Net Proje Planlaması için Ücretsiz Project Canvas Şablonları

Planlamayı başaramazsanız, başarısız olmayı planlıyorsunuz demektir!

Bu klasik bir sözdür. Ve daha önce bir proje yönettiyseniz, bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilirsiniz. Her yönden fikirler gelir. Görevler birikir. Son teslim tarihleri yaklaşır. Ve bir şekilde, tüm bunları anlamlandırmanız beklenir.

İşte burada sağlam bir proje planı devreye girer. Ancak en iyi planlar bile net bir yapı olmadan başarısız olabilir.

Proje Canvas'a girin. Ürün lansmanlarından takım sprintlerine kadar projenizin kim, ne, neden ve nasıl sorularını belgelere boğulmadan haritalamanıza yardımcı olur.

Hazır şablonlarla, proje kanvasınızı oluştururken korkunç boş sayfa sendromuyla uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bu makalede, net bir şekilde plan yapmanıza, güvenle ilerlemenize ve süreci keyifle geçirmenize yardımcı olacak ücretsiz proje kanvas şablonlarının paylaşımını yapıyoruz.

Proje Kanvas Şablonları Nedir?

Proje kanvas şablonu, sıfırdan başlamadan kendi proje kanvasınızı hızlı bir şekilde oluşturmak için doldurabileceğiniz hazır bir düzen veya çerçevedir. Çoğu şablon, net bir ızgara düzeni kullanır, bu da şablonları doldurmayı, paylaşımı ve değişiklikler olduğunda güncellemeyi kolaylaştırır.

proje kanvası, bir projenin anahtar unsurlarını açık ve yapılandırılmış bir biçimde düzenlemenize yardımcı olan görsel, tek sayfalık bir araçtır*. Karmaşık planları basit bloklara ayırır: nesne, paydaşlar, zaman çizelgesi, görevler, riskler ve başarı ölçütleri, hepsi tek bir sayfada.

Artık uzun belgeler veya dağınık notlar yok. Bir proje kanvası size aşağıdakilerin hızlı bir özetini sunar:

Ulaşılması gereken hedefler

İnsanlar işi yönlendiriyor

Projenin amacı

Proje Canvas şablonları, atölye çalışmaları, plan oturumları veya başlangıç toplantıları için mükemmeldir ve iş başlamadan önce sağlam bir temel ayar yapar.

🧠 İlginç bilgi: Project Canvas, Alex Osterwalder'in İş Modeli Kanvasından esinlenerek oluşturulmuştur. Proje yöneticileri, tek sayfa basitliğini çok sevmiş ve projeleri daha hızlı, daha az kafa karışıklığı ve daha az sıkıntı ile planlamak için bu şablonu benimsemiştir.

İyi bir Proje Canvas şablonu nedir?

İyi bir Project Canvas şablonu, işleri karmaşıklaştırmadan tüm projenizin net ve görsel bir özetini sunar. Aramanız gereken özellikler şunlardır:

basit düzen*: Okuması ve doldurması kolay

esnek biçim*: Her türlü proje türü ve takım boyutu için iş yapar

görsel yapı*: Bilgileri dağınık hale getirmeden düzenleyen ızgaralar veya bloklar

Hızlı güncelleme : Değişiklikler, sıfırdan başlamak anlamına gelmemelidir

İşbirliğine uygun : Takımınızla paylaşımı ve tartışımı kolay

özelleştirilebilir alanlar ve durumlar*: ş Akışınıza uyum sağlamak için onu uyarlayın, tersini yapmayın

Birden fazla görünüm: İhtiyacınıza göre liste, pano veya takvim görünümleri arasında geçiş yapın

Zaman kazandırıyor ve kafanızı boşaltıyorsa, yapılacak işini yapıyor demektir.

Proje Canvas Şablonları

Profesyoneller, sıfırdan belge oluşturmak için ortalama 18 dakika harcıyor. Şablonlar, ayda 10 saate kadar zaman tasarrufu sağlayarak size yılda 5 iş gününden fazla zaman kazandırır!

Böylece haftada çok fazla zaman kazanırsınız ve "nereden başlayacağız?" diye düşünmek zorunda kalmazsınız.

