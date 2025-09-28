Perplexity ve Google AI Modu: Verimlilik ve Araştırma için Hangisi Daha İyi?

Günümüzün arama ortamı, statik bağlantı listelerinden konuşma tabanlı AI deneyimlerine doğru temel bir dönüşüm geçirdi.

Ağustos 2022'de piyasaya sürülen konuşma tabanlı arama motoru Perplexity, şeffaf alıntılar ve akademik tarzda cevaplar içeren araştırma odaklı arama yapan milyonlarca kullanıcıya sahiptir.

Mart 2025'te Google, Perplexity'ye yanıt olarak AI Modu'nun lansmanını duyurdu. Henüz deneme aşamasında olmasına rağmen, erken kullanıcılar tarafından olumlu yorumlar alıyor.

Peki, biri AI için tasarlanmış, diğeri ise AI ile donatılmış olan bu ikisi (Perplexity ve Google AI Modu) arasında, arama sorgularınız için hangisi daha iyi sonuç veriyor?

Her ikisini de özellik açısından karşılaştıralım ve aynı sorgu için nasıl performans gösterdiklerini görelim. Ayrıca, bu ikisinden daha çok tercihebileceğiniz üçüncü bir araçtan da bahsedeceğiz!

Perplexity Nedir?

perplexity aracılığıyla

Perplexity, sorgularınıza orijinal kaynaklara atıfta bulunarak doğrudan yanıtlar sağlayan, yapay zeka destekli bir arama ve yanıt motorudur. Birkaç gelişmiş dil modelini (GPT-4, Claude ve diğerleri) gerçek zamanlı web aramalarıyla birleştirir.

Web sitesi bağlantılarının bir listeyi döndüren geleneksel arama motorlarından farklı olarak, özetlenmiş, doğru şekilde atfedilmiş cevapları konuşma tarzında sunar

Perplexity ile canlı internet içeriğinde veya yüklenen dosyalarda arama yapabilirsiniz. Bu araç, bir AI sohbet robotunun konuşma yeteneklerini LLM arama motorlarının derinlemesine araştırma fonksiyonu ile birleştirerek, karmaşık, katmanlı sorguları doğal, karşılıklı bir konuşma içinde keşfetmenizi sağlar.

Perplexity özellikleri

Perplexity AI'nın gücü, sıradan merak ile ciddi araştırmalar arasında köprü kurma yeteneğinde yatmaktadır. Kullanıcıya web'in her yerinden bağlamsal cevaplar vermek için bilgi tabanlı akıllı arama keşif yaklaşımını benimser.

Perplexity'yi öne çıkaran özellikler şunlardır:

Özellik #1: Derin Araştırma modu

Perplexity'nin Derin Araştırma modu, ileri düzey, uzman seviyesinde araştırma için tasarlanmıştır ve normal hızlı soru-cevap deneyiminin çok ötesine geçer. Gördüğünüz gibi, Perplexity'ye bir soru sorduğunuzda, en üst sıradaki sonuçları çekmekle yetinmez.

Örnek, "Bağlamla zenginleştirilmiş komut istemi ile talimat komut isteminin farkını söyle"* sorusu sorulduğunda, 2-4 dakika sürer, düzinelerce arama yapar, yüzlerce kaynağı okur, bunların güvenilirliğini değerlendirir ve bunları yapılandırılmış bir raporda birleştirir

Bu, finans, pazarlama, teknoloji, sağlık veya güncel olaylar gibi yüzeysel bir özetin yeterli olmadığı karmaşık konular için kullanışlıdır.

Ücretsiz Perplexity hesabı kullanıcıları günde en fazla üç sorgu yapabilirken, Pro kullanıcılar günde 500 Derin Araştırma sorgusu yapabilir.

Deep Research modu nasıl işler? İşte kısa bir özet:

Aşama Ne yapacağı İlk arama ve kapsam belirleme Birçok bağımsız arama başlatır, ilgili belgeleri ve kaynakları belirler, ardından araştırılması gerekenleri daraltır Kaynakları okuma/değerlendirme İçeriği okur, güvenilirliğini ve alaka düzeyini değerlendirir ve bir sonraki adımda neyi kontrol edeceği konusunda "mantık yürütür" ve anlayış geliştirir. Rapor özeti Özetlenmiş bulgularla yapılandırılmış, tutarlı bir rapor oluşturur, farklı bakış açılarını karşılaştırabilir ve içgörüleri bir araya getirebilir Dışa aktarın ve paylaşım yapın Nihai rapor dışa aktarılabilir (PDF veya belge) veya başkalarıyla paylaşım için Perplexity sayfasına dönüştürülebilir

👀 Biliyor muydunuz? MIT'de Joseph Weizenbaum tarafından yaratılan ELIZA (1966), tarihteki ilk sohbet robotuydu. Desen eşleştirme ve basit komut dosyaları kullanarak, özellikle bir terapist kişiliği ile konuşmaları simüle ediyordu.

