Çarpıcı Web Tasarımı için 15'ten Fazla En İyi Figma Web Sitesi Şablonu

Her web sitesi projesi bir planla başlar. Ancak boş bir tuval ile ilham almak ve işe başlamak sonsuza kadar sürebilir. Daha sonra, düğmeleri ve gezinmeyi yenilemek için saatler harcanır. Aynı bileşenleri yeniden oluştururken son teslim tarihleri geçip gider ve yaratıcı bir iş olması gereken şey tekrarlayan bir işe dönüşür.

Figma web sitesi şablonlarıyla sıfırdan başlamazsınız. Tamamlandı halinden başlarsınız.

Satış yapan SaaS açılış sayfalarından etkileyici portföyler kadar, bu Figma web sitesi şablonları, duyarlı web sitelerini hızlı bir şekilde tasarlamak ve ölçeklendirmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar.

Figma Web Sitesi Şablonları nedir?

Figma web sitesi şablonları, bulut tabanlı bir tasarım ve işbirliği aracı olan Figma'da oluşturulmuş önceden tasarlanmış web sitesi düzenleridir. Her şablon genellikle, duyarlı tasarım için en iyi uygulamaları izleyen gezinme çubukları, ızgaralar, düğmeler, formlar ve tipografi sistemleri gibi bileşenler içerir.

Figma'da tamamen düzenlenebilir oldukları için, bu şablonları sıfırdan yeniden oluşturmaya gerek kalmadan markanızın kimliğine ve proje ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde uyarlayabilirsiniz. Figma web sitesi şablonları da işbirliği göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Takımlar tasarımları gerçek zamanlı olarak paylaşım, yorum ve yineleyebilirken, geliştiriciler oluşturma zamanı geldiğinde varlıkları ve CSS'yi doğrudan Figma'dan alabilirler.

💡 Profesyonel İpucu: Bir şablonu temel olarak kullanın, ardından özelleştirdiğiniz sürümü paylaşım tasarım kitaplığı olarak kaydedin. Bu, her projenin en başından itibaren marka yönergelerinizle uyumlu olmasını sağlar.

En İyi Web Sitesi Şablonlarına Genel Bakış

İşte bu blogda listelenen Figma ve ClickUp ürün lansmanı şablonlarının hızlı bir tablosu:

Figma Web Sitesi Şablonları

Figma Topluluğu ve diğer kütüphanelerde çok fazla seçenek olduğundan, hangi şablonların zaman ayırmaya değer olduğunu bilmek zor olabilir. İyi haber ise, yüzlerce dosyayı tek tek incelemek zorunda kalmayacaksınız. Bu iş sizin için tamamlandı.

Aşağıda, açılış sayfaları, portföyler, SaaS, e-ticaret, bloglar ve gösterge panelleri gibi anahtar kategorilerde en iyi Figma web sitesi şablonlarını bulabilirsiniz. Her şablon, markanıza uyacak şekilde özelleştirebileceğiniz kullanıma hazır düzenler ve bileşenlerle birlikte gelir.

1. Minimal Açılış Sayfa Şablonu

Figma aracılığıyla

Minimal Landing Page Şablonu, eksiksiz bir açılış sayfası düzenini kullanıma hazır bir tasarım sistemiyle birleştirir. Hero başlığı, müşteri logoları, hizmetlerin öne çıkan özellikleri, referanslar ve CTA'ların yanı sıra tipografi ölçekleri, düğme varyantları, renk belirteçleri ve simge setleri de içerir.

Temiz bir bileşen yapısına sahiptir, katmanlar iyi etiketlenmiştir ve Otomatik Düzen ile organize edilmiştir, böylece tasarımı bozmadan içeriği güncelleyebilirsiniz.

🌟 Neden seveceksiniz:

Önceden oluşturulmuş bölümler ve yeniden kullanılabilir bileşenlerle kurulum süresini kısaltın.

Yerleşik stil kılavuzu ile marka tutarlılığını koruyun

Esnek düzenleri sayesinde farklı sektörlere uyarlanabilir.

🔑 İdeal kullanım alanları: Kullanıma hazır bir açılış sayfa ve gelecekteki projeler için yeniden kullanılabilir bir tasarım sistemi isteyen ajanslar ve şirketler

2. Açılış Sayfa Kiti Koleksiyonu

Ücretsiz Landing Page Kit Collection, kapsamlı bir tasarım sistemi ile desteklenen masaüstü ve mobil cihazlar için 13 adet açılış sayfa şablonu sunar. 7 ikon paketi, bayrak seti, 10'dan fazla altbilgi tasarımı, 250'den fazla global stil ve 100'den fazla bileşen ve varyant ile birlikte gelir.

Her şey, bölümleri hızlı bir şekilde birleştirebilmeniz ve birden fazla sayfa üzerinde tutarlılığı koruyabilmeniz için düzgün bir şekilde düzenlenmiştir.

🌟 Neden seveceksiniz:

Sıfırdan yeniden oluşturmak yerine, projeler arasında öğeleri yeniden kullanın.

Farklı sektörler için düzenleri özelleştirmek üzere altbilgileri ve bölümleri özel hale getirin.

Birden fazla müşteri sitesi veya kampanyası ile uğraşırken hızlı bir şekilde ölçeklendirin.

🔑 İdeal kullanım alanları: Tasarımın tutarlılığını korurken birden fazla açılış sayfasını hızlı bir şekilde oluşturması gereken serbest çalışanlar ve ürün takımları

3. SinanTokmak Web Geliştirici Portföyü Web Sitesi Şablonu

Johann Leon tarafından tasarlanan SinanTokmak Web Geliştirici Portföyü Web Sitesi Şablonu, 4 farklı duyarlı ekran boyutunda 12 hazır web sayfası ile birlikte gelir ve herhangi bir cihazda işleyen profesyonel bir çevrimiçi varlık oluşturmayı kolaylaştırır. Dosya, tutarlılık ve kolay özel yapma için net stiller, yeniden kullanılabilir bileşenler ve tamamen Otomatik Düzen yapısı içerir.

Biyografinizi, becerilerinizi, projelerinizi ve blog yazılarınızı, hem işinizi hem de kişiliğinizi öne çıkaran uyumlu bir düzen içinde özellikleyebilirsiniz.

🌟 Neden seveceksiniz:

Blog ve vaka çalışması düzenlerini kullanarak işinizin arkasındaki hikayeyi anlatın.

Tek bir profesyonel tasarımda özgeçmiş, portföy ve blog ile kurulum süresinden tasarruf edin.

İhtiyaçlarınıza göre portföy veya hafif bir kişisel web sitesi olarak tasarlayın.

🔑 İdeal kullanım alanları: Kişisel markalarını temiz ve modern bir biçimde öne çıkaran bir portföy isteyen serbest çalışanlar ve tasarımcılar

👀 Biliyor muydunuz? AI web sitesi oluşturucuları, sıçrama oranlarını ortalama %15 oranında azaltmaya yardımcı olabilir ve en üst sıralarda yer alan web sitelerinin yaklaşık %90'ı performans, SEO veya içerik optimizasyonu için bu araçlara güvenmektedir.

4. Bentolio Portföy Tasarım Şablonu

Bentolio Portföy Tasarım Şablonu, temiz blokları ve son derece görsel hikaye anlatımıyla tanınan bir tasarım trendi olan Bento Grid düzeni üzerine inşa edilmiş şık, tek sayfalık bir kişisel portföylerdir.

