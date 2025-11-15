En İyi 13 Özel İzleme Yazılımı Aracı

Walmart'ın kurucu ortağı Sam Walton bir keresinde şöyle demişti: "Tek bir patron vardır, özel de müşteridir. "

Ve dürüst olmak gerekirse, her işin özü budur: uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmak.

Ancak müşterilere iyi hizmet vermek eskisi kadar kolay değil. Aslında, hizmet temsilcilerinin %86'sı ve mobil çalışanların %74'ü müşteri beklentilerinin sadece arttığını söylüyor 📈.

Önde kalmanın bir yolu, özel kişilerin yolculukları boyunca nasıl hareket ettiklerine yakından dikkat etmektir.

Müşterilerin eylemlerini, sorularını ve alışkanlıklarını anladığınızda, onları daha iyi tanıma ve sorunları onlar fark etmeden çözme şansına sahip olursunuz. Müşterilerin hatırlamaya eğilimli olduğu türden düşünceli bir hizmet budur.

Bu makalede, müşteri etkileşimlerini izlemenize, müşteri memnuniyetini artırmanıza ve müşterilerinizle kalıcı ilişkiler kurmanıza yardımcı olacak en iyi özel müşteri hizmetleri yazılımlarından bazılarını inceleyeceğiz.

En İyi Özel İzleme Yazılımlarına Genel Bakış

Doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için en iyi özel izleme çözümlerinin hızlı bir karşılaştırmasını burada bulabilirsiniz:

Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp ş Akışı yönlendirme ve takım işbirliği AI destekli gösterge panelleri, CRM şablonları, formlar ve otomasyonlar, müşteri uyarıları Sonsuza kadar ücretsiz plan. Ücretli planlar mevcuttur. Hotjar Özel müşteri davranışlarını ve geri bildirimlerini izleme Isı haritaları, oturum tekrarları, gerçek zamanlı geri bildirim, anketler, huni analizi Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlar. Fullstory Davranışsal veriler ve oturum bilgileri Otomatik oturum tekrarı, yol ve huni analizi, AI özetleri, kullanıcı segmentasyonu, uygulama içi işbirliği Özel fiyatlandırma Mixpanel Ürün analizi ve müşteri eğilimleri Gerçek zamanlı kullanım izleme, müşteri tutma kohortları, self servis gösterge panelleri, tekrar oynatma bağlantısı, veri ambarı entegrasyonlar Özel fiyatlandırma Crazy Egg Görsel web sitesi davranış izleme Isı haritaları ve kaydırma haritaları, oturum kayıtları, A/B testi, trafik segmentasyonu, kolay etiket kurulum Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlar. ChurnZero Müşteri başarı takımları ve müşteri tutma Sağlık puanı, otomatik oyun kitapları, yerleşik anketler, gerçek zamanlı uyarılar, derin CRM entegrasyonları Özel fiyatlandırma Userpilot Uygulama içi kullanıcı etkileşimi ve yeni kullanıcıların katılımı Bağlamsal adım adım kılavuzlar, ürün analitiği, oturum tekrarı, uygulama içi anketler ve NPS, veri senkronizasyon entegrasyonları Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 299 $'dan başlar. Intercom AI destekli destek ve proaktif mesajlaşma Fin AI ajanı, canlı sohbet ve gelen kutusu, kod gerektirmeyen ş akışları, hedef mesajlar, ayrıntılı raporlama Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlar. Sprinklr Birleşik CX yönetimine ihtiyaç duyan büyük kurumsal işletmeler Omnichannel hizmet ve sosyal medya, AI kalite izleme, sosyal medya dinleme, ş Akışı otomasyonu, 30'dan fazla kanal desteği Özel fiyatlandırma Zendesk Otomasyon ile çok kanallı müşteri hizmetleri Çok kanallı biletleme, yapay zeka ajanları, özel ş Akışları, analitik, 1.000'den fazla entegrasyonlar Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlar. HubSpot CMS ve analitik özellikli hepsi bir arada CRM CMS barındırma, özel gösterge panelleri, sohbet robotları ve canlı sohbet, pazarlama otomasyonu, yapay zeka içerik araçları Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 45 $'dan başlar. Richpanel Destek maliyetlerini azaltmayı hedefleyen e-ticaret markaları AI self-servis, birleşik gelen kutusu, ş Akışı otomasyonu, gelir etkisi raporlaması, markalı yardım merkezi Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 69 $'dan başlar. Pipedrive Her anlaşmayı izlemeyen satış takımları Görsel boru hattı, otomatik takip, tahminler, 500'den fazla uygulama entegrasyonları, isteğe bağlı potansiyel müşteri ve belge eklentileri Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlar. Churn360 Müşteri tutma bilgilerine odaklanan SaaS takımları Gerçek zamanlı sağlık puanları, davranışa dayalı segmentler, özel gösterge panelleri, anketler, CRM veri senkronizasyonu Özel fiyatlandırma

Müşteri İzleme Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

AI, büyük veri ve CRM (özel ilişkiler yönetimi) sistemleri gibi araçlarla, müşterilerin davranışları ve tercihleri hakkında bilgi edinmek hiç olmadığı kadar kolay hale geldi.

Ancak doğru CRM metriklerini izleme ve müşteri verilerinizden eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek, neyi iyileştirmek istediğinizi bilmekle yakından ilgilidir.

Digitalist Hub'ın düzenleyici ve girişim ortağı JD Rico'nun söylediği gibi, "Özelinizi daha iyi tanıdığınızda, ona daha iyi hizmet verebilirsiniz. " Özelinizin nelerden hoşlandığını (ve nelerden hoşlanmadığını) anlamak, herkese aynı e-posta pazarlama mesajlarını veya telefon aramalarını göndermekten kaçınmanıza yardımcı olur.

İdeal müşteri izleme aracının yapması gerekenler şunlardır:

✅ Potansiyel müşterileri ve iletişim kayıtlarını yönetin, müşteri etkileşimlerini izlemeyin ve iletişim geçmişinin görünümünü tek bir yerden görün.

✅ Satış boru hattı yönetiminizi izlemek, potansiyel müşterileri ve anlaşmaları takip etmek ve satış sürecinin görünümünü net bir şekilde görmek için müşteri izleme yazılımı ve CRM kullanın.

✅ Destek taleplerini yönetin, yanıtları otomasyona dönüştürün ve müşteri iletişimlerini yönetin

✅ Müşteri davranışları ve etkileşimleri hakkında kolay raporlama ile müşteri bilgilerini merkezi olarak toplayın.

✅ Gerçek zamanlı raporlara erişin ve CRM aracınız, pazarlama otomasyonu veya ş Akışı araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre edin.

