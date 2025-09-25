Twist ve Slack: Hangi Takım Sohbet Uygulayıcısı Sizin İçin En Uygun?

Takım iletişiminin net ve düzenli olmasını sağlamak kolay değildir.

Mesajlar birikir, güncellemeler kaybolur ve farkına varmadan, önemli olanı bulmak için sonsuz konuşmaları taramaya başlarsınız.

Bazı takımlar anlık geri bildirim ve dinamik işbirliğinden yararlanırken, diğerleri düşünceli iletişim ve eşzamansız işbirliğine öncelik verir. Anahtar, takımınızın en iyi şekilde işlediğine bağlı olarak bir iletişim aracı seçmektir.

Ve işte burada Twist ve Slack tartışması başlıyor. Slack, konuşmaların akışını sağlar, bu da hızlı hareket eden takımlar için mükemmeldir. Twist ise derin ve yapılandırılmış tartışmalara odaklanır; sürekli mesajlaşmak yerine derinlemesine iş yapmayı tercih eden takımlar için idealdir.

Her ikisi de farklı ihtiyaçlara hizmet ediyor, ancak hangisi takımınız için iş? Hadi öğrenelim.

Twist ve Slack'e Genel Bakış

İşte başlangıç için hızlı bir karşılaştırma:

Özellik Twist Slack clickUp (Bonus)* İletişim Stili İlk olarak konu yaklaşımı Anlık mesajlaşma yaklaşımı Proje ve görev yönetimini sohbet ile birleştirir; sohbet konuları görevlere ve belgelere bağlanabilir *toplantılar ve Aramalar Yerleşik sesli/video arama özelliği yok Huddles ve Clips ile gelişmiş işbirliği; aramaları/paylaşımı destekler Video/sesli aramaları ve ekran paylaşımını destekler; Zoom, Google Meet ve daha fazlasıyla entegre olur AI Yetenekleri Zapier aracılığıyla sınırlı otomasyon Özetler oluşturmak, toplantı notları almak, görevleri otomatikleştirmek ve aramayı optimize etmek için yapay zeka Görevler oluşturmak, özetler üretmek, yazma yardımı, toplantı notları, otomasyonlar ve görevler, belgeler ve sohbetler içinde doğrudan arama optimizasyonu için entegre AI otomasyon Zapier aracılığıyla sınırlı otomasyon Ş Akışı otomasyonları, hatırlatıcılar, entegrasyonlar Kapsamlı yerel otomasyon (ör. durum güncellemeleri, görev atamaları, son teslim tarihi ayarlamaları, özel ş akışları ve daha fazlası) ve AI Otopilot Ajanları *dosya Paylaşımı Konularda/yorumlarda 100 MB'a kadar paylaşım yapın Mesajlarda/kanallarda 1 GB'a kadar paylaşım yapın Görevlere, belgelere ve yorumlara 1 GB'a kadar ek dosya ekleyin; sürüm kontrolü ve gömme özelliği ile gelişmiş dosya yönetimi Arayüz Temiz ve minimalist Temiz ve sezgisel Esnek görünümlerle (Liste, Pano, Takvim, Gantt vb.) son derece özelleştirilebilir arayüz Güvenlik GDPR uyumlu SOC2, SOC3 ve ISO/IEC uyumlu SOC2 Tip II, GDPR, HIPAA ve ISO/IEC uyumlu; kurumsal güvenlik Destek Standart ve öncelikli destek, bilgi bankası Standart/öncelikli destek; Kurumsal müşteriler için özel destek tüm planlarda 7/24 destek Fiyatlandırma Uygun maliyetli, sınır planlar Pahalı, birçok fiyatlandırma kademesi Ücretsiz plan, kurumsal için özel

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Twist nedir?

via Twist

Twist, eşzamansız işbirliği için geliştirilmiş bir takım iletişim aracıdır. Gerçek zamanlı mesajlaşma baskısı olmadan, kendi hızınızda ve düşünerek yanıt verebilirsiniz.

Bu araç, kullanıcıların kesintileri en aza indirerek derinlemesine iş yapmaya odaklanmalarını sağlar.

Twist, konuşmaları yapılandırılmış tutar ve tartışmaları konuya göre ayırır. Bu, yanıtların bağlamsal olmasını sağlar, böylece önemli güncellemeleri bulmak için sürekli kaydırma yapmanız gerekmez. Ön tanımlı olarak, Twist yeni gelen her mesaj için sürekli bildirim göndermez. Kullanıcılar, kendilerinden bahsetme olduğunda veya belirli bir konu takip edildiğinde bildirim alırlar.

