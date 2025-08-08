Mevcut Sözleşmeleri Kolayca Güncellemek için Ücretsiz Sözleşme Eki Şablonları

Anlaşmalarınız geliştikçe, sözleşmeleriniz de gelişmelidir.

Sözlü anlaşmalar? Riskli. Gayri resmi e-postalar? Yürürlükte değil. İmzalı bir ek olmadan, işiniz eski şartlarla devam eder ve bu da sürtüşmelere yol açar.

İşte bu noktada sözleşme eki şablonu devreye girer.

Bu blogda, orijinal sözleşmelerinizi netlik, yapı ve karşılıklı rıza ile güvenle değiştirebilmenize yardımcı olacak ücretsiz ve özelleştirilebilir şablonlar ele alınmaktadır.

🔍 Biliyor muydunuz? Sözleşmelerin kavramı tarihte derin köklere sahiptir ve Mezopotamya'daki Hammurabi Kanunları 🏛️✍️ gibi eski hukuk sistemlerinde resmi anlaşmaların kanıtları bulunur. Bu ilk formlar, bugün kullandığımız karmaşık sözleşme çerçevelerinin temelini oluşturmuştur.

Sözleşme Eki Şablonları Nedir?

Sözleşme eki, mevcut bir sözleşmeyi değiştirmeden onu değiştiren ayrı bir belgedir. Teslim tarihinin değiştirilmesi, maddelerin güncellenmesi veya yeni hükümlerin eklenmesi gibi belirli değişiklikleri özetler.

Sözleşme eki şablonu ile şunları yapabilirsiniz:

Orijinal sözleşmeleri hızla değiştirin

Şartları açıkça tanımlayın ve netleştirin

İlgili tarafların aynı sayfada olduğundan emin olun

Zaman, çaba ve hukuk uzmanı tutma maliyetlerinden tasarruf edin

Resmi görünümlü, yapılandırılmış ve uyumlu belgeler oluşturun

Sözleşme eki şablonu kullanmak, genellikle yeni şartların eklenmesi veya yükümlülüklerin değiştirilmesi gereken iş senaryoları için idealdir.

Tüm sözleşmeyi yeniden yazmak yerine, ek formunu kullanarak sözleşme koşullarını güncelleyin, yeni şartları ekleyin ve ilgili tarafların imzalarıyla onaylayın — hepsi orijinal sözleşmeye uygun olarak.

En İyi Sözleşme Eki Şablonlarına Genel Bakış

İyi bir sözleşme eki şablonu nedir?

İyi tasarlanmış bir sözleşme eki şablonu, belirli değişiklikleri net bir şekilde iletmenize yardımcı olur, karşılıklı mutabakatı sağlar ve tüm tarafların orijinal sözleşmeye uymasını sağlar.

İdeal bir sözleşme şablonunun içermesi gereken anahtar özellikler şunlardır:

Orijinal sözleşmeye açık referans : İyi bir şablon, değişiklikleri doğru bir şekilde sabitlemek için ilk anlaşma tarihini, başlığı ve ilgili tarafları belirtmelidir

Tanımlanmış değişiklik kapsamı : Ek ile değiştirilen belirli değişiklikleri (teslim tarihi, hüküm veya sözleşme şartı gibi) tanımlamalı ve açıklamalıdır

Yürürlük tarihi maddesi : İyi bir sözleşme şablonu, zaman çizelgelerini netleştirmek ve anlaşmazlıkları önlemek için değişikliklerin ne zaman yürürlüğe gireceğini belirtmelidir

Karşılıklı onay : Her iki tarafın değişiklikleri isteyerek kabul ettiğini ve orijinal sözleşmenin tümüyle yürürlükte kalacağını açıkça belirten bir çözüm seçin

Tüm taraflar için imza alanları : Düzgün bir şekilde imzalanması için tarafların imzaları, tarihleri, basılı adları ve başlıkları için alan sağlamalıdır

İsteğe bağlı noter bölümü : Yasalara ve yargı yetkisine bağlı olarak, değişiklikleri resmi olarak onaylamak için gerekirse noter bloğu içeren bir şablon seçin

Yapılandırılmış biçimlendirme: Belgeyi, kolay inceleme ve anlama için açık başlıklar ve bölümlerle düzenlemelidir