En İyi Özel İzleme Yazılımları

İşte bugün piyasada bulunan en iyi 13 müşteri izleme yazılımı seçeneği. Takımınız için doğru seçim olup olmadıklarını görmek için bunların güçlü ve zayıf yönlerini inceleyelim.

Hotjar (Müşteri davranışlarını ve geri bildirimlerini izlemek için en iyisi)

via Hotjar

Ziyaretçilerin web sitesini neden terk ettiğini tahmin etmekten kimse hoşlanmaz. Tüketicilerin %73'ü birkaç kötü deneyimden sonra rakip bir şirkete geçmeye hazır olduğundan, bunu anlamak için fazla zamanınız yok. Hotjar işte bu noktada yardımcı olur.

Bu araç, kullanıcıların sitenizde nasıl hareket ettiklerinin net bir görünümünü, nereye tıkladıklarını, nerede tereddüt ettiklerini ve nereden ayrıldıklarını görmenizi sağlar.

Isı haritaları, oturum kayıtları ve gerçek zamanlı geri bildirim araçlarıyla Hotjar, takımınızın sorunları erken tespit etmesine ve müşterileriniz sayfa yenilemeyi veya ayrılmayı düşünmeden önce bunları çözmesine yardımcı olur.

Hotjar'ın en iyi özellikleri

Takımların, ısı haritaları ve kullanıcı kayıtları ile gerçek zamanlı müşteri etkileşimlerini gözlemlemesine olanak tanıyın.

Müşteri deneyimini bozmadan anketler ve geri bildirim düğmeleriyle doğrudan geri bildirim toplayın.

Huni analizi ve davranış izleme ile satış sürecindeki düşüşleri tespit edin.

Yapay zeka destekli anket önerileri ve içgörüler sağlayın, böylece pazarlama kampanyalarını iyileştirebilirsiniz.

HubSpot, Slack ve Zendesk gibi araçlarla entegre ederek ş akışı otomasyonunu basitleştirin.

Hotjar sınırları

Yükleme süreci, geliştirici olmayanlar için zor olabilir.

Bazı kullanıcılar müşteri desteğinin yanıtlarının yavaş olduğunu bildiriyor.

İzleme komut dosyaları web sitesinin yükleme hızını etkileyebilir.

Hotjar fiyatlandırması

Ücretsiz : Sonsuza Kadar Ücretsiz

Growth : Kullanıcı başına aylık 49 $

İş : Özel fiyatlandırma

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Hotjar puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (310+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (530+ yorum)

Kullanıcıların Hotjar hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları vurguladı:

Hotjar, bir web sitesindeki kullanıcı deneyimini izleme için en iyi araçtır. Hotjar'da en çok sevdiğim şey, gerçek bir kullanıcının oturum videosunu izlemek.

Hotjar, bir web sitesindeki kullanıcı deneyimini izleme için en iyi araçtır. Hotjar'da en çok sevdiğim şey, gerçek bir kullanıcının oturum videosunu izlemek.

2. Fullstory (Davranışsal veriler ve oturum bilgileri için en iyisi)

via Fullstory

Bazen, kullanıcıların sitenizde yapacağı şeyler, herhangi bir anketten daha anlamlı olabilir. Fullstory, kullanıcıların hareketlerini, tıklamalarını, kaydırmalarını veya takıldıkları noktaları tam olarak kaydederek, bu sözsüz anları yakalamanıza yardımcı olur.

Gerçek zamanlı davranış verileri, oturum tekrarları ve yapay zeka destekli içgörülerle bu müşteri yönetimi izleme yazılımı, takımınıza müşteri yolculuğuna ilişkin net bir fikir verir.

Fullstory, sürtüşme noktalarını tespit etmekten müşterilerin geri gelmesini sağlayan unsurları anlamaya kadar, ürün, tasarım ve destek ekiplerinin güvenle iş yapmasına yardımcı olur. Ayrıca her etkileşimi otomatik olarak yakalar, böylece her şeyi önceden etiketlemeden kullanıcı oturumlarını derinlemesine inceleyebilirsiniz.

Fullstory'nin en iyi özellikleri

Gelişmiş oturum tekrarı özelliği ile her kullanıcı etkileşimini otomatik olarak yakalayın.

Müşteri yolculuğunun tamamını anlamak için yolculuk haritalarını ve hunileri analiz edin.

Müşteri özel davranışları hakkında hızlı içgörüler elde etmek için yapay zeka destekli özetleri kullanın.

Odaklanmış analiz için kullanıcıları davranış, cihaz veya hayal kırıklığı sinyallerine göre segmentlere ayırın.

Not, vurgulamalar ve doğrudan paylaşım özellikleriyle takımlar arasında işbirliği yapın.

Fullstory sınırları

Küçük işler için fiyatlar yüksek olabilir.

Öfke tıklamaları gibi bazı davranış sinyalleri kesin olmayabilir.

Büyük veri kümelerini işlerken ara sıra veri yükleme sürelerinin yavaşlaması

Fullstory fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Fullstory puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (60'tan fazla yorum)

Kullanıcıların Fullstory hakkında söyledikleri

Capterra incelemesi şunları paylaşım yaptı:

Pazar segmentasyon davranışını belirlemede çok yardımcı oldu ve pazarımızın eksikliklerini tespit etmemizi sağladı. Kullanıcıların davranışlarını öğrenmek, onların ihtiyaçlarına uyum sağlamak ve deneyimlerini çok daha iyi hale getirmek için iyi bir araç. *

Pazar segmentasyon davranışını belirlemede çok yardımcı oldu ve pazarımızın eksikliklerini tespit etmemizi sağladı. Kullanıcıların davranışlarını öğrenmek, onların ihtiyaçlarına uyum sağlamak ve deneyimlerini çok daha iyi hale getirmek için iyi bir araç. *

👀 İlginç Bilgi: "Müşteri yolculuğu haritalama" kavramı aslında satış veya pazarlamadan değil, 1990'larda hizmet tasarımından gelmektedir. İlk olarak havayolları ve konaklama takımları tarafından check-in ve biniş deneyimlerini iyileştirmek için kullanılmıştır.

3. Mixpanel (Ürün analizi ve müşteri eğilimleri için en iyisi)

via Mixpanel

Müşterilerin ürününüz hakkında ne söylediklerini duymak bir şeydir. Onların ürününüzle gerçekte ne yaptıklarını görmek ise başka bir şeydir. Mixpanel tam da bunu yapacağınız şekilde size yardımcı olur.

Bu yazılım, kullanıcıların ürününüzü nasıl kullandığını, hangi özellikleri sevdiğini, hangi aşamada ayrıldığını ve davranışlarının zaman içinde nasıl değiştiğini gösterir. Mixpanel, müşteri verilerini, ürün analizlerini ve oturum tekrarlarını bir araya getirerek takımların raporları beklemeden daha akıllı kararlar almasına yardımcı olur.