Her bölüm, projeleri, becerileri, iletişim bilgilerini veya kişisel ayrıntıları görsel olarak yapılandırılmış bir şekilde vurgulamak için kullanılabilen modüler kutucuklar halinde düzenlenmiştir. Tasarım, netlik ve dengeye odaklanarak, yaratıcı profesyoneller için iş olan, kaydırma dostu bir deneyim sunar.

🌟 Neden seveceksiniz:

Sayfanın tamamını yeniden düzenlemeden ızgarayı yeniden düzenlemek için kutucukları değiştirin.

Sonsuz kaydırma veya sayfa atlama olmadan becerilerinizi ve projelerinizi hızlı bir görünümde sağlayın.

Ana Sayfa, Projeler, Hakkımızda, İletişim, Blog gibi bölümler için önceden hazırlanmış çalışma alanları edinin.

🔑 İdeal kullanım alanları: Hafif, bakımı kolay ve anında akılda kalan, görsel odaklı bir portföy isteyen yaratıcılar

💡 Profesyonel İpucu: En iyi şablonlar bile yapılandırılmış bir proje planının yerini alamaz. Figma şablonlarını web sitesi proje yönetimi yazılımıyla birleştirerek, tasarım çabalarınızın zaman çizelgeleri ve kapsam yönetimi ile desteklenmesini sağlayabilirsiniz.

5. SaaS ve Uygulama Web Sitesi Şablonu

SaaS & Uygulama Website Şablon özellikle SaaS platformları, uygulama şirketleri ve BT sağlayıcıları için oluşturulmuştur. Bootstrap ızgara sistemi üzerine inşa edilmiş çok sayıda ana sayfa varyasyonu ve esnek bir bileşen kitaplığı elde edersiniz. Dosya tamamen katmanlı ve düzenli olduğundan, hızlı düzenleme ve karışık ve eşleştirme özelikleri kullanabilirsiniz.

🌟 Neden seveceksiniz:

Dönüşüm odaklı hikaye anlatımını desteklemek için grafikler, gösterge panelleri ve referans bölümlerini kullanın.

Bölümleri yeniden düzenleyerek lansmanlar, vaka çalışmaları veya fiyatlandırma denemeleri için sayfa tasarlayın.

Ürün tanıtımlarından abonelik planlarına kadar SaaS büyümesi için ana sayfa seçenekleri edinin.

🔑 İdeal kullanım alanları: Ürünlerini tanıtmak için dönüşüm optimizasyonlu bir açılış sayfasına ihtiyaç duyan SaaS girişimleri ve uygulama geliştiricileri

6. Singular SaaS Web Sitesi Şablonu

Hem tasarım hem de geliştirme göz önünde bulundurularak tasarlanan Singular SaaS Web Sitesi Şablonu, duyarlı bloklar, UI kiti bileşenleri ve mobil uyumlu düzenler sunarak, açılış sayfalarına veya uygulama vitrinlerine kolayca uyarlanmasını sağlar.

🌟 Neden seveceksiniz:

Sürükle ve bırak blok kitaplığı ile benzersiz sayfaları hızla oluşturun.

Yerleşik animasyonları ve W3C onaylı HTML/CSS'yi sadece maketler için değil, gerçek hayatta da kullanın.

Akıllı Düzen ve renkli tipografi özellikleriyle tasarımlarınızı her alanda tutarlı tutun.

🔑 İdeal kullanım alanları: Tasarımdan kod çözümü arayan SAAS girişimleri, ürün takımları ve pazarlama ajansları

7. AI Blog Web Sitesi UI Şablonu (Koyu Tema)

AI Blog Website UI Template, AI ve teknoloji yayıncıları için tasarlanmış koyu renkli bir şablonudur. Ana sayfa, haberler, blog gönderileri, podcast'ler, kaynaklar ve iletişim sayfaları için piksel mükemmelliğinde tipografi ve duyarlı Otomatik Düzenler içeren düzenler içerir. Koyu renk paleti, göze hoş gelen ve uzun okuma oturumları için ideal olan modern ve profesyonel bir hava katar.

🌟 Neden seveceksiniz:

Bloglar, podcast'ler, haberler ve kaynaklar için önceden tasarlanmış sayfa ile platformunuzu büyütün.

Üç farklı ekran boyutuyla tutarlı okuma deneyimi sağlayın

Teknoloji ve yapay zeka odaklı içeriklere özel olarak tasarlanmış yerleşik arama sistemini kullanın.

🔑 İdeal kullanım alanları: Modern ve karanlık bir estetiğe sahip, içerik açısından zengin bir blog isteyen teknoloji yazarları ve yapay zeka araştırmacıları

ClickUp Insight: Ankete katılanların %33'ü, en çok faiz duydukları AI kullanım örneklerinden biri olarak beceri geliştirmeyi gösteriyor. * Örneğin, teknik bilgiye sahip olmayan çalışanlar, bir AI aracını kullanarak bir web sayfasına yönelik kod parçacıkları oluşturmayı öğrenmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda, AI'nın çalışmanız hakkında ne kadar fazla bilgiye sahip olursa, yanıtları o kadar iyi olur. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp'ın AI'sı bu konuda mükemmeldir. Hangi proje üzerinde çalıştığınızı bilir ve belirli adımlar önerebilir, hatta kod parçacıkları oluşturmak gibi görevleri kolayca gerçekleştirebilir.

8. MetaBlog Çok Amaçlı Blog Şablonu

MetaBlog Çok Amaçlı Blog Şablonu, temiz düzenleri esneklikle birleştirir. Hem koyu hem de açık temalar sunar, böylece iki farklı görsel kimlikte önizleme yapabilir ve tasarım yapabilirsiniz. Şablon, Atomic Design metodolojisini takip eder, yani her düğme, kart ve bölüm yeniden kullanılabilir.

🌟 Neden seveceksiniz:

Hero görseli, blog kartları, özellikli gönderiler vb. bölümlerle temiz tipografi ve dengeli beyaz alan elde edin.

Tutarlı bir tasarım için düğmeler, kartlar, başlıklar ve altbilgiler gibi yeniden kullanılabilir bileşenleri kullanın.

Tasarımı, alan netliği ve düzen netliği ile kolayca HTML/Webflow'a çevirin.

🔑 İdeal kullanım alanı: Tek bir stile bağlı kalmadan, yeniden kullanılabilir tasarım bileşenleriyle blog başlatmak isteyen içerik oluşturucular

9. Mobilya e-Ticaret Web Sitesi Şablonu

Mobilya e-Ticaret Şablonu, açılış sayfa, mağaza ızgarası, ürün detay sayfaları, sepet, ödeme, karşılaştırma tabloları ve hatta stil ipuçları için bir blog ile birlikte gelir. Tasarım, ürün fotoğraflarını merkeze alan yumuşak, nötr bir palet kullanır ve bu da onu ev dekorasyonu ve yaşam tarzı görsellerini sergilemek için ideal hale getirir.

🌟 Neden seveceksiniz:

Önceden tasarlanmış tam bir e-ticaret akışı (mağaza → sepet → ödeme) edinin.

Temiz, görüntü öncelikli düzenleri kullanarak mobilya ve dekor fotoğraflarına odaklanın.

