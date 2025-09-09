Daha Akıllı Zaman Takibi ve Verimlilik için En İyi 10 TMetric Alternatifi

Verimli bir günü tamamlayarak, listenizdeki her şeyi tamamladığınız için kendinizi tebrik edersiniz. Ancak zaman kaydınızı kontrol ettiğinizde, iş saatlerinizin yarısının izleme edilmediğini fark edersiniz.

Sistem güncellemesi sırasında masaüstü uygulama donduğu için zamanlayıcı yine sessizce durmuştu. Artık, faturalandırılabilir saatlerden gerçek iş saatleri eksik.

TMetric kullanıyorsanız ve bu zorluklarla karşılaşıyorsanız, değişiklik yapmanın zamanı gelmiş olabilir.

İşte daha fazla güvenilirlik sunan en iyi TMetric alternatiflerinden bazıları. 🧰

TMetric Sınırları

TMetric harika zaman takibi özellikleri sunar, ancak bazı sorunları da vardır. Birden fazla müşteriyle çalışan bir serbest çalışan veya iç ş Akışlarını düzene sokmaya çalışan bir ekip lideriyseniz, karşılaşabileceğiniz bazı yaygın engeller şunlardır. 💁

mobil cihazlarda çevrimdışı izleme özelliği yoktur: *Görev ve projelerde zamanı izlemek veya izin talebinde bulunmak için internet erişimi gerekir; bu özellikler yalnızca web uygulamasında iş yapar

Sınırlı entegrasyonlar: Notion gibi bazı araçlarla entegrasyonlar, masaüstü uygulama değil, yalnızca web sürümüyle iş yapar

temel proje yönetimi özellikleri: *Araç, gelişmiş işbirliği özelliklerinden ve gösterge paneli için özel özelleştirme seçeneklerinden yoksundur ve son teslim tarihlerini belirleyemezsiniz, bu da görevlerin önceliklendirilmesini zorlaştırır

Raporların temizlenmesi gerekiyor: Raporları müşteriyle paylaşım yapmadan önce düzenleme yapmak için fazladan zaman harcayabilirsiniz

Sık sık çökme: Masaüstü sürüm (sürüm), özellikle Windows'ta sık sık çöküyor ve bu da onu güvenilmez hale getiriyor

🔍 Biliyor muydunuz? Delikli kartlar ve uygulamalar ortaya çıkmadan önce, Mısır, Babil, Yunanistan, Çin ve ortaçağ İslam toplumlarındaki ilk uygarlıklar, tarım ve günlük yaşamda zamanı takip etmek için güneş saatleri, su saatleri ve hatta yıldızların pozisyonlarını kullanırlardı.

TMetric Alternatiflerine Genel Bakış

En iyi TMetric alternatiflerini gösteren tablo aşağıdadır:

Araç En iyi özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Gelişmiş görev yönetimi, yerleşik zaman takibi, özelleştirilebilir ş Akışı ve sağlam entegrasyonlar Akıllı AI içgörüleriyle birden fazla proje ve cihazda zaman takibi yapmak isteyen bireyler, küçük işler, orta ölçekli şirketler ve kurumsal Ücretsiz; kurumsal için özel seçenek mevcuttur Toggl Track Tek tıklamayla zaman takibi, ayrıntılı raporlama ve proje gösterge paneli Basit ve esnek zaman takibi ihtiyacı olan bireyler, serbest çalışanlar ve küçük takımlar Ücretsiz; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar Harvest Basit zaman takibi, faturalama ve gider takibi Faturalandırma ile zaman takibi ihtiyacı olan bireyler, küçük işler ve takımlar Ücretsiz; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 13,75 $'dan başlar Rescue Time Otomatik zaman takibi, dikkat dağınıklığı ve zaman engelleme ve verimlilik raporları Odaklanmayı artırmak isteyen bireyler ve serbest çalışanlar Ücretsiz; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar Clockify Sınırsız zaman takibi, raporlama ve takım yönetimi Sınırsız zaman takibi ve vardiya planlamasına ihtiyaç duyan bireyler, küçük işler ve takımlar Ücretsiz; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 4,99 $'dan başlar Time Doctor Çalışan izleme, dikkat dağınıklığı uyarıları, ayrıntılı verimlilik raporları ve maaş bordrosu entegrasyonu Ayrıntılı çalışan izleme ve bordro özelliklerine ihtiyaç duyan küçük ve orta boyutlu işler ve uzaktan takımlar Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlar Everhour Gerçek zamanlı zaman takibi, bütçeleme ve raporlama Proje yönetimi araçları için gömülü zaman takibi ihtiyacı olan küçük ve orta boyutlu şirketler Ücretsiz; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar Hubstaff Çalışan izleme, GPS izleme ve verimlilik ölçümü Verimlilik denetimi ihtiyacı olan küçük ve orta boyutlu işler ile uzaktan ve alan takımları Ücretsiz; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar Çalışma Saatlerim Sınırsız proje, müşteri yönetimi, gider izleme ve raporlama Birden fazla müşteriyle uğraşan bireyler, serbest çalışanlar ve küçük takımlar Ücretsiz; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlar TimeCamp Otomatik zaman takibi, verimlilik analizi ve faturalandırma Otomatik izleme, analiz ve devamlılık araçlarına ihtiyaç duyan küçük ve orta boyutlu işler Ücretsiz; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 1,99 $'dan başlar

