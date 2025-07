2025'te Özelleştirilebilir Veritabanları için En İyi 8 Baserow Alternatifi

Kod gerektirmeyen veritabanı aracınızın sizi ileriye taşımak yerine geri tuttuğunu hissettiğiniz oldu mu? Baserow, temiz bir arayüz ve basit kurulum sunabilir. Ancak verileriniz büyüdükçe, işbirliğinde gecikmeler, sınırlı otomasyon ve çok fazla manuel iş gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlar.

İster iç araçlar oluşturuyor, ister birden fazla takım arasında iş akışlarını yönetiyor, ister büyük hacimli verileri izliyor olun, temel bir oluşturucudan daha fazlasına ihtiyacınız var. Ölçeklenebilirlik, akıllı otomasyon ve gerçek zamanlı işbirliği özelliklerine ihtiyacınız var.

Bu nedenle en iyi Baserow alternatiflerini bir araya getirdik. Her biri karmaşık projeleri yönetmek, sıkıcı işleri otomatikleştirmek ve takımınızın senkronizasyonunu sağlamak için (sizi çileden çıkarmadan) tasarlanmıştır. İş akışınızı bir görev (ve tablo) at bir at yükseltmenize yardımcı olalım.

Neden Baserow Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Baserow, kodsuz dünyaya adım atmak için iyi bir seçimdir. Ancak şunu unutmayın: Modern takımlar, yenilenmiş bir elektronik tablo şablonundan daha fazlasına ihtiyaç duyar.

İşte birçok kişinin Baserow yerine daha iyi görev ve proje veritabanı yazılımını tercih etmesinin nedenleri:

Görevleri ve projeleri daha verimli yönetme: Görevleri atamak, ilerlemeyi izlemek ve karmaşık projeleri kolaylıkla organize etmek için gelişmiş araçlara erişin

Gerçek zamanlı işbirliği: Gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle birden fazla takım arasında anında güncellemeler ve koordinasyon sağlayın

Veritabanlarınızı güvenle ölçeklendirin: Daha büyük, daha ölçeklenebilir veritabanlarını destekleyen platformlarla artan veri ihtiyaçlarını karşılayın

İş akışlarını kolayca otomatikleştirin: İş akışı otomasyon özellikleriyle işlemleri kolaylaştırın ve manuel işleri ortadan kaldırın

Çalışma alanlarını tamamen özelleştirme: Daha kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle görünümleri, veritabanlarını ve formları takımınızın ihtiyaçlarına göre uyarlayın

Sorunsuz iletişim: Yerleşik sohbet, yorumlar, uyarılar ve entegrasyonları kullanarak takım iletişimi ve verimliliğini güçlendirin

Teknoloji yığınınızla sorunsuz entegrasyon: Daha geniş bir entegrasyon ekosistemi aracılığıyla favori araçlarınız ve uygulamalarınızla bağlantı kurun

👀 Biliyor muydunuz? İngiliz bilgisayar bilimcisi ve matematikçi Edgar F. "Ted" Codd, modern veritabanı yönetiminin temel teorisini, özellikle de ilişkisel modeli geliştirmesiyle tanınır ve bu alandaki kredisi büyüktür.

En İyi Baserow Alternatifleri Bir Bakışta

TL;DR sürümünü mü istiyorsunuz? Ayrıntılara geçmeden önce işte size bir özet. Bu araçlar, projeleri yönetmek, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için yepyeni yollar sunacak.