Sözleşme Eki Şablonları

Güncellemelerinizin net, uygulanabilir ve yönetimi kolay olmasını sağlamak için sıfırdan başlamadan kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz ve özelleştirilebilir sözleşme şablonları:

1. ClickUp Sözleşme Eki Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme Eki Şablonu ile sözleşme değişikliklerini kolayca izleyin, değiştirin ve resmileştirin

ClickUp Sözleşme Eki Şablonu ile, orijinal sözleşmeyi yeniden yazma zahmetine girmeden mevcut bir sözleşmeyi değiştirebilirsiniz. Yerleşik görev yönetimi, görünümler ve otomasyon özellikleri, sözleşme değişikliklerini izlemenizi, hükümleri düzenlemenizi ve ilgili taraflarla merkezi bir yerden işbirliği yapmanızı sağlar.

Teslim tarihini ayarlamak, bir maddeyi güncellemek veya yeni şartlar eklemek için bu şablon, süreci kolaylaştırarak şartları netleştirmenize ve tüm tarafların hızlı ve yasal olarak anlaşmasını sağlar.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Ortaklıklar, müşteri işbirlikleri veya ortak girişimler gibi özel ihtiyaçlara göre uyarlayın

Paylaşılan girişimler, kaynak tahsisi ve iletişim protokolleri için şartlar belirleyin

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve ek belgeyi ve düzenlemeleri şirket içi takımlarla ve şirket dışı paydaşlarla paylaşın

🔑 İdeal kullanım alanları: Sık sık sözleşmeleri revize eden veya sözleşme şartlarını güncellemek için yasal olarak bağlayıcı ve izlenebilir bir yönteme ihtiyaç duyan İK yöneticileri, serbest çalışanlar ve iş sahipleri.

Trivia: Ek, Latince'de "eklemek" anlamına gelir. Hukuk dünyasında P. S. yerine kullanılan profesyonel bir terimdir!

2. ClickUp Sözleşme İnceleme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme İnceleme Şablonu ile sözleşmeleri güvenle inceleyin, karşılaştırın ve yönetin

ClickUp Sözleşme İnceleme Şablonu, hukuk ekipleri, proje yöneticileri ve paydaşların sözleşme değerlendirmesinde işbirliği yapmasına yardımcı olurken, anahtar maddelerin veya uyumluluk sorunlarının gözden kaçmamasını sağlar.

Şablon, yasal belgeleri düzene sokmak için mükemmeldir ve sözleşme durumlarını izlemek, riskleri belirlemek ve takip eylemleri atamak için merkezi bir sistem sunar. Yapılandırılmış düzeni ve özelleştirilebilir görünümleri, sözleşme incelemelerini başlangıçtan imzaya kadar güvenle yönetmenize olanak tanır, zamandan tasarruf sağlar ve maliyetli hataları azaltır.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Net teslimatlar, ödeme koşulları ve hizmet düzeyleri sağlamak için satıcı sözleşmelerini inceleyin ve izleyin

Hukuk, finans ve operasyon departmanlarından gelen girdileri tek bir yerde toplayarak inceleme ve onay süreçlerini kolaylaştırın

Proje paydaşlarının yorum yapmasına, düzenleme önerilerinde bulunmasına ve değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanıyarak takımlar veya kuruluşlar arasında işbirliğini kolaylaştırın.

🔑 İdeal kullanım alanları: Düzenli olarak karmaşık sözleşme incelemeleri yapan ve yapılandırılmış, işbirliğine dayalı bir sisteme ihtiyaç duyan hukuk ekipleri, danışmanlar ve proje yöneticileri.

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var? Tüm işlerinizi (belgeler, sohbetler, görevler ve daha fazlasını) tek bir birleşik, aranabilir alanda bir araya getiren yapay zeka destekli masaüstü yardımcısı ClickUp Brain MAX ile tanışın . Sözleşme iş akışları için bu, bağlı tüm uygulamalarınızda herhangi bir sözleşmeyi, maddeyi veya ilgili belgeyi anında bulabileceğiniz, her şeyi düzenli ve izlemesi kolay tutabileceğiniz anlamına gelir. Artık klasörleri aramak veya önemli son tarihleri kaçırmak yok. Brain MAX'ı daha da güçlü kılan, konuşma-metin özelliğidir. Fikirlerinizi veya sözleşmenin anahtar noktalarını basitçe söyleyin, Brain MAX bunları sizin için yakalasın. Bu özellik, beyin fırtınası yapmak veya şartları anında özetlemek için mükemmeldir. Daha sonra notlarınızı gözden geçirip son halini vererek sözleşmeyi tamamlayabilirsiniz. Brain MAX ile sözleşmelerinizi düzenli ve verimli bir şekilde yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

3. ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu ile sözleşme yaşam döngüsünü hassasiyet ve uyumlulukla kolaylaştırın

ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu, her boyuttaki işletmenin sözleşmelerini merkezileştirmesine, ilerlemeyi izlemesine ve yenilemeleri zahmetsizce yönetmesine yardımcı olur. Belgeleri ve paydaşları tek bir yerde düzenleyerek hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Şablon ayrıca departmanlar arası işbirliğini basitleştirir, uyumluluğu artırır ve son tarihlerin kaçırılması veya sözleşmelerin geçerliliğinin sona ermesi riskini azaltır. Müşteri sözleşmeleri veya tedarikçi sözleşmeleri ile ilgilenirken, taleplerden yenilemeye kadar her şeyi kolayca denetleyebilirsiniz.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Her aşamada değişiklikleri taslak haline getirin, inceleyin ve kabul edin, düzenli sözleşme iş akışları oluşturun

Sözleşmeleri türüne, departmanına ve imzalandığı tarihe göre kategorize edin ve analiz edin, böylece kolayca düzenleyin

Üyeleri veya misafirleri ClickUp Çalışma Alanı'nda sözleşmeleri yönetmeye davet ederek takımlarla verimli bir şekilde işbirliği yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Hukuk ekipleri, satın alma departmanları, girişimler ve tedarikçi, müşteri veya iç sözleşmeleri yöneten kurumsal müşteriler.

4. ClickUp Sözleşme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme Şablonu ile yüklenici sözleşmelerini verimli bir şekilde oluşturun, yönetin ve izleyin

ClickUp Sözleşme Şablonu, işletmelerin dış yüklenicilerle çalışırken açık, yasal ve sağlam sözleşmeler oluşturmasına yardımcı olur. İş rollerini, teslim edilecekleri, son teslim tarihlerini ve ödeme koşullarını basitleştirirken, her iki tarafı da olası anlaşmazlıklardan korur.

Bu şablon, sözleşme taslağını basitleştirilmiş bir iş akışına dönüştürerek her aşamada hesap verebilirlik ve şeffaflık sağlar. Yüklenici bilgilerinin toplanmasından proje dönüm noktalarının izlenmesine kadar her şeyi tek bir ortak çalışma alanında düzenli tutar.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Hukuk, İK veya proje yöneticilerine görevler atayarak, iletişim bilgileri, vergi kimliği ve sertifikalar gibi yüklenici bilgilerini toplayın

Anlaşma şartlarını kesinleştirmek için satır içi yorumlar ve paylaşılan belgeler kullanarak yükleniciler veya paydaşlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Hatırlatıcıları ve onay iş akışlarını otomatikleştirerek iç incelemeleri kolaylaştırın ve yasal süreçleri yolunda tutun

🔑 İdeal kullanım alanları: Üçüncü taraf satıcılar veya bağımsız yüklenicilerle koordinasyon sağlayan serbest yöneticiler, İK ekipleri, ajanslar veya hukuk departmanları.

🔍 Biliyor muydunuz? ABD'de sözlü anlaşmalar bazı durumlarda yasal olarak bağlayıcıdır, ancak bunları mahkemede kanıtlamak zordur. Bu, istemediğiniz bir yasal baş ağrısıdır. Bu tür senaryolarda, yazılı bir ek en iyi dostunuzdur.

5. ClickUp Satın Alma Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satın Alma Sözleşmesi Şablonu ile satın alma koşullarını, onayları ve son tarihleri yönetin

ClickUp Satın Alma Sözleşmesi Şablonu, satın alma sözleşmelerini hazırlamak, izlemek ve yönetmek için kullanıma hazır bir yapı sağlar.

