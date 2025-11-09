OKR ş Akışı Etrafında Oluşturulmuş En İyi 3 Proje Yönetimi Yazılımı

Şirketlerin %60'ından fazlası OKR'lerini ayda en az iki kez kontrol ediyor. Ancak bu gerçekten yeterli mi? Hedefleri her gün kontrol etmek bizi sadece yavaşlatır, ancak haftalarca kontrol etmemek de hedeflerden sapmamıza neden olur.

Bu nedenle, OKR ş akışları etrafında oluşturulmuş bir proje yönetimi yazılımı önemlidir. Bu yazılım, belirlediğimiz hedefler ile takvimlerimizi dolduran günlük işler arasında bir köprü oluşturur.

Bu makalede, OKR ve proje yönetimini birleştirmenin takımların odaklanmasına, ilerlemeyi net bir şekilde ölçmesine ve anlamlı sonuçlara ulaşmasına nasıl yardımcı olabileceğini inceleyeceğiz.

Hedefler kayabilir. Ancak iyi izlenirse bu olmaz. ClickUp'ın OKR Çerçeve Şablonunun güzelliği sadeliğinde yatmaktadır. Farklı takımlar arasında ortak bir dil oluşturur, böylece yeni bir ürün piyasaya sürerken, bir kampanya planlarken veya müşteri deneyimini iyileştirirken, herkes çabalarının büyük resme nasıl uyduğunu bilir.

OKR ş Akışları Etrafında Oluşturulmuş En İyi 3 Proje Yönetimi Yazılımı Bir Bakışta

İşte, birkaç anahtar özellik, ek özellikler, fiyatlandırma ve kullanıcı değerlendirmelerine göre doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak, kullanımı kolay en iyi proje yönetimi araçlarının hızlı bir karşılaştırması.

İşte son sütun kaldırılmış ve artıları/eksileri tek bir sütunda birleştirilmiş revize edilmiş tablonuz:

Araç En Uygun Anahtar Özellikler Artıları ve Eksileri Fiyatlandırma* ClickUp Hedefleri ve anahtar sonuçları günlük işlerle ilişkilendiren yapay zeka destekli proje yönetimi Görevlerle bağlantılı ve ilerlemeyi otomatik olarak güncelleyen hedefler, OKR görünürlük için Özel Gösterge Panelleri, OKR önerileri ve otomatik özetler için ClickUp Brain. Artıları: Belgeler, görevler ve hedefler için hepsi bir arada çalışma alanı. Güçlü şablonlar ve esnek görünümler. Manuel güncellemeleri azaltmaya yardımcı olan yapay zeka. Eksileri: En iyi sonuçlar için dikkatli kurulum ve adlandırma gerekir, bazı gelişmiş seçeneklerin öğrenilmesi zaman alır. Ücretsiz planlar; kurumsal özelikleri Weekdone Haftalık basit kontroller ve takım ilerlemesinin nabzını tutan üç aylık OKR'ler Şirket, takımlar ve bireyler arasında görsel OKR hiyerarşi ve uyum, haftalık plan plan raporları ve otomasyonlu hatırlatıcılar, anketler, 1:1 görüşmeler ve katılım için geri bildirim araçları. Stratejik hedefleri görselleştirmek için Strateji Haritası, girişimler ve check-in'ler, 1:1 görüşmeler, değerlendirmeler, nabız ve performans bağlamı için övgüler ile birlikte OKR'ler ile KPI Panoları. Ücretsiz; Özel fiyatlandırma Perdoo OKR'leri KPI sağlığı ve canlı bir strateji haritasıyla bağlantıya getirin Stratejik hedefleri görselleştirmek için Strateji Haritası, girişimler ve kontrol noktaları ile OKR'lerin yanı sıra KPI Panoları, 1:1 görüşmeler, değerlendirmeler, nabız ve performans bağlamı için övgüler. Artıları: Strateji, KPI'lar ve OKR'ler arasında net bir köprü, şirket çapında uyum için iyi bir yapı, yararlı ipuçları ve raporlar Eksileri: Sütunlar, KPI'lar ve OKR'leri modelleme sırasında öğrenme eğrisi, büyük kuruluşlar rol ve izinleri ayarlamak için zaman harcayabilir Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 7,90 $'dan başlayan fiyatlarla

