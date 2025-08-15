Etkileyici Dijital Portföyler Oluşturmak için En İyi 10 AI Portföy Oluşturucu

Ödüllü yaratıcı işlerle dolu bir dosyanız olabilir, ancak kimse fark etmezse bunun bir önemi var mı?

Kalıcı bir izlenim bırakan bir portföy oluşturmayı bilmek, portföyünüzü oluşturmak kadar önemlidir. Bir sonraki büyük isim siz olabilirsiniz, ancak portföyünüz gelişigüzel bir Word belgesi gibi görünüyorsa, size hayalinizdeki işleri sunabilecek kişiler sizi görmezden gelecektir.

Portföy biçimlendirme ve tasarımının tüm zorluklarını ortadan kaldıran akıllı bir araç olsaydı ne olurdu? AI portföy oluşturucular, işlerinizi becerilerinizi net ve etkili bir şekilde sunacak şekilde derlemenize yardımcı olur.

Kodlarla veya pahalı şablonlarla saatlerce uğraşmadan kişiselleştirilmiş dijital portföyler oluşturmanıza yardımcı olacak en iyi AI portföy oluşturucuları bir araya getirdik. Hadi bir göz atalım!

👀 Biliyor muydunuz? İyi tasarlanmış bir çevrimiçi varlık, işe alım kararlarını önemli ölçüde etkiler. Aslında, her iki işverenden biri, çevrimiçi olarak bulamadığı kişileri mülakata almamaktadır.

En İyi AI Portföy Oluşturucularına Genel Bakış

En iyi AI portföy oluşturucularına ve anahtar özelliklerine hızlıca bir göz atalım:

AI Portföy Oluşturucularda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Öne çıkan bir portföy oluşturmak zaman ve beceri gerektirir. Ancak AI portföy araçları, dakikalar içinde profesyonel bir vitrin oluşturabilir. Bir portföy web sitesi oluşturucu seçerken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Otomatik portföy oluşturma: AI kullanarak işlerinizi, becerilerinizi ve başarılarınızı otomatik olarak şık düzenlere biçimlendirin

Zengin şablon çeşitliliği: Farklı stillere ve sektörlere göre uyarlanmış çok çeşitli şablonlar arasından seçim yapın

Akıllı kişiselleştirme: Kişisel markanızı yansıtacak şekilde yazı tiplerini, renkleri ve düzenleri özelleştirin

Platform bağlantıları: Portföyünüzü LinkedIn, GitHub ve diğer profesyonel platformlara bağlayarak kolay paylaşım sağlayın

Yayınlama esnekliği: Portföyünüzü PDF olarak, özel bir etki alanında veya gömülü bir bağlantı aracılığıyla paylaşın

Mobil öncelikli tasarım: Sitenizi telefonlarda ve tabletlerde mükemmel bir görünüm için optimize edin

Analitik ve SEO araçları: Yerleşik analitik ile performansı izleyin ve SEO özellikleriyle görünürlüğü artırın

Veri güvenliği: Güçlü şifreleme ve şeffaf gizlilik politikalarıyla bilgilerinizi koruyun

🧠 İlginç Bilgi: Dijital portföy kavramı, eğitimcilerin arşivleme amacıyla ilk bilgisayarları ve tarayıcıları kullanarak öğrencilerin işlerini elektronik olarak derlemeye başladıkları 1989 yılına kadar uzanır. Günümüze geldiğimizde, yapay zeka destekli araçlar fikirlerinizi sadece birkaç dakika içinde şık ve etkileşimli portföylere dönüştürebilir.

En İyi AI Portföy Oluşturucular

İşte işlerinizi hak ettiği şekilde sergileyen ve yaratıcı becerilerinizi öne çıkaran en iyi AI portföy oluşturucular!

1. ClickUp (Proje tabanlı portföy sunumu ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ClickUp Portföyler ile tüm portföy işlerinizi tek bir yerden izleyin

İşinizi mükemmelleştirmek için saatler harcadınız; bunların eski klasörlerde veya dağınık bağlantılarda kaybolmasına izin vermeyin. ClickUp 'un iş için her şeyi içeren uygulamasıyla, sadece harika görünmekle kalmayıp, aynı zamanda projelerinizi düzenli, güncel ve sunuma hazır tutmak için arka planda sıkı bir şekilde çalışan şık ve aranabilir bir portföy oluşturabilirsiniz.

Birden fazla projeyi, müşteriyi ve yaratıcı akışları tek bir temiz, görsel gösterge panelinde bir araya getiren ClickUp Portföyler ile başlayın. Her portföy, durum, son tarihler ve ilerleme gibi proje ayrıntılarını içerir, böylece potansiyel müşteriler sadece yaptıklarınızı değil, işinizi nasıl yaptığınızı da görebilir. İlerlemenizi bir profesyonel gibi izleyebilir, ayarlayabilir ve gösterebilirsiniz.

