2025'te Alışkanlıkları İzlemek için En İyi 10 Habitica Alternatifi

Kötü alışkanlıkları iyi alışkanlıklarla değiştirmek kadar tatmin edici çok az şey vardır. Görevleri tamamlamak eğlenceli ve kolay olduğunda bu tatmin duygusu daha da artar.

Habitica, yeni alışkanlıklar oluşturarak hedeflere ulaşmayı kolaylaştıran oyun tabanlı bir alışkanlık izleme uygulamasıdır. Ve popüler olmasının iyi bir nedeni var. Ancak bu, herkes için mükemmel bir alışkanlık izleyici olduğu anlamına mı geliyor? İlle de öyle değil.

Bu makalede, en iyi Habitica alternatiflerini ve sizin için nasıl işe yarayabileceklerini inceleyeceğiz. En iyi özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını ve ürün değerlendirmelerini inceleyeceğiz, böylece sizin için en iyi alışkanlık takipçisini bulabilirsiniz.

Habitica nedir ve oyunlaştırılmış verimlilik neden işe yarar?

Habitica, yapılacaklar listenizi oyunlaştırarak görevleri yönetmenize yardımcı olan bir uygulamadır. Günlük görevlerinizi, çocukluğunuzdan beri alıştığınız bir ev işleri listesi gibi görmek yerine, gerçek hayatta bu görevleri tamamlayarak ödüller kazanıp karakterinizi seviyelendirerek bir rol yapma oyunu gibi deneyimleyebilirsiniz.

Böylece, sıkıcı bir görev listesini işaretlemek yerine, görevleri takip etmek daha ilgi çekici ve motive edici olur. Buna bağlı olarak, iyi alışkanlıkları sürdürmek ve ilerlemeyi izlemek daha kolay hale gelir — oyunlaştırılmış alışkanlık izleme ile kazançlı çıkın!

Bunu tek başına yapmak zorunda da değilsiniz. Arkadaşlarınızla takım oluşturarak zorlukları ve görevleri tamamlayabilir, görev yönetimini tamamen farklı bir deneyime dönüştürebilirsiniz.

Ve oyunlaştırılmış verimlilik işe yarar.

Zippia aracılığıyla

Dostça rekabet ve ödül kazanma fikri motive edici ve verimliliği artırıyor. 2022 yılında yapılan bir ankette, çalışanların %90'ının oyunlaştırmanın işlerinde daha verimli olmalarını sağladığını belirtti. Dahası, oyunlaştırmayı kullanan şirketlerin kullanmayanlara göre yedi kat daha karlı olduğu ortaya çıktı. ?

Habitica alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bazen doğru verimlilik uygulamasını veya kişisel alışkanlık izleyiciyi seçmek zor olabilir. Peki, Habitica'yı kullanmak istediğinizden emin değilseniz ne yapmalısınız?

Endişelenme, seçebileceğin birçok seçenek var. Habitica alternatiflerinde dikkat etmen gereken bazı noktalar şunlar:

Diğer araçlarla entegrasyon: Alışkanlık izleme uygulamanızın takvim uygulaması veya tercih ettiğiniz proje yönetimi aracı gibi diğer araçlarla entegre olması gerekip gerekmediğini düşünün

Kullanıcı dostu arayüz: Sezgisel bir alışkanlık izleyici, görevleri ve son teslim tarihlerini planlamayı kolaylaştırabilir ve birden fazla alışkanlığı izlemek, alışkanlıklar oluşturmayı ve ilerlemeyi ölçmeyi eğlenceli ve keyifli hale getirebilir

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

Kapsamlı analizler ve içgörüler: Zihinsel sağlığınızın alışkanlıklarınızı nasıl etkilediğini merak ediyor musunuz veya zaman içinde gelişen eğilimleri ve kalıpları görmek mi istiyorsunuz? O zaman size ayrıntılı veriler sunan bir alışkanlık izleme uygulaması arayın