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Hepsi bir arada proje ve veri yönetimine ihtiyaç duyan bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler ve kurumsal müşteriler Özel alanlar, Tablo ve Liste görünümleri, Otomasyonlar Ücretsiz planlar mevcuttur, Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Airtable Basit bir kullanıcı deneyimi ile görsel veritabanlarına ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli takımlar ve proje yöneticileri Izgara görünümü, Bloklar, Otomasyonlar Ücretsiz; ücretli planlar kullanıcı başına 24 $'dan başlar Quickbase Karmaşık iş akışlarını ve kurumsal düzeyde uygulamaları yöneten kurumsal ve büyük takımlar Düşük kodlu oluşturucu, Otomasyonlar, Raporlama 30 gün ücretsiz deneme, 35 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla Coda Belgeler + veritabanları hibritine ihtiyaç duyan, farklı fonksiyonlara sahip takımlar ve departmanlar Sayfalar, Tablolar, Paketler Ücretsiz; ücretli planlar kullanıcı başına 12 $'dan başlar Tadabase Özel iş uygulamaları geliştiren küçük işletmeler ve operasyon takımları Sürükle ve bırak oluşturucu, Rol tabanlı erişim Kullanıcı başına 50 $'dan başlayan fiyatlarla Knack Basit çevrimiçi veritabanlarına ve iş akışı otomasyonuna ihtiyaç duyan küçük işletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar Çevrimiçi veritabanları, Ş Akışı otomasyonu Kullanıcı başına 59 $'dan başlayan fiyatlarla NocoDB İşbirliğine dayalı veritabanları için açık kaynaklı bir Airtable alternatifi arayan geliştiriciler ve teknik ekipler Hesap tablosu benzeri kullanıcı arayüzü, API entegrasyonu Ücretsiz; ücretli planlar kullanıcı başına 15 $'dan başlar Caspio Gelişmiş güvenlik ile kodsuz uygulama oluşturmaya ihtiyaç duyan kurumsal ve düzenlemelere tabi sektörler İşaretle ve tıkla oluşturucu, Entegrasyonlar 100 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Kullanabileceğiniz En İyi Baserow Alternatifleri

Hadi, kolları sıvayalım ve ağır toplara dalalım. Bunlar sadece Excel veritabanı kopyaları değil, ister basitlik ister kurumsal düzeyde güç arıyor olun, bir sonraki tercihiniz olacak Baserow alternatifleridir.

1. ClickUp (Hepsi bir arada proje ve veri yönetimi)

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ClickUp ile herhangi bir kod kullanmadan elektronik tablolar ve güçlü görsel veritabanları oluşturun

İşiniz için sizin kadar sıkı çalışan her şeyi yapan bir uygulama arıyorsanız, ClickUp yeni en iyi arkadaşınız olmak üzere.

Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir; tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir. ClickUp, görevlerin ötesine geçerek tüm iş akışınızı dönüştürür, proje yönetimi, belgeler, veritabanları ve gerçek zamanlı işbirliğini tek bir kapsamlı pakette birleştirir.

ClickUp Görünümler

En güçlü (ve popüler) özelliklerinden biri Özel Görünümler'dir. Görevlerinizi ve raporlarınızı kendi istediğiniz şekilde görmenizi sağlar — kodlama gerekmez.

Örneğin, ClickUp Tablo Görünümü, her görevi bir satır ve alanları sütunlar olarak görüntüler. Proje görevlerinizin ve verilerinizin bir elektronik tablo gibi, ancak daha akıllı, tamamen etkileşimli, özelleştirilebilir ve iş akışlarınıza doğrudan bağlı olarak görüntülendiğini hayal edin.

ClickUp Tablo Görünümü'nü kullanarak 15'ten fazla türde Özel Alan oluşturun

Farklı bakış açıları için Tablo ve Liste görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Tablo, veri yoğun işler için, Liste ise basit görev izleme için idealdir. Bu görünümler ayrıca toplu işlemleri basitleştirmenize ve klavye kısayollarını kullanarak tekrarlayan güncellemeleri hızlandırmanıza olanak tanır.

Baserow veritabanı tabloları sunar, ancak ClickUp'ın Tablo görünümü proje ve görev yönetimine sorunsuz bir şekilde bağlıdır, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan görevler atayabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve proje verilerini güncelleyebilirsiniz.

ClickUp Özel Alanlar

ClickUp Özel Alanlar, görevler ve proje yönetimi özellikleriyle de sıkı bir şekilde entegre edilmiştir, böylece yapılandırılmış verileri ve eyleme geçirilebilir iş öğelerini tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Görevlerinize ve projelerinize Özel Veri Alanları ekleyerek iş akışınızı özelleştirin

Özel Alanlar'ı Listelere, Klasörlere, Alanlara veya tüm Çalışma Alanınıza ekleyebilir ve müşteri ayrıntıları, proje aşamaları veya bütçe rakamları gibi takımınızla ilgili tüm veri noktalarını izleyebilirsiniz.