Bunu güçlü bir dijital portföy oluşturucu yapan şey, size gerçek zamanlı güncellemeler sunmasıdır. İlerleme çubukları, son tarihler, takım üyeleri ve daha fazlası gibi görüntülenen öğeleri tam olarak özelleştirebilirsiniz, böylece görünüm işinize uygun şekilde çalışır.

ClickUp Görünümlerini kullanarak farklı kategorilerdeki görevleri görselleştirin ve istediğiniz şekilde iletişim kurun

En önemli konulara odaklanmak için proje, durum veya önceliklere göre kolayca filtreleme ve sıralama yapabilirsiniz. Diğerlerini de bilgilendirmek mi istiyorsunuz? Portföy görünümünüzü bir bağlantı aracılığıyla paydaşlarla paylaşın, böylece herkes aynı sayfada olsun. Tek bir, kolay kullanımlı proje portföyü gösterge panelinden notlar, etiketler ve ek dosyalar ekleyerek bağlam bilgisi de ekleyebilirsiniz.

Hızlı bir kurulum istiyorsanız, ClickUp Portföy Yönetimi Şablonu, aktif ve tamamlanmış projeleri tek bir yerden kolayca izlemenizi sağlar. Proje verilerini merkezileştirmenize yardımcı olarak dijital portföyünüzü çevrimiçi olarak güncellemenizi ve paylaşmanızı kolaylaştırır.

Ücretsiz şablon alın İşlerinizi yönetin, aynı zamanda etkili bir şekilde sergileyin ve ClickUp Portföy Yönetimi Şablonu ile potansiyel işverenleri, iş ortaklarını veya müşterileri istediğiniz zaman kolayca bilgilendirin

Geçmiş işlerinizi müşteri, proje türü veya kampanyaya göre düzenleyebilirsiniz. Portföyünüzü müşteriye hazır tutmak ve ilerlemenizi şeffaf hale getirmek istediğinizde özellikle kullanışlıdır.

ClickUp'ın tüm portföy şablonlarının tamamen özelleştirilebilir olduğunu bahsetmiş miydik? Bu şablonda, işinizin geçtiği her aşamayı takip etmenize yardımcı olacak 16 Özel Durum elde edersiniz. Giderler, ilerleme ve bakiye gibi altı Özel Alan ile projelerinize daha fazla derinlik katabilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Her şeyi daha net görebilmek için Portföy Ana Listesi ve ayrıntılı Proje SOP Görünümü gibi farklı görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca, yerleşik ClickUp Zaman Takibi, kullanışlı etiketler ve bağımlılık uyarıları ile düzenli ve programda kalmak çok daha kolay hale gelir.

💡 Profesyonel İpucu: Tasarımcılar, görsel küçük görseller, durum etiketleri, son tarihler ve müşteri notlarını tek bir yerde içeren ClickUp Tasarım Portföyü Görev Şablonu ile bir adım daha ileri gidebilir.

Portföy içeriğinizi esnek ve işbirliğine dayalı bir ortamda merkezileştirmeniz mi gerekiyor? Tüm tasarımlarınızı, ilerlemelerinizi, vaka çalışmalarınızı ve müşteri referanslarınızı tek bir yerde saklamak için ClickUp Belgeleri'ni kullanın.

Zengin medya öğelerini (görüntüler, videolar, hatta görev listeleri) işlerinizi görsel olarak sergilemek için gömebilir, portföyünüzü daha ilgi çekici ve bilgilendirici hale getirebilirsiniz. İçeriği yapılandırmak da çok kolaydır. İç içe sayfalar ve alt sayfalar desteği sayesinde portföyünüzü proje, beceri veya kategoriye göre düzenleyebilir ve izleyicilerin ilgili örnekleri kolayca bulmasını sağlayabilirsiniz. Böylece, sadece nihai ürünü göstermekle kalmaz, referanslar, metrikler veya perde arkası iş akışları için bölümler ekleyerek hikayenin tamamını anlatabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri'nde renk kodlu afişler, gelişmiş stil seçenekleri ve canlı düzenleme özelliği ile portföyünüzü incelikli ve görsel olarak çekici hale getirin

Belgeler, özellikle işbirliği için çok yararlıdır. Takımlar, belgeleri gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyebilir, yorum bırakabilir ve değişiklikler önerebilir; bu da, proje anlatımlarını birlikte yazmak veya yayınlamadan önce içeriği iyileştirmek için idealdir. Belgeler, oturum açma gerektirmeden herkese açık olarak paylaşılabilir, böylece müşterileri veya işbirlikçileri çekmek için portföyünüzü sorunsuz bir şekilde gönderebilirsiniz.

Belgeleri doğrudan ClickUp içindeki belirli ClickUp Görevlerine veya projelere bağlayarak her şeyi bağlantılı ve erişilebilir tutabilirsiniz. Yerleşik geri bildirim araçları ve sürüm kontrolü, portföyünüzün güncel kalmasını ve devam eden işlerle uyumlu olmasını sağlar.