Lifestyle blog düzeni ile mağazanızın yanı sıra otorite ve ilham verici içerikler oluşturun.

🔑 İdeal kullanım alanları: Modern ve görsel odaklı bir estetiğe sahip, kullanıma hazır bir mağaza arayan küçük ölçekli mobilya markaları ve iç mimarlar.

⌛ Zaman Kazandıran İpucu: Web tasarım ş akışları nadiren doğrusal olur. Gereksinimlerin toplanmasından tasarım yinelemelerine, paydaşların incelemelerinden geliştirme teslimatlarına kadar, sürekli gidip gelmeler zaman alıcı ve kaotik hale gelebilir. AI ve otomasyonların birleşik gücü, görevleri otomatik olarak atamanıza, geri bildirimleri doğru takıma yönlendirmenize ve tasarım incelemeye hazır olduğunda onayları tetikleyici olarak kullanmanıza yardımcı olabilir. Bu video ile ekiplerinizi idari iş yükünden ücretsiz hale getirin ve her hafta 26 saate kadar zaman kazanın.

10. Haber Bülteni Aboneliği Web Sitesi Şablonu

Haber Bülteni Abonelik Web Sitesi Şablonu, haber bültenlerini düzenlemeye ve yönetmeye odaklanan platformlar için tasarlanmıştır. Cesur yeşil renk paletinin tutarlı kullanımı, temiz tipografi ve hafif 2D illüstrasyonlarla birleştiğinde, şablona taze ve samimi bir görünüm kazandırır. Bazı tasarım değişiklikleri gerekebilir (örneğin, fazla gölgelerin kaldırılması gibi), ancak minimal ve fonksiyonel yapısı sayesinde kolayca uyarlanabilir.

🌟 Neden seveceksiniz:

Giriş ve abonelikten faturalandırma ve haber akışlarına kadar tüm kullanıcı yolculuğunu kapsayın.

Haberler, bloglar, anketler, görüşler ve daha fazlası için çeşitli şablon tasarımları arasından seçim yapın.

Yer tutucu illüstrasyonları değiştirin ve markanıza uyacak şekilde renkleri, yazı tiplerini ve düzenleri değiştirin.

🔑 İdeal kullanım alanları: Abonelik tabanlı bir haber bülteni modeli işletmek isteyen küçük işler ve oluşturucular

11. Görev Yönetimi Gösterge Paneli Şablonu

Görev Yönetimi Gösterge Paneli Şablonu, netlik ve kullanılabilirliğe odaklanan modern bir görev yönetimi sistemi sunar. Kanban panoları, çok adımlı görev akışları ve entegre mesajlaşma panelleri içerir. Tasarım, öncelikler ve durumlar için renk kodlu etiketlerle hafif, minimal bir estetik kullanır.

🌟 Neden seveceksiniz:

Yorumları, etiketleri ve dosya ek dosyalarını gösteren bileşenlere ayrılmış görev kartlarını kullanarak canlı bir ş akışını deneyimleyebilirsiniz.

Popüler verimlilik uygulamalarını yansıtmak için farklı gezinme modelleri (Gösterge Paneli, Projeler, Görevler, Mesajlar, Kullanıcılar) deneyin.

Temiz bir tipografi sistemini kontrast renk vurgularla birleştirerek uzun iş oturumlarını gözleriniz için rahat hale getirin.

🔑 İdeal kullanım alanları: Gerçek işbirliği özelliklerini yansıtan ve aynı zamanda şık görünmesi gereken prototipleri sunan tasarımcılar

12. Web Uygulaması – Sürdürülebilirlik Gösterge Paneli ve Değerlendirme Aracı Şablonu

Sürdürülebilirlik girişimlerini izleme ve raporlama ihtiyacı duyan kuruluşlar için, bu Sürdürülebilirlik Web Uygulama Şablonu, ilerlemeyi görselleştirmek ve sürdürülebilirlik raporlarını kolayca oluşturmak için kullanıma hazır bir gösterge paneli sunar.

Yönetişim, tedarik zinciri, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik için gösterge panelleri ile etkileşimli değerlendirme araçları içerir. Etki alanı tabanlı puanlama, olgunluk ölçerler ve iyileştirme izleme panelleri gibi tasarım özellikleri, kurumsal ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) raporlaması için pratik bir çözüm sunar.

Neden seveceksiniz:

Puan aralıkları ve eyleme geçirilebilir içgörülerle gerçek kurumsal değerlendirmeleri simüle edin.

Raporunuzu yönetim kurulu sunumlarına hazır hale getiren kadranlar, renk kodlu metrikler ve yapılandırılmış tablolardan oluşan görsel raporlama öğelerini ekleyin.

Değerlendirme aracını ve gösterge paneli bileşenlerini farklı sürdürülebilirlik ölçütlerine veya KPI'lara uyarlayın.

🔑 İdeal kullanım alanları: Performans verilerini profesyonel bir şekilde sunmak ve sürdürülebilirlik hedeflerine göre proje ilerlemesini izleme yapmak isteyen ESG danışmanları ve sürdürülebilirlik sorumluları

🌟 Bonus: Web sitesi geliştirme zor bir iş. Akıllı, merkezi bir araç olmadan, müşterilerin gereksinimleri, tasarım tartışmaları, Figma yorumları, tel kafes açıklamaları vb. ayrı araçlarda bulunur ve bu da belirsizliğe ve gecikmelere yol açar. ClickUp Brain MAX bu kaosa sakinlik getiriyor. Yapabilecekleri: Müşterinizin tüm gereksinimlerini içeren uzun ve karmaşık e-posta konuları olan konu dizilerini net ve yapılandırılmış görevlere dönüştürün.

Farklı kullanıcı yolculukları ve SEO dostu sayfa adlandırma kuralları için alternatif sürümlerle site haritaları oluşturun.

Görevleri durumlara göre otomatik olarak taşıyın, varlıklar incelemeye gönderildiğinde takımları bilgilendirin ve paydaşlar için düzenli ilerleme raporları oluşturun. Sistemler arası verileri ve ş akışlarını birleştirir ve tüm süreci tek bir gösterge paneli üzerinden yönetmenizi sağlar. İşte bunun nasıl çalıştığına dair bir örnek ⬇️

13. İş ve Koçluk Web Sitesi Şablonu

İş ve Koçluk Web Sitesi Şablonu, potansiyel müşterileri çekmek, bilgilendirmek ve dönüştürmek için şık bir yol arayan hizmet sağlayıcılar için özellikle yararlıdır. Bu şablonu benzersiz kılan, yapılandırılmış bir satış sayfa ve web semineri akışının dahil edilmesidir. Böylece, sadece hizmetlerinizi sergilemekle kalmaz, aynı zamanda potansiyel müşterileri rezervasyon veya satın almaya yönlendiren bir yol da oluşturursunuz.

🌟 Neden seveceksiniz:

Kullanıma hazır web semineri ve tekrar izleme sayfaları ile çevrimiçi atölye çalışmaları veya canlı etkinlikler ayarlarken saatlerce zaman kazanın.

Dönüşümleri artırmak için ikna odaklı yerleşik satış sayfa tasarımını kullanın.

Basit ama etkili bir tasarım yapısı ile kişisel markalaşma ve hizmet sunumunu dengeleyin.

