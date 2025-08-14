Slack ve GroupMe: Hangi mesajlaşma uygulaması size uygun?

Bir projeyi yönetiyor, bir takımı yönetiyor veya sadece grup sohbetlerinin kaosa dönüşmesini engellemeye çalışıyor olsanız da, doğru mesajlaşma uygulaması gerçek bir fark yaratır.

İyi haber: Verimliliği artırmak, bağlantıda kalmak, organize olmak ve daha akıllı (daha çok değil) çalışmak için harika seçenekler bolca var.

Bununla birlikte, her mesajlaşma veya iletişim aracı aynı özellikleri sunmaz ve dürüst olmak gerekirse, tüm bu ekstra özelliklere ihtiyacınız olmayabilir.

Yine de, takımlar ve öğrenciler bağlantıda kalmak hakkında konuşurken iki isim tekrar tekrar ortaya çıkıyor: Slack ve GroupMe.

Hangisinin iş akışınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmak için bunları yan yana karşılaştırıyoruz.

Slack ve GroupMe Karşılaştırması Bir Bakışta

Özellik Slack GroupMe Entegrasyonlar 2.000'den fazla uygulama entegrasyonu (Google Drive, Trello vb.) Önemli uygulama entegrasyonları yok Proje yönetimi Yerleşik görev listeleri, ortak çalışma belgeleri (Canvas) Görev yönetimi araçları yok Sesli/video aramalar Huddles, Zoom ve Teams ile entegrasyonlar Yalnızca Microsoft Teams üzerinden video görüşmeleri Erişim Masaüstü, mobil, web; misafir erişimi desteklenir Mobil, web; SMS desteği (yalnızca ABD) Kullanıcı sınırı Sınır yok; büyük kuruluşlar için uygun Grup başına 10.000 üyeye kadar

Ve her şeyi gördüğünüzü düşündüğünüz anda, iş ve sohbet şeklinizi tamamen değiştirebilecek bir bonus seçeneğimiz var. Bunun yerine ClickUp'ı deneyin

Slack nedir?

slack aracılığıyla

Slack, takımlar için bir mesajlaşma uygulaması. Kullanıcıların gerçek zamanlı olarak bire bir veya gruplar halinde konuşmalarını sağlar. Farklı konular, projeler veya departmanlar için kanallar oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, dosya paylaşmanıza, ekip arkadaşlarınızı etiketlemenize ve Google Drive veya Zoom gibi araçları bağlamanıza da olanak tanır. Uygulamadan çıkmadan sesli veya görüntülü aramalar başlatabilirsiniz.

Slack, iş konuşmalarını tek bir yerde tutmayı amaçlar, böylece uzun e-posta konuları veya dağınık mesajlara güvenmek zorunda kalmazsınız.

📖 Ayrıca okuyun: En iyi Slack rakipleri

Slack özellikleri

Slack, takım iletişiminin net, düzenli ve yönetimi kolay hale getiren özellikler sunar. İşte sağladığı özelliklere bir göz atın:

Özellik #1: Kanallar

Slack'teki kanallar

Konuşmaları takım, proje veya konuya göre gruplandırır. Her kanal, ilgili mesajların, dosyaların ve araçların bir arada bulunduğu özel bir alandır.

Genel kanallar bilgileri şirket içindeki herkesin erişimine açık tutarken, gizli kanallar erişimi belirli üyelere sınırlar. Bu kurulum, takımların işlerini takip etmesini ve yeni üyelerin hızlı bir şekilde uyum sağlamasını kolaylaştırır.

Özellik #2: Direkt mesajlar

slack aracılığıyla

Doğrudan mesajlar, iki veya daha fazla kişi arasında gizli konuşmalar yapılmasına olanak tanır. Hızlı güncellemeler, yan konuşmalar veya hassas tartışmalar için kullanışlıdır.

Kullanıcılar, tüm kanala ihtiyaç duymadan, birbiriyle yakın çalışan daha küçük takımlar için grup DM'leri oluşturabilir. Her şey düzenli kalır ve daha sonra kolayca erişilebilir.

Özellik #3: Dosya paylaşımı

Slack, belgeleri, elektronik tabloları, görüntüleri, PDF'leri ve videoları doğrudan bir konuşmaya yüklemeyi ve paylaşmayı kolaylaştırır. Bir kanalda veya DM'de paylaşılan dosyalar, mesaj geçmişine bağlı kalır.