📌 Örneğin, bir tasarımcı ClickUp Belgeleri'ni kullanarak bir proje özeti yazabilir, görsel tasarım yinelemelerini ekleyebilir ve nihai teslimatlara bağlantı verebilir. Takım daha sonra bunları inceleyip yorumlayabilir ve son halini aldıktan sonra belge, halka açık bir portföyün parçası olarak paylaşılabilir veya daha geniş bir proje izleme şablonuna entegre edilebilir.

Bir projenin arkasındaki hikayeyi anlatmak veya proje özetleri ya da kişisel özgeçmişler yazmak isteyen profesyoneller için, dünyanın en eksiksiz ve bağlamsal iş AI'sı olan ClickUp Brain'i deneyin. Clickup Çalışma Alanınıza entegre edilmiştir, işiniz hakkında bilgi sahibidir ve AI Yazma Asistanınız olarak da işlev görür. Portföyünüzün içeriğini bağlamsallaştırmak, oluşturmak, iyileştirmek ve yerelleştirmek için en iyi yoldur.

ClickUp Brain'in AI yazma yardımını kullanarak portföyünüz için içerik oluşturun, düzenleyin, düzeltin ve özetleyin

Sadece bir komut girin, içeriklerin net, kendinden emin ve yazım hatası içermeyen olmasını sağlarken, size gerçekten uygun portföy bölümleri oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp AI Bilgi Yöneticisi, projeleriniz, belgeleriniz ve takımınızın bilgileriyle ilgili soruları anında yanıtlayabilir. Portföy oluşturucular için bu, çalışma alanınızdan ilgili vaka çalışmalarını, proje sonuçlarını veya müşteri geri bildirimlerini hızlı bir şekilde ortaya çıkarabileceğiniz ve portföy içeriğinizi sunma ve güncelleme sürecini kolaylaştırabileceğiniz anlamına gelir.

Çalışma alanı verilerinizden ClickUp AI'ya sorular sorun ve portföyünüzü geliştirmek için anında içgörüler ve öneriler alın

📮ClickUp Insight: Çalışanların yarısından fazlası işlerinde ihtiyaç duydukları bilgileri bulmakta zorlanıyor. Sadece %27'si bunun kolay olduğunu söylerken, geri kalanlar bir dereceye kadar zorluk yaşıyor ve %23'ü bunu çok zor buluyor. Bilgi e-postalara, sohbetlere ve araçlara dağılmışsa, boşa harcanan zaman hızla artar. ClickUp ile e-postaları izlenebilir görevlere dönüştürebilir, sohbetleri görevlere bağlayabilir, AI'dan yanıtlar alabilir ve daha fazlasını tek bir çalışma alanında yapabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabilirler. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte bir hafta daha fazla verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

Peki, bu ClickUp özellikleri sizin için ne anlama geliyor?

Bitmiş işlerinizi sergilemek için bir yerden daha fazlasını elde edersiniz — ClickUp, akıllı ürün portföy yönetimi sayesinde süreçlerinizi, işbirliğinizi ve stratejinizi öne çıkarmanızı sağlar. Güncellemeleri gerçek zamanlı olarak paylaşın, geri bildirim isteyin ve AI ile her şeyi düzenli tutun.

💡 Profesyonel İpucu: "Müşteri Onaylandı" olarak işaretlenen tamamlanmış görevleri tarayan ve her projeyi değerlendirmek için "Etki", "Yaratıcılık" veya "Müşteri Memnuniyeti" gibi Özel Alan derecelendirme sistemini kullanan Özel ClickUp Otomatik Pilot Aracısı'nı kurun. Yalnızca kalite eşiğinizi karşılayan görevler (ör. 4 yıldız veya üzeri) ajanın portföyünüz için AI tarafından oluşturulan özetler ve görsellerle birlikte bir ClickUp Belge taslağı otomatik olarak oluşturmasını tetikler. Bu şekilde, portföyünüz dağınık değil, düzenli kalır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Her projenin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak takip edin, dönüm noktaları ekleyin, son tarihler belirleyin ve iş akışınızı görselleştirerek potansiyel müşterilere proje yönetimi becerilerinizi gösterin

ClickUp Clips ile hızlı açıklayıcı videolar kaydederek proje tanıtımlarını veya tasarım seçimlerini sergileyin

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak süreçlerinizi, ilham kaynaklarınızı veya vaka çalışmalarınızı paylaşılabilir bir biçimde belgelemek için Wiki'ler oluşturun

ClickUp Sohbet'i kullanarak araçlar arasında geçiş yapmadan takım arkadaşlarınızla veya müşterilerinizle anında işbirliği yapın

ClickUp Brain aracılığıyla AI destekli proje yönetimi kullanarak gerçek zamanlı görev özetleri, ilerleme güncellemeleri ve eylem öğeleri oluşturma gibi rutin proje yönetimi görevlerini otomatikleştirin

ClickUp AI Agents ile proje son tarihlerini tahmin edin, olası engelleri belirleyin ve en uygun görev atamalarını önerin

Görevlerle doğrudan bağlantılı özelleştirilebilir ClickUp Formları kullanarak geri bildirim veya yeni yaratıcı özetler toplayın

