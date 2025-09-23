ChatGPT Voice ve Whisper AI: Anahtar Farklılıklar Açıklaması

AI inovasyonunda öncü olan OpenAI, insan-bilgisayar etkileşimini dönüştüren araçlar sunmaya devam ediyor.

ChatGPT Voice Mode ve Whisper AI aynı şirketten çıkmış olsa da, ses işlemeyi zıt açılardan ele alıyor.

İlki gerçek zamanlı konuşmaları kolaylaştırırken, ikincisi sesi metine dönüştüren otomatik bir konuşma tanıma modelidir.

Bu ChatGPT Voice ve Whisper AI kılavuzu ile, her birinin farklı yeteneklerini inceleyelim ve her bir teknolojinin modern sesle çalışan ş akışlarına nasıl uyduğunu görelim.

Bonus olarak, transkripsiyonları eylemlere dönüştüren, şirket içinde favori başka bir aracı da öneriyoruz.

ChatGPT Ses Modu Nedir?

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT Voice Mode, bir AI sohbet robotuyla gerçek zamanlı olarak sesli konuşmalar yapmanızı sağlayan bir ChatGPT özelliktir. Ellerinizi kullanmadan etkileşim kurarak, diğer uygulamaları kullanırken veya telefonunuzun ekranı kilitliyken bile arka planda sesli konuşmalara devam edebilirsiniz.

Bu uygulamayı kullanarak sorularınıza hızlı yanıtlar alın, fikirlerinizi paylaşın veya doğal karşılıklı konuşmalar ile bir konu hakkında bilgi edinin.

Voice, birkaç düzine dili destekler ve dokuz farklı çıktı sesi sunar.

ChatGPT Voice Mode özellikleri

Ses Modu, geleneksel metin-konuşma sohbet robotlarından, konuşma ve duygusal farkındalığa sahip etkileşimlere doğru bir geçiş yapmaktadır. İşte onu öne çıkaran bazı özellikleri.

Özellik #1: Kesinti yönetimi

ChatGPT'deki Gelişmiş Ses Modu, yanıt verirken konuşmayı keserseniz konuşmanın ortasında ayarlamalar yapabilir. Bu, beklemek zorunda kalmadan yeni ayrıntılar eklemeyi veya takip sorusu sormayı çok daha kolay hale getirir.

Ses, aceleci davranmak yerine, düşüncelerinizi toparlamak için daha uzun duraklamalar yapmanıza da olanak tanır.

💡 Profesyonel İpucu: Herhangi bir ses teknolojisini kullanırken daima 3 Saniye Kuralını uygulayın. Karmaşık bir soru sorduktan sonra 2-3 saniye durakladığınızda, AI'ya bağlamı işlemesi ve daha düşünceli yanıtlar vermesi için zaman tanırsınız.

Özellik #2: Bağlamın korunması

ChatGPT'nin bağlam saklama özelliği, sesli ve metin etkileşimlerinde işler. Aynı konu içinde metin ve sesli iletişim arasında geçiş yaptığınızda, ayrıntıları tekrar girmek zorunda kalmazsınız; uygulama nüansları algılar ve neyi kastettiğinizi anlar.

Daha küçük saklama pencerelerine sahip Siri ve Alexa gibi araçların aksine, ChatGPT Voice Mode oturumunuz boyunca bağlamı korur (saatlerce çalışsa bile).

Özellik #3: Görsel etkileşim yetenekleri

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT mobil uygulamalarında sesli komutları görsel içerikle birleştirebilirsiniz. Bu gelişmiş ayar, ekranınızı paylaşımınıza, video yüklemenize veya kameranızı doğrudan nesnelere yönlendirmenize olanak tanır. Bu görsel-ses kombinasyonu, pratik problem çözme senaryoları sunar.