Bu, görevlere bağlam ekleyerek raporları daha anlamlı hale getirir. Ayrıca, alanlarda görünürlük ve izinler üzerinde kontrol uygulayarak hassas verilerin korunmasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, manuel hataları azaltmak için kodlama yapmadan otomatik hesaplamalar için formül alanlarını kullanabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları

Sadece sayıları otomatikleştirmekle kalmak istemiyor musunuz? Tüm tekrarlayan görevleri otomatik olarak gerçekleştiren ClickUp Otomasyonlarını deneyin. Örneğin: Takım üyelerine görev atama, durumları güncelleme veya hatırlatıcılar gönderme.

Manuel görevlere olan ihtiyacı azaltmak için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayarak proaktif olun

Görev durumu, atanan kişi değişiklikleri ve son teslim tarihlerine göre eylemleri tetikleyen kurallar oluşturmanıza olanak tanır. Bunlar Alan, Klasör veya Liste düzeyinde ayarlanabilir.

Baserow, veritabanı yönetimine odaklanır ve görev ve proje süreçleri için yerel iş akışı otomasyonuna sahip değildir. Ancak ClickUp'ın Otomasyonları, proje yönetimi için tasarlanmıştır, iş akışlarını kolaylaştırır ve takımların yolunda ilerlemesini sağlar.

ClickUp Belgeleri

Ayrıca, ClickUp Belgeleri tüm proje verilerini, görevleri ve belgeleri kolay erişim için merkezileştirir.

ClickUp Belgeleri ile birden fazla takım arasında işbirliği yapın

Takım üyeleri yorum yapabilir, iş arkadaşlarını etiketleyebilir, dosya ekleyebilir ve hatta Görevler içinde ortak belgeler oluşturabilir. Ayrıntılı izinleriyle karmaşık projelerde çalışan birden fazla takımı destekler.

Sayfa ve alt sayfalar kullanarak net bir içerik hiyerarşisi oluşturarak belgelerinizi profesyonelce düzenleyebilirsiniz. Sürükle ve bırak özelliği ile kolayca yeniden düzenleyin ve daha iyi bir yapı için ilgili sayfaları iç içe yerleştirin.

ClickUp Gösterge Panelleri

Daha fazla görsel netlik için ClickUp Gösterge Panellerini deneyin. Kişisel ilerlemenizi, takımınızın takip ettiği zamanı ve proje performansını hızlıca görebilir ve ölçebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak hedeflerinizi ayrıntılı olarak veya bir bakışta izleyin ve analiz edin

Gösterge panelleri, tüm proje verilerinizi (görevler, zaman çizelgeleri, ilerleme ve performans ölçümleri) tek bir özelleştirilebilir arayüzde birleştirerek, birden fazla araç veya elektronik tablo arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Gösterge panellerini, grafikler, görev listeleri, takvimler, zaman takibi ve hedef izleyiciler gibi çok çeşitli bileşenlerle özelleştirerek takımınızın ihtiyaç duyduğu bilgileri tam olarak görüntüleyebilirsiniz.

Öncelikle bir veritabanı aracı olan Baserow'dan farklı olarak, ClickUp veri görselleştirme, eyleme geçirilebilir proje ve görev yönetimi ile işbirliğini bir araya getirirken, tek bir platformda daha derin özelleştirme ve iş akışı otomasyonu sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Karmaşık proje zaman çizelgelerini yönetmek için görev bağımlılıkları ve kritik yollar oluşturun

ClickUp Zihin Haritaları ve ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak beyin fırtınası yapın ve fikirleri görsel olarak birbirine bağlayın

Yerleşik zaman takibi ve iş yükü görünümlerinden yararlanarak kaynak tahsisini optimize edin