Kullanıcılar, dosyaları daha sonra anahtar kelime, dosya türü veya paylaşan kişiye göre arayabilir, böylece birden fazla uygulamada arama yapmadan önemli materyalleri kolayca bulabilir.

📖 Ayrıca okuyun: İşyerinde İletişimi Geliştirmek için Slack Püf Noktaları

Özellik #4: Entegrasyonlar

Slack, Google Drive, Zoom, Trello, Asana ve Salesforce gibi binlerce uygulamayla bağlantı kurar. Bu entegrasyonlar, bildirimleri, proje güncellemelerini ve yeni görevleri doğrudan Slack'e getirir.

Takımlar, farklı platformlar arasında geçiş yapmadan belge onaylama veya toplantıya katılma gibi birçok görevde işlem yapabilir. Bu, zaman kazandırır ve iş akışlarının tek bir çalışma alanı içinde devam etmesini sağlar.

Özellik #5: Toplantılar

slack aracılığıyla

Slack Huddles, herhangi bir kanaldan veya DM'den anında başlatılabilen hafif sesli ve görüntülü sohbetler sunar. Hızlı kontrol, sorunları daha hızlı çözme veya resmi bir toplantı ayarlamadan fikir üretme için idealdir.

Huddles ayrıca ekran paylaşımını destekler, böylece takım üyeleri işlerini gerçek zamanlı olarak gösterip anında işbirliği yapabilir.

Özellik #6: Slack AI

Slack AI, Slack'in ücretli planlarında güçlü arama ve özetleme işlevleri sunar. Kullanıcılar doğal dilde sorular sorabilir ve takımlarının konuşma geçmişinden alıntılarla birlikte kısa cevaplar alabilir, böylece bilgileri daha kolay bulabilir ve projelerde hız kazanabilir.

Platform, kanalların ve uzun konuların özetlerini otomatik olarak oluşturabilir ve her mesajı okumadan tartışmalara hızlı bir genel bakış sağlar.

📖 Ayrıca okuyun: Slack'i Proje Yönetimi için Kullanma

Slack fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Yıllık faturalandırıldığında kullanıcı başına aylık 8,75 ABD doları

İş : Yıllık faturalandırıldığında kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

👀 Biliyor muydunuz? Araştırmalar, yalnızlığın çalışanların bağlılığını ve performansını etkileyen önemli bir faktör haline geldiğini ve artık gerçek bir iş riski olarak kabul edildiğini ortaya koyuyor. Sorunun büyük bir kısmı nedir? Konuşmaları dağıtan ve anlamlı etkileşimi sınırlayan e-posta ve sohbet uygulamalarına tamamen güvenen takımlar. Bu nedenle doğru iletişim aracını seçmek önemlidir. Takımınız ne kadar bağlı hissederse, o kadar iyi işbirliği yapar, birbirlerini destekler ve bağlı kalır.

GroupMe nedir?

groupMe aracılığıyla

GroupMe, Microsoft'un sahibi olduğu gündelik grup sohbetleri için bir sohbet aracıdır. Kullanıcıların gizli gruplarda metin, resim, video ve GIF göndermesine olanak tanır. Ayrıca bire bir konuşmalar için doğrudan mesajlar da gönderebilirsiniz.

Wi-Fi, mobil veri ve hatta SMS üzerinden çalışır. Uygulamaya sahip olmayan kişiler de normal metin mesajları aracılığıyla sohbete katılabilir.

GroupMe, grup iletişiminin basit olmasını sağlamaya odaklanır. Ekstra özellikler olmadan kolayca iletişimde kalmak isteyen öğrenciler, arkadaşlar, aileler, kulüpler ve küçük takımlar için tasarlanmıştır.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Asenkron İletişim Araçları

Groupme özellikleri

GroupMe, grup iletişimi basit ve kolay kullanılır hale getirir. İşte sunduğu özellikler:

Özellik #1: Grup sohbetleri

Arkadaşlarınız, aileniz, kulüpleriniz veya takımlarınız için gizli gruplar oluşturabilirsiniz. Her grup, kullanıcıların metinler gönderebileceği, medya paylaşabileceği ve mesajlara yanıt verebileceği kendi sohbet odası görevi görür.

