SaaS OKR'leri: Ürün Odaklı Büyüme için Örnekler ve Çerçeveler

İkinci çeyreğin sonunda, satış takımının hedefi %6 oranında kaçırdığı görüldü. Felaket sayılmayacak bir oran, ancak yine de can sıkıcı. Geriye dönüp baktığınızda, sorunun çabada olmadığı anlaşılıyor. Çalışanlar çok iş yapıyordu... ancak en önemli konularda değil.

OKR'ler (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) bunu düzeltmek için vardır. İşleri stratejiye uyumlu hale getirir, takımlar arasındaki hedefleri bağlantılı hale getirir ve ilerlemeye aciliyet katar. Ancak belirsiz, bağlantısız veya beş farklı araçla izlendiğinde ne olur? Sadece tamamlanması gereken bir görev haline gelirler.

Bu blog yazısında, OKR'ler hakkında bilmeniz gereken her şeyi ve ClickUp'ın bunları izleme konusunda size nasıl yardımcı olduğunu inceleyeceğiz. 🎯

OKR'ler Nedir ve SaaS'ta Neden Önemlidir?

Yüksek hızda çalışan takımlar için oluşturulmuş basit bir hedef ayar çerçevesi. OKR'ler (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar), neyi başarmak istediğinizi ve bunu nasıl başardığınızı belirlemenize yardımcı olur. Hızlı değişen SaaS organizasyonlarında, öncelikler haftalık olarak değişse bile odaklanmanızı sağlar. ✅ Nesne: Net, ilham verici sonuç✅ Anahtar Sonuçlar: İlerleme kaydettiğinizi gösteren ölçülebilir kanıtlar

SaaS şirketlerinde işler hızlı ilerler: pazarlar değişir, takımlar büyür. Net bir yol haritası olmadan, meşgul olmak kolaydır, ancak bu her zaman etkili olduğu anlamına gelmez.

OKR'ler şu şekilde yardımcı olur:

Odak noktasını netleştirin: Takımların çabalarını çok fazla yaymak yerine, gerçekten önemli olan konulara odaklanmalarını sağlayın.

Departmanları uyumlu hale getirin: Ürün, satış, pazarlama ve müşteri başarı departmanlarının paylaşım hedeflerine yönelik iş yapmasını sağlayın.

İnovasyonu teşvik edin: Takımları akıllı riskler almaya, fikirleri test etmeye ve sürekli iyileştirmeye teşvik edin.

Hesap verebilirliği basitleştirin: Sorumlulukların şeffaf olması için her nesneye net bir sorumlu atayın.

İlerlemeyi takip edin: Neyin iş olduğunu, neyin yaramadığını izleyin ve gerektiğinde hızlıca yön değiştirin.

Müşteri değerini önceliklendirin: Anlamlı sonuçlar elde etmek için hedefleri kullanıcı memnuniyeti ve sadakatiyle ilişkilendirin.

Büyümeyi teşvik edin: Yeni müşteriler, gelir veya pazarlar yoluyla takımınızın ölçeklendirmeye odaklanmasını sağlayın.

Sahiplik: Takımların bağlılık ve sorumluluklarını artırmak için kendi OKR'lerini ayarlamalarına izin verin.

Strateji ve metrikler arasında denge kurun: Büyük resmin hedeflerini MRR, CAC ve müşteri kaybı gibi anahtar metriklerle bağlantıya geçirin.

📕 Sözlük: Aylık Tekrarlayan Gelir (MRR), işinizin aboneliklerden veya tekrarlayan faturalamadan her ay elde ettiği öngörülebilir geliri ifade eder ve istikrarlı büyümeyi ölçmenizi sağlar. Müşteri Edinme Maliyet (CAC), pazarlama, satış ve işe alım giderlerini kapsayan, her yeni müşteriyi edinmek için harcanan tutarı ifade eder.

Etkili SaaS OKR'leri Nasıl Ayarlanır?

SaaS kuruluşlarında hedefler hızla değişken hale gelebilir. İyi yapılandırılmış bir OKR çerçevesi, bu değişime tutarlılık getirerek takımların doğru girişimlere öncelik vermelerini, erken aşamada rotayı düzeltmelerini ve etkilerini değerlendirmelerini sağlar.