Örnek,

Ekran paylaşımı yoluyla bir hesap tablosu paylaşım yapın ve ChatGPT'den formül hatalarını size göstermesini isteyin

PDF sözleşmeyi yükleyin ve sesli etkileşim yoluyla belirli maddeleri tartışın

Kameranızı bozuk bir cihaza doğrultun ve sorun giderme kılavuzu için sorunu sözlü olarak (birden fazla dilde) açıklayın

📚 Daha Fazla Bilgi: En İyi Ücretsiz Ekran Kaydedici Filigran Olmayan Araçlar

ChatGPT Voice Mode fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 20 $

Pro: 200 $/ay

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

*farklı ChatGPT planlarına dahildir ve ayrı olarak fiyatlandırılmaz

WhisperAI nedir?

openAI aracılığıyla

Whisper, konuşulan sesleri veya kaydedilmiş dosyaları yazılı metne dönüştüren bir otomatik konuşma tanıma (ASR) sistemidir. 680.000 saatlik çok dilli ve çok görevli denetimli verilerle eğitilen bu açık kaynaklı model, tamamen transkripsiyon doğruluğuna odaklanmaktadır.

Ön eğitim verilerinin üçte biri çok dilli olan Whisper, 99'dan fazla dili olağanüstü bir hassasiyetle tanıyabilir ve transkribe edebilir. Sistem, birden fazla konuşmacı ve arka plan gürültüsü olan düşük kaliteli seslerde bile sağlam bir performans sergiler.

Whisper özellikleri

Whisper'ın öne çıkan bir konuşma-metin dönüştürme teknolojisi yapan anahtar özellikleri şunlardır.

Özellik #1: Açık kaynak

Whisper, lisans ücreti olmayan açık kaynaklı bir konuşma-metin dönüştürme yazılımıdır. Açık kaynaklı olduğu için, tüm kod tabanına erişebilir ve dağıtım için özel ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Araç ayrıca kapsamlı belgeler de sağlayıcıdır. Geliştiriciler, modelin sesi nasıl işlediğini inceleyebilir, karar verme mantığını anlayabilir ve sorunları doğrudan kodunda giderebilir.

❗Dikkat: Whisper'ın tıbbi koşullar veya tedaviler, yanlış yan etkiler, ırksal veya demografik ifadeler, bazen şiddet içeren içerikler ve hatta girişteki sessizliği doldurmak için "İzlediğiniz için teşekkürler!" gibi rastgele ifadeler uydurduğu bildirilmiştir.

Özellik #2: Yerel barındırma

Whisper yerel olarak ve bulutta kullanılabilir, böylece kullanıcılar internet bağlantısı olmadan ses dosyalarını metne dönüştürebilir. Tam veri gizliliği ve GDPR uyumluluğu gerektiren şirketler için kullanışlıdır.

Ancak, yerel Whisper dağıtımı, özellikle optimum işlem hızları için yüksek performanslı bir GPU olmak üzere, önemli hesaplama kaynakları gerektirir.

⚡ Şablon Arşivi: Transkripsiyonlarınızın dijital tozlanmasına izin vermeyin. Transkripsiyonlanmış konuşmalarınızı, takımınızın hemen kullanabileceği yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir biçimlere otomatik olarak dönüştüren önceden oluşturulmuş toplantı notu şablonlarını kullanın.

Özellik #3: Whisper ince ayar

Whisper, belirli kullanım durumları ve veri kümeleri için konuşma-metin modelini eğitmenize olanak tanır. Ancak bu, kaynak yoğun bir işlemdir. Modeli özel hale getirmek için, eğitmek üzere bir ses veri kümesi ve açıklaması hazırlamanız gerekir.

İnce ayar özelliği, tıbbi alan, yasal belgeler veya müşteri desteği çağrıları için transkripsiyon gibi ürüne özgü kelime dağarcığı gerektiren sektörler için yararlıdır.

Whisper nasıl işler?

🧠 İlginç Bilgi: Whisper, 77 yıllık sürekli dinlemeye eşdeğer 680.000 saatlik ses verisiyle eğitilmiştir. Podcast'lerden derslere, konuşmadan röportajlara kadar Whisper, web'den toplanan çeşitli, çok dilli seslerle eğitilmiştir.