Oluşturabileceğiniz grup sayısında sınır yoktur, böylece hayatınızın farklı alanlarını birbirinden ayrı tutabilirsiniz.

Özellik #2: Direkt mesajlar

GroupMe, bireylere gizli mesajlar göndermenizi sağlar. Hızlı bir konuşma yapmanız veya tüm grubun görmesini istemediğiniz bir şeyi paylaşmanız gerektiğinde kullanışlıdır.

Direkt mesajlar grup sohbetleri gibi çalışır, ancak siz ve bir başka kişi arasında kalır.

Özellik #3. SMS desteği

GroupMe, uygulamaya sahip olmayan kişilerde bile çalışır. Kullanıcılar normal metin mesajları yoluyla katılabilir ve sohbet edebilir

Bu sayede, akıllı telefonları olsun, basit telefonları olsun veya sadece SMS kullanmayı tercih edenler olsun, herkesi dahil etmek daha kolay hale gelir.

GroupMe'de sohbetleri ayırın

Özellik #4: Medya paylaşımı

Fotoğrafları, videoları ve GIF'leri doğrudan herhangi bir sohbete gönderebilir veya anketler oluşturarak herkesin planlar hakkındaki düşüncelerini hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Medya, konuşmada görüntülenir, böylece anları, güncellemeleri veya etkinlik ayrıntılarını paylaşmak kolaylaşır.

Her şey sohbet geçmişine bağlı kalır, böylece geriye doğru kaydırarak gerektiğinde paylaşılan dosyaları bulabilirsiniz.

Özellik #5: Özel bildirimler

GroupMe, bildirimleriniz üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar. Belirli grupları sessize alabilir, yoğun saatlerde uyarıları kapatabilir veya farklı sohbetler için sesleri özelleştirebilirsiniz.

Sürekli gelen bildirimlerle boğulmadan bağlantıda kalmanıza yardımcı olur.

GroupMe fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

groupMe'nin kullanımı ücretsizdir. Uygulamayı iOS veya Android'e indirebilir veya herhangi bir abonelik ücreti ödemeden web üzerinde kullanabilirsiniz. Mesaj göndermek veya almak için SMS kullanıyorsanız, operatörünüzün standart metin mesajlaşma ücretleri uygulanabilir

Uygulama ayrıca, 0,99 $ ile 1,99 $ arasında değişen emoji paketleri gibi isteğe bağlı uygulama içi satın alımlar da sunar. Premium seviyeler veya ücretli yükseltmeler yoktur, tüm kullanıcılar için temel özellikler mevcuttur.

📖 Ayrıca okuyun: Ücretsiz Proje İletişim Planı Şablonları

Slack ve GroupMe: Özellik Karşılaştırması

Gördüğümüz gibi, Slack ve GroupMe her ikisi de mesajlaşma uygulamalarıdır, ancak farklı amaçlara yöneliktir. Slack, iş yeri iletişimi için tasarlanmış olup, projeler ve işbirliği için daha fazla araç sunar. GroupMe ise gündelik kullanım için basit grup sohbetlerine odaklanır.