ClickUp sınırlamaları

Daha ağır portföy belgeleri ve şablonların yüklenmesi daha uzun sürebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Reddit'te bir yorum şöyle diyor:

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapmak istediğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir başka şey de Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapmak istediğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir başka şey de Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak bir tasarım portföyü oluşturun! AI görüntü oluşturmadan müşteri notlarını doğrudan panoya bırakmaya kadar, Beyaz Tahtalar minimum çabayla yaratıcılığınızı sergilediğiniz bir portföy sitesi olarak kullanılabilir. Beyaz Tahtanızı anında paylaşabilir, Görevler'e gömebilir, PDF olarak dışa aktarabilir ve hatta doğrudan üzerinde sohbet edebilirsiniz. Bu, geri yanıt veren ve herkesi bilgilendiren canlı, görsel bir özgeçmiş gibidir.

2. Dayanıklı (Anında AI destekli portföy oluşturma için en iyisi)

durable aracılığıyla

Durable, birkaç tıklamayla kişiselleştirilmiş çevrimiçi portföyler oluşturmak için AI kullanan bir portföy web sitesi oluşturucusudur. Faturalandırma, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve hatta temel pazarlama otomasyonu gibi işin temel unsurlarını tek bir temiz ve kaotik olmayan gösterge panelinden bir araya getirir.

Platform, çeşitli portföy şablonları sunar. Birden fazla biçime sorunsuz aktarım ve yayınlama desteği sunarak, portföylerini çevrimiçi olarak oluşturmak ve güncellemek için hızlı ve esnek bir çözüm isteyen serbest çalışanlar ve yaratıcı profesyoneller için idealdir.

Dayanıklı en iyi özellikler

Birkaç tıklamayla portföy web sitesi oluşturun; tasarım, düzen ve başlangıç içeriği AI tarafından halledilir

Yerleşik SEO araçlarıyla arama için optimize edin, manuel kurulum gerekmez

SSL, DDoS savunması ve global içerik dağıtımı ile sitenizi koruyun

Katılımı artırmak için zamanlama araçları ve referanslar gibi özel özellikler ekleyin

Kalıcı sınırlamalar

AI tarafından oluşturulan tasarımlar, geleneksel web sitesi oluşturuculara kıyasla daha az özelleştirme seçeneği sunar. Bu, düzenler üzerindeki yaratıcı kontrolü sınırlayabilir

Kalıcı fiyatlandırma

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 15 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Dayanıklı derecelendirmeler ve yorumlar

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Durable hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Sadece beş dakikada bir web sitesi oluşturur. Web sitesini güncellemek isterseniz, mevcut sürümü düzenleyemezsiniz, yeni bir proje oluşturmanız ve üzerinde tekrar çalışmanız gerekir.

Sadece beş dakikada bir web sitesi oluşturur. Web sitesini güncellemek isterseniz, mevcut sürümü düzenleyemezsiniz, yeni bir proje oluşturmanız ve üzerinde tekrar çalışmanız gerekir.

3. WIX ADI (Kolay portföy oluşturma için AI destekli tasarım için en iyisi)

wIX ADI aracılığıyla

Bir geliştiriciye ihtiyaç duymadan, yaratıcı ve profesyonel iş tarzınızı yansıtan bir portföy oluşturmak mı istiyorsunuz? Wix, tasarım özgürlüğünü akıllı otomasyonla birleştiren, yayınlanmaya hazır dijital portföyler oluşturan, kullanıcı dostu bir portföy web sitesi oluşturucusudur.

AI destekli site oluşturucu, birkaç soru sorarak başlar: ne tür yaratıcı işler yapacağınız ve estetik tercihleriniz nelerdir? Ardından özel bir web sitesi düzeni oluşturur. Bir temaya bağlı kalmak zorunda da değilsiniz; Wix, çevrimiçi alanınızı düzenlemek, test etmek ve genişletmek için size tam kontrol sağlar.

Ayrıca müşteri rezervasyon araçları, e-ticaret, video barındırma ve SEO özelleştirme gibi gelişmiş özellikler de sunar.

WIX ADI'nin en iyi özellikleri

900'den fazla hazır şablondan seçim yaparak markanıza uygun iyi bir portföy oluşturun

Kontrolü size veren sezgisel bir arayüzle her tasarım öğesini özelleştirin

Sitenizi görsel olarak çekici hale getirmek için çarpıcı yazı tipi stilleri ve renk şemaları uygulayın

Ziyaretçilerin dikkatini çekmek için giriş animasyonları ve görüntü filtreleri ekleyin

WIX ADI sınırlamaları

Bazı üçüncü taraf uygulama entegrasyonları için ek kurulum adımları gerekir

WIX ADI fiyatlandırması

Hafif : Kullanıcı başına aylık 17 $

Temel : Kullanıcı başına aylık 29 $

İş : Kullanıcı başına aylık 36 $

Business Elite: Kullanıcı başına aylık 159 $

WIX ADI puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.690+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (10.360+ yorum)

Gerçek kullanıcılar WIX ADI hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Genel olarak, wix deneyimim 8/10 idi. Yeni başlayanlar için mükemmel bir web sitesi ve kendi başıma öğrenmesi ve oluşturması kolaydı.