Topluluk özellikleri: Sadece alışkanlıkları izlemek ve ilerlemeyi takip etmekten daha fazlasını istiyorsanız, topluluk özelliklerine sahip bir uygulama arayın. Diğer kullanıcılarla etkileşim ve işbirliği, görev yönetimine olumlu bir boyut katabilir

Gizlilik ve güvenlik: Kişisel veriler hassas bir konudur ve bu sizin için önemliyse, kişisel bilgilerinizin nasıl işlendiği konusunda şeffaf olan uygulamaları inceleyin

en İyi 10 Habitica Alternatifi

Ücretsiz bir sürüm veya çok sayıda özelleştirme seçeneği ve daha fazlasını sunan ücretli bir sürüm arıyorsanız, aralarından seçim yapabileceğiniz düzinelerce alışkanlık izleme uygulaması bulunmaktadır.

Hedeflerinize ulaşmak, görevlerinizi yönetmek ve daha fazlasını yapmak için en iyi Habitica alternatiflerinin listesine göz atın.

Benzer hedefleri ClickUp'ta Hedef Klasörleri'nde düzenli bir şekilde saklayın ve kategorilere ayırın

ClickUp, proje yönetimi ve alışkanlık izleme için eşit derecede iyi kullanabileceğiniz çok yönlü ve sağlam bir araçtır. Özelleştirilebilir olması, onu harika bir Habitica alternatifi haline getirir ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmenizi sağlar, alışkanlık izlemeye nüanslı bir yaklaşım sunar ve verimliliği artırmak için fırsatlar bulmanıza yardımcı olur.

Temel bir yapılacaklar listesi uygulamasından daha fazlasına ihtiyacınız varsa, kullanımı kolay arayüzüyle ClickUp sizin için biçilmiş kaftan.

ClickUp'ın görev özelliği ile projeleri alt görevlere bölebilir, karmaşık bir projeyi (veya alışkanlığı) daha yönetilebilir bir boyuta kolayca basitleştirebilirsiniz. Basit Görev Yönetimi Şablonu özel alanları ve yinelenen görevleri planlama özelliği ile her ayrıntıyı en yüksek hassasiyetle kolayca takip edebilirsiniz.

Basit Görev Yönetimi Şablonu veya Kişisel Alışkanlık Takipçisi Şablonu gibi bir ClickUp şablonu ile kurulumu daha da kolaylaştırabilirsiniz. ?

Not defteri özellikleri, ClickUp içinde herhangi bir notu veya fikri not almanızı sağlar, böylece her şeyi tek bir yerde düzenli ve akıcı bir şekilde tutabilirsiniz. Fikir üretmek için daha fazla alana mı ihtiyacınız var? Sorun değil.

Notları zahmetsizce yakalayın, zengin biçimlendirme ile düzenleyin ve ClickUp Not Defteri'nde her yerden erişilebilen izlenebilir görevlere dönüştürün

ClickUp Belgeleri, tablolar ekleyebileceğiniz, yer imleri gömebileceğiniz ve başkalarıyla işbirliği yapabileceğiniz mükemmel bir belge veya wiki oluşturmanıza olanak tanır. Metni izlenebilir bir göreve dönüştürmek kolaydır, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

Görevleri oluşturmayı bitirdiğinizde, ClickUp Hedefler özelliğini kullanabilirsiniz. Size uygun bir programda hedefler belirleyin ve her bir hedefiniz için kullanımı kolay klasörlerle düzenli kalın. Görevleri tamamlarken, birden fazla hedef için bile ilerlemeyi yüzdelik oranlarla tek bir görünümde kolayca görselleştirebilirsiniz.

Daha fazlasına hazır mısınız? ClickUp'ın Gösterge Panelleri ile gerçek zamanlı ilerlemeyi görün. Bunu, geliştirmekte olduğunuz herhangi bir alışkanlık veya proje için görev kontrol merkezi olarak düşünün. Görevleri takip edin ve işlerin nasıl ilerlediğine dair zengin içgörüler edinin.