Özellik Slack GroupMe Bonus: ClickUp Mesajlaşma Kanallarda ve doğrudan mesajlarda gerçek zamanlı mesajlaşma Grup sohbetleri ve doğrudan mesajlar Gerçek zamanlı sohbet, görevler ve belgeler üzerinde konu başlıklı yorumlar ile bağlamsal takım tartışmaları Sesli/video aramalar Hızlı sesli veya görüntülü sohbetler için Huddles. Zoom ve Teams ile entegre Microsoft Teams ile bire bir ve grup video görüşmeleri Sohbetler içinde anlık sesli ve görüntülü aramalar; Zoom, Google Meet ve diğer video platformlarıyla entegre Dosya paylaşımı Belgeleri, görüntüleri ve diğer dosyaları doğrudan sohbetlerde paylaşın Grup sohbetlerinde ve DM'lerde fotoğraf, video ve GIF paylaşın Dosyaları ekleyin ve görevleri veya kişileri doğrudan sohbetlerde bahsetme; paylaşımlar Google Drive, Dropbox ve daha fazla entegrasyonu destekler AI özellikleri Sohbet araması, konu özetleri ve kanal özetleri için Slack AI; Agentforce entegrasyonu Temel arama fonksiyonları için Microsoft Copilot ClickUp Beyin sohbet, görevler, belgeler, beyaz tahtalar ve daha fazlasına tamamen entegre; belirli görevler ve iş akışları için AI ajanları Entegrasyonlar Google Drive, Trello, Salesforce gibi 2.000'den fazla uygulamayla bağlantı kurun Önemli uygulama entegrasyonları olmayan temel özelliklerle sınırlıdır slack, Google Drive, GitHub, Zoom ve daha fazlasını içeren 1.000'den fazla entegrasyon Proje yönetimi Görevler için Listeler ve ortak belgeler için Canvas gibi yerleşik araçlar Gruplar içinde temel etkinlik planlama, görev yönetimi araçları yok Gelişmiş görev yönetimi, Belgeler, Beyaz Tahtalar, Hedefler, Otomasyonlar ve daha fazlası Özelleştirme Özelleştirilebilir bildirimler, ş Akışları ve temalar Özelleştirilebilir bildirimler ve grup ayarları; sınırlı temalar Son derece özelleştirilebilir iş akışları, durumlar, görünümler, otomasyonlar ve gösterge panelleri Erişim Masaüstü, mobil ve web. Harici kullanıcılar için misafir erişimini destekler Mobil ve web. Akıllı telefonu olmayan kullanıcılar için SMS desteği (yalnızca ABD) Masaüstü, mobil ve web. Misafir ve genel paylaşım seçenekleri Kullanıcı sınırı Sert sınır yok; küçük takımlar veya büyük şirketler için işler Grup başına 10.000 üyeye kadar Kullanıcı sınırı yok; her boyuttaki takım için ölçeklenebilir Maliyet Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar daha fazla özellik ve uygulama entegrasyonları sunar Ücretsiz kullanım; ücretli sürüm yok Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar gelişmiş özelliklerin ve entegrasyonların kilidini açar

Şimdi, Slack ve GroupMe'nin standart ancak temel özelliklerini ayrıntılı olarak karşılaştıralım ve performanslarını görelim.

Özellik #1: Mesajlaşma (Grup ve doğrudan mesajlaşma)

Slack iş için tasarlanmıştır. Konuşmaları takım, proje veya konuya göre düzenlemek için kanalları kullanır. Ayrıca konu başlıklı yanıtları da destekler, böylece kullanıcılar ana sohbeti karıştırmadan belirli mesajlara yanıt verebilir. Bireyler veya küçük gruplar arasında gizli sohbetler için doğrudan mesajlar kullanılabilir. Tüm mesajları ve dosyaları kolayca arayabilirsiniz.

GroupMe, gündelik grup sohbetleri için tasarlanmıştır. Bir grup oluşturur, kişileri davet eder ve sohbet etmeye başlarsınız. Gizli konuşmalar için doğrudan mesajlar da mevcuttur. GroupMe, SMS'leri destekler ve kullanıcıların uygulamayı indirmeden bile konuşmalara katılmasını sağlar.

🏆 Kazanan: Slack Her iki uygulama da mesajlaşmayı iyi yönetir, ancak Slack, özellikle mesaj sayısı arttığında konuşmaları düzenli ve yönetilebilir tutmak için daha fazla yol sunar.

📖 Ayrıca okuyun: Gerçek zamanlı işbirliği nedir ve takımınıza nasıl fayda sağlayabilir?

Özellik #2: Medya ve dosya paylaşımı

Slack'te dosya paylaşımı, işin bir uzantısı gibidir. Bir belgeyi bırakabilir, Google Drive'dan bir dosyaya bağlantı ekleyebilir veya bir video paylaşabilirsiniz; hepsi konuşmanın ortasında.

Gönderdiğiniz her şey sohbet ile birlikte saklanır ve gerektiğinde arama ile bulunabilir. Bu, takımların aynı dosyalara tekrar tekrar ihtiyaç duyduğu durumlarda önemlidir.

GroupMe temel özelliklere sadık kalır. Fotoğraf, kısa video veya meme gönderebilirsiniz. Hepsi bu kadar. Seyahat fotoğrafları, etkinlik davetiyeleri, müzik bağlantıları gibi gündelik güncellemeler için işe yarar, ancak daha fazlasını yapamaz.

🏆 Kazanan: Slack Sadece gündelik bir konuşma yapıyorsanız, GroupMe işinizi görür. İşinizi dosya paylaşımıyla yapıyorsanız, Slack daha iyidir.