Bu şablon, her boyuttaki işletmenin daha iyi şartlar üzerinde anlaşmasına, yasal uyumluluğu sağlamasına ve sözleşme sürecinin her adımını kolaylaştırmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İlk taslaktan son imzaya kadar her şey, maksimum verimlilik ve gönül rahatlığı için tek bir düzenli akış içinde gerçekleştirilir.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Belgeler'i kullanarak tüm satın alma sözleşmesi ayrıntılarını tek bir yerde merkezileştirin, böylece tüm paydaşlar en son sürüme erişebilir

Alıcı/satıcı bilgilerini, ödeme koşullarını ve öğe açıklamalarını toplamak için hukuk, finans ve satın alma takımlarına sorumluluklar atayın

Görev atamaları, son teslim tarihleri ve yorum tabanlı işbirliği ile belge inceleme iş akışlarını kolaylaştırın

🔑 İdeal kullanım alanları: İmalat, BT veya perakende gibi sektörlerde rutin veya yüksek değerli satın alımları gerçekleştiren tedarik ekipleri, işletme sahipleri, hukuk departmanları ve operasyon yöneticileri.

6. ClickUp Ortaklık Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ortaklık Sözleşmesi Şablonu ile şartları tanımlayın ve sorumlulukları izleyin

ClickUp Ortaklık Sözleşmesi Şablonu, işletmelerin stratejik ittifaklar, ortak girişimler veya hisse senedi temelli ortaklıklar için açık ve profesyonel sözleşmeler hazırlamasına yardımcı olur. Yanlış anlaşılmaları azaltmak ve tüm ortakların haklarını, sorumluluklarını ve katkılarını baştan itibaren anlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu şablon, takımların gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına, şartları özelleştirmesine ve ClickUp'ın dinamik görünümlerini kullanarak ilerlemeyi izlemesine olanak tanır.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Ortaklığınızın amacını ve kapsamını paylaşılan bir ClickUp Belgesinde tanımlayarak herkesin başlangıçtan itibaren aynı sayfada olmasını sağlayın

Yorumlar, ek dosyalar ve geri bildirim için ortak etiketleri ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Görev güncellemeleri, belge incelemeleri veya paydaşların girdi talepleri için otomatik uyarılar alın

🔑 İdeal kullanım alanları: Özellikle danışmanlık, teknoloji veya ortak girişimler alanında resmi ortaklıklar kuran iş sahipleri, hukuk ekipleri veya yeni kurulan şirketler.

➡️ Daha fazla bilgi: Bir müşteriden profesyonel bir şekilde ödeme talep etme

7. ClickUp Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonu ile net beklentiler ve zaman çizelgeleri belirleyin

ClickUp Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonu, proje kapsamını, sorumlulukları, teslim edilecekleri, zaman çizelgelerini ve ödeme koşullarını açık ve düzenli bir şekilde tanımlar. Profesyonelliği ve netliği korurken anlaşmaları hızlı bir şekilde resmileştirmek zorunda olan proje yöneticileri için özellikle değerlidir.

Şablon, hizmet sağlayıcılar ve müşterilerin baştan itibaren uyumlu olmasını sağlamak için sözleşme oluşturma sürecini kolaylaştırır. Bu, yanlış anlaşılmaları azaltır ve başarılı bir proje teslimi için temel oluşturur.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Kapsamı, teslim edilecekleri ve zaman çizelgelerini tanımlayarak başlangıçtan itibaren net proje beklentileri belirleyin

Bildirimleri ve güncellemeleri otomatikleştirerek sözleşme döngüsü boyunca herkesin işlerini takip etmesini sağlayın

Tüm sözleşme sürümlerini, revizyonları ve ek dosyaları tek bir yerde saklayarak kolayca yönetin

🔑 İdeal kullanım alanları: Proje yöneticileri, ajanslar ve danışmanlar, müşterileri ve ilgili projeleri tanımlanmış kapsam ve son tarihlerle yönetmek için.

🚨 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, iş günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi, mesajlaşma, e-postalar ve sohbetler tek bir yerde bir araya gelir! Merkezileştirme ve enerji kazanma zamanı!

8. ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu ile güvenli ve ayrıntılı danışmanlık sözleşmeleri oluşturun

ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu, kapsam, ödeme, gizlilik ve daha fazlasını belgelemek için düzenli bir çalışma alanı sağlayarak yasal olarak geçerli bir sözleşmenin hazırlanmasını kolaylaştırır.

