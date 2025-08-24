2025'te Bulut Güvenlik için En İyi 10 Wiz Rakibi ve Alternatifi

Wiz görünürlük sağlamıyor ancak gerçek zamanlı düzeltme, ana bilgisayar düzeyinde telemetri veya ağ trafiği analizi konusunda yetersiz mi?

Bu eksiklikleri fark eden tek kişi siz değilsiniz.

Bulut ortamları giderek karmaşıklaşırken, güvenlik takımları riskleri belirleyen ve bunları azaltmaya yardımcı olan araçlara ihtiyaç duymaktadır.

Bu blog yazısı, eksik parçaları tamamlayan en iyi Wiz rakiplerinden bazılarını ayrıntılı olarak ele alıyor. ClickUp'ın (evet, verimlilik platformu!) verimli bulut güvenlik işbirliğini nasıl desteklediğini görmek için yazının sonuna kadar kalın. 🔐

Wiz'in rakiplerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Wiz'in en iyi alternatiflerini araştırırken, siber güvenlik proje yönetiminizdeki belirli eksiklikleri belirleyerek başlayın. Doğru çözüm, bu eksiklikleri doğrudan gidererek genel güvenlik stratejinizi güçlendirecektir. Dikkat etmeniz gereken bazı özellikler şunlardır:

Aracı tabanlı ana bilgisayar telemetri: Daha zengin adli tıp analizleri için işlem, dosya ve kayıt defteri etkinliklerini yakalamak üzere hafif aracılar kullanan Wiz rakiplerini arayın

otomasyonlu düzeltme ş akışları:* Bilet sistemleriyle entegrasyonları olan ve düzeltmeleri veya politika güncellemelerini otomatik olarak uygulayan platformlara öncelik verin

*ağ trafiği analizi: Sanal gizli bulutlarda (VPC) sürekli trafik denetimi ve anomali algılama özelliği bulunan araçları seçin

Aldatma ve honeypotlar: Saldırganları tuzağa düşürmek ve yanal hareketleri ortaya çıkarmak için yerel honeypot dağıtımı ile çözümleri değerlendirin

*gelişmiş SBOM ve tedarik zinciri taraması: Tam yazılım malzeme listesini (SBOM) harita ve yukarı akış güvenlik açıklarını işaretleyen sağlayıcıları değerlendirin

*özel gösterge paneli ve raporlama: Sürükle ve bırak bileşenleri, kişiselleştirilmiş metrikler ve beyaz etiketli raporlama ile Wiz alternatiflerini hedefleyin

yerinde ve eski sürüm destek: *Hibrit veya eski sürüm ortamlarda tek tip kapsama için hem bulut hem de yerinde ajanlara sahip bir satıcı seçin

🧠 İlginç Bilgi: 2013 yılında AWS, CIA ile 600 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayarak kamu sektöründe güvenli bulutun benimsenmesi için arayı ayarladı. Bu, şu anda hızla büyüyen GovCloud ekosisteminin başlangıcı oldu.

Wiz'in rakipleri bir bakışta

İşte tüm Wiz rakiplerini ve alternatiflerini karşılaştıran bir tablo. 📊

Araç En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma* Palo Alto Prisma Bulut Orta ölçekli ve kurumsal kuruluşlar için uçtan uca bulut güvenlik ve DevSecOps Bulut Güvenlik Durum Yönetimi (CSPM), Bulut İş Yükü Koruması (CWPP), Bulut Altyapısı Yetki Yönetimi (CIEM), AI destekli risk önceliklendirme Özel fiyatlandırma Lacework Orta ölçekli ve kurumsal kuruluşlar için poligraf davranış anomali tespiti ve tam yığın görünürlüğü Davranış tabanlı anomali tespiti, risk önceliklendirme, otomasyonlu uyumluluk kontrolleri Özel fiyatlandırma Orca Güvenlik Çoklu bulut ortamlarına sahip küçük ve orta boyutlu işler için aracısız güvenlik açığı yönetimi Bağlam açısından zengin önceliklendirme, saldırı yolu görselleştirme, SideScanning teknolojisi Özel fiyatlandırma Tenable Kurumsal müşteriler için bulut ve şirket içi ortamlarda geniş güvenlik açığı yönetimi CSPM, birleşik güvenlik açığı taraması, Altyapı Olarak Kod (IaC) güvenlik Özel fiyatlandırma Aqua Güvenlik Yazılımı Küçük ve orta boyutlu BT takımları ve konteyner güvenlik ihtiyacı olan DevOps takımları için bulut tabanlı tam yaşam döngüsü güvenlik Konteyner ve Kubernetes çalışma zamanı koruması, sunucusuz iş yükleri, CI/CD boru hattı entegrasyonları Özel fiyatlandırma Microsoft Defender for Bulut Microsoft tabanlı bulut ortamlarında orta boyutlu şirketler için güvenlik yönetimi Merkezi uyarılar, yerleşik düzenleme standartları ve raporlama, Azure entegrasyonu ile yerel CSPM ve CWP Özel fiyatlandırma Qualys Kurumsal ve büyük geliştirici takımları için ajan tabanlı ve ajansız güvenlik taraması Hibrit varlık koruması (bulut + eski sistemler), merkezi raporlama, çoklu bulut için CSPM Özel fiyatlandırma Check Point Orta ölçekli şirketler ve kurumsal müşteriler için entegre güvenlik ve durum yönetimi CSPM, bulut tabanlı tehdit önleme, sunucusuz güvenlik, üçüncü taraf API destek Özel fiyatlandırma Sysdig Küçük ve orta ölçekli şirketler için Kubernetes ağırlıklı DevSecOps operasyonları EBPF ile olay adli tıp, gerçek zamanlı tehdit algılama, güvenlik açığı önceliklendirme Özel fiyatlandırma Snyk Büyük geliştirici takımları ve kurumsal müşteriler için kod, konteyner ve IaC için geliştirici odaklı güvenlik Shift-left güvenlik, geliştirici odaklı ş Akışı, CI/CD entegrasyonları, Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 25 $'dan başlar

