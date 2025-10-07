Bugün Denemeniz Gereken En İyi Miro Tasarım Odaklı Düşünme Şablonları

Atölye çalışmaları stres yaratmak yerine fikirleri tetiklemelidir. Ancak, atölye çalışması düzenleyen herkes bu süreci bilir: önceki gece, müşteri aramaları, proje teslim tarihleri arasında koştururken aniden paniğe kapılırsınız: "Empati haritası şablonu nerede?" "Tahtayı kim hazırlıyor?" "Sprint planımız var mı?"

Bu yüzden şablonlar önemlidir. Kurulum sürecini kolaylaştırarak, yapışkan notları biçimlendirmek yerine sorunları çözmeye odaklanmanızı sağlarlar.

Bu blogda, atölye çalışmalarınızı yapılandırılmış bir şekilde başlatmak için en iyi Miro tasarım odaklı düşünme şablonlarını inceleyeceğiz ve ardından ClickUp şablonlarının bir adım daha ileri giderek bu atölye çalışmalarından elde edilen bilgileri projelere, zaman çizelgelerine ve teslim edilecek ürünlere nasıl dönüştürdüğünü göstereceğiz.

İyi bir Miro tasarım odaklı düşünme şablonu nedir?

Peki, ideal Miro tasarım odaklı düşünme şablonu nedir? Aşağıdaki özelliklere sahip bir şablon arayın:

Tüm tasarım odaklı düşünme aşamalarında net bir yapı ve akışla takımlara rehberlik eder

Özelleştirilebilir komut istemleri, çerçeveler ve bölümlerle bağlamınıza uyum sağlar

Tutarlı biçimlendirme, renkler, yazı tipi boyutları ve simgeler, resimler ve emojiler gibi görsel öğeler kullanarak görsel hiyerarşi ile okunabilirliği artırır

Yapışkan notlar, oylama ve zamanlayıcılar gibi platformun işbirliği araçlarını kullanarak katılımı artırın

Karşılaştırma ve eğitim geri bildirim anketleri için alan sağlar, böylece takımlar fikirleri daha etkili bir şekilde gruplandırabilir

Karar verme sürecine destek sağlamak için gerçek proje detayları, kullanıcı profilleri ve araştırma bulguları gibi bağlamsal referanslar ekler

🎥 Tasarım odaklı düşünme şablonu ile fikirleri topladıktan sonra, bir sonraki adım uygulamadır. Atölye çalışmalarını ve projeleri izlemek için ClickUp'ta bir proje yönetimi gösterge paneli oluşturmanın nasıl yapıldığını anlatan kısa bir video:

Miro Tasarım Odaklı Düşünme Şablonlarına Genel Bakış

📮 ClickUp Insight: Portföy kariyerlerinde, %17'si yaratıcı veya çeşitli işlerden motivasyon alır, %17'si ise insanlara öğretmek, koçluk yapmak veya mentorluk yapmak ister. Yaratıcılık ve bilgi paylaşımı burada el ele gidiyor gibi görünüyor. ClickUp ile fikirlerinizi somut varlıklara dönüştürebilirsiniz — ister bir kurs oluşturuyor, ister bir atölye tasarlıyor, ister başkalarına mentorluk yapıyor olun. Belge'leri ders planları hazırlamak, Beyaz Tahta'yı kavramları görsel olarak harita için kullanın. Bir sonraki oturumunuz için görsel mi ihtiyacınız var? Sadece tanımlayın, ClickUp'ın yapay zekası anında görüntüler veya diyagramlar oluştursun. ClickUp'taki Clips ile video odaklı kurslar bile kaydedebilirsiniz!

Tasarım Odaklı Düşünme için En İyi Ücretsiz Miro Şablonları

Miro tasarım odaklı düşünme şablonlarını ve anahtar özelliklerini inceleyelim.

1. Miro Tasarım Özeti Şablonu

miro aracılığıyla

Bu tasarım özeti şablonu, takımlara uygulamaya geçmeden önce yaratıcı projeler üzerinde uyum sağlamak için yapılandırılmış bir alan sunar.

Müşteri geçmişi, marka kılavuzları, hedefler ve rakipler gibi önemli ayrıntıları, herkesin katkıda bulunabileceği açık bölümler halinde düzenler. Bu, gereksinimleri önceden belirlemeyi, daha sonra yanlış anlaşılmaları azaltmayı ve tasarım çalışmalarının iş ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamayı kolaylaştırır.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Proje kapsamını ve nesnelerini baştan netleştirir

Müşteri beklentilerini ve anahtar çıktıları vurgular

Tasarım OKR'lerini , hedef kitleyi ve rekabeti tek bir yerde görünürlükte tutar

Geri bildirimleri ve girdileri merkezileştirerek gidip gelmeyi azaltır

Yaratıcı takımlar için tek bir doğru kaynak oluşturur

📌 İdeal kullanım alanları: Başlangıcı kolaylaştırmak ve maliyetli revizyonlardan kaçınmak isteyen ajanslar, serbest çalışanlar ve şirket içi tasarım takımları.

2. Miro Tasarım Sprint Kiti Şablonu

miro aracılığıyla

Bu tasarım odaklı düşünme şablonu, takımlara hızlı ve yapılandırılmış inovasyon atölyeleri düzenlemek için kullanıma hazır bir çerçeve sunar. Sıfırdan başlamak yerine, zorlukları harita yapmak, fikirler üretmek, çözüm prototipleri oluşturmak ve tasarım geri bildirimleri toplamak için net bir adım adım alan elde edersiniz.