Her şeyi tek bir yerden planlamak istiyorsanız, ClickUp ile tanışın. Bu proje yönetimi aracı, görevleri, belgeleri, beyaz tahtaları, zaman çizelgelerini ve daha fazlasını tek bir sekmede yönetmek için tasarlanmış iş için her şeyi içeren bir uygulamadır, böylece bir araçtan diğerine geçmek zorunda kalmazsınız.

Tüm doğru Box'ları karşılayan 15 Project Canvas şablonunu bir araya getirdik: temiz düzen, kolay güncellemeler, özelleştirilebilir alanlar ve düşünmenize yardımcı olan biçimler.

Hadi başlayalım.

1. ClickUp Lean Canvas Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Lean Canvas şablonundaki Lean Canvas formunu doldurarak anında görevler oluşturun

Kafanızda milyonlarca fikir mi dolaşıyor? ClickUp Lean Canvas Şablonu'nu indirerek başlayın. Yeni bir ürün veya hizmeti piyasaya sürmek için mükemmel olan bu şablon, fikirlerinizi hızlı bir şekilde doğrulamanıza yardımcı olur.

Sorun, çözüm, müşteri segmenti ve daha fazlası gibi iş modelinizin özünü yansıtan yapılandırılmış bir formu doldurmanızı sağlar. Lean Canvas formunu doldurun, gönder düğmesine basın ve işte, görev otomatik olarak oluşturulur.

İki yararlı görünüm elde edersiniz:

liste Görünümü*: Düşündüğünüz çözüm, hedef kitleniz ve diğer anahtar bilgiler gibi temel bilgilerle birlikte tüm mevcut zorluklarınızı tek bir yerde görün

Pano Görünüm: İş sorunlarınızı durumlarına göre görsel, sürükle ve bırak tarzı bir düzen içinde gruplandırın, böylece işlerin tam olarak nerede olduğunu bilirsiniz

Bu yalın kanvas şablon örneği temiz, odaklanmış ve her seferinde tek bir fikirle netliğe ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

📌 İdeal kullanım alanları: İş fikirlerini organize etmek, anahtar sorunları belirlemek ve yeni ürün veya hizmet konseptlerini yapılandırılmış, görsel bir biçimde doğrulamak.

💡 Bonus: İsterseniz— ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve web'de anında arama yapın

Talk to Metin özelliğini kullanarak sesinizle işinizi sorun, dikte edin ve komut verin — ellerinizi kullanmadan, her yerden.

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birbirinden bağımsız düzinelerce AI aracını tek bir LLM'den bağımsız, Enterprise kullanıma hazır çözümle değiştirin ClickUp Brain MAX'ı deneyin — işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan AI Süper Uygulayıcı. Bu, koleksiyonunuza ekleyeceğiniz başka bir AI aracı değildir. Bu, hepsinin yerini alan ilk Bağlamsal AI uygulayıcıdır.

2. ClickUp Yalın İş Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Lean İş Planı Şablonu ile büyük fikrinizi net ve uygulanabilir bir plan haline getirin

Her büyük iş, dağınık bir beyaz tahta ile başlar. ClickUp Lean İş Planı Şablonu, her şeyi daha düzenli ve paylaşılabilir bir hale getirmenize yardımcı olur.

Şablonun içinde neler var?

Plan Özeti liste , tüm iş planı görevlerinizin eksiksiz bir özetini sunar. Kimin neyi yönettiğini, her şeyin ne durumda olduğunu ve sırada ne olduğunu görebilirsiniz

Öncelik listesi , görevleri aciliyetlerine göre gruplandırarak en önemli konulara odaklanmanıza yardımcı olur

İş Modeli Kanvası , projenizi anahtar yapı bloklarına ayırır: Sorun, Çözüm, Kanallar, Müşteri Segmenti, ve daha fazlası

Proje Adı belge, planınızı küçük ve düzenli bir pakette özetler, genel durumu, temel sorunu ve sorunu nasıl çözmeyi planladığınızı ana hatlarıyla belirtir

📌 İdeal kullanım alanı: İş planınızı net ve takip edilebilir görevlere ayırırken, stratejiden uygulamaya kadar her şeyi tek bir yerde tutmak.

3. ClickUp İş Modeli Kanvas Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Her fikrin yer aldığı ClickUp İş Modeli Kanvas Şablonu ile iş modelinizi hayata geçirin!