Mixpanel'in en iyi özellikleri

Müşteri eylemlerini, ürün kullanımını ve trendleri gerçek zamanlı olarak izleyin

Kohort raporları ve davranış izleme ile müşteri tutma oranını analiz edin.

Tüm takım için self servis gösterge panelleriyle içgörülerin paylaşımını kolayca gerçekleştirin.

Müşteri yolculuğunun tam bir görünümünü elde etmek için oturum tekrarlarını ürün analitiği ile bağlantılandırın.

Veri ambarınız, CRM yazılımınız ve pazarlama otomasyon araçlarınızla entegre edin.

Mixpanel sınırları

Yüksek etkinlik hacimleri maliyetleri artırabilir

Yeni kullanıcılar için öğrenmesi zaman alabilir

Bazı gelişmiş özellikler veri takımlarının desteğine ihtiyaç duyar.

Mixpanel fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Büyüme : Ücretsiz

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Mixpanel puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.160'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (140'tan fazla yorum)

Kullanıcıların Mixpanel hakkında söyledikleri

G2 incelemesinde şu notlar kaydedilmiştir:

Mixpanel, işlerin kullanıcı davranışlarını derinlemesine anlamasına ve veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan güçlü analiz yetenekleri sunar. Çeşitli dijital platformlarda kullanıcı etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak izleme ve analiz etme yeteneği özellikle etkileyicidir.

Mixpanel, işlerin kullanıcı davranışlarını derinlemesine anlamasına ve veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan güçlü analiz yetenekleri sunar. Çeşitli dijital platformlarda kullanıcı etkileşimlerini gerçek zamanlı izleme ve analiz etme yeteneği özellikle etkileyicidir.

4. Crazy Egg (Görsel web sitesi davranış izleme için en iyisi)

Crazy Egg aracılığıyla

Tüketicilerin yarısından fazlası, mükemmel hizmetin ödedikleri fiyattan daha önemli olduğunu söylüyor. Bu, müşteri sadakatini kazanmaya çalışan takımlar için büyük bir baskıdır. Ancak Crazy Egg ile, web sitenizde neyin işe yaradığını tahmin etmek zorunda kalmazsınız.

Crazy Egg, ziyaretçilerin sayfanızda nasıl hareket ettiğini, tıkladığını ve kaydırdığını tam olarak gösterir. Isı haritaları, oturum kayıtları ve A/B testleri ile küçük sorunlar müşteri kaybına dönüşmeden önce sorunları tespit etmenize, sorunları gidermenize ve daha sorunsuz bir deneyim yaratmanıza yardımcı olur.

Crazy Egg'in en iyi özellikleri

Isı haritaları ve kaydırma haritaları ile özel müşterilerin tıklamalarını, kaydırmalarını ve etkileşimlerini görselleştirin.

Oturum kayıtlarıyla gerçek kullanıcı yolculuklarını izleyerek sorunlu noktaları tespit edin.

A/B testleri gerçekleştirerek hangi tasarımların daha iyi özel etkileşimler sağladığını görün.

Hedefli içgörüler için trafiği cihaz, kaynak veya kampanyaya göre segmentlere ayırın.

Kolay kurulum için Google Tag Manager, Shopify ve WordPress gibi platformlarla entegre edin.

Crazy Egg sınırları

Bazı kullanıcılar, rakiplere kıyasla analitik derinliğinin sınır olduğunu bildiriyor.

Fiyatlandırma yalnızca yıllık olup, ilk kez kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir.

Müşteri desteği yanıt süreleri yavaş olabilir

Crazy Egg fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 29 $

Artı : Kullanıcı başına aylık 99 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 249 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 499 $

Crazy Egg puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (80'den fazla yorum)

Kullanıcıların Crazy Egg hakkında söyledikleri

Bu Capterra incelemesinde öne çıkan özellikler:

Hedef kitlemizin web sitemi günlük olarak nasıl kullandığına dair spesifik, ölçülebilir veriler elde ediyorum. Müşterilerin gerçek zamanlı ziyaretlerinin kayıtlarını alıyorum. Ziyaretçilerime özel içerik sunmak için kullanabileceğim kapsamlı analizler ile mükemmel bölünmüş test fonksiyonelliği elde ediyorum.

Hedef kitlemizin web sitemi günlük olarak nasıl kullandığına dair spesifik, ölçülebilir veriler elde ediyorum. Müşterilerin özel zamanlı ziyaretlerinin kayıtlarını alıyorum. Ziyaretçilerime özel içerik sunmak için kullanabileceğim kapsamlı analizler ile mükemmel bölünmüş test fonksiyonelliği elde ediyorum.

5. ChurnZero (Müşteri başarı takımları ve müşteri tutma için en iyisi)

via ChurnZero

Kimse, öngöremediği bir şey yüzünden bir özelini kaybetmek istemez.

Sorunların ortaya çıkmasını beklemek yerine, ChurnZero ile ne zaman adım atmanız gerektiğini ve ilişkileri ne zaman güçlendirmeniz gerektiğini tam olarak bileceksiniz.

ChurnZero, müşteri başarı takımlarına müşteri sağlığı, etkileşimi ve memnuniyeti hakkında gerçek zamanlı içgörüler sunarak bir adım önde olmanıza yardımcı olur.

Bu, takımların kullanım modellerini izlemesine, geri bildirim toplamasına ve hatta yenilemeleri tahmin etmesine yardımcı olur.

ChurnZero'nun en iyi özellikleri

AI destekli puanlama ile özel etkileşimleri ve durumunu izleyin

Başarı stratejilerini, yenileme izlemeyi ve işe alım ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin.

Yerleşik anket araçlarıyla (NPS, CSAT, CES) gerçek zamanlı geri bildirim toplayın.

Anahtar müşteri eylemleri veya riskleri hakkında anında uyarılar alın

Slack, Salesforce ve Snowflake gibi araçlarla entegre ederek takımınızın uyumunu artırın.

ChurnZero sınırları

Kurulum ve özelleştirme, yeni kullanıcılar için zaman alıcı olabilir.

Bazı kullanıcılar, gelişmiş özelliklerin öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor.

UI güncellemeleri zaman zaman kullanılabilirliği etkiler

ChurnZero fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ChurnZero puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.420'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (120'den fazla yorum)

Kullanıcıların ChurnZero hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları içeriyor:

ChurnZero, müşteri duygularını hem objektif hem de subjektif olarak doğru bir şekilde izlemeyi sağlayan araçlar sunuyor. Yönetici olarak, özel gösterge panelleri oluşturarak zengin bir veri kaynağı elde ettim ve bu sayede müşterilerimizi ve takım üyelerimizi etkileyen bilinçli kararlar alabiliyorum.