En İyi 10 Wiz Rakibi ve Alternatifi

Şimdi, en iyi Wiz rakiplerini daha ayrıntılı olarak inceleyelim. 👇

1. Palo Alto Prisma Cloud (Uçtan uca bulut güvenlik ve DevSecOps entegrasyonlar için en iyisi)

palo Alto Networks aracılığıyla

Palo Alto Networks'teki Prisma Cloud, koddan buluta kadar uygulamaların yaşam döngüsü boyunca korumak için tasarlanmış kapsamlı bir Bulut Tabanlı Uygulama Koruma Platformu (CNAPP)dır.

Makine öğrenimi, gelişmiş analitik ve Precision AI'yı bir arada kullanarak altyapıyı, uygulama kodunu ve iş yüklerini sürekli olarak tarar ve yanlış yapılandırmaları, politika ihlallerini ve aktif tehditleri tespit eder.

Ayrıca, Cortex XDR ve WildFire dahil olmak üzere Palo Alto'nun daha geniş güvenlik ekosistemiyle entegrasyonlar sayesinde, birleşik bir güvenlik stratejisi oluşturmak daha kolay hale gelir.

Palo Alto Prisma Bulut'un en iyi özellikleri

Yanlış yapılandırmaları, sapmaları ve politika ihlallerini tespit etmek için bulut güvenlik durumu yönetimi (CSPM) kullanarak sağlayıcılar arasında altyapıyı güvence altına alın

VM'ler, sunucusuz ve Kubernetes ortamları için aracısız tarama dahil olmak üzere bulut iş yükü koruması (CWP) ile iş yüklerini ve kapsayıcıları koruyun

Entegre kod güvenlik, IaC tarama, yazılım bileşimi analizi ve çalışma zamanından önce gizli bilgilerin algılanması ile CI/CD boru hatlarınızı güçlendirin

Çoklu bulut ve hibrit ortamlarda varlıklarınız üzerinde derinlemesine görünürlük ve kontrol elde edin

Palo Alto Prisma Bulut sınırları

Özellikle Palo Alto araçlarıyla önceden deneyiminiz yoksa, karmaşık ve zaman alıcı bir ilk kurulum gerektirir

Özellikle gelişmiş kullanım örnekleri ve gerçek dünya dağıtım örnekleri için dokümantasyon eksiklikleri

Palo Alto Prisma Bulut fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Palo Alto Prisma Bulut puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (390+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Palo Alto Prisma Bulut hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde bu Wiz rakibi hakkında şunlar söyleniyor:

Prisma Access'in en beğendiğim özelliği, konumdan bağımsız olarak tüm kullanıcılara tutarlı, bulut tabanlı güvenlik sağlayıcılığıdır. Cortex ve Panorama gibi diğer Palo Alto Networks araçlarıyla entegrasyonları, merkezi bir gösterge panelinden güvenlik durumunu yönetmeyi ve izlemeyi kolaylaştırır.

🔍 Biliyor muydunuz? 1990'ların başında, web siteleri çoğunlukla HTTP idi. Netscape, tarayıcı trafiğini şifrelemek için HTTPS'yi 1994 yılında piyasaya sürdü ve web güvenlik konuşmaları başladı.

2. Lacework (Uyum gereksinimleri olan bulut ortamları için en iyisi)

lacework aracılığıyla

Lacework FortiCNAPP, yanlış yapılandırmaları analiz ederken veya müşteri bilgilerini güvenli bir şekilde nasıl depolayacağınızı belirlerken, takımların bulut risk sinyallerini gerçek zamanlı tehdit algılama ile bağlantı kurmasına yardımcı olur. Tüm bulut ortamınızda güvenlik açıkları, yanlış yapılandırmalar ve aktif tehditler hakkında kesintisiz bir görünüm oluşturur.

AWS, Azure ve Google'ın bulut platformlarında yerel destek sunan platform, faaliyetleri sürekli olarak analiz ederek fidye yazılımı, kripto madenciliği ve kimlik bilgilerinin ele geçirilmesinin erken belirtilerini ortaya çıkarır.