İş modelinizi haritaya çıkarmak eğlenceli olmalı. ClickUp İş Modeli Canvas Şablonu, her parçayı görsel olarak ayrıştırır, böylece izlemeyi kaçırmadan her parçayı yakalayabilirsiniz.

Bu görsel aracı kullanmaya başlamak için, araç çubuğundaki Yapışkan Notlar simgesine tıklayarak bir yapışkan not alın (veya Shift+N tuşlarına basın). Her not, fikirlerinizi düzenli tutmak için tasarlanmış renk kodlu bir bölüme sığar.

Daha fazla netlik için, yapışkan notunuzun rengini üzerinde işlediğiniz pano bölümüne uydurmayı unutmayın. Her bir bölümün ne anlama geldiğini hızlıca hatırlatıcı olarak kullanmak isterseniz, sol taraftaki Açıklama bölümüne bakabilirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanı: İş modellerini net, renkli ve etkileşimli bir şekilde oluşturmak ve düzenlemek isteyen görsel düşünürler.

4. ClickUp Startup Canvas Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Startup Beyaz Tahta Şablonu ile bir sonraki büyük projenizi başlatın — girişiminizin ilk gerçek planı

Küçük bir startup için büyük fikirler heyecan vericidir, ancak kaotiktir. ClickUp Startup Canvas Beyaz Tahta Şablonu, bir adım geri çekilip organize olmanıza ve tüm startup planınızı tek bir yerde taslak haline getirmenize yardımcı olur.

Etkileşimli beyaz tahta, fikirleri düzenlemek ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemek için görsel bir çalışma alanı sağlayıcıdır.

Açık ve Tamamlandı gibi Özel Durumlar 'ı kullanarak ilerlemeyi takip edin.

Özel Alanlar ekleyerek her ayrıntıyı sıralayın, kategorilere ayırın ve kontrol altında tutun

Her şeyi Front ve merkezde tutmak için özel Beyaz Tahta görünümü kullanın — sekme yok, dağınıklık yok

Daha fazla güç mü ihtiyacınız var? Bu şablon tam size göre. Takım arkadaşlarınızı etiketleyin, öncelikleri atayın ve görevleri alt görevlere bölün, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın. Stres olmadan, baştan sona startup planlaması.

📌 İdeal kullanım alanları: Erken aşamadaki fikirleri başlatmak, izleme yapmak ve yönetmek için net ve görsel bir planı ihtiyaç duyan kurucular ve startup takımları.

🧠 İlginç bilgi: Şablonlar, zaman tasarrufu sağlayan eski bir yöntemdir! İlk "şablon", eski Çinli yazıcıların kaligrafi kopyalamak için kullandıkları tahta şablonlardı! Günümüze geldiğimizde, partileri planlamak, projeleri yönetmek ve hatta dakikalar içinde memler tasarlamak için sürükle ve bırak şablonları kullanıyoruz.

5. ClickUp Squad Beyin Fırtınası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Squad Brainstorm Şablonu ile daha akıllı takım oturumları başlatın; burada her sesin bir yapışkan notu vardır

Ekiple beyin fırtınası yapmak karmaşık olabilir, ancak bu şablon enerjiyi korurken yeterli yapıyı da sağlar. ClickUp Ekip Beyin Fırtınası Şablonu, gerçekten bir sonuca ulaşan açık ve işbirliğine dayalı düşünme için tasarlanmıştır.

Oturumu yönlendirmek için dokuz tartışma alanı bulacaksınız. Dahil edilen konulardan bazıları şunlardır:

Takım Ritmi: Takımınızın birlikte iş yapma şeklini iyileştirin

Takım İletişimi: Neyi nasıl paylaşım yapacağınıza karar verin

Takım Rolleri: Kimin ne yapılacak olduğunu netleştirin

Takım Kaynakları: Takımınızın hangi araçlara veya desteğe ihtiyacı olduğunu belirleyin

Odaklanmak için bir konu seçin veya hepsini birden ele alın ve tek tek inceleyin. Bir bölüm seçtikten sonra, her takım üyesinden bir yapışkan not almasını, fikirlerini yazmasını ve pano üzerine yapıştırmasını isteyin.