Bu şablonla, müşteri iletişiminizi kolaylaştırın ve beklentileri erken aşamada uyumlu hale getirin. İster yeni bir müşteriye hizmet vermeye başlıyor ister tek seferlik bir proje başlatıyor olun, bu danışmanlık sözleşmesi şablonu işinizi ve işinizi güvence altına almanıza yardımcı olur.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Her iki tarafın da beklentilerinin net olmasını sağlamak için danışmanlık hizmetlerinin kapsamını tanımlayın

Ödeme koşullarını ve takvimlerini belirleyerek ücretlerle ilgili karışıklıkları önleyin

Hassas iş bilgilerini korumak için gizlilik maddeleri ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşteri sözleşmeleri imzalayan bağımsız danışmanlar, pazarlama ajansları, iş koçları ve hukuk veya finans danışmanları.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak teslim edilecekler, ödeme dönüm noktaları ve onaylar için görev hatırlatıcıları ayarlayarak danışmanlık sözleşmelerinizi kolaylaştırın. İşbirliğine dayalı belgelerden yararlanarak müşteri geri bildirimlerini alın ve tüm iletişimi tek bir yerde saklayın. Böylece hiçbir son tarihi kaçırmaz, müşterilerinizi bilgilendirir ve tüm danışmanlık iş akışınızı kolaylaştırarak maksimum verimlilik ve profesyonellik elde edersiniz.

9. ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışma Sözleşmesi Şablonu ile takımınızı uyumlu hale getirin ve hesap verebilirliği artırın

ClickUp Çalışma Anlaşması Şablonu, takımların rolleri tanımlamasına, beklentileri ayarlamasına ve karşılıklı güven oluşturmasına destek olur. Projelere yapı kazandırarak, her takım üyesinin ilk günden itibaren uyumlu ve sorumlu olmasını sağlar.

Yerleşik ClickUp özellikleriyle bu şablon, görev tanımlarından performans değerlendirmelerine kadar iş sözleşmenizin her yönünü haritalandırmanıza olanak tanır.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Son teslim tarihleri olan görevler oluşturarak son teslim tarihlerini etkili bir şekilde belirleyin ve proje aşamalarının zamanında tamamlanmasını sağlayın

Anlaşmazlıkları yapıcı bir şekilde çözmek için uyuşmazlık çözümü yöntemleri üzerinde anlaşın

Değişen takım ihtiyaçlarına ve dinamiklerine uyum sağlamak için sözleşmeleri düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Başarı için kritik öneme sahip uyum ve hesap verebilirlik gerektiren çevik takımlar, proje yöneticileri veya startup takımları.

10. ClickUp Teksas Kira Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ticari Kira Sözleşmesi Şablonu ile Teksas'ta kiralamayı basitleştirin

ClickUp Teksas Kira Sözleşmesi Şablonu, Teksas'taki ev sahipleri ve emlak yöneticileri için kira sürecini basitleştirir. Ev sahibi ve kiracının haklarını koruyan, yasal olarak bağlayıcı kira belgelerini hazırlamak, yönetmek ve saklamak için merkezi ve kullanımı kolay bir çalışma alanı sağlar.

Bu şablon, kira şartları, zaman çizelgeleri, kiracı bilgileri ve iletişim üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Tek bir mülkü veya birden fazla birimi yönetiyor olsanız da, profesyonel, düzenli ve Teksas kira yasalarına uygun kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Her kiracı ve mülk hakkında ayrıntılı kayıtlar tutmak için gerekli kiracı bilgilerini toplayın

Şeffaflık için kira ödeme tutarlarını, son teslim tarihlerini ve kabul edilen ödeme yöntemlerini ayrıntılı olarak belirtin

Geçerliliği sağlamak için yasal açıklamaları ve Teksas eyalet yasalarına uygunluğu belgelendirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Ticari kira sözleşmelerini hazırlamak ve yönetmek için kolay bir süreç arayan Teksas'taki emlak yöneticileri, emlakçılar veya ev sahipleri.

11. ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile hizmet beklentilerini tanımlayın ve müşteri sözleşmelerini basitleştirin

Hem sizi hem de müşterilerinizi koruyan net hizmet sözleşmeleri oluşturmakta zorlanıyor musunuz? ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu, yanlış anlaşılmaları azaltmak ve uyumu sağlamak için yerleşik kapsam, ödeme koşulları ve zaman çizelgeleri bölümleriyle süreci basitleştirir.