ChurnZero, müşteri duygularını hem objektif hem de subjektif olarak doğru bir şekilde izlemeyi sağlayan araçlar sunuyor. Yönetici olarak, özel gösterge panelleri oluşturarak zengin bir veri kaynağı elde ettim ve bu sayede müşterilerimizi ve takım üyelerimizi etkileyen bilinçli kararlar alabiliyorum.

6. Userpilot (uygulama içi kullanıcı etkileşimi ve yeni kullanıcıların katılımı için en iyisi)

via Userpilot

Müşterileri öncelikli gören şirketler, bunu yapmayan şirketlere göre %41 daha hızlı büyür. Peki, her müşterinin kendini görülmüş ve değer verilmiş hissetmesini nasıl sağlayabilirsiniz? Müşterilerinize özel deneyimler sağlayarak bu sonuçları elde edebilirsiniz.

Userpilot tam da yapılacak olanı yapmanıza yardımcı olur.

Uygulama içi mesajlar, onboarding akışları ve geri bildirim araçları ile kullanıcılarınıza doğrudan ürününüzün içinden destek ve rehberlik sunabilirsiniz.

Userpilot'un en iyi özellikleri

Kullanıcıları bağlamsal oryantasyon, araç ipuçları ve ürün turları ile rehberlik edin.

Ürün analitiği ve kullanım eğilimleri ile kullanıcı davranışlarını izleme

Kullanılabilirlik sorunlarını tespit etmek ve kullanıcı yolculuklarını anlamak için oturumları tekrar oynatın.

Uygulama içi anketler ve NPS araçlarıyla kullanıcı geri bildirimlerini toplayın.

Veri senkronizasyonu ve segmentasyonu için teknoloji yığınınızla entegre edin.

Userpilot sınırları

Oturum tekrarı ve mobil etkileşim gibi gelişmiş özellikler eklentiler olarak sunulmaktadır.

Kişiselleştirilmiş akışlar ve analizler için ayar yapmak için zaman gerektirir.

Küçük takımlar için girdi fiyatları yüksek olabilir.

Userpilot fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 299 $

Büyüme : Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Userpilot puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (60'tan fazla yorum)

Kullanıcılar Userpilot hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şu notlar kaydedilmiştir:

Bu araç, yeni müşteri kazanma sürelerini ve maliyetlerini azaltmamız, dönüşüm ve müşteri tutma oranlarını artırmamız, kullanıcılarımızın etkinliklerini analiz etmemiz, geri bildirimlerini toplamamız ve NPS'yi ölçmemiz için birçok büyüme fırsatının önünü açtı.

Bu araç, yeni müşteri kazanma sürelerini ve maliyetlerini azaltmamız, dönüşüm ve müşteri tutma oranlarını artırmamız, kullanıcılarımızın etkinliklerini analiz etmemiz, geri bildirimlerini toplamamız ve NPS'yi ölçmemiz için birçok büyüme fırsatının önünü açtı.

7. Intercom (AI destekli destek ve proaktif mesajlaşma için en iyisi)

via Intercom

Özel kişiler iletişime geçtiğinde, genellikle iki basit şey beklerler: hızlı yardım ve kendilerini değerli hissettiren insani bir yanıt.

Intercom, Fin AI Agent gibi yapay zeka destekli özel müşteri hizmetleri araçlarıyla bunları bir araya getirir.

Akıllı otomasyon, kullanıcı dostu canlı sohbet ve konuşmaları yönetmek için tek bir yer sunan Intercom, büyüyen takımların ölçeklenirken bile kişisel kalmasına yardımcı olur.

Intercom'un en iyi özellikleri

Fin AI Agent ile yapay zeka destekli destek sunarak sık sorulan soruları otomatik olarak yanıtlayın.

Canlı sohbet ve paylaşım gelen kutularını kullanarak müşteri konuşmalarını takip edin.

Kod gerektirmeden özel ş akışları oluşturun ve rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirin.

Müşteri davranışlarına göre proaktif mesajlar, ürün turları ve hedef güncellemeler gönderin.

Destek performansını ve etkileşimi izleme için ayrıntılı analizlere ve özel raporlara erişin.

Intercom sınırları

Geniş özellik aralığı nedeniyle ilk kez kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

Fiyatlandırma, özellikle kullanım başına fiyatlandırılan AI çözümleri ile küçük işler için yüksek olabilir.

Intercom fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Özel fiyatlandırma

Intercom puanları ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,5 (3.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (1.120'den fazla yorum)

Kullanıcıların Intercom hakkında söyledikleri

Capterra incelemesi şunları vurguladı:

Genel olarak Intercom harika bir deneyim oldu. İşletmemizin temel ihtiyacı olan, kullanıcılarımıza sürekli ve hızlı destek sağlayıcı ihtiyacını karşılıyor.

Genel olarak Intercom harika bir deneyim oldu. İşletmemizin temel ihtiyacı olan, kullanıcılarımıza sürekli ve hızlı destek sağlamayı başarıyla karşılıyor.

👀 İlginç Bilgi: Özel deneyim için geri bildirim döngülerinin ilk kullanımı, 1960'larda Japon imalat sektöründe "Kaizen" ile ön saflarda çalışanların müşteri sonuçlarını iyileştirmek için önerilerde bulunmasını teşvik etmek amacıyla ortaya çıktı.

8. Sprinklr (Birleşik müşteri deneyimi yönetimine ihtiyaç duyan büyük kurumsal işletmeler için en iyisi)

via Sprinklr

İşletmeniz birden fazla kanalda faaliyet gösteriyor ve her gün binlerce özel kişiye ulaşıyorsa, her şeyi senkronizasyon içinde tutmak kolay bir görev değildir.

İşte burada Sprinklr adım atıyor. Sprinklr, müşteri hizmetleri, pazarlama, sosyal medya ve analitiği tek bir güçlü platformda bir araya getiriyor. Araçlar arasında geçiş yapmadan sosyal medya konuşmalarını, müşteri sorgularını, pazar bilgilerini ve kampanyaları yönetebilirsiniz.

Sprinklr'ın en iyi özellikleri

Tek bir platformdan özel hizmetlerini, sosyal etkileşimi ve pazarlamayı yönetin.

Müşteri deneyimini iyileştirmek için yapay zeka destekli kalite izleme ve konuşma analitiği kullanın.

Gelişmiş sosyal dinleme ve analiz yoluyla pazar, ürün ve özel bilgiler edinin.