Daha fazla konuya mı ihtiyacınız var? Ctrl/Cmd+D tuşlarıyla herhangi bir öğeyi çoğaltın veya … menüsünü tıklayın ve Çoğalt seçimini yapın. Sihirli içeriği paylaşım yapmaya hazır olduğunuzda, Paylaşım düğmesine tıklayın ve takımınıza gönderin.

📌 İdeal kullanım alanı: Netlik, yapı ve işbirliği içeren beyin fırtınası yapmak isteyen takımlar.

6. ClickUp İş Fikir Fırtınası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Brainstorm Şablonu ile ham fikirleri gerçek eyleme dönüştürün

Her yerden fikirler mi geliyor? Bu ClickUp İş Brainstorm Şablonu, bu fikirlerin yerini bulmasını ve eyleme dönüştürülmesini sağlar.

Beyaz Tahta düzeni dört kategori etrafında oluşturulmuştur:

Sevdiğimiz özellikler

Bildiklerimiz

İhtiyacımız olan şey

İnsanlar ne için para öder?

Her satır bir takım üyesinin girdisini temsil eder, ancak biçimi takımınızın en iyi düşüncesine uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Önceki şablonlarda olduğu gibi, yapışkan notlar kullanarak fikirlerinizi not alabilir, renk kodları ile işaretleyebilir ve doğru kategoriye sürükleyebilirsiniz. Hızlı, esnek ve takım işbirliği için tasarlanmıştır.

Peki harekete geçme zamanı ne zaman? Birkaç tıklamayla yapışkan notları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün.

📌 İdeal kullanım alanı: Yeni iş fikirlerini keşfeden ve bunları beyin fırtınasından uygulama aşamasına geçmeye hazır takımlar

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin yalnızca %15'i yeni görevler atamadan önce iş yüklerini kontrol ediyor. %24'ü ise görevleri yalnızca proje teslim tarihlerine göre atıyor. Sonuç? Takımlar aşırı çalışır, yeterince değerlendirilmez veya tükenir. İş yüklerini gerçek zamanlı görünürlük olmadan dengelemek sadece zor değil, neredeyse imkansızdır. ClickUp'ın yapay zeka destekli Atama ve Önceliklendirme özellikleri, gerçek zamanlı kapasite, uygunluk ve becerilere göre görevleri takım üyelerine eşleştirerek işleri güvenle atamanıza yardımcı olur. İş yükü, son tarihler ve öncelikler hakkında anlık, bağlamsal özetler için AI Kartlarımızı deneyin. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf sağlıyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

7. ClickUp Proje Yol Haritası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Yol Haritası Şablonu ile bir sonraki büyük projenizi planlayın, izlemeyin ve teslim edin

Listeмізinin bir sonraki maddesi, ürün yöneticileri, planlamacılar ve lansman günü savaşçıları için mükemmel: ClickUp Proje Yol Haritası Şablonu. Bu şablon, zaman çizelgelerinizi, üretim aşamalarınızı ve takım kapasitenizi kontrol altında tutmak için tasarlanmıştır.

Beş esnek görünümle, her bir hareketli parçayı kolaylıkla yönetebilirsiniz:

*liste Görünümü: Görevleri, sürümleri ve bağımlılıkları tek bir akıllı liste görünümüyle düzenleyin

i̇ş Yükü Görünüm:* Takımınızın kapasitesini bir bakışta görün ve gerekirse yeniden atayın

takvim Görünümü:* Anahtar tarihleri işaretleyin, böylece bir sonraki adımın ne olduğunu her zaman bilin

*gantt Görünüm: Görsel bir zaman çizelgesinde bağımlılıkları ve dönüm noktalarını belirleyin

*pano Görünüm: Sürükle ve bırak Kanban özelliğini kullanarak ilerlemeyi kendi tarzınızda izleme

Tamamen özelleştirilebilir ve kullanıma hazır olan bu şablon, ürün yol haritasını başlangıçtan lansmana kadar net tutar.