Lacework'ün en iyi özellikleri

Davranış anormalliklerini ve tehdit modellerini ortaya çıkaran Polygraph® Veri Platformu ile sıfırıncı gün saldırılarını erken tespit edin

CIEM ile kimlik risklerini ortaya çıkarın. CIEM, izinleri puanlar ve bulutlar genelinde aşırı ayrıcalıklı rolleri işaretler

Yanlış yapılandırmalar, güvenlik açıkları ve politika ihlalleri hakkında otomatik içgörülerle düzeltme işlemlerini basitleştirin

Entegre IaC Güvenlik, SAST ve yazılım bileşimi analizi (SCA) ile sola kaydırın ve dağıtımdan önce sorunları yakalayın

Çeşitli endüstri standartları için uyumluluk kontrollerini ve raporlamayı otomasyon ile gerçekleştirin

Lacework sınırları

Gerçek zamanlı düzeltme izleme özelliği yoktur; kapalı sorunların kaybolması 24 saatten fazla sürer

Kullanıcılar uyarı yapılandırmasını zor buluyor ve Slack, Datadog, SIEM araçları ve bilet platformlarıyla daha iyi entegrasyonlar istiyor

Lacework fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Lacework puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (380+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Orca Güvenlik (Çoklu bulut ortamlarında hızlı dağıtım için en iyisi)

orca Güvenlik aracılığıyla

Orca Güvenlik, takımlara bulut ortamlarının her katmanına derinlemesine görünürlük sağlar. Ajan yükleme zahmeti olmadan, yanlış yapılandırmalar, açık API'ler, kimlik sorunları ve güvenlik açıkları gibi riskleri otomatik olarak ilişkilendirerek en kritik tehditleri ortaya çıkarır.

Bu araç, gerçek zamanlı telemetri, profesyonel iletişim, gelişmiş risk önceliklendirme ve kapsamlı uyumluluk desteğini tek bir arayüzde birleştirir.

"Toksik kombinasyonlara" odaklanması, takımların gerçekten önemli olan %1'lik uyarıları önceliklendirmesine yardımcı olur ve bulut güvenlik araçlarıyla sıklıkla ilişkili gürültüyü ortadan kaldırır.

Orca Güvenlik'in en iyi özellikleri

SideScanning™ ile ajansız tarama uygulayarak iş yükleri, riskler ve yapılandırmalar hakkında anında görünürlük elde edin

Çalışma zamanı koruması için Orca Sensor 'u etkinleştirin ve hafif, çekirdek düzeyinde gözlemlenebilirlik özelliği sayesinde gerçek zamanlı algılama ve inceleme yapın

CIS Benchmarks, PCI DSS, HIPAA ve SOC 2 dahil olmak üzere 100'den fazla kullanıma hazır düzenleyici çerçeve kullanarak uyumluluğu büyük ölçekte uygulayın

Operasyonel maliyetleri ve üretim ortamları üzerindeki performans etkisini azaltın

Orca Güvenlik sınırları

Aracısız tarama, aracı tabanlı Wiz rakiplerine kıyasla daha derin çalışma zamanı bilgilerini kaçırabilir

Güçlü shift-left yetenekleri yoktur. Geliştirici ş Akışı için bilinen IDE/CLI entegrasyonları yoktur

Orca Güvenlik fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Orca Güvenlik derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Orca Güvenlik hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı Capterra'da şu yorumu paylaşım yaptı:

Orca, VMS için ajanssız bir yaklaşımdır. Bu, kullanıcı etkisi veya performans düşüşü olmadığı anlamına gelir. Operasyon takımınız ajans dağıtımını yönetmek zorunda kalmaz, ayrıca yükseltmeleri/kesinti sürelerini yönetmek zorunda da kalmaz. […] Ürün oldukça yenidir ve bu iyileştirmelerin çoğu üzerinde iş yapılmaktadır.

Orca, VMS için ajanssız bir yaklaşımdır. Bu, kullanıcı etkisi veya performans düşüşü olmadığı anlamına gelir. Operasyon takımınız ajans dağıtımını yönetmek zorunda kalmaz, ayrıca yükseltmeleri/kesinti sürelerini yönetmek zorunda da kalmaz. […] Ürün oldukça yenidir ve bu iyileştirmelerin çoğu üzerinde iş yapılmaktadır.

🧠 İlginç Bilgi: "Sıfır güven" kavramı, kuruluşların hiçbir ağa ön tanımlı olarak güvenmemesi gerektiğini savunan Forrester analisti John Kindervag tarafından ortaya atılmıştır. Bu fikrin yaygınlaşması on yıldan fazla sürmüş (ve bazı acı verici güvenlik ihlalleri yaşanmıştır).

4. Tenable (Birleşik güvenlik açığı taraması için en iyisi)

tenable aracılığıyla

Tenable, amiral gemisi maruz kalma yönetimi platformu Tenable One ile hibrit ve çoklu bulut ortamlarının güvenliğini sağlamaya yönelik konsolide bir yaklaşım sunar. Tenable, güvenlik açıklarını, yanlış yapılandırmaları ve kimlik sorunlarını ayrı sorunlar olarak ele almak yerine, tüm saldırı yüzeyinizdeki risklerin öncelik sırasına göre görünümü sağlamak için bağlantıları kurar.

FedRAMP onaylı çözümleri desteklemesi sayesinde, devlet kurumları ve sıkı düzenlemelere tabi ortamlar için güvenilir bir seçimdir. Bu araç, just-in-time (JIT) erişim, otonom yama uygulama ve yapay zeka katmanlı analitik gibi özelliklere de sahiptir.