🔑 İdeal kullanım alanları: Hizmetlerini ve müşteri referanslarını sergilemek için profesyonel bir web sitesi oluşturmak isteyen iş ve yaşam koçları

14. STK Web Sitesi Şablonu

Bu NGO Web Sitesi Şablonu, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve hayır kurumları için düzenli ve fonksiyon bir tasarım sistemidir. Ana sayfa, bağış sayfası, etkinlikler, blog, medya ve daha fazlasını içeren 8 yapılandırılmış sayfa düzeni ile birlikte gelir ve etkili amaçlar için kullanıma hazır bir temel oluşturur. Tasarım, bağışlara ve topluluk desteğine dayanan kuruluşlar için erişilebilirlik ve güvenilirlik arasında denge sağlar.

🌟 Neden seveceksiniz:

Tüm sayfalarda tutarlılığı sağlayan stil kılavuzu ve yeniden kullanılabilir bileşenler edinin.

Temiz tipografi ve görseller kullanarak hikaye anlatımını ve şeffaflığı ön plana çıkarın ve bağışçıların güvenini kazanın.

Etkileyici hikayeleri sıfırdan başlamadan sergilemek için etkinlik ve medya için hazır sayfa uyarlamaları yapın.

🔑 İdeal kullanım alanları: Hayır kurumları, STK'lar, engellilik ve erişilebilirlik girişimleri, taban örgütleri veya sosyal fayda ve bağış toplama odaklı tüm projeler

15. Kafe Web Sitesi Şablonu

Cafe Website Şablonu , tasarım yoluyla lezzet ve misafirperverliği iletmek isteyen restoranlar için oluşturulmuştur. 3 benzersiz ana sayfa düzeni ve menüler, rezervasyonlar, etkinlikler, takım biyografileri ve blog bölümlerini kapsayan 12'den fazla iç sayfa ile birlikte gelir. Cesur tipografi ve görsel odaklı düzenler, imza yemekleri, promosyonları veya şef spesiyallerini öne çıkarmayı kolaylaştırır.

🌟 Neden seveceksiniz:

Rezervasyonlar için kullanıma hazır yapılar elde edin ve ziyaretçileri kolayca müşterilere dönüştürün.

Restoranların anında iştah açıcı bir görünüm oluşturmasına yardımcı olan özel menü ve galeri sayfalarıyla yemek fotoğraflarını öne çıkarın.

Hem basitlik hem de derinlik gerektiren kafeler, çubuklar, fırınlar ve kaliteli restoranlar için kolayca ölçeklendirin.

🔑 İdeal kullanım alanı: Mekanlarını, menülerini, ortamlarını, takımlarını ve rezervasyon ayrıntılarını sergilemek için iyi tasarlanmış bir web sitesi isteyen kafe sahipleri.

16. Araç Kiralama Web Sitesi Tasarım Şablonu

Araç Kiralama Web Sitesi Tasarım Şablonu , temiz görsellerle sezgisel rezervasyon akışlarını birleştirerek kullanıcı deneyimini mükemmel bir şekilde yansıtıyor ve araç bulmayı ve rezervasyon yapmayı kolaylaştırıyor. Araç modellerini taramak, fiyatları karşılaştırmak ve sadece birkaç tıklamayla rezervasyonları tamamlamak için özel sayfa ekleyerek netlik ve dönüşüme odaklanıyor.

🌟 Neden seveceksiniz:

Önceden tasarlanmış rezervasyon ve yer ayırtma akışlarını kullanarak kiralama sürecini kolayca görselleştirin ve özelleştirmeyi daha da kolaylaştırın.

Kullanıcıların daha hızlı ve daha güvenli seçimler yapmasına yardımcı olmak için araç modelleri, fiyatlar ve anahtar özellikler için karşılaştırma tabloları ekleyin.

En büyük etkiyi yaratmak için yorumlar, SSS'ler, politikalar ve yeterli fotoğraf alanı gibi özel güvenini artıran unsurları öne çıkarın.

🔑 İdeal kullanım alanları: Online dönüşümleri artırmak isteyen araç kiralama hizmetleri, otomotiv sektöründeki yeni girişimler ve seyahat şirketleri

Figma Web Sitesi Şablonlarını Neden Kullanmalısınız?

Figma web sitesi şablonları, boş tuval aşamasını atlayıp doğrudan gerçek işinize geçmenizi sağlayarak size büyük bir avantaj sağlar. Düğmeleri, ızgaraları, düzenleri ve gezinmeyi sıfırdan yeniden oluşturmak yerine, modern UI/UX en iyi uygulamalarını takip eden, düzenleme hazır bir temelden başlarsınız.

İşte takımlar Figma şablonlarına güvenmesinin nedenleri:

Önceden oluşturulmuş bileşenler, bölümler ve duyarlı sistemlerle saatler kazanın .

Paylaşım stiller ve yeniden kullanılabilir öğelerle sayfa arasında tutarlılığı koruyun .

Dosyaları paylaşım yaparak, yorum yaparak, inceleyerek ve gerçek zamanlı olarak yineleyerek daha hızlı işbirliği yapın.

Geliştiricilerin hemen kullanabileceği düzenli katmanlar, belirteçler ve özelliklerle temiz bir şekilde devredin .

Endüstri standardı alan, tipografi ve erişilebilirlik sayesinde tasarım hatalarını azaltın.

✨ Verimlilik İpucu: Figma şablonlarınızı paylaşılan bileşen kitaplığıyla birlikte kullanarak birden fazla tasarımda güncellemeleri kolaylaştırın. Ayrıca, hiçbir şeyi atlamadığınızdan emin olmak için web sitesi lansman kontrol listesini kullanabilirsiniz.

Harika bir Figma web sitesi şablonunu oluşturan unsurlar

İyi bir Figma web sitesi şablonu, her sayfada kullanılabilirlik ve tasarım kalitesini tutarlı tutarken düzenleri özelleştirme özgürlüğü sağlar. Ayrıca, takımların benzersiz marka ihtiyaçlarına göre özelleştirme yeteneklerini sınırlamadan onlara avantajlı bir başlangıç sağlar. Temel kalite göstergeleri:

Masaüstü, tablet ve mobil cihazlar için tasarlanmış duyarlı düzenler

Siteniz büyüdükçe ölçeklenen yeniden kullanılabilir bileşenler (düğme, gezinme çubukları, kart, modal pencere, form)

Net adlandırma, Otomatik Düzen ve tutarlı alanlarla temiz dosya organizasyonu .

Tipografi, renk, ızgara sistemleri ve gölgeler için ölçeklenebilir tasarım belirteçleri

Erişilebilirlik öncelikli tasarım (okunabilir yazı tipi, kontrast, alan, öğe hiyerarşi)

Şablon türleri:

Oluşturduğunuz şeye göre seçim yapın:

Açılış sayfa şablonları : dönüşüm odaklı, lansmanlar ve kampanyalar için ideal

Portföy şablonları : proje vitrinleri, vaka çalışmaları, biyografiler ve kahraman düzenleri

E-ticaret şablonları : ürün ızgaraları, sepet akışları, ödeme ve filtreler

SaaS/startup şablonları : fiyatlandırma tabloları, özellik bölümleri, referanslar, gösterge panelleri

Blog/içerik şablonları : kategori kartları, makale düzenleri, okuma deneyimleri

Gösterge paneli ve web uygulama şablonları: analitik kullanıcı arayüzü, kartlar, tablolarda, yöneticiler

Başlangıçta doğru şablon türünü seçerek, yineleme süresini önemli ölçüde azaltır ve tasarımınızı web sitenizin amacına uygun hale getirirsiniz.