Kullanabileceğiniz En İyi TMetric Alternatifleri

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

TMetric, saatleri kaydetmek için harika olsa da, genellikle daha büyük resmi gözden kaçırır: bu sürenin teslim edilecek işlerle nasıl bağlantı kurduğu, takım bant genişliğini nasıl etkilediği ve teslim tarihlerini nasıl etkilediği.

Bu sorunları çözmek için tasarlanmış en iyi zaman takibi yazılımlarına bir göz atalım. ⚒️

1. ClickUp (Hepsi bir arada proje ve zaman yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ta zaman takibine başlayın ClickUp'ın yerleşik zaman takibi özelliği ile görevler, projeler veya takım üyeleri bazında harcanan zamanı takip edin

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, temel zaman takibi araçlarından daha fazlasını tabloya sunar. Zaman, ş akışları, son tarihler ve teslim edilecekler için hepsi bir arada kontrol merkezidir.

Zaman takibi yaparken sık karşılaşılan bir zorluk, birden fazla cihaz ve iş ortamı ile uğraşmaktır. Masada, hareket halindeyken veya görevler arasında geçiş yaparken, saatleri kaydetmeyi unutmak kolaydır.

ClickUp Proje Zaman Takibi bu sorunu anında çözer. Masaüstü, mobil cihaz veya hatta bir tarayıcı uzantısından zamanlayıcıları başlatabilir ve durdurabilirsiniz. Zamanı sonradan girmek mi istiyorsunuz? Zamanı manuel olarak kaydedebilir veya hatta girdileri geriye dönük olarak tarihleyebilirsiniz.

ClickUp'ın masaüstü, mobil ve web üzerinde yerel zaman takibi özelliğini kullanarak zamanı canlı olarak veya görevleri tamamladıktan sonra izleyin

📌 Örneğin, bir serbest tasarımcı, ana sayfanın yeniden tasarımında iş yaparken canlı zamanı izleyebilirken, uzaktan çalışan bir geliştirme takımının sprint saatlerini geriye dönük olarak kaydetmeyi tercih edebileceği unutulmamalıdır. Tüm zaman girdileri doğrudan görevlerle bağlantılıdır, böylece her dakika hesaba katılır ve izlenebilir.

Artık zaman takibi işin sadece yarısı; zamanın nereye gittiğini anlamak da en az onun kadar önemli. TMetric kullanıcıları, yapılacak raporlar için ayrı elektronik tablolara başvuruyor ve bu da işinize ek yük ve karmaşıklık katıyor.

ClickUp, ClickUp Timesheets ile bu sorunu ortadan kaldırır.

Özelleştirilebilir zaman çizelgeleri, girdileri gün, görev veya takım üyeye göre gruplandırmanıza ve filtrelemenize olanak tanır. Bu, daha büyük resmi görmenize veya ayrıntılara dalmanıza yardımcı olur.

Dağıtık bir takımı yöneten bir proje yöneticisi, zaman çizelgesi gösterge paneli kullanarak zamanın bütçeyi aştığı veya birinin aşırı iş yükü aldığı durumları tespit edebilir. Benzer şekilde, tek başına çalışan bir danışman, faturalara eklemek üzere faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz ayrıntıları içeren raporlar oluşturabilir.

ClickUp Timesheets ile verimli bir şekilde harcanan zamanın doğru raporlarını oluşturun

Takım üyeleri inceleme için zaman çizelgelerini gönderebilir ve yöneticiler onaylayabilir veya değişiklik talep edebilir; bu, uyumluluk veya maaş bordrosu için zaman takibi gerektiren şirketler için idealdir.

ClickUp'ın Zaman Yönetimi özellikleriyle, görevler için zaman tahminleri belirleyebilir ve bunları gerçek kayıtlı saatlerle karşılaştırabilirsiniz. Diyelim ki bir müşteri teklifi yazmak için 8 saat süre tahmin ettiniz, ancak 12 saat kaydettiniz. Bu, gelecekteki işler için teklifinizi ayarlamanız veya yazma sürecinizi iyileştirmeniz gerektiğinin bir işaretidir. Zamanla, bu tür bilgiler takımların daha verimli olmalarına ve tükenmişlikten kaçınmalarına yardımcı olur.