Doist tarafından geliştirilen Twist, forum tarzı asenkron iletişime ihtiyaç duyan takımlar için idealdir. Özellikle farklı zaman dilimlerine yayılmış uzaktan çalışan takımlar için uygundur.

📚 Ayrıca okuyun: Asenkron İletişim Araçları

Twist özellikleri

Asenkron iletişimi tercih eden takımlar için yapılandırılmış, odaklanmış işbirliğini destekleyen Twist'in bazı anahtar özellikleri şunlardır.

Özellik #1: Konu konuşmaları

Twist'te kanallar, proje, müşteri veya konuya özel tartışmalar için özel bir alan görevi görür. Bu kanallarda, ilgili mesajları bir araya toplayan konu ileti dizileri, konuşmaları yapılandırılmış halde tutar.

Bir kanalda bağımsız mesajlar gönderme seçeneği yoktur; her mesaj mevcut bir konu ya da ilgili kanalda yeni bir konu oluşturabilirsiniz.

Böylelikle iletişim odaklanmış kalır ve mesajlar kaybolmaz. Konu yapısı, bağlamı kaybetmeden tartışmaları izlemeyi ve tekrar gözden geçirmeyi kolaylaştırır.

💡 Biliyor muydunuz? Twist'te bir mesaja e-posta gönderebileceğinizi? Twist, her konu için özel bir e-posta adresi verir, bu adrese bir e-posta ilettiğinizde, e-posta konuşmada görünür.

Özellik #2: Temiz mesaj biçimlendirme

Twist, tüm içeriği tek bir yerde tutmayı kolaylaştırır. Kullanıcılar, güncellemeleri birden fazla kısa mesaja bölmek yerine, iyi yapılandırılmış bir e-posta taslağı hazırlar gibi bir konu içinde ayrıntılı yanıtlar yazabilirler.

Bu, proje ilerlemesini belgelemek, tartışmaları özetlemek veya sonraki adımları paylaşım yapmak için özellikle yararlıdır. Referansları birbirine bağlayabilir, dosya ekleyebilir ve her şeyi tek bir konu altında toplayarak herkesin takip etmesini kolaylaştırabilirsiniz. Takım üyeleri, sürekli gidip gelmeye gerek kalmadan anahtar bilgileri bir bakışta kavrayabilir.

Özellik #3: Gelen Kutusu

Gelen kutusu, Twist'teki evinizdir. Size atanan tüm konu ve doğrudan mesajları bir araya getirir, böylece önemli güncellemeler gözden kaçmaz. Bu sayede, her konuşmayı kontrol etme baskısı hissetmeden yanıtlarınızı öncelik sırasına koyabilirsiniz. Mesaja yanıt verdikten sonra, konuyu tamamlandı olarak işaretleyerek gelen kutunuzdan silebilirsiniz.

Özellik #4: Arama yapılabilir arşiv

Bu araç, ücretsiz plan'da tüm konuşmaları, konu dizilerini ve mesajları bir aya kadar otomatik olarak kaydeder. Gelişmiş arama filtreleri, tüm sohbet geçmişinizi incelemeden mesajları, tartışmaları ve paylaşılan dosyaları kolayca bulmanızı sağlar. Aramanızı anahtar kelimeler, katılımcılar veya belirli konu dizileriyle filtreleyin.

Twist'teki aranabilir arşiv, iletişimi düzenli ve hızlı erişim için erişilebilir tutar.

Twist fiyatlandırması

Twist, kullanıcı başına fiyatlandırılan iki aylık abonelik planı sunar:

Ücretsiz plan: Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 6 dolar

📮 ClickUp Insight: Anketimiz, bilgi çalışanlarının işyerlerinde günde ortalama altı bağlantı kurduklarını ortaya koy du. Bu, muhtemelen e-posta, sohbet ve proje yönetimi araçları arasında çok sayıda mesaj alışverişi anlamına gelir. Peki, tüm bu konuşmaları tek bir yerde bir araya getirebilseydiniz ne olurdu? ClickUp ile bunu yapabilirsiniz! Proje, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bunlar, sizin ve takımınızın daha hızlı ve daha akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir. Örnek, ClickUp AI'ya bir soru sormanız yeterlidir, altı kişiye ping atmanıza gerek kalmadan ihtiyacınız olanı bulacaktır!

Slack nedir?

slack aracılığıyla

Slack, takımların bağlantıda kalması için tasarlanmış gerçek zamanlı mesajlaşma ve işbirliği aracıdır. Arayüzü ve özellikleri eşzamanlı, anlık iletişim için tasarlanmıştır, bu da onu hızlı karar verme için vazgeçilmez kılar.