OKR'leri nasıl ayarlayacağınızı ve uygulayacağınızı adım adım inceleyelim. 💁

Adım #1: OKR'leri büyük resme bağlayın

💡 Takımların uyumunu sağlamak için her nesneyi şirketinizin misyonuna bağlayın.

Hedef ayarlarına başlamadan önce bir adım geri atın. Her hedef, şirketinizin vizyonunu ve stratejik önceliklerini yansıtmalıdır. Bir OKR, işinizin arkasındaki "neden"i doğrudan desteklemiyorsa, o zaman gereksizdir.

📌 Örnek: Göreviniz "freelancerlar için SaaS araçlarını basitleştirmek". Güçlü bir hedef, "tek başına çalışan kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış sezgisel bir gösterge paneli deneyimi sunmak" olabilir.

Adım #2: Net ve ilham verici hedefler belirleyin

💡 Nesnelerinizi kısa, motive edici ve ücretsiz hale getirin.

Hedefiniz, harita değil varış noktasıdır. Hedefleriniz kısa, motive edici ve ücretsiz olmalıdır. Nasıl yapılır adımlarını veya KPI'ları eklemekten kaçının; bunun için anahtar sonuçlar vardır.

Eğer nesneniz takımın enerjisini artırmıyorsa, yeniden yazın. Bu satırı her hafta gözden geçireceksiniz, bu yüzden anlamlı olmasını sağlamalısınız.

⚠️ Dikkat: "Açılış sayfalarını optimize ederek dönüşüm oranlarını %2 artırmak" bir nesne değildir. Bu, yapılacak listesine eklenmiş anahtar sonuçtur. Daha iyi bir hedef, "Kullanıcılarına sorunsuz bir ilk deneyim sunmak"tır.

Adım #3: Spesifik anahtar sonuçlar oluşturun

💡 Niyetleri ölçülebilir sonuçlara dönüştürün.

Anahtar sonuçlar, hesap verebilirliğin olduğu yerdir. İlerleme kaydedip kaydetmediğinizi size gösterir. Her biri, belirsiz bir niyet veya faaliyet değil, ölçülebilir bir sonuç olmalıdır.

📌 Örnek: Hedef: "İlk 30 gün içinde kullanıcı tutma oranını artırmak." Anahtar sonuçlar: 30 günlük müşteri tutma oranını %45'ten %60'a çıkarın

Değer elde etme süresini yedi günden üç güne indirin

Onboarding tamamlandı oranını %80'e çıkarın

Adım #4: Çabalarınızı odaklayın

💡 Daha az sayıda, daha net hedefler, dağınık önceliklerden daha etkilidir.

Daha fazla daha iyi değildir; daha iyi daha iyidir. SaaS ekipleri zaten özellik sürümleri, yol haritası değişiklikleri, müşteri geri bildirimleri ve yangın tatbikatları arasında denge kurmaya çalışıyor. Her takım için 2-4 ölçülebilir hedefe sadık kalın ve her birinin en fazla 3-5 anahtar sonucu olsun.

Ayrıca, her takımın hedeflerinin hem genel şirket hedeflerini hem de diğer takımların hedeflerini desteklediğinden emin olun.

📌 Örnek: Şirket nesnesi: "Genişleme gelirini artırmak" Ürün KR: "Beta sürümünde kullanım bazlı fiyatlandırmayı başlatın" Pazarlama KR: "Fiyatlandırma pilot programına 500 kayıt ol sağlayın" CS KR: "Beta sürümünden ücretli sürüme 50 kullanıcıyı yükseltin"

Adım #5: Gözden geçirin, öğrenin ve uyarlayın

💡 OKR'ler sizinle birlikte gelişir — kontrol edin, puanlayın ve iyileştirin.

OKR'ler "ayarlayıp unutabileceğiniz" bir şey değildir. Haftalık veya iki haftada bir kontrol edin, suçlamak için değil, rotayı düzeltmek için. Döngünün sonunda, ilerlemeyi doğru bir şekilde yansıtmak için basit bir 0,0-1,0 puanlama sistemi kullanın.

