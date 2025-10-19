Tutarlı Markalaşma için Ücretsiz Figma Marka Kılavuz Şablonları

Yaratıcı bir proje üzerinde iş yaptığınızda, muhtemelen marka kılavuzlarıyla ilgili sessiz bir gerginlik hissetmişsinizdir. Belki sevdiğiniz bir fikriniz vardı, ancak renkler uyuşmuyordu. Ya da yazı tipi tam olarak uymuyordu. Bu tanıdık bir duygudur.

Ancak marka kılavuzları sizi engellemek için değildir. Yayımladığınız her şeyin hala size ait olduğunu hissettirmek için vardır.

Figma Marka Kılavuz Şablonu, müşterilerinizle bu bağlantıyı kurmak için yararlı bir yoldur. Size kısıtlanmış hissettirmeden bir yapı sağlar. Farklı fikirleri ve yönleri keşfederken tutarlılığınızı koruyabilirsiniz.

Bu makalede, Figma'daki en iyi marka kılavuz şablonlarından bazılarını inceleyecek ve kendi şablonunuzu oluşturmayı biraz daha eğlenceli hale getirebilecek birkaç kaynağı paylaşım olarak sunacağız.

İyi bir Figma Marka Kılavuzu Şablonunu ne yapar?

2023 ve 2024 yıllarında Nvidia, dünyanın en hızlı büyüyen markalarından biri haline geldi ve trilyon dolarlık bir şirkete dönüştü. Ancak dünyanın en hızlı büyüyen markalarından biri olmak, sadece satış rakamlarını veya bir hesap tablosundaki sayıları yansıtmakla kalmaz. Aynı zamanda insanların markanın temsil ettiği değerlerle ne kadar derin bir bağlantı kurduklarını da gösterir.

Bu tür bir bağlantıyı göz önünde bulundurarak tasarım yaparken, iyi bir Figma marka kılavuzu şablonunda aramanız gereken özellikler şunlardır:

✅ Tüm tasarım ve mesajları yönlendirmek için markanın amacını, değerlerini (değerler), misyonunu ve hikayesini tanımlayın

✅ Bozulma veya yanlış kullanımı önlemek için alan, boyut ve yapılması ve yapılmaması gerekenler ile ilgili logo kurallarını ekleyin

✅ Platformlar arasında tutarlı görseller için HEX, RGB ve CMYK değerleriyle net bir renk ayarı yapın

✅ Başlıklar, alt başlıklar ve gövde metin için yazı tiplerini seçin ve her birinin nasıl ve ne zaman kullanılacağını açıklayın

✅ Mesajların uyumlu olmasını sağlamak için, yazan veya tasarlayan kişi kim olursa olsun, üslup ve ses kuralları ekleyin

📖 Ayrıca Okuyun: 8 Adımda Tasarım Özeti Nasıl Yazılır?

Marka Kılavuzu Şablonlarına Genel Bakış

İşte tüm Figma ve ClickUp marka kılavuz şablonlarının özet tablosu:

Ücretsiz Figma Marka Kılavuzu Şablonları

Herkesin sıfırdan bir marka kılavuzu oluşturmak için zamanı yoktur. Neyse ki, yaratıcı özgürlüğünüzü kısıtlamadan size sağlam bir başlangıç noktası sunan, güzel tasarlanmış ücretsiz Figma şablonları mevcuttur.

1. Design18th tarafından hazırlanan Marka Kılavuzu Şablonu

via Figma

Figma Marka Kılavuzu Şablonu, bir marka kılavuzu oluşturmak için rafine ve işbirliğine dayalı bir başlangıç noktası sunar. Markanızın sesine, değerlerine ve görsel kimliğine uyacak şekilde şablonu düzenleyebilirsiniz. Grup çalışması için mükemmel olan Figma, takım üyelerinin gerçek zamanlı olarak birlikte yorum yapmasına, çizim yapmasına ve tasarım yapmasına olanak tanır ve çalışma alanınızdaki fikirleri şablon taslağına sorunsuz bir şekilde entegre eder.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Ses, logo, renkler, tipografi ve marka uygulaması dahil olmak üzere tüm anahtar bölümleri kapsar

Okuması ve işlenmesi kolay, sakin ve minimal bir düzen kullanır

Tahminlere gerek kalmayan logo boyutlandırma, alan ve kullanım örnekleri içerir

Kolay güncelleme için tasarlanmıştır, böylece fazla çaba harcamadan kendinize göre uyarlayabilirsiniz

✨ İdeal kullanım alanları: Temel unsurların tümünü kapsayan, temiz ve takip etmesi kolay bir yapı arayan küçük takımlar veya serbest çalışanlar.