AI destekli araçlarla hizmet ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin ve temsilcilerin verimliliğini artırın.

30'dan fazla dijital ve sesli kanalda müşteri etkileşimlerini destekleyin

Sprinklr sınırları

Platformun derinliği ve karmaşıklığı nedeniyle öğrenme eğrisi dik olabilir.

Özel fiyatlandırma, daha küçük takımlar için önceden uygunluğu değerlendirmek zor olabilir.

Sprinklr fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sprinklr puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (1.120+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (80+ yorum)

Kullanıcılar Sprinklr hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi paylaşım oldu:

Sprinklr, sosyal medya çabalarımızı izleme ve yönetme şeklimizi tamamen değiştirdi. Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde, takımımız ilk günden itibaren bu yazılımı kullanmaya başladı. Zor bir öğrenme süreci olmadan, sorunsuz bir şekilde uygulamaya geçtik.

Sprinklr, sosyal medya çabalarımızı izleme ve yönetme şeklimizi tamamen değiştirdi. Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde, takımımız ilk günden itibaren bu yazılımı kullanmaya başladı. Zor bir öğrenme süreci olmadan, sorunsuz bir şekilde uygulamaya geçtik.

9. Zendesk (Güçlü otomasyon özelliklerine sahip çok kanallı müşteri hizmetleri için en iyisi)

via Zendesk

Zendesk, kanallar arasında güvenilir müşteri desteği isteyen işler için uzun zamandır güvenilir bir isimdir. Ekiplerin e-posta, sohbet, sosyal medya ve sesli iletişimi tek bir yerden yönetmelerine yardımcı olur.

AI destekli temsilcileri, insan takımlarla birlikte işleyerek sık sorulan sorguları anında yanıtlarken, otomasyon özellikleri rutin görevleri azaltır ve yardım masalarının sorunsuz çalışmasını sağlar. Zendesk, çalışan hizmetlerini de destekler, böylece iç takımlar da talepleri aynı verimlilikle yönetebilir.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Omnichannel biletleme ve gerçek zamanlı mesajlaşma ile müşteri desteğini merkezileştirin.

Çözüm sürelerini kısaltmak ve verimliliği artırmak için yapay zeka ajanları ve otomasyon araçlarını kullanın.

Destek ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ş akışlarını, tetikleyiciyi ve otomasyonu özel olarak özelleştirin.

Önceden oluşturulmuş gösterge paneli, analizler ve raporlama araçlarıyla içgörüler elde edin.

Microsoft Teams ve Salesforce dahil olmak üzere binlerce uygulamayla entegre edin.

Zendesk sınırları

Küçük işler için fiyatlar pahalı olabilir.

Müşteri desteği kalitesi ve yanıt süreleri karışık yorumlar aldı.

Zendesk fiyatlandırması

Suite Takım : Kullanıcı başına aylık 25 $

Suite Growth : Kullanıcı başına aylık 69 $

Suite Professional : Kullanıcı başına aylık 149 $

Suite Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 219 $

Zendesk puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (6.220'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcıların Zendesk hakkında söyledikleri

Capterra'nın bu incelemesi şunları ortaya çıkardı:

İlk günden itibaren mükemmel. Gmail üzerinden her bir müşteriye ayrı ayrı cevap vermekten ve cevapları karşılaştırmak veya geçmiş etkileşimleri tek bir yerde, harika bir arama fonksiyonu ile kolayca bulamamaktan kaynaklanan sıkıntılardan kurtulmak harika. *

İlk günden itibaren mükemmel. Gmail üzerinden her bir müşteriye ayrı ayrı cevap vermekten ve cevapları karşılaştırmaktan veya geçmiş etkileşimleri tek bir yerde, harika bir arama fonksiyonu ile kolayca bulmaktan kurtulmak harika bir şey. *

10. HubSpot (CMS ve analitik özelliklerine sahip hepsi bir arada CRM isteyen işler için en iyisi)

via HubSpot

İçerik, özel müşteri hizmetleri ve raporlama için farklı araçlara takılmadan bir işi yönetmek zaten yeterince zordur. HubSpot her şeyi tek bir yerde bir araya getirir.

Bu araç, takımınıza pazarlama, satış, müşteri desteği ve web sitesi yönetimini tek bir alan üzerinden yürütme imkanı sunar.

Platformlar arasında geçiş yapma zahmetine girmeden kişileri yönetebilir, raporlar oluşturabilir, görevleri otomatikleştirebilir ve hatta yapay zeka destekli içerik oluşturabilirsiniz.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Yerleşik CMS Hub ile güvenlikli web sitesi barındırma hizmeti sağlayın

Tüm takımınız için özelleştirilebilir gösterge paneli ve raporlar oluşturun.

Canlı sohbet, sohbet robotu oluşturucu ve e-posta izleme ile müşteri sohbetlerini yönetin.

Potansiyel müşteri yönetimi ve pazarlama ş akışlarını otomasyon ile gerçekleştirin

Açılış sayfa oluşturucular, toplantı planlayıcılar ve yapay zeka içerik oluşturucular gibi ücretsiz araçları kullanın.

HubSpot sınırları

Premium planlara geçtikçe maliyetler artabilir.

Ayrıntılı raporlar ve ş akışlarını ayarlamak biraz zaman alabilir.

HubSpot fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 45 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 270 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 900 $

HubSpot puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (12.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.400'den fazla yorum)

Kullanıcıların HubSpot hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesinde öne çıkan özellikler:

HubSpot'un e-posta şablonlarının tekrarlayan görevleri kolaylaştırmasını ve iletişimde tutarlı bir marka imajı sağlamasına yardımcı olmasını takdir ediyorum. Açma, gönderme ve geri dönme gibi etkileşim metriklerini izleme özelliği, stratejiyi iyileştirmek ve hedef kitlenin davranışını anlamak için özellikle yararlı oldu.

HubSpot'un e-posta şablonlarının tekrarlayan görevleri kolaylaştırmasını ve iletişimde tutarlı bir marka imajı sağlamasına yardımcı olmasını takdir ediyorum. Açma, gönderme ve geri dönme gibi etkileşim metriklerini izleme özelliği, stratejiyi iyileştirmek ve hedef kitlenin davranışını anlamak için özellikle yararlı oldu.

11. Richpanel (Destek maliyetlerini azaltmak isteyen e-ticaret markaları için en iyisi)

via Richpanel

Bir marka kişiselleştirmeyi doğru bir şekilde yaptığında, müşteriler bunu fark eder. Aslında, bu konuda başarılı olan şirketlerin daha güçlü bir sadakat elde etme olasılığı %71 daha yüksektir. Ancak, hizmeti kişisel tutmak, özellikle destek ekipleri her gün yüksek hacimli işleri yönetirken, söylemesi yapmasından daha kolaydır.