🤔 Figma'yı sevmiyor musunuz? İşte daha güçlü bileşen sistemleri ve işbirliği özelliklerine sahip Figma alternatifleri.

💡 Profesyonel İpucu: Şablonu kullanmadan önce her zaman dosya düzenini kontrol edin. Örneğin, iyi yapılandırılmış bir şablonda düğmeler ve başlıklar gibi bileşenler Otomatik Düzen ve tutarlı adlandırma (btn/primary, btn/secondary) ile ayarlanmış olacaktır.

Web Sitesi Şablonları için Figma Kullanmanın Sınırları

Figma şablonları size bir başlangıç sağlasa da, canlı bir web sitesi oluşturmak için eksiksiz bir çözüm değildir. Aklınızda bulundurmanız gereken bazı sınırlamalar şunlardır:

Sadece tasarım, geliştirmeye hazır değil: Figma şablonları yapı, görseller ve kullanıcı arayüzü modelleri sağlar. Ancak çalışan kod içermezler. Tasarımı bir geliştiriciye teslim etmeniz veya fonksiyonel hale getirmek için bir site oluşturucu kullanmanız gerekecektir.

Özel beceri gerektirir: Şablonlar zaman kazandırır, ancak bunları markanıza uydurmak için Figma araçlarını iyi bilmek gerekir. Tasarım bilgisi olmadan, uyumsuz tipografi, alan sorunları veya bozuk düzenlerle karşılaşabilirsiniz.

Performansla ilgili hususlar: Bazı şablonlar, Figma dosyalarını ağırlaştırıp işleri yavaşlatabilecek büyük ve ayrıntılı bileşenler içerir, özellikle de işbirliği ortamlarında.

Uçtan uca tasarım yönetimi için tasarlanmamıştır: Figma, kampanyaları planlamak, teslimatları izleme, zaman çizelgelerini yönetmek ve performansı izlemek için gerekli özelliklere sahip değildir.

Alternatif Figma Web Sitesi Şablonları

Figma şablonları, web tasarımının yaratıcı yönünü ele alır, ancak daha büyük bir sorunu çözmez: tasarımla ilgili her şeyi yönetmek.

ClickUp, web sitesi proje yönetimini uçtan uca ele alarak Figma'yı tamamlayan bir dizi web sitesi odaklı şablon sunar.

ClickUp Beyaz Tahtaları, sanal tasarım tartışmaları düzenlemek ve geri bildirim toplamak için harika bir araçken, ClickUp'taki Otomasyonlar, tasarımları oluşturma aşamasından incelemeye ve nihai onaya kadar manuel olarak göndermenin getirdiği idari yükü azaltır.

Ayrıca Figma panolarını ClickUp'taki proje yönetimi şablonlarıyla bağlantı kurabilir, tasarım durumunu görev listeleriyle otomatik olarak senkronizasyon sağlayabilirsiniz.

İşte en iyi ClickUp şablonları 👇

ClickUp Web Sitesi Proje Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Web Sitesi Proje Planı Şablonu ile bir sonraki web sitenizin lansmanını baştan sona planlayın.

Bir web sitesi başlatmak, tasarımdan daha fazlasıdır. Strateji, son tarihler, testler ve işbirliği içerir. ClickUp Web Sitesi Proje Planı Şablonu, bu karmaşık süreci yapılandırılmış ve izlenebilir bir ş Akışına dönüştürür, böylece takımınız hiçbir şeyi kaçırmadan konseptten lansmana geçebilir.

Sıfırdan başlamak yerine, bu şablon size erken araştırmadan son uygulamaya kadar web sitesi oluşturma sürecinin her aşaması için liste ve görünümler içeren önceden oluşturulmuş bir proje planı sunar. Tek bir yerden sahipleri atayabilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir, bütçeleri izleyebilir ve her aşamadaki ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

🌟 Neden seveceksiniz:

Araştırma aşamasından geliştirme aşamasına kadar görevleri gruplandırarak web sitenizin lansmanının her aşamasını tek bir yerden planlayın ve zaman çizelgesini ve bütçeyi gerçek zamanlı olarak izleme.

Görevleri sürükleyip bırakarak tarihleri, bağımlılıkları ve dönüm noktalarını anında ayarlayın ve farklı fonksiyonlara sahip takımları son teslim tarihleri konusunda uyumlu hale getirin.

İş yükü görünümünde iş yüklerini dengeleyerek, fazla veya az görevlendirilmiş ekip arkadaşlarını tespit edin ve gecikmeler yaşanmadan görevleri yeniden dağıtın.

Maliyet İzleyici ile harcamaları izleme yaparak, aşamalar arasında tahmini maliyetleri gerçek maliyetlerle karşılaştırın ve bütçeleri kontrol altında tutun.

🔑 İdeal kullanım alanları: Yeni web siteleri açan veya mevcut web sitelerini yeniden tasarlayan, görevleri, bütçeleri ve onayları tek bir yerden yönetmek için net bir yapıya ihtiyaç duyan takımlar.

2. ClickUp Web Sitesi Tasarım Proje Plan Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Web Sitesi Tasarım Proje Planı Şablonu ile her yaratıcı aşamayı planlayın ve programa uygun şekilde ilerleyin.

Önceki şablonunda web sitesi projenizin tamamını haritadan sonra, en kritik aşamalardan biri olan tasarım aşamasına odaklanalım.

ClickUp Web Sitesi Tasarım Proje Plan Şablonu, yaratıcı takımlara tel kafeslerden son düzenlere kadar her tasarım çıktısını planlamak, tasarlamak ve incelemek için odaklanmış bir alan sunar. Sadece iki temel görünümle (Liste ve Pano), web tasarım ş Akışınızı basit ve hızlı tutar.

🌟 Neden seveceksiniz:

Tasarım görevlerini, iş akışınızı yapılandırılmış ve basit tutmak için Liste görünümü'nde mockup'lar, içerik güncellemeleri ve müşteri geri bildirimleri gibi yönetilebilir parçalara ayırın.

İnceleme ve revizyonları kolaylaştırmak için görevleri Pano görünümünde aşamalar arasında zahmetsizce taşıyın.

Acil düzenlemeleri ve bekleyen onayları vurgulayan yerleşik bayraklar ve net durumlarla teslimatı önceliklendirin, böylece lansmandan önce hiçbir şey gözden kaçmasın.

🔑 İdeal kullanım alanları: Hızlı üretim döngüsü içinde web sitesi tasarım görevlerini, revizyonları ve onayları yönetmek için basit ve görsel bir yönteme ihtiyaç duyan tasarımcılar ve yaratıcı proje yöneticileri.

3. ClickUp Web Tasarım Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Web Tasarım Şablonu ile tasarım taleplerini, geri bildirimleri ve onayları tek bir düzenli alandaki izlemeyi gerçekleştirin.

Önceki şablon tek bir web sitesi tasarım projesinin yürütülmesine odaklanırken, ClickUp Web Tasarım Şablonu, iç kreatif stüdyo veya ajans gibi birden fazla web sitesini yöneten tasarım takımları için tasarlanmıştır.

