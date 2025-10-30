Denemeniz gereken 50'den fazla Perplexity AI komutu

Perplexity AI, bilgi bulma ve kaynakları alıntılamada mükemmeldir. Ancak nasıl sorduğunuz büyük bir fark yaratır.

Komutları restoran siparişleri gibi düşünün. "İyi bir şey" size kalan her şeyi getirir. "Acılı erişte, ekstra sarımsak, fıstık yok" ise tam olarak istediğinizi getirir.

Aynı prensip, daha iyi sonuçlar.

Sihir, bağlam eklediğinizde gerçekleşir: üzerinde işiniz, ne kadar derinlemesine gitmek istediğiniz veya tercih ettiğiniz biçim.

Öğrenciler sağlam alıntılarla daha güçlü argümanlar oluştururlar.

Araştırmacılar niş çalışmaları daha hızlı ortaya çıkarır

Pazarlamacılar, gerçekten harekete geçebilecekleri içgörüler keşfederler.

Şu anda kullanabileceğiniz en iyi Perplexity AI komutlarını bir araya getirdik. Bonus olarak, AI, dokümantasyon ve ş Akışı'nı bir araya getiren yeni ve bağlam farkında bir alternatif olan ClickUp'a da göz atacağız. 🕵

Perplexity AI nedir?

Perplexity AI, büyük dil modelleri (LLM) tarafından desteklenen bir konuşma arama motorudur. Doğal dil sorgularını işler ve web'deki kaynakları alıntılayarak sentezlenmiş cevaplar verir.

Platform, bağlamı anlamak için yapay zeka kullanır, yani takip soruları sorabilirsiniz ve platform konuştuğunuz konuyu hatırlar. Gerçek zamanlı bilgileri alır, işler ve her şeyi doğrulayabilmeniz için tıklanabilir alıntılarla okunabilir bir biçimde cevapları sunar.

Perplexity AI komutları nedir?

Perplexity AI komutları, belirli cevaplar almak için yazdığınız sorular veya talimatlardır. Ne kadar fazla ayrıntı ve bağlam eklerseniz, cevap o kadar iyi olur.

"SEO'yu açıklayın" gibi temel bir komutla genel bir bakış elde edersiniz, ancak "Yerel işler için SEO'yu, sayfa içi optimizasyon taktikleri örnekleriyle açıklayın" gibi ayrıntılı bir komutla, ihtiyacınız olanla eşleşen hedefli bilgileri elde edersiniz.

✅ Örnek komut:

2025 yılında küçük işler için en iyi 5 e-posta pazarlama aracını karşılaştırın. Fiyatlandırma kademelerini, öne çıkan özelliklerini ve her araç için bir sınırı ekleyin. Kaynakları içeren bir karşılaştırma tablosu olarak sunun.

Bu, spesifik, taranabilir ve Perplexity'yi yapılandırılmış, doğrulanabilir cevaplara yönlendirir.

Etkili Perplexity Komutları Nasıl Yazılır?

İşte yararlı cevaplar veren AI komut şablonları oluşturmak için adım adım izlenecek süreç. 👇

Adım #1: İhtiyacınızı tanımlayın

AI aracına herhangi bir şey yazmadan önce, ondan ne elde etmek istediğinizi belirleyin.

Hızlı bir tanım, ayrıntılı bir karşılaştırma, istatistiksel veriler veya adım adım talimatlar mı arıyorsunuz? Önce nihai hedefinizi yazın.

Örnek, eğer siz:

Bir kampanya sunumu hazırlayan pazarlamacı olarak, geçen çeyrekte etkileşimi artıran taktiklerin neler olduğunu gösteren rakip analiz verilerine ihtiyacınız olabilir.

İklim politikası üzerine bir literatür incelemesi yazan öğrenci, farklı çalışmaların nasıl bağlantı kurduğunu gösteren güncel araştırmalara ihtiyacınız var.

Kullanıcı davranışıyla ilgili bir iddiayı doğrulayan içerik oluşturucu, bu istatistiğin orijinal kaynağına ihtiyacınız var.

Hedefinizi bilmek, sizi tek seferde o nesneye ulaştıracak bir komut oluşturmanıza yardımcı olur.

Adım #2: Bağlam ayrıntılarını toplayın

Şimdi, cevabınızı şekillendirecek belirli ayrıntıları toplayın. Bu bilgileri kimlerin okuyacağını, hangi sektörde iş yaptığınızı, hangi dönemün önemli olduğunu ve karşılaştığınız kısıtlamaları düşünün.

Prompt mühendisi olmak için dikkate almanız gereken unsurların kontrol listesi aşağıda verilmiştir:

Hedef kitle veya okuyucu seviyesi (üst düzey yöneticiler, üniversite birinci sınıf öğrencileri, hobisi olanlar)

İşlediğiniz sektör veya niş (doğrudan tüketiciye e-ticaret, tıbbi cihazlar, bağımsız oyun geliştirme)

Coğrafi odak , eğer önemliyse (Avustralya pazarını hedeflemek, AB ve ABD düzenlemelerini karşılaştırmak)

İlgilendiğiniz dönem (2024'ün 4. çeyreği verileri, 2010'dan bu yana tarihsel eğilimler, 2026 için ortaya çıkan tahminler)

Araştırmanızın amacı (yatırımcı sunumu, dönem ödevi kaynakça, blog yazısı destekleyici kanıtlar)

Bunun yarattığı fark çok büyük. "Washington Post ve Reuters gibi yayınların editör takımları, doğruluğu feda etmeden gerçekleri kontrol etme sürecini hızlandırmak için AI araçlarını nasıl kullanıyor? Araçların ve ş akışlarının somut örnekleri nelerdir?" diye soran bir içerik oluşturucu, referans alabileceğiniz veya uyarlayabileceğiniz haber odası uygulamalarını, araçların adlarını ve uygulama ayrıntılarını ortaya çıkarır.

Adım #3: Çıktı biçiminizi seçin

Perplexity'nin bilgileri nasıl sunmasını istediğinize karar verin.

Rapora ekleyebileceğiniz bir paragraf özeti, sunum slaytı için madde imli liste, artıları ve eksileri gösteren karşılaştırma tablosu veya açıklamalı ayrıntılı örnekler mi ihtiyacınız var?

Bunu komut satırınıza ekleyin.

Yazma asistanı yazılımlarını karşılaştırıyorsanız, bir tablo biçimi isteyin: 'ClickUp Brain, Jasper ve Textmetrics'in fiyatlandırma, anahtar kelime veritabanı boyutu ve benzersiz özelliklerini içeren bir karşılaştırma tablosu oluşturun. '

Adım #4: Derinlik seviyesini ayar

Perplexity'ye ne kadar derinlemesine araştırma yapmak istediğinizi söyleyin.

İki dakikada okuyabileceğiniz yüzeysel bir genel bakış mı, bazı örneklerle birlikte orta derecede ayrıntılı bir açıklama mı, yoksa tarih, mevcut durum, tartışmalar ve gelecekteki etkilerini kapsayan kapsamlı bir analiz mi arıyorsunuz?