Whisper fiyatlandırması

Whisper, düşük gecikmeli, çok modlu deneyimler oluşturmanıza olanak tanır. 1 milyon API belirteç için fiyatlandırması şunları içerir:

GPT-4o : Giriş belirtecleri için 40,00 $, önbelleğe alınmış giriş belirtecleri için 2,50 $ ve çıkış belirtecleri için 80,00 $

GPT-4o mini: Giriş belirtecleri için 10 dolar, önbelleğe alınmış giriş belirtecleri için 0,30 dolar ve çıkış belirtecleri için 20 dolar

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %10'u AI uygulamaları için sesli asistanlar (%4) veya otomatik ajanlar (%6) kullanırken, %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarını tercih ediyor. Asistanların ve ajanların daha az benimsenmesinin nedeni, bu araçların genellikle eller serbest kullanım veya belirli ş Akışları gibi belirli görevler için optimize edilmiş olması olabilir. ClickUp size her iki dünyanın da en iyisini sunar. ClickUp Brain, çok çeşitli kullanım durumlarında size yardımcı olabilecek bir konuşma tabanlı AI asistanıdır. Öte yandan, ClickUp Chat kanalları içindeki AI destekli ajanlar soruları yanıtlayabilir, sorunları öncelik sırasına koyabilir ve hatta belirli görevleri yerine getirebilir!

📚 Daha Fazla Bilgi: En İyi Wispr Akış Alternatifleri

ChatGPT Voice Mode ile WhisperAI: Özelliklerin Karşılaştırması

ChatGPT Voice Mode, konuşma yoluyla doğal karşılıklı etkileşimlere olanak tanır. Öte yandan, Whisper tamamen sesleri yazılı metin haline dönüştürmek için tasarlanmış bir konuşma-metin dönüştürme sistemidir.

Biri konuşma diyaloglarıyla tanınırken, diğeri birden fazla dilde transkripsiyon gerçekleştirir.

İşte ikisi arasındaki temel farkların kısa bir özeti:

Özellikler ChatGPT Ses Modu Whisper AI Etkileşim modeli Sesli yanıtlarla iki yönlü konuşma diyaloğu Metin dönüştürme için tek yönlü konuşma tanıma Dil desteği 30'dan fazla dili yerel ses sentezi ile destekler 99'dan fazla dili doğru bir şekilde tanır ve transkribe eder Yanıt türü Sesli yanıtlar ve konuşma transkripti oluşturur Yalnızca yazılı metin çıktısı üretir Kaynak yoğunluğu Minimum yerel gereksinimlerle bulut tabanlı işleme Optimum yerel işleme için yüksek performanslı bir GPU gerektirir Eğitim Önceden eğitilmiş konuşma modeli, özelleştirilemez Alanına özgü terminoloji için ince ayarlanabilir model Arka plan gürültüsü yönetimi Konuşma ortamlarında iyi performans Ses kalitesi düşük olsa bile doğru sonuçlar Entegrasyon karmaşıklığı Kullanıma dayalı fiyatlandırma ile basit API entegrasyonu Whisper AI'yı entegre etmek, yerel dağıtım için karmaşık bir kurulum gerektirir Birden fazla konuşmacı destek Tek kullanıcı etkileşimi için tasarlanmıştır Birden fazla konuşmacıyı ayırt edebilen ve transkripsiyonunu yapabilen gelişmiş ses tanıma teknolojisi Kurulum Tak ve çalıştır çözümü; doğrudan ChatGPT'de de kullanılabilir Bulut veya yerel uygulamalarda manuel kurulum gerektirir

Özellik #1: Konuşma tanıma fonksiyonu

ChatGPT Voice Mode, sesli girdilerinizi işler ve sesli çıktı ile yanıt verir. Çok modludur, doğal dilinizi anlar, kesintileri yönetebilir ve arka plan gürültüsünü ortadan kaldırabilir.

Ayrıca, ChatGPT konuında konuşma transkriptini de alabilirsiniz; ancak bu transkriptin doğruluğu değişkenlik gösterebilir.

Whisper ise tek yönlü bir konuşma tanıma sistemi olarak fonksiyon görür. Ses dosyalarını veya canlı konuşmaları doğru yazılı metne dönüştürür.

🏆 Kazanan: ChatGPT Voice Mode, gerçek zamanlı konuşma yetenekleriyle öne çıkarken, Whisper yalnızca transkripsiyon kullanımıyla sınırlıdır.