Özellik #2: Labs

Perplexity Pro kullanıcıları, giriş çubuğundaki mod seçiciden Labs ile iş yapabilirler.

Kapsamlı araştırma ve analizlerle desteklenen Labs, 10 dakika veya daha uzun süre yatırım yapar ve gelişmiş dosya oluşturma ve mini uygulama oluşturma gibi ek araçlar kullanır

Aynı soru için ayrıntılı talimatlar verirsiniz ve size derinlemesine cevaplar verir.

Raporlar, elektronik tablolar, etkileşimli gösterge panelleri, sunumlar, mini uygulamalar ve hatta HTML, CSS ve JavaScript kullanarak basit web uygulamaları dahil olmak üzere çok geniş bir alandan çıktılar oluşturabilir.

👀 Biliyor muydunuz? Siri (2010) gibi ses tabanlı asistanların piyasaya sürülmesi, ardından Google Assistant, Alexa, Cortana vb. ile devam eden gelişmeler, chatbotları sadece metin tabanlı etkileşimden konuşma, donanım entegrasyonları ve sesli kullanıcı arayüzleri gibi daha doğal modal pencereye doğru itti.

Özellik #3: Comet

Comet, Perplexity AI'nın yerleşik AI destekli tarayıcısıdır. Arama ve görev yürütme özelliklerini doğrudan tarama deneyiminize entegre eder.

Comet, ajans AI kullanarak, Reddit konu, YouTube video veya tarif sitesi gibi görünümüzdeki sayfanın içeriğini anlar ve sekme değiştirmenize gerek kalmadan (o anda) işlem yapmanızı sağlar.

Comet, daha yüksek ş Akışı verimliliği için kurumsal uygulamalarla entegre olur. Örnek olarak, Gmail entegrasyonu e-posta konuları özetlemenizi sağlarken, Takvim bağlantısı toplantıları planlamanıza ve farklı zaman dilimlerinde koordinasyon sağlamanıza yardımcı olur.

Comet'ten doğal bir konuşma yoluyla tüm görevleri tamamlandımasını isteyebilirsiniz. Örneğin, kızarmış tavuk tarifi için bir Instacart hazırlamasını isteyin, o da gerekli tüm malzemeleri otomatik olarak sepetinize eklesin.

Bu ş Akışı otomasyonu, Comet'i Google gibi geleneksel tarayıcılardan temelden farklı kılar.

Perplexity fiyatlandırması

Perplexity: Ücretsiz

Perplexity Pro: Aylık 20 $

Perplexity Kurumsal: Koltuk başına aylık 40 $

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %88'i kişisel görevleri için AI kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürüyor. Basit dildeki komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de ortadan kaldırırken, sohbetlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

Google AI Modu nedir?

google aracılığıyla

Google AI Modu, Google Arama'ya entegre edilmiş deneysel bir özelliktir. Google, bu özellik ile aramayı, kullanıcıların sorularına geleneksel liste yerine konuşma biçiminde derinlemesine yanıtlar alabilecekleri akıllı, sohbet benzeri bir deneyime dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Google AI Modu, Gemini modellerini kullanarak uçtan uca AI arama deneyimi sunarken, devasa iç verilerinden ve canlı web içeriklerinden bilgi alır.

Ancak, bu özellik henüz emekleme aşamasındadır ve yalnızca seçilen ülkelerde kullanılabilir. Bazen bilgileri sentezlemekte zorlanabilir ve bu gibi durumlarda sizi doğrudan standart Google arama sonuçlarına yönlendirir.

Google AI Modu özellikleri

Google AI modu, arama motoruna AI özelliklerini entegrasyonlarla sunarak tutarlı bir araştırma deneyimi sunar.