Müşteri alımı, önceliklendirme ve tasarımcı iş yükünü tek bir sürekli sistemde bağlantı kurar, böylece ekibinizi yormadan daha hızlı teslimat yapabilirsiniz.

🌟 Neden seveceksiniz:

Proje ayrıntılarını yakalayan ve çalışma alanınızda otomatik olarak görevler oluşturan yerleşik Tasarım Talep Formu ile tüm tasarım taleplerini merkezileştirin.

Tasarımcılar ve müşteriler arasında uyumu sağlamak için talepleri Tasarım, Girdi Gerekli, Müşteri İncelemesi ve Onaylandı gibi aşamalardan geçirerek Tasarım Durum panosunda ilerlemeyi takip edin.

Karmaşıklığa Göre ve Tasarımcı Kapasitesine Göre görünümlerini kullanarak projeleri karmaşıklık ve takım kapasitesine göre önceliklendirin ve iş yüklerini etkili bir şekilde dengeleyin.

Tüm aktif ve gelen projelerin görünürlüklerini ve sıralanabilirliklerini koruyan Yeni Tasarım Talepleri görünümüyle ş akışınızı zahmetsizce ölçeklendirin.

🔑 İdeal kullanım alanları: Tasarım stüdyoları, serbest çalışanlar veya geri bildirim döngülerini ve kaynak tahsisini yönetmenin tasarım kalitesi kadar önemli olduğu projeleri yürüten iç takımlar

4. ClickUp Web Sitesi Yeniden Tasarım Proje Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Web Sitesi Yeniden Tasarım Proje Planı Şablonu ile konsept aşamasından yeniden lansmana kadar web sitenizi netlik ve güvenle yenileyin.

Yeni bir web sitesini planlama ve tasarlama konusunu ele aldıktan sonra, mevcut siteleri yenileme ve yineleme konusuna geçelim.

ClickUp Web Sitesi Yeniden Tasarım Proje Planı Şablonu, takımların mevcut web sitesi sayfalarını güncelleme gibi karmaşık süreçleri yönetmelerine yardımcı olur. Tam liste kurulumunu sunan diğer şablonların aksine, bu şablon bireysel görev şablonlarına odaklanır. Her yeniden tasarım faaliyeti, ayarlayabileceğiniz, çoğaltabileceğiniz ve ekibinize atayabileceğiniz yeniden kullanılabilir bir görev haline gelir.

"Ana sayfa düzenini güncelle" veya "Ürün sayfalarını yenile" gibi görevleri hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Bunları takımınıza atayın ve ilerlemeyi tek bir yerden izlemeyin. Bu, sık sık değişen yeniden tasarım işlerini yönetmeyi kolaylaştırır.

🌟 Neden seveceksiniz:

Projeniz geliştikçe yeniden tasarım görevlerini yeniden kullanın ve düzenleme, böylece sıfırdan başlamadan esnek kalabilirsiniz.

Görevleri "Devam Ediyor" durumundan "İnceleme" durumuna ve "Tamamlandı" durumuna kolayca taşıyan yerleşik görünümlerle yeniden tasarım sürecinin her adımı izleme.

Alt görevler, geri bildirimler ve ek dosyalara sahip işbirliği, tek bir yerde depolanarak basitleştirilir, böylece herkes bir sonraki adımlarda uyum içinde kalabilir.

🔑 İdeal kullanım alanları: Düzenli olarak yeniden tasarım yapan ve değişiklikleri ve onayları izleme için esnek ve yeniden kullanılabilir bir kurulum ihtiyacında olan web tasarım veya pazarlama takımları

5. ClickUp Web Sitesi Geliştirme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Web Sitesi Geliştirme Şablonu ile kod, kalite kontrol ve dağıtımı tek bir ş Akışında izleme.

Web sitenizi planladıktan, tasarladıktan ve yeniden tasarladıktan sonra, bir sonraki adım ClickUp Web Sitesi Geliştirme Şablonuyla web sitenizi oluşturmaktır.

Bu, klasör düzeyinde bir şablonudur. Önceden ayarlanmış birden fazla liste, pano ve ilerleme görünümü içeren eksiksiz bir çalışma alanı sunar. Backlog ve Sitemap gibi listeler bulacaksınız; her biri, tüm geliştirme yaşam döngüsü boyunca görevleri düzenlemenize yardımcı olur.

Yerleşik pano görünümü, Keşif, İhtiyaçların Gözden Geçirilmesi, Geliştirme, Test ve Canlı Yayın dahil olmak üzere işin her aşamasını izler. Görünümler arasında kolayca geçiş yapabilir, devam eden işlerin ilerlemesini görebilir ve her bir özelliğin tamamlanma sürecini izleyebilirsiniz.

🌟 Neden seveceksiniz:

Geliştirme görevlerini, kod güncellemelerini ve özelliklerin piyasaya sürülmesini tek bir yapılandırılmış alanda izlemeyle güvenle oluşturun ve kullanıma sunun.

Tasarımcılar, içerik oluşturucular, geliştiriciler ve proje yöneticileri, takımın senkronizasyonunu sağlayan paylaşılan görünümler ve tutarlı iş akışları ile uyumlu çalışmaya devam etsinler.

Tahtada ve liste görünümü olarak ilerlemeyi ve bağımlılıkları izleyerek darboğazları erken tespit edin ve gecikmeleri önleyin.

Tutarlı ve tekrarlanabilir bir geliştirme süreci sağlamak için, gelecekteki sürümler için özel geliştirme kurulumunuzu çoğaltın.

🔑 İdeal kullanım alanları: Her şeyi yönetmek için uyarlanabilir bir çerçeveye ihtiyaç duyan web geliştiricileri, mühendislik yöneticileri ve işlevler arası takımlar

ClickUp Agents'ın arka planda ş akışınızı yönetmesine izin verin ClickUp Ajanları, görevleri, bağımlılıkları, onayları ve son teslim tarihlerini sizin için takip ederek web sitesi yapımının ilerlemesini sağlar. İşleri otomatik olarak yönlendirir, tasarımlar veya varlıklar hazır olduğunda sahiplerini bilgilendirir, engelleri üst düzeye taşır ve ilerleme özetleri oluşturur, böylece tasarım, içerik ve geliştirme arasında hiçbir şeyin aksamasını önler. Takımınız yapım aşamasındayken, Ajanlar yoğun işleri halleder. ClickUp AI ajanları

6. ClickUp Web Sitesi Üretim Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Web Sitesi Üretim Planı Şablonunu kullanarak takımları koordine edin ve her lansman dönüm noktası başarıyla tamamlayın.

Siteniz oluşturulup test edildikten sonra, odak noktası üretime kayar ve burada her canlı güncelleme ve içerik yayınının sorunsuz bir şekilde çalışması gerekir. ClickUp Web Sitesi Üretim Planı Şablonu, takımların sitenizi kesintiye uğratmadan devam eden sürümleri yönetmesine ve canlı varlıkları izlemesine yardımcı olur.

Bu şablon, geliştiriciler, proje yöneticileri, içerik yöneticileri ve kalite güvence takımları arasında yapılandırılmış işbirliği için tasarlanmıştır. Kullanıcı hikayeleri ve öncelik etiketleme gibi özelliklerle, herhangi bir ürün sürümünde olduğu gibi hata düzeltmelerini, performans ayarlamalarını veya özelliklerin piyasaya sürülmesini yönetebilirsiniz.

