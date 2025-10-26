daha Akıllı Planlama ve Kişisel Verimlilik için En İyi 10 Martin AI Alternatifi

Martin AI gibi araçlar sizi son dakika plan değişikliklerinden kurtarır. Ancak, bazı kullanıcılar planlama önerilerini biraz fazla katı buluyor ve gerçek hayattaki önceliklere uydurmak için etkinlikleri manuel olarak değiştirmek zorunda kalıyor.

Diğerleri ise entegrasyonların sınır olduğunu ve günlük olarak kullandıkları tüm araçlarla bağlantı kurmayı zorlaştırdığını düşünüyor. Bu nedenle, bilgi aramak ve birden fazla araçtan görevleri birbirine bağlamak zorunda kalıyorlar ve iş yükünün artması nedeniyle değerli zamanlarını kaybediyorlar.

Artık bir alternatif aramanın ve bir verimlilik aracında sizin için gerçekten önemli olan şeyleri düşünmenin zamanı geldi. İster daha sıkı veri güvenlikliği, ister son dakika sürprizlerini önlemek için akıllı doğrulama adımları, ister akıllı görev yönetimi arıyor olun, kullanım amacınıza uygun bir araç bulacaksınız.

Bu blogda, işinize uyum sağlayan en iyi Martin AI alternatiflerini keşfedeceğiz. 🚀

Neden Martin AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Martin AI, sadeliği ile övgü toplasa da, ileri düzey kullanıcıların ihtiyaç duyduğu düzeyde performans gösterememektedir. İşte Martin AI alternatifine geçmeyi düşünebileceğiniz nedenler:

karmaşık otomasyonu kısıtlar: *Basit yapılacak liste ve basit görevlerde en iyi performansı gösterir, çok katmanlı veya mantık ağırlıklı ş akışlarında genellikle yetersiz kalır

Erken aşama gibi görünüyor: Kullanıcılar, bu deneyimi üretim aşamasına hazır bir araçtan çok alfa veya erken beta sürümüne yakın olarak tanımlıyor

Hatalar var: Temel özellikler öngörülemez şekilde davranabilir, hatalar verebilir ve rutin kullanımı aksatabilir

güvenilirlik sorunları: *AI arama gibi yüksek potansiyelli özellikler genellikle beklendiği gibi iş yapmaz, bu da onları profesyonel kullanım için güvenilmez kılar

*kullanıcı geri bildirimlerine büyük ölçüde dayanır: Sürekli geliştirme, erken benimseyenlerin sorunları bildirmelerine ve ürün yönünü gerçek zamanlı olarak şekillendirmelerine bağımlıdır

👀 Biliyor muydunuz? 1974 ile 1980 yılları arasında, AI alanı "AI Kışı" olarak bilinen ilk büyük gerilemeyi yaşadı. Erken dönem araştırmaların beklentileri karşılayamaması ve hayal kırıklığı yaratan sonuçları nedeniyle finansman, kamu ilgisi ve hükümet desteğinde dramatik bir düşüş yaşandı.

Martin AI Alternatiflerine Genel Bakış

Derinlemesine bir analize geçmeden önce, en iyi Martin AI alternatiflerini karşılaştıralım.

Kullanılacak En İyi Martin AI Alternatifleri

Martin AI, potansiyeli nedeniyle büyük ilgi uyandırmıştır. Ancak, onu çok basit buluyorsanız, birçok güvenilir alternatif bulunmaktadır.

Bazılarına göz atalım.

1. ClickUp (AI destekli otomasyon ve işbirliği ile iş yönetimi için en iyisi)

ClickUp AI Bilgi Yönetimi ile görevler, takım ilerlemesi ve daha fazlası hakkında içgörüler edinin

Takımların yazma, not alma, planlama ve beyin fırtınası için birden fazla AI aracını aynı anda kullandığı bir çağda, ClickUp, AI'nın yayılmasını önleyerek öne çıkıyor —çok fazla bağlantısız AI uygulamasının kullanılmasıyla ortaya çıkan parçalanma.

Beyin fırtınası için Martin, toplantı notları için Otter.ai ve planlama için Google Takvim gibi ayrı araçlara güvenmek yerine, ClickUp her şeyi tek bir çatı altında toplar.

clickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren *dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır ve tümü, daha hızlı ve akıllı iş yapmanıza yardımcı olan AI ile desteklenir.