👀 Eğlenceli Bilgi: Tiffany & Co., o kadar belirgin bir mavi renk kullanıyor ki, bu renk kendi Pantone kodu var. Şirket, bu rengi ticari marka olarak tescil ettirdi, böylece başka hiç kimse mücevher ambalajlarında bu rengi kullanamıyor.

2. Marka Tabanı: Figma tarafından hazırlanan Marka Kılavuzu Şablonu

via Figma

Bu Marka Tabanı şablonu, marka seçimlerinin gerçek tasarım kararlarıyla bağlantı kurduğunu göstermeyi kolaylaştırır. Logolar, yazı tipleri ve renkler için ayrı dosyalar arasında geçiş yapmak yerine, her şey güncellemesi kolay tek bir yerde bulunur.

Doğrudan Figma'da oluşturulduğu için takımlar, tutarlılığı bozmadan fikirleri test edebilir ve marka varlıklarını ayarlayabilir, bu da yeni kampanyalar başlatırken saatler kazandırabilir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Figma takım tarafından oluşturulmuş ve gerçek dünya kullanımını göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır

Hikaye, renkler ve tipografi gibi temel marka unsurlarını kapsar

Aşırı stilize edilmeden modern bir his uyandırmak için tasarlanmıştır

Takım arkadaşlarınızla veya müşterilerinizle paylaşım ve işbirliği yapması kolaydır

✨ İdeal kullanım alanları: Baskı, web ve sosyal medyada sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilen, canlı bir marka kılavuzuna ihtiyaç duyan tasarım liderleri ve pazarlama takımları.

📖 Ayrıca okuyun: Dijital Marka Varlık Yönetimi Yazılımı

3. Figma tarafından hazırlanan Basit Marka Kılavuzu Şablonu

via Figma

Amerikalı iş adamı Scott Cook bir keresinde şöyle demişti

Bir marka artık tüketicilere anlattığımız şey değil, tüketicilerin birbirlerine anlattıkları şeydir.

Bir marka artık tüketicilere anlattığımız şey değil, tüketicilerin birbirlerine anlattıkları şeydir.

Bu fikir, özellikle insanların gerçekten güvendiği bir marka oluşturmaya çalışırken önemlidir. Ve bu güven, tutarlılıkla başlar.

Bu şablon, fazlalıkları ortadan kaldırarak temel unsurları net bir şekilde sunmanıza odaklanmanızı sağlar. Süreci karmaşıklaştırmadan markanızı belgelemeniz için basit bir yol sunar. Bu, özellikle tek başınıza iş yapıyorsanız ve hızlı bir şekilde güncelleyebileceğiniz bir şeye ihtiyacınız varsa çok yararlıdır.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Gerçek bir marka kılavuzuna dayalı olarak oluşturulmuş olduğundan pratik ve takip etmesi kolaydır

Renk, logolar ve tipografi gibi temel unsurlara odaklanır

Hızlı düzenleme için tasarlanmıştır, böylece kendi içeriklerinizi ekleyebilirsiniz

✨ İdeal kullanım alanları: Hızlı bir şekilde düzenleme yapabilecekleri ve portföylerinde, web sitelerinde ve sosyal kanallarda kullanabilecekleri sade bir kılavuz isteyen serbest çalışanlar ve kişisel markalar.

💡 Profesyonel İpucu: İşiniz için benzersiz markalama fikirleri mi arıyorsunuz? Markanızı öne çıkarmak için yaratıcı renk paletleri, logo konseptleri ve alışılmadık stratejiler için ClickUp Brain'e danışın! ClickUp Brain'i kullanarak projeleriniz için farklı marka kılavuzları hakkında beyin fırtınası yapın ve fikirler üretin

4. Figma tarafından hazırlanan Marka Kılavuzu Şablonu

via Figma

Bazen markanızın özü zaten oradadır. Sadece yaşamak, nefes almak ve zaman içinde tutarlı kalmak için bir yere ihtiyacı vardır.

Figma'nın Marka Kılavuzu Şablonu sahip olduklarınızı bir araya getirmenize ve bunların hala oluşturmak istediğiniz marka ile uyumlu olup olmadığını nazikçe sorgulamanıza yardımcı olur. Dağınık varlıkları tek bir kaynakta bir araya getirmek, markanızı yeni çalışanlara, iş ortaklarına veya dış ortaklara daha kolay açıklamanızı sağlar.