Özellik #1: Gelişmiş muhakeme

Google AI Modu, mantıksal ilerleme ve bağlamsal anlayış gerektiren karmaşık çok parçalı sorguları işlemek için Gemini 2. 5 Pro'nun gücünden yararlanır. Basit arama sonuçlarının çok ötesine geçen düşünme, akıl yürütme görevleri, matematik problemleri, finansal analiz ve kod sorguları gibi görevleri düşünün.

Perplexity ile kullandığımız aynı komutu alalım: "Bağlamla zenginleştirilmiş komut ile talimat komutu arasındaki farkı bana anlat."

AI Mode, örnek komutlarla birlikte bir karşılaştırma tablosu sağlar. Daha derinlemesine sorgulama yapıldığında, bu bilgileri nereden aldığını gösteren bağlantılarla birlikte bir özet de sunar.

Bir diğer öne çıkan özellik ise, konuyla ilgili teknik tartışmaları inceleyebileceğiniz forumlardır.

👀 Biliyor muydunuz? Makineler düşünebilir mi? Alan Turing, 1950 yılında yazdığı araştırma makalesine bu soruyla başlamıştı. Alan Turing, " Computing Machinery and Intelligence " başlıklı makalesinde, 2000 yılına kadar makinelerin taklit oyununu o kadar iyi oynayabilecek hale geleceğini ve ortalama bir sorgulayıcının beş dakikalık sorgulamanın ardından makineyle mi yoksa insanla mı konuştuğunu doğru bir şekilde belirleme şansının %70'ten fazla olmayacağını öngörmüştü.

Özellik #2: Çoklu model girişi

Aramalarınızı metin, ses veya resim ile başlatabilirsiniz. AI Modu geçmişi sayesinde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Örnek olarak, bir DIY proje üzerinde iş yapıyorsanız, kameranızı bozuk bir musluğa doğrultup "Bu sızıntıyı nasıl onarabilirim?" diye sorabilirsiniz. AI, gördüklerini analiz eder ve siz iş yaparken onarım sürecinde adım adım size rehberlik eder.

Ardından, gördüklerinizle ilgili takip soruları sorabilir veya açıklamalar isteyebilirsiniz. AI, hem görsel bağlamı hem de konuşma geçmişini anlar.

Ayrıca, daha ayrıntılı bilgi için ilgili web sitelerine, videolara ve forumlara bağlantılar da sağlar.

👀 Biliyor muydunuz? Google'ın AI Modu, İngilizce'nin yanı sıra beş dilde (Hintçe, Endonezce, Japonca, Korece ve Brezilya Portekizcesi) kullanılabilir.

Özellik #3: Agentic AI

Google'ın ajans AI özelliği, sistemin sadece bilgi sağlayıcı olarak değil, kullanıcılar adına gerçek dünyadaki görevleri yerine getirmesini sağlar.

Etkinlik biletleri satın alma, restoran rezervasyonları yapma veya randevu alma gibi süreçleri otomasyon edebilir, seçenekleri araştırıp Google Pay ile satın alma işlemlerini tamamlandırabilir ve tüm bunları kullanıcıların kontrolünde tutabilir.

Yeni özellik olan İş Calling, yerel işlerle iletişime geçerek bilgi toplar ve yanıtları kısa bir AI özetinde derler. Böylece kullanıcılar, birden fazla arama yapmak veya birkaç web sitesini ziyaret etmek zorunda kalmadan hizmetleri karşılaştırabilirler.

Ancak, bu özellik yalnızca AI Pro ve AI Ultra aboneleri için daha yüksek kullanım sınırlarına sahip Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

👀 Biliyor muydunuz? AI Modundaki kenar çubuğu bağlantıları genellikle Google'ın ilk 10 arama sonucundan farklı olsa da, Perplexity, Google'ın ilk 10 sonuçuyla %91'in üzerinde alan adı ve %82'nin üzerinde URL örtüşmesi gösterdi.

Google AI Modu Fiyatlandırması

*şu anda mevcut olduğu her yerde ücretsiz

Perplexity ve Google AI Modu: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem Perplexity hem de Google AI Mode, geleneksel aramayı konuşma tabanlı yapay zeka deneyimleriyle değiştiriyor.

Perplexity, araştırma derinliği ve kaynak şeffaflığını ön planda tutan özel bir AI arama platformu olarak çalışırken, Google AI Modu, gelişmiş AI yeteneklerini dünyanın en çok kullanılan arama motoruna doğrudan entegre eder.