Puanlama sistemi şöyle olabilir:

1. 0: Tamamen gerçekleştirildi

0. 7: İyi ilerleme, ancak henüz yeterli değil

0. 3: Yoldan sapma

OKR çerçevesini anladıktan sonra, bir sonraki adım bunu takımlarınıza uygulamaktır. Aşağıda, büyümeyi gerçekten destekleyen ölçülebilir hedefler belirlemenize yardımcı olmak için, Ürün ve Mühendislikten Pazarlama ve Müşteri Başarısına kadar departmanlara göre gerçek dünya SaaS OKR örneklerini inceleyeceğiz.

Takım Bazında SaaS OKR Örnekleri

En etkili SaaS takımları, günlük işlerini daha geniş SMART hedeflerine bağlar. Burada, herkesin senkronizasyon içinde hareket edebilmesi için pratik OKR örneklerini takım bazında inceleyelim. 👇

Ürün takım OKR'leri

Hızlı bir şekilde teslimat yapıyorsunuz, ancak müşteri kayıp oranı hala yüksek. Bu genellikle ürün takımının etki yerine teslimata odaklandığının bir işaretidir. Benimseme, elde tutma veya değer elde etme süresine odaklanan net ürün OKR'leri, çabaları anlamlı sonuçlara yönlendirebilir.

İşte etkili OKR'lerin bazı örnekleri:

Önümüzdeki çeyrekte kullanıcı deneyimini iyileştirin.

Kullanıcı anketlerinden ortalama dokuz veya üzeri müşteri memnuniyeti puanı alın.

Ortalama destek yanıt süresini %10 azaltın

Ürün güncellemeleriyle müşteri sadakatini %20 artırın

Yeni Q3 ürününü başarıyla piyasaya sürün

30 özeliyle konuşarak onların ihtiyaçlarını ve geri bildirimlerini öğrenin.

On kullanıcı videolarını izleyin ve anahtar noktaları takımla paylaşım.

Pazarlama ve satış takımlarını hızlandırmak için iki eğitim oturumu düzenleyin.

Ürün pazarlamasından 15 özel gereksinimi belgesini inceleyerek doğru şeyleri geliştirdiğimizden emin olun.

🔍 Biliyor muydunuz? Intel'in eski CEO'su Andy Grove, OKR'leri ilk olarak 1970'lerde bir kavram olarak tanıttı. Bu, şirketin iş modeline uyan bir büyüme ve inovasyon yönetimi stratejisiydi. İlham kaynağı, yönetim teorisyeni Peter Drucker ve hedeflerle yönetim (MBO) kavramıydı.

2. Mühendislik takım OKR'leri

Mühendislik hedefleri, biletler ve teknik borçlar altında kolayca gömülüp kalabilir. Eğer siz de bu durumdaysanız, size yardımcı olabilecek bazı OKR örnekleri aşağıda verilmiştir.

Ürün sürümlerinin kalitesini artırın

Aylık ortalama yeni hata raporu sayısını 72'den 60'a düşürün.

En son sürümde çökme ücretsiz oranınızı %96'dan %99'a çıkarın.

Test kapsamını %35'ten %50'ye çıkararak lansmandan önce daha fazla sorunu tespit edelim.

Geliştirme takımının hızını artırın

Sprint hızını 42 puandan 60 puana çıkararak her döngüde daha fazla sonuç elde edin.

Ortalama kod inceleme süresini %30 azaltarak işlerin ilerlemesini sağlayın.

Eksik tasarımların planlanan özelliklerin %2'sinden azını bloke ettiğinden emin olun.

3. Pazarlama takım OKR'leri

Kampanyalarınız tıklanıyor, ancak satışlar hala potansiyel müşteri kalitesiyle ilgili sorunlar yaşıyor. İşte bu noktada etkili bir OKR'ye ihtiyacınız var. İlham almak için bazı pazarlama OKR örnekleri:

Potansiyel müşteri kalitesi kriterleri konusunda pazarlama ve satış uyumunu iyileştirin

Satışa aktarılan niteliksiz potansiyel müşteri oranını %40'tan %25'e düşürün.