Ayrıca, kimliğinizdeki boşlukları tespit etmek ve sıfırdan başlamak yerine bunları kademeli olarak iyileştirmek için bir çerçeve sunar.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Mevcut logolarınızı, yazı tiplerinizi ve renklerinizi fazla uğraşmadan eklemenizi sağlar

Küçük iyileştirmeleri teşvik ederek markanın takımınızla birlikte büyümesini sağlar

Herkesin daha hızlı ve daha güvenli kararlar alabilmesi için her şeyi uyumlu hale getirir

Tasarım ve pazarlama arasında paylaşılan bir referans noktası olarak iyi iş yapar

✨ İdeal kullanım alanları: Halihazırda varlıkları olan ve sadece her şeyi uyumlu tutmak için bir merkeze ihtiyaç duyan büyüyen markalar.

5. Figma tarafından sunulan ücretsiz Marka Kılavuzları şablonu

via Fi g ma

Her marka büyük bir ekip veya gösterişli bir tasarım sistemi ile başlamaz. Bazen sadece başlamak için net bir alana ihtiyacınız vardır. Bu Marka Kılavuzları ücretsiz şablonu size güvenilir hissedeceğiniz yeterli yapı ve kendi şablonunuzu oluşturabileceğiniz yeterli esneklik sunar.

Sizinle birlikte büyüyen basit bir çerçeve olarak çalışır, böylece küçük bir adımla başlayıp markanız geliştikçe ayrıntıları ekleyebilirsiniz. Yeni tasarımcılar veya ilk kez girişimde bulunanlar için bu grafik tasarım şablonu, işinizi tutarlı tutarken mükemmel bir kılavuz oluşturma baskısını ortadan kaldırır.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Logo kullanımı, tipografi ve renk kılavuzları dahil olmak üzere tüm temel unsurları kapsar

Kullanımı kolay talimatlarla birlikte gelir, böylece hiçbir şey kafa karıştırıcı veya teknik gelmez

Kişisel bir proje mi yoksa büyüyen bir marka mı oluşturuyorsanız, kendinizi evinizde hissedeceksiniz

Karmaşıklık değil, netlik isteyen gerçek insanlar için oluşturulmuştur

✨ İdeal olanlar: Kimlikleri şekillenirken genişletebilecekleri, ücretsiz ve yeni başlayanlar için uygun bir marka kılavuzuna ihtiyaç duyan girişimciler ve ilk kez kurucu olanlar.

📮 ClickUp Insight: Hedefler planlandığı gibi gitmediğinde, çoğu insan ya pes eder ya da yeni bir plan yapmadan devam eder. Ancak kaçırılan hedefler hikayenin sonu değildir; bunlar öğrenme fırsatıdır. ClickUp Zihin Haritaları ve ClickUp Beyaz Tahtaları ile geriye dönüp bakabilir, olanları anlayabilir ve daha akıllı bir sonraki adımı planlayabilirsiniz. Bu, net bir şekilde geri dönmek için yerleşik bir yönteme sahip olmak gibidir. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp kullanıcıları, daha net ve daha ulaşılabilir hedefler ayarladıkları için yaklaşık %10 daha fazla iş alabildiklerini söylüyorlar — daha az stres, daha fazla başarı

📖 Ayrıca okuyun: Basın Bülteni Şablonları ve Örnekleri

Figma Şablonlarının Sınırları

Figma'dan burayı dinleyen varsa: dostça bir hatırlatıcı, büyük ölçüde yanlış yoldasınız ve böyle devam ederseniz çok geçmeden yeriniz doldurulacak.

Figma'dan burayı dinleyen varsa: dostça bir hatırlatıcı, büyük ölçüde yanlış yoldasınız ve böyle devam ederseniz çok geçmeden yeriniz doldurulacak.

Bir kullanıcı Reddit'te Figma takımına bu şekilde seslendi.

Sayısız tasarımcının yaratıcı işlerine yapı kazandırmasına yardımcı olmasına rağmen, Figma'nın çok derinlemesine dalmadan önce akılda tutulması gereken bazı ciddi zorlukları olduğunu söylemek güvenlidir.

İşte kısa bir özet:

Bazı şablonlar çok sabittir ve orijinal yapının ötesine geçmeyi zorlaştırır.