Perplexity ile Google AI Mode'un temel özelliklerini karşılaştıralım.

Ama önce, size hızlı bir genel bakış sunalım:

Aspect Perplexity *google AI Modu Ana odak noktası Araştırma odaklı AI arama platformu AI ile geliştirilmiş geleneksel arama Alıntı stili Metin içinde sayılı alıntılar Metin içinde sayılı alıntılar; kaynak bağlantıları ayrı olarak görüntülenir AI modları Birden fazla LLM (GPT, Claude, Gemini) Öncelikle Gemini 2. 5 Pro Veri kaynakları Gerçek zamanlı web tarama, akademik kaynaklar Google'ın indeks veritabanı + canlı web Hız Orta (gerçek zamanlı tarama nedeniyle) Hızlı (önceden indekslenmiş verileri kullanır) Geliştirme aşaması Olgun, aktif olarak gelişen Bazı ticari/SEO etkileri

Özellik #1: Araştırma organizasyonu

Perplexity AI, takımların belirli bir proje veya konu etrafında araştırmalar, konu (bireysel arama konuşmaları) ve dosyalar düzenleyebilecekleri Spaces adlı özel işbirliği alanları sunar.

Bunlar, işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış kişiselleştirilmiş bilgi merkezleridir. Her bir Alan içinde, özel talimatlar veya tercih edilen AI modelleri ayarlayabilir ve işbirliği yapanları izleyici veya katkıda bulunanlar olarak davet edebilirsiniz.

Google AI Modu, Canvas aracılığıyla birden fazla oturumda bilgileri düzenlemenizi sağlar. Canvas'ın canlı yapışkan çalışma alanı, araştırma yaparken notları, taslakları ve alıntıları kaydetmek için kullanışlıdır. Tek oturumlu veya kısa vadeli projeler için en uygunudur, ancak daha derin proje yapılandırması ve takım ş Akışı entegrasyonları eksikliği vardır.

canvas yalnızca masaüstü tarayıcılarda ve belirli birkaç ülkede kullanılabilir.

🏆 Kazanan: Perplexity, işbirliğine dayalı merkezleri ve esnek paylaşım izinleri ile araştırma organizasyonunda daha iyidir.

Özellik #2: Alıntılar ve kaynak yönetimi

Perplexity AI ve Google AI Mode'u alıntılar açısından karşılaştırdığımızda, her ikisinin de alıntı sunduğunu, ancak bazı farklılıklar olduğunu görüyoruz.

Perplexity, satır içi cümle düzeyinde alıntılar sunar. Perplexity yanıtındaki her iddia veya paragraf, kaynağı olan sayfa ile bağlantı veren dipnotlarla etiketlenmiştir.

Derin Araştırma modunda, düzinelerce kaynaktan bilgi alır ve bunları çapraz olarak doğrular, ardından raporun sonuna tüm bağlantıları ekler.

Bilginin kaynağını kanıtlamanız gerekiyorsa, Perplexity iyi bir seçenektir.

Google AI Modu da kaynak bağlantılarını gösterir, ancak bunlar cevabın altında yer alır. Cümle düzeyinde atıfta bulunmaz.

Hızlı genel bakışlar için uygundur, ancak doğrudan kanıt izleri veya belgelenmiş kaynak gerektiren ş akışı için ideal değildir.

🏆 Kazanan: Perplexity, kaynak şeffaflığı ve alıntı netliği açısından üstün bir pozisyona sahiptir.

Özellik #3: Entegrasyonlar ve ekosistem

Perplexity, API ve tarayıcı uzantıları aracılığıyla entegrasyonlar sunar, ancak esas olarak bağımsız bir araştırma platformu olarak çalışır.

Comet'in piyasaya sürülmesiyle Perplexity, kullanıcıların görüntüledikleri web sayfalarında doğrudan görevleri gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Örneğin, Reddit tartışmalarını özetlemek, bir makaleden veri çıkarmak ve hatta sayfadan ayrılmadan alışveriş listeleri oluşturmak gibi.

Google AI Mode ise Gmail, Google Drive, Google Pay ve YouTube dahil olmak üzere Google ekosistemiyle entegre çalışır. Bu derin entegrasyon, araştırma bulgularınızın doğrudan mevcut Google Çalışma Alanınıza akışını sağladığı birleşik bir deneyim sunar.