MQL'lerin SQL'lere dönüşüm oranını %12'den %20'ye çıkarın.

Satış hunisinin en alt kısmında karar vermeyi destekleyen hedefli bir içerik kampanyası başlatın.

Marka görünürlüğünü ve gelen büyümeyi güçlendirin

Organik web sitesi trafiğini çeyrek bazında %30 artırın

Özel başarı hikayelerini vurgulayan üç yüksek niyetli vaka çalışması yayınlayın.

E-posta kampanyalarının açılma oranlarını %25'ten %35'e çıkarın

4. Satış takım OKR'leri

Satış takımları hedeflere başarılı olur, ancak satış OKR'leri, acil gelir hedefleri ile uzun vadeli büyüme kaldıraçları arasında denge kurmaya yardımcı olur. İşte bazı örnekler:

Satış verimliliğini artırın ve daha fazla yüksek kaliteli anlaşma yapın

Kazanma oranını %18'den %25'e çıkarın

Ortalama işlem döngüsünü 42 günden 30 güne indirin

Kapalı fırsatların %100'ü üzerinde kazanç-kayıp analizi yapın.

Tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir bir dış satış motoru oluşturun

Üç anahtar alıcı profilini hedefleyen dışa dönük sekans başlatın

Giden kanallardan 50 yeni pazarlama nitelikli potansiyel müşteri oluşturun

Tüm giden kampanyalarda %10 yanıt oranı elde edin

5. Müşteri başarı takımı OKR'leri

Müşteriler başarıyla sisteme dahil oluyor, ancak üç ay sonra ayrılıyor. Bu, değer gerçekleştirmenin zayıf olduğuna işaret ediyor. Benimseme dönüm noktaları, sağlık puanları veya NPS ile ilgili OKR'ler, CS takımlarının çok geç olmadan devreye girmesine yardımcı olabilir. İşte bazı örnekler:

Müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırın

Müşteri memnuniyeti puanını (CSAT) iyileştirin ve %90 veya daha yüksek bir puana ulaşın.

Müşteri özel şikayetlerini geçen çeyreğe göre %15 azaltın.

Net Promoter Score (NPS) puanımızı 65 veya üzerine çıkarın.

Özel sorulara daha hızlı yanıt verin, ortalama yanıt süresini %25 azaltın

Daha fazla özel müşteri elde edin ve müşteri kaybını azaltın

Özel müşteri tutma oranımızı %10 artırın.

Müşteri kaybını %15 oranında azaltarak daha az özelinin bizi terk etmesini sağlayın.

En iyi özel müşterilerimizin en az %80'iyle üç ayda bir iş değerlendirmeleri yapın.

Memnun özel müşteriler sayesinde yeni işlerin %30'unu sağlayan bir tavsiye programı başlatın.

SaaS OKR'leri ve KPI'lar: Aralarındaki fark nedir?

OKR'ler ve KPI'lar sıklıkla karıştırılır, ancak farklı amaçlara hizmet ederler. KPI'lar işinizin durumunu izlerken, OKR'ler onu ileriye taşır. Her birini ne zaman kullanacağınızı ve bunların nasıl birlikte iş yapabileceğini anlamak, yüksek performanslı bir SaaS takım oluşturmanın anahtarıdır.

OKR'ler ile KPI'lar arasındaki farkları anlayalım.

Kriterler OKR'ler KPI'lar Tanım Net iş hedefleri ve ölçülebilir sonuçları olan bir hedef ayar yöntemi İşin belirli alanlarda ne kadar iyi yapıldığını izleme metrikleri Amaç Takımların büyük resim hedeflerine odaklanmalarını ve uyum içinde çalışmalarını sağlayın. Performansı izleyin ve hedeflerin karşılanıp karşılanmadığını kontrol edin. Kapsam Geniş ve iddialı Spesifik ve günlük operasyonlara odaklanmış Zaman çerçevesi Genellikle bir çeyrek veya bir yıl için ayar yapılır. Düzenli olarak izleme: günlük, haftalık, aylık veya üç aylık Yapı 2-5 ölçülebilir anahtar sonuç içeren bir nesne Tek metrikler veya ilgili metrik grupları Değişim sıklığı Her çeyrekte (veya gerektiğinde) gözden geçirilir ve güncellenir. Zaman içindeki eğilimleri izlemek için çoğunlukla aynı kalın SaaS'ta örnek Hedef: Müşteri tutma oranını artırmak. KR: Bu çeyrekte müşteri kaybını %5'ten %3'e düşürmek. MRR, müşteri kayıp oranı, CAC, özel LTV Odaklanma Neye ulaşmak istediğinizi ve hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı nasıl anlayacağınızı öğrenin. Anahtar iş alanlarında nasıl bir performans sergiliyorsunuz?