Bu, görsel olarak içgörüler elde etmeyi, sprint günleri boyunca ilerlemeyi izlemeyi ve herkesi bir sonraki en iyi hamle üzerinde uyumlu hale getirmeyi kolaylaştırır.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Kurulum zahmeti olmadan kanıtlanmış bir sprint yapısı sağlar

Odaklanmış etkinliklerle problem çözmeyi hızlandırır

Çapraz fonksiyon takımlarını gerçek zamanlı olarak uyumlu hale getirir

Harita ve eskizleme yoluyla karmaşık fikirlerin görselleştirilmesine yardımcı olur

Önemli yatırımlar yapmadan önce hızlı testleri destekler

📌 İdeal kullanım alanları: Atölye planlaması için fikirleri hızlı bir şekilde doğrulaması ve riski azaltması gereken ürün takımları, girişimler ve inovasyon liderleri.

🧠 İlginç Bilgi: Stanford d.school, tasarım odaklı düşünceyi eğitim ve iş dünyasına kazandırmaya yardımcı oldu. Yaratıcı problem çözme becerisinin, seçkin birkaç kişiye özgü bir yetenek olarak değil, diğer beceriler gibi öğretilmesi gerektiğine inanıyorlardı.

3. Miro Uzaktan Tasarım Sprint Şablonu

miro aracılığıyla

Miro şablonu, dağıtım takımlarının işbirliğini veya ivmeyi kaybetmeden tam sprintler gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Standart sprint kitlerinden farklı olarak, bu şablon uzaktan iş için optimize edilmiştir.

Yapılandırılmış alıştırmalar, görsel panolar ve yerleşik geri bildirim döngülerini bir araya getirerek herkesin farklı zaman dilimlerinde uyumlu çalışmasını sağlar. Takımlar zorlukları harita, çözümler tasarlayabilir, fikirler üzerinde oylama yapabilir ve prototipleri test edebilir.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Eskiz, harita ve storyboard oluşturma için hazır alanlar içerir

Kararları hızlandırmak için oylama ve geri bildirim akışlarını entegre eder

Uzaktaki takımların sprint hedeflerine odaklanmasını ve uyum içinde çalışmasını sağlar

Sprint sırasında birden fazla platform arasında gidip gelmenin yarattığı kaosu ortadan kaldırır

📌 İdeal kullanım alanları: Hızlı hareket etmesi gereken uzaktan çalışan takımlar, karma organizasyonlar ve küresel ürün grupları.

4. Miro Kritik Tasarım İnceleme Sunum Şablonu

miro aracılığıyla

Bu temel araç, takımların karmaşık tasarım projelerini sunma ve değerlendirme sürecini kolaylaştırır. Tanıtımlar ve yönetici özetlerinden tasarım gereksinimlerine, süreç adımlarına ve anahtar sonuçlara kadar yapılandırılmış bir akış sağlar.

Temiz ve minimalist tasarımı, paydaşların slayt biçiminin değil, incelemenin özüne odaklanabilmelerini sağlar.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Toplantı gündemi , gereksinimler ve yönetici özeti için bölümler sunar

Keskin, dikkat dağıtan unsurlar içermeyen sunumlar için profesyonel ancak minimal bir estetik sağlar

Takımların riskler, çözümler ve izlenecek anahtar adımlar konusunda hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı olur

Saatlerce süren hazırlık işlerinden tasarruf ederken, şık ve tutarlı bir görünüm sağlar

📌 İdeal kullanım alanları: Paydaş incelemeleri, müşteri sunumları veya iç tasarım kontrol noktaları için hazırlık yapan ürün, mühendislik ve tasarım takımları.

5. Miro Tasarım Odaklı Düşünme: Empati Harita Şablonu

miro aracılığıyla

Miro'nun empati harita şablonu, kullanıcıların ihtiyaçları, duyguları ve davranışları hakkında daha derin içgörüler elde etmek için pratik bir tasarım odaklı düşünme aracıdır. Ekiplere yapılandırılmış bir çerçeve sunarak, kullanıcıların ne düşündükleri, hissettikleri, duydukları, gördükleri, söyledikleri ve yapacakları ile birlikte sıkıntıları ve kazanımları hakkında anahtar sorular sorar.

Bu bütünsel görünüm, daha empatik, insan odaklı tasarım kararları alınmasını sağlar ve takımların kullanıcı hakkında paylaşılan ve derin bir anlayış etrafında uyum içinde çalışmasını garanti eder.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Gizli motivasyonları, hayal kırıklıklarını ve fırsatları ortaya çıkaran yapılandırılmış ipuçlarını sağlayan sağlayıcıdır

Takımların varsayımların ötesine geçmesine ve gerçek kullanıcı bakış açılarını doğrulamasına yardımcı olur

Kullanıcı ihtiyaçları konusunda paydaşları uyumlu hale getirerek işbirliğini güçlendirir

Voltage Control tarafından tasarlanan zihinsel modeller için kanıtlanmış bir tasarım odaklı düşünme etkinliği sunar

📌 İdeal kullanım alanları: Karar verme sürecini empatiye dayandırmak ve kullanıcıların ilgisini çeken çözümler oluşturmak isteyen UX araştırmacıları, tasarımcılar, ürün takımları ve kolaylaştırıcılar.