Richpanel bu işi biraz daha kolaylaştırır.

Self servis seçeneklerini akıllı otomasyonla birleştirerek, e-ticaret markalarının sık sorulan sorguları yanıtlamasına yardımcı olurken, temsilcilere müşterilerle daha anlamlı bir şekilde bağlantı kurma için alan sunar.

Richpanel'in en iyi özellikleri

Otomasyon ve self servis akışları ile yapay zeka destekli müşteri desteği sağlayıcı.

E-posta, sohbet, sosyal medya, SMS ve telefon üzerinden yapılan konuşmaları tek bir gelen kutusundan yönetin.

Botlar, görevler ve yapay zeka destekli yanıtlarla tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirin.

Konuşmalar, takım etkinliği ve gelir etkisi hakkında gelişmiş raporlama sunun.

Kod gerektirmeyen bir oluşturucu ve markalı yardım merkezi ile ş akışlarını özel hale getirin.

Richpanel sınırları

Karmaşık self servis akışlarını ayarlamak için zaman ve destek gerektirir.

Birden fazla mağaza ve marka gibi kurumsal özellikler yalnızca daha yüksek planlarda mevcuttur.

Raporlama seçenekleri çok kapsamlıdır, ancak ilk başta biraz karmaşık gelebilir.

Richpanel fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 69 $

Pro Max : Kullanıcı başına aylık 99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Richpanel puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (90'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Richpanel hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi paylaşım oldu:

Richpanel, müşterilerimizi anlama ve onlarla etkileşim kurma şeklimizi tamamen değiştirdi. Çeşitli kaynaklardan ve kanallardan gelen müşteri verilerini bir araya getirme şekli, oyunun kurallarını değiştiren bir yenilik. *

Richpanel, müşterilerimizi anlama ve onlarla etkileşim kurma şeklimizi tamamen değiştirdi. Çeşitli kaynaklardan ve kanallardan gelen müşteri verilerini bir araya getirme şekli, oyunun kurallarını değiştiren bir yenilik. *

12. Pipedrive (Her anlaşmayı takip etmek isteyen satış takımları için en iyisi)

via Pipedrive

Satış takımınız düzinelerce potansiyel müşteriyle uğraşırken, bazı şeyler gözden kaçabilir. Pipedrive, her şeyi tek bir yerde tutarak size yardımcı olur.

Takip işlemlerinden tahminlere kadar, takımınıza her anlaşma ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında net bir görünüm sunar. Basit bir görsel boru hattı ve kullanıcı dostu AI uyarıları ile Pipedrive, en yoğun günlerde bile satış sürecini yönetilebilir hale getirir.

Bu yazılımı öne çıkaran özelliği, odaklandığı alanın net olmasıdır. Pipedrive, her şeyi kapsayan bir araç olmaya çalışmaz. Satış takımlarının düzenli çalışmasına, görevlerini otomasyonla gerçekleştirmesine ve ekstra uğraşmadan daha fazla satış yapmasına yardımcı olur.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Satış boru hattı aşamalarını görsel olarak düzenleyin ve izleme

Potansiyel müşteriler ve görevler için takip ve hatırlatıcıları otomasyonla gerçekleştirin.

Net raporlara, tahminlere ve performans bilgilerine erişin

E-posta ve mesajlaşma araçları dahil 500'den fazla uygulama ile entegre edin.

Daha fazla esneklik için LeadBooster ve Smart Belge gibi eklentileri kullanın.

Pipedrive sınırları

Gelişmiş raporlar ve tahminler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur.

Telefon desteği yalnızca premium aboneliklerle kullanılabilir.

Pipedrive fiyatlandırması

Lite : Kullanıcı başına aylık 19 $

Growth : Kullanıcı başına aylık 34 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 64 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 89 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (2.560+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Kullanıcıların Pipedrive hakkında söyledikleri

Capterra incelemesi şunları vurguladı:

Bir potansiyel müşteriyi seçip göz rengini, favori yemeğini, nerede tanıştığınızı öğrenebilir ve hatta bir sonraki görüşmenizde kullanabileceğiniz, onlarla yaptığınız konuşmada önemli bir ayrıntıyı içeren bir not girebilirsiniz.

Bir potansiyel müşteriyi seçip göz rengini, favori yemeğini, nerede tanıştığınızı öğrenebilir ve hatta bir sonraki konuşmanızda kullanabileceğiniz önemli bir ayrıntıyı not olarak girebilirsiniz.

13. Churn360 (Müşteri tutma ve içgörülere odaklanan SaaS takımları için en iyisi)

via Churn360

Müşteri kaybı, her SaaS şirketinin gizli endişesidir. Churn360, net bir misyonla adım atar: takımların uyarı işaretlerini erken fark etmelerine ve müşterileriyle daha güçlü ilişki kurmalarına yardımcı olmak.

Bu araç, başarı yöneticilerine her hesabın tam bir görünümünü sunarak, sağlık puanlarını izlemeyle ve çok geç olmadan harekete geçmeyi kolaylaştırarak bunu gerçekleştirir.

Bu platform, özellikle özenli analitik özellikleri ve farklı kaynaklardan özel müşteri verilerini bir araya getirme şekliyle öne çıkıyor.

Churn360'ın en iyi özellikleri

Müşteri özel sağlık puanlarını ve etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak izleme

Özel müşterileri davranışlarına ve etkileşim eğilimlerine göre segmentlere ayırın.

Anahtar müşteri deneyimi metriklerini izlemek için özel gösterge panelleri oluşturun.

Kişiselleştirilmiş kampanyalar ve özel müşteri anketleri gönderin

CRM'lerle entegre edin ve müşteri verilerini tek bir görünümde toplayın.

Churn360 sınırları

Diğer müşteri başarı araçlarına kıyasla sınırlı otomasyon

Bazı kullanıcılar ilk başta arayüzü karmaşık bulabilir.

Raporlama özellikleri, gelişmiş ihtiyaçlar için temel düzeyde kalabilir.

Churn360 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Churn360 puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Churn360 hakkında söyledikleri

Capterra incelemesinde şu not yer almaktadır:

Churn360, hangi özel müşterilerin risk altında olduğunu size bildirerek müşteri kaybını azaltmaya yardımcı olur. Bu, Churn360 olmadan yapabileceğimizden daha fazla özel müşteriyi yönetebileceğimiz ve böylece gelirimizi artırabileceğimiz anlamına gelir.

Churn360, hangi özel kişilerin risk altında olduğunu size bildirerek müşteri kaybını azaltmaya yardımcı olur. Bu, Churn360 olmadan yapabileceğimizden daha fazla özel kişiyi yönetebileceğimiz ve böylece gelirimizi artırabileceğimiz anlamına gelir.