Özellik #3: Sesli ve video görüşme

Slack, herhangi bir kanaldan veya doğrudan mesajdan başlatılabilen hızlı, gayri resmi aramalar olan Huddles özelliğini sunar. Videoyu açabilir, ekranınızı paylaşabilir ve başkalarını davet edebilirsiniz.

Huddles, toplantı planlamaya gerek kalmadan spontan konuşmalar için tasarlanmıştır. Ücretsiz planlarda Huddles iki katılımcıyla sınırlıdır; ücretli planlarda ise 50 katılımcıya kadar izin verilir.

GroupMe, arama özelliği için Microsoft Teams ile entegre olur. Grup sohbetinden doğrudan bir video görüşmesi başlatabilir veya bir etkinlik kapsamında bir görüşme planlayabilirsiniz. Bu kurulum, daha büyük, planlanmış toplantılar için kullanışlıdır. GroupMe, 100 katılımcıya kadar aramaları destekler.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Her iki uygulama da arama seçenekleri sunar ve size en uygun olanı seçmelisiniz. Slack'in Huddles özelliği hızlı, doğaçlama tartışmalar için daha uygunken, GroupMe'nin Teams ile entegrasyonu çok sayıda katılımcının yer aldığı planlanmış grup toplantıları için tasarlanmıştır.

📖 Ayrıca okuyun: İş yerinde anlık mesajlaşma nasıl kullanılır?

Reddit'te Slack ve GroupMe karşılaştırması

Reddit'te Slack ve GroupMe'yi karşılaştıran yorumları inceledik. Birkaç konuda, kullanıcılar bir aracın diğerinden daha iyi olmasının nedenlerini, özellikle grup iletişimi konusunda, net bir şekilde paylaştı.

Birçok kullanıcı, Slack'in daha büyük veya daha organize grupları daha etkili bir şekilde yönettiğini söyledi.

Slack, GroupMe'nin yalnızca iki resim ve bir satır metin görüntüleyebildiği alanda 16 satır metin, bir resim ve bir gfycat görüntüleyebilir.

Slack, GroupMe'nin yalnızca iki resim ve bir satır metin görüntüleyebildiği alanda 16 satır metin, bir resim ve bir gfycat görüntüleyebilir.

Kullanıcılar ayrıca Slack'in konuşmaları ayrı tutmasını da övdü:

Grup başına birden fazla kanal, ihtiyacımız olan her şey için bir kanal oluşturmamızı ve kanallar arasında geçiş yapmamızı kolaylaştırır. GroupMe, her grup için tüm kanalları ve sohbetleri birleştirir.

Grup başına birden fazla kanal, ihtiyacımız olan her şey için bir kanal oluşturmamızı ve kanallar arasında geçiş yapmamızı kolaylaştırıyor. GroupMe, her grup için tüm kanalları ve sohbetleri birleştirir.

Bununla birlikte, GroupMe basit iletişim için hala iyi işler.

GroupMe. Bizim için işe yarıyor.

GroupMe. İşlerimizi hallediyor.

Reddit kullanıcıları da aynı fikirde: Grubunuzun yapı ve iş odaklı özelliklere ihtiyacı varsa, Slack daha uygun bir seçimdir. Fazla kurulum yapmadan iletişimde kalmak istiyorsanız, GroupMe işinizi görür.

ClickUp ile tanışın — Slack ve GroupMe'ye en iyi alternatif

Elbette, Slack ve GroupMe işinizi halleder, ancak mesaj ve medya dışında daha fazlasına ihtiyacınız varsa ne yapacaksınız?

Belki de görevleri izlemek, güncellemeleri paylaşmak veya konuşmaları düzenli tutmak için uygulamalar arasında geçiş yapmaktan bıktınız. Belki de sohbet, belgeler ve son tarihlerin gerçekten birlikte çalıştığı bir araç istiyorsunuz. İşte burada ClickUp devreye giriyor.

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Görevleri, sohbetleri, belgeleri ve hedefleri tek bir yerde birleştirir, böylece takımınız araçlar arasında geçiş yapmadan odaklanabilir. Ne için kullanırsanız kullanın, ClickUp ihtiyacınız olan her şeyi tek bir görünümde sunar.

