản máy tính

Giá dịch vụ QuickBooks Self-Employed

Người tự kinh doanh: $20/tháng

Gói Thuế cho Người Tự Do Làm Việc: $30/tháng

Gói Thuế Trực Tuyến Cho Người Tự Do Làm Việc: $40/tháng

Đánh giá và nhận xét về QuickBooks Self-Employed

G2: 4.0/5 (3.100+ đánh giá cho QuickBooks)

Capterra: 3.9/5 (95+ đánh giá)

10. TripLog

Via Triplog

Triplog cung cấp các tính năng cho cả các chuyên gia tự do và doanh nghiệp cấp doanh nghiệp. Ứng dụng này tích hợp với các phần mềm doanh nghiệp phổ biến, bao gồm QuickBooks, SAP Concur và Sage, để phù hợp với mọi công nghệ. Người dùng và quản lý có thể theo dõi các chuyến đi theo thời gian và xác định các lĩnh vực cần cải thiện hiệu quả thông qua phần mềm giám sát nhân viên toàn diện.

TripLog cung cấp các tùy chọn khác nhau cho các ngành công nghiệp chính để phục vụ mọi người, từ tài xế xe chung độc lập đến các nhóm xây dựng lớn. Cá nhân có thể lập kế hoạch tuyến đường và phân loại các chuyến đi để báo cáo thuế. Các doanh nghiệp có thể tự động theo dõi chuyển động và giám sát các nhóm làm việc tại trường.

Các tính năng tốt nhất của TripLog

Tích hợp với các nền tảng chính và API cho các hàm tùy chỉnh

Theo dõi thời gian thực cho các chuyến đi, nhiên liệu và chi phí liên quan

Phần cứng tùy chọn để theo dõi quãng đường bằng GPS hoặc theo dõi dựa trên Bluetooth để tối ưu hóa tính năng theo dõi quãng đường tự động

Có phần mềm chấm công và phần mềm theo dõi chi phí

Giới hạn của TripLog

Tính năng thanh toán tự động có thể gặp lỗi trong quá trình thiết lập

Phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng được báo cáo là chậm

Giá cả của TripLog

Lite: Miễn phí

Premium: $5.99/tháng

Nhóm: 10 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: 15 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về TripLog

G2: 4.7/5 (56+ đánh giá)

Capterra: 4.1/5 (75+ đánh giá)