Belirli uzunluk veya ayrıntı göstergeleri kullanın. "Python hakkında temel bilgisi olan birine yönelik, denetimli ve denetimsiz öğrenmenin her birine ilişkin üç gerçek dünya örneği ile 1000 kelimelik bir açıklama yapın" ifadesini deneyin.

Derinlik konusunda açık olmak, iki cümleye ihtiyacınız varken 10 paragrafı gözden geçirmenizi veya içeriğe ihtiyacınız varken yüzeysel bir genel bakış elde etmenizi önler.

Adım #5: Kısıtlamalarınızı ekleyin

Tutarlı sonuçları filtrelemek için belirli gereksinimleri veya sınırları liste. Buna zaman kısıtlamaları, coğrafi odak, kaynak türleri veya ele alınmasını istediğiniz belirli açılar dahildir.

Gerçek etkiye sahip yararlı kısıtlamalara örnekler:

"Ocak 2023'ten sonra yayınlanan, akran değerlendirmeli çalışmalara odaklanın" ifadesi, güncel olmayan araştırmaları kaynak göstermenizi engeller.

"En az %20 iyileşme gösteren belgelenmiş vaka çalışmaları içeren stratejileri dahil edin" teorik, uygulanabilir tavsiyeleri filtreler.

"Ücretli reklam bütçesi gerektiren tüm taktikleri hariç tutun" önerileri, kısıtlamalarınız için gerçekçi tutar.

Bu kısıtlamalar, sonuçların projeniz için önemli olan konulara odaklanmasını sağlar.

Kullanıcıların %34'ü AI sistemlerine tam güvenle çalışırken, biraz daha büyük bir grup (%38) "güven ama doğrula" yaklaşımını sürdürüyor. İş ortamınıza aşina olmayan bağımsız bir araç, genellikle yanlış veya tatmin edici olmayan yanıtlar üretme riski daha yüksektir.

Adım #6: Komut istemini tamamen yazın

Şimdi her şeyi tek bir net komutla birleştirin. Ana sorunuzla başlayın, bağlamınızı ekleyin, istediğiniz çıktı biçimini ve derinliğini belirtin, ardından herhangi bir kısıtlamayı ekleyin.

Zayıf bir komut örneği: "Şirketler müşteri geri bildirimlerini nasıl kullanır?"

Tam komut şu şekildedir: "1.000 ila 10.000 kullanıcısı olan SaaS şirketlerinin müşteri geri bildirimlerini toplamak ve bunlara göre hareket etmek için kullandıkları üç özel yöntemi açıklayın. Beş kişiden az bir takımla uygulanabilecek yöntemlere odaklanın. Her yöntem için, kullandıkları araç ve elde ettikleri sonuçlar da dahil olmak üzere, gerçek bir şirket örneği ile sayılı bir liste halinde sunun. Son 18 ayda yayınlanan vaka çalışmaları veya röportajlardan kaynaklar ekleyin*. '

Farkı görüyor musunuz? İkinci komut, şirketinizin boyutuna ve kaynak kısıtlamalarına uygun doğrulanmış örnekler de dahil olmak üzere, eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp belgelerini kişisel komut istem kitaplığınız olarak düşünün; oluşturduğunuz (ve mükemmelleştirdiğiniz) her Perplexity AI komut isteminin tek bir yerde toplandığı bir alan. ClickUp Belge ile komutlarınızı tüm takımınızın erişebileceği canlı ve düzenli bir kütüphaneye dönüştürün Bunları konuya göre gruplandırabilir, kullanım örnekleriyle etiketleyebilir ve hatta hangilerinin en iyi sonuçları verdiğini izleme yapabilirsiniz. Örneğin, bir içerik stratejisti araştırma komutları, metin yazma şablonları ve veri destekli sorgular için ayrı sayfa tutabilir. Bu, düzenli kalmanın, takımınızla işbirliği yapmanın ve sonuç veren, yeniden kullanılabilir bir AI yazma komutları bankası oluşturmanın basit bir yoludur.

Farklı Kullanım Durumları için En İyi Perplexity AI Komutları

Her seferinde mükemmel sonuçlar elde etmek için görüntüler, araştırma, yazma ve çeşitli diğer kullanım durumları için en iyi Perplexity AI komutlarının seçilmiş liste burada.

Araştırma

Perplexity AI komutları ile SWOT analizi yapın

[Bölge]'de 2024-2030 yılları arasında [Sektör] için mevcut pazar boyutu ve öngörülen CAGR nedir? Pazar etkenlerini, [Özel tür]'e göre segment dağılımını ekleyin ve 2023'ten sonra yayınlanan Gartner/Forrester/IDC raporlarından alıntılar yapın. Kaynakları da içeren yapılandırılmış bir özet olarak sunun [Sektör]'deki [Rakip 1], [Rakip 2], [Rakip 3], [Rakip 4] ve [Rakip 5]'i karşılaştırın. Aşağıdakileri gösteren bir tablo oluşturun: fiyatlandırma, kaynaklarla birlikte pazar payı, benzersiz özellikler, 2024 ürün güncellemeleri ve G2/Capterra'dan kullanıcı değerlendirmeleri. [Hedef müşteri boyutunda] hizmet veren şirketlere odaklanın 2025 yılı için [Sektör]'de en az 10 milyon dolarlık fon veya 100.000'den fazla kullanıcılara sahip olan en önemli 8 yeni trendi belirleyin. Her biri için: 100 kelimeyle açıklayın, bunu kullanan üç şirketi belirli ölçütlerle listeyle verin ve 2024'ün 3. çeyreğinden itibaren CB Insights/TechCrunch'ın benimseme verilerini alıntı yapın. Pazar etkisi potansiyeline göre sıralayın 2024 yılının 4. çeyreği itibarıyla [Sektör]'deki [Şirket] için bir SWOT analizi yapın. Son kazanç raporları, analist alıntıları ve 2024 stratejik hamlelerinden elde edilen ölçülebilir metriklerle her çeyrek için beş spesifik nokta ekleyin. 800-1000 kelime. Hedef kitle: yatırım analistleri [Hedef Demografi] 2022 ile 2024 yılları arasında [Ülke]'de [Ürün Kategorisi] için satın alma davranışını nasıl değiştirdi? Şunları dahil edin: harcama değişiklikleri (%), etkileşim verileriyle tercih edilen kanallar, sıralanmış anahtar satın alma etkenleri ve fiyat duyarlılığı. McKinsey anketleri veya NRF raporları gibi 5'ten fazla ilgili web sayfasını kaynak gösterin. 300 kelimelik özet + ayrıntılı bölümler 2023-2024 yıllarında [Teknoloji] için kurumsal benimseme oranları nedir? Şunları dahil edin: mevcut benimseme yüzdesi, departmanlara göre dağılım, kullanılan belirli araçlar, vaka çalışmalarından elde edilen ROI metrikleri, benimseme engelleri ve başarı faktörleri. Fortune 500 şirketlerinden kamuya açıklanan bilgilere odaklanın. CTO kitlesi için 1200-1500 kelime Ekim 2024 itibarıyla [Bölgeler]'de [Şirket Türü]'nü etkileyen mevcut ve bekleyen [Düzenleme Türü]'nü özetleyin. Her düzenleme için: yürürlük tarihleri, anahtar gereklilikler, cezalar ve [Örnek Şirket 1], [Örnek Şirket 2], [Örnek Şirket 3]'ün nasıl uyum sağladığını belirtin. Uyum kontrol listesi olarak sunun. Resmi düzenleme kaynaklarını belirtin 2024 yılı için [Sektör]'deki VC finansmanını analiz edin. Şunları dahil edin: QoQ karşılaştırmasıyla toplam sermaye, aşamaya göre dağılım, tutarları ve yatırımcıları ile ilk 10 anlaşma, belirli yüzdelere sahip yeni alt sektörler ve üç yeni unicorn profili. 5 milyon doların üzerindeki ABD/AB anlaşmalarına odaklanın. Crunchbase/PitchBook verilerini kullanın. 1000 kelimelik yatırım notu biçimi 2023-2024 yıllarında [Şirket Boyutu] üreticileri hangi tedarik zinciri teknolojilerini benimsiyor? Odaklanılacak konular: IoT, AI tahminleri, blok zinciri ve depo otomasyonu. Her biri için: benimsenme yüzdesi, uygulama maliyeti/zaman çizelgesi, metriklerle verimlilik artışı ve 2 vaka çalışması. 5 milyon doların üzerinde yatırım gerektiren çözümleri hariç tutun. Değerlendirme kılavuzu biçiminde düzenleyin [Ürün 1], [Ürün 2], [Ürün 3], [Ürün 4] ve [Ürün 5] için müşteri memnuniyetini karşılaştırın. Şunları dahil edin: NPS puanları, G2/Capterra derecelendirmeleri ile inceleme sayıları ve son altı ayın duygu analizi, her biri için en çok övgü ve şikayet alan üç öğeyi gösterin. [Şirket Boyutu] yorumcularını filtreleyin. 200 kelimelik bir özet içeren karar matris tablosu olarak sunun 2020-2024 yılları için [Pazar/Sektör] pazar payı dağıtımını gösteren bir infografik oluşturun. Şunları ekleyin: mevcut pazar liderleri ([Şirket 1], [Şirket 2], [Şirket 3], [Şirket 4]) için yüzdeleri gösteren pasta grafik, gelir artış eğilimlerini gösteren çizgi grafik, bölgesel performansı karşılaştıran çubuk grafik ([Bölge 1], [Bölge 2], [Bölge 3]) [Ürün 1] ile [Ürün 2], [Ürün 3] ve [Ürün 4] arasında görsel bir karşılaştırma matris oluşturun. Ürün logolarını üstte, 10-12 anahtar özelliği sol tarafta (fiyat, [Özellik 1], [Özellik 2], [Özellik 3]), her biri için onay işaretleri/X /X işaretleri veya derecelendirmeler içeren bir özellik karşılaştırma tablosu olarak görüntüleyin. Daha iyi/daha kötü özellikler için renk kodlamalı temiz ve modern bir tasarım kullanın

