Düzenli kalmak için en iyi 12 Notion İş Başvuru Takip Şablonları

Günümüzde iş arama, sprintten çok maratona benziyor. Çok sayıda başvuru, takip ve mülakat hazırlığı görevleri birikince, nerede olduğunuzu izlemek zorlaşıyor.

Bir adayın tek bir iş teklifi alabilmesi için ortalama 21 özenle hazırlanmış başvuru yapması gerektiğini biliyor muydunuz? Bu veri açıkça şunu gösteriyor: İş arama sürecinin her adımı izlemek akıllıca olmakla kalmaz, aynı zamanda çok da önemlidir.

Başvuru durumlarını kaydetmekten, takip işlemlerini planlamaya ve yaklaşan mülakatlar için hazırlık yapmaya kadar, Notion'un iş başvuru takip şablonları iş başvuru sürecinizi yapılandırmanıza yardımcı olur.

Bonus olarak, ClickUp'tan şablon paylaşımında da bulunacağız, böylece mevcut seçenekler arasından en iyisini seçiminizi yapabilirsiniz. İzlemeye başlayalım, olur mu?

İyi bir Notion İş Başvuru Takip Şablonunu ne yapar?

Doğru iş takip şablonunu seçmek, organize bir iş araması ile tam bir kaos arasında fark yaratabilir. Ve piyasada bulunan her şablon, modern iş aramanın iniş çıkışlarını idare etmek için tasarlanmamıştır, bu nedenle Notion iş başvuru takip şablonu seçmeden önce dikkat etmeniz gerekenler şunlardır: 👇

Net durum izleme: Her başvurunun durumunu net bir şekilde gösteren bir şablon seçin: Başvuru Yapıldı, Mülakat Planlandı, Teklif Alındı veya hatta Hayalet (hepimiz bu durumu yaşamışızdır 😅).

Özelleştirilebilir alanlar: Şirket boyutunu, tavsiye kaynağını veya maaş beklentilerini izleme gibi ihtiyaçlarınıza uygun alanlar ekleyebileceğiniz veya düzenleme yapabileceğiniz bir şablon seçin.

Mülakat ve takip hatırlatıcıları: Şablonunuzda, kaçırılan fırsatlardan kurtulmak için işe alım görevlisinin takip bilgileri, mülakat tarihleri ve sonraki adımlar için alan ayırdığınızdan emin olun.

Şirket ve rol ayrıntıları: Rol açıklamalarını, şirket notlarını ve iş ilanları veya LinkedIn profilleri gibi bağlantıları saklayabileceğiniz bir şablon seçin.

Notlar ve düşünceler: Şablon takipçinizin "takım kültürünü sevdim" veya "maaş aralığı konusunda emin değilim" gibi hızlı notlar almanıza izin verdiğinden emin olun. Bu, daha sonra teklifleri karşılaştırmanıza ve daha akıllı kararlar almanıza yardımcı olur.

Dışa aktarma ve paylaşım seçenekleri: Takipçinizi bir mentor, kariyer koçu veya hatta bir arkadaşınızla paylaşmanızı kolaylaştıran bir şablon arayın.

👀 Biliyor muydunuz: 2023 yılında, ilk başvurudan ilk teklifin gelmesine kadar geçen ortalama süre yaklaşık 44 gündü. Ayrıca, çoğu üye iş aramalarının 21 ila 89 gün sürdüğünü bildirdi. Bu, önceki yıllara kıyasla iş teklifi almak için gereken sürenin giderek arttığını göstermektedir.

En İyi İş Başvuru Takip Şablonlarına Genel Bakış

Notion ve ClickUp iş başvuru takip şablonlarının özet tablosu aşağıda verilmiştir:

12 Ücretsiz Notion İş Başvuru Takip Şablonları

Listeye geçmeden önce, kısa bir uyarı: Aşağıdaki her şablon, iş arama sürecinde düzenli kalmak için ideal olan ücretsiz bir Notion seçeneğidir.

Bu Notion şablonlarını, yolculuğunuz için en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak amacıyla, anahtar özellikleriyle birlikte farklı boyutlarda açıklamalar halinde ayırdık.

1. Öğrenci İş Takip Şablonu

Notion aracılığıyla

Öğrenci İş Takip Şablonu, öğrenciler için özel olarak tasarlanmış Notion tabanlı bir kariyer gösterge panosudur. İş ve staj başvurularınızı takip etmenize, tüm önemli belgeleri tek bir yerde saklamanıza ve kariyer kaynaklarını merkezileştirmenize yardımcı olarak iş arama sürecinizi düzenli ve yönetilebilir hale getirir.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Görsel bir izleme aracıyla başvuru sürecinizin her aşamasını izlemeyin (Başvuru, Mülakat, Teklif, Reddedildi).

Özgeçmişinizi, portföyünüzü ve LinkedIn gönderilerinizi tek bir yerde saklayın, böylece her şey hazır olsun.

Arşiv alanında geçmiş başvuruları inceleyerek ders çıkarın ve aynı hataları tekrarlamayın.

✅ İdeal kullanım alanları: Dersleri ve iş başvurularını dengeleyen, stres yaşamadan ücretsiz düzenli kalmak isteyen öğrenciler

2. İş Başvuru Takipçisi (Notion AI ile) şablonu

Notion aracılığıyla

Başvuru sürecini basitleştirmek için tasarlanan, Notion AI entegrasyonlarına sahip bu Notion İş Başvuru Takipçisi, iş arama sürecinizin her aşamasını tek bir düzenli gösterge panoda bir araya getirir. Her şirket için rolleri kaydedebilir, son başvuru tarihlerini takip edebilir ve notlar alabilirsiniz.

Tüm bunları yaparken, yapay zeka takip e-postalarını hazırlamanıza, ilk başvuru belgelerini düzeltmenize ve daha az zahmet ve dikkat dağınıklığıyla görevlerinizi takip etmenize yardımcı olur.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Başvuruları panoya sürükleyip bırakarak her birinin durumunu anında görebilirsiniz.

Özgeçmişinizi kolayca erişilebilir bir konuma yükleyin, böylece klasörleri aramak zorunda kalmazsınız.

Takvim ile sıralama ve filtreleme yaparak son teslim tarihlerini ve mülakat zaman çizelgelerini izleme.

✅ İdeal kullanım alanları: Başvuru sürecini hızlandırmak için organizasyon ile yapay zeka destekli yardımı birleştirmek isteyen profesyoneller ve öğrenciler

3. Öğrenci İş Arama Başlangıç Kiti Şablon

Notion aracılığıyla

Notion'un Öğrenci İş Arama Başlangıç Kiti, kariyerlerine başlamak isteyen yeni mezunlar için eksiksiz bir araç setidir. Özgeçmiş ve portföy yönetimi, başvuru izleme, mülakat hazırlığı ve görev listeleri dahil olmak üzere, organize bir iş arama için ihtiyacınız olan her şeyi bir araya getirir.

Yapılandırılmış düzeni ile, iş arama sürecinin her adımında odaklanmanıza, motivasyonunuzu korumanıza ve hesaplarınızı yerine getirmenize yardımcı olur.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Temiz bir iş takipçisiyle, her şirket için başvuru durumunuzu izlemeyi sürdürün.

Mülakat hazırlığı, ağ oluşturma ve takip için bir kontrol listesi ile daha akıllı bir şekilde hazırlanın.

İşe alım uzmanlarının notlarını kaydedin, becerileri vurgulayın ve kariyer yansımalarını özel bölümlerde not alın.

✅ İdeal olanlar: Başvurulardan mülakatlara kadar tüm kariyer yolculuğunu yönetmek için modern bir çalışma alanı isteyen öğrenciler ve yeni mezunlar

4. Alışkanlık Takip Şablonu

Notion aracılığıyla

İş arama, tutarlılık ile ilgilidir ve Notion Alışkanlık Takip Şablonu, iş arama sürecine ilişkin günlük rutinler oluşturmanıza yardımcı olur. Belirli sayıda işe başvurmak, LinkedIn profilinizi güncellemek veya mülakat sorularını çalışmak gibi her alışkanlığı basit, tıklayarak tamamlandı biçiminde kaydedebilir ve izleme yapabilirsiniz.

Ayrıca, basit onay kutuları ve seri sayacı, hesaplarınızı yerine getirmenize ve bir sonraki rolüze kavuşma yolunda izleme yapmanıza yardımcı olur.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Günde 2 işe başvurmak veya 1 işe alım uzmanına ulaşmak gibi iş arama alışkanlıklarınızı günlük ve haftalık olarak izleme.

Ağ oluşturma, portföy güncellemeleri veya mülakat hazırlığı gibi hedeflerinize uygun alışkanlık kategorilerini özel olarak özelleştirin.

Haftalık veya aylık görünümle ilerleme modellerini ve eksiklikleri kolayca tespit edin.

✅ İdeal olanlar: Aramalarında tutarlı ve disiplinli kalmak isteyen, ancak ivmesini kaybetmek istemeyen iş arayanlar

🎉 İlginç Bilgi: Bazı Z kuşağı adayları sadece anne ve babalarına güvenmekle kalmıyor, onları mülakat odasına da getiriyor. 831 Z kuşağı iş arayan (27 yaş altı) üzerinde yapılan bir araştırmada, %77'si bir ebeveyninin mülakata katıldığını, %48'i ise ebeveynlerinin kendileri için bir ödevin tamamlandıığını itiraf etti.

5. Profesyonel Özgeçmiş Şablonu

Notion aracılığıyla

İlk izlenimler önemlidir ve özgeçmişiniz genellikle verdiğiniz ilk izlenimdir. Bu Notion'daki Profesyonel Özgeçmiş Şablonu, işverenler için özenle hazırlanmış kişisel kariyer portföyünüzdür.

Bu ücretsiz şablon, deneyimlerinizi, eğitiminizi, becerilerinizi ve iletişim bilgilerinizi temiz bir yapıya göre düzenler. Bu, şablonu kolayca tarayabilmenizi sağlarken, anahtar başarılarınızı vurgulamak için yeterince güçlüdür. Minimalist tasarım, profesyonellik ve kişilik arasında doğru dengeyi kurarak kariyer hikayenizin net ve etkili bir şekilde aktarılmasını sağlar.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Özel bölümlerde becerileri, ilgili kursları ve anahtar deneyimleri vurgulayın.

Tasarımın hızlıca düzenleme yaparak, başvurduğunuz her rol için profilinizi özelleştirin.

Sorunsuz, dijital öncelikli iş başvuruları için Notion bağlantısının paylaşımı.

✅ İdeal olanlar: Dijital ve basılı biçimlerde iş gören, şık ve güncellenmesi kolay bir özgeçmiş isteyen profesyoneller ve öğrenciler.

6. Çevrimiçi Portföy Web Sitesi Şablonu

Notion aracılığıyla

Notion'daki Çevrimiçi Portföy Web Sitesi Şablonu, biyografi, fotoğraf, proje galerileri ve mesleki deneyim için alan içeren kişisel web siteniz görevi görür.

Bu şablonlar, paylaşımı kolay, profesyonel bir dijital varlık oluşturmanıza olanak tanırken, işe alım uzmanlarına ve iş arkadaşlarınıza tek bir bağlantı üzerinden güçlü yönlerinizi keşfetme, işlerinizi inceleyip sizinle bağlantı kurma imkanı sunar.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Özgeçmişten daha kişisel hissettiren kısa bir "Hakkımda" bölümü yazın.

Vaka çalışmaları, tasarımlar, kodlar veya yazı örneklerinden oluşan bir galeride en iyi projelerinizi sergileyin.

İletişim bilgilerinizi önceden paylaşım yaparak işe alım uzmanlarının sizinle kolayca iletişime geçmesini sağlayın.

✅ İdeal olanlar: İş başvurularını desteklemek için profesyonel bir çevrimiçi varlık isteyen yaratıcı profesyoneller, geliştiriciler, tasarımcılar ve öğrenciler

💡 Profesyonel İpucu: Son beş yılda, ortalama özgeçmiş uzunluğu neredeyse iki katına çıkarak yaklaşık bir sayfa olan özgeçmişlerden neredeyse iki sayfa olan özgeçmişlere dönüştü. İşverenler daha fazla ayrıntı bekliyor, ancak bunların alakalı ve etkili olduğundan, gereksiz bilgilerle doldurulmadığından emin olun.

7. İş Pano Şablonu

Notion aracılığıyla

Açık pozisyonları yayınlamak, tam bir kariyer sitesi oluşturmak anlamına gelmez. Notion'daki İş İlanı Şablonu, fırsatları gerçek zamanlı olarak paylaşımın basit bir yolunu sunar. Rol listesi oluşturabilir, takım veya durum gibi etiketler kullanabilir ve sorumluluklar ve son başvuru tarihleri gibi ayrıntıları ekleyerek adayların ekstra bir uğraş olmadan kolayca göz atmasını ve başvurmasını sağlayabilirsiniz.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Başkalarıyla paylaşımı kolay, halka açık bir iş ilanları sayfa yayınlayın.

Hızlı sıralama için ilanları yayınlanma tarihine, departmana ve duruma göre etiketleyin.

İş ilanlarını gerçek zamanlı olarak düzenleme yaparak iş fırsatlarını her zaman güncel tutun.

✅ İdeal kullanım alanları: İş veya staj fırsatlarının tam kapsamlı bir kariyer sitesi olmadan paylaşımını basit bir yol arayan küçük şirketler, girişimler veya öğrenci kulüpleri

8. Notion'un Mülakat Paneli Şablonu

Notion aracılığıyla

Notion'un Mülakat Paneli Şablonu, adayları değerlendirmek için yapılandırılmış bir rubrik sunarak mülakat sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Mülakatları aşamalara, özelliklere ve atanan panelistlere göre ayırarak, her aday etkileşiminde adalet ve tutarlılık sağlar.

İş arayanlar için, bu tür bir rubriği incelemek, şirketlerin adayları nasıl değerlendirdiğine dair değerli bilgiler sunarak, net bir şekilde hazırlanmanıza yardımcı olur.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

İşe alım görevlisi değerlendirmesi, teknik derinlemesine incelemeler ve son görüşmeler gibi önceden tanımlanmış aşamaları takip edin.

Değerlendirmeleri tutarlı tutmak için beceriler, motivasyon, lojistik ve deneyim için özellik kontrol listelerini kullanın.

Kimin ne soracağını belirleyin, böylece adaylar aynı soruyu iki kez duymazlar.

✅ İdeal olanlar: Yapılandırılmış mülakat süreçlerinin perde arkasını görmek isteyen işe alım uzmanları, işe alım yöneticileri ve adaylar

🎉 Eğlenceli Bilgi: Bir aday, mülakat sırasında, işe alım müdürünün sıkı bir diyet uyguladığını bildiği halde ofise donut getirdiğini rahatça paylaştı. Bu "tatlı sabotaj" gurur verici bir anekdot olarak hikayeye girdi, ancak elbette işe alım müdürü bundan pek etkilenmedi. Bu, klasik bir mülakat hatasını ortaya koyuyor: komik veya "samimi" olmaya çalışırken, yanlışlıkla şüpheli bir yargı ortaya koymak. Her zaman unutmayın: sizin zekice bir hikaye olduğunu düşündüğünüz şey, işverenler için tehlike sinyali olabilir.

9. İş Sitesi Başvuru Takip Şablonu

Notion aracılığıyla

Bu İş Siteleri Başvuru İzleme Şablonu, halka açık bir iş sitesini doğrudan başvuru izleme gösterge panosuna bağlantıya geçirerek işe alım sürecini baştan sona daha sorunsuz hale getirir.

Şirketler, tek bir yerden rolleri listeye alabilir, başvuruları alabilir ve adayların ilerlemesini izleyebilir. İş arayanlar için bu sistem, başvuru bilgilerinizin işe alım görevlisinin ş akışına sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlayarak, takip edilme şansını artırır.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Başvuru durumundaki gerçek zamanlı güncellemeleri izleme: yeni, inceleniyor, mülakat aşamasında veya teklif aşamasında.

Aday bilgilerini hızlı ve verimli bir şekilde toplamak için başvuru formlarını özel olarak özelleştirin.

Tek bir merkezi işe alım uzmanı çalışma alanından roller, özgeçmişler ve mülakatları yönetin.

✅ İdeal olanlar: Aynı anda birden fazla rolü yönetmek isteyen şirketler ve İK departmanları ile başvurularını izleme sürecinde şeffaflığı değer veren iş arayanlar.

10. AI Özgeçmiş Yazıcısı Şablon

Notion aracılığıyla

Z kuşağının %25'i özgeçmiş ve kapak mektuplarını yazmak için zaten AI botlarına başvuruyor, bu da iş arayanların öne çıkmak için daha akıllı yollar aradıklarını açıkça gösteriyor. AI Özgeçmiş Yazarı Şablonu bu süreci zahmetsiz hale getirir.

Eğitim, deneyim ve becerileriniz dahil olmak üzere bilgilerinizi ekleyin ve AI'nın bunları, güçlü yönlerinizi vurgulayan ve hikayenizi hedeflediğiniz role uyarlayan, rafine ve sektöre hazır bir özgeçmişe dönüştürmesine izin verin.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Özgeçmişinizin her bölümü için, nesne, eğitim, iş deneyimi ve beceriler dahil olmak üzere kılavuzdaki talimatları izleyin.

Bilgilerinizi, işe alım yöneticilerinin kolayca inceleyebileceği temiz ve profesyonel bir düzenle biçimlendirin.

Şablonu farklı sektörlere ve kariyer seviyelerine uyacak şekilde uyarlayın.

✅ İdeal olanlar: Başvurular için hızlı ancak profesyonel bir özgeçmiş isteyen iş arayanlar, özellikle öğrenciler, kariyer değişikliği yapanlar veya özgeçmişlerini yenileyen profesyoneller.

📌 Biliyor muydunuz? Z kuşağının iş arayanlarının neredeyse yarısı iş başvurularında yalan söylediklerini itiraf ediyor. Yaklaşık %23'ü iş deneyimlerini abartmış ve yaklaşık %18'i iş başlıklarını şişirmiş.

11. AI İş Tanımı Yazarı Şablon

Notion aracılığıyla

AI İş Tanımı Yazı Şablonu, işe alım takımlarının dakikalar içinde net, rol özgü iş tanımları oluşturmasına yardımcı olur. Kısa bir şirket genel bakışı ve rol ayrıntılarını doldurursunuz, ardından Notion AI, iyileştirebileceğiniz ve yayınlayabileceğiniz mükemmel bir iş tanımı taslağı oluşturur. Roller arasında dil tutarlılığını korur ve birden fazla iş ilanı aynı anda yayınlandığında zaman kazandırır.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

AI ile tek bir tıklamayla özgeçmiş veya iş tanımı taslakları oluşturun, ardından bunları yeniden yazarak, genişleterek veya tonunu anında ayarlayarak daha da iyileştirin.

Biçimlendirmeyi koruyan, markdown uyumlu çıktı ile kariyer sayfalara, iş ilanlarına veya belgelere sorunsuz bir şekilde kopyalayıp yapıştırın.

Yerleşik sürüm geçmişini kullanarak istediğiniz zaman düzenlemeleri geri alın veya karşılaştırın.

✅ İdeal kullanım alanları: Hızlı bir şekilde yüksek kaliteli iş tanımlarına ihtiyaç duyan ve ilanlarda tutarlı bir üslup isteyen girişimler ve küçük takımlar

12. Vaka Çalışması Galerisi Şablonu

Notion aracılığıyla

İşlerinizi sergileme şekliniz, fırsatı kaçırmakla öne çıkmak arasındaki farkı belirleyebilir. Notion Vaka Çalışması Galerisi Şablonu, vaka çalışmalarını net ve etkili bir şekilde düzenlemek ve sunmak için size özel bir alan sağlar. Görseller ve verilerle desteklenen proje hedeflerini, stratejileri, sonuçları ve anahtar dersleri vurgulayabilir, böylece başarılarınız kendileri için konuşur.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Problem çözme sürecinizi net bir şekilde sergileyerek güçlü bir izlenim yaratın.

Portföyünüzü görseller, grafikler ve gerçek verilerle etkileşimli hale getirin.

Başvurular veya mülakatlar sırasında hızlı erişim için tek bir bağlantıyla her şeyi kolayca paylaşım yapın.

✅ İdeal olanlar: Derinlemesine proje belgeleri ve sonuçları sunarak başvurularını güçlendirmek isteyen profesyoneller

👀 Biliyor muydunuz? Yaklaşık yarım milyon iş arayanla yapılan büyük ölçekli bir alan deneyi, özgeçmişler için yapay zeka yazma yardımının kullanılmasıyla işe alınma şansının %8 arttığını ortaya koydu. Önemli olarak, çalışma bu avantajın tüm sektörlerde ve demografik gruplarda tutarlı olduğunu da göstermiştir. Sonuç ne mi? AI kullanmak, mülakatlara ve iş tekliflerine ulaşma şansınızı ölçülebilir şekilde artırabilir.

Notion Sınırları

Notion esnek ve güçlü bir araç olsa da, kullanıcıların geri bildirimleri, özellikle iş yükünüz, takım boyutunuz veya beklentileriniz bağlı olarak, yetersiz kalabileceği birkaç alanı ortaya koymaktadır.

Aşağıda, kullanıcılar tarafından bildirilen bazı yaygın sorunlar yer almaktadır:

Kendi kendine kurulum için zor öğrenme eğrisi : Yüksek özelleştirme özelliği, özellikle ilişkisel veritabanları veya takım ş akışı tasarlarken, kullanıma başlamak için ciddi çaba gerektirir.

Ölçek büyüdükçe performans düşer : Ağır medya, büyük veritabanları veya çok sayıda takım üyesi bulunan çalışma alanlarında gecikmeler yaşanabilir.

Çevrimdışı erişim sınırlıdır : Çevrimdışı düzenleme sorunsuz değildir; istikrarlı internet bağlantısı olmayan kullanıcılar senkronizasyon sorunları yaşayabilir veya sayfaları yükleyemeyebilir.

AI özellikleri tamamen otonom değildir : Notion AI, içeriği iyileştirmeye, özetlemeye veya yardımcı olmaya yardımcı olur, ancak sıfırdan tam belgeler oluşturamaz; insan girdisini değiştirmek yerine geliştirir.

Destek ve sürüm yönetimi düzensiz olabilir: Genel olarak yararlı olsa da, müşteri desteği ve sürüm geçmişi araçları (özellikle geri alma izlemeyi veya yinelenen belgeleri önlemeyi) her zaman sağlam değildir.

Alternatif Notion Şablonları

İş başvurularını yönetmek söz konusu olduğunda, Notion'un proje yönetimi özellikleri iyi bir seçenektir. Ancak, ClickUp gibi platformlar iş arama sürecinde düzenli kalmak için daha yapılandırılmış, özelleştirilebilir ve zengin özelliklere sahip bir yol sunar. Nasıl?

Tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş Akışlarını bir araya getiren dünyanın ilk Birleştirilmiş AI Çalışma Alanıdır . Daha fazla esneklik, yerleşik otomasyon ve zahmetsiz paylaşım ile ClickUp, iş arayışınızı düzenli tutan ve stres olmadan ilerlemenizi sağlayan güçlü ancak basit şablonlar sunar. Ayrıca ClickUp, tüm Work Sprawl biçimlerini ortadan kaldırarak %100 bağlam ve insanlar ile temsilcilerin birlikte çalışabileceği tek bir yer sağlar.

İşte mükemmel Notion alternatifleri olarak hizmet veren en iyi ClickUp iş başvurusu izleme şablonları:

ClickUp İş Arama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Arama Şablonu ile tüm iş başvurularınızı tek bir yerden izleme ve yönetme.

ClickUp İş Arama Şablonu, başvuruları, mülakat programlarını ve işe alım görevlilerinin iletişim bilgilerini tek bir yerde toplayarak iş arama sürecini kolaylaştırır. İşveren bilgilerini ve maaş beklentilerini izleme, mülakat kaynaklarını hazırlama gibi iş arama sürecinin temel unsurlarını yapılandırarak doğru rolle buluşmanıza olanak tanır.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Şirket, rol, maaş, yan haklar ve notlar için sütunlar ile tüm başvuruları tek bir yerde izleme ve fırsatları yan yana karşılaştırmayı kolaylaştırın.

Başvuru, telefon görüşmesi, yüz yüze görüşme ve nihai karar gibi yerleşik durum etiketleriyle her görüşme aşamasını izleyin, böylece her zaman durumunuzu bilirsiniz.

Glassdoor derecelendirmeleri ve avantajlar alanları ekleyerek potansiyel işverenleri hızlı bir şekilde değerlendirin ve daha bilinçli kariyer seçimleri yapın.

Kapak mektuplarını, işe alım uzmanlarının iletişim bilgilerini ve e-posta konularını doğrudan her iş girdisinde saklayarak önemli ayrıntıların her zaman elinizin altında olmasını sağlayın.

✅ İdeal olanlar: Başvuru sürecinin tamamını tek bir yerden yönetmek için basit ama güçlü bir sistem isteyen iş arayanlar

💡 Profesyonel İpucu: İş aramada yapay zekayı nasıl kullanabileceğinizi merak ediyorsanız, işte bunu iş için kullanmanın birkaç yolu: İş ilanlarını hızlı ve kolayca incelenebilir bilgiler halinde özetleyerek uzun açıklamaları okumaktan kurtulun.

ClickUp Brain veya Brain MAX masaüstü uygulamasına entegre edilmiş ChatGPT, Gemini ve Claude gibi premium AI modelleri kullanarak, işverenlere saniyeler içinde kişiselleştirilmiş takip e-postaları otomatik olarak oluşturun.

Yaklaşan son başvuru tarihleri olan tüm yüksek öncelikli başvuruları anında görün.

Soruları, şirket bilgilerini ve kendi kaydettiğiniz kaynakları bir araya getirerek mülakat hazırlık notları oluşturun.

Her iş tanımına özel olarak hazırlanmış özgeçmiş maddelerini taslak olarak hazırlayın. ClickUp Brain MAX tüm bunları sizin için halleder. İş ilanları, Google Drive, kaydedilmiş e-postalar veya LinkedIn arasında geçiş yapmayı unutun. Brain MAX, bağlı tüm uygulamalarınızda anında arama yapmanızı ve ilgili rolleri, iş tanımlarını, işe alım uzmanlarının mesajlarını veya mülakat hazırlık notlarını bulmanızı sağlar. Mock mülakatlarınızı kaydedin ve Brain MAX'ın bunları transkribe etmesine izin verin, anahtar noktaları ve eylem öğelerini çıkarın. Talk to Metin özelliğini kullanarak notları anında yakalayın veya takip hatırlatıcıları için görevler oluşturun.

2. ClickUp Gelişmiş İş Arama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Gelişmiş İş Arama Şablonu ile iş arayışınızın potansiyel adaydan kabul aşamasına kadar her aşamasını görselleştirin.

İş arama sürecini yönetmenin daha akıllı bir yolunu mu arıyorsunuz? ClickUp Gelişmiş İş Arama Şablonu, birden fazla başvuruyu yönetme sürecini basitleştirerek, bu süreci net ve adım adım hale getirir. Şirket listeleri ve mülakatlar gibi tüm iş detaylarınız tek bir yerde olduğundan, dağınık notlar hakkında endişelenmeyi bırakıp daha iyi kariyer hamleleri yapmaya odaklanabilirsiniz.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

ClickUp görevi ile yapılandırılmış başvuru görevleri oluşturun, son teslim tarihi ve hatırlatıcı ekleyerek hiçbir mülakatı veya takibi kaçırmayın.

ClickUp Pano Görünümünde işe alım sürecini görselleştirin, ilerledikçe kartları "Potansiyel"den "Kabul Edildi"ye sürükleyin.

ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak maaş, şirket web siteleri veya işe alım görevlisi iletişim bilgileri gibi ayrıntıları kaydedin. Örneğin: Para, Web Sitesi ve E-posta gibi.

Acil, uzaktan veya konum tabanlı fırsatlar için filtreler ve etiketler kullanarak ClickUp Tablo Görünümünde rolleri hızlı bir şekilde sıralayın ve önceliklendirin.

✅ İdeal kullanım alanı: İş arama stratejilerinin her adımı izlemek için temiz, görsel ve güvenilir bir sistem isteyen, birden fazla başvuruyu yöneten profesyoneller

3. ClickUp Kariyer Yolu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kariyer Yolu Şablonu ile kariyer gelişimi fırsatlarını harita ve rol ilerlemesini görselleştirin.

ClickUp Kariyer Yolu Şablonu, her rol için yapılandırılmış bir yol haritası sunarak büyüme planlamasındaki belirsizliği ortadan kaldırır. Kariyer değişikliği yapmaya hazırlanıyorsanız, gelecekteki hedeflerinizi adım adım planlayabilir ve bunları gerçek dönüm noktalarıyla bağlantılı hale getirebilirsiniz.

Dinamik yol haritaları, sorumlulukların ve beklentilerin zaman içinde nasıl geliştiğini göstererek kariyer gelişiminin kafa karıştırıcı değil, şeffaf bir süreç olduğunu hissettirir.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Entegre ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak beceri ve yetkinlikleri izleme ve eksikliklerin nerede olduğunu görün.

Ölçülebilir hedeflerle her rol için planlar oluşturun ve şablonda doğrudan OKR'leri atayın.

Renk kodları ve bağlayıcılar kullanarak farklı veya yeni iş fonksiyonları için kariyer basamaklarını özel hale getirin.

Daha fazla netlik ve planlama için zaman çizelgelerini ve rol beklentilerini Beyaz Tahta görünümünde görselleştirin.

✅ İdeal kullanım alanları: Kariyer ilerlemesini yapılandırılmış, görsel bir şekilde harita yapmak ve büyümeyi organizasyonel hedeflerle uyumlu hale getirmek isteyen İK takımları, yöneticiler ve bireyler.

📌 Biliyor muydunuz? Profesyonel özgeçmiş yazarları, premium LinkedIn abonelikleri, ağ oluşturma etkinlikleri ve kariyer koçları gibi masraflar nedeniyle ciddi bir iş arama süreci 10.000 dolara kadar mal olabilir. Herkesin binlerce dolar harcaması gerekmese de, bu eğilim iş piyasasının ne kadar rekabetçi hale geldiğini ve adayların iş aramaya yüksek riskli bir yatırım görünümü verdiğini ortaya koyuyor.

4. ClickUp İş Teklifi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Teklifi Şablonu ile becerilerinizi, deneyimlerinizi ve hedeflerinizi profesyonel bir biçimde sunun.

İş teklifi yazmak zor bir iş olmak zorunda değildir. ClickUp İş Teklifi Şablonu, niteliklerinizi, deneyimlerinizi ve teklifinizi profesyonel bir şekilde sunmak için hazır bir yapı sunar.

Ayrıntıları doldurup bölümleri özel hale getirebilir ve en iyi halinizi ortaya koymaya odaklanabilirsiniz. ClickUp'ın işbirliği özellikleriyle, gerçek zamanlı olarak düzenleme yapabilir ve her şeyi düzenli bir şekilde organize edebilirsiniz.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Kişisel bilgileri, teklif nesnelerini ve başarıları açıkça tanımlanmış bölümlerde kaydedin.

Basit, düzenleme yapılabilen tablolarla akademik başarılarınızı ve mesleki deneyimlerinizi ekleyin.

ClickUp'ın canlı işbirliği özelliğini kullanarak anında düzenleme, paylaşım ve geri bildirim alma imkanından yararlanın.

Tekliflerinizi gelecekte kullanmak üzere ClickUp Çalışma Alanı'nda saklayın ve erişilebilir tutun.

✅ İdeal olanlar: Kendilerini tanıtmak ve potansiyel işverenleri etkilemek için yapılandırılmış, profesyonel bir yol arayan ve biçim ile zaman kaybetmek istemeyen iş arayanlar

5. ClickUp Proje Takip Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Takip Şablonu ile görevleri, son teslim tarihlerini ve takım güncellemelerini takip edin.

ClickUp Proje Takip Şablonu, stresli bir iş aramayı net ve organize bir planına dönüştürmenize yardımcı olur. Nereye başvurduğunuzu, ne zaman takip edeceğinizi veya bir sonraki görüşmenin hangisi olduğunu tahmin etmek yerine, her şeyi tek bir yerde düzenleyebilirsiniz. Bunu iş arama merkeziniz olarak düşünebilirsiniz, yani yapılandırılmış, güvenilir ve bir sonraki teklifinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

RAG (Kırmızı = beklemede, Sarı = ilerliyor, Yeşil = başarı) durum alanı ile başvuruların durumunu takip edin.

Otomatik olarak güncellenen canlı tamamlanma yüzdesi çubuğu ile genel ilerlemenizi izleyin.

Süreci "Başvur", "Takip Gönder" veya "Mülakata Hazırlan" gibi alt görevlere bölün.

ClickUp'ta hatırlatıcılar ve son teslim tarihler ayarlayın, böylece hiçbir mülakatı veya işe alım uzmanının yanıtını kaçırmayın.

✅ İdeal olanlar: Başvuruları, mülakatları ve sonuçları tek bir gösterge panelinde daha akıllı ve organize bir şekilde izlemeyi isteyen iş arayanlar

6. ClickUp CRM Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp CRM şablonu ile işe alım uzmanlarının iletişim bilgilerini, takip işlemlerini ve adaylarla olan etkileşimleri sorunsuz bir şekilde izleme.

ClickUp CRM Şablonu, iş başvurularını izleme için özelleştirilebilir ve "Başvuruldu", "Mülakat" ve "Teklif Alındı" gibi durumlarla ilerlemenizi bir bakışta görebilirsiniz. Ayrıca, şirket adlarını, rolleri, iletişim bilgilerini ve son başvuru tarihlerini kaydetmek için yerleşik otomasyonlar ve Özel Alanlar içerir, bu da onu iş arama sürecinin her adımı yönetmek için güçlü bir araç haline getirir. Takvim, Pano ve Belgeler gibi özelleştirilebilir görünümler sayesinde, her başvurunun tam olarak hangi aşamada olduğunu her zaman bilirsiniz.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Başvurduğunuz rolleri izleme için tüm iş arama sürecini Pano görünümünde planlayın.

ClickUp Takvim Görünümünde mülakat programlarını ve son başvuru tarihlerini görünürlükta tutun.

Özgeçmiş güncellemeleri, ağ oluşturma veya mülakat hazırlığı gibi görevleri yönetmek için Görevlerim görünümünü kullanın.

Başvurular, takip ve kişisel markalaşma ipuçları ile ilgili stratejiler için İş Arama Kılavuzu belgesine erişin.

✅ İdeal olanlar: Başvuruları izleme, işe alım uzmanlarıyla etkileşimleri yönetme ve tüm kariyer fırsatlarını düzenli tutma için CRM tarzı bir sistem isteyen iş arayanlar

7. ClickUp Görev Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Görev Listesi Şablonu ile iş başvurularınızı ve takip görevlerinizi net, öncelikli bir liste halinde düzenleyin.

Çok sayıda başvuru gönderiyor, mülakatlara katılıyor ve takip işlemlerini takip ediyorsanız, işler hızla başa çıkılamaz hale gelebilir. ClickUp Görev Listesi Şablonu, her adımı uygulanabilir görevlere ayırmanıza yardımcı olarak her şeyi yönetmeyi kolaylaştırır. Bekleyen, devam eden ve tamamlanan işleri basit bir şekilde harita edebilirsiniz.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

ClickUp'ın Liste Görünümü ile başvuruları düzenleyin ve her rol, son başvuru tarihi ve bir sonraki adım bir bakışta görün.

Özgeçmişleri, kapak mektuplarını ve notları doğrudan görevlerin içine ek dosya olarak ekleyerek görüşmeler veya mülakatlar sırasında hızlı erişim sağlayın.

Özel Alanları kullanarak her başvuruyu şirket, iş rolü veya öncelik düzeyine göre etiketleyin.

✅ İdeal olanlar: İş aramalarını basit bir kontrol listesine dönüştürmek isteyen iş arayanlar ve öğrenciler, böylece her başvuru, mülakat ve takip işlemleri karışıklık olmadan izlenebilir.

8. ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Alışkanlık İzleme Şablonu ile günlük alışkanlıklarınızı ve rutinlerinizi izleme yaparak iş arama sürecinde tutarlılık sağlayın.

ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu sadece günlük rutinlerle ilgili değildir; aynı zamanda akıllı bir iş başvurusu izleme şablonu olarak da kullanılabilir. Esnek yapısı sayesinde, gönderdiğiniz tüm başvuruları listeye alabilir, yanıtları takip edebilir, takip için son tarihler ayarlayabilir ve iş arama sürecinde motivasyonunuzu koruyabilirsiniz.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Özel Durumlar (ör. Başvuru Yapıldı, Mülakat Planlandı, Teklif Alındı) kullanarak başvuru aşamalarını izleme.

Şirket adı, rol, başvuru tarihi ve işe alım sorumlusunun iletişim bilgisi gibi Özel Alanlar ile ayrıntıları ekleyin.

İlerleme çubukları ve Liste/Tablo Görünümleri ile ilerlemenizi görselleştirin ve her aşamada kaç başvuru olduğunu görün.

ClickUp Otomasyonları ile hatırlatıcıları otomatikleştirin, işe alım uzmanlarıyla iletişimi sürdürün ve son başvuru tarihlerini asla kaçırmayın.

✅ İdeal olanlar: Başvuru sürecine yapı, hesap verebilirlik ve otomasyon getirmek ve aynı zamanda birden fazla fırsatı izleme stresini azaltmak isteyen iş arayanlar

💡 Bonus: ClickUp Brain, mülakatlara hazırlanmanıza da yardımcı olabilir. Görevlerinizden, belgelerinizden ve notlarınızdan bağlam bilgilerini alarak size anında cevaplar, alıştırma soruları ve hatta cevap taslakları sunar, böylece mülakatlara kendinizden emin bir şekilde girebilirsiniz. Mülakat hazırlığı için yapay zeka kullanmanın yollarını arıyorsanız, bu şablonlar hayatınızı değiştirecek. ClickUp Brain'in ipuçlarıyla bir sonraki mülakatınızı başarıyla geçin.

9. ClickUp Dönüm Noktası Tracker Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin İş arama sürecinin anahtar aşamalarını takip edin ve ClickUp Milestone Tracker şablonu ile başvuru ve mülakat hedeflere yönelik ilerlemenizi ölçün.

İş arama süreci, bir rol için mülakat aşamasında, bir diğeri için İK'nın geri bildirimi beklenirken, bir diğerine ise takip e-posta gönderilmesi gerektiğinde hızla karmaşık hale gelebilir. ClickUp Milestone Tracker Şablonu, özgeçmişinizi hazırlamaktan mülakatları tamamlamaya kadar her adım için net dönüm noktaları belirlemenize yardımcı olurken, aynı zamanda zaman çizelgelerini ve ilerlemeyi de yönetmenizi sağlar.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

ClickUp'ın ilerleme göstergelerini kullanarak, her başvuru aşamasında ne kadar ilerlediğinizi tam olarak görün ve tahminlerde bulunmanıza gerek kalmasın.

Bir adımın sizin sorumluluğunuzda olup olmadığını veya işe alım uzmanının geri bildirimini bekleyip beklemediğinizi izlemek için sahiplik alanları atayın.

Hızlı filtreleme ve izleme için başvuruları şirket, rol türü veya işe alım sürecinin aşamasına göre etiketlemek için dönüm noktası etiketleri ekleyin.

✅ İdeal olanlar: İlerlemelerini dönüm noktaları olarak görmek isteyen iş arayanlar, böylece her başvuru, mülakat ve son başvuru tarihi işe girmeye bir adım daha yaklaştıklarını hissederler.

10. ClickUp Takip E-posta Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takip E-posta Şablonu ile zamanında ve kişiselleştirilmiş işe alım iletişimi gönderin.

ClickUp Takip E-posta Şablonu, iş aramanız için kişisel bir asistanınız varmış gibi. İletişimde olduğunuz birçok işverenle özel takip mesajları hazırlamanıza yardımcı olur. ClickUp ağır işi üstlenirken, siz enerjinizi mülakatlara ve hayalinizdeki işi kapmaya odaklayabilirsiniz.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

ClickUp görevleri ve alt görevlerini kullanarak her iş başvurusu takibinin tam durumunu ve önceliğini izleme.

ClickUp Belge'de kontrol listeleri oluşturarak her takip e-postasının doğru ayrıntıları ve üslubu içermesini sağlayın.

Tutarlı ve profesyonel iletişim için takip e-postalarını önceden planlayın.

ClickUp'ta hatırlatıcıları otomatikleştirerek bekleyen cevapları veya gecikmiş işe alımcı yanıtlarını asla unutmayın.

✅ İdeal olanlar: İş arayanlar, kariyer değişikliği yapmak isteyenler ve iş başvurularının takibini yönetmek için net, stressiz bir sistem isteyen profesyoneller.

ClickUp ile İş Arama Sürecini Kolaylaştırın

Doğru rol bulmak zorlu bir iştir, ancak doğru araçlarla kontrolü elinizde tutabilirsiniz. Notion şablonları iyi bir başlangıç noktası sağlar, ancak ClickUp, gelişmiş görünümler, Özel Alanlar ve yerleşik ş Akışları ile iş başvurusu izlemeyi bir üst seviyeye taşır.

ClickUp ile başvurular, mülakatlar, özgeçmişler ve takip işlemleri dahil her şeyi tek bir net sistemde tutabilirsiniz.

ClickUp'ın şablonları, yeni başlayanlar için yeterince esnek ve deneyimli iş arayanlar için yeterince güçlüdür. Düzenli kalmak için ihtiyacınız olan yapıyı ve bunu kendinize göre özel yapabilme imkanını elde edersiniz.

Odaklanmanızı ve düzenli kalmanızı sağlayacak sorunsuz ve kolay bir yol arıyorsanız, ClickUp sizi bir sonraki rolinize ulaşmanın her adımında yönlendirmek için tasarlanmıştır.

ClickUp'a bugün kaydolun!