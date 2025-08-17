2025 için en iyi 10 kolay kullanımlı paylaşımlı yapılacaklar listesi uygulaması

Her şey basit bir soruyla başlar: "Köpeği besleyen var mı?" veya "Sunum slaytlarını kim yapıyor?" Biri ev işi, diğeri takım projesi, ancak her ikisi de insanların senkronizasyon içinde çalışmasına bağlı.

Görevler grup sohbetlerine, not defterlerine veya birinin hafızasına dağılmışsa, bu her zaman kolay değildir. 📒

Paylaşılan yapılacaklar listesi uygulaması, herkese yapılması gerekenleri, bunları kimin yaptığını ve nelerin tamamlandığını izleyebileceği tek bir yer sağlar. Bu blog yazısında, işlerin yolunda gitmesine yardımcı olan, kullanımı kolay uygulamaları bir araya getirdik.

Hadi başlayalım!

En İyi Paylaşımlı Yapılacaklar Listesi Uygulamalarına Genel Bakış

İşte bir yapılacaklar listesi sistemi oluşturmanıza yardımcı olacak en iyi uygulamaların bir özeti. 📸

Araç En iyi özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Renk kodlu aile takvimleri, paylaşılan market listeleri, yemek planlama, işbirliği için beyaz tahtalar ve anı günceleri Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Todoist Doğal dil girişi, görsel verimlilik grafikleri, iç içe alt görevler, konuma dayalı hatırlatıcılar Bireyler, küçük işletmeler Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 2,50 $'dan başlar Lovewick Paylaşılan görev dönüşümü, çift bütçesi, gizli sürprizler, ilişki gösterge paneli Bireyler, çiftler Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 9,90 $'dan başlar Trello Kanban panoları, kart tabanlı iş akışları, kontrol listesi ek dosyaları, otomasyon kuralları (Butler) Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 6 $'dan başlar Any. do Cihazlar arası senkronizasyon, günlük görev planlama (Moment), paylaşılan listeler, birleştirilmiş görev ve takvim görünümü Bireyler, küçük işletmeler, aileler Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 7,99 $'dan başlar Cozi Özel alanlar, görev bağımlılıkları, görsel proje görünümleri ve otomatikleştirilmiş iş akışları Aileler, bireyler Ücretsiz plan; Özel fiyatlandırma Microsoft Loop Gerçek zamanlı işbirliği, Teams/Outlook arasında senkronize bileşenler, uyarlanabilir tablolar, gömülü görev listeleri Orta ölçekli şirketler, kurumsal Ücretli planlar takımlar için aylık 7,20 $'dan ve evler için aylık 12,99 $'dan başlar Asana Özel alanlar, görev bağımlılıkları, görsel proje görünümleri, otomatikleştirilmiş iş akışları Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal Ücretsiz plan; Ücretli planlar 13,49 $/aydan başlar Notion Bağlantılı veritabanları, belgelere gömülü görevler, gösterge panelleri, özelleştirilebilir şablonlar Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Google Keep Gerçek zamanlı paylaşımlı kontrol listeleri, mobil not-metin tarama, sorunsuz belge aktarımı Bireyler, çiftler, aileler Google hesabı ile ücretsiz

Paylaşımlı yapılacaklar listesi uygulamasında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru paylaşımlı yapılacaklar listesi uygulaması kaosu ortadan kaldırır, işbirliğini kolaylaştırır ve iş akışınıza uyum sağlar. Bir araçta öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:

Sezgisel arayüz: Görev oluşturmayı ve gezinmeyi basitleştirerek, farklı beceri düzeylerine sahip takımlar arasında hızlı benimsenmeyi sağlar

Gerçek zamanlı senkronizasyon: Kişisel görevleri tüm cihazlarda anında günceller, son teslim tarihlerinin kaçırılmasını veya çaba sarf edilmesini önler

Esnek izinler: Yönetici denetimleri veya salt görünüm modları gibi özel erişim izni vererek güvenli işbirliği sağlar

Görev kategorizasyonu: Etiketler, Etiketler, öncelik listeleri veya proje klasörleri ile yapılacakları gruplandırarak düzenli ve net bir görünüm elde edin

Sorunsuz entegrasyonlar: Slack, Google uygulamaları veya Microsoft Outlook gibi araçlarla bağlantı kurarak birleşik iş akışları sağlar

Otomatik hatırlatıcılar: Görevleri takip etmek için yaklaşan son tarihler veya değişiklikler hakkında zamanında bildirimler gönderir Görevleri takip etmek için yaklaşan son tarihler veya değişiklikler hakkında zamanında bildirimler gönderir

Mobil erişilebilirlik: Android ve iOS kullanıcıları için sağlam, kullanıcı dostu uygulamalarla hareket halindeyken görev yönetimini destekler

İlerleme izleme: Sezgisel grafikler veya durum gösterge panelleri aracılığıyla görevlerin tamamlanma durumunu görselleştirerek net bilgiler sağlar

🧠 Eğlenceli Bilgi: Listenizin sırası önemlidir. İnsanlar, öncelik etkisi olarak adlandırılan şey nedeniyle ilk birkaç öğeyi daha güvenilir bir şekilde tamamlama eğilimindedir. Bu nedenle verimlilik uzmanları, en önemli görevi en üste koymanızı önerir, bu görev aynı zamanda en çok kaçınmak isteyeceğiniz görev olsa bile.