Tenable'ın en iyi özellikleri

Active Directory ve Entra ID'de yanlış yapılandırmaları ve riskli erişimleri tespit eden Tenable ID Exposure ile kimlik boşluklarını kapatın

Tenable Patch Management ile düzeltme işlemlerini hızlandırın. Bu çözüm, güvenlik açıklarını doğru yamalara otomatik olarak eşleştirir ve otonom yama uygulaması gerçekleştirir

Gereksiz bulut izinlerini kısıtlamak için Tenable CIEM ve JIT erişimi kullanarak en az ayrıcalık ilkesini uygulayın

Güvenlik kontrollerini DevOps yaşam döngüsüne sorunsuz bir şekilde entegre edin

Tenable sınırları

Disk alanını kaplayan geçmiş tarama sonuçlarını otomatik olarak silmek için yerleşik bir yol yoktur

Güvenlik açığı ve duruş yönetimi konusunda güçlü olmakla birlikte, çalışma zamanı koruma özellikleri, uzman CNAPP sağlayıcılarınınkinden daha az olgun olabilir

Bazen kritik olmayan sorunları işaretleyerek güvenlik takımlarının iş yükünü artırır

Tenable fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Tenable derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (250+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Aqua Güvenlik Software (Konteyner güvenlik ihtiyacı olan DevOps takımları için en iyisi)

aqua Güvenlik Software aracılığıyla

Aqua Güvenlik, modern uygulamaların geliştirme ve dağıtımdan çalışma zamanına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca güvenliğini sağlar. Gerçek zamanlı denetimleri ve shift-left taraması, güvenlik takımlarının güvenlik açıklarını erken tespit etmesini ve çevik geliştirme süreçlerini yavaşlatmadan aktif tehditlere hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlar.

Bu Wiz alternatifi, dağıtım ve kapsama alanında esneklik sağlamak için ajansız ve ajans tabanlı yöntemlerin bir kombinasyonunu kullanır. Hibrit ve çoklu bulut ortamlarında kod, altyapı ve iş yükü güvenliğinin birleştirilmesini sağlar.

Aqua Güvenlik Software'in en iyi özellikleri

Evrensel Kod Tarama özelliğini kullanarak tüm kaynak kodlarda ve kayıt defterlerinde güvenlik açıklarını, gizli bilgileri, IaC yapılandırma hatalarını ve kötü amaçlı yazılımları tespit edin

Farklı boru hatlarına göre uyarlanmış güvence politikalarını uygulamak için Kabul Kapıları oluşturun ve üretim aşamasına geçmeden uyumlu olmayan iş yüklerini durdurun

Kubernetes Güvence Politikaları'nı uygulayarak, güvenlik yönetişimi için açık politika aracısı (OPA) ve Rego kurallarını kullanarak çalışma zamanı denetimlerini uygulayın

Aqua Güvenlik Yazılım sınırları

Maven ve npm paketleri gibi belirli artefakt türlerini tarama için destek yoktur

Özellikle görüntü arama ve otomasyon kullanım durumları için sınırlı API yetenekleri

Aqua Güvenlik Software fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Aqua Güvenlik Yazılımı derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Aqua Güvenlik Yazılımı hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İşte gerçek bir kullanıcının kısa yorumu:

Kolay dağıtım, hoş kullanıcı arayüzü, CI/CD entegrasyon seçenekleri, iyi bir gösterge paneli ve bizim için anahtar özelliklerden biri, diğer birçok ticari araçta bulunmayan Kubernetes güvenlik özelliğidir. Ancak lisanslama modeli olasılıkla Aquasec'in uzun vadeli planına uygundur ve uzun vadeli tam kapsamlı bir çözüme karar vermeden önce konteyner güvenliğini denemek isteyen müşteriler için bazı kısa vadeli/düşük hacimli fiyatlandırma modelleri de düşünülmelidir.

Kolay dağıtım, hoş kullanıcı arayüzü, CI/CD entegrasyon seçenekleri, iyi bir gösterge paneli ve bizim için anahtar özelliklerden biri, diğer birçok ticari araçta bulunmayan Kubernetes güvenlik özelliğidir. Ancak lisanslama modeli olasılıkla Aquasec'in uzun vadeli planına uygundur ve uzun vadeli tam kapsamlı bir çözüme karar vermeden önce konteyner güvenliğini denemek isteyen müşteriler için bazı kısa vadeli/düşük hacimli fiyatlandırma modelleri de düşünülmelidir.

🧠 İlginç Bilgi: Bu kavram daha önce de vardı, ancak Google CEO'su Eric Schmidt 2006 yılında bir konferansta"bulut bilişim" ifadesini kullandı. O andan itibaren bu kavram yaygınlaşmaya başladı (ve güvenlik endişeleri de).

6. Microsoft Defender for Cloud (Microsoft tabanlı bulut ortamları için en iyisi)

microsoft Defender for Bulut aracılığıyla

Microsoft Defender for Bulut, güvenlik durumu yönetimi, iş yükü koruması ve DevSecOps özelliklerini bir araya getirir.

Microsoft Defender Extended Detection and Response (XDR) sayesinde, kuruluşlar bulut altyapısından elde edilen içgörüleri uç noktalardan gelen uyarılar ve kullanıcı kimlikleriyle bağlantı kurarak daha geniş bir tehdit tablosu oluşturabilir.

Güvenlik Puanı özelliği, kuruluşlara zaman içinde genel güvenlik durumlarını izleme ve iyileştirmek için net bir ölçüt sağlar. Ayrıca Bulut Güvenlik Explorer ile potansiyel saldırı yollarını modelleyebilir ve iş birimleri genelinde yönetişim kuralları uygulayabilirsiniz.