⚡ Şablon Arşivi: Sesli konuşmalar genellikle dağınık yapılacaklar listesi ve unutulan proje fikirleri oluşturur. Görev listesi şablonlarını kullanarak bu sözlü taahhütleri kaydedin ve bunları net önceliklere sahip, düzenli ve takip edilebilir ş Akışlarına dönüştürün.

Özellik #2: Bağlamsal anlayış

ChatGPT Voice Mode, aynı konu içindeki önceki tartışmalara dayalı olarak konuşmalar oluşturabilir. Konuşmanın önceki bölümlerinde yapılan paylaşımlara başvurarak, ima edilen anlamları yakalar ve nüanslı istekleri anlar. Bu bağlamsal farkındalık, kesintisiz diyalog deneyimleri yaratır.

Ancak Whisper, yalnızca transkripsiyon aracı olarak çalıştığı için konuşma bağlamını anlamada yetersiz kalır. Önceki etkileşimlerin hafızasını korumadan her ses segmentini bağımsız olarak işler.

Konuşmayı metne doğru bir şekilde dönüştürürken, ayrı ses dosyaları veya konuşmalar arasındaki anlamları veya ilişkileri yorumlamaz.

🏆 Kazanan: ChatGPT Voice Mode, geçmiş bağlamı temel alarak anlamlı diyaloglar sürdürme yeteneği ile kazanır.

Özellik #3: Gerçek zamanlı işleme

ChatGPT Voice Mode, gerçek zamanlı konuşma işlemede mükemmeldir. Konuşma girişini işler ve minimum gecikmeyle sesli yanıtlar üretir.

Whisper ise önceden kaydedilmiş dosyaları toplu işleme ile işleyebilir. Diğer bir deyişle, kaydı tamamlandıktan sonra dosyayı işler. Diğer alternatiflerle karşılaştırıldığında, Whisper'ın işleme süresi nispeten daha yavaştır. Bu ödün, hızdan çok transkripsiyon doğruluğunu önceliklendirir.

🏆 Kazanan: ChatGPT Voice Mode gerçek zamanlı etkileşimler için daha iyidir, Whisper ise toplantı sonrası dokümantasyon için uygundur.

Özellik #4: Kullanım senaryosu özgüllüğü

ChatGPT Voice Modu, gerçek zamanlı olarak düşünen ve yanıt veren bir AI asistanına ihtiyaç duyduğunuz etkileşimli görevler ve problem çözme tartışmaları için idealdir. Sorunlara hızlı ama güvenilir yanıtlar arayanlara uygundur.

Ancak Whisper, ses içeriğinden ve dikte edilen metinden yazılı kayıtlar oluşturmak istediğinizde kullanışlıdır. Öncelikle sesli notları yazıya dökmek ve işitme engelli kişilere erişilebilirlik özelliklerini sağlayıcı olarak kullanmak için kullanılır. Gücü, belgeleme ve arşivleme amaçlarında yatmaktadır.

🏆 Kazanan: Net bir kazanan yok; bu, hedefinize bağlıdır. Etkileşimli diyalog için ChatGPT Voice Mode'u, dokümantasyon ve arşivleme ihtiyaçları için Whisper'ı seçin.

Özellik #5: Fiyatlandırma

ChatGPT Voice Modu, tüm ChatGPT fiyatlandırma kademelerinde mevcuttur; ancak ücretsiz kullanıcılar sınırlı erişime sahiptir. Geliştiricilerin uygulamalara entegrasyon yapabileceği açık bir API'ye sahiptir ve OpenAI platformu üzerinden kullanıma dayalı fiyatlandırma uygulanır.

Whisper, OpenAI'nin API'sı aracılığıyla daha esnek fiyatlandırma sunar ve ses kaydı başına 0,006 dolar ile transkripsiyon ihtiyaçları için en uygun maliyetli araçlardan biridir. Ancak, sık sık işleme gerektiren kuruluşlar için yerel modeli kullanmak daha ekonomiktir.

🏆 Kazanan: Nasıl kullanmayı planladığınıza bağlıdır. ChatGPT Voice Mode, konuşma ve isteğe bağlı kullanım için uygundur, Whisper ise büyük ölçekli transkripsiyon işlemleri için daha uygun maliyetlidir.