ClickUp Brain, çalışma alanınızı tamamen AI destekli bir motora dönüştürür. İşinizin bağlamını, ulaşmak istediğiniz hedefleri, yönettiğiniz projeleri ve kullandığınız belgeleri anlar.

Doğal dilde ClickUp Brain'e komut vererek çalışma alanınızdan bilgi toplayın

Brain'in AI Bilgi Yöneticisi görevlerden, belgelerden ve sohbetlerden bilgi alarak size tam bağlam içinde anında ve doğru cevaplar verir. Özetler, karar geçmişleri veya belirli sayılar oluşturmasını isteyebilir ve saniyeler içinde cevap alabilirsiniz.

Ayrıca, AI Project Manager otomatik olarak zaman çizelgeleri oluşturur, görevleri atar, riskleri tahmin eder ve proje güncellemelerini özetler. Örneğin, bir ürün lansmanı yönetiyorsanız, pazarlama zaman çizelgesi oluşturmasını, takımın uygunluğuna göre görevleri atamasını ve riskli son teslim tarihlerini işaretlemesini isteyebilirsiniz.

Çalışma alanınızdan görev bilgilerini ve özetleri çıkarın, karmaşık ş akışlarını tanımlayın ve ClickUp Brain ile proje planları oluşturun

İçerik ve iletişim ağırlıklı roller için, AI Writer birkaç nottan yola çıkarak blog yazıları, özetler veya kampanya planları için ilk taslakları oluşturabilir. Bu AI kişisel asistan, rolünüze uyum sağlar, böylece her yanıt size özel olarak hazırlanır.

ClickUp Brain ile fikirler üretin, içerik oluşturun ve taslakları geliştirin

Tekrarlayan işleri ortadan kaldırmak için ClickUp Otomatik Pilot Ajanları kullanabilirsiniz. Takımınızın ve ihtiyaçlarının özel olarak AI asistanları tasarlayabilirsiniz. Önceden oluşturulmuş ajanların aksine, Özel Ajanlar ClickUp içinde kendi tetikleyicilerinizi, koşullarınızı ve eylemlerinizi tanımlamanıza olanak tanır.

Örnek olarak, bir geliştirici bir özelliği "Test için Hazır" olarak işaretlediğinde, özel ajansınız bunu bir QA mühendisine atayabilir ve görev durumunu güncelleyebilir.

ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanlarını yapılandırarak etkinlikleri izleyin ve talimatlarınıza göre hareket edin — kod yazmaya gerek yok

Takımınız ClickUp dışındaki araçları da kullanıyorsa , Brain MAX hepsini birbirine bağlayan bir AI masaüstü uygulamasıdır.

Çalışma Alanınızda ve entegre araçlarda arama yapmanızı, premium harici AI modelleri (GPT, Gemini veya Claude gibi) kullanmanızı ve Talk to Tex ile ellerinizi kullanmadan, her yerden sesinizle sorular sormanızı, dikte etmenizi ve işlerinizi komut etmenizi sağlar.

daha fazla bilgi için bu video'yu izleyin: *

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırları

Bazı kullanıcılar, kapsamlı özellikleri ve özel özelleştirme seçenekleri nedeniyle zorlu bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:

ClickUp, çalıştığım en esnek ve güçlü proje yönetimi aracıdır. WRKSTN'nin kurucusu olarak, ajansların ve yaratıcı takımların operasyonlarını kolaylaştırmalarına yardımcı oluyorum ve ClickUp bu konuda çok önemli bir rol oynuyor. Görev türlerinden otomasyonlara kadar her şeyi özelleştirme yeteneği, gösterge panelleri, formlar ve şimdi de ClickUp Brain gibi araçlarla birleştiğinde, herhangi bir ş Akışı için ölçeklenebilir, verimli sistemler oluşturabiliyorum. Ayrıca, platformun bu kadar hızlı gelişmeye devam etmesini çok seviyorum.

ClickUp, çalıştığım en esnek ve güçlü proje yönetimi aracıdır. WRKSTN'nin kurucusu olarak, ajansların ve yaratıcı takımların operasyonlarını kolaylaştırmalarına yardımcı oluyorum ve ClickUp bu konuda çok önemli bir rol oynuyor. Görev türlerinden otomasyonlara kadar her şeyi özel yapma yeteneği, gösterge panelleri, formlar ve şimdi de ClickUp Brain gibi araçlarla birleştiğinde, herhangi bir ş Akışı için ölçeklenebilir, verimli sistemler oluşturabiliyorum. Ayrıca, platformun bu kadar hızlı gelişmeye devam etmesini çok seviyorum.