Microsoft Defender'ın en iyi özellikleri

Microsoft Azure platformuyla sorunsuz, yerel entegrasyonlardan yararlanın

Saldırı Yolu Analizi ve etkileşimli Bulut Güvenlik Gezgini 'ni kullanarak yanal hareket yollarını ve zayıf noktaları belirleyin

Defender for Sunucular, Container ve Depolama'yı uygulayarak altyapıyı, verileri ve uygulamaları güvenlik altına alarak hibrit ve çoklu bulut iş yüklerini koruyun

Microsoft Entra İzin Yönetimi 'ni kullanarak herhangi bir bulutta kullanıcılar, uygulamalar ve hizmetler genelinde aşırı izinleri tespit edin ve düzeltin

SIEM ve güvenlik orkestrasyonu, AI ş Akışı otomasyonları ve yanıt (SOAR) araçlarıyla tehditleri hızlı bir şekilde ilişkilendirin ve bunlara göre hareket edin, böylece sorunların giderilme süresini kısaltın

Microsoft Defender sınırları

Kullanıcılar, aşırı bildirimler ve yanlış pozitifler nedeniyle sık sık uyarı yorgunluğu yaşadıklarını bildiriyor

Bu Wiz rakibi, sıfırıncı gün saldırılarını veya gizli imzaları olan kötü amaçlı yazılımları tespit etmekte zorlanıyor ve bu da kritik tehdit senaryolarında güveni sınırlıyor

Fiyatlandırma ve lisanslama modeli, özellikle çoklu bulut dağıtımlarında, anlaşılması ve tahmin edilmesi karmaşık olabilir

Microsoft Defender fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Microsoft Defender derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? DevSecOps'un ilk başarılarından biri Netflix'in açık kaynaklı araçlarından geldi. Netflix, 2010'larda Security Monkey ve Stethoscope'u piyasaya sürerek CI/CD boru hatlarına güvenlik entegrasyonu fikrinin öncüsü oldu ve otomatik CSPM araçlarının ve Wiz'in rakiplerinin geleceğini etkiledi.

7. Qualys (Hibrit varlık koruması için en iyisi)

qualys aracılığıyla

Qualys, Enterprise TruRisk™ Platformu ile varlık görünürlüğü, güvenlik açığı yönetimi, uyumluluk ve düzeltme işlemlerini tek bir sorunsuz sistemde birleştirerek siber güvenliğe bütünleşik bir yaklaşım sunar. Wiz'in rakibi, milyarlarca veri noktası arasında yüksek hızlı telemetri ve akıllı korelasyon sağlar.

Platform, hafif Cloud Agents ve ajansız tarayıcılar kullanarak bulut iş yükleri, konteynerler ve altyapı için kapsamlı görünürlük ve güvenlik değerlendirmesi sağlar. Qualys TotalCloud, CNAPP ve uygulama riski için TotalAppSec'in piyasaya sürülmesiyle Qualys, korumayı tüm yığın boyunca genişletir.

Platform, IaC güvenlik, Kubernetes çalışma zamanı koruması ve hatta GenAI dağıtımları için LLM güvenliğini destekler.

Qualys'in en iyi özellikleri

Çok sayıda güvenlik ve uyumluluk fonksiyonunu tek bir platformda birleştirin

TruRisk Eliminate™ 'i kullanarak yama uygulama, izolasyon veya azaltma ş Akışı aracılığıyla CISA KEV'ler ve fidye yazılımı riskleri gibi kritik güvenlik açıklarını giderin

IaC şablonlarını yanlış yapılandırmalar için sürekli tarayın ve SaaS uygulamalarını ayrıcalık kötüye kullanımı ve uyumluluk sorunları açısından izleyin

Qualys Akış ile yanıtları kolaylaştırın ve kodsuz/az kodlu bir motor kullanarak otomatik düzeltme ş Akışları oluşturun

Qualys sınırları

Gösterge paneli sezgisel değildir, bu da yeni kullanıcılar için gezinmeyi ve görevleri gerçekleştirmeyi zorlaştırır

Algılama güçlü olmakla birlikte, yama dağıtımı ve düzeltme özellikleri diğer Wiz rakiplerine göre o kadar sorunsuz veya verimli değildir

Entegre uygulamaların tamamını yönetmek, eğitim ve yapılandırma için önemli bir yatırım gerektirebilir

Qualys fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Qualys derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (240+ yorum)

Capterra: 4/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Qualys hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Genel olarak, ürün kullanıcı dostudur, güçlü güvenlik açığı taraması sunar ve geniş bir yazılım güncelleme kitaplığına sahiptir. Eğitim video ve destek de mevcuttur.

Genel olarak, ürün kullanıcı dostudur, güçlü güvenlik açığı taraması sunar ve geniş bir yazılım güncelleme kitaplığına sahiptir. Eğitim video ve destek de mevcuttur.

8. Check Point (Entegre güvenlik ve durum yönetimi için en iyisi)

check Point aracılığıyla

Check Point'in amiral gemisi Quantum Security Gateways ve CloudGuard çözümleri, ağlar, iş yükleri ve uzaktan erişim noktaları genelinde derin koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Uç nokta koruması için Harmony Endpoint , EPP (Uç Nokta Koruma Platformu), EDR (Uç Nokta Algılama ve Yanıt) ve XDR (Genişletilmiş Algılama ve Yanıt) özelliklerini tek bir hafif müşteride sunarak uçtan buluta kadar kapsamlı görünürlük ve kontrol sağlar.

Takımların tutarlı güvenlik politikaları uygulamasını ve altyapıdan uygulamalara kadar tüm bulut ayak izlerinde gelişmiş siber saldırılara karşı koruma sağlamasını sağlar.