Müşterilerle veya iş ortaklarıyla iş paylaşımı genellikle ücretli koltuklarla ilgili sınırlamalarla birlikte gelir.

Çevrimdışı düzenleme güvenilir değildir, bu da uzaktaki veya bölgesel takımlar için işleri zorlaştırabilir.

Destek bazen uzak hissedilebilir, özellikle de baskı altındayken yardıma ihtiyaç duyduğunuzda.

Şablonlar yerel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tasarlanmamış olabilir, bu nedenle takımlar bunları uyarlamak için yapılacak ek iş yapabilir.

Alternatif Figma Marka Kılavuz Şablonları

Dedikleri gibi, "İsteyenin bir yolu vardır." Ve bazen bu yol, pazarlamacıların tercih ettiği marka yönetimi yazılımı ClickUp olur.

Tartışılan şablonlar tasarım takımlarınızın kendilerini kısıtlanmış hissetmelerine neden oluyorsa, işte size bazı Figma alternatifleri.

Aşağıda, boşlukları doldurmanıza ve markanıza netlik ve tutarlılık ile büyüme alanı sağlamanıza yardımcı olabilecek en iyi 10 ClickUp Marka Kılavuzu Şablonu bulunmaktadır.

ClickUp Marka Kılavuz Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Marka Kılavuzu Şablonu ile marka öğelerini kolayca görülebilecek şekilde düzenlemek için görsel bir beyaz tahta kullanın.

Çoğu insan bir markayı sadece etkileyici göründüğü için seçmez. Tanıdık, net ve güvenilir olduğu için seçerler. Aslında, dört kişiden üçü kendilerini bağlı hissettikleri bir markadan satın almayı tercih ettiklerini söylüyor. Bu tür bir bağlantı, tutarlı olmakla başlar.

ClickUp Marka Kılavuzu Şablonu, markanızın tüm parçalarını yan yana bir araya getirmek için esnek bir alan sunar.

İşbirliğine dayalı bir beyaz tahtaya entegre edildiği için görselleri, değerleri ve mesajları tek bir yerde harita edebilir ve tüm takımın erişimine açık tutabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Görsel beyaz tahta düzeni ile tam resmi görün.

Herkesin katkıda bulunabileceği ve uyumlu kalabileceği gerçek zamanlı işbirliğinin keyfini çıkarın.

Özelleştirilebilir bölümlerle kılavuzu markanızın kişiliğine göre şekillendirin.

Logolardan yazım kılavuzlarına kadar her şeyi paylaşılan bir alanda saklayın ve güncelleyin.

✨ İdeal kullanım alanı: Markaları için güncellemesi ve paylaşımı kolay, sakin ve görsel bir ortam isteyen takımlar.

İşte tüm planınızı ClickUp Beyaz Tahta ile görsel olarak nasıl haritalayabileceğinizin hızlı bir kılavuzu:

2. ClickUp Marka Stil Kılavuzu Belge Şablon Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Marka Stil Kılavuzu Belge Şablonu'nu kullanarak markanızın görünümünü ve hissini oluşturmak ve saklamak için basit bir alan deneyimleyin.

Marka renklerinizi ve yazı tiplerinizi seçmek bir şeydir. Bunların her yerde aynı şekilde görünmesini sağlamak ise başka bir şeydir. Stil kılavuzu, her şeyin tutarlı kalmasına yardımcı olur, böylece tasarımı veya yazıyı kim yaparsa yapsın, marka hala size aitmiş gibi hissedilir.

ClickUp Marka Stil Kılavuzu Belge Şablonu, takımların marka kimliklerini merkezileştirip korumalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, kullanıma hazır bir ClickUp Belge'dir. Logolar, tipografi, marka renkleri, ses tonu ve kullanım örnekleri için özel bölümler içerir. İster yeni çalışanları işe alırken, ister serbest çalışanlara brifing verirken, ister paydaşları uyumlu hale getirirken, marka varlıklarınız ve mesajlarınız için net ve uygulanabilir bir kaynak sağlar.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Renklerinizi, logolarınızı ve yazı tipi seçimlerinizi tek bir kolay bulunabilir belgedeki renklerde saklayın.

Herkesin aynı görsel yönelimi takip etmesini kolaylaştırın.

Yeni takım üyelerinin tereddüt etmeden hız kazanmasına yardımcı olun.