Yani, karmaşık araştırma oturumları sırasında birden fazla platform arasında geçiş yapmanız veya bağlamı kaybetmeniz gerekmeyecek.

🏆Kazanan: Google AI Mode, ekosistem entegrasyonu ile liderliği ele geçirirken, Perplexity'nin Comet ürünü henüz bu seviyede rekabet edebilecek kadar olgunlaşmış değildir.

Özellik #4: Arama metodolojisi

Perplexity AI, büyük dil modelleri (LLM) kullanarak sorgunuzun nüanslarını yorumlar ve ardından çeşitli web kaynaklarında gerçek zamanlı aramalar gerçekleştirir.

Arama yaptığınızda interneti tarayarak, önceden indekslenmiş bir veritabanına güvenmek yerine yeni sonuçlar getirir. Perplexity, SEO spam'lerini ve reklam gürültüsünü ortadan kaldırarak size daha temiz, tarafsız cevaplar sunar.

Google AI Mode, Google'ın devasa indeksli arama veritabanı ve Bilgi Grafiği üzerinde iş yapar. AI kullanarak sonuçları özetler ve bunları Harita, Görseller, Alışveriş ve diğer Google hizmetlerine bağlar. Hızlı ve son derece kapsamlı olmasına rağmen, yanıtlarında hala çok sayıda ticari etki görebilirsiniz.

🏆 Kazanan: Tarafsız arama sonuçlarına değer veren kullanıcılar için Perplexity daha iyi bir seçimdir.

Perplexity ve Google AI Modu Reddit'te karşılaştırıldı

Tartışmayı sonlandırmak için Reddit'e gittik. Herhangi bir özel konu olmasa da, her iki araçla ilgili bazı kullanıcı görüşlerini burada bulabilirsiniz.

Çoğu kullanıcı, Perplexity'nin haberler, etkinlikler ve genel olarak web aramaları hakkında tutarlı ve güvenilir cevaplar sunduğu konusunda hemfikir. Ancak, derinlemesine araştırma söz konusu olduğunda, bu coşku biraz azalıyor:

Perplexity Pro kullanıcısıyım. Derin arama sonuçlarının kalitesinden memnun değilim — her zaman doğrulama için iki kez kontrol etmek zorundayım.

Perplexity Pro kullanıcısıyım. Derin arama sonuçlarının kalitesinden memnun değilim — her zaman doğrulama için iki kez kontrol etmek zorundayım.

Ayrıca, ücretli özel müşterilerin bu ürün hakkında ne düşündüğünü görmek için Perplexity Pro kullanıcılarının görüşlerini de analiz ettik. Bir kullanıcıya göre:

Perplexity, aylık 20 dolar karşılığında çok sayıda modele erişim sağladığı için değerlidir. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro ve Grok – ücretini ödemeye değer modellerin hemen hepsi aylık yaklaşık 20 dolar. Çoğu kişi, Perplexities Sonar modelinden destek modelini değiştirebileceğini bilmiyor gibi görünüyor.

Perplexity, aylık 20 dolar karşılığında çok sayıda modele erişim sağladığı için değerlidir. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro ve Grok – ücretini ödemeye değer modellerin hemen hepsi aylık yaklaşık 20 dolar civarındadır. Çoğu kişi, Perplexities Sonar modelinden destek modelini değiştirebileceğini bilmiyor gibi görünüyor.

Perplexity ve Google arasında, kullanıcılar büyük araştırmalar ve karmaşık sorgular için Google'ı Perplexity ile değiştirmeye başladı ve yalnızca yerel verileri ve iletişim bilgilerini toplamak için Google'a başvuruyor.

Ancak Google AI Modu hala yenidir ve çok az sayıda inceleme bulunmaktadır. Bir kullanıcı, Gemini'den ne kadar farklı olduğunu ve ChatGPT veya Perplexity aynı şeyi yaparken neden AI Moduna geçileceğini anlamadığını belirtmiştir.

Birçok sorgunun kaynakları gerçekten çok kötüydü. Bunlar reklamlarla dolu bloglar ve bir konuyu gerçekten önemseyen veya daha derinlemesine araştıran birinin Reddit topluluğuna ulaşacağını düşünüyorum.