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %29'u darboğazların çok geç keşfedildiğini söylüyor, ancak sadece %12'si bunları önlemek için otomatik durum raporlarını kullanıyor. Bu gecikmenin bir bedeli vardır. Bir görev işaretlendiğinde, genellikle ilerlemeyi blok etmeye başlamıştır bile. Gerçek şu ki, darboğazlar büyük başlamaz, görünmez başlar. ClickUp Brain, bağımlılıkları proaktif olarak takip etmenize, güncellemeleri izlemenize ve riskleri gerçek zamanlı olarak işaretlemenize yardımcı olabilir. Görevler durduğunda, son tarihler değiştiğinde veya iş yükü arttığında anlık durum raporları ve akıllı uyarılar oluşturmak için kullanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Finastra, ClickUp'ın birleşik çalışma alanı sayesinde işbirliğinde %30 artış ve GTM verimliliğinde %40 büyüme kaydetti.

2. Jasper (AI destekli pazarlama ve içerik oluşturma için en iyisi)

jasper aracılığıyla

Martin AI daha geniş kapsamlı asistan benzeri fonksiyonları yerine getirirken, Jasper AI yazma ve iletişim ihtiyaçlarınızı karşılamaya odaklanır. Jasper Chat, ş Akışı, Brand Voice, Document Düzenleyici ve AI içerik yazarı şablonları gibi anahtar araçları, Martin AI'nın uzmanlaşmadığı türden görevleri üstlenmenizi sağlar.

Jasper Chat, fikirler üzerinde beyin fırtınası yapabilir, revize edebilir veya genişletebilir ve Brand Voice, ton ve stil tutarlılığını sağlar. Ayrıca, ş Akışı, her seferinde komut istemlerini yeniden oluşturmaya gerek kalmadan taslakları tanımlanmış aşamalardan geçirmeyi sağlar ve Document Düzenleyici, farklı biçimlerde ortak yazma, ortak düzenleme veya metinleri iyileştirme imkanı sunar.

Toplantıları, takipleri veya karmaşık görev bağımlılıklarını otomasyonlandırmaz, ancak içerik ağırlıklı roller için çoğu ihtiyacı karşılar.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Jasper Audiences ile hedefli kampanyalar başlatın, her mesajı ince ayar yapın

Jasper Studio ve Canvas ile AI'yı kullanarak uzun form içerik oluşturmak ve fikirleri görsel olarak düzenlemek dahil olmak üzere görevlerin otomasyonunu gerçekleştirin

Daha iyi görünürlük için yerleşik Surfer SEO entegrasyonu ile SEO için optimize edin

Jasper sınırları

Görüntü oluşturucu basittir ve diğer AI araçları gibi bu araç da gerçekleri ve veri noktalarını çarpıtır

Jasper fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (1.840'dan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Jasper hakkında ne diyor?

Bir inceleme bunu şu şekilde ifade ediyor:

Yüksek dönüşüm oranına sahip satış metinlerini BENİM SES TONUMLA yazar. Metinler gerçekten benim sesim gibi geliyor. Eskiden günlerce uğraşıp ertelediğim e-postaları, sosyal medya gönderilerini ve reklamları artık dakikalar içinde yazabiliyorum. Tüm zor işleri benim yerime yapıyor ve ben de metin yazarı tutmak zorunda kalmıyorum.

Yüksek dönüşüm oranına sahip satış metinlerini BENİM SES TONUMLA yazar. Metinler gerçekten benim sesim gibi geliyor. Eskiden günlerce uğraşıp ertelediğim e-postaları, sosyal medya gönderilerini ve reklamları artık dakikalar içinde yazabiliyorum. Tüm zor işleri benim yerime yapıyor ve ben de metin yazarı tutmak zorunda kalmıyorum.

👀 Biliyor muydunuz? 1956 yılında Allen Newell, Herbert Simon ve J. C. Shaw, ilk AI programı olan Logic Theorist'i yarattı. Bu, yapay zekanın doğuşunu işaret etti, çünkü bu terimin ortaya çıkmasına katkıda bulundular.

📚 Ayrıca okuyun: En iyi Jasper AI alternatifleri ve rakipleri

3. Microsoft Copilot Studio (Microsoft ekosisteminde özel copilotlar oluşturmak için en iyisi)

via Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio, profesyonellerin minimum teknik uzmanlıkla AI destekli ajanlar oluşturup dağıtmasına olanak tanıyan düşük kodlu bir platformdur. Martin AI, otonom görev yürütme ve entegrasyonlara odaklanırken, Copilot Studio Microsoft'un ekosisteminin güçlü yönlerini ekler.