Web siteleri, e-posta ve basılı materyallerde tanıdık bir deneyimi destekleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Logolar, mesajlar ve görsel kimlik konusunda gerçek zamanlı olarak uyum sağlamak için paylaşımlı bir alana ihtiyaç duyan marka pazarlama, ürün pazarlama, tasarım ve iletişim takımları.

📖 Ayrıca okuyun: İlham Verici Bir Marka Oluşturmanıza Yardımcı Olacak Marka Kılavuzları Örnekleri

3. ClickUp Marka Stil Kılavuzu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Marka Stil Kılavuzu Şablonunu kullanarak markanızın tutarlı görünmesini ve daha güvenilir hissettirmesini sağlayın.

Bazı işler tasarım işlerine yılda on binlerce dolar harcıyor. Bu sayı çok şey ifade ediyor. Ancak aynı zamanda markanın doğru görünmesi ve hissedilmesi için ne kadar çaba harcandığını da gösteriyor.

ClickUp Marka Stil Kılavuzu Şablonu, bu çabaları bir araya getirip tutarlılığı sağlamak için size basit bir yer sunar. Marka kurallarını ClickUp'ta merkezileştirebilirsiniz, böylece yazarlar, tasarımcılar ve pazarlamacılar her zaman aynı oyun kitabından iş yapabilirler.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Renklerinizi, yazı tiplerinizi ve görsellerinizi takip etmesi kolay tek bir kılavuzda düzenleyin

Takımdaki herkesin, metin yazarken veya reklam tasarlarken uyumlu çalışmasına yardımcı olun

Markanızın her kanalda net ve bağımlılık yaratıcı olmasını sağlayın

Görsellerinizin markanıza aykırı değil, markanızla birlikte gelişmesi için her şeyi düzenli tutun

✨ İdeal Kullanıcılar: Her kanalda tasarım, metin ve kampanya uygulamasını uyumlu hale getirmek için güvenilir bir stil kılavuzuna ihtiyaç duyan marka yöneticileri, kreatif direktörler ve pazarlama takımları.

👀 İlginç Bilgi: Chupa Chups'ın papatya şeklindeki logosu Salvador Dalí tarafından bir saatten kısa bir sürede tasarlandı. Dalí, logonun her zaman net bir şekilde görülebilmesi için yan taraf yerine lolipopun üstüne yerleştirilmesinde ısrar etti. Bu, iyi bir yerleştirmenin iyi bir tasarım kadar önemli olabileceğinin mükemmel bir örneğidir.

4. ClickUp Marka Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Marka Yönetimi Şablonu ile her şeyi odak noktasına getirmek için sakin ve net bir alana sahip olun

Ürün lansman sunumunu başarıyla tamamladınız. Ardından, biri size en son kampanya özetini soruyor. Bu arada, başka bir ekip arkadaşınız iki ay önce kullanmayı bıraktığınız logonun bir sürümünü paylaştı.

Bir markayı yönetmek, genellikle aynı anda birçok şeyi kontrol altında tutmak anlamına gelir. ClickUp Marka Yönetimi Şablonu, kampanya planlaması, varlık güncellemeleri ve takım iletişiminin birbiriyle bağlantılı kalması için her şeyi tek bir çatı altında toplar. Hangi taslağın güncel olduğunu açıklığa kavuşturmak yerine, kampanyaları izleyebilir, mesajları uyumlu hale getirebilir ve herkesin aynı marka hikayesi doğrultusunda ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Her şeyin karışık hale gelmeden pazarlama kampanyası yönetimini planlayın

Takımınızın bağlantıda kalmasını ve aynı mesaj için iş yapmasını sağlayın

Neyin iyi gittiğini ve nelerin ayarlanması gerektiğini görün

Markanız büyüdükçe ve değiştikçe ayaklarınız yere basmaya devam edin

✨ İdeal kullanım alanları: Kampanyaları koordine etmek, varlıkları kontrol etmek ve departmanlar arasında marka tutarlılığını korumak için tek bir yere ihtiyaç duyan marka yöneticileri, pazarlama operasyon takımları ve yaratıcı liderler.

5. ClickUp Marka Kimliği Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Marka Kimliği Şablonunu kullanarak markanızın net bir şekilde şekillenmesini sağlayın

"Marka kimliği için ne gereklidir? Temel unsurlar dışında. " Reddit'te sorulan soru buydu. Bir kullanıcı basit ama isabetli bir cevap verdi: "Logodan önce, ses tonunuzu, misyonunuzu, vizyonunuzu ve hedef kitlenizi belirleyin. Ardından tasarımı buna uygun hale getirin. "

ClickUp'ın Marka Kimliği Şablonu tam da bunu yapmanıza yardımcı olur. Bu şablon, renk ve yazı tiplerine geçmeden önce daha derin konuları düşünmeniz için size alan sağlar.

En iyi yanı, görsellerin ötesine geçerek değerlerinizi, sesinizi ve uzun vadeli hedeflerinizi tanımlamanıza yardımcı olmasıdır, böylece markanız sadece dekoratif değil, aynı zamanda özgün de hissedilir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Kim olduğunuzu yansıtan bir görsel dil oluşturun

Sizin gibi görünen ve hedef kitlenizde yankı uyandıran mesajlar oluşturun

Pazarlama KPI'larını ve hedeflerini belirleyin, böylece takımınız markanın başlığının nereye gittiğini bilsin

Farklı platformlarda büyürken her şeyi bağlantıda tutun

✨ İdeal kullanım alanları: Kampanyalar, kanallar ve müşteri temas noktaları arasında tutarlı bir kimlik oluşturmak isteyen pazarlama takımları ve iletişim liderleri.

📖 Ayrıca okuyun: Tasarım Proje Yönetimi

6. ClickUp Marka Kitabı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Marka Kitabı Şablonu ile kimliğinizi şekillendirin ve zaman içinde ona sadık kalın

Bir markayla ilgili her şeyin tam olarak uyumlu olduğu hissini bilir misiniz? Ses tonu, renkler, çevrimiçi görünümü. Bu sadece bir tesadüf değildir. Bu tür bir netlik genellikle geri dönülecek sağlam bir temele sahip olmaktan gelir. Marka kitabı, bu tür bir temel oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp Marka Kitabı Şablonu, bu fikri strateji, görseller ve hikaye anlatımının bir arada yer aldığı pratik bir çalışma alanına dönüştürür. Marka kitabını statik bir PDF olarak ele almak yerine, bu marka stratejisi şablonu, marka büyüdükçe güncelleyebileceğiniz, paylaşım yapabileceğiniz ve genişletebileceğiniz dinamik bir kılavuz haline gelir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Basit görev listeleri veya panolarla düşüncelerinizi ve varlıklarınızı düzenleyin.

Logolarınızı, yazı tiplerinizi, renklerinizi ve görsellerinizi bulması ve takip etmesi kolay bir şekilde düzenleyin.

Kampanyalar oluştururken veya eski içeriği yenilerken ilerlemenizi izleme.

Takımınızda herkese markanın gerçekte ne hissettirdiğine dair paylaşılan anlayış kazandırın.

✨ İdeal kullanım alanları: Mesajlaşma, kampanyalar ve tasarım kararlarına rehberlik edecek merkezi, gelişen bir marka kitabına ihtiyaç duyan pazarlama takımları, içerik stratejistleri ve kreatif direktörler.

7. ClickUp Marka Yenileme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Rebranding şablonu ile görevleri net bir şekilde atayın, böylece herkes ne üzerinde iş yaptığını bilsin.

Dunkin', adından "Donuts" kelimesini çıkardığında, bu sadece bir logo değişikliğinden daha fazlasıydı. Bu, markanın kendini gösterme şeklindeki sessiz bir değişimdi. Dunkin', müşterilerinin en çok değer verdiği şeylere daha net bir şekilde odaklanırken, aynı renkleri ve havayı korudu. Bu tür bir marka yenileme, sadece yeni bir yazı tipi değil, özen gerektirir.

Marka yenileme basit bir iş değildir. Hala gerçek hissettiren kısımları kaybetmeden ilerlemeye çalışıyorsunuz. ClickUp Marka Yenileme Şablonu, aceleye gelmeden bunu yapacağınız bir yol sunar.

Bu marka şablonu, strateji, tasarım ve iletişimin senkronizasyon halinde olduğu yapılandırılmış bir plan oluşturur. Zaman çizelgeleri, görev sahipliği ve geri bildirim alanı sayesinde süreç kaotik değil, kasıtlı hissettirir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Her adımı izleme, böylece neyin tamamlandı ve neyin sırada olduğunu her zaman bilirsiniz.

Kimsenin kimin ne yapacak olduğunu tahmin etmek zorunda kalmaması için net rol atayın.

Sadece son teslim tarihi değil, takımınız için iş bir zaman çizelgesi oluşturun.