Birçok sorgunun kaynakları gerçekten çok kötüydü. Bunlar reklamlarla dolu bloglar ve bir konuyu gerçekten önemseyen veya daha derinlemesine araştıran birinin Reddit topluluğuna ulaşacağını düşünüyorum.

ClickUp ile toplantı — Perplexity ve Google AI Moduna En İyi Alternatif

Hem Perplexity hem de Google AI Mode, kapsamlı arama yetenekleriyle sorgularınıza yanıtlar sağlar. Ancak, bu iki araç da daha geniş iş ekosisteminizden bağımsız olarak çalışır.

Takımınızla bulgular üzerinde işbirliği yapamazlar, araştırmaları devam eden projelere entegre edemezler veya karmaşık ş akışlarında organizasyonel bağlamı koruyamazlar.

Günlük işleriniz için kullanılan ClickUp uygulaması bu denklemi değiştiriyor. Araştırma ve belge işbirliğinden hedef belirleme ve otomasyona kadar her şeyi tek bir özelleştirilebilir platformda birleştiriyor.

ClickUp, bilgi bulma ve bu bilgiyi kullanma arasındaki boşluğu şu şekilde doldurur:

ClickUp'ın Birinci Sıradaki Avantajı: ClickUp Brain

ClickUp Brain, ClickUp'ın entegre yerel AI'sıdır ve belirli ş akışı modellerinizi anlayabilir. Bağımsız arama araçlarının sunamadığı bağlamsal iş zekası ekler.

ClickUp Brain'i kullanarak birden fazla LLM arasında geçiş yapın ve elinizdeki görev için modeli optimize edin

Brain'in en büyük avantajlarından biri çoklu modele erişimdir. Tek bir arayüzde ChatGPT, Claude ve Gemini (Google AI Modunu destekleyen aynı AI) dahil olmak üzere en yetenekli büyük dil modellerinden yararlanabilirsiniz.

Artık sorgunun karmaşıklığına veya ihtiyacınız olan bilginin türüne bağlı olarak ayrı AI araçları arasında geçiş yapmanız gerekmiyor.

Ancak ClickUp Brain'in otonom yetenekleri, sadece soruları yanıtlamaktan çok daha öteye gider. Araştırmadan uygulamaya sorunsuz bir şekilde geçer ve AI tarafından üretilen içgörüleri doğrudan projelerinize entegre eder.

Brain'e projelerinizle ilgili sorular sorun, size bağlamsal cevaplar versin

ClickUp Brain, arama ötesinde nasıl değer katıyor?

Bağlamsal belge yönetimi : Çalışma alanı verilerinizi ve araştırma bulgularınızı kullanarak ayrıntılı raporlar ve sunumlar oluşturur ve bunları : Çalışma alanı verilerinizi ve araştırma bulgularınızı kullanarak ayrıntılı raporlar ve sunumlar oluşturur ve bunları ClickUp Belge' de saklar

Görev oluşturucu : Araştırma bulgularını, : Araştırma bulgularını, bağımlılıkları olan ayrıntılı, atanabilir ClickUp görevlerine dönüştürür, böylece araştırma ve uygulama arasındaki her aşama izlenebilir kalır

Akıllı proje oluşturma : Beyin fırtınası oturumlarını, zaman çizelgeleri ve kaynak tahsisi otomatik olarak haritalandırılan yapılandırılmış proje planlarına dönüştürür

Akıllı takım koordinasyonu : Yeni araştırma görevlerini, uzmanlıklarına ve mevcut iş yüklerine göre doğru kişilere atayarak işlerin dengeli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar

*özel ajan oluşturma: Kod yazmadan, rekabet analizi veya içerik taslağı hazırlama gibi tekrarlayan ş akışları için özel AI asistanları tasarlayabilirsiniz

Sürdürülebilir moda trendlerini araştıran bir içerik oluşturucuyu düşünün. Perplexity mükemmel kaynak alıntıları sunarken ve Google AI Mode kapsamlı pazar verileri sağlarken, ClickUp Brain bir adım daha ileri giderek içerik takvimleri oluşturur, takım üyelerine araştırma görevleri atar ve (platformdan ayrılmadan) editoryal özetler oluşturur.

ClickUp'ın AI asistanının verimliliğinizi 10 kat artırması hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin.