Bu tür özellikleri kullanmak en iyi zaman yönetimi ipucudur, ancak zamanlama ve iş yükünün görünürlüğü de önemli engellerdir. Bu, özellikle farklı zaman dilimlerinde koordinasyon yapan veya değişen teslim tarihleriyle uğraşan takımlar için geçerlidir.

AI destekli ClickUp Takvim, müşterilerinizin teslim tarihlerini yönetmenin en iyi yoludur. Görevleri netlik için renk kodlarıyla işaretler ve her şeyi uyumlu hale getirmek için Google veya Outlook ile senkronizasyon yapar. Tüm görevleri gün, hafta veya ay bazında görünümünüzde görebilmenizi sağlar ve iş yükü ve teslim tarihleri hakkında üst düzey bir genel bakış sunarak, son teslim tarihlerinin kaçırılmasını önlemeye yardımcı olur.

ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvimiyle tüm programınızı görünümü sağlayın ve yönetin. Bu takvimde görevler, projeler ve randevular tek bir entegre alanda bir araya gelir

Örneğin, üç müşteri blogunu yöneten bir serbest içerik stratejisti, her makale için "Taslak Teslim Tarihi", "Müşteri İncelemesi" ve "Yayın Tarihi" gibi özel tarih alanları ayarlayabilir. Takvim, yaklaşan tüm içerik dönüm noktalarını gösterir, yayın döngülerini ayarlamak için görevleri sürükleyip bırakmanıza olanak tanır ve her şeyi Google Takvimle senkronizasyon sağlar.

🎥 ClickUp Takvim'in en önemli işlerinizi otomatik olarak önceliklendirmenize ve planlamanıza nasıl yardımcı olduğunu öğrenmek için bu videoyu izleyin:

💡 Profesyonel İpucu: Dünyanın en eksiksiz iş yapay zekası olan ClickUp Brain ile takip edilen zamanı bağlamsal içgörülere dönüştürün. "Günü/haftayı neye harcadım?" diye sorarak, yapay zeka tarafından düzenlenmiş bir zaman çizelgesi ve çabalarınızı gerçek sonuçlarla ilişkilendiren içgörüler elde edin. Bu, zaman takibinden daha akıllıdır — bağlam takibidir. ClickUp Brain'i kullanarak zamanınızı nasıl ve nerede harcadığınızı analiz edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

*harici araçlarla bağlantı kurun: ClickUp entegrasyonları ile Toggl, Hubstaff ve Google Takvim gibi araçlarla ş akışınızı entegre edin

her şeyi tek bir yerde görselleştirin: *ClickUp Gösterge Paneli içinde özelleştirilebilir kartlarla zamanı, ş akışını, proje durumunu ve faturalandırılabilir saatleri tek bir temiz görünümde izleme

Kolayca işbirliği yapın ve belgelerinizi düzenleyin: ClickUp Belge ile raporlar, proje özetleri, SOP'lar veya müşteri notları yazın, düzenleme yapın, paylaşım gerçekleştirin ve kaydedin ClickUp Belge ile raporlar, proje özetleri, SOP'lar veya müşteri notları yazın, düzenleme yapın, paylaşım gerçekleştirin ve kaydedin

Akıllı bir ş Akışı oluşturun: Daha iyi zaman yönetimi için yapay zeka kullanarak güncellemeler, özetler veya yazma görevlerinde zaman kazanın. Dünyanın en eksiksiz iş yapay zekası olan ClickUp Brain, toplantıları otomatik olarak özetler, içerik fikirleri üretir ve ClickUp içinde sizin için müşteri e-postaları hazırlar Daha iyi zaman yönetimi için yapay zeka kullanarak güncellemeler, özetler veya yazma görevlerinde zaman kazanın. Dünyanın en eksiksiz iş yapay zekası olan ClickUp Brain, toplantıları otomatik olarak özetler, içerik fikirleri üretir ve ClickUp içinde sizin için müşteri e-postaları hazırlar

ClickUp sınırları

Platform, geniş özellik aralığı nedeniyle ilk kez kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:

ClickUp, ajansımızda iç görevleri yönetme şeklimizi tamamen değiştirdi. Tüm takımın ş akışını tek bir yerden izleme, acil konuları önceliklendirme ve iletişimi merkezi hale getirme yeteneği sunuyor. Süreçleri otomasyon, birden fazla görünüm (liste, pano ve takvim gibi) arasında geçiş yapma ve diğer araçlarla entegrasyonlar sayesinde günlük verimliliğim önemli ölçüde arttı. İş akışımıza mükemmel şekilde uyum sağlayan ve ekip yönetimini çok daha verimli hale getiren hepsi bir arada bir platformdur.