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

OKR ş Akışı etrafında oluşturulmuş proje yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Birçok takım, OKR çerçevesini benimsediğinde en iyi niyetle yola çıkar, ancak ilk çeyreği geçtikten sonra bu çerçeveye sadık kalmak genellikle zor olur. Farklı sektörlerden ve boyutlardan çoğu şirket OKR'leri resmileştirmeye çalışmış, ancak bunları sürdürmekte zorlanmıştır.

İşte bu noktada doğru proje yönetimi yazılımını seçmek önem kazanır. Doğru araç, OKR'leri doğrudan projelere, görevlere ve günlük ilerlemeye bağlantıyla pratik hale getirir. Aşağıdaki unsurların mevcut olup olmadığını kontrol edin:

Hedeflerin ve anahtar sonuçların net bir şekilde oluşturma ve birbirine bağlanma sürecini sağlayın.

Liderlik, takımlar ve bireyler arasında kademeli uyumu destekleyin.

Basit gösterge panelleri ve görsel ilerleme çubukları ile gerçek zamanlı ilerleme izleme sunun.

Paylaşılan alanlar, güncellemeler ve geri bildirim döngüleri aracılığıyla işbirliğini mümkün kılın.

Microsoft Teams gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin ve benzersiz ş Akışları için özel özelleştirme sağlayıcı olun.

OKR ş Akışı etrafında oluşturulmuş en iyi 3 proje yönetimi yazılımı

Bazı araçlar OKR'lere yardımcı olduğunu iddia etse de, bunların etkinliği sınırlıdır. Bu da takımları elektronik tablolar, sohbet araçları ve görev panoları arasında sıkışıp kalmasına ve araçların yaygınlaşmasına neden olur.

Burada inceleyeceğimiz üç proje ve görev yönetim yazılımı, proje yönetimi ve OKR ş Akışlarını gerçekten bir araya getirerek hedeflerin, onları ileriye taşıyan günlük işlerle bağlantılı kalmasını sağlar.

ClickUp (AI destekli proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

Bir strateji belge yükleyin ve ClickUp Brain tarafından önerilen, iş önceliklerinize uygun OKR'leri alın

Büyük, ilham verici OKR'ler ile günlük işler arasındaki boşluğu doldurmak söz konusu olduğunda, ClickUp sessizce öne çıkıyor.

Tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını bir araya getiren dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı olarak, her türlü İş Dağınıklığını ortadan kaldırarak %100 bağlam ve insanlar ile temsilcilerin birlikte çalışabileceği tek bir yer sağlar.

Diğer araçlar hedefleri liste etmek veya gösterge paneli oluşturmakla yetinirken, ClickUp bu hedefleri halihazırda yapılacak işlerle ilişkilendirerek canlı tutar. OKR'leri bir çeyrekten öteye taşımakta zorlanan takımlar için bu, nihayet mantıklı bir ritim bulmak gibi hissettirebilir.

ClickUp Gösterge Paneli ile gerçek zamanlı görünürlük ve hesap

OKR'ler ayarlandıktan sonra, ayrıntılı iç ve dış raporlama için özel ClickUp Dashboard'ları oluşturabilirsiniz. Bireysel hedeflere veya OKR'lere özel Dashboard'lar veya şirket genelinde tümünü izleme için bir ana Dashboard oluşturabilirsiniz.