Çoğu müşteri izleme aracı, oturum izleme, ürün analizi, geri bildirim toplama veya müşteri başarı içgörüleri gibi bir alanda mükemmeldir.

Ancak takımlar, tam bir resim elde etmek için birden fazla uygulama arasında gidip gelmek zorunda kaldıklarında, bağlam kaybolur, takipler aksar ve gerçek özel hikayesi parçalı kalır.

ClickUp, dünyanın ilk Birleşik Yapay Zeka çalışma alanı olarak bu alanda öne çıkıyor ✅.

Müşteri yolculuğunun farklı aşamalarını birbirinden bağımsız araçlarla izleme ( iş dağınıklığı) yerine, ClickUp her şeyi tek bir uyarlanabilir çalışma alanına getirir. Müşteri geri bildirimlerini kaydetmekten sağlık puanlarını izlemeye, takip işlemlerini otomasyon yoluyla otomatikleştirmeye ve CRM güncellemelerini senkronizasyona getirmeye kadar, ClickUp takımınıza her müşteri etkileşimini izlemek ve yönetmek için yapılandırılmış ancak esnek bir yol sunar.

Detaylara göz atalım ve özel izleme ş akışlarınızı nasıl mükemmelleştirebileceğinizi görelim:

ClickUp Formları ve Görevleri kullanarak sorunları ve müşteri geri bildirimlerini kaydedin

Formlar ve görevler ClickUp'ta birbirini tamamlar.

Diyelim ki destek ekibiniz, müşterilerin sorunlarını kaydetmek için basit bir yol istiyor. Her gönderimi destek sürecinde bir göreve dönüştüren bir ClickUp Formu oluşturabilirsiniz.

UX geri bildirimlerini toplayın ve ClickUp Form kullanarak bunları eyleme dönüştürün.

ClickUp görevi, sahipliği atamayı, ilerlemeyi izlemeyi ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamayı kolaylaştırır. Bir müşteri geri bildirim formunda deneyimini kötü olarak değerlendirirse, ClickUp bunu hesap yöneticisi için bir takip görevleri olarak işaretleyebilir.

Onboarding işlemlerini yürüten takımlar da aynı şeyi yapabilecek ve başlangıç görüşmelerinden devir toplantılarına kadar her adımı izlenebilir bir göreve dönüştürebilecek.

Formlar ve görevler arasındaki bu basit bağlantı, ş akışlarınızın devamlılığını sağlar ve her müşteri temas noktasının takip edilmesini garanti eder.

ClickUp Comments ve ClickUp Sohbet ile şirket içi konuşmalarınızı netleştirin.

ClickUp Assign Comments özelliğini kullanarak ayrıntılı özel güncellemelerini, geri bildirimlerini ve kararlarını doğrudan görev yorumlarına kaydedin

ClickUp, gerçek zamanlı iletişim kurmak için iki yol sunar: görev düzeyinde yorumlar ve takım sohbeti. Her biri, müşteri izleme ş akışlarında farklı bir amaca hizmet eder.

Belirli bir özel müşteri görevine bağlı tartışmaları kaydetmek istediğinizde ClickUp Assign Comments'ı kullanın.

📌 Örnek: Bir destek talebi mühendislik girdisi gerektiriyorsa, temsilci doğrudan göreve yorum yazabilir, doğru geliştiriciyi etiketleyebilir ve çözüm adımlarını belgeleyebilir. Her güncelleme göreve ek dosya olarak kalır, böylece durum daha sonra eskalasyon aşamasına geçerse, ilgili tüm kişiler e-postaları takip etmek zorunda kalmadan tüm geçmişi görünümleyebilir.

ClickUp Chat ise, takım genelinde gerçek zamanlı konuşmalar için paylaşım kanalı gibi işler.

Anahtar bir hesap bir sorunu bildirdiğinde, hesap yönetimi ve destek ekiplerinin hızlı bir senkronizasyon yapmaları gereken bir senaryo düşünün. Ayrı bir konu veya mesaj başlatmak yerine, doğrudan bir çalışma alanında etkileşime girebilir, sonraki adımları belirleyebilir ve hemen görevleri veya takip işlemlerini atayabilirler.

ClickUp Dashboards ile müşteri sağlığı gösterge panelleri oluşturun

ClickUp Özel Gösterge Paneli ile tüm müşteri KPI'larınızı tek bir görünümde toplayın

Müşteri başarı takımları, ürün yöneticileri ve destek liderleri için risklerin önüne geçmek, genellikle dağınık raporları incelemek zorunda kalmadan doğru verilere sahip olmaya bağlıdır.

ClickUp Gösterge Panelleri, gerçekten fark yaratan müşteri metriklerinin net ve özel bir görünümünü sağlar.

Veri analisti ihtiyaç duymadan, risk altındaki hesaplar, memnuniyet eğilimleri veya takip son tarihleri gibi anahtar bilgileri kolayca ortaya çıkarabilirsiniz.

📌 Örnek: Bir SaaS başarı yöneticisi, belirli bir eşiğin altındaki müşteri sağlık puanlarını, canlı NPS geri bildirimlerini ve gecikmiş onboarding görevlerini gerçek zamanlı olarak gösteren bir gösterge paneli oluşturabilir. Araçlar arasında geçiş yapmak yerine, sorunlar daha da büyümeden müdahale etmelerine yardımcı olan tek bir görünüm elde ederler.

ClickUp Otomasyonları ve AI ajanları ile müşteri uyarıları ve görevlerinin akışını sürdürün

ClickUp otomasyonları ile rutin takip işlemlerini ve müşteri uyarılarını otomatikleştirerek zaman kazanın

ClickUp Otomasyonları, takımların ekstra yönetici işi yapmadan hızlı bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olur. Şunu hayal edin: Bir müşterinin sağlık puanı, özel alan aracılığıyla izlenen belirli bir eşiğin altına düşüyor.

ClickUp, hesap yöneticisi için otomatik olarak bir görev oluşturabilir, destek sorumlusunu bilgilendirebilir ve hatta Slack güncellemesi gönderebilir. Ayrıca yenilemeler, anketlerin takibi için hatırlatıcılar ayarlayabilir veya çok uzun süre yanıtlanmayan biletleri işaretleyebilirsiniz.

ClickUp Brain ve ClickUp Agents, tüm süreci takımınız için biraz daha kolay hale getirir. Müşteri güncellemelerini bir araya getirerek, bir sonraki yapılacak iş hakkında önerilerde bulunarak ve hatta hesaplarınızla ilgili hızlı soruları yanıtlayarak yardımcı olur — hem de doğrudan ClickUp içinden.