Bu şablon, işbirliğini ve incelemeyi basitleştirirken, sözleşmeleri oluşturma aşamasından imzalanmasına kadar yönetmek için gerekli tüm araçları sunar. Bu şablonla, projelerinizi yolunda tutan ve müşterilerinizi bilgilendiren profesyonel hizmet sözleşmelerini güvenle oluşturabilirsiniz.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Sözleşme süresince paylaşılan hassas bilgileri korumak için gizlilik maddeleri ekleyin

Hizmet sağlayıcı ve müşteri için sorumluluk ve yükümlülükleri özetleyin

Anlaşmazlıkları verimli ve profesyonel bir şekilde çözmek için anlaşmazlık çözüm yöntemlerini belgelendirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşterilerle kapsam, zaman çizelgesi ve ödeme koşullarını belirlemek için net anlaşmalara ihtiyaç duyan serbest çalışanlar, ajanslar ve hizmet tabanlı işletmeler.

12. ClickUp Kiralama Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kiralama Sözleşmesi Şablonu'nu kullanarak özelleştirilebilir sözleşmelerle mülk yönetimini basitleştirin

ClickUp Kira Sözleşmesi Şablonu, kira sürecini kolaylaştırmak isteyen ev sahipleri için tasarlanmıştır. Beklentileri netleştiren, haklarınızı koruyan ve anlaşmazlık riskini azaltan, yasal olarak bağlayıcı kira sözleşmelerini hazırlamanıza, yönetmenize ve saklamanıza yardımcı olur.

Bu şablon, kira ayrıntıları, kurallar ve mülk erişim koşulları gibi anahtar yasal unsurları içermesi sayesinde sözleşme oluşturmayı basitleştirir

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Kiralama süresini ve koşullarını belirleyerek kiralama döneminin uzunluğunu ve koşullarını net bir şekilde tanımlayın

Sözleşmenin sonunda yanlış anlaşılmaları önlemek için kira yenileme veya fesih kurallarını belirleyin

Sözleşmenin geçerli ve uygulanabilir olmasını sağlamak için yasal açıklamaları ve uyumluluk gerekliliklerini belgelendirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Kiracılarla konut veya ticari kira sözleşmelerini yönetmek için güvenilir ve tekrarlanabilir bir sürece ihtiyaç duyan bağımsız ev sahipleri, emlak yöneticileri ve emlakçılar.

👋🏾 ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanları, sözleşme yönetiminin yoğun iş yükünü üstlenir. Bu yapay zeka destekli ajanlar, imzalanması gerekenleri otomatik olarak hatırlatarak, sözleşmeleri eklerle güncellemenizi isteyerek ve uyumluluk için düzenli incelemeler planlayarak sözleşme iş akışlarınızı yolunda tutar. Nasıl olduğunu görün. 👇🏼

13. PandaDoc'un Sözleşme Eki Şablonu

via PandaDoc

PandaDoc'un Sözleşme Eki Şablonu, iki veya daha fazla taraf arasındaki mevcut sözleşmelerin değiştirilmesini basitleştirir. Bu şablon, tüm değişikliklerin açıkça belgelenmesini, yasal olarak kabul edilmesini ve kolayca izlenmesini sağlar.

Bu ek şablonu, sözleşmenin tamamını yeniden yazmaya gerek kalmadan değişiklikleri ele almanın etkili bir yolunu sunar. Proje şartlarını revize etmek, hizmet koşullarını güncellemek veya zaman çizelgelerini uzatmak için tutarlı bir biçim sunarak sorunsuz yasal uyumluluk sağlar.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Düzenlenebilir yer tutucular kullanarak taraf bilgilerini, sözleşme referanslarını ve değişiklik ayrıntılarını ekleyerek özelleştirin

Ek A ve B'yi kullanarak önceki ve güncellenen hükümleri özetlemek için değişiklikleri belgelendirin

Değiştirilmeyen tüm bölümlerin tam olarak geçerli olacağını belirterek orijinal sözleşme şartlarını koruyun

🔑 İdeal kullanım alanları: Yasal korumayı ve netliği korurken sözleşmeleri değiştirmek isteyen hukuk ekipleri, sözleşme yöneticileri, serbest çalışanlar ve iş sahipleri.