🌟 Neden seveceksiniz:

Her değişikliğin sorunsuz ve hata olmadan gerçekleşmesini sağlamak için içerik veya tasarım güncellemelerini yayınlanmadan önce planlayın, izlemeyin ve onaylayın.

Tema bazında iş yaparak darboğazları erken tespit edin ve sorunları kullanıcılara yansımadan çözün.

Sürekli güncellemeleri yöneterek, her zaman iyileştirme ve istikrarlılık sağlayan, üretime hazır bir siteyi koruyun.

🔑 İdeal kullanım alanları: Dijital ajanslar, ürün takımları ve çoklu takım lansmanlarını denetleyen web yöneticileri

7. ClickUp Web Sayfaları Oluşturma Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Web Sayfaları Oluşturma Şablonunu kullanarak her bir web sayfasını net bir şekilde oluşturun ve yönetin.

ClickUp Web Sayfaları Oluşturma Şablonu, site haritanızı iyi yapılandırılmış canlı web sayfalarına dönüştürmek için kullanışlıdır, böylece her sayfa düzenli bir şekilde planlanabilir, tasarlayabilir ve yayınlanabilir.

Bu şablon, web sitesini tek bir büyük proje olarak yönetmek yerine, sitenizi oluşturan gerçek sayfalara odaklanır. Taslak metinlerden tasarım geri bildirimlerine ve sayfa bağlantılarına kadar her şeyi tek bir çalışma alanında tutar, böylece ekibiniz karışıklık yaşamadan işbirliği yapabilir.

İlerlemeyi çeşitli şekillerde görüntüleyebilirsiniz: Site Haritası görünümü sayfaların nasıl bağlantı kurduğunu gösterirken, Pano ve Liste görünümü her görevün durumunu gerçek zamanlı olarak gösterir. Ve zaman çizelgelerini koordine ediyorsanız, Gantt Şeması görünümü renk kodlu bir zaman çizelgesinde teslim edilecekler ve gecikmeleri izlemenize yardımcı olur.

🌟 Neden seveceksiniz:

Çekirdek, Ürün ve Destek sayfalarını ayırarak her sayfa türünü net bir şekilde düzenleyin, böylece takımlar paralel olarak tasarım ve geliştirme yapabilirler.

Tasarımları ve müşteri geri bildirimlerini doğrudan görevler içinde merkezileştirerek revizyonları daha hızlı ve kolay hale getirin.

Geri bildirim döngülerini görünürlük ve düzenli tutan "Güncelleme Gerekli" ve "İnceleniyor" gibi durumlarla yorumları verimli bir şekilde yakalayın.

🔑 İdeal kullanım alanı: Her sayfanın özel dikkat gerektiren çok sayfalı web siteleri oluşturmak için bir web tasarım aracı arayan ajanslar

8. ClickUp Web Sitesi Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Web Sitesi Planlayıcı Şablonu ile fikirlerinizi yapılandırılmış bir site planına dönüştürün.

ClickUp Web Sitesi Planlayıcı Şablonu, web projenizin tam bir yol haritasını sunarak, karmaşık, çoklu takım sürecini temiz, görsel bir ş akışına dönüştürür.

İlk beyin fırtınası oturumundan son incelemeye kadar, fikir oluşturmadan test etmeye kadar her aşama planlanmıştır. Çaba düzeyleri atayabilir ve işleri farklı görünümlerde (Kanban, Gantt veya Zaman Çizelgesi görünümü ) görüntüleyerek teslimatı öngörülebilir ve sorunsuz hale getirebilirsiniz.

🌟 Neden seveceksiniz:

Yerleşik çaba seviyeleri ve kimin aşırı iş yükü altında olduğunu ve kimin müsait olduğunu gösteren takım etiketleri ile iş yükü dengesizliklerini erken tespit edin.

"Dahili İnceleme" ve "ilerleme" gibi net durum aşamalarını kullanarak yaratıcı incelemeleri basitleştirin ve takımlar arasında geri bildirimi kolaylaştırın.

Sorumluluk, gerekli takımlar ve son teslim tarihleri gösteren görevlerle her aşamada hesap verebilirlik oluşturarak karışıklığı ve yinelemeleri ortadan kaldırın.

🔑 İdeal kullanım alanları: Yeni bir web sitesi planlarken ve uygularken birden fazla alanı (metin, tasarım ve geliştirme) koordine etmesi gereken pazarlama yöneticileri, tasarım stüdyoları veya girişimciler.

9. ClickUp Web Sitesi İş Kapsamı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Web Sitesi İş Kapsamı Şablonu ile ilk günden itibaren net beklentiler ve teslim edilecekler belirleyin.

İlk kod satırı yazılmadan önce, her web sitesi projesinin bir şeye ihtiyacı vardır: netlik. ClickUp Web Sitesi İş Kapsamı Şablonu bu ayarı yapar.

Ayrıntılı ClickUp Belgeleri, hedefler, teslim edilecekler, zaman çizelgeleri ve maliyetler gibi her proje detayını önceden kaydetmeye yardımcı olur, böylece herkes neyin ne zaman yapılacağı konusunda hemfikir olur. Bu kapsamlı iş belgesi ClickUp Görevleri ile bağlantılı olabilir, böylece tasarım modülleri, içerik oluşturma, entegrasyonlar ve lansman faaliyetleri üzerinde çalışan takımlar, kapsamda neler olduğunu ve nelerin onaylanması gerektiğini hızlı bir şekilde kontrol edebilir.

Bu şablon, uygulama sırasında hiçbir karışıklık istemediğiniz takımlar ve müşteriler için tasarlanmıştır.

🌟 Neden seveceksiniz:

Hedefleri, teslim edilecekleri ve fiyatları önceden belirleyerek net beklentileri ayarlayın ve daha sonra iletişim sorunları yaşanmasını önleyin.

Proje ilerledikçe tüm paydaşların uyum içinde çalışmasını sağlamak için her varsayımı ve değişiklik kontrol kuralını belgelendirin.

Sorumlulukları netleştirmek ve sorumlulukların belirsizliğini önlemek için her aşamaya sahipler, zaman çizelgeleri ve görev dağılımları atayın.

Bütçeleri görünürlükte tutmak ve harcamaları kontrol altında tutmak için yerleşik ücret çizelgeleri ve maliyet tabloları ile şeffaflığı koruyun.

🔑 İdeal kullanım alanları: Web geliştirme projeleri için anlaşmaları ve kapsamı resmileştirmek isteyen ajanslar, danışmanlar ve iç proje yöneticileri

10. ClickUp Web Sitesi Taşıma Proje Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Web Sitesi Taşıma Proje Planı Şablonu ile sitenizi sorunsuz ve güvenli bir şekilde taşıyın.

Bir web sitesini taşıma, en zorlu dijital projelerden biridir. Dosyaları taşırken, bağlantı değerini ve kullanıcı güvenini de korumalısınız.

ClickUp Web Sitesi Taşıma Proje Planı Şablonu, takımların taşıma işlemlerini yapılandırılmış ve güvenli bir şekilde planlamasına, test etmesine ve gerçekleştirmesine yardımcı olur. Süreci aşamalara ayırarak, tüm bağımlılıklar ve yönlendirmelerin senkronizasyon içinde ele alınmasını sağlar.