İşlerin nerede sorunsuz gittiğini görebilir veya bir proje veya hedefte darboğaz yaratmadan verimsizlikleri yakalayabilirsiniz. Dahası, 50'den fazla bileşen sayesinde size en uygun gösterge panelini oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın kapsamlı görev yönetimi, istediğiniz kadar basit veya üst düzey bir seviyeye geçme özgürlüğü sunar. Basit tutun ve gerektiğinde görevler ekleyin veya tüm projeyi çerçeveleyin ve istediğiniz alışkanlığı adım adım nasıl oluşturacağınızı görün

Daha görsel bir şey mi tercih edersiniz? ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği , fikrinizi bir eylem planına nasıl dönüştürebileceğinizi görmenize yardımcı olur, böylece fikirlerinizi kolayca oluşturup birbirine bağlayabilirsiniz

Çift yönlü bağlantı özelliğinin eklenmesiyle, farklı görevler ve belgeler arasında kolayca bağlantılar oluşturabilir, böylece işlerin nerede olduğunu takip edebilir ve hızlı ve verimli bir şekilde gezinebilirsiniz

Diğer Habitica alternatiflerinden farklı olarak, ClickUp'ın ücretsiz sürümü zengin özellikler sunar ve sınırsız kullanıcıya izin verir

ClickUp'taki tüm görevleriniz Google Takvim, Apple Takvim, Outlook Takvim ve Evernote ve Calendly gibi diğer yazılımlarla sorunsuz bir şekilde senkronize edilir

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda entegrasyon, uygulama ve otomasyon olduğundan, yeni kullanıcılar için biraz öğrenme süreci olabilir

Bazı özellikler yalnızca masaüstü veya tarayıcı uygulaması üzerinden kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7 (3.000'den fazla yorum)

2. Habitify

via Habitify

Habitify, iyi alışkanlıklar edinmenize ve kötü alışkanlıklardan kurtulmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış başka bir alışkanlık izleme uygulamasıdır. Bu günlük alışkanlık izleyici, gününüzü sabah, öğleden sonra ve akşama bölmenize olanak tanıyarak tüm alışkanlıklarınızı takip etmenize yardımcı olur.

Bu görev yönetimi uygulaması, iOS, MacOS ve Android dahil olmak üzere birçok platformda mevcuttur. Ayrıca Apple Health ve Google Fit ile senkronizasyon sağlar. ?

Uygulamanın özelliklerinden biri, ilerlemenizi görüntülemek ve izlemek için birden fazla yol sunmasıdır, böylece alışkanlık serilerinizi haftalık, aylık ve hatta yıllık ilerlemenizi görebilirsiniz.

Habitify'ın en iyi özellikleri

Ayrıntılı analizler, ilerlemenizi gösterir, böylece yeni alışkanlıkların şekillendiğine ve hedeflerinize doğru ilerlediğinize dair somut kanıtlar görebilirsiniz

Topluluk katılımı, arkadaşlarınıza meydan okuma, aylık yarışmalarda liderlik tablosunda yükselme veya bir hesap verebilirlik sistemi olarak hareket etme fırsatı sunar

Ruh hali izleme, yerleşik notlar, yerleşik zamanlayıcı ve gizlilik kilidi gibi özelliklerle, görevleri nasıl izlemek istediğiniz konusunda tam kontrol sizde

Habitify sınırlamaları

Alışkanlık izleme, ücretsiz sürümde sınırlıdır; sınırsız alışkanlık ve Koyu Mod'un keyfini çıkarmanın tek yolu Premium sürümdür

Kullanıcılar, birkaç alışkanlığı izlemenin zahmetli olabileceğini bildirmiştir, bu nedenle bu uygulama daha az alışkanlık oluşturmak isteyenler için daha uygun olabilir

Habitify, doğru şekilde yönetilmezse çok fazla olabilir sınırsız bildirim ayarlamayı kolaylaştırır

Habitify fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 4,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Habitify puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Trackabi

trackabi aracılığıyla

Trackabi, alışkanlık takibinizde kullanıcı dostu zaman takibi ve zaman raporları arıyorsanız en iyi Habitica alternatiflerinden biri olabilir. Bu uygulama, kullanıcıların en beğendiği özelliklerden biri olan işlevselliği ve kullanım kolaylığını ön planda tutar.