Genel olarak, wix deneyimim 8/10 idi. Yeni başlayanlar için mükemmel bir web sitesi ve kendi başıma öğrenmesi ve oluşturması kolaydı.

💡 Profesyonel İpucu: Kişisel web sitenizin olması, çevrimiçi görünürlüğünüzü önemli ölçüde artırabilir ve daha fazla müşteri çekmenize yardımcı olabilir. Yalnızca sosyal medya platformlarına güvenmekten farklı olarak, kişiselleştirilmiş bir web sitesi, işlerinizi yapılandırılmış ve profesyonel bir şekilde sergilemenizi sağlar, böylece müşterilerinizin sunduğunuz hizmetleri daha kolay bulmasını ve anlamasını kolaylaştırır. Bu merkezi yaklaşım, işinize olan bağlılığınızı göstermekle kalmaz, aynı zamanda hizmetleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen ziyaretçilere sorunsuz bir deneyim sunar.

4. 10Web (WordPress için AI ile geliştirilmiş portföy oluşturma için en iyisi)

via 10Web

10Web, WordPress'in otomasyonla buluşup verimlilik kazanmaya karar verdiğinde ortaya çıkan sonuçtur. Kod gerektirmeyen tasarım stüdyosu ile WordPress'in esnekliğini sunarak, vizyonunuzu tanımlamanıza ve yapmanız gereken işi yapay zekaya bırakmanıza olanak tanır.

Eşsiz portföy web siteniz oluşturulduktan sonra, WordPress araçlarını kullanarak tamamen özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, Google Cloud'da barındırıldığı için hızlı, güvenli ve güvenilirdir. Elementor tabanlı sürükle ve bırak düzenleyici, sitenizin seçtiğiniz temanın her yönünü özelleştirme kontrolünü size verir.

10Web'in en iyi özellikleri

AI Co-Pilot ile metinleri, görselleri ve düzeni iyileştirin

Mobil cihazlar için optimize edilmiş duyarlı tasarımların ve gelişmiş güvenlik özelliklerinin keyfini çıkarın

Arama sonuçlarında üst sıralarda yer alan, arama motoru için optimize edilmiş içerik oluşturun

Otomatik güncellemeler, profesyonel düzeyde barındırma ve Google Cloud tarafından desteklenen destek ile sitenizi yönetin

10Web sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan ilk tasarımlar, tam olarak istediğiniz görünüme ulaşmak için ek düzenlemeler gerektirebilir

10Web fiyatlandırma

AI Starter: 20 $/ay

AI Premium: 30 $/ay

AI Ultimate: 45 $/ay

10Web puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (130+ yorum)

Capterra: 3,7/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar 10Web hakkında ne diyor?

G2 incelemesi artıları ve eksileri vurgular:

Her şeyin kolaylığı, kodlamanın bir kural haline gelmediği ve işlerinizi eskisi gibi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz, web sitenizi istediğiniz gibi ayarlamanıza olanak tanıyan uygulama kolaylığı ve harika özellikler […] gösterge paneli bazen açılmakta zorluk çekebilir

Her şeyin kolaylığı, kodlamanın bir kural haline gelmediği ve işlerinizi eskisi gibi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz, web sitenizi istediğiniz gibi ayarlamanıza olanak tanıyan uygulama kolaylığı ve harika özellikler […] gösterge paneli bazen açılmakta zorluk çekebilir

5. PortfolioBox (Görsel olarak çarpıcı, galeri odaklı portföyler için en iyisi)

portfoliobox aracılığıyla

Portföy olarak kabul edilen sıkıcı küçük görsellerden bıktınız mı? Portfoliobox, fotoğrafçılar, tasarımcılar, illüstratörler ve hatta makyaj sanatçıları gibi yaratıcılar için özel olarak tasarlanmıştır ve görsel hikaye anlatımını platformunun merkezine koyar. Şablonları, işlerinize nefes aldırmak için tasarlanmıştır ve düzen seçenekleri, tek tip web sitelerinden çok, özenle seçilmiş galerileri andırır.

Çevrimiçi portföy oluşturucu, şaşırtıcı derecede eksiksiz bir araçtır: aynı gösterge panelinden müşteri rezervasyonlarını yönetebilir, baskı veya ürün satabilir ve hatta blog yazabilirsiniz. E-ticaret ve planlama özellikleri de yerleşik olarak bulunur, böylece işinizi yürütmek için eklentilere veya ek araçlara ihtiyacınız olmaz.