Slack, hantal e-posta konuları ve düzensiz iletişimi yapılandırılmış kanallar, doğrudan mesajlaşma ve sorunsuz entegrasyonlarla değiştirir. Esasen, takımların sohbet edebileceği, dosya paylaşımı yapabileceği ve verimli bir şekilde işbirliği yapabileceği merkezi bir hub sağlar.

Salesforce'un bir parçası olan Slack, hızlı tempolu bir ortamda işini yapan takımlar, özellikle de anında yanıt gerektiren takımlar için en uygun seçenektir.

Slack özellikleri

Şimdi, Slack'i gerçek zamanlı, kesintisiz iletişim için uygun kılan anahtar özelliklere bakalım.

Özellik #1: Anlık mesajlaşma ve kanallar

Slack'te takım işbirliği bir kanal ile başlar. Kanallar, ister genel ister gizli olsun, projeler, departmanlar veya belirli tartışmalar için özel alanlar olarak hizmet eder.

Mesajlar doğrudan kanallara gönderilir ve kullanıcılar, tartışmaları odaklanmış, düzenli ve takip etmesi kolay hale getirmek için mesajlar içinde konu oluşturabilir.

Slack, doğrudan mesajlar aracılığıyla bire bir konuşmaları da destekler. Bu sayede, ekip üyeleri tüm takımını dahil etmeden gerekli bilgileri gizli olarak paylaşım yapabilirler.

Özellik #2: Toplantılar ve klipler

Slack, toplantı planlamadan takımınızla hızlı sesli ve video görüşme oturumları yapma imkanı sunar. Huddles ile belgeleri, şablonları, referansları ve hatta ekranınızı gerçek zamanlı olarak paylaşım yaparak daha etkileşimli ve bağlamsal bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz.

Bir takım üyesi ulaşılamıyorsa, Clips ile video, ses veya ekran kayıtları kaydedip gönderebilirsiniz. Bu, takım üyelerinin ayrıntıları kendilerine uygun bir zamanda gözden geçirmelerini sağlarken, iletişimde hiçbir bilginin kaybolmamasını da garanti eder.

📚 Ayrıca okuyun: Uzaktan Toplantılar için En İyi Ekran Paylaşım Yazılımı

Özellik #3: Slack AI

Slack AI, kullanıcıların anında cevap bulmasına yardımcı olur. "Sayfa yükleme süresi sorunları hakkında kiminle konuşmalıyım?" veya "Dünkü tartışmanın anahtar çıkarımları nelerdi?" gibi sorular için Slack, herkese açık konuşmaları ve paylaşılan dosyaları arayarak en alakalı bilgileri ortaya çıkarır.

Akıllı özetler, konu özetleri ve gelişmiş arama özellikleri sağlayarak, kullanıcıların her mesajı okumadan uzun konuşmaları takip etmelerini sağlar. Ayrıca, Huddles sırasında not alabilir ve ş Akışı ile entegre olarak rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Slack'in /remind komutunu kullanarak herhangi bir kanalda veya direkt mesajda kişisel veya takım hatırlatıcılarını ayarlayın. Örneğin, "/remind me to check the report at 3 PM" yazdığınızda Slackbot size belirtilen saatte bir hatırlatma gönderir.

Özellik #4: Şablonlar ve Tuval

Slack'in kullanıma hazır şablonları, önceden yapılandırılmış kanallar, optimize edilmiş ş Akışları, tuval ve listelerle takımlara hızlı bir başlangıç sağlar. Bu şablonlar, proje yönetimi, işe alım ve toplantı yönetimi gibi yaygın görevleri basitleştirerek takımların kurulum yerine uygulamaya odaklanmasına yardımcı olur.

Slack Canvas, önemli bilgileri düzenlemek ve paylaşım için özel bir çalışma alanı görevi görür. Takımlar, Slack içinde doğrudan belgeler oluşturabilir, düzenleme yapabilir ve üzerinde işbirliği yapabilir. Bu yapı, birden fazla araç arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan kaynaklara erişilebilir ve kullanışlı hale getirir.

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 dolar

İş+: Kullanıcı başına aylık 18 dolar

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Twist ve Slack: Özelliklerin Karşılaştırması

Twist ve Slack, her ikisi de güçlü takım iletişim araçlarıdır, ancak işbirliğine farklı yaklaşımlar sergilerler. Twist, eşzamansız tartışmalara öncelik verirken, Slack gerçek zamanlı, hızlı işbirliği için tasarlanmıştır.

İkisi de doğası gereği daha iyi değildir; her şey, ş Akışı, iletişim beklentileri ve işinizin gerektirdiği aciliyet düzeyi dahil olmak üzere takımınızın ihtiyaçlarına bağlıdır.

Slack ve Twist'in birbirleriyle nasıl karşılaştırıldığını daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Özellik #1: İletişim stili

Bir takımın iletişim şekli, verimliliği, işbirliğini ve ş Akışı verimliliğini doğrudan etkiler. Hem Slack hem de Twist, ekiplerin etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış olsa da, farklı iş ortamlarına uygun farklı iletişim stilleri izlerler.

Twist

Twist, eşzamansız iletişim için tasarlanmıştır. Takım üyelerinin anında yanıt verme baskısı olmadan kendi hızlarında yanıt vermelerine olanak tanır. Eşzamansız işbirliğini desteklemek için Twist, kanallar içinde konu konuşmaları kullanır.

Bu yapı, tartışmaları düzenli tutar, mesaj karmaşasını azaltır ve takım üyelerinin odaklanmasını sağlar. Sürekli kesintiler yerine, takımlar önemli güncellemeleri kaçırmadan anlamlı ve düşünceli konuşmalar yaparlar.

Slack

Slack ise eşzamanlı ve eşzamansız iletişime odaklanır; Huddles, Clips, Canvases ve ş Akışı gibi gelişmiş özelliklerle anlık karar verme, gerçek zamanlı işbirliği ve hızlı ilerleyen tartışmaları destekler.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Twist, yapılandırılmış, ücretsiz dikkat dağınıklığı olmayan tartışmalar gerektiren takımlar için idealdir. Slack ise gerçek zamanlı anlık iletişim gerektiren takımlar için daha uygundur.

📚 Ayrıca okuyun: Etkili İşbirliği için Takım İletişim Stratejileri

Özellik #2: Tasarım ve Kullanıcı Arayüzü

Gününüzün çoğunu bir iletişim uygulamasında geçiriyor ya da sadece önemli güncellemeler için kullanıyor olsanız da, temiz, kullanımı kolay ve iletişimi karmaşıklaştırmayan bir araca ihtiyacınız var.

Hem Twist hem de Slack sezgisel arayüzler sunar, ancak farklı öncelikler göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Twist

Twist'in arayüzü, e-posta gelen kutusuna benzeyen bir konu yapısı etrafında oluşturulmuştur. Twist'in arayüzünün sol tarafında konular, gelen kutusu ve mesajlar görüntülenirken, sağ tarafında seçilen konu ve tüm konuşma gösterilir. Bu bölünmüş düzen, kullanıcıların bağlamı kaybetmeden tartışmaları takip etmelerine yardımcı olur.

Ayrıca, yeni çalışanları konu başlığına etiketleyebilirsiniz; böylece ayrı brifinglere gerek kalmadan geçmiş tartışmaları hızlı bir şekilde takip edebilirler. Kullanıcılar ayrıca konu başlıklarına bağlantılar, dosyalar ve referanslar ekleyerek tüm ilgili bilgileri tek bir yerde tutabilirler.

Twist ayrıca, odaklanarak iş yapmayı destekleyen sakin ve minimalist bir tasarım sunar. Bazı takımlar yoğun iş sırasında dikkatlerini dağıtan yazma göstergeleri veya çevrimiçi durumlar gibi gerçek zamanlı sohbet ipuçlarını ortadan kaldırır. Ayrıca, kullanıcılar daha rahat bir deneyim için koyu mod ve açık mod arasında geçiş yapabilirler.

Slack

Slack'in arayüzü canlı ve etkileşimlidir. Kanalları, DM'leri ve konu dizilerini tek bir görünür kenar çubuğunda toplayarak her konuşmayı elinizin altında tutar. Akıcı, gerçek zamanlı iletişime odaklandığını yansıtan, doğrudan mesaj öncelikli bir yaklaşım izler. Huddles, Clips, Canvases ve şablonlar gibi özellikler, takımların sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasına ve işbirliği yapmasına yardımcı olur.

Koyu Mod ve Açık Mod arasında geçiş yapmanın yanı sıra, kullanıcılar çalışma alanlarını kişiselleştirmek için özel temalar da oluşturabilirler.

🏆 Kazanan: Hem Slack hem de Twist temiz ve sezgisel bir arayüz sunarken, Slack kişiselleştirilmiş temaları ve düzen ayarlamalarıyla tasarım üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Özellik #3: Entegrasyonlar

Diğer uygulamalarla entegrasyonlar, görevleri yönetmeye, dosyaları paylaşmaya, önemli verilerin senkronizasyonunu sağlamaya ve iş akışlarını otomatikleştirmeye yardımcı olur. Twist ve Slack'in entegrasyonları nasıl ele aldığını daha yakından inceleyelim.

Twist

Twist, Todoist, Google Drive, GitHub, Zapier, Skype, Trello ve birkaç tane daha (tam olarak 33 tane) gibi anahtar araçlarla entegre olarak asenkron iletişimi ve sorunsuz dosya paylaşımını destekler. Minimal entegrasyonları, gereksiz karmaşıklık eklemeden yapılandırılmış ve dikkat dağınıklığı yaratmayan ş Akışıyla uyumludur.

Slack

Slack, analitik, müşteri desteği, dosya yönetimi, güvenlik ve uyumluluk gibi kategorilerde 2.400'den fazla araçla entegrasyonlar sağlar. Bu Slack entegrasyonları, takımların platformdan ayrılmadan projeleri yönetmelerine, görevleri izleme ve güncellemeleri paylaşım olanakları sunar.

🏆 Kazanan: Slack, en kapsamlı entegrasyon kitaplığını sunarak takımların işlerini kolaylaştırmasıyla kazanıyor.

Özellik #4: Özel bildirimler

İyi bir iletişim aracı, kullanıcıların önemli mesajları kaçırmamaları ve aynı zamanda sürekli dikkatlerinin dağılmasını önlemek için bildirimler üzerinde kontrol sağlamalıdır. Hem Twist hem de Slack bildirim yönetimi sunar, ancak yaklaşımları oldukça farklıdır.

Twist

Twist, yalnızca bahsetmeler, atanan görevler ve takip edilen konular için uyarılar göndererek bildirimleri basit ve dikkat dağıtıcı olmayan bir şekilde tutar.

Kullanıcılar, e-posta, mobil veya masaüstü bildirimleri arasından seçim yaparak uyarıları nasıl alacaklarını tam olarak kontrol edebilirler. Twist ayrıca kullanıcıların izin sürelerini ayarlamalarına olanak tanır. Bu süreler, kullanıcıların adlarının altında görünür, böylece ekip arkadaşları onların ne zaman tatilde, uyuyor veya yoğun bir şekilde iş yapıyor olduklarını bilebilirler.

Ayrıca, Rahatsız Etmeyin (DND) modu ve DND'yi haftalık olarak planlama seçeneği de var. Bu, takımların birbirlerinin iş saatlerine saygı duymasına yardımcı oluyor.

Slack

Slack ise bildirimlerin yönetimi üzerinde daha fazla kontrol sunar. Kullanıcılar, kanal, anahtar kelime veya doğrudan mesaj düzeyinde uyarıları özelleştirebilir ve böylece yalnızca en alakalı güncellemeleri alabilirler.

Platform ayrıca, kullanıcıların bildirimleri sessize almak ve dikkatlerini dağıtmadan odaklanmak istediklerinde profillerini "Yok" olarak ayarlamalarına veya Rahatsız Etmeyin (DND) modunu etkinleştirmelerine olanak tanır.

🏆 Kazanan: Twist dikkat dağınıklığını en aza indirirken, Slack bildirimleri yönetme konusunda daha fazla esneklik ve kontrol sunarak kullanıcıların gereksiz gürültü olmadan ihtiyaç duydukları güncellemeleri almalarını sağlayarak öne geçiyor.

Özellik #5: Arama ve mesaj geçmişi

Kullanıcılar, karmaşık konuşmaları kaydırarak zaman kaybetmeden geçmiş mesajlara, tartışmalara ve paylaşılan dosyalara anında erişebilmelidir. Hem Twist hem de Slack, kullanıcıların geçmiş mesajları geri almasına izin verir, ancak mesaj geçmişini ve aramayı farklı şekilde ele alır.

Twist

Twist'in ücretsiz planı bir aylık yorum ve mesajlara erişim sunarken, Sınırsız Plan tüm konuşma geçmişini açar.

Arama fonksiyonu, kullanıcıların konu ve mesaja göre arama yapmalarına olanak tanıyarak, konu başlıklarında gizlenmiş belirli bilgileri bulmalarına yardımcı olur. Kullanıcılar, konu başlıkları veya katılımcılar gibi kriterleri belirleyerek sonuçları daha da filtreleyebilirler. Bu gelişmiş arama fonksiyonu, sonsuz kaydırma yapmadan ilgili tartışmaları bulmayı kolaylaştırır.

Slack

Slack'in ücretsiz planı 10.000'den fazla geçmiş mesaja erişim sunarken, ücretli planları tüm konuşma geçmişini açar.

Kanallar, DM'ler ve paylaşım dosyaları arasında hızlı ve esnek arama sağlar. AI destekli öneriler, arama değiştiriciler ve filtreler sayesinde kullanıcılar, uzun sohbet geçmişlerini incelemek zorunda kalmadan belirli mesajları hızlı bir şekilde bulabilirler.

Slack ayrıca belirli bir kanal içinde içerik aramanıza ve hatta belirli kanalları aramanızdan hariç tutmanıza olanak tanır.

🏆 Kazanan: Slack, yapay zeka destekli arama, akıllı filtreler ve ücretli planlarda sınırsız mesaj geçmişine erişim ile öne çıkıyor ve geçmişteki konuşmaları, dosyaları veya güncellemeleri saniyeler içinde bulmayı kolaylaştırıyor.

📖 Daha fazla bilgi: İpuçları ve Verimlilik Hileleriyle En İyi Reddit Verimlilik Alt Forumları

Reddit'te Twist ve Slack karşılaştırması

Reddit'e giderek insanların Twist ve Slack tartışmasında hangi tarafı desteklediğini gördük. Reddit'te Twist ve Slack'i aradığınızda, birçok kullanıcı Twist'in yapılandırılmış yaklaşımının konuşmayı düzenli ve takip etmesi kolay hale getirdiğini kabul ediyor.

Bir Reddit kullanıcı, sohbet özellikleri nedeniyle Slack yerine Twist'i tercih etti

Twist'i seviyorum ve tercih ediyorum. Bu, Slack'in piyasaya çıktığı günden beri hem iş hem de iş dışı gruplar için Slack'i kullanan birinden geliyor. Twist'te en çok sevdiğim şey, grup konuşmalarının konu satırına kadar ne kadar yapılandırılmış olması.

Twist'i seviyorum ve tercih ediyorum. Bu, Slack'in piyasaya çıktığı günden beri hem iş hem de iş dışı gruplar için Slack'i kullanan birinden geliyor. Twist'te en çok sevdiğim şey, grup konuşmalarının konu satırına kadar ne kadar yapılandırılmış olması.

Başka bir Reddit kullanıcı, iş konuşmalarını odaklanmış ve düzenli tuttuğu için bu aracı övdü

Twist, anlamlı ve odaklanmış konular için çok iyidir. Slack'te insanlar çabucak konudan sapmaya ve konu dışı konuşmaya başlarlar. Twist'te bu durum daha az görülür, çünkü Twist sohbet odalarından çok konulara göre yapılandırılmıştır.

Twist, anlamlı ve odaklanmış konular için çok iyidir. Slack'te insanlar çabucak konudan sapmaya ve konu dışı konuşmaya başlarlar. Twist'te bu durum daha az görülür, çünkü Twist sohbet odalarından çok konulara göre yapılandırılmıştır.

Diğer Reddit kullanıcıları, Slack kanallarının özel tartışmalar ve hızlı açıklamalar için ne kadar iyi olduğunu paylaşım.

Slack, farklı konularda farklı odaların bulunduğu bir sohbet platformu gibidir. Ve her sohbet gibi gerçek zamanlı bir etkiye sahiptir: dün olanlar = hiç olmamış gibidir. Fikirlerin saklanması için uygun bir yer değildir. Ancak şu anda olan bir şeyi tartışmak, bir şeyden kimin sorumlu olduğunu bulmak, basit bir soruya hızlı cevap almak için yeterince iyidir.

Slack, farklı konularda farklı odaların bulunduğu bir sohbet platformu gibidir. Ve her sohbet gibi gerçek zamanlı bir etkiye sahiptir: dün olanlar = hiç olmamış gibidir. Fikirleri saklamak için uygun bir yer değildir. Ancak şu anda olan bir şeyi tartışmak, bir şeyden kimin sorumlu olduğunu bulmak, basit bir soruya hızlı cevap almak için yeterince iyidir.

ClickUp ile tanışın — Twist ve Slack'e en iyi alternatif

Slack ve Twist, takımların iletişimini sürdürmesini sağlar. Bu takım iletişim uygulamalarıyla sohbet edebilir, grup tartışmaları düzenleyebilir ve hatta görev atayabilirsiniz. Peki sonra ne olur?

Görevler bir proje yönetimi aracında yer alırken güncellemeler sohbet dizilerinde gömülü kalıyorsa, ilerlemeyi nasıl izlersiniz? Konuşmalar hızlı ilerler, ancak uygulama geride kalır.

İş ve iletişim bağlantısı kurulmadığında, boşluklar ortaya çıkar ve bu da işin dağınıklığına yol açar. Takımlar bağlamı kaybeder, güncellemeleri takip eder ve uygulamalar arasında geçiş yapmakla zaman kaybeder. Tartışmalar akış içindedir, ancak uygulama dağınık hissedilir.

İşte burada ClickUp'ın her şeyi içeren uygulama adımı devreye giriyor. Sohbet, görevler ve projeleri bir araya getirerek her şeyi tek bir yerde düzenli tutar, böylece dağınık ş akışlarına ve gereksiz sekme geçişlerine veda edebilirsiniz.

ClickUp'ın neden daha iyi bir alternatif olduğunu tartışmadan önce, anketimizden elde ettiğimiz şaşırtıcı bir bilgiyi paylaşmak istiyoruz:

ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp Sohbet

ClickUp Sohbet, sadece bir mesajlaşma aracı değildir; konuşmalarınızı iş ile bağlantılı tutar.

Takımlar, uygulamalar arasında geçiş yapmadan sohbet edebilir, güncellemeleri paylaşım yapabilir ve işlem yapabilir. Farklı platformlara dağılmış mesajlar yerine, her şey ClickUp içinde kalır, böylece tartışmalar izlenebilir görevlere dönüşür.

ClickUp Sohbet'in öne çıkan özellikleri şunlardır:

Mesajları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün : Herhangi bir mesajı tek bir tıklama ile göreve dönüştürün ve ilgili belgelere, görevlere ve sohbete bağlayın

Entegre sohbet : Bir görev, proje veya genel tartışmaya ait olsun, tüm konuşmalara tek bir merkezi konumdan erişin

Gömülü mesajlar : Sohbet, mesajınıza video, belgeler, web sayfaları ve elektronik tablo veritabanlarını gömerek tamamen bağlamsal iletişim kurmanızı sağlar

Asenkron ve senkron: Bir iletişim aracından bekleyebileceğiniz her şeyi sunar, yani sohbetler ve kanallar, doğrudan mesajlar, Klipler, konu, etkinlik akışı, hatırlatıcılar ve entegrasyonlar

Sesli ve video aramalar: Hızlı proje tartışmaları için takım üyelerinizle video ve sesli aramalar düzenleyin

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Brain

Tek bir AI aracıyla birden fazla LLM'ye erişin, web'de arama yapın ve daha fazlasını yapın

ClickUp'ın yapay zekası, akıllı otomasyon ve anlık yanıtlarla konuşmaları, görevleri ve bilgileri birbirine bağlayan bağlantı kurarak takımların çalışma şeklini dönüştürüyor. Ekibiniz, bilgi aramak, toplantıları takip etmek veya tekrarlayan işleri halletmekle zaman harcamak yerine, en önemli şeye odaklanabilir: işleri halletmek.

ClickUp'ın her köşesine yerleştirilmiş yapay zeka sayesinde daha hızlı hareket edebilir, uyumlu çalışabilir ve hiçbir şeyi kaçırmazsınız. ClickUp AI'nın öne çıkan özellikleri şunlardır:

ClickUp Brain: Konuları, mesajları ve toplantıları saniyeler içinde özetleyin. Anahtar noktaları çıkarın, yanıt taslakları hazırlayın ve şirketinizin bilgi tabanından, görevlerinden ve bağlantılı araçlarından yanıtlar alın — hepsi ClickUp'tan ayrılmadan

Çoklu LLM Erişimi ve web araması: Birden fazla büyük dil modeline (LLM) erişin veya web'de ihtiyaçlarınıza göre en doğru ve güncel AI desteğini arayın

AI Ajanları: Tekrarlayan süreçleri ve ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin. AI Ajanlarının durumları güncellemesine, hatırlatıcılar göndermesine ve rutin adımları halletmesine izin verin, böylece takımınız yüksek etkili işlere odaklanabilir.

AI Notetaker: Toplantılarda hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın. AI Notetaker aramalarınıza katılır, konuşmaları yazıya döker ve net, eyleme geçirilebilir notlar oluşturur Toplantılarda hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın. AI Notetaker aramalarınıza katılır, konuşmaları yazıya döker ve net, eyleme geçirilebilir notlar oluşturur

Her yerden AI'ya sorun: Yardıma veya cevaplara mı ihtiyacınız var? Herhangi bir sohbet, görev, belge veya projeden "AI'ya sorun" yeter. Anında özetleri alın, içerik oluşturun veya bilgi bulun

ClickUp'ta asenkron iş akışlarını yönetmek için özel Otomatik Pilot Ajanları eğitin

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın 'Catch Me Up' özelliğini kullanarak, herhangi bir kanalda son 14 gün içinde okunmamış mesajları hızlı bir şekilde özetleyebilirsiniz. Bu, her konuşmayı tek tek kaydırmadan gelişmeleri takip etmenin en hızlı yoludur.

İşlerin yapılması genellikle birden fazla takım üyesinin katkısını gerektirir. Ancak görevler karşılıklı tartışmalar gerektirdiğinde, talepler kaybolabilir ve sorumluluklar belirsiz hale gelebilir.

ClickUp Assign Comments, tartışmaları nasıl izleme altında tutuyor?

Yorum Atama : Bir görevinin bağlamında ilgili takım üyelerine yorum atayın

Sorumluluğu netleştirin : Atanan yorumlar alıcının gelen kutusunda ve görev listesinde görünür, böylece ne zaman harekete geçmeleri gerektiğini her zaman bilirler

yorumları çözme*: Atanan görev tamamlandıktan sonra, yorumları çözülmüş olarak işaretleyin, böylece çalışma alanları temiz kalır ve tartışmalar odaklanabilir

Konu bazlı tartışmalar : Konu bazlı yanıtlarla konuşmayı temiz ve odaklanmış tutar

Yorumları alıntılamak: Kesin geri bildirim veya sorular için belirli metni vurgulayın

💡 Profesyonel İpucu: Müşterilerinize veya dış işbirlikçilerinize, göreve erişimleri olduğu sürece yorumlar da atayabilirsiniz. Bu, onayları kolaylaştırmak veya uzun e-posta zincirleri olmadan hızlı geri bildirimler almak için harika bir yoldur.

ClickUp One Up #4: ClickUp Görevleri

ClickUp görevi ile takımlar arası görev tartışmalarını merkezileştirin

ClickUp görevleri, görevleri, son teslim tarihlerini, tartışmaları ve ilerleme izlemesini tek bir yerde toplayarak uygulamanın merkezinde yer alır. Dağınık yapılacak listeler ve sonsuz takip işlemleri yerine, takımlar tek bir görev içinde plan yapabilir, işbirliği yapabilir ve harekete geçebilir.

ClickUp görevleri, takımları nasıl uyumlu hale getiriyor?

özel görev durumları*: Öncelikleri belirleyin, görevlerin aciliyetini tanımlayın ve projeleri yolunda tutmak için son tarihler belirleyin

Bağımlılık görünümleri : Görevleri ve bağımlılıkları birbirine bağlayarak projenin etkisini izleme

Görevler içinde işbirliği : Görev içinde işleri tartışın, ekip arkadaşlarınızı etiketleyin ve ek dosya ekleyin

Her ş akışı için özel görev yapıları: İşleri alt görevlere, kontrol listelerine veya bağımlılıklara ayırın ve birden fazla takım üyesine atayın

👉 Şunu deneyin: Bir konuya güncelleme mi eklediniz? Mesajınızdan doğrudan bir görev oluşturun, böylece görev izlenebilir, atanabilir ve sohbette kaybolmaz.

Not: Slack ve ClickUp arasındaki tartışmaya mı kapıldınız? Karar verirken, ClickUp'ın Slack ile entegre olduğunu ve takımların doğrudan Slack konuşmalarından görevler oluşturup, hatırlatıcılar ayarlayıp, durum güncellemeleri yapabildiğini unutmayın.

ClickUp ile ş Akışlarınızı ve İletişiminizi Kolaylaştırın

Twist ve Slack, her boyuttaki iş için sağlam iletişim araçlarıdır.

Bu araçlar, takımların bağlantıda kalmasına, güncellemeleri paylaşımına ve işbirliği yapmasına yardımcı olur; ister gerçek zamanlı ister eşzamansız olsun. Ancak iletişim tek başına işi tamamlamaz.

Takımlar, görevlerin, projelerin ve tartışmaların birbiriyle bağlantılı olduğu merkezi bir sisteme ihtiyaç duyar. Bu sistem olmadan, işler birden fazla araca dağılır ve ilerlemeyi izleme ve bağlamı tek bir yerde tutma zorlaşır.

ClickUp'a kaydolun ve AI destekli sohbet, görevler, projeler ve otomasyonu bir araya getirin. Konuşmaları eyleme dönüştüren sorunsuz bir işbirliği deneyimi yaşayın.