🌟 Bonus: ChatGPT Voice Mode ve Whisper, gerçek zamanlı konuşma ve transkripsiyona odaklanırken, yerleşik ş Akışı otomasyonu sunmazlar. Otomatik pilot ajanlar (ClickUp'takiler gibi) önceden oluşturulabilir veya belirli tetikleyicilere göre otomatik olarak hareket edecek şekilde özel olarak oluşturulabilir; bu, ne ChatGPT Voice ne de Whisper'ın doğal olarak yapabileceği bir şeydir. Bunun önemi şudur: Konuşmadan eyleme: Önceden oluşturulmuş Otomatik Pilot Ajanları , bulundukları konumdaki sohbetleri, görevleri ve belgeleri tarar ve buna göre görevler oluşturur veya atar. ChatGPT Voice ses girişini yakalayabilir, ancak belirli girdiler olmadan otomatik olarak görevler oluşturmaz veya işi ilerletmez

İşletmeniz için özel mantık: Toplantı özetlerini etiketlemek, CRM kayıtlarını güncellemek veya takip e-posta tetikleyicileri oluşturmak gibi kurallarınızı tam olarak uygulayan Toplantı özetlerini etiketlemek, CRM kayıtlarını güncellemek veya takip e-posta tetikleyicileri oluşturmak gibi kurallarınızı tam olarak uygulayan Özel Otopilot Ajanları oluşturabilirsiniz. Whisper sadece metin çıktısı verir, tüm takip yapılacak işleri manuel olarak yapacaksınız

Reddit'te ChatGPT Voice Mode ile WhisperAI karşılaştırması

Tartışmayı sonlandırmak için Reddit'e gittik. İşte her iki araçla ilgili bazı kullanıcı görüşleri.

ChatGPT Voice Mode başlangıçta son derece olumlu tepkiler alırken, kullanıcılar (genel olarak) yeni güncellemelerden dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Kullanıcılardan birine göre,

Eskiden uzun bir iş haftasının sonunda haftamı özetlemek, teknik bir konuyu derinlemesine incelemek veya sadece ücretsiz sohbet yapmak için (ChatGPT Ses Modu'nu) kullanmayı dört gözle beklerdim. Konuşmalar doğal ve keyifliydi. Şimdi ise çok sinir bozucu. Kısa cevaplar, kaba davranışlar. Ne hakkında konuşursam konuşayım, konuşmayı hiçbir yere varamayacak şekilde yönlendiriyor. Konuşma bir anda sönüyor. Sanki size sinirlenmiş, yapacak başka işi olan ve gitmeden önce sizi çabucak yatıştırmaya çalışan biri gibi.

Eskiden uzun bir iş haftasının sonunda haftamı özetlemek, teknik bir konuyu derinlemesine incelemek veya sadece ücretsiz sohbet yapmak için (ChatGPT Ses Modu'nu) kullanmayı dört gözle beklerdim. Konuşmalar doğal ve keyifliydi. Şimdi ise çok sinir bozucu. Kısa cevaplar, kaba davranışlar. Ne hakkında konuşursam konuşayım, konuşmayı hiçbir yere varamayacak şekilde yönlendiriyor. Konuşma bir anda sönüyor. Sanki size sinirlenmiş, yapacak başka işi olan ve gitmeden önce sizi çabucak yatıştırmaya çalışan biri gibi.

Başka bir kullanıcı da gelişen Gelişmiş Ses Modu hakkında benzer bir paylaşım yaptı. Konuya göre,

Advanced Voice, zaman geçtikçe aslında geriye giden tek ses modelidir. Orijinal demolara bakarsak, tam ifade modundaydı ve son derece gerçekçiydi. Özellikle son güncellemeden sonra, fısıldayamıyor, aksan yapamıyor. Biraz sıkıcı, kurumsal bir yardım masası modu var.

Advanced Voice, zaman geçtikçe aslında geriye giden tek ses modelidir. Orijinal demolara bakarsak, tam ifade modundaydı ve son derece gerçekçiydi. Özellikle son güncellemeden sonra, fısıldayamıyor, aksan yapamıyor. Biraz sıkıcı, kurumsal bir yardım masası modu var.