Check Point'in en iyi özellikleri

60'tan fazla makine öğrenimi motoru ve küresel tehdit istihbaratı uygulayarak sıfır gün saldırıları da dahil olmak üzere gelişmiş saldırıları tespit edin ve blokleyin

Kullanıcıları, uygulamaları, cihazları ve bulut ağlarını tek bir merkezi konsoldan ayrıntılı kural uygulamalarıyla yönetin

Harmony SASE ile uzaktaki çalışanları koruyun ve uygulama başına erişim, cihaz durum kontrolleri ve tam ağ bağlantısı ile Sıfır Güven politikaları sağlayın

SOC yazılımıyla kolayca bağlantı kurun ve kapsamlı üçüncü taraf API desteği ile tehditleri otomatik olarak azaltın

Check Point sınırları

Yapılandırma, özellikle özel BT personeli olmayan küçük takımlar için zaman alıcı olabilir

Tam taramalar ve sanal alan, özellikle düşük özellikli makinelerde performansı yavaşlatabilir

Check Point fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Check Point puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Sysdig (Kubernetes ağırlıklı DecSecOps operasyonları için en iyisi)

sysdig aracılığıyla

Sysdig, gerçek zamanlı algılama, bağlamsal risk bilgileri ve derin çalışma zamanı görünürlüğünü önceliklendiren ve aynı zamanda sağlam veri güvenlik önlemleri uygulayan takımlar için tasarlanmış bulut tabanlı bir uygulama koruma platformudur.

Çoklu bulut desteği ve yönetilen Prometheus izleme özelliği, bağlam değiştirmeden altyapınız genelinde uçtan uca görünürlük sağlar.

Güvenlik, uyumluluk ve performans izlemeyi bir araya getiren Sysdig, takımların bir olayın tüm bağlamını anlamasına yardımcı olur. Anahtar farkı, güvenlik açığı bulunan paketin çalışma sırasında gerçekten kullanılıp kullanılmadığına göre güvenlik açıklarına öncelik verme özelliğidir. Bu sayede takımlar, düzeltme çabalarına odaklanabilir

Sysdig'in en iyi özellikleri

Statik Ortak Güvenlik Açıkları ve Tehditleri (CVE) listeleri yerine aktif olarak istismar edilen veya ulaşılabilir risklere odaklanın

Canlı sistem verilerini ve davranış bağlamını kullanan bulut algılama ile şüpheli davranışları ortaya çıkarın

Sysdig Monitor'ün ayrıntılı kullanım izleme özelliğini kullanarak özel metrik maliyetlerini azaltın ve az kullanılan kaynakları ortadan kaldırın

Ayrıntılı adli tıp ve denetim izleri ile olaylara müdahaleyi hızlandırın

Sysdig sınırları

CSPM senaryolarında, özellikle AWS ortamlarında, yanal hareket algılama sınırdır

Yerinde dağıtımlar önemli miktarda depolama kaynağı gerektirebilir

En güçlü olduğu alanlar çalışma zamanı güvenlik ve konteynerlerdir; CNAPP ürününün diğer alanları rakiplerine göre daha az gelişmiş olabilir

Sysdig fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sysdig puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Sysdig hakkında ne diyor?

G2 incelemesi bunu şöyle özetlemiştir:

Sysdig, testi birkaç dakika içinde algıladı ve bize uyarı verdi, rakip ise saatler sürdü. O anda Sysdig'in bizim için daha iyi bir seçenek olacağını anladık. Bulut ve ana bilgisayar tehditlerini hızlı bir şekilde algılama, uyarı verme, önceliklendirme ve araştırma yeteneklerinin yanı sıra, genel güvenlik durumumuzu iyileştiren bir dizi ek özelliğe de sahibiz.

Sysdig, testi birkaç dakika içinde algıladı ve bize uyarı verdi, rakip ise saatler sürdü. O anda Sysdig'in bizim için daha iyi bir seçenek olacağını anladık. Bulut ve ana bilgisayar tehditlerini hızla algılama, uyarı verme, önceliklendirme ve araştırma yeteneklerinin yanı sıra, genel güvenlik durumumuzu iyileştiren bir dizi ek özelliğe de sahibiz.

🧠 İlginç Bilgi: IBM'in 2024 Veri İhlali Maliyet Raporu'na göre, güvenlik AI ve otomasyonunu kapsamlı bir şekilde uygulayan kuruluşlar, uygulamayan kuruluşlara kıyasla ihlalle ilgili maliyetlerde ortalama 2,2 milyon dolar tasarruf etti.

10. Snyk (Shift-left güvenlik ve geliştirici odaklı ş Akışı için en iyisi)

snyk aracılığıyla

Snyk, hızlı tempolu, bulut tabanlı geliştirme ş Akışlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan, uygulama güvenliğine modern bir yaklaşım sunan, geliştiricilere odaklı bir güvenlik platformudur.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün tamamında güvenlik açıklarını tespit eden ve gideren AI destekli güvenlik platformu ile öne çıkıyor. Wiz alternatifinin çekirdek motoru olan DeepCode AI, akıllı ve açıklanabilir düzeltme işlemlerini gerçekleştirerek takımların GenAI araçları ve açık kaynak kütüphaneleri tarafından ortaya çıkan potansiyel risklerin önüne geçmesine yardımcı oluyor.