📌 İdeal kullanım alanları: Ürün zaman çizelgelerini harita yapmak, işlevler arası takımları koordine etmek ve son dakika sürprizleri olmadan lansman yapmak

8. ClickUp Proje Şartı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Şartı Belge Şablonu ile bir sonraki projeye net bir başlangıç yapın

Gerçek iş başlamadan önce, tüm paydaşları güncel tutmak faydalıdır ve bu şablon tam da bunu sağlar. ClickUp Proje Şartı Şablonu, projenizin amacını, çalışanlarını, planlarını ve risklerini tek bir canlı belgede düzenlemenin kolay bir yoludur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

İşleri hızlandırmak için yapay zekayı kullanın ve incelemeler sırasında yorumlar ekleyin

Belge doğrudan bağlantı görevleri veya klasörler ekleyin

Projenizin "neden"ini belirlemekten, sahiplerini atamaya ve başarı ölçütlerini haritaya çizmeye kadar temel unsurları ele alın

Paydaşları, iletişim kanallarını, önemli çıktıları ve riskleri not etmek için alan

📌 İdeal kullanım alanları: Proje beklentilerini ayar yapmak, kapsamı tanımlamak ve başlangıçtan önce büyük ve küçük ayrıntıları belgelemek.

*başarı bir proje sadece işleri yaprakla ilgili değildir; zamanında, bütçeye uygun ve risklerin önünden gitmekle ilgilidir. Doğru şablonları kullanarak güçlü bir başlangıç yapın: Ana Program Şablonları : Her görev ve dönüm noktası izleniyor

Proje Bütçe Şablonları : Finansmanınızı kolaylıkla planlayın, izlemeyin ve ayarlayın

Risk Değerlendirme Şablonları : Potansiyel sorunları, projenizi rayından çıkarmadan önce tespit edin ClickUp ile proje planlamanın her yönünü güvenle ele alın.

9. ClickUp Proje Çalışma Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje İş Planı Şablonu ile daha akıllı planlayın, daha iyi işleyin ve her dönüm noktasını başarıyla tamamlayın

Dağınık proje zaman çizelgeleri ve belirsiz sorumluluklardan bıktınız mı? ClickUp Proje Çalışma Planı Şablonu, projenizin her aşamasını düzenlemek için kullanıma hazır bir düzen ile kaosa sipariş getirir.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Takımınızı uyumlu hale getirmek için net hedefler ve son teslim tarihi ayarlayın

Daha iyi hesap verebilirlik için görevleri atayın ve dönüm noktalarını izleme

Özel durumlar, alanlar ve görünümler kullanarak ş akışlarını kolaylaştırın

Görsel ilerleme izleme için Gantt grafik ve görev formlarını kullanın

📌 İdeal kullanım alanı: Proje ilerlemesi, son teslim tarihleri ve sorumluluklar hakkında ilk günden itibaren tam görünürlük isteyen takımlar.

10. ClickUp Proje Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Tahminlerde bulunmayı bırakın ve ClickUp Proje Planı Şablonu ile bir profesyonel gibi planlama yapın

Zaman çizelgeleri, takımlar ve bütçelerle uğraşmak tam zamanlı bir iş gibi geliyorsa, bu tam size göre. ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Şablonu, zaman çizelgesini çok daha az kaotik hale getiren görsel odaklı bir yaklaşımla, başlangıçtan tamamlanmasına kadar düzenli kalmanıza yardımcı olur.

Programınızı net tutmak ve takımınızı doğru izleme altında tutmak için esnek görünümlerle doludur:

liste Görünümü* ile her proje için net bir dökümünü görün

Pano Görünüm ile aşamaları ve ilerlemeyi Kanban tarzında izleme

zaman Çizelgesi Görünümü* planlama ve kaynak tahsisi için ideal olan büyük resme odaklanan doğrusal düzen

Proje Aşamaları, Teslimat Takımı, Zaman Çizelgesi ve Bütçe gibi Özel Alanlar sayesinde, sekmeler arasında geçiş yapmadan süreden departmana kadar her şeyi izleme yapabilirsiniz

📌 İdeal kullanım alanları: Birden fazla projeyi harita etmek ve ilerlemeyi, zaman çizelgelerini ve bütçeleri tek bir yerden izlemeyen yöneticiler ve takımlar.

11. ClickUp Proje Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Yönetimi Şablonu ile her projenin ilerlemesini sağlayın

Birden fazla proje yürütürken, çoklu görevler yapmak zorunludur. ClickUp Proje Yönetimi Şablonu, hiçbir şeyin aksaklığa uğramamasını sağlar. Zaman çizelgelerini, takımları, görevleri ve aradaki her şeyi yönetmek için hepsi bir arada kontrol merkezinizdir.

