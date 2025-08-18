2025'te Görünürlüğünüzü Artırmak için En İyi 11 Marka Bilinirliği Aracı

Piyasada gerçekten benzersiz bir ürün nadiren bulunur. Birçok şirket benzer çözümler ve ürünler sunar, ancak sadece birkaçı tüketicilerin favorisi olur. İşte markalaşmanın gücü budur.

Aslında, pazarlamacıların %76,7'si markalaşmanın temel hedefinin rakiplerden sıyrılmak olduğunu kabul ediyor.

Bu nedenle, marka izleme yazılımını kullanarak marka bilinirliği çabalarını izlemek, pazarlama stratejinizin düzenli bir parçası olmalıdır.

Ancak markalı arama hacmini, web sitesi trafiğini, marka bilinirliği anketlerini ve Google Trends verilerini manuel olarak incelemek zorunda değilsiniz. Özel marka bilinirliği araçları, işinizi çok daha kolay hale getirebilir.

Bu makalede, markanızın varlığını etkili bir şekilde izlemenize, analiz etmenize ve büyütmenize yardımcı olacak en iyi marka bilinirliği ölçüm araçlarından bazılarını inceleyeceğiz.

Marka bilinirliği KPI'larınıza en uygun aracın hangisi olduğundan emin değil misiniz? Özellikler, fiyatlandırma ve kullanıcı değerlendirmelerine göre karar vermenize yardımcı olacak en iyi marka bilinirliği araçlarının karşılaştırmasını burada bulabilirsiniz.

Araç En Uygun Anahtar Özellikler Fiyatlandırma* Derecelendirmeler ClickUp Her boyuttaki takım için baştan sona marka bilinirliği kampanyası yönetimi Kampanya planlama, Gösterge panelleri, AI asistanı, görev yönetimi, dokümantasyon, takım işbirliği Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5 Hootsuite Büyük şirket içi takımlar için sosyal medya planlama ve marka bahsetme izleme İçerik takvimi, gelen kutusu yönetimi, sosyal dinleme, analitik, AI duygu izleme Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar 99 $/kullanıcı/ay'dan başlar G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5 Brand24 Kurumsal ve büyük ajanslar için gerçek zamanlı marka izleme ve duygu analizi Bahsetmeler, duygu analizi, influencer içgörüleri, anahtar kelime uyarıları, AI asistanı Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar 199 $/kullanıcı/ay'dan başlar G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Sprout Social Büyük ajanslar için hedef kitle etkileşimi içgörüleriyle sosyal dinleme Akıllı gelen kutusu, hedef kitle raporları, yayınlama iş akışları, duygu izleme, yapay zeka içgörüleri Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar 199 $/kullanıcı/ay'dan başlar G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5 Semrush Büyük şirket içi takımlar veya ajanslar için SEO görünürlüğü ve rakip karşılaştırması Anahtar kelime izleme, geri bağlantı denetimleri, markalı arama, Market Explorer, AI içerik optimizasyonu Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar 139,95 $/kullanıcı/ay G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5 Bahsetme Orta ve büyük ölçekli ajanslar ve işletmeler için itibar yönetimi ve influencer izleme Gerçek zamanlı uyarılar, duygu analizi, etkileyici puanları, gösterge panelleri Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; 599 $'dan başlayan özel ücretli planlar G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5 Meltwater Kurumsal ve büyük PR ajansları için küresel medya kapsamı ve marka algısı Küresel bahsetmeler, ses payı, medya etkisi, AI duygu analizi Özel fiyatlandırma G2: 4,1/5, Capterra: 4,2/5 SurveyMonkey Küçük ve orta ölçekli şirketler için marka bilinirliği anketleri ve algı analizi Anket mantığı, şablonlar, segmentasyon, AI trend analizi, CRM/e-posta entegrasyonu Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 30 $/kullanıcı/ay'dan başlar G2: 4,4/5, Capterra: 4,6/5 Google Analytics Şirket içi takımlar için web sitesi trafiği ve kampanya ROI izleme Etkinlik izleme, huni raporlama, Reklamlar/Arama Konsolu entegrasyonu Ücretsiz G2: 4,5/5, Capterra: 4,7/5 Ahrefs Kurumsal ve büyük ajanslar için SEO odaklı marka görünürlüğü ve içerik stratejisi Anahtar kelime sıralaması, geri bağlantı izleme, site denetimi, rakip bilgileri, AI arama izleme Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar 129 $/kullanıcı/ay'dan başlar G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Upfluence Kurumsal ve influencer pazarlama ajansları için influencer odaklı marka kampanyaları Etkileyici arama, erişim otomasyonu, Shopify entegrasyonu, kampanya izleme Özel fiyatlandırma G2: 4,6/5, Capterra: 4,3/5

Markanız bir influencer tarafından aniden bahsedilirse veya niş bir medya kuruluşu tarafından haber yapılırsa, buna zamanında müdahale edip yanıt verebilir veya haberin yayılmasını sağlayabilir misiniz? İyi marka bilinirliği araçları, görünür, stratejik ve bilgili olmanızı sağlar.

İşiniz için olası araçları kısa listeye alırken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Sosyal medya ve web'de marka bahsetmelerini, çevrimiçi varlığını ve marka algısını izler ve sizi gerçek zamanlı olarak uyarır

Takipçiler, yorumlar ve markayla ilgili paylaşımlar gibi sosyal medya etkileşimini ölçer

Hedef kitlenizin, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler dahil olmak üzere içeriklerinizle nasıl etkileşim kurduğunu izler

Marka bilinirliği kampanyalarını, markalı arama hacmini, web sitesi trafiğini ve marka bilinirliği metriklerini tek bir gösterge panelinde analiz eder

Rakip performansını karşılaştırarak marka stratejinizi değerlendirin

Anketler, yorumlar ve doğrudan hedef kitle içgörüleriyle marka algısını ve geri bildirimleri toplar

Google Analytics, CRM veya sosyal medya yönetim aracınız gibi diğer araçlarınızla entegre olur

📖 Ayrıca Okuyun: Küçük İşletmeler için Pazarlama Araçları

İşte markanızın varlığını izlemeyi, tanınırlığını artırmayı ve neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamanıza yardımcı olacak bazı seçenekler.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz .

1. ClickUp (Planlamadan uygulamaya kadar marka bilinirliği kampanyalarını yönetmek için en iyisi)

ClickUp kullanarak gerçek zamanlı güncellemelerle hedefleri, fikirleri ve ilerlemeyi tek bir yerde toplayın

Bir marka bilinirliği kampanyası yürütmek, birden fazla son teslim tarihini, kreatifleri, içerik onaylarını ve performans metriklerini yönetmeyi gerektirir. ClickUp, tüm bu hareketli parçaları tek bir yerde bir araya getirerek, ilk beyin fırtınasından son performans değerlendirmesine kadar pazarlama takımlarına tam kontrol sağlar.

Kampanya planlamasıyla başlayın. ClickUp Görevleri ile her kampanyayı, her biri net sahipleri, son teslim tarihleri ve öncelikleri olan yönetilebilir görevler ve alt görevler halinde görsel olarak düzenleyebilirsiniz.

Clickup Görevleri ile her katkıda bulunan kişinin ne yapması gerektiğini tam olarak bilmesini sağlayın

Örneğin, yeni bir ürün lansmanı planlayan bir sosyal medya yöneticisi, metin yazımı, tasarım, onaylar ve planlamayı ana kampanya hedefiyle bağlantılı ayrı görevler olarak atayabilir. Tüm takım, neyin ilerlediğini ve neyin durduğunu görebilir, böylece gidiş gelişler azalır.

ClickUp kullanan pazarlama takımları, özellikle birden fazla sosyal medya platformunda veya zaman diliminde marka varlığını yönetirken hesap verebilir kalır.

ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak marka bilinirliğini etkili bir şekilde ölçün ve marka bilinirliği stratejinizi uyarlayın

Performans izleme için ClickUp Gösterge Panelleri, anahtar marka bilinirliği metriklerinin (örneğin, markalı arama hacmi, yönlendirme trafiği ve sosyal medya etkileşimi) canlı görünümlerini oluşturmanıza olanak tanır. Bu, neyin işe yaradığını anlamayı ve kampanyaları uçuş sırasında optimize etmeyi kolaylaştırır.

ClickUp, Google Analytics, HubSpot ve sosyal dinleme platformları gibi araçlarla da uyumludur, böylece marka bilinirliği stratejiniz için önemli olan veri kaynaklarını bağlamak için daha fazla esneklik sağlar.

ClickUp Brain'i edinin, çevrimiçi bahsetmelerden markanızla ilgili içgörüler elde edin ve duyguları analiz edin

ClickUp Brain, ClickUp ile entegre edilmiş güçlü yapay zeka, yapacağınız her şeyde her zaman uyanık asistanınızdır. Web'de arama yapmaktan haftalık marka bahsetmelerini analiz etmeye, destek biletlerini analiz etmekten duygusal özetler oluşturmaya kadar her şeyi yapar.

ClickUp Formları'nı kullanarak bir müşteri geri bildirim kampanyası mı gönderdiniz? Brain'den farkındalık metrikleri veya tekrarlanan temalar için yanıtları analiz etmesini isteyin.

💡 Profesyonel İpucu: AI destekli pazarlama görevleri için ClickUp Brain'den yararlanmaya ilişkin hızlı bir kılavuz.

Ellerinizi hiç yormadan yürütmek için, ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanları, aynı anda birden fazla marka bilinirliği kampanyası yürüten yoğun takımlar için idealdir. Bu AI ajanları Çalışma Alanınıza tamamen entegre olduğundan, gerçek zamanlı olarak uyum sağlarlar.

Örneğin, kampanya görevine güncellemeler eklendiğinde, bir Otomatik Pilot Ajan anında bağlamsal bir durum raporu oluşturabilir ve bunu iç kanalınız aracılığıyla liderlik takımıyla paylaşabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Zaman çizelgeleri, görev sahipleri ve öncelikler ile çok kanallı marka bilinirliği kampanyaları planlayın

ClickUp Takvim Görünümü 'nde merkezi, paylaşılabilir bir içerik takvimi ile yayın programlarını yönetin

İşbirliğine dayalı ClickUp Belgeleri'ni kullanarak ölçeklenebilir pazarlama özetleri, marka belgeleri ve medya planları oluşturun

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak marka bilinirliği metriklerinizi ayarlayın ve özelleştirilebilir gerçek zamanlı pazarlama gösterge panelleriyle takip edin

ClickUp Otomasyonları ve özelleştirilebilir pazarlama şablonlarıyla günlük görevlerde zaman ve çabadan tasarruf edin

Sosyal medya platformları, Google Analytics ve 200'den fazla diğer araçla entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Özelliklerin ve görünümlerin aralığı nedeniyle yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Bildirimlerin aşırı yüklenmesi, uyarılar ve izleyiciler için dikkatli bir kurulum yapılmadan meydana gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

Bu G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Her kampanya, eskalasyon, süreç iyileştirme ve görev tek bir yerde bulunur; özel görünümler, otomasyonlar, belgeler ve gösterge panelleri aracılığıyla birbirine bağlanır. Dağınık elektronik tablolar, sonsuz Slack konuları ve silo araçlarının yerini alır.

Her kampanya, eskalasyon, süreç iyileştirme ve görev tek bir yerde bulunur ve özel görünümler, otomasyonlar, belgeler ve gösterge panelleri aracılığıyla birbirine bağlanır. Dağınık elektronik tabloların, sonsuz Slack konularının ve silo araçlarının yerini alır.

👀 Eğlenceli Bilgi: "Marka" kelimesi, Eski İskandinavca "brandr" kelimesinden gelir ve "yakmak" anlamına gelir. Başlangıçta, sahipliği belirtmek için hayvanlara bir işaret yakmak anlamında kullanılırdı.

2. Hootsuite (Sosyal medya dinleme ve analitik yoluyla marka bilinirliğini yönetmek için en iyisi)

via Hootsuite

Markanız sosyal medyada yaşıyorsa, her yorum, bahsetme ve trend önemlidir.

Hootsuite, içerik planlama, etkileşim ve analitiği tek bir gösterge panelinde birleştirerek takımların marka bilinirliğini oluşturmasına ve korumasına yardımcı olur.

Ayrıca, sosyal dinleme özellikleri sayesinde markanızın bahsedilme sıklığını, duyarlılığı ve rakip faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak takip edebilir, böylece hızlı yanıt verebilir ve alakalı kalabilirsiniz. OwlyGPT, en alakalı içerik önerilerini sunmak için duyarlılığı gerçek zamanlı olarak takip eder.

Hootsuite'in en iyi özellikleri

AI destekli sosyal dinleme araçlarıyla marka bahsetmelerini, rakip trendlerini ve duyarlılığı izleyin

Tüm önemli sosyal medya platformlarında içerik planlayın, yayınlayın ve yönetin

Sosyal medya performansını karşılaştırın ve en uygun paylaşım zamanları için öneriler alın

Tek bir gelen kutusundan yanıtları otomatikleştirin, takım görevleri atayın ve etkileşimi yönetin

İçerik oluşturma ve raporlama için Canva, Google Drive ve 100'den fazla araçla entegre edin

Hootsuite sınırlamaları

Daha üst düzey planlar, diğer marka bilinirliği araçlarına kıyasla pahalıdır

Bazı analiz ve otomasyon özellikleri kurumsal düzeydeki planlarla sınırlıdır

Kullanıcı yorumlarına göre müşteri desteği yanıt süreleri yavaş olabilir

Hootsuite fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 99 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 249 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hootsuite puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (6.300+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.800+ yorum)

Kullanıcılar Hootsuite hakkında ne diyor?

Bu Capterra kullanıcısı şunları vurguladı:

Hootsuite, Amplify gibi güçlü destek ve kullanışlı özellikleriyle içerik ve kampanyaları yönetmek için harika bir araçtır.

Hootsuite, Amplify gibi güçlü destek ve kullanışlı özellikleriyle içerik ve kampanyaları yönetmek için harika bir araçtır.

📖 Ayrıca Okuyun: Pazarlama ve Yaratıcı Takımlar için Ücretsiz Markalaşma Şablonları

3. Brand24 (Marka bahsetmelerini ve duyguları gerçek zamanlı olarak izlemek için en iyisi)

via Brand24

Brand24 tek bir şeye odaklanır ve bunu olağanüstü bir şekilde yapar: gerçek zamanlı marka izleme. Takımınız markanızın web'de nasıl algılandığını anlamak istiyorsa, Brand24 size marka bahsetmelerine, duygu analizine ve etkileyici kişilerin içgörülerine anında erişim sağlar.

Bu marka yönetimi yazılımı, blogları, forumları, haber sitelerini, videoları, podcast'leri ve sosyal medya platformlarını tarayarak genellikle fark edilmeyen konuşmaları yakalar.

Brand Assistant AI'ya markanızla ilgili her türlü soruyu sorun ve duygu analizi ve pazarlama verilerinizden elde edilen güncel yanıtları alın.

Brand24'ün en iyi özellikleri

Geniş bir aralıktaki çevrimiçi kaynaklarda ve sosyal medya platformlarında markanızın bahsedilme durumunu gerçek zamanlı olarak izleyin

Marka algısındaki değişiklikleri izlemek için yapay zeka destekli duygu analizi alın

Sektörünüzdeki en etkili kişileri ve erişimlerini belirleyin

Zaman içinde marka bilinirliği metriklerini görselleştirmek için özel raporlar oluşturun

Rakipleri, hashtag'leri ve ürün adlarını izlemek için anahtar kelime uyarıları ayarlayın

Brand24 sınırlamaları

Sosyal medya entegrasyonları, geleneksel sosyal medya proje yönetimi araçları kadar derin değildir

Geçmiş veriler, planınıza bağlı olarak sınırlıdır

Bazı kullanıcılar duygu analizinde ara sıra yanlış pozitif sonuçlar olduğunu not ediyor

Brand24 fiyatlandırması

Bireysel : Kullanıcı başına aylık 199 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 299 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 399 $

İş : 599 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kullanıcı başına Brand24 puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (230+ yorum)

Kullanıcıların Brand24 hakkında söyledikleri

Capterra kullanıcısı şunları not etti:

Müşterilerimiz, sosyal medyada veya müşterilerinin bloglarında olsun, her yerde her bahsetmeyi takip etmek isterler ve Brand24 bunu bizim için gerçekleştirir!

Müşterilerimiz, sosyal medyada veya müşterilerinin bloglarında olsun, her yerde her bahsetmeyi takip etmek isterler ve Brand24 bunu bizim için gerçekleştirir!

👀 Eğlenceli Bilgi: Araştırmalar, imza rengi kullanmanın marka tanınırlığını %80'e kadar artırabildiğini gösteriyor . Bu yüzden kırmızıyı Coca-Cola ile, maviyi Facebook ile anında ilişkilendiriyorsunuz.

4. Sprout Social (Sosyal dinlemeyi hedef kitle içgörüleriyle birleştirmek için en iyisi)

via Sprout Social

Sprout Social, markaların sadece içerik yayınlamanın ötesine geçerek hedef kitlelerini gerçekten anlamalarına yardımcı olur.

Örneğin, bir DTC cilt bakım markası, TikTok ve Reddit'te müşterilerin yeni bir ürünün piyasaya sürülmesine nasıl tepki verdiğini izlemek için bu aracı kullanabilir. Ya da bir kar amacı gütmeyen kuruluş, bir bağış kampanyası sırasında marka bahsetmelerini izleyerek duyarlılığı değerlendirebilir ve mesajlarını gerçek zamanlı olarak ayarlayabilir.

Yerleşik sosyal dinleme ve derinlemesine kitle içgörüleri ile Sprout, marka bilinirliğini ölçmeyi ve marka algısını şekillendirmeyi kolaylaştırır.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı sosyal dinleme araçlarını kullanarak markanızdan bahsedilme sayısını, rakip faaliyetlerini ve müşteri duyarlılığını izleyin

Tek bir işbirliğine dayalı gelen kutusu aracılığıyla tüm hedef kitle konuşmalarını yönetin

Yerleşik onay ş Akışları ile platformlar arasında planlayın ve yayınlayın

Özel raporlarla sosyal medya etkileşimini ve marka bilinirliği metriklerini ölçün

AI tarafından oluşturulan içgörüler kullanarak mesajlarınızı iyileştirin ve doğru hedef kitleye ulaşın

Sprout Social sınırlamaları

Fiyatlandırma, temel marka izlemeye odaklanan daha küçük takımlar için uygun olmayabilir

Duygu analizi ve dinleme gibi gelişmiş özellikler, üst düzey planlar gerektirir

Marka bilinirliği ölçüm araçlarını ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz daha zor öğrenme süreci

Sprout Social fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 199 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 299 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 399 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sprout Social puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (4.200+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

Kullanıcıların Sprout Social hakkında söyledikleri

Bir G2 kullanıcısı şöyle not düşmüştür:

Akıllı gelen kutusu, sosyal medya yöneticilerinin markanız/işinizle ilgili tüm yorumları ve bahsetmeleri izlemesini ve yanıtlamasını inanılmaz derecede kolaylaştırır. Bu, şirketimin müşteriler ve sektör profesyonelleriyle etkileşimini sürdürmesinin anahtar unsurlarından biridir.

Akıllı gelen kutusu, sosyal medya yöneticilerinin markanız/işinizle ilgili tüm yorumları ve bahsetmeleri izlemesini ve yanıtlamasını inanılmaz derecede kolaylaştırır. Bu, şirketimin müşteriler ve sektör profesyonelleriyle etkileşimi sürdürmesinin anahtar unsurlarından biridir.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının neredeyse yarısı (46%) görevlerini takip etmek için sohbet uygulamaları, notlar, proje yönetimi platformları ve dağınık belgeler gibi birden fazla aracı kullanıyor. Bu parçalı kurulum, kafa karışıklığına neden oluyor ve ilerlemeyi yavaşlatıyor. ClickUp her şeyi tek bir yerde bir araya getirir. E-posta Proje Yönetimi, Notlar, Sohbet ve AI destekli ClickUp Brain gibi yerleşik araçlarla işleriniz bağlantılı, düzenli ve aranabilir kalır. Artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek yok, tek bir çalışma alanında verimlilik artışı yaşayın.

5. Semrush (SEO ve rakip analizi yoluyla marka görünürlüğünü ölçmek için en iyisi)

via Semrush

Başarılı marka bilinirliği kampanyaları yürütmek, ham verilerin değerlendirilmesinden daha fazlasını gerektirir. Markanızın içeriğinin nasıl performans gösterdiğini anlamanıza yardımcı olacak içgörülere ihtiyacınız var.

Semrush, bu tahminlere açıklık getirir. Pazarlama takımlarının içeriklerinin performansını, hangi anahtar kelimelerin trafik çektiğini ve rakiplerinin kendilerini nasıl konumlandırdığını tam olarak görmelerine yardımcı olur.

Arama görünürlüğü ve çok kanallı etkileşime odaklanan marka stratejistleri için Semrush bir karar motorudur. Markanızın çevrimiçi ayak izinin 360 derecelik görünümü, içerik çabalarını doğrudan büyüme sonuçlarına bağlamanıza yardımcı olur.

Semrush'un en iyi özellikleri

Tek bir gösterge panelinden organik, ücretli ve sosyal kanallarda marka görünürlüğünü izleyin

En önemli rakiplerinize kıyasla anahtar kelime ve içerik eksikliklerini belirleyin

Marka bilinirliğini ölçmek için markalı anahtar kelime performansını izleyin

Marka otoritesini şekillendiren geri bağlantı kalitesini ve yönlendirme alanlarını analiz edin

Market Explorer'ı kullanarak markanızın çevrimiçi payını rakiplerinizle karşılaştırın

Semrush sınırlamaları

SEO veya analiz araçlarını ilk kez kullanan takımlar için yüksek öğrenme eğrisi

Fiyatlandırma, temel ihtiyaçları olan küçük işletmeler için uygun olmayabilir

Sosyal medya özellikleri, özel SMM araçları kadar gelişmiş değildir

Semrush fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 139,95 $

Guru : Kullanıcı başına aylık 249,95 $

İş: Kullanıcı başına aylık 499,95 $

Semrush puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (2.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.200+ yorum)

Kullanıcılar Semrush hakkında ne diyor?

Bu G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Site denetim özelliği, teknik hatalar dahil olmak üzere kolayca kurulabilir ve raporlanabilir. Görsel gösterge paneli okunması kolaydır ve raporlama özelliği çok kullanışlıdır. PPC aracı, genel kampanya sonuçlarını takip etmek için kullanışlıdır.

Site denetimi özelliği, teknik hatalar dahil olmak üzere kolayca kurulabilir ve raporlanabilir. Görsel gösterge paneli okunması kolaydır ve raporlama özelliği çok kullanışlıdır. PPC aracı, genel kampanya sonuçlarını takip etmek için kullanışlıdır.

💡 Profesyonel İpucu: Marka hikayenizi her platformda ve her kitleye tutarlı bir şekilde aktarmakta zorlanıyor musunuz? Akıllı hikaye anlatımı daha akıllı araçlarla başlar. AI'yı Marka Stratejinizi Oluşturmak İçin Nasıl Kullanabilirsiniz? başlıklı makalemizde, gerçek zamanlı içgörülerden ve otomasyondan nasıl yararlanabileceğinizi öğrenin.

6. Mention (Gerçek zamanlı medya izleme ve marka duyarlılık analizi için en iyisi)

via Bahsetme

Çoğu marka, bir krizin sosyal medyada trend olduktan sonra duyulacağını düşünür.

Gerçekte ise, asıl zarar çok daha önceden başlar.

Mention, pazarlama takımlarının marka bilinirliğini proaktif olarak yönetmelerine olanak tanır, böylece itibar risklerini erken tespit edebilir, rakipleri izleyebilir ve sorunlar büyümeden duyguları gerçek zamanlı olarak takip edebilirler.

Sürekli olarak 1 milyar kaynak taranarak, dağınık konuşmaları eyleme geçirebileceğiniz net içgörülere dönüştürür.

En iyi özelliklerden bahsetme

Sosyal medya, bloglar, forumlar ve haber kaynaklarında markanızın bahsedilme sıklığını gerçek zamanlı olarak izleyin

Odaklanmış izleme için uyarıları anahtar kelime, duygu, kaynak ve coğrafi bölgeye göre özelleştirin

AI destekli olumlu, nötr veya olumsuz etiketleme ile kamuoyunun duygularını analiz edin

Kaynak etki puanlarını kullanarak etkileyicileri ve yüksek etkili sesleri belirleyin

Görev atamaları, notlar ve paylaşılabilir gösterge panelleriyle takımlar arasında işbirliği yapın

Özelleştirilebilir analizler ve otomatik raporlarla anahtar trendleri belirleyin ve markanızın ses payını izleyin

Bahsetme sınırları

Arayüz, yeni kullanıcılar için karmaşık gelebilir

Duygu algılama bazen tonu yanlış sınıflandırır

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne göre daha az özelliğe sahiptir

Mention fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma, 599 $'dan başlayan fiyatlarla

Bahsetme derecelendirmeleri ve yorumlar

G2 : 4,3/5 (440+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (290+ yorum)

Kullanıcıların Mention hakkında söyledikleri

Bir G2 kullanıcısı şöyle not düşmüştür:

Mention'ı, alan adımın İnternet'te nasıl kullanıldığını takip etmek için vazgeçilmez bir araç olarak buldum. Mention, hem iyi hem de kötü bağlantıları en son indekse ekler, böylece web sitelerimin itibarını korumak için gerekli adımları atmamı sağlar.

Mention'un, alan adımın İnternet'te nasıl kullanıldığını takip etmek için vazgeçilmez bir araç olduğunu keşfettim. Mention, hem iyi hem de kötü bağlantıları en son indekse ekler, böylece web sitelerimin itibarını korumak için gerekli adımları atmamı sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Sadık müşterilerinizin pazarlama işlerinizi yapmasını mı istiyorsunuz? Mutlu kullanıcıları güçlü marka savunucularına dönüştüren bir müşteri savunuculuğu programı oluşturun.

7. Meltwater (Küresel medya izleme ve marka algısı izleme için en iyisi)

via Meltwater

Diyelim ki markanız üç farklı ülkede bir ürün piyasaya sürdü. Sosyal medya takımınız Instagram'da etkileşimi izlerken, halkla ilişkiler takımınız lansmanın haberlerde, bloglarda ve podcast'lerde nasıl yer aldığını anlamaya çalışıyor.

Meltwater, bu çabayı birleştirmeye yardımcı olur. Sosyal platformlar ve küresel medya kuruluşlarında marka bahsetmelerini izler ve markanızın gerçek zamanlı olarak nasıl algılandığını kapsamlı bir görünümle sunar.

Birden fazla pazarda kampanya başlatıyorsanız veya bir PR kampanyası sırasında marka hatırlanabilirliğini ölçmeniz gerekiyorsa, Meltwater etkiyi ölçmek için hem kapsam hem de bağlam sunar.

Meltwater'ın en iyi özellikleri

Küresel medya kuruluşları, sosyal medya platformları, podcast'ler ve basılı yayınlarda markanızın bahsedilme sıklığını izleyin

AI destekli analitik ve gösterge panelleriyle marka algısını ve medyada yer alımını izleyin

Ses payı ve etkileşim metrikleri aracılığıyla marka varlığını rakiplerle karşılaştırın

Meltwater AI ile ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude vb. gibi LLM'lerde içgörüleri bağlamsallaştırın ve görünürlüğü ölçün

Markanızın hikayesini şekillendiren medya kuruluşlarını, influencer'ları ve gazetecileri belirleyin

Medya kapsamını markalı arama hacmi, web sitesi trafiği ve sosyal medyadaki ilgi ile ilişkilendirin

Meltwater sınırlamaları

Gösterge paneli özelleştirme ve rapor kurulumu yeni kullanıcılar için karmaşık gelebilir

Fiyatlandırma, yeni kurulan şirketler veya küçük pazarlama takımları için uygun olmayabilir

Özelliklerin kapsamı plana göre değişir; gelişmiş medya zekası daha yüksek seviyeler için ayrılmıştır

Meltwater fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Meltwater derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,0/5 (2.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,0/5 (90+ yorum)

Kullanıcıların Meltwater hakkında söyledikleri

Gartner'ın bu incelemesinde şu not yer almaktadır:

👀 Eğlenceli Bilgi: Artık ikonik hale gelen Nike logosu, 1971 yılında bir grafik tasarım öğrencisi tarafından tasarlandı. O zamanlar sadece 35 dolara mal olmuştu. Bugün ise dünyanın en tanınmış marka logolarından biri.

8. SurveyMonkey (Marka bilinirliği anketleri düzenlemek ve tüketici algısını izlemek için en iyisi)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey, takımların yapılandırılmış marka bilinirliği anketleri gerçekleştirerek hedef kitlelerinin gerçekte neye ilgi duyduğunu ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.

Kendi kendine marka hatırlanabilirliğini ölçüyor, mesajların netliğini test ediyor veya bir kampanyadan sonra marka algısındaki değişiklikleri değerlendiriyor olsanız da, SurveyMonkey bu bilgileri kolayca toplamanızı ve analiz etmenizi sağlar.

Örneğin, bir CPG markası, marka bilinirliğindeki artışı ölçmek ve demografik gruplar arasında sonuçları karşılaştırmak için kampanya öncesi ve sonrası anketler düzenleyebilir.

SurveyMonkey'in en iyi özellikleri

Atlama mantığı, dallanma ve hedefleme araçlarıyla özel marka bilinirliği anketleri gerçekleştirin

Önceden oluşturulmuş marka izleme şablonlarını kullanarak hatırlanma, duygu ve marka kimliği uyumunu ölçün

Gerçek zamanlı gösterge panelleri ve trend analizleriyle anket yanıtlarını analiz edin

SurveyMonkey AI ile trendleri ve kalıpları ortaya çıkarın

Sonuçları konum, hedef kitle türü veya kampanyaya göre segmentlere ayırarak marka yönetimi stratejilerinizi iyileştirin

Takip ve yeniden pazarlama için e-posta pazarlama araçları ve CRM sistemleriyle entegre edin

SurveyMonkey sınırlamaları

Organik, gerçek zamanlı konuşmaları izlemez; yalnızca ankete katılanların bildirdiklerini yakalar

Özel markalama, ayrıntılı analizler ve gelişmiş mantık yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

Anket dağıtımı iyi hedeflenmemişse yanıt kalitesi değişebilir

SurveyMonkey fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım Avantajı : Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Team Premier : Kullanıcı başına aylık 92 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

SurveyMonkey puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (23.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (10.300+ yorum)

Kullanıcıların SurveyMonkey hakkında söyledikleri

Bu G2 kullanıcısı şunları vurguladı:

Anketler, oylamalar ve anketler için neredeyse altın standarttır. Kullanımı yararlı bir araçtır ve marka görünürlüğü onu sağlam ve güvenli bir seçim haline getirir.

Anketler, oylamalar ve anketler için neredeyse altın standarttır. Kullanımı yararlı bir araçtır ve marka görünürlüğü onu sağlam ve güvenli bir seçim haline getirir.

📖 Ayrıca Okuyun: Veriye Dayalı İçgörüler için Ücretsiz Dijital Pazarlama Rapor Şablonları

9. Google Analytics (Davranış izleme ve ROI analizi için en iyisi)

via Google Analytics

Binlerce ziyaretçiyi çeken ancak bunların nereden geldiği veya ne yaptığı hakkında hiçbir fikriniz olmayan bir kampanya başlattıysanız, Google Analytics tam da bu sorunu çözmek için geliştirilmiştir.

GA4, kullanıcı davranışlarını, kampanya performansını ve çoklu platform yolculuklarını anlamaya çalışan pazarlama takımları için eksiksiz bir davranış ve etkileşim analizi paketi sunar. Bu araç, harici marka bahsetmelerini izlemek yerine kullanıcı davranışlarına odaklanır.

Gerçek avantajı, web siteleri, uygulamalar ve Ads ve Search Console gibi Google pazarlama araçları arasında içgörüleri birbirine bağlamanıza yardımcı olan etkinlik tabanlı izleme özelliğidir.

Google Analytics'in en iyi özellikleri

Gelişmiş etkinlik tabanlı izleme ile web ve uygulamalarda kullanıcı davranışlarını izleyin

Hedef kitlenin demografik özellikleri, kaydırma derinliği ve video izleme süresi ile marka etkileşimini görselleştirin

Gerçek zamanlı atıf, huni izleme ve kanallar arası raporlar kullanarak pazarlama ROI'sini analiz edin

Google Ads, YouTube ve Google Search Console ile entegre ederek marka varlığını optimize edin

Raporları ve gösterge panellerini özelleştirerek marka bilinirliği metriklerini tek bir yerden izleyin

Google Analytics sınırlamaları

GA4'ün etkinlik tabanlı yapısına aşina olmayan takımlar için zorlu öğrenme süreci

Ücretsiz sürümde premium huni raporları, sınırsız veri ve hesap düzeyinde destek bulunmaz

Yalnızca kendi dijital varlıklarınızdaki etkinlikleri ölçer ve başka yerlerde gerçekleşen konuşmalar hakkında hiçbir bilgi vermez

Google Analytics fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Analytics derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5,0 (6.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (8.100+ yorum)

Kullanıcıların Google Analytics hakkında söyledikleri

Bir G2 kullanıcısı şöyle not düşmüştür:

Google Analytics'te en çok sevdiğim şey, kullanıcı davranışları hakkında sunduğu derinlemesine bilgiler. Trafik kaynakları, sayfa performansı, gerçek zamanlı veriler ve dönüşüm izleme hakkında net bir resim sunuyor. Bu sayede neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını görebiliyorum. Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve ayrıntılı segmentasyon seçenekleri, belirli kitle davranışlarına odaklanmamı sağlıyor.

Google Analytics'te en çok sevdiğim şey, kullanıcı davranışları hakkında sunduğu derinlemesine bilgiler. Trafik kaynakları, sayfa performansı, gerçek zamanlı veriler ve dönüşüm izleme hakkında net bir resim sunuyor. Bu sayede neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını görebiliyorum. Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve ayrıntılı segmentasyon seçenekleri, belirli kitle davranışlarına odaklanmamı sağlıyor.

💡 Profesyonel İpucu: Birden fazla müşteri için kampanya yürütürken kafanız karışmıyor mu? Pazarlama Kampanyası Yönetimi nedir, kontrolü elinizde tutmayı, teslim tarihlerine uymayı ve müşterileri memnun etmeyi nasıl başaracağınızı gösterir.

10. Ahrefs (SEO odaklı marka görünürlüğü ve rekabet araştırması için en iyisi)

via Ahrefs

Pazarlamacılar genellikle hangi içeriğin iyi performans göstereceğini tahmin etmek için haftalarca zaman harcarlar.

Ahrefs, içerik stratejisini ölçülebilir marka görünürlüğüyle doğrudan bağlantı kuran derin SEO ve geri bağlantı istihbaratı sunarak bu tahminleri ortadan kaldırır.

Anahtar kelime performansını izlemekten rakiplerinize kimlerin bağlantı verdiğini izlemeye kadar, Ahrefs takımlara mevcut pazarlama çabalarıyla doğrudan bağlantılı marka bilinirliği kampanyaları oluşturmak için eyleme geçirilebilir veriler sağlar.

Ahrefs'in en iyi özellikleri

Arama sonuçlarında marka varlığını ölçmek için coğrafi bölgelerde ve cihazlarda anahtar kelime sıralamalarını izleyin

Marka tanınırlığını ve otoritesini değerlendirmek için geri bağlantıları ve yönlendiren alan adlarını izleyin

Site Explorer'ı kullanarak içerik eksikliklerini, bozuk bağlantıları ve en iyi performans gösteren sayfaları ortaya çıkarın

Organik trafik, anahtar kelime zorluğu ve tahmini değer aracılığıyla içerik performansını analiz edin

Rakip markaların bahsedilme ve arama paylarını izleyerek kampanya stratejisini ince ayar yapın

Gemini, ChatGPT, Google AI Overviews gibi popüler LLM'lerde AI arama görünürlüğünü analiz edin ve karşılaştırın.

Ahrefs sınırlamaları

Sosyal medya izleme veya doğrudan marka duyarlılık analizi yok

Sosyal dinleme araçlarına kıyasla sınırlı gerçek zamanlı veriler

Giriş seviyesi planlar küçük takımlar için pahalı gelebilir

Ahrefs fiyatlandırması

Lite : Kullanıcı başına aylık 129 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 249 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 449 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 1499 $ (yıllık taahhüt)

Ahrefs derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5,0 (560+ yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (570+ yorum)

Kullanıcılar Ahrefs hakkında ne diyor?

Bu TrustPilot kullanıcısı şöyle diyor:

Ahrefs'i seviyorum çünkü geri bağlantı analizi, anahtar kelime araştırması, rakip analizi ve site denetimleri için veriler içeren eksiksiz bir SEO araç seti sunuyor. Harika bir kullanıcı deneyimi ve arayüzü var ve hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için kullanımı kolay, web sitelerinin görünürlüğünü ve organik trafiğini artırmanın ötesinde faydalar sağlıyor.

Ahrefs'i seviyorum çünkü geri bağlantı analizi, anahtar kelime araştırması, rakip analizi ve site denetimleri için veriler içeren eksiksiz bir SEO araç seti sunuyor. Harika bir kullanıcı deneyimi ve arayüzü var ve hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için kullanımı kolay, web sitelerinin görünürlüğünü ve organik trafiğini artırmanın ötesinde faydalar sağlıyor.

📖 Ayrıca Okuyun: Pazarlama Analitiği Yazılım Araçları

11. Upfluence (Influencer odaklı marka bilinirliği kampanyaları için en iyisi)

via Upfluence

Marka bilinirliği stratejiniz influencer pazarlamasına büyük ölçüde dayanıyorsa, Upfluence öne çıkıyor.

Bu influencer pazarlama aracı, markaların influencer'ları belirlemelerine, incelemelerine ve onlarla işbirliği yapmalarına yardımcı olurken, kampanya performansını gerçek zamanlı olarak görünür kılar. Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlarda içerik erişimi, etkileşim ve etkiyi takip edebilirsiniz.

Upfluence ayrıca, hedef kitlenin demografik özelliklerine, etkileşim oranına ve içerik türüne göre influencer'ları bulmak için gelişmiş arama filtreleri sunar. Bu, marka bilinirliğini artırmanıza yardımcı olan hedef odaklı influencer kampanyaları yürütmeyi kolaylaştırır.

Upfluence'ın en iyi özellikleri

Niş, konum ve kitle istatistiklerine göre 3 milyondan fazla influencer'ı arayın ve filtreleyin

Erişim, etkileşim ve dönüşümler gibi kampanya performans metriklerini izleyin

Özelleştirilebilir e-posta iş akışlarıyla influencer'lara ulaşmayı otomatikleştirin

Shopify gibi e-ticaret platformlarıyla entegre ederek influencer'ların yönlendirdiği satışları izleyin

Yerleşik sosyal dinleme araçlarını kullanarak markanızın bahsedilme sıklığını ve duyarlılığını izleyin

Upfluence sınırlamaları

Fiyatlandırma şeffaf değildir ve küçük markalar için pahalı olabilir

Influencer platformlarına yeni başlayan takımlar için öğrenme eğrisi dik olabilir

Yalnızca influencer pazarlamasına odaklanır ve daha geniş marka izleme veya SEO görünürlük metrikleri sağlamaz

Upfluence fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Upfluence puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5,0 (130+ yorum)

Capterra: 4,3/5,0 (40+ yorum)

Kullanıcılar Upfluence hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle not düşmüştür:

Birkaç saat içinde ulaşabileceğim 150 influencer bulabildim ve ardından toplu erişim kampanyası düzenledim. Influencer yanıt vermediğinde otomatik olarak gönderilen takip e-postalarını beğendim.

Birkaç saat içinde ulaşabileceğim 150 influencer bulabildim ve ardından toplu erişim kampanyası düzenledim. Influencer yanıt vermediğinde otomatik olarak gönderilen takip e-postalarını beğendim.

💡 Profesyonel İpucu: Mesajlarınızı tüm kanallarda doğru bir şekilde iletmekte zorlanıyor musunuz? Etkileyici Bir Pazarlama İletişim Stratejisi Oluşturmak, tutarlı ve ilgi çekici marka mesajları oluşturmanın yollarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Marka bilinirliğini artırmaya yardımcı olan üç ek araç:

BuzzSumo: Marka görünürlüğünü artırmak için yüksek performanslı içerikleri ve anahtar etkileyicileri belirlemenize yardımcı olur

Mentionlytics: Duyguları analiz eder ve rakiplerin bahsetmelerini izler, çok dilli destek sunar, küresel marka izleme için idealdir

Brandwatch: Derinlemesine tüketici içgörüleri, trend analizi ve yapay zeka destekli duygu izleme sağlar

ClickUp ile markanızın konuşmasını sağlayın

Ölçemediğiniz şeyi büyütemezsiniz; marka bilinirliği de buna bir istisna değildir.

Birçok marka bilinirliği ölçüm platformu kısmi görünürlük sunar: biri bahsetmeleri izler, diğeri trafik artışlarını gösterir, bir diğeri ise rakipleri karşılaştırır. Ancak ClickUp, tüm bu farklı bileşenleri bir araya getirme konusunda mükemmeldir.

Görev atamalarından içerik takvimlerine ve canlı gösterge panellerine kadar, ClickUp marka faaliyetlerinizi yönlendiren sistemi oluşturur. Sekmeler arasında geçiş yapmanıza veya birden fazla araçla uğraşmanıza gerek yoktur.

Kampanya etkinlikleriniz ve marka metrikleriniz aynı sistemde yer aldığından, yapacağınız işleri elde ettiğiniz sonuçlarla kolayca ilişkilendirebilirsiniz.

Pontica Solutions'tan Dayana Mileva'nın dediği gibi:

Bir proje yönetimi platformu arıyordum ve en iyisini buldum. ClickUp'ın tüm sorunlarımızı çözebileceğini ve hayal bile edemeyeceğim şekilde bize fayda sağlayacak hazır çözümler üretebileceğini hemen hissettim.

Bir proje yönetimi platformu arıyordum ve en iyisini buldum. ClickUp'ın tüm sorunlarımızı çözebileceğini ve hayal bile edemeyeceğim şekilde bize fayda sağlayacak hazır çözümler üretebileceğini hemen hissettim.

Gerçek marka büyümesini doğru bir şekilde izlemek mi istiyorsunuz? ClickUp'a şimdi kaydolun!