En İyi 10 Paylaşımlı Yapılacaklar Listesi Uygulaması

Dijital toz biriktirmeyen bir paylaşımlı yapılacaklar listesi uygulaması mı arıyorsunuz? İşte farklı ihtiyaçlara uygun seçenekler. 🗃️

1. ClickUp (Görevleri, projeleri ve takım işbirliğini birleştirmek için en iyisi)

Paylaşılan görevler genellikle, insanların neyin tamamlandığını, neyin yapılması gerektiğini ve kimin sorumlu olduğunu izlemek için tek bir yer olmadığı için başarısız olur.

ClickUp Listeleri ile görevleri paylaşın ve izleyin ClickUp Listeleri'ni kullanarak sorumlulukları temaya göre gruplandırın

ClickUp bu sorunu çözer. Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp Listeleri

ClickUp'ta her şey bir Liste ile başlar.

ClickUp Listeleri, ilgili görevlerin bulunduğu yerdir — proje, rutin veya paylaşılan hedefe göre gruplandırılır.

Bir evi yönettiğinizi varsayalım. "Haftalık işler", "Yemek planlama" ve "Okul işleri" için listeleriniz olabilir. Her liste, o alanda neler olup bittiğine dair net bir görünüm sunar ve alakasız işlere dalmadan odaklanmanızı kolaylaştırır.

ClickUp Görevleri

ClickUp'ın Görevler, Alt Görevler ve Kontrol Listeleri ile paylaşılan görevleri yönetin

Her listenin içinde ClickUp Görevleri oluşturursunuz. Her Görev, tamamlanması için gereken her şeyi içerir: başlık, açıklama, atanan kişi, son teslim tarihi, durum ve hatta alt görevler.

Örneğin, bir iş yeri ayarında, bir ürün takımı "E-posta taslağını başlat" adlı bir görev ekleyebilir ve bunu metin yazarına atayabilir. Ardından, "Taslak yaz", "Geri bildirim al" ve "Konu satırını sonlandır" gibi alt görevler ekleyebilir ve her birini doğru kişiye atayabilirler.

✨ Bonus: ClickUp Brain MAX ile iletişim ve işbirliğini daha da sorunsuz hale getirerek paylaşılan yapılacaklar listelerini kolayca tamamlayın. 🧐 ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlı tüm uygulamalarınızda + web'de yapılacak görevleri ve verileri anında arayın

🗣️Talk to Text özelliğini kullanarak sesinizle işleri isteyin, dikte edin ve yerine getirin — ellerinizi kullanmadan, her yerde

🛠️ ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birbirinden bağımsız düzinelerce AI aracını tek bir bağlamsal çözümle değiştirir ClickUp Brain MAX, işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan süper güçlü bir masaüstü AI arkadaşıdır. AI araçlarının karmaşasından kurtulun, işlerinizi sesinizle yapın, belgeler oluşturun, takım üyelerine görevler atayın ve daha fazlasını yapın.

Görevleri daha iyi önceliklendirmek için bu videoyu da izleyebilirsiniz.

Böylece kimse işini aksatmaz veya başka birinin işini tekrar yapmaz.

ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu'nu kullanarak her güne net ve yeniden kullanılabilir bir düzenle başlayın

Her gün aynı görevleri tekrarlıyorsanız, yapılacaklar listesini yeniden oluşturmak çok zaman alıcı olabilir. ClickUp'ın Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu bu konuda zaman kazanmanızı sağlar.

Yapılacaklar listesi şablonu, takımların ve hanelerin günlerini net bir şekilde yapılandırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sabah Rutini, Öğleden Sonra Rutini ve Akşam Rutini gibi önceden oluşturulmuş görevler içerir. Bu görevlerin altında Kitap okumak, Sessiz zaman, Meditasyon yürüyüşü ve daha fazlası gibi alt görevler bulabilirsiniz.

Notlar almak, serilerinizi izlemek ve görevleri kategorilere ayırmak için ClickUp Özel Alanları da mevcuttur.

ClickUp Otomasyonları

Yapı oluşturulduktan sonra bile, bildirimler ve güncellemeler gibi küçük görevler insanları yavaşlatabilir. ClickUp Otomasyon, bunları kolaylaştırmaya yardımcı olur.