🔍 Biliyor muydunuz? Tasarım odaklı düşüncenin en ünlü örneklerinden biri Airbnb'den geliyor. İlk zamanlarda, rezervasyon alamıyorlardı. Bu yüzden kurucular ev sahiplerini ziyaret etti, fotoğrafları iyileştirdi ve kullanıcılarla doğrudan konuştu. Teknoloji odaklı bir yaklaşımdan kullanıcı odaklı bir yaklaşıma yapılan bu basit geçiş, işin gidişatını değiştirmeye yardımcı oldu.

6. Miro Tasarım Sistemi Bileşenleri Şablonu

miro aracılığıyla

Miro'nun şablonu, tasarım sistemini yönetmek için görsel komuta merkeziniz görevi görür. Tasarımcıları, geliştiricileri ve ürün yöneticilerini aynı tuvalde bir araya getirir.

Bu sayede bileşen durumunu, sürüm geçmişini ve devir detaylarını gerçek zamanlı izleme kolaylaşır. Belgeleri, teknik özellikleri, tasarım bağlantılarını ve kod referanslarını takımınızın ihtiyaç duyduğu yerde saklayabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Yapılandırılmış verileri (Miro Tabloları aracılığıyla) görsel bağlamla birleştirir

Çalışma Alanınızı Bileşen Adı, Kategori, Durum, Tasarımcı, Geliştirici ve Sürüm gibi anahtar alanlarla önceden doldurun

Aynı panoda gerçek zamanlı işbirliği sağlar, böylece güncellemeler anında yansıtılır

📌 İdeal kullanım alanları: Bileşen referanslarını merkezileştirmek, sürüm kontrolünü kolaylaştırmak ve araçlar arası kaosu ortadan kaldırmak isteyen tasarım liderleri, UX/UI takımları, ürün yöneticileri ve mühendislik ekipleri.

7. Miro Tasarım Süreci Akış Şeması Şablonu

miro aracılığıyla

Bu şablon, fikir oluşturmadan teslimata kadar tasarım yolculuğunuzu açık ve mantıklı bir akışla özetler. Eylemler için dikdörtgenler ve kararlar için elmaslar gibi tanıdık akış şeması sembolleri kullanır.

Ayrıca, kullanıcı araştırma yöntemlerinden prototip oluşturmaya, test etmeye ve sonlandırmaya kadar tasarım sürecinin her adımı için harita oluşturmanıza yardımcı olur. Sezgisel düzen, büyük resmi görünürlükte tutarken nüanslara ve yinelemelere de yer bırakır.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Grafik tasarım ş Akışınızı baştan sona yönlendirmek için görsel bir plan sağlar

Proje stilinize uyacak şekilde şekilleri, renkleri ve bağlantıları düzenleme

Dosyalarınızı, eskizlerinizi veya bağlantılarınızı doğrudan akışınıza yerleştirin

📌 İdeal Kullanıcılar: Soyut yöntemleri görünürlük kazanan ş akışlarına dönüştürmek isteyen tasarım stratejistleri, UX/UI takımları, ürün yöneticileri ve inovasyon danışmanları.

8. Tasarım Sprint Retrogram Şablonu

miro aracılığıyla

Tasarım odaklı düşünme şablonu, sprintinizi tamamlamak, neyin işe yaradığını ve nerede iyileştirme yapabileceğinizi düşünmek için net ve davetkar bir alan yaratır.

Rehberli bir retrospektif pano olarak tasarlanan bu şablon, yapılandırılmış, renkli bölümler aracılığıyla içgörülerin paylaşımına yardımcı olur.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Sıcak bir karşılama, kısa bir özet ve üç adımlı bir değerlendirme ile odaklanmış, bir saatlik bir geriye dönük değerlendirme yoluyla takımları yönlendirin: Yüksekler, Düşükler, Dilekler

Sprint biçimi (uzaktan ve çevrimdışı), takım dinamikleri ve sprint sonuçları (hedefler, çözümler, testler) gibi temel boyutları kapsar

Tahtaya gömülü kolaylaştırıcı notları içerir, ilk kez yapılan retrospektifler için harikadır, ancak alıştıktan sonra kolayca kaldırılabilir

📌 İdeal kullanım alanları: Sürekli iyileştirme sağlamak isteyen tasarım sprint kolaylaştırıcıları veya sprintleri tamamlayan herkes.

💡 Profesyonel İpucu: "Ya olmasaydı" testini deneyin. Tahtanızdaki "kullanıcılar en ucuz seçeneği istiyor" gibi herhangi bir varsayımı alın ve tersine çevirin: "Ya istemeseydiler?" Bu, takımınızı yeni bakış açıları keşfetmeye ve aksi takdirde gözden kaçıracağınız çözümleri ortaya çıkarmaya zorlar.

Miro Şablonlarının Sınırları Nelerdir?