ClickUp, ajansımızda iç görevleri yönetme şeklimizi tamamen değiştirdi. Tüm takımın ş akışını tek bir yerden izleme, acil konuları önceliklendirme ve iletişimi merkezi hale getirme yeteneği sunuyor. Süreçleri otomasyon, birden fazla görünüm (liste, pano ve takvim gibi) arasında geçiş yapma ve diğer araçlarla entegrasyonlar sayesinde günlük verimliliğim önemli ölçüde arttı. İş akışımıza mükemmel şekilde uyum sağlayan ve ekip yönetimini çok daha verimli hale getiren hepsi bir arada bir platformdur.

📖 Ayrıca okuyun: Zaman çizelgesi şablonları

2. Toggl Track (Basit ve esnek zaman takibi ihtiyacı olan serbest çalışanlar için en iyisi)

toggl Track aracılığıyla

Toggl Track, serbest çalışanlara, uzaktan çalışan takımlara ve proje yöneticilerine zamanı paraya dönüştürmek için ihtiyaç duydukları tüm araçları sunar. Uygulamanın üzerinden saatlik ücretleri ayarlayabilir, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz zamanları takip edebilir ve takımınızın her saati nasıl geçirdiğini tam olarak yansıtan ayrıntılı zaman çizelgesi raporları oluşturabilirsiniz.

Toggl'ın yerleşik fatura oluşturma aracını kullanarak, zaman girdilerini temiz, profesyonel faturalara dönüştürebilirsiniz — elektronik tablolar, kopyala-yapıştır işlemleri gerekmez. Bu, ödemelerinizi daha hızlı alacağınız ve müşterilerinizin ne için ödeme yaptıklarını her zaman bilecekleri anlamına gelir. Ayrıca, izlenen zamanı analiz ederek karlılığı artırabilir, gelir tahmininde bulunabilir ve projelerinizi daha iyi planlayabilirsiniz.

Toggl Track'in en iyi özellikleri

Arka plan izleme özelliğini etkinleştirerek uygulama ve web sitesi etkinliklerini otomatik olarak yakalayın ve bunları zaman girdilerine dönüştürün

GDPR uyumluluğu, ISO 27001 sertifikası ve %99,99 çalışma süresi garantisi ile sağlam güvenlikten yararlanın

Ekran görüntüsü veya kamera izleme gibi gözetim karşıtı izleme özelliklerinden yararlanın

Toggl Track sınırları

Bazen arka planda zaman takibi durur ve kullanıcılar saatin hala çalıştığından emin olmalıdır

Toggl Track fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Toggl Track puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Toggl Track hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinden alıntı:

Çalıştığım farklı projelere göre özel yapabilmem hoşuma gidiyor. Bağımsız sözleşmeli işler için çok kullanışlı.

Çalıştığım farklı projelere göre özel yapabilmem hoşuma gidiyor. Bağımsız sözleşmeli işler için çok kullanışlı.

3. Harvest (Faturalandırma ile zaman takibi ihtiyacı olan küçük işler için en iyisi)

harvest aracılığıyla

Harvest'ın proje ve takım kurulum araçları ile dakikalar içinde yeni projeler oluşturabilir, görevler atayabilir ve işbirlikçileri davet edebilirsiniz. Her şey ayarlandığında, zaman takibi çok kolaydır: gerçek zamanlı zamanlayıcılar, manuel girdi ve hatta Google Takvim entegrasyonları kullanarak faturalandırılabilir her saati doğru bir şekilde kaydedebilirsiniz.

Ayrıca, takımınızın zamanının projeler arasında nasıl dağıtımının tam olarak görmenize yardımcı olacak bir zaman çizelgesi görünümü sunar. Takım Genel Bakış ve Proje İlerleme raporları, kimin aşırı iş yükü altında veya yetersiz iş yükü altında olduğunu görmenizi ve projelerin ne zaman rayından çıktığını tespit etmenizi sağlar. Ayrıca, otomasyonlu hatırlatıcılar ve teşekkür e-postaları ayarlayabilir, böylece ödemeleri takip etmek için daha az zaman harcarsınız.

Harvest'ın en iyi özellikleri

Faturalandırılabilir saatlerle karşılaştırmak için iç maliyetleri izleme ve bireyler ve takımlar için günlük ve haftalık toplamların görünümünü alın

Takip edilen zaman ve giderleri profesyonel faturalara dönüştürün ve bunları web, PDF veya basılı sürümler halinde gönderin

Karlılık ve takım performansına genel bir bakış için Asana, Trello, QuickBooks ve Slack gibi 50'den fazla araçla entegre edin

Harvest sınırlamaları

Yöneticinin takım istatistiklerini görebileceği bir gösterge paneli yoktur

Harvest fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 13,75 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Harvest puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Harvest hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşlerini okuyun:

Kullanıcı dostu bir arayüze, ücretsiz bir platforma ve bir görev için zaman takibinin düzenleme esnekliğine sahiptir. Asana gibi diğer proje yönetimi platformlarıyla kolayca entegre edilebilir.

Kullanıcı dostu bir arayüze, ücretsiz bir platforma ve bir görev için zaman takibini düzenleme esnekliğine sahiptir. Asana gibi diğer proje yönetimi platformlarıyla kolayca entegre edilebilir.

🧠 İlginç Bilgi: Hammurabi Kodları (MÖ 1772 civarı) çalışılan süreye göre işgücünü izleme ve ücret ödeme ile ilgili kanunlar içeriyordu. Bu, proje yönetimi uygulamanızdan yaklaşık 4.000 yıl önceydi.

4. Rescue Time (Odaklanmayı artırmak ve dijital alışkanlıkları otomatik olarak izlemeyi sağlamak için en iyisi)

rescue Time aracılığıyla

Rescue Time'ı kullanmanın en iyi yanı, arka planda sessizce çalışarak hangi uygulamaları, web sitelerini ve dosyaları ne kadar süreyle kullandığınızı otomatik olarak izlemesidir. Otomatik zaman takibi özelliği, tüm etkinliklerinizi türüne ve verimlilik düzeyine göre kategorize eder. Bu bilgiler, ayrıntılı raporlara ve dijital alışkanlıklarınızın verimliliğine göre günlük puan veren kullanışlı bir verimlilik göstergesine aktarılır.

Freelancerlar ve müşteri ile çalışan takımlar, gününüzü ayrıntılı olarak gösteren Görsel Zaman Çizelgelerini de çok sevecekler. Bu çizelgeler sayesinde faturalandırılabilir saatleri kolayca kaydedebilir veya bir projeye ne kadar zaman harcadığınızı görebilirsiniz. Sonunda, önceden plan yapmanıza yardımcı olacak haftalık bir rapor alacaksınız.

Rescue Time'ın en iyi özellikleri

Derin iş için zamanlayıcılar ayarlayın ve hatta Focus oturumları kullanarak Spotify veya YouTube üzerinden arka plan müziği çalın

RescueTime Assistant ve otomasyonlu hatırlatıcıları ile daha iyi alışkanlıklar edinin

Kişisel gösterge panelinde gerçek zamanlı güncellemeler, haftalık e-posta raporları ve ayrıntılı hedef analizleri ile ilerlemenizi izlemek için özel hedefler ve uyarılar ayarlayın

Rescue Time sınırları

Belirli projelere yönelik dönemleri etiketlemenize izin vermez

Rescue Time fiyatlandırması

Lite: Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

Rescue Time puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (140'tan fazla yorum)

Rescue Time hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İşte ilk elden bir bakış açısı:

RescueTime arka planda çalışır ve çeşitli uygulamalarda ve web sitelerinde geçirdiğim zamanı otomatik olarak kaydeder, böylece günlük davranışlarımın görünümünü net bir şekilde görebilirim.

RescueTime arka planda çalışır ve çeşitli uygulamalarda ve web sitelerinde geçirdiğim zamanı otomatik olarak kaydeder, böylece günlük davranışlarımın görünümünü net bir şekilde görebilirim.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejileri kullanıyor. Ancak, çoğu ş Akışı yönetim aracı henüz sağlam bir yerleşik zaman yönetimi veya önceliklendirme özelliği sunmamaktadır, bu da etkili önceliklendirmeyi engelleyebilir. ClickUp'ın yapay zeka destekli zamanlama ve zaman takibi özellikleri, bu tahminleri veriye dayalı kararlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Hatta görevler için en uygun odaklanma zaman aralıklarını önerebilir. Gerçekte nasıl işlediğinize uyum sağlayan özel bir zaman yönetim sistemi oluşturun!

5. Clockify (Sınırsız zaman takibi ve vardiya planlamasına ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi)

clockify aracılığıyla

Clockify, saatleri kaydeden, projeleri izleyen ve minimum kurulumla herkesin hesaplarını yerine getirmesini sağlayan bir zaman takibi ve verimlilik platformudur. Bir şeyi kaydetmeyi mi unuttunuz? Sorun değil, geçmiş girdileri düzenleme ve zamanı müşteri, proje veya göreve göre kategorize etmenize olanak tanır.

Özellikle platformun toplu düzenleme, onay iş akışları ve zaman ve devamlılık panoları gibi zaman çizelgesi yönetim araçlarından yararlanabilirsiniz. Yerleşik vardiya planlama ve proje planlama özellikleri ile takımınızın iş yükünü planlayabilir ve tahmini ile gerçek harcanan zamanı karşılaştırabilirsiniz.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Gösterge panelleri ve ayrıntılı etkinlik raporları ile takımın katılımını ve verimliliğini izleyin

Çalışanların fiziksel konumlarda giriş ve çıkış yapabilmeleri için yerinde kiosklar kurun

Boşta kalma algılama özelliğini etkinleştirerek, etkin olmayan dönemleri belirleyin ve boşta kalma süresini dahil edip etmeyeceğinize karar verin

Clockify sınırları

Mobil uygulamanın, masaüstü sürümüyle aynı fonksiyona sahip olmaması

Clockify fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Kurumsal : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Verimlilik Paketi: Kullanıcı başına aylık 15,99 $

Clockify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (170'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (9.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Clockify hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı şu geri bildirimi paylaşım yaptı:

Bu çok yararlıdır, bu nedenle iş, kişisel projeler veya sadece verimliliğinizi takip etmek için saatlerinizi kaydediyor olsanız da, kullanımı kolaydır.

Bu çok yararlıdır, bu nedenle iş, kişisel projeler veya sadece verimliliğinizi takip etmek için saatlerinizi kaydediyor olsanız da, kullanımı kolaydır.

🔍 Biliyor muydunuz? Delikli kartlar bir zamanlar ofislerin vazgeçilmeziydi! Daniel M. Cooper'ın 1894 yılında icat ettiği Rochester Recorder, şirketlerin çalışma saatlerini otomatik olarak kaydetmelerine yardımcı olan ilk kart tabanlı sistemdi. Bu, analog otomasyonun en iyi örneğiydi.

6. Time Doctor (Ayrıntılı çalışan izleme ve maaş bordrosu özelliklerine ihtiyaç duyan uzaktan çalışan takımlar için en iyisi)

time Doctor aracılığıyla

Time Doctor, görünürlük ve hesap verebilirlikten faydalanan uzaktan, hibrit ve ofis içi takımlar için tam kapsamlı bir verimlilik yönetim platformudur. Bu platformu kullanarak özel programlar ayarlayabilir ve planlanan saatleri fiili çalışma saatleriyle karşılaştırabilirsiniz. Böylece iş yükünü optimize edebilir ve tükenmişliği azaltabilirsiniz.

Müşterilerine saatlik fatura kesen işler için Time Doctor, otomasyonlu maaş ve faturalama özellikleriyle öne çıkıyor. Kaydedilen saatlerden doğru faturalar oluşturun ve ekstra idari iş yükü olmadan takımınıza sorunsuz bir şekilde ödeme yapın. Takımlar ayrıca çevrimdışı zamanı izleme için bu özelliğe güveniyor ve ekran dışında veya zayıf internet bağlantısı sırasında tamamlanan işlerin de hesaba katıldığından emin oluyor.

Time Doctor'un en iyi özellikleri

Ekran görüntülerini yakalayın ve düzenli aralıklarla çalışanları izleyerek işin doğrulanmasını sağlayın ve faaliyetlerin kanıtını sağlayıcı olarak sunun

Verimliliği değerlendirmek için, gerçek tuş vuruşlarını kaydetmeden klavye ve fare kullanımına dayalı olarak etkinlik düzeylerini ölçün

İşle ilgili olmayan siteleri ziyaret ettiğinizde dikkatinizin dağılmaması için uyarılar alın

Time Doctor sınırları

Boşta geçen veya verimsiz saatlerin nedenlerini ve kalıplarını anlamak için keşif verilerini sağlayıcı, boşta geçen veya verimsiz saatlerin nedenlerini ve kalıplarını anlamak için

Time Doctor fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Time Doctor puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Time Doctor hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Time Doctor'ı, takımımızın verimliliğini net bir şekilde gösteren sağlam izleme özellikleri nedeniyle çok seviyorum. Toplam iş saatlerini, neyin verimli neyin verimsiz zaman olduğunu ve hatta boş zamanları izlememe yardımcı oluyor.

Time Doctor'ı, takımımızın verimliliğini net bir şekilde gösteren sağlam izleme özellikleri nedeniyle çok seviyorum. Toplam iş saatlerini, neyin verimli neyin verimsiz zaman olduğunu ve hatta boş zamanları izlememe yardımcı oluyor.

📖 Ayrıca okuyun: Daha İyi Görev Yönetimi için En İyi Time Doctor Alternatifleri

everhour aracılığıyla

Everhour, Asana, Trello ve ClickUp gibi takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla doğrudan entegre olan akıllı, sezgisel bir proje yönetimi, izleme ve bütçeleme aracıdır. Zaman veya ücret bazlı bütçeler ayarlayabilirsiniz, tekrarlayan zaman sınırları oluşturabilirsiniz ve gerçek iş saatlerini tahminlerle karşılaştırabilirsiniz.

Platform ayrıca yöneticilere takımın uygunluk durumuna dair görünürlük sağlayarak iş yüklerini dengelemeyi kolaylaştırır. Bu, planlamayı daha etkili hale getirmek ve çalışanların tükenmesini önlemek için çok önemlidir. Everhour, faturalandırma ve fatura işlemlerini de basitleştirir. İzlenen zaman ve giderlere dayalı profesyonel faturalar oluşturabilir ve hatta QuickBooks ve Xero gibi muhasebe araçlarıyla senkronizasyon sağlayarak tamamen bağlantılı bir ş Akışı sağlayabilirsiniz.