Perplexity AI komutları ile infografikler ve diğer görseller oluşturun

Yazılım geliştirme

Perplexity AI ile kod hatalarını giderin

[Belirli Görev] yapan bir [Dil] fonksiyonu yazın. Gereksinimler: [Sınır Durumları] ile başa çıkın, hata işlemeyi dahil edin, [Tasarım Deseni]'ni izleyin ve tür ipuçları/belgeler ekleyin. Ayrıca aşağıdakileri kapsayan üç test durumu ekleyin: başarı, sınır durumu, başarısızlık [Eylem] gerçekleştirildiğinde [Hata Mesajı] alıyorum. Bağlam: [Teknik Yığın] kullanımı. Kod: [Snippet]. Bu yığına özgü temel nedenleri analiz edin, en olası sorunu açıklayın, [Araçlar] kullanarak hata ayıklama adımlarını sağlayın ve açıklamalarla birlikte düzeltilmiş kodu sağlayıcı [Uygulama Türü] için [Gereksinim 1], [Gereksinim 2], [Gereksinim 3]'ü destekleyen tasarım mimarisi. Şunları dahil edin: mimari diyagram açıklaması, gerekçeli teknoloji yığını, veritabanı şeması, ölçeklendirme stratejisi ve [Bulut Sağlayıcı] üzerindeki tahmini maliyetler [Veri Boyutu]'nu işlemek için [Geçerli Süre] süren bu [Dil] kodunu optimize edin: [Snippet]. Hedef: [Hedef Süre]'nin altına düşürün, [Bellek Sınırı]'nın altında kalın. Sağlayıcı: profil dökümü, optimize edilmiş kod, karmaşıklık karşılaştırması, karşılaştırma sonuçları ve her optimizasyonun açıklaması Bu [Kaynak Teknoloji] kodunu [Hedef Teknoloji]'ye dönüştürün: [Snippet]. [Hedef] en iyi uygulamalarını takip ederken fonksiyonelliği koruyun. Her bir [Kaynak] modelinin [Hedef]'e nasıl haritalandığını açıklayın, tür tanımlarını ekleyin ve benzer dönüşümler için bir geçiş kontrol listesi sağlayın [API Hizmeti]'ni [Çerçeve] uygulamasına entegre etmek için bir uygulama kılavuzu oluşturun. Kapsam: kurulum, ortam yönetimi ile kimlik doğrulama, [Özellik 1], [Özellik 2], hata işleme, hız sınırlama uyumluluğu, test yaklaşımı ve [Uyumluluk Hususları]. Tam kod örnekleri ekleyin. 2500 kelimelik adım adım öğretici Bu [Çerçeve] hizmeti için bir test paketi oluşturun: [Snippet]. [Test Çerçevesi] kullanarak şunları sağlayın: sahte bağımlılıklar içeren birim testleri, entegrasyonlar testleri, [Güvenlik Testi 1], [Güvenlik Testi 2], [Güvenlik Testi 3] dahil olmak üzere sınır durumları. Kurulum/kaldırma işlemlerini dahil edin, %90'ın üzerinde kapsama alanı hedefleyin, AAA modelini izleyin. Test stratejisini açıklayın Bu kod güvenlik denetiminden geçirin: [Snippet]. Şunları kontrol edin: SQL enjeksiyonu, XSS, güvenli olmayan referanslar, yetkilendirme/yetkilendirme kusurları, veri ifşası, hız sınırlaması, CSRF, dosya yükleme sorunları, zayıf şifreler ve hata mesajı sızıntıları. Her biri için istismarı açıklayın, OWASP ölçeğini kullanarak ciddiyetini değerlendirin ve güvenli kod sağlayın. Öncelikli düzeltme kontrol listesini ekleyin. 1500 kelime

💡 Profesyonel İpucu: En iyi performans gösteren AI komutları genellikle insan merakını taklit eder. Doğal, soru odaklı komutların daha nüanslı cevaplar verdiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle düşünce zinciri komut tekniği popülerdir. AI'yı adım adım mantık yürütme süreciniz boyunca yönlendirirsiniz. Örneğin, "Adım adım düşünelim. Anahtar kelime araştırmasından içerik kümelemesine kadar yeni bir blogun SEO'sunu etkileyen faktörler nelerdir ve bunları 3 aylık bir plan için nasıl önceliklendirirsiniz?" yazın. Esasen AI'ya sadece ne cevap vereceğini değil, nasıl düşüneceğini de öğretiyorsunuz.

Pazarlama

Perplexity AI komutları ile karşılaştırmaları analiz edin

[Hedef Kitle]'yi hedefleyen [İş Türü] için altı aylık bir SEO stratejisi oluşturun. Şunları dahil edin: Aylık 1.000'den fazla arama yapılan 20 anahtar kelime, zorluk puanları, rekabet analizi; temel + destek gönderilerinden oluşan üç içerik kümesi; başlıklar, arama niyeti, trafik tahminleri içeren içerik takvimi. Güncel olmayan en popüler içeriklere (2023 öncesi) sahip anahtar kelimeleri önceliklendirin. Uygulanabilir bir elektronik tablo olarak biçimlendirin [Ürün] için [Şirket Boyutu] hedefleyen üç alıcı profili oluşturun. Her birinin ihtiyaçları: demografik bilgiler, psikografik bilgiler, temas noktaları ile satın alma yolculuğu, içerik tercihleri, itirazlar ve karar verme yetkisi. Dayanak: 2024-2025 yıllarına ait Gartner/Forrester B2B araştırmaları, LinkedIn verileri ve G2 incelemeleri. Her profil için bir gerçek alıntı ekleyin. Her biri 500 kelime + özet tablosu Son 12 ayda [Rakip]'in içerik stratejisini (blog, YouTube, podcast) analiz edin. Şunları dahil edin: yayın sıklığı, trafiğe göre en iyi 10 yayın, biçim dağılımı, konu odak değişiklikleri, etkileşim metrikleri, anahtar kelime hedefleri, tanıtım stratejisi. 2K+ arama hacmiyle beş içerik boşluğunu belirleyin. [Rakip 2] ile karşılaştırın. 1500 kelimelik istihbarat özeti [Yıl] B2B SaaS'ın [Kanal 1], [Kanal 2], [Kanal 3], [Kanal 4] için kurumsal hedefler için karşılaştırma ölçütleri nelerdir? Her biri için: CTR, dönüşüm oranları, CAC, anlaşma döngüsü, ROAS. Şirket aşamasına göre ayrıştırın (>5 milyon dolar ARR). En üst/alt çeyreği dahil edin. HubSpot/Salesforce/LinkedIn B2B Institute 2024 raporlarını alıntı yapın. Referans tablosu + 300 kelimelik en iyi performans gösterenler analizi olarak sunun [Ürün Lansmanı] için sekiz haftalık bir kampanya tasarlayın. Hedef: [Metrik]. İçeriğe şunlar dahil: e-posta dizisi (konu/CTA içeren 5 e-posta), sosyal medya takvimi, ücretli reklam stratejisi ([Platformlar] genelinde [Bütçe] $), hedefleme, farklı açılardan içerik varlıkları, kanal başına metrikler, A/B test hipotezleri. Zaman çizelgesi ve [Boyut] kişilik ekip ile kısa bir biçim hazırlayın. 2000 kelime 2024 yılında 100 milyon doların üzerinde gelir elde eden [Sektör] markalarının kişiselleştirme taktiklerini araştırın. Odaklanılacak konular: öneri motorları, dinamik web sitesi değişiklikleri, e-posta kişiselleştirme, uygulama özellikleri ve satın alma sonrası. Her biri için: 2-3 marka örnekleri, kullanılan teknoloji platformları, vaka çalışmalarından elde edilen dönüşüm/AOV üzerindeki etki ve uygulama karmaşıklığı. Temel taktikleri hariç tutun. Belgelenmiş %15'in üzerindeki artışlara öncelik verin. çaba/etki matrisi içeren 2000 kelimelik oyun kitabı [Kampanya Adı] için [Teklif]'i tanıtan bir e-posta başlık resmi tasarlayın. Boyutlar 600x200 piksel. Şunları ekleyin: dikkat çekici başlık metin "[Başlık]", destekleyici alt metin, ilgili görseller ([Ürün/Yaşam Tarzı Sahne]), CTA düğmesi, marka renkleri. Mobil uyumlu tasarım 2025'in ilk çeyreği için [Blog/Sosyal Medya/E-posta] yayın programını gösteren görsel bir içerik takvimi oluşturun. Tarihleri, renk kodlu içerik türlerini, her hafta için temaları ve öne çıkan önemli kampanya lansmanlarını içeren ızgara biçiminde. Temiz, düzenli bir düzen

🔍 Biliyor muydunuz? ELI5 kısaltması, "Beş yaşındaki bir çocuğa açıklayın gibi açıklayın" anlamına gelen popüler bir ifadedir. Bu ifade, kullanıcıların diğerlerinden karmaşık konuları beş yaşındaki bir çocuğa açıklıyormuş gibi basitleştirmelerini istedikleri bir Reddit topluluğunda ortaya çıkmıştır. Günümüzde, Perplexity AI ve ChatGPT gibi AI araçlarında en popüler komut stillerinden biridir. Michael Scott'ın "ciddi sorgusu"nun AI'ya sorulacak bir soru haline geleceğini kim bilebilirdi? Kaynak

E-ticaret

E-ticaret çabalarınızı desteklemesi için Perplexity AI'dan yardım isteyin

Amazon'da [Kategori] içinde şu özelliklere sahip 10 ürün bulun: aylık 5.000-30.000 arama, rekabet <40, fiyat [Min]−[Min]- [Min]−[Max], <500 yorumlu ilk 10, yıllık %20'nin üzerinde büyüme. Her biri için: anahtar kelime + hacim, ilgili terimler, gelir tahminleri olan ilk 3 ürün, yaygın şikayetler, FBA/COGS sonrası kar marjı (%30 varsayımı), tedarikçi mevcudiyeti (Alibaba'da 3+, <500 MOQ). Gelir x girdi fizibilitesi ile sıralayın. 2024'ün 4. çeyreğinde Amazon, [Perakendeci], DTC sitelerinde [Ürün Türü] için [Min]−[Min]- [Min]−[Max] aralığındaki fiyatları analiz edin. Şunları dahil edin: fiyat kümeleme noktaları, psikolojik taktikler, fiyat ve derecelendirme korelasyonu, pazar yerindeki farklılıklar, promosyon sıklığı/derinliği (6 ay), fiyat/özelliklere göre [Marka 1-5]'in rekabetçi pozisyonu. Amazon'da en çok satılan beş [Ürün Kategorisi] için yorumları analiz edin (1.000'den fazla yorum, yalnızca 2023-2024). Özet: kategoriye göre en çok bahsedilen artılar, % ile yaygın şikayetler, özellik talepleri, zaman içindeki kalite sorunları, marka karşılaştırmaları ve satın alma motivasyonları. Her tema için üç alıntı sağlayıcı. Yorumların %15'inden fazlasında karşılanmamış en büyük ihtiyacı belirleyin. A/B test sonuçları >%10 artış gösteren [Ürün Kategorisi] ürün sayfaları için 20 CRO taktiği derleyin. Her biri için: uygulama açıklaması, psikolojik ilke, belgelenmiş sonuçlar, en iyi ürün kategorileri ve karmaşıklık. >10.000 $'lık teknoloji yatırımını hariç tutun. Kaynak: Baymard/CXL/VWO vaka çalışmaları. Çaba/etkiye göre öncelik matrisi Amazon FBA ile 3PL ([Sağlayıcı 1], [Sağlayıcı 2]) ve [Ürün Türü] için kendi kendine yerine getirme hizmetini karşılaştırın: [X] sipariş/ay, [Aov] $, [Ağırlık] lbs, [Boyutlar], [% Tek Öğe] siparişler. Her biri için: maliyet dağılımı, kurulum maliyetleri, başabaş hacmi, teslimat hızı, iade işlemleri, uluslararası kapasite, [Hacim 2] ve [Hacim 3]'te ölçeklenebilirlik. 2024 fiyatlandırmasını ve Ekim 2024 FBA ücretlerini dahil edin. Hacimlere göre sipariş başına maliyet içeren karar matrisi. Önceliklere dayalı öneri DTC [Kategori] markaları için Google Shopping, Meta Ads ve Amazon Sponsored Products'ı karşılaştırın ($[Fiyat Aralığı]). Her biri için: CPC aralığı, dönüşüm karşılaştırmaları, ROAS (potansiyel müşteri bulma/yeniden hedefleme), CAC:LTV oranı, yaratıcı gereksinimler, hedef seçenekleri, atıf, minimum bütçe ve öğrenme süresi. $[Bütçe]/ay ile hangisine öncelik vermelisiniz? [Ürün Avantajı] için bir öncesi/sonrası karşılaştırma görüntüsü oluşturun. Bölünmüş ekran: sol taraf – [Sorun] ile sorun durumu, sağ taraf – [Kullanılan Ürün] ile çözüm durumu. Dönüşümü açıklayan oklar ve etiketler ekleyin. Ürün sayfa için kullanın. [Ürün] için boyut/ölçek kılavuzu görüntüsü oluşturun. Ürünü ölçüleri etiketlenmiş olarak gösterin, ölçek için yaygın bir nesneyle karşılaştırın ve gerekirse farklı açılardan görünümler ekleyin. Ölçü birimlerini [Cm/İnç] olarak belirtin. Nötr arka planlı, net ve teknik bir stil kullanın.

Öğrenme ve kendi kendine eğitim

Perplexity AI ile etkili çalışma tekniklerini keşfedin komutları

[Beceri] alanında başlangıç seviyesinden [İş Hazırlık Seviyesi]'ne kadar 90 günlük bir plan oluşturun. Haftalık modüllere ayırın: haftalık anahtar kavramlar, günlük zaman ([X] saat/hafta), kaynaklar (ücretsiz öncelik, ücretli <50 $), sekiz ilerleme proje, iki haftada bir kontrol noktaları, yaygın hatalar ve kavram bağımlılıkları. Hedef: [Arka plan] ile güçlü bir kendi kendine çalışma [Karmaşık Kavram]'ı üç düzeyde açıklayın: (1) 12 yaşındaki çocuklar için analojiler kullanarak, jargon içermeyen 4-5 cümlelik ELI5; (2) [Temel Bilgiler]'i kapsayan [Anahtar Elemanlar] için 300 kelime; (3) [İleri Düzey İzleyici] için matematiksel açıklamalar içeren 800 kelimelik teknik inceleme. [Konu] üzerine odaklanan, temel seviyeden ileri seviyeye doğru ilerleme gösteren 10 [Beceri] alıştırma problemi oluşturun. Yapı: Problemler 1-3 (temel), 4-6 (orta), 7-8 (ileri), 9-10 (uzman). Her biri şunları içerir: gerçekçi senaryo, özel soru, örnek veri/şema, beklenen çıktı, zorluk seviyesi, test edilen kavramlar, sık yapılan hatalar [Hedef]'e ulaşmak isteyen [Arka Plan]'a sahip bir kişi için [Beceri] konusunda en iyi kaynakları karşılaştırın: [Kaynak 1], [Kaynak 2], [Kaynak 3], [Kaynak 4]. Değerlendirin: öğretim yaklaşımı, derinlik ve genişlik, zaman ayırma, maliyet, ön koşullar, uygulamalı bileşenler, topluluk desteği, iş hazırlık değeri [Konu Türü] için en etkili çalışma teknikleri nelerdir? Aşağıdakileri dahil edin: aralıklı tekrar programları, aktif hatırlama yöntemleri ve bu alana özgü pratik uygulama stratejileri. [X] saat/hafta için haftalık çalışma planı ve kullanılacak araçlar ([Flashcard Uygulaması], [Uygulama Platformu]) sağlayıcı. Uygulanabilir haftalık şablon sağlayıcı. [İleri Düzey Konu] öğrenmeden önce hangi ön bilgi gereklidir? Öncelikle öğrenilmesi gereken temel kavramları gösteren bir bağımlılık ağacı oluşturun. Her bir ön koşul için: açıklama, ileri düzey konu için neden önemli olduğu, önerilen öğrenme sırası, zaman tahmini, kaliteli ücretsiz kaynaklar [Beceri]'yi gerçek hayattaki senaryolarda uygulamak için beş pratik proje sağlayın. Her biri için şunları ekleyin: zorluk seviyesi, gerekli bilgiler, zaman tahmini, öğrenme çıktıları, adım gereksinimler, uzantı zorlukları ve portföyde nasıl sergileneceği. Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye ilerleme. Başlangıç kod ve değerlendirme rubriği için uygun bir yapı ekleyin.

Yaratıcı yazma ve içerik üretimi

Perplexity AI ile benzersiz karakter profilleri oluşturun komutları

[Element 1] ve [Element 2]'yi birleştiren 10 benzersiz [Tür] hikaye öncülü oluşturun. Her biri için: kahraman taslağı, merkezi çatışma, potansiyel twist. Her öncül için 2-3 cümle. Özgünlüğü ve duygusal bağlantıları önceliklendirin. [Tür] içindeki [Karakter türü] için ayrıntılı bir karakter profili oluşturun. Şunları ekleyin: arka plan hikayesi, motivasyonlar, kusurlar, güçlü yönler, konuşma kalıpları, karakter gelişimi, ilişkiler. Üç boyutlu ve ilgi çekici hale getirin. 800 kelime [Konu] hakkında [Hedef Kitle]'yi hedefleyen 20 benzersiz bakış açısı üzerinde beyin fırtınası yapın. Aşağıdakileri dahil edin: zıt bakış açıları, kişisel hikaye bakış açıları, veriye dayalı yaklaşımlar ve yenilikçi biçimler. Aşırı kullanılan bakış açılarını kaçının. İçerik türüne göre gruplandırın (nasıl yapılır, vaka çalışması vb.). [Hedef Kitle] için [Konu] hakkında [İçerik Türü] için 15 ilgi çekici başlık oluşturun. Farklı formüller kullanın: nasıl yapılır, liste, soru, merak uyandırıcı, fayda odaklı. Her birinin karakter sayısını da ekleyin. [Platform] için [Konu] hakkında [Video Uzunluğu] video senaryosu. İçerik: ilgi çekici giriş (ilk 10 saniye), geçişlerle ana noktalar, ilgi çekme taktikleri ve CTA. Teleprompter okuması için biçim. Hedef [Kitle]. Zaman damgası işaretleri ekleyin. Bu içeriği [Referans Örnek]'in stiline uygun [Belirli Ton/Ses] ile yeniden yazın: [İçerik]. Kelime dağarcığını, cümle yapısını, mizah düzeyini ve resmiyetini ayarlarken ana mesajı koruyun. Yapılan beş anahtar stil seçimi ve bunların hedef tona neden uygun olduğunu açıklayın. [Konu] hakkında [İçerik Türü] için beş farklı giriş paragrafı yazın. Şu teknikleri kullanın: kışkırtıcı sorular, şaşırtıcı istatistikler, kişisel anekdotlar, cesur ve aykırı ifadeler, canlı duyusal betimlemeler. Her bir cümlenin kullandığı psikolojik tetikleyiciyi açıklayın. [Hedef Kitle] için ilerleme kaydetmek üzere geliştirilen [Konu] hakkında 10 bölümlük bir içerik serisi tasarlayın. Şunları dahil edin: bölüm başlıkları, anahtar noktalar, içerik biçimleri (video, kapsamlı makale, infografik vb.), her bir parçanın birbiriyle nasıl bağlantı kurduğu ve en uygun yayın sıklığı. Hedef kitlenin ilgisini canlı tutan bir anlatım akışı oluşturun. Her parça için bir tanıtım stratejisi ekleyin. "[Başlık]" adlı [Tür] romanı için bir kitap kapağı tasarımı oluşturun. Tema: [Ruh hali/Tema]. İçerikler: kalın başlık tipografisi, yazar adı, [Anahtar Eleman]'ı çağrıştıran atmosferik arka plan görselleri, [Duygu]'yu uyandıran renk şeması. Stil: [Ticari/Edebi/Gerilim/Romantik Gelenekler] [Karakter Adı] için aşağıdakileri gösteren bir karakter referans sayfası oluşturun: [Karakteristik Poz] içinde tam vücut görünümü, [Anahtar Özellikler] gösteren yüzün yakın çekimi, kıyafet detayları, renk paleti, dikkat çekici öğeler/aksesuarlar. Listelenen kısa kişilik özelliklerini ekleyin. Stil: [Gerçekçi/Anime/Çizgi Film/Çizgi Roman]

Perplexity AI komutlarıyla kaçınılması gereken yaygın hatalar

Perplexity AI komutlarıyla iş yaparken kaçınmanız gereken bazı yaygın hatalar şunlardır:

Hata Çözüm Aynı anda çok fazla şey sormak Net ve uygulanabilir yanıtlar almak için her istem için tek bir talebe odaklanın. Kelime sınırlarını göz ardı ederek Net sınırlar belirleyin: "150 kelimeyle açıklayın" diyerek gereksiz çıkıntıları önleyin. Birbiriyle ilgisiz birden fazla soru sormak veya komutları hiç iyileştirmemek Farklı açılar deneyin, ifadeleri değiştirin ve AI yanıtlarına göre iyileştirin. AI'yı karıştıran aşırı rahat bir dil kullanmak Komutları açık ve profesyonel tutun; amaçlanmadıkça argo veya kısaltmalardan kaçının. Talimatları ve referans içeriği tutarsız bir şekilde birleştirme Talimatlar ve kaynak materyaller için açık bölümler veya etiketler kullanın. AI'nın alana özgü jargonu anladığını varsayarsak Teknik terimler ve kısaltmalar için kısa tanımlar veya bağlam ekleyin. İlgili bilgiler eksikse ne yapılacak olduğunu belirtmiyor * AI'yı yönlendirin: "Bilgi bulunamazsa, mevcut konsensüsü özetleyin veya açıkça 'bulunamadı' ifadesini kullanın." AI'nın önceki konularını veya eylemlerini "hatırladığını" varsayarsak Her yeni isteminde gerekli ön bağlamı veya sonuçları açıkça yeniden belirtin.

Perplexity AI Kullanımının Sınırları

Birçok Perplexity AI incelemesi, bu aracın hızlı aramalar için iyi performans gösterdiği halde birkaç dezavantajı olduğunu belirtiyor. Karşılaşabileceğiniz bazı potansiyel zorluklar şunlardır:

Özel sohbet robotlarına kıyasla sınırlı bağlamsal derinlik veya konuşma nüansları ; karmaşık fikirleri derinlemesine incelemekten ziyade kısa özetler verme eğilimindedir.

Kaynak kapsamı ve indeks, tamamlanan web arama motorlarına kıyasla daha dar olabilir ; daha az kaynağa dayanabilir ve bu nedenle bazı bakış açılarını gözden kaçırabilir.

Alıntılar bazen yanlış olabilir veya kullandığınız Perplexity AI komutlarına bağlı olarak güncel olmayan veya alakasız kaynaklara bağlantı verebilir.

Ücretsiz sürüm, Pro arama, dosya yükleme ve daha yüksek kullanım kademeleri gibi belirli özelliklere erişimi kısıtlar.

Keşfedilecek Perplexity AI Alternatifleri

İşte en iyi Perplexity AI alternatifleri için seçimlerimiz! 💁

ClickUp (Bağlam farkında AI yardımı ve arama için en iyisi)

ClickUp Brain'i kullanarak mevcut verilere dayalı, yapılandırılmış ve etkili içerik fikirleri oluşturun

ClickUp, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimini tek bir platformda birleştiren, yeni nesil AI otomasyonu ve arama özelliği ile hızlandırılmış, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Perplexity gibi araçlar soruları tek başına yanıtlarken, platformun AI destekli asistanı ClickUp Brain, çalışma alanınızı, belgelerinizi ve AI içgörülerini birbirine bağlantı kurarak takımınızın tek bir yerde fikir üretmesini, içerik oluşturmasını ve uygulamasını sağlar.

Hedeflerinize uygun fikirler üretin

ClickUp Brain, içerik fikirlerini odaklanmış, veri destekli bir sürece dönüştürür.

1. çeyrek için içerik takviminizi yenilediğinizi varsayalım. ClickUp Brain'den mevcut içerikleri, trafik metriklerini ve içerik eksikliklerini gözden geçirmesini ve SEO'nuz ve marka tonunuzla uyumlu yeni temalar önermesini istersiniz.

Çalışma alanınızın bağlamını kullanarak, halihazırda iyi performans gösteren öğeleri tamamlayıcı fikirler önerir. Buradan, her öneriyi bir ClickUp Görevi olarak dönüştürebilir, ilgili sahibini etiketleyebilir ve daha fazla araştırma için referans ClickUp Belgelerini ek dosya olarak ekleyebilirsiniz.

📌 Bu komutu deneyin: Mevcut içerik takvimimizi analiz edin ve anahtar kelime eksikliklerini gideren ve en iyi performans gösteren kategorilerimizle eşleşen, uzaktan işbirliği ile ilgili beş yeni makale fikri üretin.

Çalışma alanınızdan ayrılmadan derinlemesine araştırma yapın

ClickUp Brain MAX'taki Web Arama özelliği ile dış kaynaklı bilgileri doğrudan çalışma alanınıza taşıyın

Perplexity AI'yı kullandıysanız, ne kadar hızlı cevaplar verdiğini bilirsiniz. Ancak bu cevaplar ş akışınızın dışında kalır. Hala anahtar bilgileri bir belgeye kopyalamanız, doğru bağlamı bulmanız ve araştırmayı manuel olarak eyleme dönüştürmeniz gerekir.

ClickUp Brain MAX bunu değiştirir. Web Arama, güvenilir kaynaklardan en son bilgileri doğrudan ClickUp içinde almanızı sağlar. Bu harici bulguları mevcut projeleriniz, belgeleriniz ve görevlerinizle birleştirebilir, böylece araştırma, analiz ve eylemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Bir içerik denetimi yapıyorsunuz ve hibrit ekip çalışmasıyla ilgili bloglarınızın düşük performans gösterdiğini fark ediyorsunuz.

Komut verin: "Hibrit takım verimliliği ile ilgili en son verileri web'de arayın ve bloglarımızı güncellerken referans almamız gereken üç yeni bilgiyi listeye alın. "

Saniyeler içinde, güvenilir kaynaklardan alınan son raporları (örneğin, uzaktan çalışanlar arasında hibrit yorgunluğu gösteren yeni araştırmalar) ve bir sonraki yeniden yazımınız için uygulanabilir önerileri alırsınız. Yazarınızı etiketleyebilir, bulguları ilgili göreve ek dosya olarak ekleyebilir ve güncellemeyi hemen planlayabilirsiniz.

ClickUp Brain, büyük projelerin ilerlemesini sağlamanıza da yardımcı olur.

Gizli engelleri ortaya çıkarın ve ClickUp Brain ile bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Şimdi, içerik denetiminizden yüzlerce işaretli sayfa elde ettiğinizi varsayalım. ClickUp Brain'den sayfaları sorun türüne göre (örneğin, güncel olmayan bilgiler veya bozuk bağlantılar) gruplandırmasını, doğru sahiplere atamasını ve son tarihler ayaramasını istersiniz.

Birkaç dakika içinde, ş akışınıza göre haritalandırılmış bir görev liste ve her bir düzeltme için kontrol listeleri hazır olacaktır.

📌 Bu komutu deneyin: Denetim sırasında işaretlenen tüm sayfaları kategorilere ayırın (güncel olmayan içerik, eksik bağlantılar, düşük etkileşim) ve bunları iki haftalık bir süre ile ilgili takım üyelerine atayın.

Yaratıcı fikir üretimi ile uygulamayı birleştirin

Fikirden çıktıya geçmeye hazır olduğunuzda, ClickUp Brain size baştan sona destek olur. ClickUp Beyaz Tahta içindeki AI sanat üretimi özelliğini kullanarak görüntü konseptleri oluşturun, ana hatları belirleyin ve hatta görsel öğeler yaratın.

ClickUp Brain'deki AI görüntü oluşturma özelliğini kullanarak kampanyalar veya bloglar için yaratıcı içerikler oluşturun

Örnek, pazarlama müdürünüzün uzaktan ekip çalışmasıyla ilgili bir blog için bir başlık grafiğine ihtiyacı var. ClickUp Brain'den markanızın renk paletine uygun bir görsel konsept oluşturmasını istersiniz. Onaylandıktan sonra, seçilen görüntüyü doğrudan içerik görevine ek dosya olarak ekleyebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Konuşun: ClickUp Talk-to-Text ile hareket halindeyken fikirlerinizi yakalayın ve sözlü düşüncelerinizi görevlere veya notlara dönüştürün (yazmaktan 4 kat daha hızlıdır!)

İhtiyacınız olan tüm beyinleri kullanın: ClickUp Brain ve Brain Max içinde ChatGPT, Claude ve Gemini'ye erişerek ClickUp Brain ve Brain Max içinde ChatGPT, Claude ve Gemini'ye erişerek AI'nın yayılmasını önleyin.

Bağlamla arama yapın: Anlamı anlayan Anlamı anlayan ClickUp Deep Search'ü kullanarak görevler, belgeler, yorumlar ve ek dosya arasında cevapları bulun.

Kendi tarzınızda yazın: ClickUp Brain ile komutlar girerek, çıktıları düzenleme yaparak ve ClickUp Brain ile komutlar girerek, çıktıları düzenleme yaparak ve komut mühendisliği yaparak içeriği oluşturun ve tonunuza uyana kadar iyileştirin.

Gösterge panellerini içgörülere dönüştürün: ClickUp Gösterge Pan ellerinde, çalışma alanınızdan gerçek zamanlı bağlam bilgilerini çeken AI Kartları ile standup'lar, raporlar ve özetler oluşturun.

Toplantılarda odaklanın: ClickUp AI Notetaker ile tartışmaları otomatik olarak kaydedin, yazıya dökün ve özetleyin. ClickUp AI Notetaker ile tartışmaları otomatik olarak kaydedin, yazıya dökün ve özetleyin.

Dil ile otomatikleştirin: Özel Özel ClickUp Otomasyonları oluşturun ve doğal dil komutlarını kullanarak ş akışlarını tetikleyici olun.

ClickUp sınırları

Kapsamlı özel özellikleri, yeni başlayanları zorlayabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.585+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Bir Reddit kullanıcısı şöyle paylaşım yapıyor:

Evet. ClickUp Brain, dürüst olmak gerekirse, bana çok fazla zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde iş yaparken yapmak istediğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenleme yapıyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey de Docs. Biçim seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok şirinler!

Evet. ClickUp Brain, dürüst olmak gerekirse, bana çok fazla zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde iş yaparken yapmak istediğim son şey bu.

İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenleme yapıyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey de Docs. Biçim seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok şirinler!

2. Google Gemini (Çok modlu zeka için en iyisi)

Gemini aracılığıyla

Google'ın Gemini özelliği metin, görüntü, ses, video ve kod üzerinde aynı anda işler. Hata mesajının ekran görüntüsünü ekleyin, kodu yapıştırın ve sorunu sözlü olarak açıklayın. AI, üç girişi bir arada işler.

Ek olarak, Deep Research, bilgi toplamanın sıkıcı kısmını otomasyon ile gerçekleştirir ve siz diğer görevlerle uğraşırken yüzlerce siteyi tarayarak raporlar derler.

Google Gemini'nin en iyi özellikleri

Google Drive dosyalarınızdan alınan ve bu belgeleri güncellediğinizde otomatik olarak en son sürüme referans veren özel Gems oluşturun.

Kameranızı kullanarak gördüklerinizle ilgili sorular sorun; araç, çözümleri doğrudan ekranınızda gösterecektir.

Vids'de kısa video klipler oluşturun. Uzaktan video prodüksiyonuna destek sağlamak için sahneleri doğal dilde açıklayarak'de kısa video klipler oluşturun.

Google Gemini sınırları

Ücretsiz kullanıcılar Gemini 2. 5 Pro için günlük beş komut sınırı ile sınırlıdır, Pro aboneleri (aylık 20 $) ise maksimum 100 komut ile sınırlıdır.

Aynı sorguları işlerken, özellikle karmaşık çok adımlı görevlerde, yanıt hızı rakiplerin gerisinde kalıyor.

Google Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

Google AI Pro: 19,99 $/ay

Google AI Ultra: 249,99 $/ay

Google Gemini puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (275+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

3. ChatGPT (Diyalog tabanlı araştırmalar için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

ChatGPT arama, tipik "anahtar kelimeleri yaz, bağlantıları tıkla, tekrarla" döngüsünü daha akıcı bir hale getirdi. Sade bir dille bir soru sorarsınız ve araç otomatik olarak web'de arama yapar, anahtar bulguları konuşma yanıtlarına dönüştürür.

Arama geçmişi fonksiyonu, eski konuşmaları anahtar kelimeye göre yeniden ziyaret etmenizi sağlar, böylece üç hafta önce yaptığınız pazar analizi boşa gitmez. Ayrıca, bağlam içinde görüntüler oluşturmanız gerektiğinde DALL-E'yi entegre eder.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Birden fazla çevrimiçi kaynaktan içeriği okuyan ve sentezleyen çok adımlı araştırma görevlerini gerçekleştirmek için Derin Araştırma modunu etkinleştirin.

Çok oturumlu ş Akışları veya uzun süreli araştırma konuları arasında sürekliliği sağlamak için Projeler altında ilgili sohbetleri, dosyaları ve ilgili bağlamı düzenleyin.

ChatGPT'nin hatırlatıcılar gönderme, analizler yapma veya web'de güncellemeleri kontrol etme gibi tekrarlayan eylemleri proaktif olarak gerçekleştirmesi için Planlanmış Görevler'i ayarlayın.

ChatGPT sınırları

Ücretsiz kullanıcılar, sistem onları GPT-4'e geçmeden önce beş saatlik bir süre içinde 10-50 GPT-5 mesajı ile sınırlandırılır.

Araç, hesap bilgilerinizi paylaşım yapmasa da, üçüncü taraf arama sağlayıcıları, ChatGPT bunları yeniden yazdıktan sonra bile sorgularınızı işler, bu da hassas bilgiler için bir güvenlik oluşturur.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlayın: Aylık 5 $

Artı: Aylık 20 $

Pro: 200 $/ay

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.045+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (260'dan fazla yorum)

4. You. com (Geliştirici altyapısı için en iyisi)

You. com, LLM uygulamalarını gerçek zamanlı web verilerine dayandırması gereken geliştiriciler için özel olarak arama API'sini oluşturdu. Platform, arama motorlarının sağladığı tipik meta etiketler yerine, AI kullanımı için tasarlanmış uzun form snippet'ler döndürür.

ARI (Advanced Research & Insights), 400'den fazla kaynağı aynı anda tarar ve beş dakikadan kısa sürede tamamlanan raporlar oluşturur.

You. com en iyi özellikleri

Belirli sorgu türünüz için en uygun modeli (ChatGPT, Claude, Gemini) otomatik olarak seçmesine izin verin.

Google Drive, OneDrive ve SharePoint entegrasyonlarıyla organizasyonel verilerinizi içeren özel arama kapsamları oluşturun.

Rutin görevler için aynı komutları tekrar tekrar yazma ihtiyacını ortadan kaldıran, belirli komutları tekrar tekrar uygulayan Özel Ajanlar oluşturun.

You.com sınırları

Dosya yükleme sınırları Pro sürümünde sorgu başına 25 MB, Max sürümünde ise 50 MB ile sınırlıdır, bu da daha büyük veri kümelerinin veya belge koleksiyonlarının analizini bloke etmektedir.

Max planı, çalışma alanı işbirlikçilerini 25 kullanıcıyla sınırlandırır ve kuruluşlar büyüdükçe takım genişlemesini potansiyel olarak kısıtlayabilir.

You. com fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 dolar

Maksimum: 200 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

You. com puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

5. Phind (Teknik aramalar için en iyisi)

Phind aracılığıyla

Phind, daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunda yanıtın ortasında birden fazla web araması gerçekleştirir ve ilk sorguyla sınırlı kalmak yerine kapsamlı gerçek zamanlı yanıtlar sunar. Yanıtlar diyagramlar, grafikler, satır içi resimler, kartlar ve etkileşimli bileşenler olarak gelir ve karmaşık konuları daha kolay anlaşılır hale getirir.

Platform ayrıca GitHub ve Stack Overflow gibi çevrimiçi kaynaklara bağlantılar içeren AI yanıtları oluşturarak iddiaları hızlı bir şekilde doğrulamanızı sağlar.

Phind'in en iyi özellikleri

Logik test etmek, matplotlib grafik oluşturmak ve yürütme sonuçlarını doğrudan cevaplara ek dosya olarak eklemek için sandboxed Jupyter ortamında kod çalıştırın.

Yaratıcı ve kesin yanıtlar için tercihleri ayarlayan bir yanıt profili ve tekrarlayan bağlam eklemekten kaçınmak için bir kullanıcı profili oluşturun.

Pro ve İş planlarında özetleme için PDF'leri, veri profilleme için CSV'leri veya açıklama ve analiz için görüntüleri yükleyin.

Phind sınırları

Sınırlı bağlam penceresi karşılaştırması

Ücretsiz sürüm, kullanıcıları günde 10 arama ile sınırlar.

Phind fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 40 $

Phind puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🚀 ClickUp Avantajı: Tekrarlayan görevleri yönetmek değerli zaman ve kaynakları tüketebilir. ClickUp'taki Otomatik Pilot Ajanları, rutin süreçleri otomatikleştirerek bu yükü hafifletir ve takımların daha stratejik faaliyetlere odaklanmasını sağlar. Tekrarlayan görevleri yönetmek için çalışma alanınızda özel ClickUp Otomatik Pilot Ajanları oluşturun Bunlar, aşağıdaki tetikleyicilerle özelleştirebileceğiniz kod gerektirmeyen AI botlarıdır: Müşteri geri bildirimi entegrasyonları: Bir müşteri "Geri Bildirim" formu aracılığıyla geri bildirim gönderdiğinde, "Müşteri Geri Bildirimi" listesinde bir görev oluşturun, uygun takım üyesine atayın ve son teslim tarihi ayarlayın.

Kaynak tahsisi uyarıları: Bir görev, tam kapasite çalışan bir takım üyesine atandığında, proje yöneticisine görevi yeniden ataması için bir uyarı gönderin.

Belge inceleme bildirimleri: "İnceleme" klasöründeki bir belge güncellendiğinde, atanan tüm takım üyelerine bildirim gönderin ve 48 saat içinde geri bildirim isteyin. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın! 👀

"Perplexed" kalmayın, ClickUp'ı düşünün!

Perplexity AI, fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Ve iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, bu fikirleri eyleme dönüştürür.

Perplexity, mevcut olanları keşfetmenize yardımcı olurken, ClickUp her keşfi görevler, belgeler ve veriler dahil olmak üzere gerçek işinizle bağlantıya geçirir. ClickUp Brain ile tek bir çalışma alanında soru sorabilir, analiz edebilir ve harekete geçebilirsiniz. Aynı zamanda, ClickUp Brain MAX web'de arama yapmanıza, birden fazla AI modelini kullanmanıza ve bağlam değiştirmeden tüm ş akışlarını otomasyon'a geçirmenize yardımcı olur.

Peki, ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a kaydolarak sınırsız bilgiye erişin! ✅