Bu şablon, aşağıdakiler gibi proje yöneticileri için son derece uyarlanabilir:

Düzinelerce hareketli parçaya sahip yeni bir ürünün lansmanı

Çapraz fonksiyonlu bir pazarlama kampanyasını koordine etmek

Birden fazla paydaşla müşteri teslimatlarını denetleme

Departmanlar arasında iç operasyonları yönetme

Durum, öncelik veya son tarihe göre ilerlemeyi izleme için yerleşik görünümler ve ekip üyelerini etiketlemek, hedef belirlemek ve ek dosya eklemek için Özel Alanlar ile birlikte gelir. Gantt grafikleri, belgeler, iş yükü görünümleri ve daha fazlası — hepsi hazırdır, böylece kurulumla uğraşmak yerine işinize odaklanabilirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanı: Tek bir yerde tam görünürlük, esneklik ve işbirliği isteyen karmaşık projeleri yöneten takımlar.

12. ClickUp Proje Yönetimi Tek Sayfalık Şablon

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Yönetimi Tek Sayfalı Şablonunu kullanarak net bir proje özeti ile daha hızlı onay alın

Fazla ayrıntı, liderlerin ve paydaşların işlerini yavaşlatabilir. Özellikle üst düzey yöneticilerle paylaşım için ihtiyacınız olan tek şey ne, neden ve kim ise, ClickUp Proje Yönetimi Tek Sayfalık Şablonu sadece gerekli adımları içerir — karmaşa ve kafa karışıklığı yoktur.

Bu, tam kapsamlı proje yönetimi kurulumunun aşırıya kaçtığı durumlar için mükemmeldir:

Yönetime yeni bir proje fikri sunmak

Müşteriler için proje hedeflerini ve sahipliği özetleme

Küçük iç takımları hızlı dönüşlü bir girişimde uyumlu hale getirme

Herkesin okuyabileceği bir başlangıç belge oluşturun

Tek bir temiz belge ile proje başlığını, süresini, hedeflerini belirleyebilir, paydaşları, kapsamı ve başarı ölçütlerini yönetebilirsiniz. Bu, herkesi (kelimenin tam anlamıyla) aynı sayfa üzerinde tutan üst düzey bir özet niteliğindedir.

📌 İdeal kullanım alanı: Hız ve netlik, görev düzeyinde izlemeden daha önemli olduğunda proje özetlerini iletmek.

📣 Özel görüş: Bubblely'de Başkan Yardımcısı olan Savitree Cheaisang şöyle diyor: Şirketim çok daha organize hale geldi ve her projenin zaman çizelgesini kontrol edebiliyor, orada gerçekleşen tüm faaliyetleri izleme edebiliyor. Excel'e sayıları aktarmak ve manuel hesaplama yapmak yerine hızlı bir şekilde gözden geçirebilen hesaplama fonksiyonunu çok seviyorum. Şirketim çok daha organize hale geldi ve her projenin zaman çizelgesini kontrol edebiliyor, orada gerçekleşen tüm faaliyetleri izleme edebiliyor. Excel'e sayıları aktarmak ve manuel hesaplama yapmak yerine hızlı bir şekilde gözden geçirebilen hesaplama fonksiyonunu çok seviyorum.

13. ClickUp İş Kapsamı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş İş Kapsamı Şablonunu kullanarak hızlı bir şekilde uyum sağlayın, daha iyi sonuçlar elde edin ve tüm müşteri projelerini net bir şekilde başlatın

ClickUp İş Kapsamı Şablonu, başarıyla sonuçlanan bir ortaklık veya müşteri projesi için zemin hazırlar. Karışıklık yok, yanlış anlaşılma yok, sadece ilk günden itibaren net beklentiler var. Tedarikçilerden müşterilere kadar herkes proje kapsamının tam görünürlüğüne sahip olur.

Planlayacağınız işin harita kapsamı şunları içerir:

Hedefler, zaman çizelgesi, bütçe ve paydaşlar gibi anahtar proje detayları

Herkesi senkronizasyon içinde tutmak için satıcı ve müşteri sorumlulukları

Teslimat zaman çizelgesine rehberlik eden dönüm noktaları ve tarihler

Beklenmedik durumlarla başa çıkmak için iletişim ve değişiklik yönetimi planları

Ve tüm parçalar yerine oturduğunda? Anlaşmayı kesinleştirmek için son onayları doğrudan belgedeki onayları kaydedin.