Örnek bir satış müdürü düşünün. Gösterge paneli, üç aylık satış OKR'lerini, satış sürecinin durumunu ve bireysel performans yönetimini gösterebilir. Anlaşmalar ilerledikçe gösterge paneli otomatik olarak güncellenir. Satış müdürü, çeyrek sonuna kadar işi ertelemek yerine, destek gerektiren alanları hemen belirler.

OKR trendlerini izleme için kartlar da oluşturabilirsiniz. İşte size yardımcı olacak bazı kartlar:

Metin Kartı: Metin kartını kullanarak OKR eğilimlerini, haftalık güncellemeleri ve engelleri not alın.

Hesaplama Kartı : Devam eden hedeflerin, anahtar sonuçların ve tamamlandı hedeflerin sayısını izleme. Devam eden hedeflerin, anahtar sonuçların ve tamamlandı hedeflerin sayısını izleme.

Portföy Kartı : Genel OKR ilerleme hakkında üst düzey bir görünüm elde edin. Genel OKR ilerleme hakkında üst düzey bir görünüm elde edin.

Pasta/Çubuk Grafik Kartları : OKR ilerlemeyi atananan kişi, departman veya diğer kategorilere göre görselleştirin. OKR ilerlemeyi atananan kişi, departman veya diğer kategorilere göre görselleştirin.

Görev Listesi Kartı : OKR görevleriniz ve listelerinizin filtrelenmiş görünümlerine hızlıca erişin. OKR görevleriniz ve listelerinizin filtrelenmiş görünümlerine hızlıca erişin.

Ayrıca, kart verilerini (PDF, CSV vb.) kolayca dışa aktararak OKR güncellemelerini ClickUp dışındaki paydaşlarla paylaşım yapabilirsiniz.

🎥 İlk kez özel gösterge panelleri oluşturmak isteyen bir proje yöneticisi misiniz? Buraya bir göz atın:

ClickUp Brain ile yapay zeka destekli OKR'leri ve raporlamayı deneyimleyin.

ClickUp Brain ile takımınız için haftalık ilerleme, riskler ve önemli noktaların özetini hazırlayın

ClickUp'ı farklı kılan, OKR'leri daha kolay şekillendirmek ve yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla yapay zekayı kullanmasıdır.

Mevcut strateji belgelerinizi veya toplantı notlarınızı tarayarak ve önceliklerinize uygun temaları çıkararak OKR'ler önerin.

Kendi başına ilerleme raporları oluşturun, neyin yolunda gittiğini ve neyin dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayın.

Bir sonraki adımları önerin ve takımınıza anahtar sonuçlarla bağlantılı gecikmiş görevleri hatırlatıcı olarak hatırlatın.

ClickUp Brain kullanan proje yönetimi takımları genellikle her hafta yaklaşık 1,1 gün zaman kazanır ve işlerini 3 kat daha hızlı tamamlandı. Bu zamanı, sonsuz güncelleme toplantılarında oturmak yerine hedeflerinize yaklaşmak için kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain ile ihtiyacınız olan tüm bilgileri anında alın ve ekosisteminizdeki verilerle desteklenen AI destekli içgörüler elde edin

📌 Örnek: Bir ürün takımının yıllık yol haritasını yüklediğini hayal edin. ClickUp Brain, "Müşteri kaybını %10 azaltın" veya "3. çeyrekte mobil uygulama v2'yi yayınlayın" gibi OKR'ler önerebilir ve önerilen KR'ler ve bağlantılı görevler sunabilir. Çeyrek ilerledikçe Brain, ekip için kısa haftalık özetler oluşturur ve tam olarak hangi konularda yolunda olduklarını ve hangi konulara dikkat etmeleri gerektiğini gösterir.

Bonus: ClickUp'ta OKR ş akışını nasıl düzenleyebilirsiniz? ClickUp'ın hiyerarşi yaklaşımı, hedeflerinizi uyumlu hale getirmenizi, ilerlemeyi izlemeyi ve herkesin hesap verebilirliğini kolaylaştırır. Tüm hedefleriniz ve OKR'leriniz için tek bir alan oluşturun, hesap verebilirlik ve şeffaflık için tek bir yer sağlayın.