Dağınıklık yok. Silolar yok. Her şeyin birbirine bağlandığı tek bir çalışma alanı: mesajlar eylemlere dönüşür, belgeler görevleri destekler ve hedefler görünür kalır. Slack ve GroupMe size sınırlı geliyorsa, ClickUp ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz yükseltmedir.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü, takım iletişiminin ana formu olarak e-posta ve sohbeti kullanıyor. Bu durum, önemli bilgilerin ayrı araçlara yayılmasına neden olarak takımların uyumlu çalışmasını ve verimli iş yapmasını zorlaştırıyor. ClickUp, takım işbirliğini kolaylaştırmak için her şeyi tek bir yerde toplar: konu başlıklı konuşmalar, mesajlar, yorumlar, görevler ve belgeler.

ClickUp'ı Slack ve GroupMe'den daha iyi bir seçenek yapan anahtar özelliklerine bakalım.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Sohbet ile konuşmaları tek bir yerde tutun

ClickUp Sohbet ile tüm projelerinizi ve konuşmalarınızı tek bir yerde tutun

ClickUp Sohbet, konuşmalarınızı ve işlerinizi tek bir yerde bir araya getirir.

Sohbet'te bir projeyi tartışın ve tek bir tıklama ile herhangi bir mesajı göreve dönüştürün. Artık notları kopyalamaya veya bağlamı kaybetmeye gerek yok — her şey bağlantılı ve düzenli kalır.

Uzun bir konuyu takip etmeniz mi gerekiyor? ClickUp'ın yapay zekası tartışmaları özetleyebilir, anahtar noktaları vurgulayabilir ve hatta eylem öğeleri önerebilir. Dağınıklık olmadan sizi bilgilendiren bir asistanınız varmış gibi.

ClickUp Sohbet, takım genelindeki tartışmalar için kanalları ve gizli konuşmalar için doğrudan mesajları destekler. Ayrıca, sohbetten doğrudan sesli veya görüntülü aramalar başlatarak gerçek zamanlı işbirliğini sorunsuz hale getirebilirsiniz.

Sohbeti görevler, belgeler ve hedeflerle entegre ederek, ClickUp iletişiminizin her zaman işinizle bağlantılı olmasını sağlar. Bu sadece sohbet etmekle ilgili değil, işleri halletmekle ilgili.

ClickUp Atanmış Yorumlar ile anında eylem öğeleri oluşturun ve başkalarına veya hatta kendinize atayın

ClickUp Atanan Yorumlar, hiçbir şeyin karışıklık içinde kaybolmamasını sağlar. Bir not bırakıp birinin takip etmesini ummak yerine, herhangi bir yorumu bir takım üyesine atayabilir ve onu açık, takip edilebilir bir görev haline getirebilirsiniz.

Yorum, iş kuyruğunda görünür ve çözüldü olarak işaretlenene kadar orada kalır. Bu, tahmin yapma, hatırlatıcılar ve kaçırılan ayrıntılar olmadığı anlamına gelir. Herkes ne yapması gerektiğini ve ne zaman yapması gerektiğini bilir.

Atanan Yorumlar görevler, belgeler ve sohbetler arasında çalışır. Böylece, bir belgeye geri bildirimde bulunurken veya bir konuda bir şeye dikkat çekerken, bunun tamamlandığından emin olabilirsiniz.

Özellikle takımlar birden fazla önceliği aynı anda idare ederken, işlerin ilerlemesini ve konuşmaların verimli olmasını sağlamanın basit bir yoludur.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Görevleri ile daha fazlasını yapın

ClickUp Görevleri ile işleri otomatikleştirin, önceliklendirin ve ilerlemesini sağlayın

ClickUp Görevleri, işin başladığı yerdir. Hızlı bir düzeltmeyi izliyor veya büyük bir projeyi yönetiyor olun, görevler size sahipler atama, son tarihler belirleme, Özel Alanlar ile bağlam ekleme ve sürecin her adımını özetleme olanağı sunar.

Büyük projeleri alt görevlere bölebilir, kontrol listeleri ekleyebilir ve önce ne yapılması gerektiğini göstermek için bağımlılıklar oluşturabilirsiniz. Her şey birbirine bağlı kalır, böylece takımınız her zaman bir sonraki adımın ne olduğunu bilir.