Miro'nun esnekliği bir güçtür, ancak bununla birlikte bazı dezavantajları da vardır. Gerçek ş akışlarında karşılaşabileceğiniz sınırlar şunlardır:

Kredi tabanlı kısıtlamalar getirir: Şablon kullanımını ve etkileşimli özellikleri sınırlayan bir kredi sistemi aracılığıyla işbirliğini kısıtlar

şablon özelini kısıtlar: *Ücretsiz veya başlangıç planlarında gelişmiş şablon oluşturma ve değiştirme işlemlerine erişimi blok eder

performans darboğazlarına neden olur: *Gecikme ve yavaş performans nedeniyle karmaşık, şablon ağırlıklı panolarda işbirliğini yavaşlatır

Otomasyon yeteneklerini sınırlar: Yineleyen görevler ve tasarım aşamaları için manuel müdahalelere dayanır ve otomasyon seçenekleri minimum düzeydedir

i̇nternet bağlantısına büyük ölçüde bağımlıdır:* Dağıtım ekipler için çevrimdışı fonksiyonun çok az olduğu veya hiç olmadığı tasarım oturumlarını kesintiye uğratır

Yönetimsel ek yük oluşturur: Kredi kullanımı, pano sınırları ve plan kısıtlamalarının sürekli izlenmesini gerektirir

💡 Profesyonel İpucu: Zorlukları her zaman "Nasıl yapabiliriz?" şeklinde yeniden çerçevelendirin. Örnek olarak, "Kayıt ol akışı kafa karıştırıcı" yerine, "Kayıt ol sürecini nasıl daha kolay hale getirebiliriz?" diye sorun. Bu, beyin fırtınasını açık uçlu tutar ve takımların çok erken dar çözümlerle sınırlanmasını önler.

Miro Şablonlarına Alternatif ClickUp Seçenekleri

Miro, atölye çalışmalarını hızlı bir şekilde başlatmanıza yardımcı olur, ancak asıl zorluk yapışkan notlardan sonra başlar.

Çoğu zaman, harika fikirler ekran görüntülerinde veya sahibi belli olmayan dağınık panolarda kaybolur. İşte burada, iş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp for Design, beyin fırtınası oturumlarını eyleme geçirilebilir projelere dönüştürür.

Bağımsız beyaz tahtalardan farklı olarak, ClickUp atölye çalışmalarınızın çıktılarını doğrudan görevlere, belgelere, zaman çizelgelerine ve sprintlere bağlantılar. Sadece beyin fırtınası yapmakla kalmaz, aynı alanda oluşturur, atar ve teslim edersiniz.

*miro şablonları ile ClickUp şablonları: Aralarındaki fark nedir?

Miro, panolar, yapışkan notlar ve çerçevelerle atölye çalışmalarını başlatmanıza yardımcı olur. ClickUp, bu içgörüleri görevler, zaman çizelgeleri, otomasyonlar ve teslim edilecekler ile bağlantıya geçirerek bir adım daha ileri gider.

Özellik Miro şablonları ClickUp şablonları Birincil Odak Beyin fırtınası ve fikir üretme Uygulama ve teslimat En Uygun Empati haritalama, tasarım sprintleri, geriye dönük değerlendirmeler Fikirleri görevlere, belgelere, projelere ve zaman çizelgelerine dönüştürün İşbirliği Yapışkan notlar, oylama, yorumlar Gerçek zamanlı görevler, sahipler, durumlar, otomasyonlar ş Akışı ile Entegrasyon Tahtada sona erer Proje ve operasyonlarla doğrudan bağlantı kurar Değer Görsel yaratıcılık Uçtan uca proje yürütme

🧠 Şöyle düşünün: Miro, ne yapacağınızı hayal etmenize yardımcı olur. ClickUp ise bunu gerçekten gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Tasarım odaklı düşünme için en iyi ClickUp şablonlarından bazıları şunlardır:

1. ClickUp Tasarım Fikir Oluşturma Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Tasarım Fikir Üretme Şablonu ile tasarım fikirleri için merkezi bir merkez oluşturun

ClickUp Tasarım Fikir Üretme Şablonu, yaratıcı düşünceyi somut proje ivmesine dönüştürmek için merkezi bir merkez görevi görür. Beyin fırtınası yapmak, fikirleri sıralamak ve ilerlemeyi izlemek için alan sağlayarak fikir üretme tekniklerini odak noktasına getirir.

Ayrıca, ClickUp'ın bir parçası olduğu için, en iyi fikirlerinizi hayata geçirmek için otomasyon özelliklerinden, yapay zeka yardımından, görev atamalarından ve bağımlılıklardan yararlanabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Açık ve Tamamlandı gibi vegibi ClickUp Özel Görev Durumlarını kullanarak işi aşamalara ayırın, böylece takımlar neyin beklemede olduğunu ve sırada ne olduğunu bilir

ClickUp Özel Alanları ile her bir fikri daha iyi anlamak için tema gibi etiket özelliklerini kullanın

Yerleşik Başlangıç Kılavuzu ile beyin fırtınasını daha hızlı başlatın

Tasarım Fikir Şeması'nı kullanarak yapıyı harita ederek büyük resmi net bir şekilde görün

✏️ ClickUp uygulamadaYaratıcı takımlar genellikle bu şablonu, beyin fırtınası sırasında ortaya çıkan ham fikirleri yakalamak ve ardından bunları uygulanabilir görevlere dönüştürmek için kullanır. Örnek, bir ürün yöneticisi bir fikir üretme oturumu düzenleyebilir, her fikri çaba ve etki açısından etiketleyebilir ve ardından en umut verici olanları doğrudan tasarımcılara veya geliştiricilere atayabilir.

📌 İdeal kullanım alanları: Yaratıcı takımlar, ürün yöneticileri, UX/UI uzmanları ve inovasyon danışmanları.