Şirket genelinde, departman bazında, üç aylık veya bölge bazında hedefler ve OKR'ler için klasörler oluşturmanızı öneririz. İşinize bağlı olarak, bir kombinasyon ideal çözüm olabilir.

Oluşturduğunuz listeler , klasör düzenlemenize bağlı olacaktır. Örneğin, bölgeye dayalı hedefler ve OKR klasörü, her bölge için bir liste içerebilir. Ardından, her hedef veya OKR için bir görev oluşturun. Bu, izlemeyi kolaylaştırır ve projeyle ilgili tüm tartışmaları merkezileştirerek gecikmeleri ve bağlam eksikliklerini en aza indirir.

Hızlı erişim için, hiyerarşinizi nasıl düzenlediğinize bağlı olarak OKR Alanınızda, Klasörlerinizde veya Listelerinizde bir Belge görünümü oluşturabilirsiniz . Bu Belgede, stratejik toplantı gündemlerini takip edebilir ve notları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

ClickUp içindeki çeşitli takımlar için işbirliği ve özel

ClickUp esnek olacak şekilde tasarlanmıştır. Hedefler hakkında yorum bırakabilir, güncellemeleri gerçek zamanlı olarak paylaşım yapabilir ve Microsoft Teams veya Slack gibi araçlarla bağlantı kurabilirsiniz. Ayrıca ClickUp, proje yönetimi ş Akışlarınıza entegre olan ClickUp Chat özelliğini sunar.

ClickUp Chat ile iş arkadaşlarınız ve takımınızla işinizdeki yerde eşzamansız iletişim kurun.

Bu esnekliğin farklı sektörlere etkisi şu şekildedir:

Startup'lar: Kurucular, yatırımcılara gerçek ilerlemeyi gösterirken ürün, satış ve pazarlama hedeflerini tek bir alanda uyumlu hale getirebilirler.

Ajanslar: Müşteri hedefleri doğrudan teslim edileceklerle bağlantılıdır ve ilerleme raporları otomatik olarak paylaşım olabilir.

Kurumsal: Şirket genelindeki OKR'ler departmanlara ve bireylere aktarılır, böylece herkes aynı hedefe odaklanır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ı Google Workspace veya Zapier gibi araçlarla birlikte kullanmayı deneyin. Örneğin, Google Forms'daki web semineri kayıt ol bağlantısını doğrudan ClickUp görevlerine (anahtar sonuçla bağlantılı) bağlayın. Gösterge paneli, kimsenin elle sayı girmesi gerekmeden anında güncellenecektir.

ClickUp Şablonları ile OKR planını kolaylaştırın

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın OKR Çerçeve Şablonu ile halihazırda yapacağınız işe netlik katın.

Hedefleri ayarlamak bir şeydir. Günlük işlerin karmaşası içinde herkesin bu hedeflere bağlantısını sürdürmesini sağlamak ise başka bir şeydir. İşte burada ClickUp'ın OKR Çerçeve Şablonu değerini kanıtlıyor. Takımlara, hedefleri tanımlamak ve ilerlemeyi karmaşık değil, motive edici bir şekilde görmek için ortak bir alan sağlıyor.

Gerçek değer, genellikle belirsiz hissedilen bir şeye nasıl yapı kazandırdığıdır. Hızlı gelişen bir startup veya kurumsal içinde büyük bir takım yönetiyor olun, bu şablon herkesin işinin büyük resme nasıl uyum sağladığını bilmesini sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Takımların, gerçek işlerle bağlantılı, net hedefler ve ölçülebilir anahtar sonuçlar oluşturmasına olanak tanıyın.

Görsel gösterge panelleri ve özel görünümlerle gerçek zamanlı ilerleme izleme sağlayıcı.