Everhour'un en iyi özellikleri

Bütçe ayarlarını kullanarak, bütçe aşıldığında herhangi birinin zaman raporlamasını yasaklayın

Bir projenin temel ücretini geçersiz kılın ve her göreve belirli bir ücret atayın

Yakınlaştırma ve uzaklaştırma, arama, filtreleme ve sıralama özelliklerini kullanarak belirli takım üyelerini ve görevlerin hızlıca görünümünü sağlayın

Everhour sınırları

Raporlarda yeni bir satır öğesi oluşturmadan bir görev için birden fazla etiket ekleyemezsiniz

Everhour fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

Everhour puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (170'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (430+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Everhour hakkında ne diyor?

Gerçek bir kullanıcının yorumundan bir alıntı:

Everhour'u linear. uygulama ile birlikte kullanarak sadece saatleri değil, aynı zamanda bir BT danışmanlığı şirketi olarak proje bütçelerimizi de izliyoruz. Çeşitli tablolarda, grafiklerde ve diğer analitik görsellerde, kimin ne üzerinde iş yaptığını izlemeyi gerçekten kolaylaştırıyor.

Everhour'u linear. uygulama ile birlikte kullanarak sadece saatleri değil, aynı zamanda bir BT danışmanlığı şirketi olarak proje bütçelerimizi de izliyoruz. Çeşitli tablolarda, grafiklerde ve diğer analitik görsellerde, kimin ne üzerinde iş yaptığını izlemeyi gerçekten kolaylaştırıyor.

🧠 İlginç Bilgi: 1888 yılında Willard Bundy, şirketlerin çalışanlarının vardiyalarının başlangıç ve bitiş saatlerini daha kolay izleme yapmalarını sağlayan ilk mekanik zaman saatini icat etti.

8. Hubstaff (GPS ve verimlilik denetimi gerektiren alan takımları ve uzaktan çalışan işler için en iyisi)

hubstaff aracılığıyla

Hubstaff ile yöneticiler, uygulama ve URL izleme, klavye/fare hareketlerine dayalı aktivite seviyeleri ve gizlilik için bulanıklaştırılabilen veya silinebilen isteğe bağlı ekran görüntüsü sayesinde verimliliğin tam görünürlüğüne sahip olurlar.

Ayrıca, bütçeleri ve son teslim tarihlerini yönetiyorsanız, Hubstaff ile proje bütçeleri ayarlayabilir, sınırlara yaklaştığınızda uyarılar alabilir ve ayrıntılı raporlar kullanarak takımlar genelinde zamanı, verimliliği ve maliyetleri izleyebilirsiniz. Platform 20'den fazla özelleştirilebilir rapor sunar, böylece tam olarak önemli olan konulara odaklanabilirsiniz.

Boşta kalma süresini silme, başarı rozetleri ve gizlilik öncelikli kontroller (tuş vuruşları kaydı yok, web kamerası izleme yok) gibi bonus özellikler, denetim ve özerklik arasında bir denge sağlar.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Çalışanların konumlarını izleyin ve birden fazla iş sahası ve coğrafi sınırlama özellikleri için GPS zaman saati uygulamasını kullanarak zamanı izleme

PayPal, Wise ve Gusto gibi entegrasyonlarla maaş ödemelerini otomasyonla gerçekleştirin

Görevleri atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve sprintler, zaman çizelgeleri ve özel iş akışları dahil olmak üzere proje yönetimi için Kanban panolarını kullanın

Hubstaff sınırları

Bazı kullanıcılar, özellikle sık sık ekran görüntüsü alınması nedeniyle etkinlik izlemenin aşırı müdahaleci olabileceğini bildiriyor

Hubstaff fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7 $

Grow: Kullanıcı başına aylık 9 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 12 $

Hubstaff puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Hubstaff hakkında ne diyor?

Bir inceleme şöyle diyor:

Bu sayede, müdahaleci olmadan verimliliği izleyebilir, müşteri için doğru raporlar oluşturabilir ve yapılacak işlerde tam şeffaflık sağlayabilirim. Diğer proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar da büyük bir artı.

Bu sayede, müdahaleci olmadan verimliliği izleyebilir, müşteriler için doğru raporlar oluşturabilir ve yapılan işlerde tam şeffaflık sağlayabilirim. Diğer proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar da büyük bir artı.

📖 Ayrıca okuyun: Zaman Yönetimi için Ücretsiz Proje Zaman Takibi Şablonları

9. My Hours (Birden fazla müşteri ve projeyi yöneten serbest çalışanlar ve danışmanlar için en iyisi)

my Hours aracılığıyla

Bulut tabanlı bir zaman takibi platformu olarak geliştirilen My Hours, zaman çizelgelerini tutma ve idari görevleri tamamlama yükünü azaltır. Görev atama, proje bütçeleme ve proje, görev veya kullanıcıya göre özelleştirilebilir saatlik ücretler gibi zengin özellikler sunar.