💡 Profesyonel İpucu: Atölye çalışması düzenlemek sadece başlangıçtır. Bulguları da net bir şekilde belgelemeniz gerekir. ClickUp'ta AI'yı kullanarak belgeleri nasıl kolaylaştırabileceğinize dair hızlı bir demo:

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %16'sı, birden fazla araçtan gelen güncellemeleri tek bir görünümde entegrasyonlarda zorluk çekiyor. Güncellemeler dağınık olduğunda, bilgileri bir araya getirmek için daha fazla zaman harcarsınız ve liderlik etmek için daha az zamanınız kalır. Sonuç? Gereksiz idari yükler, kaçırılan içgörüler ve uyumsuzluk. ClickUp'ın hepsi bir arada çalışma alanı ile yöneticiler görevleri, belgeleri ve güncellemeleri merkezileştirebilir, yoğun iş yükünü azaltabilir ve en önemli içgörüleri tam da ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkarabilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Özelleştirilebilir şablonlar ve zaman takibi kullanarak 200 profesyoneli tek bir ClickUp çalışma alanında bir araya getirin, genel giderleri azaltın ve birden fazla konumda teslimat sürelerini iyileştirin.

2. ClickUp Squad Beyin Fırtınası Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Squad Brainstorm şablonu ile fikirleri eyleme geçirilebilir görevler halinde düzenleyin

ClickUp Squad Brainstorm Şablonu, takımın kolektif enerjisini eyleme geçirilebilir fikirlere dönüştürmek için ideal bir alandır. Düşünceleri hızlı bir şekilde yakalamanıza, netlik için düzenlemenize ve önceliklere göre uyum sağlamanıza yardımcı olur.

Ayrıca, daha verimli iş yapmaya başlamak için Takım Çalışma Kanvası ve Başlangıç Kılavuzu dahil olmak üzere çeşitli yapılandırmalarda iki farklı görünüm elde edersiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Önerildi , İnceleniyor ve Onaylandı gibi Özel Durumlar ile fikirlerinizi düzenli tutun, böylece herkes her bir fikrin ne durumda olduğunu bilir

Özel Alanları kullanarak fikir sahiplerini, potansiyel etkiyi ve tahmini çabayı izleme

Yerleşik komut istemleri ve görsel işbirliği için Squad Brainstorm Pano Görünüm ile daha hızlı oturumlar gerçekleştirin

✏️ ClickUp uygulamadaBir pazarlama ekibi, kampanya planlaması için bu şablonu kullanabilir: önce ham fikirleri toplar, sahiplerine göre etiketler ve ardından "yüksek etki/düşük çaba" kriterine göre filtreleyerek takip etmeye değer kampanyaları seçer.

📌 İdeal kullanım alanları: Ürün takımları, pazarlama takımları, inovasyon grupları ve işlevler arası proje takımları.

3. ClickUp Empati Haritası Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Empati Haritası Beyaz Tahta Şablonu ile müşterilerinizin ihtiyaçlarını belirleyin

ClickUp Empati Haritası Beyaz Tahta Şablonu, düşünceleri, duyguları, eylemleri ve sorunlu noktaları tek bir ortak alanda haritalandırarak takımların daha derin müşteri içgörülerini ortaya çıkarmasına yardımcı olur.

Atölye çalışmaları, beyin fırtınası oturumları veya uzaktan işbirliği için tasarlanmış olup, paydaşları müşterilerin gerçek ihtiyaçları ve değer verdiği şeyler konusunda uyumlu hale getirir. Empati harita şablonu, sorunları potansiyel kazançlarla ilişkilendirerek ürünleri, hizmetleri ve mesajları iyileştirme fırsatlarını belirlemenizi de sağlar.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Altı net bölümde müşteri özel bakış açılarını yakalayın: Düşün ve Hisset , Gör , Duy , Söyle ve Yapılacak , Acı ve Kazanç

Atölye çalışmaları sırasında daha derin ve anlamlı tartışmalar teşvik etmek için her bölümdeki kılavuz ipuçlarını kullanın

Takımınızı, persona ayrıntılarını ön planda tutmak için merkezi bir Özel Müşteri Profili bölümüne odaklayın

✏️ ClickUp'ın kullanımı Bir UX araştırmacısı, katılımcıların her bölüme fikirlerini yazdığı ve ardından bunları temaya göre etiketlediği uzaktan bir atölye çalışması düzenleyebilir. Daha sonra, bu fikirler tasarım takımının önceliklendirilmiş görevlerine dönüştürülür; tüm bunlar panodan ayrılmadan gerçekleştirilir.

📌 İdeal kullanım alanları: Pazarlama takımları, UX/UI tasarımcıları, ürün yöneticileri, girişimciler ve hizmet takımları.

💡 Şablonlarla Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi Nasıl DüzenlenirTasarım odaklı düşünme atölyesi düzenlemek, kedileri güdmek gibi zor bir iş olmak zorunda değildir. Şablonlar size bir iskelet sunar, böylece lojistik yerine yaratıcılığa odaklanabilirsiniz. İş akışı şu şekildedir: Tahtadan uygulamaya geçin → ClickUp'ta sahipleri ve son tarihleri atayın ve görevleri zaman çizelgelerine bağlayın Çerçevenizi seçin → Hedefiniz doğrultusunda empati haritası, sprint kiti veya akış şeması Ayarı yapın → Girişleri, zorlukları ve temel kuralları yönlendirmek için ipuçlarını kullanın Gerçek zamanlı işbirliği → Yapışkan notlar, oylama ve kümeleme ile uyumu keskin tutun İçgörüleri yakalayın → Anahtar temaları özetleyin ve bunları eylem öğelerine dönüştürün

4. ClickUp Kullanıcı Profili Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Kullanıcı Profili Şablonu ile ayrıntılı müşteri profilleri oluşturun

ClickUp Kullanıcı Profili Şablonu, ürün, pazarlama ve hizmet kararlarına rehberlik etmek için ayrıntılı müşteri profillerini görselleştirmenize ve düzenlemenize olanak tanır.

Kullanıcılarınızın kim olduğunu, nelere önem verdiklerini ve ekibinizin nasıl etkili bir şekilde yanıt verebileceğini anlamak için net ve işbirliğine dayalı bir alan sağlar. Tasarım odaklı düşünme şablonu, tasarım, pazarlama, ürün ve destek ekipleri arasında işlevler arası işbirliği için mükemmeldir.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Kullanıcı özelliklerini, kişisel hikayeleri, motivasyonları, sorunlu noktaları ve ihtiyaçları tek bir, gezinmesi kolay düzen içinde harita

Yeni fikirler üretirken hızlı başvuru ve netlik için renk kodlu bölümler ve bir açıklama kullanın

Yanıtımız stratejilerinizi, anında eylem planlaması için her bir persona ile doğrudan bağlantılı tutun

Fotoğraflar ve biyografilerle görsel bağlam ekleyerek verileri insancıllaştırın ve takımların gerçek kullanıcılara empati kurmasına yardımcı olun

✏️ ClickUp'ın kullanımı Ürün ekipleri genellikle burada kişilikler oluşturur ve bunları doğrudan birikmiş işlerine bağlar. Örneğin, her özellik talebi bir kişiliğe etiketlenebilir, böylece takım bu özelliğin hangi özel ihtiyaçları karşıladığını tam olarak görebilir.

📌 İdeal kullanım alanları: Ürün yöneticileri, pazarlamacılar, UX/UI tasarımcıları, satış takımları ve her kararın merkezine müşteriyi koymayı hedefleyen girişimler.

🔍 Biliyor muydunuz? Tasarım odaklı düşünceyi popülerleştirmesiyle sıkça kredi verilen ajans IDEO, ilk Apple faresini tükenmez kalemler ve tereyağı kapları gibi gündelik malzemelerle prototip oluşturarak geliştirdi. Görünüşünden çok, kullanım hissine odaklandılar.

5. ClickUp Kullanıcı Akış Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Kullanıcı Akış Akış Şablonu ile kullanıcı yolculuğundaki potansiyel sorunlu noktaları belirleyin

ClickUp Kullanıcı Akış Şablonu, kullanıcılarınızın ürün veya hizmetinizle etkileşimde bulundukları süre boyunca baştan sona attıkları adımların net ve görsel bir haritasını sunar.

Süreçleri ekranlara, aşamalara ve karar noktalarına ayırabilirsiniz. Bu, darboğazları belirlemek, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve takımınızı en uygun yol üzerinde uyumlu hale getirmek anlamına gelir.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Görevler, eylemler ve karar noktaları için renk kodlu şekillerle kullanıcı yolculuğunun her adımı görselleştirin

Geliştirmeye yatırım yapmadan önce sürtüşme noktalarını ve iyileştirme fırsatlarını belirleyin

Tüm paydaşları, takımlar arasında işleyen basit ve paylaşılabilir bir diyagramla uyumlu tutun

İşbirliğine dayalı atölye çalışmaları sırasında adımları gerçek zamanlı olarak ekleyin, taşıyın veya güncelleyin

✏️ ClickUp uygulamadaUX tasarımcıları bunu, kullanıcıların sisteme alışma sürecini harita için kullanır. Yeni kullanıcıların hangi aşamada ayrıldığını hızlıca görebilir ve bu sorunlu noktaları, geliştiricilerin deneyimi iyileştirmeleri için görevler olarak etiketleyebilirler.

📌 İdeal kullanım alanları: Sezgisel, verimli ve dönüşüm dostu kullanıcı deneyimleri oluşturmak isteyen UX tasarımcıları, ürün yöneticileri, pazarlamacılar ve geliştiriciler.

6. ClickUp Kullanıcı Çalışmaları Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Kullanıcı Araştırmaları Şablonu ile kullanıcı odaklı ürünler ve hizmetler oluşturun

ClickUp Kullanıcı Araştırmaları Şablonu, kullanıcı geri bildirimlerini tek bir yapılandırılmış alana düzenlemenize, analiz etmenize ve bunlara göre hareket etmenize yardımcı olur.

Yanıtları Kullanıcı Arayüzü ve Kullanıcı Deneyimi gibi kategorilere ayırabilir ve demografik özelliklere veya kaynağa göre etiketleyebilirsiniz. Ayrıca, verileri kimin ve ne zaman topladığını da izleme imkanınız vardır. Bu sayede, trendleri hızlı bir şekilde tespit edebilir, iyileştirmelere öncelik verebilir ve takımınızla eyleme geçirilebilir içgörüler paylaşımında bulunabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Daha derin içgörüler elde etmek için yanıtları kullanıcı türü, yaş grubu ve kaynağa göre etiketleyin

Manuel sıralama yapmadan tekrarlayan sorunları veya kalıpları belirleyin

Kolay takip için araştırmacı isimlerini, tarihleri ve e-postalarının görünürlüğünü sağlayın

Geri bildirimleri, sahipleri ve son tarihleri ile doğrudan görevlere dönüştürün

✏️ ClickUp'ın kullanımıBir araştırma takımı, tüm anket yanıtlarını buraya kaydedip demografik özelliklere (yaş veya rol gibi) göre filtreleyerek kalıpları belirleyebilir. Elde edilen bilgiler anında öncelikli ürün iyileştirmelerine dönüştürülebilir.

📌 İdeal kullanım alanları: UX araştırmacıları, ürün yöneticileri, kalite güvence takımları ve müşteri deneyimi uzmanları.

Gerçek bir kullanıcıdan dinleyin:

Yeni bir ürün lansmanı veya promosyon olduğunda, grafik tasarım takımı yaratıcı çalışmaları ClickUp üzerinden gönderir ve e-postalar ve toplantılar arasında gidip gelmek yerine, doğrudan belgeye yorum yapabilirim, bu da genel olarak tüm süreci daha verimli ve etkili hale getirir. Yorum özelliği ve ClickUp sayesinde zamanımın yaklaşık %50'sini kolayca tasarruf ettiğimi söyleyebilirim.

7. ClickUp Kullanılabilirlik Testi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Kullanılabilirlik Testi Şablonu ile ş Akışınız hakkında endişelenmeden testler gerçekleştirin

ClickUp Kullanılabilirlik Testi Şablonu, tek bir düzenli çalışma alanında kullanılabilirlik testlerini planlamanıza, gerçekleştirmenize ve analiz etmenize yardımcı olur.

Katılımcıları izleme, gözlemlerinizi belgeleyme ve her test senaryosu için geri bildirimleri kaydetme imkanı sunar. Bu sayede, kalıpları hızlı bir şekilde belirleyebilir, kullanılabilirlik sorunlarını tespit edebilir ve takımınızla eyleme geçirilebilir içgörüler paylaşımında bulunabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Tüm test oturumlarını, katılımcıları ve notları tek bir yerde düzenleyerek kolayca başvurabilirsiniz

Net ve yapılandırılmış belgelerle tekrarlayan kullanılabilirlik sorunlarını tespit edin

Tasarım kararlarını hızlandırmak için bulguları diğer paydaşlarla anında paylaşım yapın

Farklı projeler ve ürünler arasında test sürecinizi tutarlı tutun

✏️ ClickUp uygulamadaTasarımcılar genellikle test oturumlarının ekran görüntülerini ve video kliplerini doğrudan görevlere ek dosya olarak ekler, böylece geliştiriciler kullanıcıların hangi sorunlarla karşılaştığını ve bunları nasıl çözebileceğini daha kolay görebilir.

📌 İdeal Kullanıcılar: Yapılandırılmış, içgörü odaklı kullanılabilirlik testleri gerçekleştirmek isteyen UX araştırmacıları, ürün yöneticileri ve tasarımcılar.

🧠 İlginç Bilgi: Herbert Simon, tasarım odaklı düşünce kavramını ilk kez 1969 yılında ortaya attı ve yapılandırılmış, yinelemeli düşüncenin sadece görsel sorunları değil, her türlü karmaşık sorunu çözmek için uygulanabileceğini öne sürdü.

8. ClickUp Kullanılabilirlik Test Planı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Kullanılabilirlik Test Planı Şablonu ile bir tasarımın kullanılabilirliğini doğru bir şekilde değerlendirin.

ClickUp Kullanılabilirlik Test Planı Şablonu, tüm test sürecini kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

Kullanılabilirlik testi şablonu, gözlemlerinizi belgelemenizi, ilerlemeyi izlemeyi ve tüm testle ilgili materyalleri hızlı erişim için saklamanızı sağlar. Bu, kullanılabilirlik sorunlarını ortaya çıkarmayı, eğilimleri tanımayı ve uygulanabilir öneriler sunmayı kolaylaştırır.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Tüm test aşamalarını tek bir organize konumda planlayın ve yönetin.

Niteliksel ve niceliksel geri bildirimleri yapılandırılmış bir şekilde kaydedin.

Eğitim yazılımı içinde tekrarlayan kullanılabilirlik sorunlarını daha hızlı belirleyin.

Tasarım iyileştirmelerini hızlandırmak için rapor paylaşımını anında gerçekleştirin.

✏️ ClickUp uygulamada Ürün lansmanından önce, kalite güvence takımları bu şablonu kullanarak test oturumları planlayabilir, kolaylaştırıcılar atayabilir ve sonuçları takip edebilir, böylece piyasaya sürülmeden önce tüm kullanılabilirlik hatalarının tespit edilmesini sağlayabilir.

📌 İdeal kullanım alanları: Tekrarlanabilir, verimli bir kullanılabilirlik testi ş Akışı isteyen UX araştırmacıları, ürün yöneticileri ve tasarım takımları.

9. ClickUp Sorun Tanımlama Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Sorun Tanım Şablonu ile müşteri sorunlarının temel nedenini belirleyin.

ClickUp Problem Tanım Şablonu, hedef müşterilerinizi (hedef) en acil sorunlarını görsel bir şekilde tanımlamanıza, anlamanıza ve ele almanıza yardımcı olur.

Demografik bilgiler, meslek ve konum gibi temel müşteri profili ayrıntılarını yakalamanıza yardımcı olur. Müşterilerin hedeflerini, karşılaştıkları engelleri ve bu engellerin ardındaki nedenleri analiz edebilirsiniz. Bu, takımınızın ihtiyaçlarına gerçekten uygun çözümlerle doğru sorunları çözmeye odaklanmasını sağlar.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Önemli müşteri bilgilerini özel bir profil bölümünde belgelendirerek herkes için bağlamı net tutun.

Ürün veya hizmet geliştirmeye rehberlik etmek için müşteri hedeflerini net bir şekilde belirleyin.

Engelleri ve bunların temel nedenlerini belirleyerek iyileştirmeleri etkili bir şekilde hedefleyin.

Müşteri sorunları için, takımlar arasında paylaşımı kolay tek bir bilgi kaynağı oluşturun.

Keşif atölyelerinde, araştırma oturumlarında veya strateji planlamada kullanarak paydaşları uyumlu hale getirin.

✏️ ClickUp uygulamadaBir hizmet tasarım ekibi, bu şablonu tekrarlayan müşteri desteği sorunlarını çerçevelemek için kullanabilir. Belirsiz şikayetler yerine, "gerçek sorun"u yakalar ve ölçülebilir hedeflerle bağlantılı çözümler üzerinde beyin fırtınası yaparlar.

📌 İdeal kullanım alanları: Ürün yöneticileri, UX araştırmacıları, pazarlama ekipleri, startup kurucuları ve hizmet tasarım takımları.

10. ClickUp Tasarım Sprint Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Tasarım Sprint Şablonu ile hedefleri ve paydaşların beklentilerini tanımlayın.

ClickUp Tasarım Sprint Şablonu, takımların sorunları haritalandırmasına, özellikleri önceliklendirmesine ve sadece birkaç gün içinde fikirlerden test edilmiş çözümlere geçmesine yardımcı olur.

Görevleri harita, eskiz oluşturma, prototip oluşturma ve test etme gibi sprint aşamalarına göre düzenler, böylece herkesin uyumlu ve yolunda ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Bu, tasarım süreci boyunca daha hızlı karar verme, daha kesin odaklanma ve daha etkili işbirliği anlamına gelir. Hem yüz yüze hem de uzaktan sprintler için kullanabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Her gün için özel görev listeleriyle sprintinizi net aşamalara bölün.

Yapılacaklar , Devam Ediyor ve Tamamlandı gibi Özel Durumlar ile ilerlemeyi görsel olarak takip edin.

Görevleri atayın, öncelikleri ayarlayın ve not ekleyerek herkesin aynı sayfa üzerinde olmasını sağlayın.

Sprint dosyalarını ve kaynakları merkezileştirin, böylece takımınız her şeye tek bir yerden erişebilsin.

✏️ ClickUp'ın kullanımıStartup'lar genellikle yeni ürün fikirlerini test etmek için bunu kullanır. Sadece birkaç gün içinde, tüm notlar, içgörüler ve kararlar tek bir yerde saklanarak, sorun tanımlamadan prototip testine geçebilirler.

📌 İdeal kullanım alanları: Ürün ekipleri, UX/UI tasarımcıları, startup kurucuları ve yapılandırılmış tasarım sprintleri yürüten çevik takımlar.

🧠 İlginç Bilgi: Tasarım odaklı düşüncede "hızlı başarısızlık" zihniyeti, hızlı öğrenmeye odaklanır. Hızlı prototip oluşturma, takımların erken geri bildirim almasına yardımcı olur, böylece yanlış yolda aylarca zaman kaybetmeden yön değiştirebilirler.

ClickUp ile Mükemmel ş Akışını Tasarlayın

Harika atölye çalışmaları enerji yaratır. Ancak doğru sistem olmadan, o yapışkan notlar ve eskizler çoğu zaman duvarda kalır. ClickUp, beyin fırtınası ile uygulama arasındaki boşluğu doldurur ve ivmeyi canlı tutar.

ClickUp ile takımınız empati haritalarını gerçek kullanıcı hikayelerine dönüştürebilir, sprint fikirlerini görev listelerine dönüştürebilir ve zaman çizelgelerini, sahiplik bilgilerini ve sonuçları herkes için görünür hale getirebilir.

ClickUp ile ilhamınızı etkiye dönüştürün. Bugün ücretsiz başlayın! ✅

Miro Tasarım Odaklı Düşünme Şablonları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Tasarım odaklı düşünme şablonu, takımlara beyin fırtınası yapmak, fikirleri harita olarak çizmek ve çözümleri test etmek için yapılandırılmış bir tuval sunar. Hazırlık süresini azaltır ve atölye çalışmalarının odaklanmasına yardımcı olur.

Evet, Miro empati haritaları ve sprint kitleri gibi ücretsiz başlangıç şablonları sunar. Ancak, gelişmiş özel için ücretli bir plan gerekebilir.

Miro şablonları atölye çalışmaları için mükemmeldir, ancak ClickUp şablonları doğrudan görevlere, belgelere, zaman çizelgelerine ve sprintlere bağlantılıdır, böylece tek bir platformda fikirlerden uygulamaya geçebilirsiniz.