🌟 Neden seveceksiniz:

Yerleşik kontrol noktaları ve inceleme adımları ile yapılandırılmış aşamalarda geçişleri planlayın ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayın.

Yönlendirmeleri, meta veri denetimlerini ve test görevlerini tek bir düzenli görünümde izleme yaparak SEO değerini ve site performansını koruyun.

Zaman çizelgelerini etkilemeden önce darboğazları işaretleyen "Blok" ve "İnceleniyor" gibi durumlarla riskleri erken tespit edin.

Geliştiriciler, pazarlamacılar ve paydaşların gerçek zamanlı olarak uyum içinde çalıştığı, paylaşılan bir çalışma alanında teknik ve teknik olmayan takımları bir araya getirin.

🔑 İdeal kullanım alanları: Alan adı taşıma, CMS değişiklikleri veya büyük ölçekli yeniden tasarımları yöneten pazarlama ve BT takımları

11. ClickUp Site Haritası Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Site Haritası Beyaz Tahta Şablonu ile tüm site yapınızı görsel olarak harita haline getirin.

Wireframe'ler veya mockup'lar hayata geçirilmeden önce, her harika web sitesi net bir site haritası ile başlar.

ClickUp Site Haritası Beyaz Tahta Şablonu, takımınıza üst düzey menülerden iç içe geçmiş alt sayfalara kadar sitenizin yapısını planlamak için görsel öncelikli bir yol sunar. Öğeleri gerçek zamanlı olarak sürükleyip bırakabilir ve yeniden düzenleyebilirsiniz. Bu sayede, kod yazmadan önce içerik akışını ve kullanıcı yolculuklarını kolayca uyumlu hale getirebilirsiniz.

İster ilk fikirlerinizi eskiz haline getiriyor ister onaylanmış bir site yapısını sonlandırıyor olun, ClickUp Beyaz Tahtalar size takımınızla beyin fırtınası yapabileceğiniz, konektörleri kullanarak kullanıcı yolculuklarını harita yapabileceğiniz, fikirlerinizi yapışkan notlara kaydedebileceğiniz ve görsel netlik için öğeleri renklerle kodlayabileceğiniz sezgisel bir çalışma alanı sunar.

🌟 Neden seveceksiniz:

Tüm web sitesi mimarinizi bir bakışta görselleştirerek eksik bağlantıları ve içerik çakışmalarını anında tespit edin.

Yorumlar ve yapışkan notlar kullanarak tasarımcılar, geliştiriciler ve içerik stratejistleriyle canlı olarak işbirliği yapın ve fikirleri gerçek zamanlı olarak geliştirin.

Projeniz geliştikçe öğeleri sürükleyip bırakarak sayfa ilişkilerini net tutun ve yapınızı düzenli tutun.

Onaylanmış site haritası bölümlerini, manuel kurulum gerektirmeden planlama ve uygulama arasında köprü kurmak için eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün.

🔑 İdeal kullanım alanları: Siteyi oluşturmadan önce site yapısını uyumlu hale getirmek için basit ama güçlü bir yönteme ihtiyaç duyan UX tasarımcıları, içerik stratejistleri ve web takımları.

12. ClickUp Açılış Sayfa Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Açılış Sayfa Şablonu ile yüksek dönüşüm oranına sahip sayfaları daha hızlı tasarlayın ve test edin.

Açılış sayfaları, ilgi çekici içerik, temiz tasarım ve net eylem çağrıları arasında denge kurduğunda başarılı olur. Ancak farklı yaklaşımları karşılaştırmak ve neyin işe yarayıp neyin yaramadığını izleme karmaşık olabilir. Dağınık yer imleri veya rastgele ekran görüntüsü yerine, ClickUp Açılış Sayfa Şablonu size tasarım seçeneklerini, kopya stillerini ve CTA'ları yan yana inceleyebileceğiniz merkezi bir alan sunar.

🌟 Neden seveceksiniz:

Önde gelen markaları, mesajlaşma ve düzen kalıplarını incelemek için açılış sayfalarını kaydedip analiz ederek karşılaştırın.

İçerik ve kullanılabilirliği objektif olarak değerlendiren puanlama alanlarıyla tasarım tartışmalarını nicelendirin.

Düğme yerleşimi ve ton gibi tekrarlayan tasarım öğelerini izleme yaparak, tıklamaları ve dönüşümleri sürekli olarak artıran unsurları belirleyin.

ClickUp Belge ile paylaşım ilham arşivi oluşturun. Takımınız bu arşivde gelecekteki yeniden tasarımlar için bağlantılar ve notlar saklayabilir.

🔑 İdeal kullanım alanları: Yüksek performanslı açılış sayfalarını analiz etmek, karşılaştırmak ve çoğaltmak için pratik bir sistem arayan pazarlama takımları, tasarımcılar ve büyüme stratejistleri

13. ClickUp Kullanıcı Akış Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanıcı Akış Akış Şablonu ile her kullanıcı yolculuğunu görselleştirin ve optimize edin.

Her harika ürün deneyimi, kullanıcıların ürünü nasıl kullandığını anlamakla başlar.

ClickUp Kullanıcı Akış Şablonu, bu görünmez yolculukları, yol boyunca her eylemi ve sonucu gösteren net, görsel haritalara dönüştürür. Kullanıcıların nerede kaybolabileceğini tahmin etmek yerine, onların yolunu adım adım görebilirsiniz. Sonuç olarak, bu daha akıllı ve daha sorunsuz deneyimler tasarlamanıza yardımcı olur.

🌟 Neden seveceksiniz:

Karmaşık kullanıcı yollarını, herkesin anında anlayabileceği açık ve görsel akış şemalarına dönüştürün.

Lansmandan önce kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve terk edilmeyi önlemek için sorunlu noktaları erken tespit edin.

En sezgisel deneyimi bulmak için alternatif akışları (misafir olarak ödeme ile kayıt gibi) yan yana karşılaştırın.

UX, ürün ve geliştirme takımlarını tek bir ortak plan etrafında birleştirerek, gidip gelmeleri azaltın ve kararları hızlandırın.

🔑 İdeal kullanım alanları: Kullanıcı davranışlarını ve tasarımları pratik bir şekilde harita etmek isteyen ürün tasarımcıları, UX araştırmacıları ve geliştiriciler

ClickUp ile Web Sitelerini Daha Hızlı Planlayın ve Oluşturun

Figma şablonları, saatlerce süren düzen işlerinden tasarruf etmenizi sağlayan maketler, UI kitleri ve tasarım sistemleri ile yaratıcı tarafta bir adım önde olmanızı sağlar. Bunları ClickUp'ın web sitesi şablonlarıyla birleştirdiğinizde, tasarımdan uygulamaya hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Ayrıca, içerik planlamadan geliştirme görevlerinin izlemeye kadar her şey tek bir yerde düzenli bir şekilde tutulur.

Bunun da ötesinde, ClickUp'ın yapay zekası, otomasyonları ve entegrasyonları projelerin ilerlemesini sağlar. Görevleri anında atar, metinler oluşturur, araçlar arasında güncellemelerin senkronizasyonunu sağlar ve mikro yönetim yapmadan ilerlemeyi izler.

Figma şablonları ve ClickUp şablonları bir araya gelerek, fikirden lansmana kadar kesintisiz bir yol oluşturur.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve web sitelerini daha hızlı ve akıllı bir şekilde oluşturun.