İşlerinizi halletmek ve görevlerinizi yerine getirmek istediğinizde, Trackabi projeleri görevlere ve alt görevlere ayırabilmenizi sağlayarak bunu basit bir şekilde yapmanıza yardımcı olur. Bu, özellikle belirli faaliyetlere belirli bir süre ayırmaya odaklanmışsanız, alışkanlık izleme için de geçerlidir.

Sabahları 15 dakika meditasyon yapmak ya da 30 dakika yeni bir dil öğrenmek gibi hedefleriniz varsa, Trackabi size yardımcı olabilir.

Trackabi'nin en iyi özellikleri

Gizli ve şirket gösterge panelleri size haftalık ve aylık ayrıntılı özetler sunar

Zamanın nasıl harcandığına dair ayrıntılı bir genel bakış sunar (kayıtlı zaman, etkinlik zamanı ve boş zaman)

Trackabi'nin sunduğu tüm özellikleri keşfetmek için 30 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Trackabi sınırlamaları

Kişisel alışkanlık izleme yerine çoğunlukla iş amaçlıdır

Diğer alışkanlık izleme uygulamalarına kıyasla zaman takibine odaklanma

Diğer alışkanlık takipçilerinin sunduğu bazı özellikler eksik

Trackabi fiyatlandırması

Başlangıç: 0 $

İş: Aylık 16 dolar

Business Plus: Aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için arayın

Trackabi puanları ve yorumları

G2: 4,7 (40+ yorum)

Capterra: 4,7 (50+ yorum)

4. Focus Bear

via Focus Bear

Focus Bear, kullanıcılara alışkanlıklarının her birinde rehberlik eden ve odaklanma zamanı blokları sırasında web sitelerine ve diğer uygulamalara, telefonunuz da dahil olmak üzere, erişimi bloke eden bir verimlilik ve alışkanlık izleme uygulamasıdır. Ayrıca, ADHD'li bir takım tarafından geliştirilmiş ve sinirbilim ilkeleriyle desteklenmektedir. ?

Kendi özel rutinlerinizi oluşturabilir, o gün başardıklarınızı görerek motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz.

Focus Bear'ın en iyi özellikleri

Uygulama Mac, Windows, Android ve iOS'ta mevcuttur

Bulut ile güvenli bir şekilde senkronize olur, böylece ayarlarınızı herhangi bir cihazda saklayabilirsiniz

Focus Bear, video görüşmeleri sırasında açılmayacak kadar akıllıdır, böylece rahatsız edici kesintiler olmaz

Focus Bear sınırlamaları

Ücretsiz sürüm yok

Bazı kullanıcılar, bildirimlerin sistem hatalarıyla karıştırılabileceğini bildiriyor

Focus Bear fiyatlandırması

4,99 $/ay

Focus Bear puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Herhangi biri. Yapılacak

Any.do, kullanıcıların yapılacaklar listelerini, görevlerini ve hatırlatıcılarını tek bir yerde düzenlemelerini kolaylaştıran çok yönlü bir görev yönetimi ve verimlilik uygulamasıdır. Takvim entegrasyonu, işbirliği özellikleri ve deneyiminizi kişiselleştirme olanağı sunar.