ClickUp şablonlarıyla sıfırdan yapı oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırın ve işe alım süresini kısaltın

Gerçek zamanlı işbirliği, yorumlar ve @bahsetmeler sayesinde hem verileri hem de iş akışlarını yöneten takımlar için araç dağınıklığını azaltın ve verimliliği artırın

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullananlar için hafif öğrenme eğrisi

Çok büyük çalışma alanlarında ara sıra performans düşüşleri

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden bir alıntı

ClickUp, ajansımızda iç görevleri yönetme şeklimizi tamamen değiştirdi. Tüm takımın iş akışını tek bir yerden izlememi, acil işleri önceliklendirmeyi ve iletişimi merkezi hale getirmeyi sağlıyor. Süreçleri otomatikleştirme, birden fazla görünüm (liste, pano ve takvim gibi) arasında geçiş yapma ve diğer araçlarla entegrasyon yetenekleri günlük verimliliğimi önemli ölçüde artırdı. İş akışımıza mükemmel uyum sağlayan ve takım yönetimini çok daha verimli hale getiren hepsi bir arada bir platformdur.

Bonus: Çalışma alanınıza uyum sağlayan bağlamsal bir yapay zeka olan ClickUp Brain Max ile tanışın. İşte nasıl: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, web ve daha fazlasını anında arayın.

Talk to Text'i kullanarak işinizi sesle sorabilir, dikte edebilir ve komut verebilirsiniz — ellerinizi kullanmadan, her yerden.

Brain MAX, ChatGPT, Claude ve Perplexity gibi birbirinden bağımsız düzinelerce AI aracını tek bir LLM-bağımsız çözümle değiştirir

Projelerinizi, takımınızı, son teslim tarihlerinizi ve iş geçmişinizi bilir, böylece gerçekten anlamlı yanıtlar ve otomasyon elde edersiniz

2. Airtable (Basit kullanıcı deneyimi ile görsel veritabanları için en iyisi)

airtable aracılığıyla

Baserow size biraz fazla basit geliyorsa, Airtable bir üst sürüm olabilir. Şık, kullanıcı dostu bir arayüzü, ileri düzey kullanıcıların ihtiyaç duyduğu esneklikle birleştirir.

Görseller mi istiyorsunuz? Airtable, kodlama bilgisi olmadan özel gösterge panelleri, grafikler ve diğer görsel öğeler oluşturmanıza olanak tanıyan Bloklar ile ihtiyacınızı karşılar.

Airtable, otomasyona yeni bir boyut katar. Kayıtları güncelleme veya e-posta gönderme gibi tekrarlayan görevleri yerine getiren iş akışları kurabilirsiniz. Uygulamalarınızı ve verilerinizi senkronize halde tutan sayısız entegrasyon sayesinde Airtable, kodlama konusunda uzmanlaşmanıza gerek kalmadan daha akıllı bir şekilde çalışmanızı sağlar.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Sezgisel Izgara Görünümü ile görevleri ve projeleri zahmetsizce düzenleyin

Grafikler, haritalar ve zaman çizelgeleri için modüler Bloklarla işlevselliği genişletin

İş akışlarını otomatikleştirin ve popüler üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Daha hızlı başlamak için devasa Airtable şablon kitaplığına erişin

Yorumlar, ek dosyalar ve hatırlatıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Airtable sınırlamaları

Takımınız büyüdükçe fiyatlar yükselebilir

Bazı kurumsal odaklı platformlara kıyasla sınırlı raporlama araçları

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 24 $

İş : Kullanıcı başına aylık 54 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Airtable hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Airtables, veri izleme ve kaydetme için mükemmeldir ve harika bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Basit ve öğrenmesi kolaydır, otomasyonları güçlüdür ve çok şey yapabilir. En sevdiğim özelliği, verileri çok iyi segmentlere ayırmaya yardımcı olan arama alanlarına izin verdiği için tabloların birbirine bağlanabilmesidir.

💡 Profesyonel ipucu: Sıfırdan başlamadan önce yerleşik şablonları keşfedin. Bu araçların çoğu, proje izleme veya CRM gibi şeyler için hazır kurulumlar sunarak zamandan tasarruf etmenize ve tekerleği yeniden icat etmekten kaçınmanıza yardımcı olur.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %10'u otomasyon araçlarını düzenli olarak kullanıyor ve otomasyon için yeni fırsatlar arıyor. Bu, verimlilik için büyük bir potansiyeli ortaya çıkarmaktadır — çoğu takım hala, kolaylaştırılabilecek veya ortadan kaldırılabilecek manuel işlere güvenmektedir. ClickUp'ın AI Ajanları, otomasyonu daha önce hiç kullanmamış olsanız bile otomatik iş akışları oluşturmanızı kolaylaştırır. Tak ve çalıştır şablonları ve doğal dil tabanlı komutlarla, görevleri otomatikleştirmek takımdaki herkes için erişilebilir hale gelir! 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF, ClickUp'ın dinamik gösterge panelleri ve otomatik grafikleri kullanarak raporlama süresini %40 azalttı ve saatler süren manuel işi gerçek zamanlı içgörülere dönüştürdü.

3. Quickbase (Karmaşık iş akışları ve kurumsal düzeyde uygulamalar için en iyisi)

quickbase aracılığıyla

Quickbase, daha karmaşık iş akışları için oluşturulmuş, kod gerektirmeyen bir platformdur. Onaylar, uyumluluk ve sıkı koordinasyon gerektiren çok adımlı süreçleri düşünün. Genellikle özel uygulamalar oluşturmak, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek ve verilerin departmanlar arasında akışını sağlamak isteyen büyük takımlar tarafından kullanılır.

Baserow ile karşılaştırıldığında, daha "ağır hizmet" tarafına eğilimlidir. Ayrıca, sağlam raporlama araçları ve güçlü güvenlik özellikleri de sunar, bu da onu sıkı uyumluluk gereksinimleri olan sektörler için uygun hale getirir.

Quickbase'in en iyi özellikleri

Düşük kodlu görsel oluşturucu ile size özel uygulamalar oluşturun

Karmaşık iş akışları için koşullu mantık ile çok adımlı onay zincirleri oluşturun

Daha iyi kararlar almak için gerçek zamanlı raporlar ve analizler oluşturun

Mevcut sistemler ve üçüncü taraf araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Projelerinizde sağlam güvenlik ve uyumluluk sağlayın

Quickbase sınırlamaları

Daha yüksek fiyatlandırma, kurumsal bütçeler için daha uygun hale getirir

Gelişmiş özelleştirmeler için öğrenme eğrisi

Quickbase fiyatlandırması

30 gün boyunca ücretsiz deneme

Takım : Kullanıcı başına aylık 35 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır)

İş : Kullanıcı başına aylık 55 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Quickbase puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Quickbase hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Quick Base, özelleştirilebilir veritabanı uygulamaları, hızlı geliştirme, bulut erişilebilirliği, ölçeklenebilirlik, entegrasyon yetenekleri, güvenlik ve otomasyon sunarak kurumsal verimliliği artırır. .

4. Coda (Belgeler + veritabanları için en iyisi)

coda aracılığıyla

Coda, bir belgenin hissini bir veritabanının gücüyle birleştirerek, takımlara araçlar arasında geçiş yapmadan özel iş akışları oluşturmak için esnek bir alan sunar. Metin, tablo ve uygulama benzeri özellikleri tek bir yerde birleştirir, böylece sayfadan ayrılmadan yazabilir, düzenleyebilir ve otomatikleştirebilirsiniz.

Coda'nın Baserow'dan üstün olduğu nokta, çok yönlülüğüdür. Belgeler, görevler ve tablolar için ayrı araçlar kullanmak yerine, her şeyi tek bir dinamik belgede birleştirebilirsiniz. Sayfalar ve Tablolar birbiriyle uyumlu çalışarak, yazılı planlar veya toplantı notlarının yanı sıra etkileşimli veritabanları oluşturmanıza olanak tanır.

Paketler ve düğmelerle Slack, Jira veya Google Takvim gibi işbirliği araçlarına bağlanabilir ve belgenizden ayrılmadan eylemleri tetikleyebilirsiniz. Airtable alternatiflerini araştırıyorsanız ancak daha bütünsel bir çözüm arıyorsanız, Coda'yı değerlendirmeye değer.

Coda'nın en iyi özellikleri

Belgeleri, veritabanlarını ve uygulamaları tek bir işbirliği ortamında birleştirin

İlişkisel veriler ve formüllerle etkileşimli tablolar oluşturun

Düğmeler, Paketler ve entegrasyonlar kullanarak iş akışlarını otomatikleştirin

Sayfaları, süreçlerinize ve stilinize tam olarak uyacak şekilde özelleştirin

Senkronize belge değişiklikleriyle takım sayfalarında gerçek zamanlı güncellemeleri paylaşın

Coda sınırlamaları

Esnekliği nedeniyle ilk başta biraz zor gelebilir

Gelişmiş özellikler biraz öğrenme süreci gerektirir

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz plan mevcuttur

Pro : Belge Oluşturucu başına aylık 12 $

Takım : Belge Oluşturucu başına aylık 36 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coda puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Coda hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Tonlarca olasılık sunar. Belgeler yazabilir, (karmaşık) tablolar oluşturabilir, sayfalar içinde sayfalar oluşturabilir, kişilerden ve sayfalardan bahsedebilir, miro, google e-tablolar/dokümanlar/vb. ile entegre edebilir, resimler, bağlantılar ekleyebilirsiniz... Bence bu, şimdiye kadar kullandığım en eksiksiz araç. [Ancak] Bazı özellikler ve olasılıklar çok net ve sezgisel değil. Arayüzü çok kullanıcı dostu olmasına rağmen, belirli fonksiyonların nasıl kullanıldığını anlamanız gerekiyor.

5. Tadabase (Özel iş uygulamaları için en iyisi)

tadabase aracılığıyla

Tadabase, uygulama fikirlerini hızlı bir şekilde hayata geçirmek isteyen iş kurucuları için kod gerektirmeyen bir oyun alanı gibidir. Karmaşıklığı ortadan kaldırarak sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü sunar ve kodlama derdi olmadan müşteri portallarından dahili izleme sistemlerine kadar her şeyi kolayca yayınlamanızı sağlar.

Tadabase, derin özelleştirme seçenekleri ve kontrolü ile Baserow'u gölgede bırakıyor. Rol tabanlı erişim kullanarak her kullanıcının gördüklerini tam olarak ayarlayabilir, şık formlar ve raporlar oluşturabilir ve tüm cihazlarda net görünen uygulamalar tasarlayabilirsiniz. İş akışını en ince ayrıntısına kadar yansıtan, tam işlevsel bir uygulama isteyen takımlar için tasarlanmıştır.

Otomasyon özellikleri, manuel iş yükünü azaltır ve işinizi gerçekten ileriye taşıyacak konulara daha fazla zaman ayırmanızı sağlar.

Tadabase'in en iyi özellikleri

Erişimi güvenli bir şekilde özelleştirmek için gelişmiş kullanıcı izin denetimleri ayarlayın

Formlar, grafikler ve raporlarla eksiksiz, mobil uyumlu ve şık uygulamalar tasarlayın

İş akışlarını ve uyarıları otomatikleştirerek işlerin arka planda sorunsuz bir şekilde yürümesini sağlayın

Markalı oturum açma bilgileri ve duyarlı kullanıcı arayüzü ile müşteriye yönelik portallar oluşturun

Tadabase sınırlamaları

Gelişmiş özellikleri öğrenmek zaman alır

Entegrasyon seçenekleri bazı rakiplere göre daha sınırlıdır

Tadabase fiyatlandırması

Takımlar ve Bireyler için

Başlangıç : 50 $/ay

Büyüme : 125 $/ay

Profesyonel : 250 $/ay

Elite: 450 $/ay

Ajanslar ve Bayiler için

Essentials : 500 $/ay

Gelişmiş : 750 $/ay

Elite: 1.000 $/ay

Tadabase puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,9/5 (25+ yorum)

6. Knack (Küçük işletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için en iyisi)

via Knack

Knack, işleri son derece basit tutarken, arka planda ciddi bir güç sunar. Çevrimiçi veritabanları oluşturmak ve teknik sorunlar yaşamadan iş akışlarını kolaylaştırmak için basit bir yol arayan küçük işletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için tasarlanmıştır.

Knack'i Baserow'dan ayıran özellik, kullanılabilirliğe odaklanması ve geniş şablon aralığıdır, bu da hızlı bir başlangıç yapmayı kolaylaştırır.

Knack, kodlama bilgisi olmadan dizinlerden envanter sistemlerine, etkinlik kayıtlarından CRM'lere kadar her şeyi oluşturmanıza olanak tanır. İş akışı otomasyonu, onaylar veya bildirimler gibi tekrarlayan görevlerin arka planda gerçekleştirilmesini sağlarken, özelleştirilebilir kullanıcı rolleri, kimin neyi göreceğini tam olarak kontrol etmenizi sağlar.

Knack'ın en iyi özellikleri

Sezgisel bir oluşturucu ile çevrimiçi veritabanları oluşturun

Görevleri otomatikleştirin ve onayları kolayca kolaylaştırın

Güvenli erişim için kullanıcı rollerini ve izinlerini özelleştirin

Sektöre özel başlangıç kitleriyle CRM'leri, dizinleri veya envanter araçlarını başlatın

Sorunsuz bir deneyim için mobil cihazlara optimize edilmiş düzenlerin keyfini çıkarın

Sınırlamaları öğrenin

Sınırlı gelişmiş analiz ve raporlama araçları

Gelişmiş özellik eklentileri ile maliyetli hale gelebilir

Knack fiyatlandırması

Başlangıç : 59 $/ay

Pro : 119 $/ay

Kurumsal : 269 $/ay

Artı: Özel fiyatlandırma

Knack puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Knack hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Knack, hemen hemen herkesin çok kullanışlı veritabanı uygulamaları oluşturabileceği kadar basittir. Ancak aynı zamanda, biraz daha deneyimli kullanıcılar için çok yüksek düzeyde işlevsellik sağlayan son derece sağlam bir yapıya sahiptir. Ayrıntılı raporlar ve formlarda daha iyi biçimlendirme ve sayfa düzeni yapma yeteneği biraz sınırlıdır.

🧠 İlginç bilgi: "Veritabanı" kelimesi aslında 1964 yılında askeri dünyada ortaya çıkmıştır. O zamanlar uygulamalar veya web siteleriyle ilgisi yoktu, savunma amaçlı kullanılan zaman paylaşımlı bilgisayarlar için paylaşılan veri sistemlerini ifade ediyordu!

7. NocoDB (En iyi açık kaynaklı Airtable alternatifi)

nocoDB aracılığıyla

Airtable'ın esnekliğini ancak açık kaynaklı araçların özgürlüğünü istiyorsanız, NocoDB iyi bir seçenektir. Herhangi bir SQL veritabanını akıllı, işbirliğine dayalı bir elektronik tablo kullanıcı arayüzüne dönüştürerek, arka uç kontrolünden vazgeçmeden verileri görsel olarak yönetmenizi sağlar.

NocoDB'yi Baserow'dan bir adım öteye taşıyan şey, açık kaynak kodlu yapısı ve API öncelikli tasarımıdır. Tam şeffaflık, kendi sunucunuzda barındırma olanağı ve geliştiricilerin uyarlanabilirliği nedeniyle sevdiği bir platform elde edersiniz. Elektronik tablo benzeri arayüzü tanıdık ve kullanıcı dostudur, ancak mevcut sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilir ve entegre edilebilir şekilde tasarlanmıştır.

NocoDB'nin en iyi özellikleri

Mevcut ilişkisel veritabanlarına anında bağlanın ve bunları akıllı bir elektronik tablo arayüzüne dönüştürün

Tanıdık, sezgisel ızgara, galeri, kanban ve form görünümlerini kullanarak takımlarla işbirliği yapın

İlişkisel veri modelleme için güçlü bağlantı alanlarıyla tablolar arasında ilişkiler kurun

Yerleşik uygulama mağazası aracılığıyla Slack, Discord, Teams, Twilio, WhatsApp, E-posta ve diğer üçüncü taraf API'leri gibi iş akışı yönetimi yazılımlarıyla entegre ederek süreçleri otomatikleştirin

Şifre koruma seçenekleriyle veritabanlarını veya görünümleri herkese açık veya gizli olarak paylaşın

NocoDB sınırlamaları

Tam olarak yararlanmak için teknik bilgi gerektirir

Ücretli platformlara kıyasla daha az gelişmiş kullanıcı deneyimi

NocoDB fiyatlandırması

Bulut

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 15 $

İş : Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kendi sunucunuzda barındırın

Ücretsiz

Enterprise: Özel fiyatlandırma

NocoDB puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

8. Caspio (Kurumsal kodsuz uygulama oluşturma için en iyisi)

caspio aracılığıyla

Caspio, kurumsal müşteriler için özel olarak tasarlanmıştır. Tek bir kod satırı yazmadan özel iş uygulamaları tasarlayabileceğiniz, dağıtabileceğiniz ve yönetebileceğiniz tam donanımlı bir uygulama geliştirme ortamı sunar. Hassas verilerle veya karmaşık iş akışlarıyla çalışıyorsanız, Caspio bunları ve daha fazlasını halletmek için tasarlanmıştır.

Caspio, kurumsal düzeyde güvenlik, ölçeklenebilirlik ve sağlam entegrasyon seçenekleriyle Baserow'u geride bırakıyor. Nokta ve tıklama arayüzü, tam gereksinimlerinize uygun uygulamaları kolayca oluşturmanızı sağlarken, yerleşik uyumluluk özellikleri (HIPAA ve GDPR desteği gibi) onu sıkı veri düzenlemelerine sahip sektörler için güvenilir bir seçim haline getirir.

Caspio'nun en iyi özellikleri

Kılavuzlu şablonlar ve veri içe aktarma araçlarını kullanarak kurumsal uygulamaları daha hızlı dağıtın

Düzenlemelere tabi sektörler için yerleşik uyumluluk araçları

Artan veri ihtiyaçlarını desteklemek için ölçeklenebilir altyapı

Popüler iş araçlarıyla kapsamlı entegrasyon seçenekleri

Kurumsal düzeyde güvenlik ve yönetişim kontrolleri

Caspio sınırlamaları

Fiyatlandırma biraz yüksek

Arayüz, daha yeni platformlara kıyasla biraz eski görünebilir

Caspio fiyatlandırması

Lite : 100 $/ay

Artı : 300 $/ay

İş : 600 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Caspio puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Mükemmel Veritabanı Eşleşmeniz ClickUp'ta Sizi Bekliyor

İster basitlik, ister açık kaynak özgürlüğü, ister kurumsal düzeyde güç arıyor olun, bu Baserow alternatiflerini denemeye değer.

Buradaki her araç, Baserow'un geride bıraktığı boşlukları doldurmak için tasarlanmıştır ve size daha iyi otomasyon, daha derin özelleştirme ve teknik ve teknik olmayan ekipler arasında daha güçlü gerçek zamanlı işbirliği sağlar.

Anahtar, benzersiz iş akışınıza ve takımınızın boyutuna en uygun özel veritabanı aracını seçmektir.

ClickUp, özelleştirilebilir veritabanlarını güçlü proje yönetimi, iş akışı otomasyonu ve gerçek zamanlı işbirliği ile birleştiren esnek, hepsi bir arada bir platform arayan takımlar için üstün bir Baserow alternatifidir.

Özellikleri, karmaşık projeleri yönetmenize, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize ve birden fazla takımı tek bir sezgisel çalışma alanında uyumlu bir şekilde çalıştırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'a bugün kaydolun ve takımınızın işbirliği ve ölçeklenebilir veritabanlarını yönetme şeklini dönüştürün.