PortfolioBox'ın en iyi özellikleri

Yerleşik mağaza özellikleri ve çoklu ödeme seçenekleriyle dijital veya fiziksel ürünler satın

Etkinlik, ders veya hizmet rezervasyonlarını gerçek zamanlı uygunluk izleme ile yönetin

Proje portföy şablonları arasından seçim yapın ve galeriler, özgeçmişler veya müzik gibi içerikler ekleyin; kodlama gerekmez

Otomatik SEO ile görünürlüğünüzü artırın ve müşterilerin işlerinizi çevrimiçi olarak bulmasına yardımcı olun

PortfolioBox sınırlamaları

Portföy web sitesi oluşturucu, solo sanatçılar ve küçük işletmeler için en iyi sonucu verir, ancak daha büyük işletmeler için uygun olmayabilir

PortfolioBox fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel : Kullanıcı başına aylık 10,9 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 19,9 $

PortfolioBox puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

PortfolioBox hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Sanat eserlerinizin stiline en uygun olanı seçebilmeniz için çok sayıda galeri stili ve düzeni olması harika... Otomatik kaydetme özelliği farklı cihazlarda biraz sorunlu olabilir, ancak masaüstü tarayıcılarda kesinlikle sorunsuz çalışıyor.

Sanat eserlerinizin stiline en uygun olanı seçebilmeniz için çok sayıda galeri stili ve düzeni olması harika... Otomatik kaydetme özelliği farklı cihazlarda biraz sorunlu olabilir, ancak masaüstü tarayıcılarda kesinlikle sorunsuz çalışıyor.

6. Framer AI (Metin komutlarından etkileşimli portföyler oluşturmak için en iyisi)

framer AI aracılığıyla

Bu, sesini kaybetmeden küreselleşmek isteyen yaratıcılar için. Framer, basit metin komutlarıyla çok dilli, etkileşimli portföyler oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getirir. AI, son derece verimli bir tasarımcı tarafından elle kodlanmış gibi görünen tüm bölümleri, düzenleri ve etkileşimleri oluşturur.

En öne çıkan özelliği, yerelleştirmeyi nasıl ele aldığıdır. Framer, hantal çeviriler veya robotik ifadeler yerine, orijinal içeriğinizin tonunu ve nüanslarını koruyarak sitenizin bölgeye özgü sürümlerini oluşturmanıza yardımcı olur.

Framer AI'nın en iyi özellikleri

Markanızın sesini ve bölgesel tonunu koruyan yapay zeka ile sitenizi anında çevirin

Yeni veya mevcut içerikler için tek tıklamayla iyileştirmeler yaparak metinlerinizi geliştirin

Ton, bağlam ve kelime tercihlerini ayarlayarak AI çıktısını özelleştirin

Düzeni, animasyonu ve etkileşimi en ince ayrıntısına kadar kontrol edin

Framer AI sınırlamaları

Özel AI bileşenleri gibi gelişmiş özelliklerin ustalaşması biraz zaman alır

Framer AI fiyatlandırması

Mini: Aylık 10 $/site

Temel: Aylık 20 $/site

Pro: Site başına aylık 40 $

Başlangıç : Site başına aylık 75 $

Ölçeklendirme : Site başına aylık 200 $

İş: Özel fiyatlandırma

Framer AI puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Framer AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Framer, tasarım özgürlüğü ve geliştirme gücünün mükemmel bir karışımını sunuyor. Tek bir satır arka uç kodu yazmadan, tamamen duyarlı, etkileşimli web siteleri oluşturabiliyorum.

Framer, tasarım özgürlüğü ve geliştirme gücünü mükemmel bir şekilde bir araya getiriyor. Tek bir satır arka uç kodu yazmadan, tamamen duyarlı, etkileşimli web siteleri oluşturabiliyorum.

7. Webflow (Portföy tasarımı üzerinde güçlü, kod gerektirmeyen görsel kontrol için en iyisi)

webflow aracılığıyla

Webflow AI, görsel geliştirme ilkesine dayalı olarak oluşturulmuştur. Yaratıcı kişilere web'in temel yapı taşları olan HTML, CSS ve JavaScript'e doğrudan erişim sağlar, ancak bunu geleneksel bir web sitesi oluşturucu yerine tasarım proje yönetimi yazılımı gibi bir arayüz üzerinden yapar.

Arka uç kodu yazmadan özel içerik yapıları (örneğin, benzersiz düzenlere sahip vaka çalışmaları, dinamik resim galerileri veya filtrelenebilir proje kitaplıkları) oluşturabilirsiniz. Animasyonlar zaman çizelgesine dayalıdır ve hareket tasarımcılarına ve görsel hikaye anlatıcılarına, geliştirme takımına ihtiyaç duymadan akıcı etkileşimler oluşturma araçları sunar.