🧠 İlginç Bilgi: Farklı amaçlara hizmet etseler de, hem OKR'ler hem de KPI'lar Drucker'ın orijinal işinden kaynaklanmaktadır! Ancak, KPI kavramı, bilimsel yönetimin öncülerinden Frederick Taylor'ın verimliliği artırmak için veri ve ölçüm kullanımını tanıtmasıyla 20. yüzyılın başlarına kadar uzanır. "Anahtar Performans Göstergesi" terimi, MBO teorisinden sonra ortaya çıkmıştır.

SaaS Şirketinde OKR'leri İzleme

OKR'ler şirketiniz için bir pusula görevi görür. Tamamlandı şekilde uygulandığında, takımları uyumlu hale getirir, odaklanmayı artırır ve büyüme eğiliminizi doğru yolda tutar.

Peki OKR'leri izleme? Bu biraz zor olabilir. İşte, hiçbir şeyi kaçırmamanız için iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile bunu adım adım nasıl yapacağınız.

Adım #1: Yukarıdan aşağıya stratejik OKR'ler belirleyin

Büyük resme bakarak başlayın. Şirketinizin bu çeyrekte ulaşmak istediği 2-3 hedef nedir? Bu hedefler stratejik yatırımlarınızı yansıtmalıdır. Bunlar arasında bir ürün lansmanına iki kat daha fazla yatırım yapmak, yeni bir pazara açılmak veya müşteri kaybı artışını düzeltmek yer alabilir.

Bunu anladıktan sonra, yapılacaklar şunlardır:

Bunları departman ve takım düzeyinde OKR'lere ayırın.

Nesneleri ilham verici ve niteliksel hale getirin, örneğin "Uzaktan takım işbirliği için tercih edilen platform olun" gibi.

Anahtar sonuçları ölçülebilir hale getirin, örneğin "Yeni kullanıcılar için müşteri kayıt sürecini yedi günden üç güne indirin" gibi.

Üst düzey nesneleriniz netleştikten sonra, bunları izlenebilir OKR'lere dönüştürmeniz gerekir.

ClickUp Hedef, bunu son derece kolay hale getirir. Tek bir merkezi ClickUp Çalışma Alanı'nda hem şirket genelinde hem de takıma özel OKR'ler oluşturabilirsiniz. Her bir anahtar sonuç için, destekleyici ClickUp Görevleri, ClickUp Belgeleri, Gösterge Panelleri ve hatta sprint döngülerine doğrudan bağlantı kurun.

ClickUp'ta Hedeflerinizi İzleme Takımınıza ClickUp Hedefleri içinde Görev Hedefleri verin

Liderlik ekibinizin "Self servis kanallarda ürün odaklı büyümeyi artırmak" gibi üç aylık bir hedef belirlediğini varsayalım. ClickUp'ta bunu ölçülebilir KR'lere böler ve kullanıcı araştırma belgesi ve ürün analizi gösterge panosu gibi canlı ş akışlarına bağlarsınız. Sorumluları atayabilir, durumları güncelleyebilir ve takımların her bir görev için ne kadar zaman harcadığını takip edebilirsiniz.

İşte ClickUp özel müşterisi Spekit'in ClickUp kullanarak şeffaflık ve uyum için OKR'leri nasıl kullandığı:

Organizasyonel şeffaflık, ClickUp'ı takıma sunmaya başladığımızdan beri elde ettiğimiz en etkili faydalarından biridir. Artık ClickUp'ta, organizasyondaki herkes takımımızın OKR'lerini, bunların sahiplerini ve ilerlemelerini görebilir. Geriye dönüp baktığımızda, ClickUp'tan önce bu düzeyde bir şeffaflığımız yoktu, bu nedenle tüm departmanlarımız birbirinden kopuktu.

Organizasyonel şeffaflık, ClickUp'ı takıma sunmaya başladığımızdan beri elde ettiğimiz en etkili faydalarından biridir.

Artık ClickUp'ta, organizasyondaki herkes takımımızın OKR'lerini, bunların sahiplerini ve ilerlemelerini görebilir. Geriye dönüp baktığımızda, ClickUp'tan önce bu düzeyde bir şeffaflığımız yoktu, bu nedenle tüm departmanlarımız birbirinden kopuktu.

Adım #2: Bir ritim belirleyin ve buna sadık kalın

Şimdi, bunları statik hedeflerden dinamik ilerleme göstergelerine dönüştürme zamanı. Bu, ancak bunları takımınızın işletim sistemine entegre ettiğinizde gerçekleşir.

Takımların haftalık veya iki haftalık bir ritim oluşturmasını sağlayın:

İlerlemeyi güncelleyin

Başarıları ve engelleri paylaşım yoluyla alın

Puanları inceleyin

Güven puanlamasını kullanarak sorunları erken aşamada tespit edin. Her bir anahtar sonuç için, sahiplerinin güven düzeylerini (ör. kırmızı, sarı veya yeşil ya da 1–5) puanlamalarını sağlayın. Bu, sadece tamamlanma yüzdesini izlemenin ötesinde bir tahmin katmanı ekler.

Ancak, bu ritim tutarlılığını korumakta zorlanıyorsanız, ClickUp Otomasyonlarına başvurun.

ClickUp Otomasyonları ile "eğer bu olursa, o zaman şu olur" kuralları belirleyin

Diyelim ki pazarlama takımınız her Monday saat 10'da OKR'leri gözden geçiriyor. Her Monday sabahı tetikleyici özel bir otomasyon ayarlayabilirsiniz: Tüm OKR sahiplerine ilerlemeyi güncellemeleri için bir hatırlatıcı ayarlayın.

OKR ile ilgili görevlerin durumunu "İnceleniyor" olarak değiştirin.

Görev konuları üzerinde güven puanlarını soran bir mesaj yayınlayın.

ClickUp Brain'i kullanarak özel ClickUp Otomasyonları ayarlayın

Platformun entegre AI asistanı ClickUp Brain, doğal dil komutları kullanarak otomasyonlar ayarlamanıza olanak tanır. Tek yapmanız gereken, "Her cuma saat 16:00'da, tüm OKR sahiplerine ilerleme ve güven puanlarını güncellemeleri gerektiğini hatırlatıcı." demek. Manuel kurulum yapmanıza gerek kalmadan sizin için bir otomasyon oluşturur.

Adım #3: Şeffaflığı sağlayın

Şirket çapında uyumu sağlamak için, herkesin her şeyi görebilmesini sağlamalısınız. Tüm takımların görebileceği OKR gösterge panelleri oluşturun, bunları tüm takım toplantılarında kullanın ve her hedef ve anahtar sonuç için net sorumlular atayın.

ClickUp Gösterge Panelleri , herkesin işin hedeflerine yönelik ilerlemesini izlemesini sağlayan gerçek zamanlı, etkileşimli kontrol merkezleridir .

OKR'leri ve takımınızın ilerlemesini görselleştirmek için özel ClickUp Gösterge Panelleri oluşturun

Her bir gösterge paneli, risk altındaki anahtar sonuçlar, gecikmiş görevler veya takım başına ortalama tamamlanma oranları gibi çalışma alanınızdan canlı verileri alan kartlardan oluşur. Bunları takım, zaman veya önceliklerine göre filtreleyerek daha uygulanabilir hale getirebilirsiniz.