Markanın görünümünü ve hissini yavaş yavaş yeniden şekillendirirken herkesin bağlantıda kalmasını sağlayın.

✨ İdeal Kullanıcılar: Zaman çizelgeleri, roller ve kampanya lansmanları için net bir yapıya ihtiyaç duyan pazarlama direktörleri, marka yöneticileri ve yeniden markalaşma sürecini yöneten yaratıcı operasyon takımları.

📖 Ayrıca okuyun: Tasarım ş Akışınızı İyileştirmek için En İyi Figma Entegrasyonları

8. ClickUp Logo Stil Kılavuzu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Logo Stil Kılavuzu Şablonunu kullanarak logonuzun her bir sürümünü ne zaman kullanmanız gerektiğini ve ne zaman kullanmamanız gerektiğini gösterin.

Logolar genellikle internette dolaşır. Web sitelerinde, sunumlarda, kahve fincanlarında ve bazen de hiç beklemediğiniz yerlerde karşınıza çıkarlar. Logo stil kılavuzu, logonuzun nerede kullanılırsa kullanılsın, hala size ait olduğunu hissettirmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın Logo Stil Kılavuzu Şablonu, bu sınırları özenle belirleyebileceğiniz tek bir yer sunar. Markanız için bir stil kılavuzu oluşturmayı öğrenmeye başlamak için iyi bir yerdir. Başlangıç olarak, kullanım kurallarını tanımlayabilir, varyasyonları belgeleyebilir ve talimatların paylaşımını gerçekleştirebilirsiniz, böylece hiçbir ortak, satıcı veya ekip arkadaşı logoyu yanlış kullanmaz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Logonuzun her bir sürümünü ne zaman ve nasıl kullanacağınızı belirleyin.

Renk değerleri, boyut sınırları ve alan gibi önemli ayrıntıları not edin.

Kılavuzun paylaşımını ortaklarınızla gerçekleştirin, böylece herkes aynı sayfa üzerinde kalabilir.

Her seferinde tekrar kontrol etmek zorunda kalmadan tutarlılığı koruyun.

✨ İdeal Kullanım Alanları: Logo kullanımını belgelendirmek ve ortakların, tedarikçilerin ve iç takımların logoyu tutarlı bir şekilde kullanmasını sağlamak isteyen grafik tasarımcılar, marka yöneticileri ve yaratıcı ajanslar.

👀 Eğlenceli Bilgi: LEGO kelimesi, Danca "leg godt" ifadesinin birleşiminden oluşur ve "iyi oyna" anlamına gelir. Bunu eğlenceli kılan şey, kurucuların daha sonra Latince'de "lego" kelimesinin "bir araya getirmek" anlamına geldiğini fark etmeleridir. Bu, markanın misyonuyla mükemmel bir şekilde uyuşan neşeli bir tesadüftür.

9. ClickUp Proje Stil Kılavuzu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Stil Kılavuzu Şablonu ile görsel kurallarınızın gerçekten uygulandığı tek bir yeriniz olsun.

Web sitesi başlığını güncellersiniz. Başka biri sosyal medya gönderisinde yazı tipini değiştirir. Sonra üçüncü bir kişi tamamen farklı bir renk kullanan bir slayt sunumu paylaşım yapar. Farkına varmadan, işler biraz ters gitmeye başlar.

ClickUp'ın Proje Stil Kılavuzu Şablonu, herkesin kontrol edip aynı noktadan başladığından emin olabileceği paylaşım bir kılavuz sunar.

Şablon, yazı tipleri, renkler ve düzenler gibi tüm anahtar görselleri tek bir referansta tutar, böylece her çıktı aynı hikayenin bir parçası gibi hissedilir. Takımınız, tutarsızlıkları sonradan düzeltmek yerine, başından itibaren net bir şekilde tasarım yapabilir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Tüm marka görsellerinizi tek bir paylaşım belgede düzenleyin.

Platformdan bağımsız olarak yazı tiplerini, renkleri ve düzenleri tutarlı tutun.

Tasarım beklentilerinizi net bir şekilde iletin, böylece daha az gidip gelme olur.

Takımınızın uyumlu ve marka kimliğine uygun işler yapmasını destekleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Kampanyalar, ürünler ve kanallar arasında görsellerin uyumlu olmasını sağlamak için basit bir referansa ihtiyaç duyan içerik oluşturucular, ürün tasarım takımları ve pazarlama departmanları.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Marka Varlıkları özelliğini logolar, renkler ve tipografi için tek doğru kaynak olarak kullanın. Bu özelliğe kolayca bağlantı verebilir veya anahtar öğeleri belgelerinize veya Beyaz Tahtalarınıza gömebilirsiniz, böylece takım hangi logo sürümünü kullanacağı veya hangi mor tonunun doğru olduğu konusunda asla şüpheye düşmez.

10. ClickUp Marka Lansman Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Zaman çizelgelerini planlamaktan anahtar dönüm noktalarını izlemeye kadar, ClickUp Marka Lansmanı Şablonu ile herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın.

Reddit'te bir gönderi dolaşıyor: Bir startup danışmanı, markaların ilk fikirlerinden milyonlarca dolarlık çıkışlara kadar büyümesine yardımcı olmanın nasıl bir şey olduğunu paylaşım yapıyor. En anlamlı önerilerinden biri nedir? Mükemmelliği beklemeyin. Ürününüzü piyasaya sürün, müşterilerinizle konuşun ve ilk sürümden itibaren geliştirmeye başlayın.

ClickUp'ın Marka Lansmanı Şablonu, fikirlerinizi kafanızdan çıkarıp gerçekten uygulayabileceğiniz bir plan oluşturmanıza yardımcı olur. Yapılacakları listelemeniz, kimin yardım edeceğini belirlemeniz ve lansmanın her aşamasında takımınızı nazikçe yönlendirmeniz için size alan sağlar.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Lansmanınız için net ve yönetilebilir bir zaman çizelgesi belirleyin.

İşleri karmaşıklaştırmadan önemli olanları izleme

Sürekli kontrol yapmaya gerek kalmadan takımınızı senkronizasyon içinde tutun

Markanızın adım adım şekillenmesine izin verin.

✨ İdeal olanlar: Ayrıntılara takılmadan güçlü bir başlangıç yapmak isteyen kurucular ve marka oluşturucular.

📖 Ayrıca Okuyun: Tutarlı Tasarımlar Oluşturmak için Ücretsiz Figma Stil Kılavuzu Şablonları

11. ClickUp Marka Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Marka Şablonu ile her şeyin aynı takımdan çıkmış gibi görünmesini sağlayın.

Markalaşma her zaman yıllar öncesine dayanan büyük bir vizyonla başlamaz. Bazen bir ekip arkadaşının basit bir sorusuyla başlar: "Hangi logo sürümünü kullanmalıyım?"

Bu genellikle markanızın çok fazla klasörde ve çok az konuşmada yer aldığını fark ettiğiniz andır. ClickUp Marka Şablonu, takımınıza markanızın nasıl göründüğünü, sesini ve hissettirdiğini tanımlamak için tek bir paylaşım alan sağlar.

Tipografiden ses tonuna kadar, şirketinizin içindeki ve dışındaki kişilerin gerçekten anlayabileceği ve kullanabileceği şeyler oluşturmanıza yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Markanızın sesini, renklerini ve tasarım kurallarını ayarlayın.

Tüm varlıklarınızı herkesin bulabileceği bir yerde saklayın

Takımınız ve mesajınız büyüdükçe tutarlılığı koruyun

✨ İdeal kullanım alanları: Marka varlıklarını, sesini ve kılavuzlarını tanımlamak ve yönetmek için tek bir erişilebilir merkeze ihtiyaç duyan erken aşamadaki pazarlama ekipleri, tasarım liderleri ve çapraz fonksiyon takımları.

📖 Ayrıca Okuyun: Kendi Marka Kitinizi Oluşturmanıza İlham Verecek Marka Kiti Örnekleri

ClickUp ile Her Hareketinizin "Marka Kimliğine Uygun" Olmasını Sağlayın

Her güçlü markanın merkezinde tanıdık bir şey vardır: doğru hissettiren bir renk, size benzeyen bir ses, takımınızın tereddüt etmeden uyum sağlayabileceği bir ritim.

Figma harika bir başlangıç noktası sunar. Ancak insanlar, projeler ve platformlar arasında her şeyi bağlantıda tutmak söz konusu olduğunda, ClickUp sessizce adım atar ve size yardımcı olur.

Bu sadece şablonlarla ilgili değil. Markanıza büyüyebileceği ve kendine sadık kalabileceği bir yuva sağlamakla ilgili.

Kullanımı kolay ve unutulması zor bir marka mı oluşturuyorsunuz? Hemen ClickUp'a kaydolun!