Dahili araçlara 1.500'den fazla önceden oluşturulmuş bağlayıcı, Bilgi Kaynakları aracılığıyla doğrudan yanıtlar ve Microsoft Purview aracılığıyla kurumsal düzeyde yönetişim elde edersiniz.

Konular, Slot Doldurma ve Varlıklar gibi bileşenler tarafından desteklenen doğal dil komutları ve görsel diyalog akışları aracılığıyla işler. Bu, geliştirici olmayanların iş akışlarını otomasyon edebilen, verileri alabilen ve çok adımlı konuşmalara katılabilen yapılandırılmış, bağlam farkında AI ajanları oluşturabileceği anlamına gelir

Microsoft Copilot Studio'nun en iyi özellikleri

Dil modelleri, talimatlar, bilgiler, eylemler, girdiler ve tetikleyiciler kullanarak çok adımlı görevleri yönetmek için ajan asistanlar oluşturun

Gelişmiş komut istemi ve eklenti yönetimini kullanarak üretken AI komut istemi şablonları tasarlayın ve test edin

SAP, Salesforce, Workday, ServiceNow ve daha fazlası gibi sistemlere 1.000'den fazla önceden oluşturulmuş konektörle ş akışlarını kolaylaştırın

Microsoft Copilot Studio sınırları

Excel'de yanlış sonuçlar üretir, bu da kullanıcıların aynı soruyu birden fazla sorguda yeniden formüle etmelerine neden olur

Microsoft Copilot Studio fiyatlandırması

Kullandıkça öde seçeneği

Copilot Studio: 25.000 Copilot Kredisi/ay için 200,00 $, yıllık ödeme

Microsoft Copilot Studio puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Microsoft Copilot Studio hakkında ne diyor?

Gerçek bir kullanıcıdan kısa bir alıntı:

Copilot bana saatlerce zaman kazandırıyor ve karmaşık görevler ve analizlerde bana yardımcı olarak, müşterilerime eskisinden daha fazlasını sağlayıcı olmama olanak sağlıyor.

Copilot bana saatlerce zaman kazandırıyor ve karmaşık görevler ve analizlerde bana yardımcı olarak, müşterilerime eskisinden daha fazlasını sağlayıcı olmama olanak sağlıyor.

📚 Ayrıca Okuyun: En İyi Microsoft Copilot Alternatifleri ve Rakipleri

4. Notion AI (Notion içinde verimliliği ve dokümantasyonu geliştirmek için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion çalışma alanında çalışan yoğun asenkron takımlar için Notion AI, günlük görevleri yönetmek için kullanışlıdır. Bu araç, Martin AI gibi takviminizi yönetmek veya e-posta takiplerini otomasyonlaştırmak için tasarlanmamıştır. Ancak, en büyük zorluğunuz düzenli kalmak ve yazılı işleri daha hızlı tamamlamaksa, Notion AI size yardımcı olabilir.

Toplantı notları için AI kullanmanıza ve dağınık beyin fırtınası oturumlarını kısa özetlere dönüştürmenize olanak tanır. Uzun bir belgeyi incelemekten sıkıldığınızda, /ask AI komutunu kullanarak önemli noktaları çıkarmasını isteyebilirsiniz.

Notion düzenleyici içinde sorunsuz bir şekilde işler; burada, uygulamalar arasında geçiş yapmadan tonu iyileştirebilir, gramer hatalarını düzeltebilir, içeriği çevirebilir veya dağınık notları yeniden biçimlendirebilirsiniz. AI, çalışma alanınızda bağlam farkındadır, bu nedenle çıktıları oluştururken doğrudan mevcut sayfalarınızdan ve bağlantılı belgelerinizden yararlanır.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

İçeriği kategorilere ayırın, SSS'ler oluşturun ve aranabilir bilgi tabanları oluşturun

Notion AI'nın metin oluşturucusuyla blog gönderileri, e-postalar veya proje açıklamaları gibi içerikler oluşturun

Bağlamı bozmadan farklı diller arasında metin çevirisi yapın

Notion AI sınırları

Bazı otomasyonlar öngörülemez şekilde iş yapar; örneğin, tekrarlayan sayfa oluşturma otomasyonları tetikleyici değildir

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.600'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

Bir yorumcuya göre:

Notion AI harika! Artık beyin fırtınası yapmak, toplantı notlarını özetlemek, yazılarımı düzeltmek veya yazdıklarımın tonunu değiştirmek için uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda değilim, çünkü AI bunu sizin için yapıyor ve her şey tek bir yerde.