🌟 Bonus: ClickUp Brain MAX, sesli metin girişi özelliği ile Brain'in bağlamsal zekasını bir adım öteye taşıyor. Komutları yazmak yerine, sadece konuşun, Brain anında metin haline dönüştürür ve anlar. Toplantılar, araştırma görüşmeleri veya hareket halindeyken aklınıza gelen düşünceleri anında yakalayın. Aynı zamanda, Brain MAX sorgularınızı tüm ClickUp görevleriniz, belgeleriniz, beyaz tahtalarınız ve sohbet dizilerinizdeki gerçek zamanlı, bağlamsal arama ile ilişkilendirir. Bu, döndürdüğü cevapların genel değil, gerçek iş verilerinize dayalı olduğu anlamına gelir. Doğal giriş ve bağlantılı bağlamın bu kombinasyonu, Brain MAX'ı pasif bir arama çubuğundan çok aktif bir takım arkadaşı gibi hissettiriyor ve ClickUp içinde bilgi toplama ile uygulama arasındaki boşluğu dolduruyor.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Kurumsal Arama

ClickUp Enterprise Search ile sorgularınıza bağlamsal yanıtlar alın

ClickUp'ın Kurumsal Arama özelliği, Bağlantılı, Derin ve Intranet aramalarını bir araya getirerek size tek bir güçlü arama deneyimi sunar.

Sonuçları web'den, ClickUp Çalışma Alanınızdan (görevler, belgeler, yorumlar, sohbetler, toplantılar) ve bağlı üçüncü taraf uygulamalardan (Google Drive, Notion, Slack, Gmail vb.) alabilir.

Bu, Perplexity veya Google AI Mode'un iş ortamında sunamayacağı, bağlamsal ve eyleme geçirilebilir sonuçlar sunar.

Bu kurumsal arama aracı, birçok boyutta nasıl değer katıyor?

Çapraz platform erişimi : Farklı yerlerde aynı aramayı tekrarlamadan çalışma alanınızda ve harici araçlarda içerik bulur

Bağlam farkında arama : Çalıştığınız projeyle ilgili sonuçları gösterir, böylece araştırmanızın doğrudan eyleme bağlantısını kurabilirsiniz

Derin arama : Normal arama araçlarının gözden kaçırdığı eski görevleri, arşivlenmiş dosyaları veya geçmiş konuşmaları ortaya çıkarır

İzin farkında sonuçlar : Yalnızca erişiminiz olan bilgileri göstererek hassas bilgilerin güvenliğini sağlar

Eyleme geçirilebilir içgörüler: Arama sonuçlarını pasif bilgi tüketimi yerine anında ş Akışı eylemlerine dönüştürür

ClickUp'ın Answer Agents, bu birleşik arama ortamında çalışarak harici araştırmaları iç bilgi tabanınızla birleştirir ve keşiflere otomatik olarak canlı iş akışları ile bağlantıda olur.

i̇şte ClickUp Enterprise Search'ün kullanımına dair bir örnek*: Ürün güncellemesi için rakip faaliyetlerini araştırmayı düşünün. ClickUp'ta yapacağınız bir arama şunları ortaya çıkaracaktır: Takımın arşivlenmiş rakip analizi görevleri

Google Drive'daki orijinal strateji belge

Slack'ten ilgili tartışma konusu

İnternetten yeni sektör makaleleri Buradan, bu bulguları mevcut ürün lansman planınıza ek dosya olarak ekleyebilir, doğru takım üyelerine takip görevleri atayabilir ve araştırmayı uygulama zaman çizelgenize anında entegre edebilirsiniz.

🎺 ClickUp Avantajı: ClickUp'ın AI Ajanları, içgörüleri otomatik eyleme dönüştürerek Kurumsal Arama'yı güçlendirir. Önceden oluşturulmuş Otomatik Pilot Ajanları, özetler hazırlamak, görev durumlarını güncellemek veya araştırma bulgularını özetlemek gibi yaygın ş akışlarını yönetir