Snyk'in en iyi özellikleri

Snyk IaC güvenliği ile bulut ortamlarındaki yapılandırma sapmalarını bulun ve düzeltin; geliştirme araçlarınızda doğrudan satır içi düzeltme sağlayın

Tek tıklamayla çekme talepleri, gerçek zamanlı izleme ve lisans uyumluluk kontrolleri ile açık kaynak risk yönetimini otomasyon edin

Güvenliği mevcut geliştirici araçlarına ve ş Akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre edin

Snyk AppRisk'i kullanarak riskleri iş bağlamıyla ilişkilendirin, yüksek etkili güvenlik açıklarını önceliklendirin ve AppSec kapsamını izleme

Snyk sınırları

Yerinde dağıtım seçeneklerinin olmaması, sıkı altyapı politikaları olan kuruluşlar için esnekliği sınırlıyor

Araç, CLI aracılığıyla eksik SBOM verileri oluşturur ve kullanıcıları üçüncü taraf araçlara veya diğer Wiz rakiplerine güvenmeye zorlar

Snyk fiyatlandırması

Ücretsiz

takım: *Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Snyk derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? 2019 yılında, Capital One'ın AWS kurulumundaki yanlış yapılandırılmış bir güvenlik duvarı, eski bir AWS çalışanının 100 milyondan fazla özel müşteri kaydına erişmesine izin verdi. Bunun temel nedeni neydi? Sunucu tarafında istek sahteciliği (SSRF) güvenlik açığı, Wiz'in rakiplerinin şu anda özellikle dikkat çektiği bir konu.

Wiz'in rakipleriyle riskleri belirlemek sadece ilk adımdır. Asıl zorluk bundan sonra gelir: yanıtları organize etmek, görevleri doğru takımlara atamak ve ilerlemeyi izleme.

İşte burada ClickUp adım atıyor, bir güvenlik tarayıcısı olarak değil, tarama sonrasında gerçekleşen her şeyi koordine eden bir komut merkezi olarak. ClickUp'ın temelini, düzeltme çabalarını planlamak, ilerlemeyi izlemek, belgeleri yönetmek ve gerçek zamanlı iletişim kurmak için merkezi bir platform sunan ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı oluşturur.

Büyük ölçekte çalışan BT ve güvenlik takımları için ClickUp'ın BT ve PMO Çözümü, PMO takımlarının hizmet talebi alımını standartlaştırmasına, SLA odaklı eskalasyonları otomasyonlaştırmasına ve kurumsal düzeyde kontrollerle portföyler genelinde kaynak kullanımına ilişkin görünürlük sağlamasına olanak tanır.

ClickUp'ın operasyonel yaşam döngüsü boyunca Wiz rakiplerini nasıl tamamladığını inceleyelim. 🔄

Uyarıları görevlere dönüştürün

Sorunlar tespit edildikten sonra, eyleme geçirilebilir bir ş Akışına dahil edilmeleri gerekir.

ClickUp Forms, her bir güvenlik açığını ClickUp görevlerinde bir görev haline getirerek, ciddiyet, etkilenen sistemler ve hedef gibi ayrıntılarla birlikte eyleme geçirilebilir hale getirir. Bu, izleme ve önceliklendirme için tutarlı meta veri yakalama sağlar.

ClickUp Formları ile veri girişini basitleştirin ClickUp Formları ile BT hizmet alımını kolaylaştırın

Sorunlar ortaya çıktığında, ClickUp Multiple Assignees ve ClickUp Özel Alanlar, düzeltme işlemlerini baştan sona kolayca atayabilir, düzenleyebilir ve izleme yapabilirsiniz.

📌 Örnek: Güvenlik takımı bir sorunu bildirmek için bir form doldurur ve ClickUp'ta "Ağ" veya "Uyumluluk" gibi önceden tanımlanmış Özel Alanlar içeren bir görev otomatik olarak oluşturulur. Daha da iyisi? Hem ağ mühendisi hem de uyumluluk sorumlusu aynı anda bu görev üzerinde iş yapmak üzere atanabilir.

Manuel işleri azaltın

ClickUp otomasyonları, verimliliğe yeni bir boyut kazandırır. ClickUp'ın sezgisel if-then oluşturucusu ile görevler, önem derecesine göre otomatik olarak atanabilir, beklemede kaldığında üst düzeye taşınabilir veya manuel aktarım olmadan ş akışları arasında taşınabilir.

Ş Akışı otomasyonuna ilişkin birkaç örnek:

Bir güvenlik açığı açıldığında görevleri otomatik olarak atama

Son teslim tarihlerinden önce tetikleyici gönderme

Çözülmemiş olayları paydaşlara iletme

ClickUp Otomasyonları ile BT çözümlerini hızlandırın

📌 Örnek: Kritik bir güvenlik açığı tespit edildiğinde, otomasyon, açığın ciddiyetine göre görevi güvenlik sorumlusuna anında atayabilir, doğru önceliği uygulayabilir ve son teslim tarihi ayarlayabilir. Görev 48 saat sonra hala çözülmemişse, otomatik olarak CISO'ya iletilebilir.

İşte sohbet edin

Düzeltme işlemi başladığında, güncellemeler her yönden gelebilir.

ClickUp Sohbet kullanarak düzeltme görüşmelerini odaklı ve eyleme geçirilebilir hale getirin

ClickUp sohbet, bu konuşmaları işin yapıldığı yerde, görevlerin, belgelerin ve zaman çizelgelerinin yanında tutar. Konuşmalar tek bir tıklama ile görevlere dönüştürülebilir, uygun şekilde etiketlenebilir ve denetim günlüklerini bozulmadan korumak için tam bağlamında saklanabilir.