Örnek, satış takımınızın OKR'si üç aylık gelir artışını %20 artırmaktır. ClickUp Gösterge Paneli şunları içerebilir:

Temsilci başına elde edilen gelir için çubuk grafik

İlerleme kartları , rezerve edilen demo sayısı veya "Teklif" aşamasına taşınan anlaşmalar gibi anahtar sonuçları izler.

Görev liste kartı "KR bağlantılı" görevlere göre filtrelenerek engelleri gerçek zamanlı olarak ortaya çıkarır.

Haftalık güncellemeleri veya güven puanlarını kaydetmek için yorum kartı

ClickUp Brain ile, gösterge paneliinizdeki canlı verilerden doğrudan otomatik, insan benzeri ilerleme güncellemeleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp Brain'den hedeflerinizle ilgili anahtar güncellemeleri özetlemesini isteyin

Grafikleri veya metrikleri manuel olarak yorumlamanıza gerek yoktur. AI Proje Yöneticisi , gösterge paneliinizi anında özetleyerek anahtar eğilimleri, başarıları ve darboğazları vurgular.

Bu şu anlama gelir:

Yöneticiler, hangi nesnelerin izleme altında olduğunu veya olmadığını gösteren, yapay zeka tarafından yazılmış hızlı bir özet alırlar.

Takım liderleri, her bir kartı derinlemesine incelemeden engelleri ortaya çıkarabilir.

Organizasyondaki herkes ClickUp Brain'e "NPS puanımız neden düşüyor?" veya "Bu hafta en çok hangi Anahtar Sonuç geride kalıyor?" gibi sorular sorabilir.

ClickUp Brain, OKR'leri Otomatik Olarak İzleme ve İyileştirmenize Nasıl Yardımcı Olur? Manuel hedef güncellemeleri strateji zamanını tüketir. Converged AI Workspace'in arkasındaki AI motoru olan ClickUp Brain, OKR bakımını otomasyonla gerçekleştirerek takımların kontrol işlemleri yerine sonuçlara odaklanmalarını sağlar. AI ilerleme özetleri: Her bir Anahtar Sonuç gerçek zamanlı olarak özetleyin ve engelleri doğrudan Hedefler veya Gösterge Panelleri içinde ortaya çıkarın.

Bağlamsal sorgular: "Bu hafta hangi OKR izleme durumundadır?" diye sorun ve kaynak bağlantılı anlık bir yanıt alın.

AI tarafından yazılan özetler: Haftalık OKR incelemelerini, liderlik veya tüm çalışanların katıldığı toplantılar için otomatik olarak oluşturulan güncellemeler haline getirin.

Tahminsel içgörüler: ClickUp Brain, düşük performans gösteren KR'lerdeki kalıpları işaretler ve sahiplere veya zaman çizelgelerine ayarlamalar yapmalarını önerir. Ayrıca, ses girişi ile ClickUp Brain MAX'ı kullanarak OKR güncellemelerini veya yansımalarını anında kaydedin — sadece konuşun, sözlerinizi yapılandırılmış metne dönüştürsün. Üç aylık incelemeler sırasında, ilerleme notlarını veya anahtar içgörüleri dikte edebilir, ardından ClickUp Brain MAX'ın bunları özetlemesini ve projeler, Gösterge Paneli ve Belgeler arasında çapraz referanslamasını sağlayabilirsiniz.

Adım 4: Önemli olanı ölçün

Her bir anahtar sonucu, bir hikaye anlatan bir metrikle ilişkilendirin:

Kullanıcı etkinleştirme oranı

Özelliklerin benimsenmesi

Net gelir tutma oranı

Destek bileti çözüm süresi

Ardından, kalıpları gözlemleyin: Neyi değiştiriyor? Neyi geciktiriyor? Bu bilgileri kullanarak bir sonraki döngü için OKR'lerinizi iyileştirin.

Diyelim ki şirketinizin OKR'si kullanıcı tutma oranını %25 artırmak. Anahtar sonuçlar arasında müşteri kaybı oranını %15 azaltmak, haftalık aktif kullanıcı sayısını %20 artırmak ve müşterilerin talep ettiği üç özelliği piyasaya sürmek yer alıyor.