özel Ajanlar kod gerektirmeyen aracımızı kullanarak tasarlayabileceğiniz, belirli alanlara özgü AI asistanlarıdır. Verilerinizi, kelime dağarcığınızı ve süreçlerinizi anlarlar. Kapsamlarını (ör. yalnızca arama pazarlama görevleri) belirleyebilir, üslubunu tanımlayabilir ve görev oluşturma veya belge güncelleme gibi eylemleri tetikleyici olarak kullanmaları için talimat verebilirsiniz Bu ajanlar ClickUp'ın bağlantılı arama ortamında çalıştıkları için, buldukları sonuçlara göre harekete geçebilirler—sonuçları görevlerle ilişkilendirebilir, takip işlemleri oluşturabilir veya işleri otomatik olarak atayabilirler.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %30'u araştırma ve bilgi toplama için AI araçlarına güveniyor. * Peki, işte kaybettiğiniz bir dosyayı veya kaydetmeyi unuttuğunuz önemli bir Slack konu dizisini bulmanıza yardımcı olan bir AI var mı? Evet! ClickUp'ın AI destekli Bağlantılı Arama özelliği, entegre üçüncü taraf uygulamalar dahil olmak üzere tüm çalışma alanı içeriğinizi anında arayarak içgörüler, kaynaklar ve cevaplar sunar. ClickUp'ın gelişmiş arama özelliği ile haftada 5 saate kadar zaman kazanın!

ClickUp One Up #3: ClickUp Bilgi Yönetimi

ClickUp Bilgi Yönetimi ile işinizle ilgili her konuda anında yanıt alın

ClickUp'ın Bilgi Yönetimi, araştırma bulguları ve proje belgelerinin bir arada bulunduğu, aranabilir, merkezi bilgi merkezleri oluşturur. Ekibinizin bilinçli kararlar almak için ihtiyaç duyduğu her şey tek bir yerde düzenlenir ve desteklediği iş ile bağlantılıdır.

ClickUp Bilgi Yönetimi'nin size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin:

Otomatik olarak bilgi üretir: ClickUp Brain ve AI Assistants'ı kullanarak doğrudan proje verilerinden ve araştırma bulgularından ClickUp Brain ve AI Assistants'ı kullanarak doğrudan proje verilerinden ve araştırma bulgularından wiki'ler ve işlem kılavuzları oluşturur

Belgeleri iş ile ilişkilendirir: Araştırma raporlarını ve strateji belgelerini destekledikleri görevlerle doğrudan ilişkilendirir

*bilgi yönlendirmesini otomatikleştirir: Belirli tetikleyiciler gerçekleştiğinde ilgili eylemler için ClickUp Otomasyonlarını ayarlamanıza olanak tanır, örneğin, bir süreç değiştiğinde SOP'yi güncellemek veya yeni tamamlandı bir araştırma özetini paydaşlara göndermek

ş Akışı için AI Asistanlarını destekler: Rapor taslağı hazırlama, pazar araştırması derleme veya kod yapmadan SOP'lar oluşturma gibi görevlerde uzmanlaşmış özel AI Ajanları oluşturmanıza olanak tanır

Sürüm doğruluğunu korur: Sürüm kontrolü ve dosyalara güvenlikli erişim sunar

Brain'in ClickUp Bilgi Yönetimi ile entegrasyonları hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi edinin

💡 Profesyonel İpucu: Yeni başlıyorsanız, şirketinizin tüm bilgilerini derlemek çok zor ve zaman alıcı olabilir. Bilgi tabanı şablonu kullanmak, ayrıntılarda kaybolmadan araştırma bulgularınızı sistematik olarak düzenlemenize yardımcı olabilir

ClickUp ile Araştırmalarınızı Gerçek İşlerle Bağlantıya Alın

Perplexity ve Google AI Mode, bağlamsal anlayışları ve doğal takip yetenekleriyle geleneksel arama deneyimlerini yeniden tanımlıyor. Her iki araç da, uygun alıntılar ve akıl yürütme yetenekleriyle web'deki bilgileri ortaya çıkarmada mükemmeldir. Ancak, harika bilgileri bulmak işin sadece yarısıdır.

Ayrıca, bu bilgileri gerçek işlere dönüştürmeniz gerekir. ClickUp, herhangi bir LLM modeliyle araştırma yapmanıza, bulgular üzerinde takımınızla işbirliği yapmanıza ve aynı çalışma alanında projeleri yürütmenize olanak tanıyarak bu sorunu çözer.

Birleşik platformu, iş dağınıklığını ortadan kaldırır ve çoğu araştırmanın belgelerde takılıp kalmasına neden olan keşif ve teslimat arasındaki sürtüşmeyi ortadan kaldırır.

Şimdi ücretsiz kaydolun ve araştırma projelerinizi gerçek sonuçlara dönüştürün.