14. Juro tarafından hazırlanan sözleşme eki şablonu

via Juro

Juro Sözleşme Eki Şablonu, işletmelerin özellikle sorumluluk ve veri gizliliği ile ilgili mevcut sözleşmelerini değiştirmelerine yardımcı olur . Orijinal sözleşmeyi geçersiz kılmadan güncellemelerin açık, uygulanabilir ve uyumlu olmasını sağlar.

Bu şablon, kuruluşların GDPR ve CCPA gibi veri koruma yasalarına uyum sağlarken sözleşme değişikliklerini yönetmelerine yardımcı olur ve bu da onu yasal hassasiyet ve işbirliği durumları için ideal hale getirir.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Veri işlemeyle ilgili kontrolör ve işleyici rollerini tanımlayarak sorumlulukları netleştirin

Sınırlamalar ve istisnalar dahil kapsamlı sorumluluk maddeleriyle riski sınırlayın

GDPR/CCPA uyumlu gizlilik uygulamaları ve saklama politikalarıyla uyumluluğu kolaylaştırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Hukuk ekipleri, SaaS sağlayıcıları, fintech firmaları, sağlık şirketleri veya yasalara uygunluğu korurken imza sonrası şartları ayarlaması gereken hassas verileri işleyen tüm B2B kuruluşları.

15. Business in a Box'ın Sözleşme Eki Şablonu

via Business in a Box

Business in a Box Sözleşme Eki Şablonu, işletmelerin tüm sözleşmeyi yeniden yazmadan mevcut sözleşmeleri açık ve yasal bir şekilde değiştirmelerine olanak tanır .

Orijinal sözleşmeyi korurken son tarihler, fiyatlandırma veya sorumluluklar gibi şartları güncellemek için idealdir. Bu şablon, değişikliklerin açıkça kaydedilmesini ve yasal olarak tanınmasını sağlayarak değişiklik sürecini basitleştirir.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz?

İsimler, tarihler ve belirli değişiklik şartları için boşlukları doldurarak kolayca özelleştirin

Etkilenmeyen maddeleri değiştirmeden orijinal sözleşmeye atıfta bulunarak yapıyı koruyun

Değişiklikler, değiştirilmemiş şartlar ve tanımlanmış terminoloji ile ilgili bölümler sayesinde hukuki netlik sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Freelancerlar, küçük işletme sahipleri, hukuk ekipleri, danışmanlar veya sözleşmelerin kapsamını, ödeme koşullarını veya teslim edilecekleri karşılıklı anlaşma ile hızlı ve güvenilir bir şekilde düzenlemek isteyen satıcılar.

16. eSign tarafından sunulan İş Sözleşmesi Eki Şablonu

eSign aracılığıyla

Sıfırdan başlamadan bir iş sözleşmesini güncellemeniz mi gerekiyor? eSign İş Sözleşmesi Ek Şablonu, orijinal sözleşmeyi olduğu gibi korurken maaş, sorumluluklar veya şartları kolayca değiştirmenizi sağlar.

İK uzmanları için mükemmel olan bu şablonlar, yasal olarak bağlayıcı bir dil kullanarak açık ve uygulanabilir güncellemeler sağlar, terfiler, politika güncellemeleri veya yeniden yapılandırmalar sırasında değişiklikleri basitleştirir.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz?

İşveren ve çalışan bilgileri, tarihler ve imzalar için ayrılmış alanları sorunsuz bir şekilde doldurun

Özel bir metin kutusu kullanarak değişiklikleri ayrıntılı olarak belirtin ve belirli sözleşme değişikliklerini özetleyin

Tarafların karşılıklı anlaşmayı onaylaması için imza satırları ile yasal geçerliliği sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: İş rolleri, ücretler veya istihdam koşullarında resmi değişiklikler yapılması gereken İK departmanları, yeni kurulan şirketler, kurumsal yöneticiler ve serbest çalışan müşteriler.

17. PDF Filler ile Satın Alma Sözleşmesi Eki Şablonu

PDF Doldurucu* aracılığıyla

PDF Doldurucu Satın Alma Sözleşmesi Eki Şablonu, orijinal sözleşme imzalandıktan sonra gayrimenkul işlem şartlarında yasal olarak bağlayıcı güncellemeler yapılmasına olanak tanır ve ayarlamalar sırasında alıcılar ve satıcılar arasında netlik sağlar.