Notion AI harika! Artık beyin fırtınası yapmak, toplantı notlarını özetlemek, yazılarımı düzeltmek veya yazdıklarımın tonunu değiştirmek için uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda değilim, çünkü AI bunu sizin için yapıyor ve her şey tek bir yerde.

👀 Biliyor muydunuz? Üretken AI, trilyon dolarlık bir değişimdir. McKinsey'e göre, Gen AI uygulamaları her yıl küresel ekonomiye 4,4 trilyon dolar katkı sağlayabilir.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Notion AI Alternatifleri ve Rakipleri

5. NotebookLM (AI destekli araştırma ve bilgi yönetimi için en iyisi)

notebookLM aracılığıyla

NotebookLM, Google'ın kendi içeriğinizden hızlı bir şekilde bilgi çeken araştırma ve özetleme aracıdır. Tamamen yüklediğiniz materyallerden (PDF'ler, strateji belgeleri, röportaj transkriptleri veya yönetim kurulu sunumları gibi) iş yapar ve bilgileri anlamanıza ve düzenlemenize yardımcı olur.

Belgeleriniz girildikten sonra, ona sorular sorabilir, özetler isteyebilir veya zaten "bildiği" bilgilere dayanarak yeni içerik oluşturabilirsiniz. Ayrıca, AI tarafından oluşturulan tüm içgörüler için kaynak dosyaya ve konuma geri bağlantı veren satır içi alıntılar sunar.

Ayrıca, ilgili belgeleri not defterlerinde gruplandırarak içeriği takım, proje, sprint veya nesne bazında yönetebilirsiniz.

Martin AI ş akışlarını otomasyonlaştırmaya odaklanırken, NotebookLM bilgi işleri için özel olarak tasarlanmıştır. Bu da onu, verilerinden anlam ve bağlantılar çıkarmak isteyen araştırmacılar, stratejistler ve içerik ağırlıklı takımlar için çok uygun hale getirir.

NotebookLM'nin en iyi özellikleri

Karmaşık konuları inceleyin ve Zihin Haritaları ile not defterleri içindeki bağlantıları keşfedin

Çalışma kılavuzları, özetler ve sohbet yanıtları dahil olmak üzere 50'den fazla dilde çıktı oluşturun

Bilginizi genişletmek için tamamlayıcı kaynaklar için otomatik önerilerle PDF'leri ve görüntüleri analiz edin

NotebookLM sınırları

Bazen cevaplar, özellikle materyaliniz teknik olduğunda, biraz fazla genel veya yüzeysel gelebilir

NotebookLM fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

NotebookLM puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: Not Alma için En İyi NotebookLM Alternatifleri

6. Celoxis (Kurumsal düzeyde proje portföy yönetimi için en iyisi)

celoxis aracılığıyla

Celoxis, çok aşamalı girişimleri yöneten kurumsal firmalar için bir proje ve portföy yönetim platformudur . Otomatik planlama, projeler arası bağımlılıklar ve kritik yol analizi özelliklerine sahip Gantt grafikleriyle , yerleşik kapasite planlama, beceri tabanlı filtreleme ve gerçek zamanlı iş yükü dengelemeyle kaynakları yönetebilirsiniz.

Martin AI otomasyona yoğun bir şekilde odaklanırken, Celoxis doğal dil sorguları için bir AI asistanı olan Lex'i sunar. Martin AI'ya benzer şekilde, riskleri ortaya çıkarmak, kaynakları yeniden dengelemek, zaman çizelgelerini tahmin etmek veya personel planları oluşturmak için ona talepte bulunabilirsiniz. Aradaki fark, Lex'in doğrudan Celoxis gösterge panellerine bağlanarak size anında, bağlamsal veriler sunmasıdır.

Platform ayrıca yerleşik bütçeleme, gelir tahmini, marj izleme ve özel KPI raporlama özellikleri sunar. Gelişmiş plan, AI destekli kararlar ve finansal kontrolün bir araya geldiği bu platform, büyük ölçekli projeler için iyi bir seçimdir.

Celoxis'in en iyi özellikleri

Özel sıralama mantığıyla web formları, e-postalar ve elektronik tablolar aracılığıyla proje alımını otomasyonla gerçekleştirin ve taleplerin önceliğini belirleyin

Kaynak kullanılabilirliği, görev bağımlılıkları, gecikmeler ve önceliklere göre ayarlanan gelişmiş planlama ile dinamik proje planları oluşturun

Olasılık, etki ve özel risk parametrelerini değerlendiren görsel gösterge panelleri kullanarak riskleri yönetin

Celoxis sınırları

Mobil cihazlar için optimize edilmiş bir web arayüzü olsa da, Celoxis yerel bir mobil uygulama sunmamaktadır, bu da hareket halindeyken görevleri yönetmesi gereken kullanıcılar için sınırlayıcı olabilir

Celoxis fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Essential: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 45 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Celoxis puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (360'tan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (310+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Celoxis hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şu geri bildirimi paylaşım yaptı:

Celoxis, görev planlamadan kaynak tahsisine, zaman çizelgelerinden özel raporlamaya kadar her şeyi yöneten kapsamlı bir proje yönetimi ortamı sunar. Gantt grafiklerinin sezgisel olması, gerçek zamanlı gösterge panellerinin KPI izleme için büyük bir artı olması ve özel ş Akışlarının proje süreçlerini şirket operasyonlarıyla uyumlu hale getirmeye yardımcı olması, Celoxis'in sunduğu proje yönetiminin kalitesini ortaya koyar.

Celoxis, görev planlamadan kaynak tahsisine, zaman çizelgelerinden özel raporlamaya kadar her şeyi yöneten kapsamlı bir proje yönetimi ortamı sunar. Gantt çizelgeleri sezgiseldir, gerçek zamanlı gösterge panelleri KPI'ları izlemek için büyük bir artıdır ve özel iş akışları, proje süreçlerini şirket operasyonlarıyla uyumlu hale getirmeye yardımcı olur.

🧠 Eğlenceli Bilgi: 1966 yılında, MIT profesörü Joseph Weizenbaum dünyanın ilk sohbet robotu olan Eliza'yı yarattı. Psikoterapist rolünde olan Eliza, kullanıcı girdilerine basit kurallar uygulayarak konuşmayı taklit ediyordu. Pygmalion'daki Eliza Doolittle'dan adını alan bot, modern AI modelleri ortaya çıkmadan çok önce, dilin tek başına zekayı nasıl simüle edebileceğini gösterdi.

7. STAN AI (Gerçek zamanlı yönetici gösterge paneli ve AI içgörüleri için en iyisi)

via STAN AI

Özellikle emlak ve topluluk yöneticileri için geliştirilen STAN AI, Martin AI'ya alternatif bir niş üründür. Genel proje otomasyonu yerine, sakinlerle iletişim ve hizmet taleplerine odaklanır.

AI araçları paketi olarak sunulan Textbot, e-posta, Web Sohbet ve Voice, AI aracı, sakinlerin mesajlarına anında yanıt verir, olanakları rezerve eder ve insan müdahalesi olmadan bakım taleplerini işler.

AI sanal asistanı, Buildium, eUnify, Frontsteps, VMS ve daha fazlası gibi mevcut mülk yönetim yazılımlarınızla entegre olur. Sakinler hesap bilgilerini kontrol edebilir, tesis rezervasyonları planlayabilir ve hizmet taleplerini doğrudan gönderebilirken, STAN bunları PMS'nize yönlendirir ve sakinleri durum hakkında bilgilendirir.

STAN AI'nın en iyi özellikleri

600'den fazla ş akışı entegrasyonunu yapılandırın ve STAN Turbo'nun AI motoruyla Google Yorumlarına yanıt verme gibi tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirin.

Şirketinizin markasına uyacak şekilde beyaz etiket seçenekleriyle chatbot görünümünü özel olarak ayarlayın.

AI kişilikleri, emojiler, bağlamsal yorumlama ve çok kanallı iletişim gibi özelliklere erişin.

STAN AI sınırları

Kurulum zaman alıcıdır

STAN AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

STAN AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar STAN AI hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

STAN AI'yı ayarladıktan ve sakinlerinize bu konuda bilgi verdikten sonra, günlük olarak alınan telefon ve e-posta sayısını azaltmak açısından çok yararlı olabilir.

STAN AI'yı ayarladıktan ve sakinlerinizi bu konuda bilgilendirdikten sonra, günlük olarak alınan telefon ve e-posta sayısını azaltmak açısından çok yararlı olabilir.

8. Zendesk AI (AI destekli müşteri desteği otomasyonu için en iyisi)

Zendesk aracılığıyla

Genellikle AI Copilot olarak anılan Zendesk AI, Zendesk Çözüm Platformuna entegre edilmiştir. Martin AI gibi, gerçek zamanlı öneriler ve otomasyon ile ş akışlarını hızlandırır. Ancak Martin daha geniş kapsamlıyken, Zendesk AI müşteri desteği için özelleştirilmiştir.

Biletleri duygu, dil ve niyet açısından analiz eder ve anında yanıtlar, eylemler veya bilgi makaleleri önerir. Akıllı triyaj özelliği, talepleri otomatik olarak kategorize eder ve aciliyet veya konuya göre yönlendirerek yanıt sürelerini kısaltır.

Daha üst düzey planları tercih ederseniz, bilet özetleme, duygu tahmini ve geçmiş eğilimlere dayalı makro önerileri gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Zendesk AI'nın en iyi özellikleri

Cevap taslağı oluşturma, yanıtları yeniden ifade etme ve üslup ayarlama gibi AI destekli önerilerle temsilcilerinizi güçlendirin.

Generative AI Search ve semantik arama özellikleriyle özel self servisini iyileştirin.

Gerçek zamanlı analizler ve içgörüler kullanarak bilet eğilimlerini ve müşteri duyarlılığını izleyin ve hizmet ş akışlarını optimize edin.

Zendesk AI sınırları

Yönetici ayarları, özellikle gelişmiş ş Akışları veya otomasyon kuralları ayarlarken biraz karmaşık veya sezgisel olmayan bir his verebilir.

Zendesk AI fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Müşteri desteği Destek ekibi: Kullanıcı başına aylık 25 $ Suite Team: Kullanıcı başına aylık 69 $ Suite Professional: Kullanıcı başına aylık 149 $ Suite Enterprise: Kullanıcı başına aylık 219 $

Zendesk AI puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (4.060+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zendesk AI hakkında ne diyor?

Gerçek bir kullanıcının kısa yorumu:

Zendesk, şimdiye kadar çalıştığım en iyi bilet yönetimi araçlarından biridir. Seçenekler arasında gezinmek, gösterge paneli, entegre uzantıları kullanarak ortakları aramak ve bilet özeti için AI kullanmak, hepsi çok kolay ve anlaması bir dakikalık bir iş. Ofis ortamında performans kesinlikle iyi ve ortam da güvenliklidir.

Zendesk, şimdiye kadar çalıştığım en iyi bilet yönetimi araçlarından biridir. Seçenekler arasında gezinmek, gösterge paneli, entegre uzantıları kullanarak ortakları aramak ve bilet özeti için AI kullanmak, hepsi çok kolay ve anlaması bir dakikalık bir iş. Ofis ortamında performans kesinlikle iyi ve ortam da güvenliklidir.

9. Qodo (kod gerektirmeyen AI ş Akışı ve otomasyon için en iyisi)

via Qodo

Martin AI gibi, Qodo AI de işi hızlandırmak için otomasyonu kullanır, ancak kod kalitesi ve teslimat süreçlerine odaklanır. IDE veya CI süreçlerinizde kod oluşturma, test oluşturma ve çekme isteği geri bildirimi için Qodo Gen, Qodo Birleştir ve Qodo Komut sunar.

Ajan çerçevesi, CI/CD, sorun önceliklendirme veya teknik borç izleme için çok adımlı ajanlar oluşturmanıza olanak tanır. Ajanları terminalden, webhook'lar aracılığıyla veya bir web kullanıcı arayüzünde çalıştırabilirsiniz. Bu, Qodo AI'yı yazılım geliştirme sürecinin bir parçası olarak AI isteyen takımlar için iyi bir seçenek haline getirir.

Qodo'nun en iyi özellikleri

Qodo ajanları IDE, terminal veya Git platformunuzda çalışırken sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Benzersiz görev otomasyonu için ajanlar oluşturmanıza ve uyarlayabilmenize olanak tanıyan Qodo Komutuyla AI ş Akışı otomasyonlarını özel olarak özelleştirin

Popüler IDE'ler (VSCode, JetBrains), Git platformları ve diğer araçlar için entegrasyonlar ile mevcut yığınınızla entegre edin

Qodo sınırları

Kullanıcılar, test senaryolarının iş için birden fazla deneme yapmak zorunda kalmaktan şikayetçi

Qodo fiyatlandırması

Geliştirici: Ücretsiz

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 38 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Qodo puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Qodo hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Qodo, kodun bağlamını akıllıca anlar ve projeye özgü nüanslara sahiptir, bu da büyük bir fark yaratabilir. Sözdizimini anlamaya veya fonksiyon adlarını hatırlamaya harcanan zamanı azaltarak hem hızı hem de kod kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Qodo, kodun bağlamını akıllıca anlar ve projeye özgü nüanslara sahiptir, bu da büyük bir fark yaratabilir. Sözdizimini anlamaya veya fonksiyon adlarını hatırlamaya harcanan zamanı azaltarak hem hızı hem de kod kalitesini artırmaya yardımcı olur.

10. My AskAI (Belgelerden özel AI Soru-Cevap asistanları oluşturmak için en iyisi)

via My AskAI

My AskAI, SMS, sohbet, e-posta, WhatsApp ve Intercom, Slack ve Zendesk gibi araçlar üzerinden müşteri desteğini otomasyonla gerçekleştirir. Martin AI gibi, kendi içeriğinizle eğitilebilir, ancak AskAI daha çok çok kanallı kapsama alanına odaklanır.

Bilgi tabanınızdan, yardım makalelerinden ve web sitenizden öğrenir, ardından soruları anında yanıtlar. Gerektiğinde, AI otomasyon aracı insan temsilcilere sorunsuz bir şekilde devredilebilir, böylece güvenilirlikten ödün vermezsiniz.

Yerleşik konuşma analizi, tekrarlayan sorunlar, hatalar veya trend olan sorular hakkında size içgörü sağlar.

My AskAI'nin en iyi özellikleri

Belgeleriniz, SSS'leriniz veya bilgi tabanlarınızla aracı eğiterek sık sorulan soruların yanıtlarını otomasyon ile otomatikleştirin.

PDF'ler, web sayfaları, veritabanları veya bulut depolama gibi birden fazla veri kaynağında arama yaparak doğru bilgileri bulun.

Özelleştirilebilir erişim kontrolleriyle yanıtların paylaşımını gerçekleştirin ve yalnızca yetkili kullanıcılar hassas bilgileri görsün.

My AskAI sınırları

Kullanıcılar, iç belgelerin yüklenmesiyle ilgili sorunlardan şikayetçi.

My AskAI fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Pro: Aylık 149 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

My AskAI puanlarım ve yorumlarım

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

Gerçek kullanıcılar My AskAI hakkında ne diyor?

Bu yorumcunun görüşlerini okuyun:

Birçok küçük işlerle işim var ve bu, işe alım sürecini iyileştirebileceğimiz hızlı ve kolay bir yol. İşe alım belgelerinin tümüyle bağlantı kurarak, yeni takım üyelerinin dosyaları aramadan sorular sorup cevapları bulabilmelerini sağlıyor.

Birçok küçük işlerle işim var ve bu, işe alım sürecini iyileştirebileceğimiz hızlı ve kolay bir yol. İşe alım belgelerinin tümüyle bağlantı kurarak, yeni takım üyelerinin dosyaları aramadan sorular sorup cevapları bulabilmelerini sağlıyor.

👀 Biliyor muydunuz? 1981 yılında Japonya, insan benzeri muhakeme ve konuşma yeteneğine sahip bilgisayarlar geliştirmek için 850 milyon dolarlık bir yatırımla Beşinci Nesil Bilgisayar Projesi adlı iddialı bir girişim başlattı.

ClickUp'ı AI Verimlilik Ortağınız Yapın

Diğer Martin AI alternatifleri planlama, yazma veya hatırlatıcılar gibi belirli yönlere odaklanırken, ClickUp her şeyi tek bir uygulamasında birleştirir.

AI destekli Proje Yöneticisi görevleri günceller, hatırlatıcılar ayarlar ve ilerlemeyi izlerken, Bilgi Yöneticisi soruları anında yanıtlar.

Ayrıca, AI Writer farklı cihazlarda içerik taslağı oluşturmanıza, düzenlemenize ve özetlemenize yardımcı olur. Bunu Custom Agents ve Belge, Calendar, Hatırlatıcı ve Görünüm gibi araçlarla birleştirin ve kendiniz ve takımınız için eksiksiz bir çalışma alanı elde edin.