Any. yapılacak en iyi özellikler

Şablon kütüphanesi , kullanıcılara herhangi bir projeyi veya iş akışını yönetmek için birçok seçenek sunar

Başka uygulamalar kullanıyor olsanız bile, tüm verilerinizi Any.do'ya kolayca aktarabilirsiniz

Alışkanlık izlemeyi yönetmek ve projeleri kontrol etmek tüm platformlarda mümkündür; masaüstü bilgisayarınızdan, iPad'inizden, iPhone'unuzdan ve hatta Apple Watch'unuzdan sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz

Herhangi biri. yapılacak sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, bu uygulamanın iş hayatındaki proje yönetimi için bir araç olmaktan ziyade kişisel görev yönetimine daha uygun olduğunu düşünüyor

Bazı kullanıcılar için yeterli özelleştirme seçeneği yoktur

Herhangi biri. Yapılacaklar fiyatlandırması

Kişisel: 0 $

Premium: Aylık 3 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Herhangi biri. Yapılacaklar ve yorumlar

G2: 4. 0 (190+ yorum)

Capterra: 4. 4 (160+ yorum)

6. DailyHabits

via DailyHabits

DailyHabits, yeni alışkanlıklar oluşturmak için listemizdeki en basit verimlilik uygulaması olabilir. Zahmetsizce hedefler belirleyin ve günlük rutininizi düzenleyin. İzlemeye başlamaya hazır olduğunuzda hemen kullanmaya başlayabileceğiniz kadar basit ve kolaydır, böylece hedeflerinize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. ✨

DailyHabits'ın en iyi özellikleri

Bir ay boyunca edindiğiniz alışkanlıkları hızlıca inceleyin ve hangi alanlarda gelişmek istediğinizi belirleyin

Bu uygulama, bir seriye odaklanmak yerine tutarlılığı teşvik ederken hayatın akışına izin verir

Bir göreve ilişkin hatırlatıcı veya düşünce notu almak için not alma seçeneği vardır

DailyHabits sınırlamaları

Bu, son derece basit bir alışkanlık takip uygulamasıdır; çok fazla özelleştirme arıyorsanız, bu uygulama sizin için en uygun seçenek olmayabilir

Uygulama, dostça rekabetle motivasyonunu korumak isteyenler için bir topluluk özelliği içermez

DailyHabits fiyatlandırması

Ücretsiz

aylık 2,99 $ veya yıllık 17,99 $

DailyHabits puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Toggl

toggl aracılığıyla

Mükemmel müşteri hizmetleri ve kullanımı kolay arayüzü ile Toggl, zaman takibi ve daha iyi alışkanlıklar oluşturmak için popüler bir seçimdir. Bildirimler ve hatırlatıcılar ayarlama özelliği ile Toggl, odaklanmanızı ve zamanınızı nasıl geçirdiğinizi görmenizi kolaylaştırır.

Toggl'un en iyi özellikleri

Tüm planlar, tamamen ücretsiz bir plan seçeneği ile 30 günlük ücretsiz deneme ile birlikte gelir

Ücretsiz alışkanlık takipçisi sürümü birçok özellik sunar

Zamanınızı nasıl geçirdiğinizi ve odak noktanızın nerede olduğunu tam olarak görebilirsiniz

Toggl sınırlamaları

Oturumları duraklatamazsınız, bu da her seferinde baştan başlamanız gerektiği anlamına gelir

Kullanıcılar, mobil uygulama ile diğer cihazlar arasında senkronizasyon sorunları olabileceğini bildiriyor

Toggl fiyatlandırma

Ücretsiz: Beş kullanıcıya kadar 0 $

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Toggl puanları ve yorumları

G2: 4,5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7 (2.200+ yorum)

8. Streaks

Via Streaks

Bir başka basit Habitica alternatifi olan Streaks, bir seri sayacıdır. Sayaç sıfırlanmadan önce görevinizi tamamlamanızı hatırlatan nazik hatırlatmalar alın. ?

Alışkanlık kazanmak kolay olabilir ve bu uygulama size nasıl olduğunu gösteriyor.

Streaks'in en iyi özellikleri

Hangi alışkanlıkların her gün için olduğunu ve hangilerinin olmadığını özelleştirebilirsiniz

Metrikler, hangi görevlerin henüz tamamlanmadığını ve nasıl ilerlediğinizi gösterir

24 görev arasından seçim yapabilir veya kendi görevlerinizi oluşturabilirsiniz

Streaks sınırlamaları

Proje yönetimi için yeterince sağlam değildir, bu nedenle hedefiniz buysa başka bir uygulama seçmeniz gerekecektir

Oyun içinde ödül sistemi yoktur

İzlemenize yardımcı olabileceği görev türleri sınırlıdır

Streaks fiyatlandırması

aylık 4,99 dolar

Streaks puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

9. Şimdi Yap

via Do It Now

Habitica gibi, Do It Now da alışkanlık oluşturmanıza ve günlük alışkanlıklarınızı izlemenize yardımcı olacak oyunlaştırılmış bir verimlilik uygulamasıdır. Gerçek hayattaki görevleri yerine getirerek deneyim puanları kazanın. Bir kez alıştığınızda, hayatınızı sürekli iyileştirmek isteyeceksiniz.

Şimdi Yapın en iyi özellikleri

Renkli temalar ve ödül sistemi ile günlük görevler daha ilginç hale geliyor

İlerlemenizi görüntülemek için farklı seçenekler, nerede başarılı olduğunuzu ve nerede biraz daha yardıma ihtiyacınız olduğunu görmenize yardımcı olur

Görevleri bir grupta birleştirerek işleri düzenli ve toplu tutabilirsiniz

Şimdi Yapın sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, görevlerin ayarlarının düşündükleri kadar sezgisel olmadığını düşünüyor

Üzgünüz iPhone kullanıcıları, bu uygulama sadece Android için geçerlidir

Şimdi Yapın fiyatlandırması

2,49 $/ay

Do It Now derecelendirmeleri ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Hayatınızı Bir Üst Seviyeye Taşıyın

google Play üzerinden

İyi alışkanlıklar edinmenin kendi ödülleri vardır ve oyunlaştırılmış bir verimlilik uygulaması, alışkanlık izleme ve görev yönetimini gerçekten yeni bir düzeye taşır. Ayrıca, çok çeşitli hedefler sayesinde, ulaşmak isteyeceğiniz birçok hedef bulacaksınız.

Level Up Life'ın en iyi özellikleri

Kişisel veya profesyonel görevleri tamamlamanın eğlenceli bir yolu

Hedeflerinizi ve görevlerinizi kişiselleştirin

Metriklerinizi inceleyerek ve kendi alışkanlık kalıplarınızı öğrenerek öz farkındalığınızı geliştirin

Hayatınızı bir üst seviyeye taşıyın sınırlar

Kullanıcılar bazen navigasyonun olabildiğince sezgisel olmadığını düşünüyor

Bazı kullanıcılar, mevcut tüm görevleri takip etmenin zor olduğunu düşündü

Level Up Life fiyatlandırması

Fiyatlandırma mevcut değil

Level Up Life puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

Daha İyi Bir Habitica Alternatifi Bulun

Bazen sağlıklı alışkanlıklar edinmek zor gelebilir. Ancak doğru alışkanlık izleme uygulamasını (ücretli veya ücretsiz plan) bulmak, tamamlanan görevleri işaretleyerek veya topluluk desteğinden yararlanarak başarı hissi yaşamanıza yardımcı olabilir. ✅

Kendi zevkinize göre özelleştirebileceğiniz sezgisel bir arayüze sahipse daha da iyidir. Verimlilik ipuçları fark yaratabilir ve hala nereden başlayacağınızı bulmak için yardıma ihtiyacınız varsa, oyunlaştırılmış verimlilik ile kendi dünyanızı yaratmadan önce hedef belirlemek için biraz zaman ayırın.

Alışkanlıklarınızı izlemeye, yapılacaklar listenizi siparişine göre düzenlemeye ve tüm projelerinizi yönetmeye hazırsanız, ClickUp en iyi seçenektir. Deneyiminizi tamamen özelleştirebilme özelliği, yeni alışkanlıklar edinmeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

ClickUp'a bugün kaydolun.