Son derece yapılandırılmış ve doldurması kolay olan şablon, emlak profesyonellerinin ve müşterilerin karışıklığı önlemesine, riski azaltmasına ve sözleşme değişiklikleri sırasında eyalet ve yasal standartlara tam uyumu sağlamasına yardımcı olur.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Sözleşmede önerilen değişiklikleri yazabileceğiniz geniş bir bölüm ile satın alma koşullarını doğrudan değiştirin

Alıcı veya satıcının değişikliği önerip önermediğini işaretleyerek tarafların katılımını belirtin

Her bir tarafın imza ve kabul tarih ve saatleri için ayrılmış alanlarla zamanlamayı kaydedin

🔑 İdeal kullanım alanları: Emlakçılar, komisyoncular, ev alıcıları ve satıcıları, konut veya ticari gayrimenkul satışlarında kapanış tarihleri, onarım anlaşmaları veya fiyat güncellemeleri gibi süreç ortasında meydana gelen değişiklikleri yönetmek için.

Sık sorulan sorular

Sözleşme eki nasıl yazılır?

Sözleşme eki yazmak için, belgeye orijinal sözleşmenin "Eki" başlığını açıkça yazarak başlayın ve orijinal sözleşmenin başlığını ve tarihini belirtin. İlgili tarafları ve değiştirilen veya eklenen bölümleri veya şartları belirtin. Netlik sağlamak için numaralı veya madde işaretli noktalar kullanarak yeni şartları, değişiklikleri veya eklemeleri açıkça belirtin. Her iki taraf da eki gözden geçirmeli, imzalamalı ve tarih atmalı, ek dosyanın orijinal sözleşmeye eklendiğinden veya orijinal sözleşmeyle birlikte saklandığından emin olmalıdır. Bu süreç, tüm değişikliklerin yasal olarak tanınmasını ve gelecekte kolayca başvurulabilmesini sağlar.

Ek belgenin bir örneği nedir?

Ek belgenin bir örneği, mevcut bir hizmet sözleşmesine yeni bir ödeme planı ekleyen bir belge olabilir. Örneğin, iki şirket aylık hizmetler için bir sözleşme imzalamış ancak ödeme koşullarını değiştirmek istiyorsa, "15 Ağustos 2025 tarihinden itibaren, orijinal sözleşmenin 3. bölümünde belirtilen ödeme planı aşağıdaki ile değiştirilir: ödemeler her ayın 1'inde banka havalesi yoluyla yapılacaktır" şeklinde bir ek oluşturabilirler. Her iki taraf da bu eki imzalar ve tarih atar, böylece ek sözleşmenin resmi bir parçası haline gelir.

Sözleşmeye ek nasıl yazılır?

Bir sözleşmeye ek yazmak, orijinal sözleşmenin başlığını ve tarihini referans alarak, bunun orijinal sözleşmeye bir "Ek" olduğunu açıkça belirten bir belge oluşturmayı içerir. Hangi maddelerin veya bölümlerin değiştirildiğini belirtin ve yeni şartları veya düzeltmeleri ayrıntılı olarak açıklayın. Karışıklığı önlemek için açık bir dil kullanın. Her iki taraf da eki imzalamalı ve tarih atmalı ve ek, orijinal sözleşmeye eklenmelidir. Bu, ekin yasal olarak bağlayıcı olmasını ve gerektiğinde kolayca bulunabilmesini sağlar.

Sözleşmeye genel ek nedir?

Sözleşmeye genel ek, sözleşmenin tamamını değiştirmeden orijinal sözleşmedeki şartları ekleyen, açıklayan veya değiştiren ek bir belgedir. Son tarihlerin uzatılması, ödeme koşullarının güncellenmesi veya yeni maddelerin eklenmesi gibi çeşitli değişiklikler için kullanılabilir. Genel ek, orijinal sözleşmeye atıfta bulunmalı, değişiklikleri belirtmeli ve ilgili tüm taraflarca imzalanmalıdır. İmzalandıktan sonra yasal olarak bağlayıcı hale gelir ve orijinal sözleşmenin bir parçası olarak kabul edilir.