Çalışma alanınızı düzenlemek için ClickUp'ın Proje Hiyerarşisini kullanın

ClickUp Proje Hiyerarşi size şu şekilde yardımcı olur:

Çalışma Alanı: Kuruluşunuzun tüm operasyonel alanı ürün, pazarlama, satış ve müşteri başarısını içerir.

Alanlar: "Q3 Stratejik OKR'ler" adı verilen, tüm departmanlardaki stratejik girişimlere ve üç aylık hedeflere adanmış üst düzey bir alan.

Klasör: 3. çeyreğin nesnesine odaklanır. Bu klasörün altındaki her şey "Kullanıcı tutma oranını artırma" OKR'sine aktarılır.

Listeler: Her bir anahtar sonuç için bir liste, örneğin: Müşteri kaybını %15 azaltın. Görevler ise şöyle olacaktır: Çıkış anketi uygulayın İptal akışında iyileştirmeler yapın Müşteri kaybına uğrayan kullanıcılarla geri bildirim için iletişime geçin

Çıkış anketi uygulayın

Lansman iptal akışında iyileştirmeler

Ayrılan kullanıcıları takip ederek geri bildirim alın

Çıkış anketi uygulayın

Lansman iptal akışında iyileştirmeler

Ayrılan kullanıcıları takip ederek geri bildirim alın

Her görev, atanan kişiler, son teslim tarihi, bağımlılıklar ve gerekirse alt görevleri içerir. Bunları Özel Alanlar, Hedefler ve hatta ilişkiler kullanarak doğrudan anahtar sonuçlara bağlayabilirsiniz. Her çeyrekte tutarlılığı sağlamak için farklı ş Akışlarının OKR şablonlarını oluşturun.

ClickUp Brain'den görev güncellemelerini isteyin

ClickUp Brain'i kullanarak tüm listelerdeki ilerlemeyi saniyeler içinde özetleyin. "3. çeyrek kullanıcı tutma OKR'mizin mevcut durumu nedir?" diye sorun.

Adım #5: Döngünün sonunda döngüyü kapatın

Bir sonraki çeyreğe geçmeden önce:

Her bir anahtar sonucu dürüstçe puanlayın: Net bir değerlendirme ölçeği kullanın ve ilerlemeye odaklanın. Zorlu hedefinizin %80'ine ulaştınız mı? Bu muhtemelen bir başarıdır.

Neyin yardımcı olduğunu gözden geçirin: Puanın ötesine geçin. İşe yarayan girişimleri ve bunların başarı olmasını sağlayan unsurları inceleyin. Zamanlama mı, strateji mi yoksa daha iyi işlevler arası uyum mu?

Öğrenimleri ve temel nedenleri yakalayın: Sadece kutlama veya suçlama yapmayın. Sistemik engelleri veya sürpriz hızlandırıcıları belirlemek için hafif bir retro çalıştırın. Bu içgörüleri belgelendirin, böylece gelecek çeyreğin hedefleri daha net olsun.

İlerlemeyi kutlayın: Her hedefi gerçekleştirememiş olsanız bile, elde edilen başarıları takdir edin. Zorlu hedefleri gerçekleştiren veya önemli engelleri aşan takımları herkesin önünde kutlayın.

ClickUp OKR şablonu ile tutarlılığı korumak için OKR'ler için bir çerçeve belirleyin.

ClickUp OKR Şablonu, takımlara organizasyon genelinde hedefleri üç aylık girişimlerle uyumlu hale getirmek için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. Her çeyrekte, hedefler Yolunda, Risk Altında, Yolundan Saptı veya Tamamlandı gibi gerçek zamanlı durum göstergeleriyle belirli, ölçülebilir anahtar sonuçlara bölünür.

Her öğe ayrıca bir Birincil Takım, girişim ve ilerleme çubuğuna bağlıdır, böylece her hedef atanır ve hedef belirleme şablonunda bağlamsal olarak sabitlenir.

⚡ Şablon Arşivi: ClickUp'ın Şirket OKR'leri ve Hedefleri Şablonu ile üst düzey hedefleri takip edin, bunları ölçülebilir KR'lere bölün ve stratejik ortaklıklar için sorumlular atayın.