Ortak hedefler ve güncellemeler aracılığıyla departmanlar arası işbirliğini mümkün kılın.

Farklı ş akışlarına uyum sağlayan alanlar, durumlar ve şablonlarla desteği sağlayın.

Microsoft Teams, Google Çalışma Alanı ve Slack gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir hedef izleme uygulamasında da kullanılabilir.

ClickUp sınırları

İlk başta, çok sayıda özelliği nedeniyle biraz zor gelebilir.

En yüksek değeri elde etmek için tutarlı kurulum ve güncellemeler gerekir.

Gelişmiş özel özelleştirmeler, yeni kullanıcıların öğrenmesi için ekstra zaman gerektirebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Neden birden fazla önceliği yönetmek için mükemmeldir?

İşlerinizi birkaç OKR'ye bağlayabilir, ardından ilerlemenin gerçek zamanlı gösterge panelleri ve Brain özetleri aracılığıyla nasıl yükseldiğini görebilirsiniz. Stratejik hedefleri gözden kaçırmadan önceliklerin değiştiği durumlarda yeniden dengelemeyi kolaylaştırır.

Kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları vurguladı:

ClickUp, görev yönetimi, dokümantasyon ve işbirliğini tek bir yerde bir araya getirir. Bir geliştirici olarak, özelleştirilebilir olmasını çok seviyorum – sprintleri ayarlayabilir, hataları izleme ve birikmiş işleri kolayca yönetebilirim. GitHub, Slack ve diğer geliştirme araçlarıyla entegrasyonlar, her şeyin bağlantıda kalmasına yardımcı olur.

ClickUp, görev yönetimi, dokümantasyon ve işbirliğini tek bir yerde bir araya getirir. Bir geliştirici olarak, özelleştirilebilir olmasını çok seviyorum – sprintleri ayarlayabilir, hataları izleme ve birikmiş işleri kolayca yönetebilirim. GitHub, Slack ve diğer geliştirme araçlarıyla entegrasyonlar, her şeyin bağlantıda kalmasına yardımcı olur.

👀 İlginç Bilgi: OKR'ler, 1970'lerde Andy Grove yönetimindeki Intel'de, Peter Drucker'ın "Nesneyle Yönetim" kavramını "Hedefler ve Anahtar Sonuçlar"a dönüştüren Andy Grove tarafından ortaya çıktı.

via Weekdone

Hiç iddialı OKR'ler ayarladıktan birkaç hafta sonra kimsenin artık onlara bakmadığını fark ettiğiniz oldu mu? Bunun nedeni, bunların elektronik tablolarda kaybolması ve güncellemelerin sadece çeyrek sonu incelemeleri sırasında aceleyle yapılmasıdır.

Weekdone, bu kopukluğu gidermeye çalışır. OKR'leri haftalık kontrol ve ilerleme güncellemelerine bağlayarak, hedeflerin günlük işler arasında görünürlük ve anlamlı kalmasını sağlar.

Platform, takımların düzenli olarak değerlendirme yapmalarını, başarılarını veya engelleri paylaşımlarını ve işler yolunda gitmediğinde yeniden uyum sağlamalarını teşvik eder. Hafif, tutarlı ve stratejiyi ön planda tutmak için tasarlanmıştır.

Weekdone'un en iyi özellikleri

Şirket, takım ve bireysel hedeflerin nasıl birbirine bağlantıda olduğunu gösteren görsel bir OKR hiyerarşi ağacı sağlayın.

Haftalık planları ve güncellemeleri doğrudan üç aylık hedeflerle ilişkilendirerek istikrarlı bir ilerleme sağlayın.

Yerleşik şablonlar ve ilerleme hatırlatıcıları ile haftalık durum raporlarını otomasyon ile otomatikleştirin.

Anketler, bire bir görüşmeler ve geri bildirim tanıma gibi çalışan bağlılığı araçları sunun.

Sorunsuz ş Akışı için Slack, Microsoft Teams, Google E-Tablolar ve Jira ile entegrasyonları destekleyin.

Weekdone sınırları

Ücretsiz plan yalnızca 3 kullanıcıya kadar destekler, bu da daha büyük takımların başlangıç aşamasında kısıtlayıcı olabilir.

Destek olmadan kurulum ve başlangıç aşaması, özellikle OKR'yi ilk kez kullanıcıları için karmaşık gelebilir.

Microsoft Teams gibi bazı entegrasyonlar, senkronizasyonu sürdürmek için sık sık yeniden oturum açmayı gerektirir.

Weekdone fiyatlandırması

3 kullanıcıya kadar ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Weekdone puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Neden birden fazla önceliği yönetmek için mükemmeldir?

Haftalık ritim, üç aylık hedeflere sadık kalarak şu anda yapılacakları seçmenize yardımcı olur. Basit kontrol işlemleri, durum gürültüsünü azaltır ve birden fazla önceliğin aynı sonuçlara odaklanmasını sağlar.

Kullanıcılar Weekdone hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi desteklenmiştir:

Weekdone, OKR en iyi uygulamalarına dayanır ve bu nedenle hedeflerimizi şirketin hedefleriyle uyumlu hale getirir. Hedef oluşturma sırasında, kullanıcılar çabaları kolaylaştırmak için bir hedef haritası oluşturmaya teşvik edilir. *

Weekdone, OKR en iyi uygulamalarına dayanır ve bu nedenle hedeflerimizi şirketin hedefleriyle uyumlu hale getirir. Hedef oluşturma sırasında, kullanıcılar çabaları kolaylaştırmak için bir hedef haritası oluşturmaya teşvik edilir. *

👀 İlginç Bilgi: Google'da OKR'ler 0,0–1,0 ölçeğinde derecelendirilir ve "ideal nokta" yaklaşık 0,6 ila 0,7 arasındadır, böylece takımlar kendilerini zorlamadan sınırlarını zorlayabilirler.

3. Perdoo (OKR'leri KPI'larla ve canlı bir strateji haritasıyla bağlantı kurmak için en iyisi)

via Perdoo

OKR'leri benimseyen şirketlerin %98'i, hedeflerinin ve performanslarının daha net hale geldiğini söylüyor. Netlik istiyorsanız, Perdoo bu vaadi günlük uygulamaya dönüştürür.

Perdoo, strateji, OKR'ler ve KPI'ları tek bir platformda bir araya getirerek size yardımcı olur. Net bir strateji haritası, basit kontrol noktaları ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlayan sakin bir ritim elde edersiniz.

Yüksek düzeyli vizyon ile günlük uygulamalar arasındaki boşluğu doldurarak, takımların işlerinin daha büyük hedeflere nasıl katkıda bulunduğunu her zaman görebilmelerini sağlar.

Perdoo'nun en iyi özellikleri

Stratejik hedefleri, OKR'leri ve ölçülebilir KPI'ları tek bir görünümde bağlantılandıran Görsel Strateji Haritası ve KPI Panoları

OKR'leri ve KPI'ları yan yana izleyin, ardından girişimleri birbirine bağlayarak proje ilerlemesinin şirket nesnelerine ulaşmasını sağlayın.

Haftalık kontrol toplantıları, bire bir görüşmeler, geri bildirimler ve övgülerle ivmeyi ve takım katılımını sabit tutun.

Takip edilemeyen anahtar sonuçları vurgulayan ve takımların zamanında ayarlamalar yapmasına yardımcı olan raporlar ve hatırlatmalar

Slack, Microsoft Teams, Google E-Tablolar, Zapier entegrasyonları ve özel veri akışları için API

Perdoo sınırları

Yeni kullanıcılar, strateji temellerini, OKR'leri ve KPI'ları nasıl yapılandıracaklarına karar verirken bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilirler.

Bazı ş akışları, hedefleri güncellerken veya karmaşık girişimleri genişletirken katı gelebilir.

Büyük kuruluşlar, ilk kez rol ve izinleri ayarlarken ekstra özen göstermeleri gerekebilir.

Perdoo fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 7,90 $

Supreme: Kullanıcı başına aylık 9,68 $

Neden birden fazla önceliği yönetmek için mükemmeldir?

OKR'lerin yanında KPI'ları görmek, öncelikler çakıştığında ödün vermeyi kolaylaştırır. Strateji Haritası, her takımın bugünkü görevlerin uzun vadeli hedeflerle nasıl bağlantı içinde olduğunu bilmesini sağlar.

Perdoo puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (490+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (70'den fazla yorum)

Kullanıcılar Perdoo hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları içeriyor:

Perdoo, ekipler arasında hedefleri ve anahtar sonuçları ayarlamak, izlemek ve uyumlu hale getirmek için net ve yapılandırılmış bir platform sağlar. Sezgisel arayüzü, ilerlemeyi görselleştirmeyi, sorumluluk almayı teşvik etmeyi ve herkesin paylaşılan hedeflere odaklanmasını sağlamayı kolaylaştırır.

Perdoo, takımlar arasında hedefleri ve anahtar sonuçları ayarlamak, izlemek ve uyumlu hale getirmek için net ve yapılandırılmış bir platform sağlar. Sezgisel arayüzü, ilerlemeyi görselleştirmeyi, sorumluluk almayı teşvik etmeyi ve herkesin paylaşılan hedeflere odaklanmasını sağlamayı kolaylaştırır.

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %53'ü, geçmiş örnekleri göstererek bir projenin başarılı olduğunu söyler. Bu, fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir, ancak uyum ve inovasyon açısından risklidir. Geçen sefer işe yarayan şey, yeni hedef, farklı bir takım veya değişen pazarla uyuşmayabilir. Net bir tanım olmadan, insanlar tahminlerde bulunur, başarı öznel hale gelir ve sonuçlar değişir. ClickUp Hedefleri ile birlikte neyin iyi olduğunu tanımlayabilirsiniz. Hedefleri alt görevlere ve kontrol listelerine ayırın, dönüm noktaları belirleyin ve ilerlemeyi açık bir görünümde izlemeyin, böylece herkes geçmişteki bir zaferin anısını değil, aynı hedefi hedefler.

OKR izleme yazılımı için daha fazla seçenek istiyorsanız, işte üç hızlı öne çıkan seçenek.

1. monday. com

Birkaç panodan tam bir iş merkezine kadar ölçeklenebilen OKR iş akışları etrafında oluşturulmuş bir proje yönetimi yazılımı istiyorsanız, monday.com size esnek gösterge panelleri, kolay otomasyonlar ve AI yardımcıları sunarak hedeflerinize ve anahtar sonuçlarınıza günlük proje yönetimi ile bağlantılı kalmasını sağlar.

2. Hive

Hedefiniz sakin, net ve yapay zeka destekli proje yürütme ise, Hive OKR'leri görevlere dönüştürmeyi, inceleme için işleri yönlendirmeyi ve proje ilerlemesini tek bir yerden izlemeyi kolaylaştırır, böylece takımlar ekstra gürültü olmadan uyumlu çalışmaya devam eder.

3. Wrike

Pazarlama, ürün ve satış departmanlarının tek bir zaman çizelgesini paylaştığı bir ürün lansmanını hayal edin. Gelen talepler yapılandırılmış görevler olarak kaydedilir, kanıtlar net onaylardan geçer ve iş yükü görünümleri kimin kapasitesi olduğunu gösterir.

Hedefler ve temel sonuçlar için özel alanlar sunan Wrike, ilgili görevleri stratejik hedeflerle ilişkilendirmenize ve birden fazla takımdaki ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak görmenize olanak tanır.

🧠 Biliyor muydunuz: Microsoft, 2021 yılında Ally.io'yu satın alarak OKR alanına girdi ve daha sonra Viva Hedefleri piyasaya sürerek OKR'leri günlük kullanım için Microsoft Teams'e entegre etti.

Birden Fazla Önceliği Etkili Bir Şekilde Yönetme (İpuçları + En İyi Uygulamalar)

Her şey acil gibi göründüğünde, önemli olan şeylere geri dönmek yardımcı olur. İyi bir proje yönetimi aracının yardımıyla birden fazla projeyi ve eylem öğesini nasıl yönetebileceğinizi burada bulabilirsiniz.

✅ Haftaya bir nesneye odaklanarak başlayın, ardından bu nesnenin anahtar sonuçlarını gerçekleştirecek üç küçük görev seçin.

✅ Yeni bir iş ortaya çıktığında, önemli ve acil olanları ayırın, bekleyebilecekleri planlayın, başkalarına devredebilirsiniz ve geri kalanları nazikçe reddedin, böylece stratejik hedeflerinize odaklanmaya devam edebilirsiniz.

✅ Kişi başına aktif iş yüküne küçük bir sınır koyun, yeni bir şeye başlamadan önce bitirin ve engelleri erken ortaya çıkarın; daha az açık görev, daha sakin ve daha hızlı proje ilerlemesi sağlar.

✅ Tek bir paylaşılan görünüm ve basit görsel ilerleme çubukları ile ilerlemeyi görünür hale getirin; gerçek zamanlı ilerleme, takımın uyumunu sağlar ve duygular yerine gerçekler hakkında konuşma konuşmasını sağlar.

✅ Sessiz saatleri bloke ederek ve mesajları toplu olarak göndererek odaklanma zamanınızı koruyun; uzun durum toplantıları yerine kısa kontrol toplantıları yapın, böylece dikkatiniz nesne ve anahtar sonuçlar üzerinde kalsın.

✅ Haftada iki kez performans değerlendirmesi ve sıfırlama: OKR ilerlemesini güncelleyin, öncelikleri ayarlayın, bekleyebilecek iyi fikirler için yapılmayacak liste tutun ve ivmeyi korumak için küçük başarıları kutlayın.

👀 Biliyor muydunuz? Forrester Research'e göre, üç yıllık bir dönemde ClickUp'ı kullanan kuruluşlar tahmini %384 yatırım getirisi (ROI) elde etti. Bu kuruluşlar, ClickUp tarafından etkinleştirilen veya iyileştirilen projeler sayesinde yaklaşık 3,9 milyon ABD doları ek gelir elde etti.

ClickUp'ı kullanarak OKR'lerinizi başarıyla gerçekleştirin

Bu kılavuzdan çıkarılacak tek bir ders varsa, o da hedeflerin ancak işlerle toplantı yaptığı zaman anlamlı olduğudur. En iyi OKR yazılımında dikkate alınması gereken anahtar faktörleri inceledik ve çeşitli proje yönetimi araçlarının hangi alanlarda üstün olduğunu belirledik.

Weekdone, OKR'leri haftalık konuşmada ele alır. Perdoo, OKR'leri KPI sağlığı ve net bir strateji haritasıyla bağlantıya geçirir. ClickUp ise biraz farklı bir yaklaşım sergiler.

Bu performans yönetimi platformu, planlama ve yapma arasındaki boşluğu kapatır. Hedefler görevlerin yanında yer alır, gösterge panelleri gerçek zamanlı ilerlemeyi gösterir ve ClickUp Brain, strateji belgelerinizden OKR'ler ve taslak güncellemeler önerebilir, böylece işi ilerletmek için daha fazla zaman harcayabilir ve durumu takip etmek için daha az zaman harcayabilirsiniz.