Her görev için yorumlar, dosyalar, bağlantılar ve güncellemeler için alan vardır. Diğer araçlara geçmenize veya sohbetleri karıştırmanıza gerek yok, her şey tek bir yerde.

ClickUp Görevleri, karmaşıklık yaratmadan kontrol sağlar. Takımların organize, uyumlu ve ilerlemesini sağlayan temeldir.

ClickUp'ın 4. Avantajı: AI destekli çalışma alanıyla daha akıllı çalışın

ClickUp Brain, ClickUp içindeki işinizin her yönüne nüfuz eden bütünsel bir AI asistanıdır. Sadece mevcut işleri analiz etmek için değil, aynı zamanda işlerin oluşturulmasına ve yönetilmesine aktif olarak yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Brain'e sorun ve gerçek zamanlı güncellemeler, belgeler ve görev eylemleri alın

ClickUp Brain sadece konuşmaları kolaylaştırmakla kalmaz, işlerinizi halletmenize de aktif olarak yardımcı olur. Projeler hakkında sorular sorabilir, özetler isteyebilir ve hatta doğrudan sohbetten görevler oluşturabilirsiniz.

Bir belgeyi bulmanız, bir görevi güncellemeniz veya hızlı bir proje durumu almanız mı gerekiyor? Sohbetinizde ClickUp Brain'e sormanız yeterlidir, o da tüm çalışma alanınızdan anında, eyleme geçirilebilir yanıtlar sunar — artık sekmeler arasında geçiş yapmanıza veya konuları araştırmanıza gerek yok.

ClickUp Brain'in kurumsal düzeydeki özellikleriyle görevleri yönetmek de aynı derecede sorunsuzdur. Doğal dil kullanarak görevleri oluşturabilir, güncelleyebilir veya bulabilirsiniz — sadece ihtiyacınız olanı yazın.

Bir görev atamak, son teslim tarihi belirlemek veya ilerlemeyi kontrol etmek mi istiyorsunuz? ClickUp Brain bunu saniyeler içinde halleder, takımınızın uyumlu çalışmasını ve projelerinizin ilerlemesini sağlar. Hatta işleri önceliklendirmenize ve engelleri tespit etmenize bile yardımcı olur.

Toplantıya mı katılıyorsunuz? ClickUp AI Notetaker'ın toplantıyı sizin için kaydetmesini ve transkripsiyonunu yapmasını sağlayın, hızlı özetler ve takip edilecek önerilen görevler de dahil.

Dahası, ClickUp'ta Autopilot Agents'ı kullanarak cevaplar bulabilir, içerik oluşturabilir veya tekrarlayan ve zaman alan iş akışlarını otomatikleştirebilirsiniz.

Slack gibi birden fazla aracı kullanmaya alışkın takımlar için ClickUp Brain, her şeyi ihtiyaç duydukları yerde bir araya getirir. Sonuç? Daha hızlı kararlar, daha az hata ve gerçekten bağlantılı bir iş akışı.

Slack beslemenizden hızlıca yeni bir görev oluşturmak için yeni yazın/tıklayın

Güçlü yerleşik sohbet, gerçek zamanlı işbirliği ve göreve özel yorumlar ile ClickUp, Slack gibi ayrı bir uygulamaya olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Takımlar, özel araçlar arasında geçiş yapmak yerine, tek bir yerden iletişim kurabilir, projeleri yönetebilir ve iş akışlarını otomatikleştirebilir.

Takımınız hala Slack kullanıyorsa, ClickUp Slack ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece hiçbir şeyi kaçırmadan işlerinizi kademeli olarak merkezileştirebilirsiniz. Bunu hepsi bir arada iş merkeziniz olarak düşünün — sohbet dahil.

ClickUp: Sohbet Etmenin, İşbirliği Yapmanın ve İşleri Tamamlamanın Daha İyi Yolu

Slack ve GroupMe'nin her ikisinin de güçlü yanları vardır, ancak gerçek zamanlı sohbet, görev yönetimi, belgeler ve daha fazlasını gerçekleştirmek için sağlam özelliklere sahip tek bir araç arıyorsanız, ClickUp tüm bunları yapar.

Bu sadece mesajlaşmaktan daha fazlasıdır. Takımınızın organize, bağlantılı ve verimli işler için ana üssüdür.

ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planına kaydolun ve konuşmalarınızı, projelerinizi ve hedeflerinizi tek bir yerde bir araya getirin.