ClickUp Brain ile ş akışınıza bir katman daha ekleyin

ClickUp'ı CRM ve destek yığınınızla bağlantıya geçirin

Son olarak, 1000'den fazla entegrasyonlar sayesinde ClickUp, takımınız ve mevcut ş Akışlarınız için daha da kullanışlı hale gelir.

Ekibiniz Intercom, Zendesk veya HubSpot kullanıyorsa, verileri senkronize ederek müşteri konuşmalarının, anlaşma güncellemelerinin veya destek biletlerinin doğrudan ClickUp akışına aktarılmasını sağlayabilirsiniz.

CRM veya yardım masanızdaki müşteri verilerini ClickUp ile senkronizasyon yaparak tamamlanan, gerçek zamanlı bir müşteri görünümünü elde edin

📌 Örnek: Zendesk'te bir bilet oluşturulduğunda, izleme ve takım işbirliği için ClickUp'ta eşleşen bir görev görünebilir. Bu şekilde, takımlar aynı bilgilerle iş yapar.

ClickUp'ın CRM Şablonu, takımlara ilk temastan yenilemeye kadar müşteri ilişkilerini yönetmek için yapılandırılmış, kullanıma hazır bir çalışma alanı sunarak bunu bir adım daha ileri götürür.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın CRM Şablonu ile takip işlemlerinin düşürülmesini, potansiyel müşterilerin unutulmasını ve manuel durum güncellemelerini önleyin.

Gerçek değer nedir? Gürültüyü ortadan kaldırır. İşte nasıl:

Potansiyel müşterileri, kişileri ve anlaşma süreçlerini tek bir düzenli çalışma alanında merkezileştirin, böylece takımlar her zaman özel müşterilerle ilgili tüm bilgilere sahip olsun.

Satış aşaması ve müşteri ihtiyaçlarına göre görevleri önceliklendirin, hiçbir fırsatın veya takip işleminin gözden kaçmamasını sağlayın.

İletişim bilgilerini, konuşmaları ve güncellemeleri doğrudan görevlere bağlayarak satış, destek ve hesap takımları arasında sorunsuz bir işbirliği sağlayın.

👀 İlginç Bilgi: IKEA gibi perakendeciler, alışverişçilerin mağaza düzeninde nasıl hareket ettiklerini gözlemleyerek, uzun ve dolambaçlı yolların ürünlerin görünürlüğünü artırdığını fark ettiler. Bu, dünya çapında mağaza tasarımını şekillendiren müşteri yolculuğu izlemenin çevrimdışı bir örneğidir.

Amplitude : Gelişmiş kohort analizi ile takımların kullanıcı davranışını, müşteri tutma oranını ve dönüşüm oranını anlamasına yardımcı olur.

Freshdesk : Biletleme, çok kanallı destek ve yapay zeka destekli otomasyon sunar, basitleştirilmiş destek ş Akışı için mükemmeldir.

Heap : Manuel etkinlik etiketleme yapmadan web sitenizdeki veya uygulamanızdaki tüm kullanıcı etkileşimlerini otomatik olarak yakalar.

Müşteri Temas Noktalarını ClickUp Kontrol Noktasına Dönüştürün

Mükemmel hizmet, sorunları çözmekten çok, ortaya çıkmadan önce fark etmekle ilgilidir.

Müşteri izleme araçları, yapılacak olan bu işi yapmanıza yardımcı olur. Bu araçlar, kalıpları görmenizi, müşteri kaybının erken belirtilerini tespit etmenizi ve müşterilerinizin sizden ne beklediğini gerçekten anlamanızı sağlar.

Doğru araçlarla bağlantı kurarsınız. İşte ClickUp'ın sessizce kendini farklı kıldığı nokta budur. 🌟

ClickUp, müşteri ile yüz yüze çalışan takımların geri bildirimleri izleyebildiği, sorunları takip edebildiği, takipleri otomasyonlayabilildiği ve büyük resmi gözden kaçırmadan iş yapabileceği esnek bir alandır.

Müşteri izleme ve izleme işlemlerinizi tek bir çatı altında toplamaya hazırsanız, hemen ClickUp'a kaydolun!

Sık Sorulan Sorular

En iyi müşteri yönetimi yazılımı seçeneklerinden bazıları Salesforce, HubSpot CRM, Zoho CRM, Monday Sales CRM, Insightly ve Bitrix24'tür. Bu platformlar, satış boru hattı yönetimi, müşteri iletişimi, iş akışı otomasyonu ve entegrasyonlar gibi bir dizi özellik sunar. Doğru seçim, işinizin boyutuna ve özel ihtiyaçlarına bağlıdır. Örnek, Salesforce sağlam özellikleri ve entegrasyonlarıyla bilinirken, HubSpot CRM ve Zoho CRM kullanıcı dostu arayüzleri ve ücretsiz planlarıyla popülerdir.

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), satış, pazarlama ve destek dahil olmak üzere bir şirketin mevcut ve potansiyel müşterileriyle olan etkileşimlerini yönetmeye odaklanır. CSM (Müşteri Başarı Yönetimi) ise müşterilerin ürün veya hizmetinizle istedikleri sonuçları elde etmelerini sağlamaya yöneliktir. CRM, ilişkileri ve verileri düzenlemek ve izlemeyle ilgilenirken, CSM proaktiftir ve müşteri kazanımı, eğitimi, müşteri değerini ve sadakatini en üst düzeye çıkarmaya odaklanır.

Müşterileri izlemek için en iyi uygulamalar arasında ClickUp, HubSpot CRM, Zoho CRM ve Pipedrive bulunur. HubSpot CRM, e-posta izleme ve toplantı planlama gibi özelliklerle kişiler, anlaşmalar ve görevleri yönetmek için merkezi bir platform sunar. Zoho CRM, satış otomasyonu ve çok kanallı iletişim sağlarken, Pipedrive görsel satış boru hattı yönetimi ile bilinir. ClickUp, tüm araçlarınızı tek bir merkezi çalışma alanına getirerek her şeyin bir arada kalmasını sağlar.

Evet, birkaç ücretsiz CRM seçeneği mevcuttur. ClickUp, AI özelliklerine sahip Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan sunar. HubSpot CRM, kişi yönetimi, e-posta izleme ve canlı sohbet özelliklerine sahip sağlam bir ücretsiz sürüm sunar. Zoho CRM, potansiyel müşteri ve anlaşma yönetimi dahil olmak üzere üç kullanıcıya kadar ücretsiz bir plan sunar. Bitrix24 de CRM, görev yönetimi ve iletişim araçlarına sahip ücretsiz bir plan sunar, ancak öğrenme eğrisi daha dik olabilir.