Webflow'un en iyi özellikleri

Temiz, anlamsal kodu otomatik olarak oluşturun ve küresel olarak dağıtılmış bir altyapıda barındırın

Yapay zeka ile markanızın sesine uygun başlıklar, CTA'lar ve blog yapıları oluşturun

Otomatik SEO ve akıllı içerik düzenleme ile ş Akışınızı hızlandırın

AI içgörüleriyle ziyaretçi etkileşimini analiz ederek sitenizin etkisini artırın

Tasarım ve özellikler üzerinde tam kontrol ile portföyünüzü basitten ileri düzeye taşıyın

Webflow sınırlamaları

AI özelliklerine alışmak ve bunları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek için biraz zamana ihtiyacınız olacak

AI'nın çıktı kalitesi, istediğinizi ne kadar iyi tanımladığınıza bağlıdır

Webflow fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 18 $

CMS: Kullanıcı başına aylık 29 $

İş: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Webflow puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (250'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Webflow hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Webflow ile genel deneyimim olumlu ve harikaydı! Webflow'un çeşitli düzeylerde hizmet sunma yeteneğinin çok çeşitli olmasını seviyorum. Webflow'dan çok memnunum ve bu alanın yıldızı olduğunu düşünüyorum. Yeni başlayanlar için, bu araçlarla hiç deneyimi olmayanlar için öğrenmesi en kolay tasarım aracı değildir.

Webflow ile genel deneyimim olumlu ve harikaydı! Webflow'un çeşitli düzeylerde hizmet sunma yeteneğinin çok çeşitli olmasını seviyorum. Webflow'dan çok memnunum ve bu alanın yıldızı olduğunu düşünüyorum. Yeni başlayanlar için, bu araçlarla hiç deneyimi olmayanlar için öğrenmesi en kolay tasarım aracı değildir.

8. Canva (Şablonlarla hızlı ve kolay görsel portföy tasarımı için en iyisi)

canva aracılığıyla

Canva'nın ücretsiz portföy web sitesi oluşturucusu, kolay sürükle ve bırak tasarımı için AI araçlarını (Magic Studio™) kullanır ve yüzlerce özelleştirilebilir portföy şablonu sunar. Entegre stok fotoğraflar, videolar ve grafiklerle hızlı bir şekilde dijital portföy oluşturabilir ve ücretsiz Canva alan adı veya özel alan adıyla çevrimiçi olarak yayınlayabilirsiniz.

50.000'den fazla grafik tasarım şablonundan seçim yapın ve Canva'nın geniş varlık kitaplığını kullanarak bunları özelleştirin. Bu çevrimiçi portföy oluşturucu, teknik engelleri ortadan kaldırırken yaratıcı kontrolü sizin elinizde tutar.

Canva'nın en iyi özellikleri

Marka Kiti'ni kullanarak logolar, renkler ve yazı tipleri için özel markalama uygulayın

Arka Plan Kaldırıcı ve Fotoğraf Geliştirici gibi AI araçlarıyla fotoğrafları anında düzenleyin

Her yerden takım üyeleriyle paylaşılan portföyler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Platformda doğrudan milyonlarca stok fotoğrafa, simgeye ve tasarım öğesine erişin

Canva sınırlamaları

Gelişmiş vektör düzenleme ve katman yönetimi özellikleri, profesyonel tasarım yazılımlarına kıyasla sınırlıdır

Bazı şablon öğelerinin, ücretli planlarda bile sınırlı özelleştirme seçenekleri vardır

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kişi başına aylık 15 $

Takımlar : Kişi başına aylık 10 $ (en az 3 kişi)

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Eğitim: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.730+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Canva hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Canva'nın en iyi özelliği, sunduğu şablon seçeneklerinin sayısı ve bunları özelleştirmek için sunduğu çok sayıda seçenektir. Sosyal medyada paylaşmak için basit bir tasarım yapmanız veya bir özgeçmiş oluşturmak istemeniz fark etmez, üzerinde çalışmak istediğiniz herhangi bir tasarımı oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak tanır.

Canva'nın en iyi özelliği, sunduğu şablon seçeneklerinin sayısı ve bunları özelleştirmek için sunduğu çok sayıda seçenektir. Sosyal medyada paylaşmak için basit bir tasarım yapmanız veya bir özgeçmiş oluşturmak istemeniz fark etmez, üzerinde çalışmak istediğiniz herhangi bir tasarımı oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak tanır.

9. Decktopus (AI destekli sunum tarzı portföyler için en iyisi)

decktopus aracılığıyla

Decktopus, sunum tasarımının merkezine AI'yı yerleştirerek öne çıkıyor. Diğer araçlar şablonlara odaklanırken, Decktopus akıllı algoritmalar kullanarak tasarım kararlarının zorlu kısmını üstleniyor.

Bu, AI görsel öğeleri, düzeni ve biçimlendirmeyi hallederken siz enerjinizi çekici içerik oluşturmaya kanalize edebileceğiniz anlamına gelir.

Bu araç, hızlı bir şekilde harika sunumlar oluşturması gereken satış takımları ve etkinlik planlayıcıları için idealdir. AI sistemi, girdilerinizden ve tercihlerinizden öğrenerek kişisel markanıza ve stilinize uygun düzenler ve tasarım öğeleri önerir.