📌 İdeal kullanım alanları: Resmi, imzalanmış bir proje sözleşmesine ihtiyaç duyan dış müşterilerle iş yapan ajanslar, danışmanlar veya proje takımları.

14. ClickUp Proje Teklifi Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Teklifi Beyaz Tahta Şablonu ile sunumunuzu göz ardı edilemez hale getirin

Yeni bir proje sunma zamanı geldiğinde, birkaç madde ve insanları uyutacak bir sunumdan daha fazlasına ihtiyacınız vardır.

İşte burada ClickUp Proje Teklifi Beyaz Tahta Şablon devreye girer. Fikirlerinizi bir belgeye dökmek yerine, hedefler ve stratejilerden zaman çizelgelerine, anahtar faaliyetlere ve istenen sonuçlara kadar teklifinizi planlamak için görsel ve etkileşimli bir alan elde edersiniz.

Her türlü proje sunumuna uyacak kadar esnek, ancak paydaşlarınızın önemli konulara odaklanmalarını sağlayacak kadar yapılandırılmış.

Nesneler için yapışkan notlar ekleyin

Şekilleri kullanarak stratejileri birbirine bağlayın

Görseller ekleyerek argümanlarınızı destekleyin

Her şey düzenleme, taşınabilirlik ve ekip işbirliği için tasarlanmıştır. Ayrıca, ClickUp'ın yerleşik Beyaz Tahta araçlarıyla sadece bir fikri paylaşımla kalmaz, geri bildirim alır, takımları uyumlu hale getirir ve uygulama için zemin ayarlarsınız.

📌 İdeal kullanım alanları: Yeni bir iç girişim sunmak, müşteri teklifleri hazırlamak veya projeniz başlamadan önce uyum sağlamak.

🎥 İzleyin: ClickUp Beyaz Tahtalar ile proje fikirlerinizi hayata geçirin! Nasıl yapacağınızı öğrenmek için aşağıdaki video izleyin:

💡Profesyonel İpucu: Sunumdan sonra işleri devam ettirmek mi istiyorsunuz? Tek bir tıklama ile yapışkan notları görevlere dönüştürün ve ClickUp Beyaz Tahtanızdan hemen uygulamaya başlayın.

15. ClickUp Proje Yönetimi Gereksinimleri Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Her ayrıntıyı yakalayın ve ClickUp Proje Yönetimi Gereksinimleri Şablonu ile proje gereksinimlerinizi uyumlu tutun

Müşteri ihtiyaçları, teslim edilecekler ve onaylar arasında dengede kalmak zor olabilir. ClickUp Proje Yönetimi Gereksinimleri Şablonu, proje hedeflerini, kapsamını, anahtar paydaşları ve dönüm noktalarını tek bir temiz ve düzenli çalışma alanında belgelendirmenize yardımcı olur.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Kapsam dahilinde olan ve olmayanları kolaylıkla izlemeyin

Sorumlulukları dağıtarak herkesin rolünü netleştirin

Bütçeler, riskler ve iletişim planları için Özel Alanları kullanın

Paydaşları bilgilendirmek için onay bölümleri ekleyin

📌 İdeal kullanım alanları: İşe başlamadan önce proje gereksinimlerini net bir şekilde tanımlamak, iletmek ve onaylamak isteyen takımlar ve proje yönetimi uzmanları.

Net planlama için mükemmel Proje Canvas şablonunu bulun

Takımınız dağınık notlar, uyumsuz hedefler veya kaçırılan teslim tarihleriyle uğraşıyorsa, proje planlama sürecinizi yeniden düşünmenin zamanı gelmiştir.

Doğru proje kanvası, takımınıza netlik sağlamalı, nesnelerinizi, risklerinizi, proje çıktılarınızı ve başarı kriterlerinizi tek bir yerde harita etmelidir.

ClickUp'ın ücretsiz proje kanvas şablonları tam da bunu sağlar.

Sezgisel bir düzen, işbirliği özellikleri ve güvenle başlamak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bu şablonlar, planlamanın zorluklarını ortadan kaldırır ve takımınızın aynı yönde ilerlemesini sağlar.

Bir sonraki büyük başarınızı haritaya hazır mısınız? ClickUp'ı ücretsiz deneyin.