Whisper kapsamlı bir kurulum gerektirir ve buna rağmen büyük dosyaları işlerken ara sıra aksaklıklar yaşanır. Bir kullanıcıya göre,

Whisper'ın büyük modelini yaklaşık bir buçuk yıldır kullanıyorum ve işlediği zaman harika olsa da, hala halüsinasyonlar yaşamaya başlıyor ve yeniden yüklenene kadar gerçekten düzelmiyor.

Whisper'ın büyük modelini yaklaşık bir buçuk yıldır kullanıyorum ve işlediği zaman harika olsa da, hala halüsinasyonlar yaşamaya başlıyor ve yeniden yüklenene kadar gerçekten düzelmiyor.

Her Aracın Sınırları

Ne ChatGPT Voice Mode ne de Whisper'ın dezavantajları yoktur. Gerçek senaryolarda kullanırken sürprizlerle karşılaşmamak için, bu uygulamaların hangi alanlarda geride kaldığını anlamak daha iyidir.

ChatGPT Voice Mode sınırlamaları

*sınırlı çevrimdışı fonksiyon: İşlem için sürekli internet bağlantısı gerektirir, bu da bağlantısının zayıf olduğu bölgelerde veya gizlilik açısından hassas konuşmalarda kullanılamaz hale getirir

Tek konuşmacı odaklı : Bire bir konuşmalar için tasarlanmıştır ve grup tartışmaları veya aynı anda konuşan birden fazla katılımcı ile zorluklar yaşar

Ses dosyası işleme yok: Önceden kaydedilmiş toplantıları veya mevcut ses içeriğini transkribe edemez

Whisper sınırları

sadece düz bir transkript: *Whisper, toplantı notları geliştirmek için kullanılan bir yapay zeka değildir. Ses kaydının biçimlendirilmemiş düz bir transkriptini sunar

Gerçek zamanlı etkileşim yok : Karşılıklı konuşmalara katılamaz veya akıllı yanıtları sağlayıcı olarak sunamaz

Kaynak yoğun yerel dağıtım : Yerel olarak çalıştırırken optimum işlem hızları için yüksek performanslı GPU'lara sahip güçlü donanım gerektirir

sınırlı konuşmacı tanımlama*: Birden fazla konuşmacıyı işleyebilse de, kimin konuştuğunu otomatik olarak tanımlamaz veya konuşmacıları isimlerine göre ayırmaz

💡 Profesyonel İpucu: Transkripsiyonun ötesine geçen ses-metin dönüştürme için ClickUp Brain MAX'ı kullanın. ChatGPT Voice Mode ve Whisper sesi ayrı ayrı işlerken, ClickUp Brain MAX konuşmayı takımınızın halihazırda işlediği aynı platformda yapılandırılmış, bağlamsal bilgiye dönüştürür. İşte her ikisini de geride bırakmasının nedenleri: Sesten eyleme: Brain MAX, ses ve video kliplerinizi transkribe ederek anahtar noktaları, kararları ve takip edilecek görevleri otomatik olarak çıkarır. Hiçbir şeyi manuel olarak yeniden yazmanıza veya yeniden düzenlemenize gerek yoktur

Tüm bağlamlarınız için tek bir uygulama: Brain MAX'ın oluşturduğu her transkript, not ve görev, projeleriniz, belgeleriniz, beyaz tahtalarınız ve sohbetlerinizle birlikte ClickUp içinde yer alır. Uygulamalar arasında geçiş yapmadan bağlamı elde edin

*canlı veya kaydedilmiş video üzerinde iş yapar: ClickUp AI Notetaker ile gerçek zamanlı toplantı kaydı (ChatGPT Voice gibi) yapar ve kaydedilmiş ses dosyalarını (Whisper gibi) transkribe eder, her iki kullanım senaryosunu tek bir araçta birleştirir

Gizlilik dostu: Veriler ClickUp Çalışma Alanınızda kalır, bu da gizlilik açısından hassas ortamlar için uygun olmasını sağlar

ClickUp ile tanışın: ChatGPT Voice ve WhisperAI'ye en iyi alternatif

Ne ChatGPT Voice Mode ne de Whisper AI, konuşulan konuşmalardan eyleme geçirilebilir bilgiye kadar olan döngüyü tam olarak kapatıyor.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, bu boşluğu dolduruyor. Konuşmaları yakalamanızı, işlemenizi ve bunlara göre hareket etmenizi sağlıyor. Bunu mümkün kılan ClickUp'ın anahtar özelliklerini inceleyelim.

ClickUp'ın Birinci Sıradaki Özelliği: ClickUp AI Notetaker

Toplantılarınızdaki eylem öğelerini ClickUp Notetaker ile eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Bir saat süren toplantıları transkripsiyonlamak için harici API'leri yapılandırmanıza veya ayrı AI transkripsiyon araçları kullanmanıza gerek yoktur. ClickUp'ı kullandığınızda, bu fonksiyonu ClickUp AI Notetaker ile birlikte elde edersiniz.

Toplantılarınıza katılmasına izin verin, toplantı sesini metne dönüştürsün, konuşmacıları tanımlasın ve zaman damgaları eklesin, böylece konuşmayı takip edebilirsiniz.

ClickUp AI ile toplantılar, sesli notlar ve ekran kayıtları için transkripsiyon desteği alırsınız. Herhangi bir ş akışındaki sesi aranabilir ve eyleme geçirilebilir metne dönüştürür.

ClickUp'ın otomatik transkripsiyon özelliği ile kayıtlarınızı eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

ChatGPT Voice veya Whisper AI'ya göre size avantaj sağlayan ek özellikler şunlardır:

Akıllı özetler oluşturur : Bu : Bu AI toplantı özetleyicisi , (toplantınızın) anahtar noktalarını otomatik olarak özetler ve bunları anında takım görünürlüğü için doğrudan belirli bir ClickUp Sohbet kanalına gönderir

eylem öğelerini tanımlar*: Çağrınızdan eylem öğelerini çıkarır ve bunları atanmış ClickUp görevlerine dönüştürür, örneğin, "Emma bir sonraki toplantımızdan önce sözleşme şartlarını kesinleştirmeli" ifadesi, Emma'ya uygun bir son teslim tarihi ile atanan bir ClickUp görevi haline gelir

Transkriptleri yapılandırır : Transkriptleri : Transkriptleri ClickUp Belge'de biçimlendirir ve gelecekte erişim için aranabilir referans noktaları olarak saklar

Toplantı aramasını etkinleştirir : Tüm toplantı transkriptlerinizi tarayarak haftalar öncesine ait belirli tartışmaları bulur ve ilgili takım üyeleriyle : Tüm toplantı transkriptlerinizi tarayarak haftalar öncesine ait belirli tartışmaları bulur ve ilgili takım üyeleriyle not paylaşım yapar

her yerde iş yapar*: Herhangi bir arama platformuna (Zoom, Teams, Meet) katılarak ek kurulum gerektirmeden sanal toplantıları metne dönüştürür

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp AI Notetaker, toplantı sırasında alınan kararları, yapılacakları ve son teslim tarihlerini etiketler ve bunları ClickUp Belge altında düzenler.

ClickUp'ın One Up #2: ClickUp Brain

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği toplantılarınızı yazıya dökerken, yerleşik AI asistanı ClickUp Brain notlarınıza güçlü bir zeka katmanı ekler.

Daha önce, içeriği manuel olarak aramadan transkriptleri nasıl özetleyebileceğini veya belirli anları nasıl çıkarabileceğini bahsetmiştik. Transkripti okuyup anahtar noktaları bile çıkarabilir.

Brain'e toplantı hakkında sorular sorun, o da transkriptten içgörüler çıkarır

ClickUp Brain çok daha fazlasını yapabilecek:

Ellerinizi kullanmadan belge taslakları oluşturun : Düşüncelerinizi söyleyin, Brain bunları görevlerde veya belgelerde kullanabileceğiniz yapılandırılmış notlara dönüştürsün

Konuşmayı eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün : Proje gereksinimlerini dikte edin ve Brain'in uygun açıklamalar, son teslim tarihi ve atanana kişi önerileri içeren kapsamlı görev listeleri oluşturmasını izleyin

*görev oluşturma otomasyonu oluşturmayı otomatikleştirin: Brain'den ClickUp Otomasyonları oluşturmasını isteyin ve ihtiyaçlarınıza göre düzenleme imkanı sunan tetikleyici ve eylem içeren özel bir otomasyon elde edin

kurumsal düzeyde arama*: "Geçen ayki müşteri toplantılarından proje güncellemelerini göster" gibi sorular sorun ve ClickUp'ın Kurumsal Arama özelliği , tüm bağlı uygulamalarınızdan ilgili verileri çekerek tamamen bağlamsal cevaplar verecektir

ClickUp Brain'in ses ve videoları nasıl transkribe ettiğine dair daha ayrıntılı bir genel bakış için bu YouTube videosunu izleyin:

🌟 Bonus: ClickUp Brain kullanıcıları, ClickUp platformundan çeşitli yazma, akıl yürütme ve kod görevleri için ChatGPT, Claude ve Gemini dahil olmak üzere birden fazla harici AI modeli arasından seçim yapabilir! ClickUp ile tercih ettiğiniz AI modeliyle proje verimliliğini en üst düzeye çıkarın!

ClickUp One Up #3: ClickUp Belges

ClickUp Belge'de bağlam geçişini azaltmak için özelleştirilebilir bileşenler ekleyin

ClickUp Notetaker'ın videolardan notlar oluşturup bunları ClickUp Belge'de sakladığını daha önce ele almıştık.

Docs, bağımsız dikte araçlarının sunamadığı kapsamlı belge yönetimi özellikleri sunar. İşleriniz, aranabilir Docs Hub'da düzenli bir şekilde saklanır, böylece ihtiyacınız olan bilgileri hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

ClickUp Dokümanların sunduğu anahtar ses-belge dönüştürme özellikleri şunlardır:

Gerçek zamanlı işbirliğine dayalı düzenleme : Birden fazla takım üyesi, yorum ve öneriler eklerken sesle oluşturulan belgeleri aynı anda düzenleyebilir

Konuşmadan akıllı biçimlendirme : ClickUp Brain, dikte edilen içeriği konuşulan bağlama göre başlıklar, liste ve bölümler ile otomatik olarak yapılandırır

Görev dönüştürme : Herhangi bir belge bölümünü, son tarihleri ve proje bağlantıları olan atanmış görevlere dönüştürün

Bileşen entegrasyonu : Canlı proje verilerini, görev listelerini ve raporlama bileşenlerini doğrudan belgelerin içine yerleştirin

Gömülü ek dosya: Tam bağlam için ekran görüntüsü, PDF'ler veya referans dosyalarını doğrudan belgelerin içine ek dosya olarak ekleyin

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Assign Comments kullanarak notlarınızın veya belgelerinizin içinde belirli ekip arkadaşlarınızı doğrudan etiketleyin. Geri bildirimleri izlenebilir görevlere dönüştürebilir, her bir öğeye bir sahip atayabilir ve toplantı sonrası takip karmaşasını ortadan kaldırabilirsiniz.

ClickUp'ın entegre AI yetenekleri, silo haline getirilmiş AI araçlarının başaramadığı akıllı otomasyonu mümkün kılar. İşte bu yüzden, Voice ve Whisper'a göre daha iyi bir alternatif olduğunu düşünüyoruz.

ClickUp'ta ş Akışlarını Otomasyon Eklemek için Sesinizi Kullanın

ChatGPT Voice Mode'un konuşma-konuşma yetenekleri ve Whisper'ın transkripsiyon doğruluğu, eller serbest verimlilik ve çok dilli iletişim için yeni olanaklar sunmuştur. Ancak, AI yardımı ile gerçek işin yürütülmesi arasında hala önemli bir uçurum bulunmaktadır.

ClickUp, evrensel çalışma alanı yaklaşımıyla, AI destekli ses-metin dönüştürme özelliklerini doğrudan proje iş akışlarına bağlar. Burada, dikte ettiğiniz fikirler atanan görevlere dönüşürken, toplantı tutanakları işbirliğine dayalı proje belgelerine dönüşür.

Bunu tüm görevleriniz, belgeleriniz ve sohbetlerinizle tek bir yerde birleştirin ve ClickUp'ın neden ihtiyacınız olan her şey için tek bir AI çözümü olduğunu anlayın.

Şimdi ücretsiz kaydolun ve takımınızın gerçek proje uygulamaları için ses teknolojisini kullanma şeklini dönüştürün.