Decktopus'un en iyi özellikleri

İlham almak için 100'den fazla profesyonel portföy örneği ile dinamik portföyler oluşturun

Akıllı yazı tipi ve renk önerileriyle markanıza uygun temalar ve stiller seçin

Sunumun hızından vücut diline kadar, sunumunuzla ilgili gerçek zamanlı geri bildirim alın

Slaytlara etkileşimli formlar ekleyerek geri bildirim toplayın ve potansiyel müşterileri yakalayın

Decktopus sınırlamaları

İlk kez kullanan kullanıcılar, tüm AI özelleştirme seçeneklerine alışmak için biraz zaman alabilir

Decktopus fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

İş: 49,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Decktopus puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Decktopus hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:

Şablonları PowerPoint'e kıyasla özelleştirmek çok kolaydır. Stili ve rengi seçtikten sonra kullanıma hazırsınız. Şablonları özelleştirmek için 10 dakikadan az zaman harcıyorum. Stok görüntü seçimi sınırlıdır. Ancak internette çok sayıda ücretsiz görüntü ve illüstrasyon bulunduğundan bu büyük bir sorun değildir.

Şablonları PowerPoint'e kıyasla özelleştirmek çok kolaydır. Stili ve rengi seçtikten sonra kullanıma hazırsınız. Şablonları özelleştirmek için 10 dakikadan az zaman harcıyorum. Stok görüntü seçimi sınırlıdır. Ancak internette çok sayıda ücretsiz görüntü ve illüstrasyon bulunduğundan bu büyük bir sorun değildir.

10. Hostinger (Uygun fiyatlı, hepsi bir arada barındırma ve portföy oluşturma için en iyisi)

hostinger aracılığıyla

Hostinger, yaratıcı kişilere sağlam ve profesyonel bir portföy oluşturmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sunan, süreci tam zamanlı bir işe dönüştürmeyen, sorunsuz bir web platformudur. Hızlı, uygun fiyatlı ve yenilikçi bir şekilde sadeleştirilmiştir.

Arka plandaki karmaşayla uğraşmak yerine yaratıcılıklarına zaman ayırmak isteyen sanatçılar, serbest çalışanlar ve tasarımcılar için gerçek bir yapı sunar. Hepsi bir arada kurulumuyla, barındırma, temiz ve sezgisel bir web sitesi oluşturucu, temel SEO araçları ve temel güvenlik özelliklerini kullanmaya hemen başlayabilirsiniz.

Hostinger'ın en iyi özellikleri

Özel olarak tasarlanmış hPanel kontrol paneli ile sitenizi kolayca yönetin

Ücretsiz bir alan adı talep edin ve seçkin planlarla sorunsuz bir web sitesi taşıma işlemi gerçekleştirin

SSL, DDoS koruması ve 7/24 izleme ile sitenizi güvence altına alın

Çok kıtaya yayılmış sunucu altyapısı ile dünya çapında hızlı performans sağlayın

Hostinger sınırlamaları

Telefon desteği yoktur ve ödeme sırasında bazı ek satışlar biraz fazla gelebilir

Hostinger fiyatlandırması

Premium Web Sitesi Oluşturucu: 11,99 $/ay

İş Web Sitesi Oluşturucu: 13,99 $/ay

Hostinger puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (708+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (302+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Hostinger hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Etki alanı satın alma, barındırma, e-posta ve web sitesi oluşturucu için düşük fiyatlı tek noktadan hizmet Kolay etki alanı aktarımı İyi müşteri desteği Sezgisel arayüz Karmaşık web sitesi analizi. Şablon seçimi daha iyi olabilir E-posta kurulumu karmaşık Özellikle e-ticaret için daha fazla entegrasyon olabilir.

Etki alanı satın alma, barındırma, e-posta ve web sitesi oluşturucu için düşük fiyatlı tek noktadan hizmet Kolay etki alanı aktarımı İyi müşteri desteği Sezgisel arayüz Karmaşık web sitesi analizi. Şablon seçimi daha iyi olabilir E-posta kurulumu karmaşık Özellikle e-ticaret için daha fazla entegrasyon olabilir.

ClickUp ile En İyi İşlerinizi Öne Çıkarın

Etkileyici bir dijital portföy oluşturmak, en iyi işlerinizi bir araya getirmekten daha fazlasını gerektirir. Yaratıcı projelerinizi etkili bir şekilde düzenlemek, sergilemek ve paylaşmak için doğru araçlara ihtiyacınız var.

ClickUp, sizin ve takımınızın hedeflerinize uygun çarpıcı portföyler oluştururken gerçek zamanlı ilerlemeyi izleyebileceğiniz birleşik bir çalışma alanı sunar.

Özelleştirilebilir özelliklerini kullanarak, proje portföyleri, ürün koleksiyonları veya yaratıcı işler yönetiyor olsanız da, portföyünüzün yapısını ve sunumunu özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. Güçlü işbirliği araçlarıyla, geri bildirim toplayabilir, öncelikleri ayarlayabilir ve portföy oluşturma süreci boyunca herkesin uyumlu çalışmasını sağlayabilirsiniz.

İşinizi gerçekten temsil eden, dikkat çekici bir portföy oluşturmaya hazır mısınız? Profesyonel vitrininizi oluşturmaya başlamak için bugün ClickUp'a kaydolun!