📌 Örnek: Yüksek riskli bir güvenlik açığı tespit edildi ve düzeltme işlemi ilerliyor. Güvenlik sorumlusu, proje sohbete hızlı bir güncelleme ekler, mühendisi etiketler ve görevini doğrudan mesaja bağlar. Düzeltme için takip gerekiyorsa, bu mesaj anında yeni bir göreve dönüştürülebilir ve atananan kişi, son tarih ve güvenli işbirliği aracında paylaşılan tüm dosyalar yeni göreve aktarılır.

Yoğun işleri yapay zekaya bırakın

ClickUp Brain ile önemli soruların yanıtlarını alın ve sonraki adımları otomatik olarak oluşturun

AI destekli asistanınız ClickUp Brain, devam eden görev etkinliklerini, yorumları, belgeleri ve sohbet geçmişini kullanarak eyleme geçirilebilir içgörüler sunar. Şu şekilde yardımcı olur:

Düzeltme konuları özetleyen kısa durum güncellemeleri veya paydaş raporları

Sohbet veya belge tartışmalarından otomatik takip görevleri oluşturma

Manuel not almadan toplantı özetleri ve eylem listeleri hazırlayın

"Yüksek önem dereceli uyarılar için hangi düzeltmeler hala beklemede?" gibi bağlamsal soruları yanıtlayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

bulut güvenlik belgelerini depolayın ve bağlayın: *SOP'larınızı, uyumluluk kontrol listelerinizi ve olay günlüklerinizi ClickUp belgelerinde , ilgili görevler ve zaman çizelgeleriyle bağlantılı olarak saklayın

*toplantıları kaydedin ve özetleyin: ClickUp AI Notetaker ile canlı toplantılardaki kararları ve eylem öğelerini kaydedin

*15'ten fazla proje görünümünde güvenlik biletlerini izleme: ClickUp Görünümlerini kullanarak Liste, Pano, Gantt, Takvim ve daha fazlasıyla denetimleri, hizmet taleplerini ve iç güvenlik açıkları değerlendirmelerini yönetin

*bT performansını görselleştirin: ClickUp Gösterge Paneller inde 50'den fazla kartı kullanarak güvenlik portföyünüzdeki bütçeleri, zaman çizelgelerini, personel dağılımını ve tamamlanma oranlarını izleyin

*tekrarlanabilir güvenlik ş Akışlarını standartlaştırın: BT hizmet yönetimi, sızma testi planlaması veya politika incelemeleri için proje yönetimi şablonlarıyla projeleri hızlı bir şekilde başlatın

rol tabanlı izinlerle sorumlulukları atayın: *Hassas güvenlik görevlerini ve ş Akışlarını kimlerin görünüm, düzenleme veya yürütebileceğini kontrol edin

otomatik destek için AI Ajanlarını etkinleştirin: *ClickUp AI Ajanlarının çözülmemiş sorunları ortaya çıkarmasına, soruları yanıtlamasına ve düzeltme işlemlerinin devam etmesi için otomatik olarak görevler oluşturmasına izin verin

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi özetliyor:

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, özelleştirilebilirliği ve esnekliği. Farklı takımlar (pazarlama ve web geliştirme gibi) için özel ş akışları oluşturmak, belirli proje ayrıntılarını izlemek için özel alanlar kullanmak veya tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirmek gibi her şeyi ClickUp ile tam olarak ihtiyaçlarımıza göre uyarlayabiliyorum. Her şeyi tek bir yerde tutarak, proje yönetimi ve takımlar arası iletişimi sorunsuz hale getiriyor. Ayrıca, entegrasyonlar ve otomasyonlar bize çok zaman kazandırarak, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamızı sağlıyor.

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, özelleştirme ve esnekliği. Farklı takımlar (pazarlama ve web geliştirme gibi) için özel ş akışları oluşturmak, belirli proje ayrıntılarını izleme için özel alanlar kullanmak veya tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirmek gibi, ClickUp her şeyi tam ihtiyaçlarımıza göre uyarlayabilmemizi sağlıyor. Her şeyi tek bir yerde tutarak, proje yönetimi ve ekipler arası iletişimi sorunsuz hale getiriyor. Ayrıca, entegrasyonlar ve otomasyonlar bize çok zaman kazandırarak gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamızı sağlıyor.

Wiz'in Ötesinde Doğru Seçimi Bulmak

Daha güçlü çalışma zamanı koruması, daha eyleme geçirilebilir tehdit istihbaratı veya daha iyi uyumluluk desteği arıyorsanız, incelediğimiz Wiz rakipleri her biri farklı bir avantaj sunuyor.

Ancak daha büyük resim şudur: kapsamlı bulut güvenlik tek başına var olamaz. Takımların uyumlu çalışmasını, faaliyetlerin görünürlüğünü sağlarken verilere erişilebilir olmasını sağlamak için güvenilir bir çözüme ihtiyacınız vardır. İşte ClickUp bu noktada öne çıkıyor.

İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, güvenlik takımlarının projeleri, süreçleri ve çalışanları tek bir yerde uyumlu hale getirmesine yardımcı olur. Düzeltme ş akışlarını ve denetimleri yönetmekten, görevleri otomatikleştirmeye ve ClickUp Brain aracılığıyla yapay zekayı kullanmaya kadar, en karmaşık ortamlarda bile sipariş sağlamak için tasarlanmıştır.

Neden bekliyorsunuz? ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun!