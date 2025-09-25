ChatGPT ile Excel Verilerini Kolayca Analiz Etme

Excel, uzun süredir veri analizi için şirketlerin favori aracıdır ve ChatGPT ile daha da güçlü hale gelmiştir.

Genellikle, Excel'i karmaşık formülleri manuel olarak girerek elektronik tablolardaki sayıları, metinleri ve tablo verilerini düzenlemek ve analiz etmek için kullanırsınız. Artık tüm bunları ChatGPT'de birkaç basit komutla gerçekleştirebilirsiniz.

Bu makalede, ChatGPT ile Excel verilerini analiz etmenin adım kılavuzunu sunacak, veri girdisinden trend analizine kadar her şeyi nasıl halledebileceğinizi gösterecek ve Excel'de ChatGPT'nin gerçekten parladığı noktaları vurgulayacağız.

Excel Veri Analizi için ChatGPT'yi Kullanma

Adım adım ilerleyelim.

Veri analizi için ChatGPT ve Excel raporlamasını kullanabileceğiniz beş yol.

Adım 1: Verileri metin kullanarak ChatGPT'ye açıklayın

chatGPT aracılığıyla

Kullanıcılar, analiz için yararlı öneriler almak üzere Excel verilerinin yapısını ChatGPT'ye basitçe açıklayabilir. Örneğin, aşağıdaki gibi bir komut, analiz sürecini başlatmak için yeterlidir:

*müşteri isimlerini, aboneliklerinin başlangıç tarihi ve bitiş tarihlerini ve aboneliklerini yenilemiş olup olmadıklarını izlemeyorum. Müşteri kayıp oranını izlemek için hangi metrikleri önerirsiniz?

Verilerinize doğrudan erişiminiz olmasa bile, ChatGPT'nin yardımıyla hangi formülleri kullanacağınız, hangi metrikleri hesaplayacağınız ve netlik için elektronik tabloyu nasıl düzenleyeceğiniz konusunda rehberlik alabilirsiniz.

Bu yaklaşım, gerçek Excel veri analizinin yerini almaz, ancak yönlendirici girdiler elde etmek ve sonraki adımları belirlemek için hızlı bir yoldur.

✨ En uygun kullanım alanları: Erken aşama plan, metrik fikir üretme veya Excel dosyasının mevcut olmadığı ancak yine de doğal dil komutlarını kullanarak ilgili verileri analiz etmeye başlamak istediğiniz durumlar.

Adım 2: Tablo verilerini ChatGPT'ye yapıştırın

chatGPT aracılığıyla

Daha küçük Excel elektronik tablolarıyla iş yaparken, verilerin temiz bir parçasını doğrudan ChatGPT'ye yapıştırmak hızlı ve değerli içgörüler sağlayabilir.

Bu, 100 satırdan az içeren Excel veritabanları için çok iş görür. Yapıştırdıktan sonra, kullanıcılar ChatGPT'den kalıpları belirlemesini, hataları tespit etmesini veya sonuçları özetlemesini isteyebilir.

Örnek, 5 ila 10 satırlık bir Excel tablosunu kopyalayıp şu soruyu sorun:

"Hangi ürünün toplam satışı en yüksek ve aylara göre bir eğilim var mı?" ve ChatGPT'nin eklenti veya CSV'ye ihtiyaç duymadan hafif bir Excel analizi yapmasına izin verin. Bu, eğilimleri keşfetmek, temel veri temizliği yapmak veya geçmiş verileri kontrol etmek için hızlı bir yoldur.

✨ En uygun kullanım alanları: Desenleri noktasal olarak kontrol etmek, küçük veri kümelerini temizlemek ve gerçek Excel verilerinden hızlı geri bildirim almak.

💡 Profesyonel İpucu: Hala sayfalar ve sistemler arasında veri kopyalamak için saatler mi harcıyorsunuz?

3. Adım: Veri yapısını açıklayın ve kod isteyin

chatGPT aracılığıyla

Excel'de görevleri otomasyon etmek, gelişmiş formüller oluşturmak veya yeniden kullanılabilir mantığı keşfetmek istiyorsanız, veri yapısını tanımlayın ve ardından kod isteyin.

Tabloyu tamamını yapıştırmadan sütunları açıklayabilir ve ChatGPT'den bir Excel formülü, VBA makrosu veya hatta Python kod oluşturmasını isteyebilirsiniz.

Örnek, şöyle deyin:

"Ürün adı, satılan birim sayısı ve fiyat için sütunlarım var. Geliri hesaplamak ve düşük performans gösteren ürünleri işaretlemek için bir formül yazabilir misiniz?" ChatGPT, oluşturulan formülü, koşullu biçimlendirme mantığını ve hatta bunu daha da otomasyon hale getirmek için bir ipucu bile verecektir.

Bu yöntem, veri analizi, Excel proje yönetimi, karmaşık görevler ve manuel aramaları veya deneme yanılma yoluyla formül yazmayı atlayarak zaman kazanmaya çalışırken özellikle yararlıdır.

✨ En uygun kullanım alanları: Özel Excel formülleri oluşturmak, analiz akışları oluşturmak ve elektronik tablolar arasında tekrarlayan veya karmaşık sorguları otomasyonla gerçekleştirmek.

💡 Profesyonel İpucu: Ürününüzün neden başarılı olamadığını mı merak ediyorsunuz?

Adım 4: ChatGPT'nin kod yorumlayıcısını veya eklentilerini kullanın

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT Plus kullanıcıları için, Kod Yorumlayıcı ( Gelişmiş Veri Analizi olarak da bilinir) işleri bir üst seviyeye taşır.

Metin yapıştırmak yerine, CSV dosyalarını doğrudan yükleyebilirsiniz. ChatGPT daha sonra tüm veri setini okur ve ayrıntılı Excel veri analizi gerçekleştirir, ortalamaları hesaplar, çizgi grafik gibi görselleştirmeler oluşturur ve hatta A/B test sonuçlarını simüle eder.

Excel'deki ChatGPT, burada gerçek bir veri asistanı gibi hissettirerek daha derin içgörüler sağlayıcı olarak yardımcı olur. Büyük veri kümelerini destekler, özel hesaplamalar yapar ve herhangi bir formül veya manuel kurulum gerektirmeden geçmiş verileri özetler.

✨ En uygun kullanım alanları: Derinlemesine analiz, trend analizi, verilerden grafik oluşturma ve aksi takdirde Power BI gibi ayrı bir araç gerektiren karmaşık görevleri yerine getirme.

📖 Ayrıca okuyun: Excel Hile Sayfası

Adım 5: ChatGPT'nin önerilerini Excel'de uygulayın

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT'den formüller, içgörüler veya grafikler aldıktan sonra, son adım bunları doğrudan Excel dosyanıza uygulamaktır. Formül kopyalamak, Excel ş Akışlarını ayarlamak veya yeni bir pivot tablo eklemek olsun, bu aşama fikirlerin uygulamaya geçirildiği aşamadır.

Örnek olarak, ChatGPT gelir hesaplamak için =B2*C2 gibi bir formül önerdiyse, bunu yeni bir sütuna yapıştırın ve aşağı doğru sürükleyin. Segmentasyon mantığı veya özel biçim önerdiyse, bunu Excel'in yerleşik araçlarını kullanarak kopyalayın.

Grafikler gibi görsel çıktılar Microsoft Excel'de yeniden oluşturulabilir veya daha büyük gösterge panelleri için Power BI kullanılabilir.

✨ En uygun kullanım alanı: ChatGPT'nin önerilerini işinize koymak — hesaplamalar yapmak, verileri biçimlendirmek, görseller oluşturmak veya yeniden kullanılabilir Excel şablonları ve analiz akışları oluşturmak

💡 Profesyonel İpucu: Projelerinizi sağlam veriler olmadan yönetiyorsanız, sadece tahminde bulunuyorsunuz demektir.

Excel Veri Analizi için ChatGPT Kullanımının Sınırları

ChatGPT, Excel veri analizini basitleştirmek için değerli bir araç olduğunu kanıtlamış olsa da, görev açısından kritik görevler için yalnızca bu araca güvenmek tavsiye edilmez. Nedeni şu:

*chatGPT, özellikle LAMBDA, BYROW veya MAKEARRAY gibi eğitim verilerinde yaygın olarak belgelenmemiş yeni fonksiyonlar için genellikle yanlış veya aşırı karmaşık Excel formülleri üretir. Bazı durumlarda, var olmayan fonksiyonları bile hayal etmiştir

Kullanıcılar, Excel ile ilgili görevlerini net bir soru oluşturacak kadar iyi anlamalıdır . Giriş belirsizse veya kullanıcı sorunu tam olarak kavrayamıyorsa, çıktı genellikle yanlış veya yararsız olur ve bu da aracın güçlü komutlara bağımlı olduğunu gösterir

Çok adımlı mantık veya gelişmiş biçimlendirme içeren karmaşık sorgularla zorlanır ve geri bildirimden sonra bile aynı yanlış yanıtı tekrar tekrar verebilir, bu da sinir bozucu komut istemi döngüleri yaratır

hassas verilerle işleyen kullanıcılar için, yalnızca ChatGPT'ye güvenmek riskli olabilir*. Modelin nasıl eğitildiği veya verilerin gönderi sonrası nasıl işlendiği konusunda hiçbir görünürlük olmadığı için, özellikle kurumsal kullanımda veri gizlilik endişeleri devam etmektedir

🧠 Biliyor muydunuz: Netflix, izleme alışkanlıklarınıza göre program önermek için yapay zeka kullanıyor ve pazarlamacılar da kampanya verileriyle aynı şeyi yapabilecek.

📖 Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi Yazılımı ve Excel Karşılaştırması

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Microsoft Proje Alternatifleri

💡 Profesyonel İpucu: Aynı tabloyu tekrar tekrar biçimlemekten bıktınız mı?

Sık Sorulan Sorular

Evet, ChatGPT'yi Excel'den veri analiz etmek için kullanabilirsiniz. Verilerinizi kopyalayıp yapıştırabilir veya veri kümenizi tanımlayabilirsiniz; ChatGPT formüller, özetler ve içgörülerle size yardımcı olabilir. Daha gelişmiş analizler için ChatGPT'yi Excel'e bağlantı sağlayan eklentiler veya entegrasyonlar kullanabilirsiniz.

ChatGPT, indirilebilir Excel (.xlsx) dosyalarını doğrudan oluşturamaz, ancak tablo biçiminde veri oluşturabilir veya Excel dosyaları oluşturmak için kullanabileceğiniz kod sağlayabilir. ChatGPT'yi kullanan bazı platformlar veya eklentiler, doğrudan Excel dışa aktarma özellikleri sunabilir.

Evet, ChatGPT CSV verilerini analiz edebilir. CSV içeriğini yapıştırabilir veya yapısını tanımlayabilirsiniz; ChatGPT verileri yorumlamanıza, özetlemenize veya dönüştürmenize yardımcı olabilir. Büyük dosyalar için kod veya entegrasyonlar kullanmanız gerekebilir.

ChatGPT'yi üçüncü taraf eklentileri, API'ler veya Zapier veya Microsoft Power Automate gibi otomasyon araçlarını kullanarak Excel ile entegre edebilirsiniz. Bu entegrasyonlar, analiz, içerik oluşturma veya otomasyon için Excel ve ChatGPT arasında veri göndermenizi sağlar.