My Hours, zaman çizelgesinin doğruluğunu sağlamak için yerleşik onay iş akışları ve uyarılarla sınırsız sayıda kullanıcıyı destekler. Takımlar, verimliliği ve faturalandırılabilir saatleri analiz etmek, otomatik rapor teslimatını planlamak ve hatta platformdan doğrudan fatura göndermek için ayrıntılı raporlar oluşturabilir.

My Hours'un en iyi özellikleri

Paydaşları güncel tutmak için e-posta yoluyla otomatik rapor gönderimini planlayın

Belirli dönemler için zaman kayıtlarını kilitleyin ve uyumluluk için denetim günlüklerini indirin

Popüler faturalama araçlarıyla entegrasyonlar sayesinde, kaydedilen saatlerden doğrudan profesyonel faturalar oluşturun ve gönderin

My Hours sınırlamaları

Görev alanını proje düzeyinde zorunlu olarak ayarlamanız gerekir

My Hours fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

My Hours puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (260'tan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (980+ yorum)

Gerçek kullanıcılar My Hours hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:

Proje bütçelerini, projelere harcanan zamana göre doğrudan yönetme özelliğini çok seviyoruz. Böylece tüm takım, projenin planlanandan ileride mi yoksa geride mi olduğunu net bir şekilde görebiliyor.

Proje bütçelerini, projelere harcanan zamana göre doğrudan yönetme özelliğini çok seviyoruz. Böylece tüm takım, projenin planlanandan ileride mi yoksa geride mi olduğunu net bir şekilde görebiliyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Zaman takibi yazılımı pazarının boyutunun 2032 yılına kadar 11,48 milyar dolara ulaşması ve tahmin döneminde yıllık bileşik büyüme oranının %16,5 olması proje.

via TimeCamp

TimeCamp, otomatik ve manuel zaman yönetimi için tasarlanmış güçlü bir zaman takibi yazılımıdır. Web, masaüstü, mobil ve tarayıcı uzantılarında iş yapar ve saatleri doğru bir şekilde kaydetmeyi kolaylaştırır.

Zaman izlemesinin ötesinde, takım verimliliği hakkında içgörüler sağlar. Uygulama ve web sitesi kullanımını izler, etkinlikleri verimlilik düzeylerine göre kategorize eder ve hatta ekran görüntüsünü yakalayarak hesap verebilirliği artırır. Katılımı takip edebilir, izin taleplerini yönetebilir ve performans değerlendirmeleri, maaş bordrosu ve faturalandırma için ayrıntılı raporlar oluşturabilirsiniz.

TimeCamp'ın en iyi özellikleri

Özel izleme için verimlilik kategorilerini, boşta kalma süresini algılama ve gizlilik izlemeyi özelleştirin

Manuel girdiyi ortadan kaldırmak için AI zaman takipçisi ile ekran etkinliğinizi analiz edin

Çalışanlarınızın verimsiz faaliyetlerini en aza indirmek için kullanım alışkanlıklarını anlayın

TimeCamp sınırları

Masaüstü zaman takipçisinin bileşeni o kadar fonksiyonel değildir, bu nedenle web sitesine tekrar tekrar girmeniz gerekecektir

TimeCamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 1,99 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

TimeCamp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (340+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (590+ yorum)

Gerçek kullanıcılar TimeCamp hakkında ne diyor?

Capterra kullanıcısının TimeCamp hakkında söyledikleri:

Takip ettiğiniz zamanı izlemeyin farklı yolları vardır. Görevlerinizi gerçek zamanlı olarak kaydedebilir veya günlük veya haftalık olarak girebilirsiniz. Bu, tüm çalışanlarımıza istedikleri şekilde izleme esnekliği sağlar.

Takip ettiğiniz zamanı izlemeyin farklı yolları vardır. Görevlerinizi gerçek zamanlı olarak kaydedebilir veya günlük veya haftalık olarak girebilirsiniz. Bu, tüm çalışanlarımıza istedikleri şekilde izleme esnekliği sağlar.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi TimeCamp Alternatifleri ve Rakipleri

Daha iyi zaman bilgileri ve daha akıllı takım işbirliği için ClickUp'a geçin

Piyasada pek çok harika izleme aracı varken, temel özelliklerle yetinmek zorunda olmadığınız açıktır.

Sadece birkaç tıklama ile son teslim tarihlerine uymak, takımınızla işbirliği yapmak ve hedeflerinize daha hızlı toplantı yapmak için yardıma mı ihtiyacınız var?

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, doğru zaman takibi, özelleştirilebilir zaman çizelgeleri, iş yükü yönetimi ve takvim senkronizasyonunu tek bir platformda birleştirir.

Neden bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