ClickUp Otomasyonu kullanarak manuel güncellemeleri azaltın

Belirli tetikleyiciler karşılandığında görevleri otomatik olarak taşıyan, güncellemeleri gönderen veya atanan kişileri değiştiren kurallar ayarlayabilirsiniz. Örneğin, yoğun bir evde, bir görev tamamlandığında onu "Tamamlandı" durumuna taşıyan veya her Pazartesi sabahı haftalık ev işlerini yeniden atayan bir otomasyon oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Akıllı önerilerle gününüzü takip edin: ClickUp Takvim , öncelik ve uygunluğa göre görevleri otomatik olarak planlayarak manuel planlama zamanından tasarruf edin

ClickUp Takvim'deki sürükle ve bırak özelliği ile yapılacakları yeniden planlayın

Takvimler arasında senkronizasyon: Google, Outlook veya Apple Takvim'i ClickUp'a bağlayın, böylece tüm takvim etkinlikleriniz otomatik olarak ayarlanır

İlerleme raporları oluşturun: ClickUp Brain'den takımınızın veya evinizin ilerlemesini derlemesini isteyin ve ClickUp Brain'den takımınızın veya evinizin ilerlemesini derlemesini isteyin ve günlük yaşam görevleri için yapay zekayı kullanın

Hızlı eylem öğeleri atayın: ClickUp Atama Yorumları'nı kullanarak görevleri hızlı bir şekilde iletin ve dağıtın, görevle ilgili her şeyi tek bir yerde tutun

Uygulamalar arasında iş akışlarını otomatikleştirin: Yinelenen son teslim tarihleri ayarlama veya görevleri proje panoları arasında taşıma gibi, verileri araçlar arasında otomatik olarak taşıyan tetikleyiciler oluşturun

Harici belgelere erişin: ClickUp Entegrasyonları ile Google Dokümanlar, E-Tablolar ve hatta web sitelerini doğrudan görevlere yerleştirin, böylece uygulamadan çıkmadan ihtiyacınız olan her şeye sahip olun ClickUp Entegrasyonları ile Google Dokümanlar, E-Tablolar ve hatta web sitelerini doğrudan görevlere yerleştirin, böylece uygulamadan çıkmadan ihtiyacınız olan her şeye sahip olun

ClickUp sınırlamaları

Çok fazla özel ayar seçeneği, ilk kez kullanan kullanıcılar için kafa karışıklığına neden olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.215+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.455+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi özetliyor:

ClickUp, görevleri yönetmek ve her şeyi tek bir yerde düzenli tutmak için son derece yararlıdır. Platform çok sezgiseldir, yüksek düzeyde özelleştirme sunar ve faaliyetlere öncelik vermeyi ve son teslim tarihlerini kolaylaştırır. Özellikle görev yönetimi, takımımızın verimliliğini önemli ölçüde artırdı ve her şeyi gösterge panelleri ve listeler aracılığıyla görüntüleme özelliği, işleri tamamen değiştirdi. Her gün, tüm gün boyunca kullanıyorum ve Toogl Track, Google Takvim ve Microsoft Outlook gibi diğer bazı uygulamalarla da entegre ettim.

ClickUp, görevleri yönetmek ve her şeyi tek bir yerde düzenli tutmak için son derece yararlıdır. Platform çok sezgiseldir, yüksek düzeyde özelleştirme sunar ve faaliyetlere öncelik vermeyi ve son teslim tarihlerini kolaylaştırır. Özellikle görev yönetimi, ekibimizin verimliliğini önemli ölçüde artırdı ve her şeyi gösterge panelleri ve listeler aracılığıyla görüntüleme özelliği, işleri tamamen değiştirdi. Her gün, tüm gün boyunca kullanıyorum ve Toogl Track, Google Takvim ve Microsoft Outlook gibi diğer bazı uygulamalarla entegre ettim bile.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanları , bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderiyor. Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösteriyor. 😱 Keşke görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (artı AI!) tek bir yerde birleştiren akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama var: ClickUp'ı deneyin!

2. Todoist (Basitlik ve güçlü özellikler arasında dengeyi en iyi sağlayan uygulama)

todoist aracılığıyla

Karmaşık proje yönetimi araçları sizi bunaltabilir. Todoist, basitlik ve işlevsellik arasında mükemmel bir denge sunar.

Temiz arayüz, güçlü organizasyon özelliklerini gizler. Arkadaşlarınızla tatil planlamaktan takım arkadaşlarınızla iş teslim tarihlerini koordine etmeye kadar her şey için paylaşılan projeler oluşturmanıza olanak tanır. Doğal dil girişi öne çıkar: "Her Cuma rapor gönder" yazdığınızda, yinelenen görevler otomatik olarak ayarlanır.

Todoist'in en iyi özellikleri

Düzenli olarak gittiğiniz süpermarkete girdiğiniz anda market listesi için ping sesi veren konum tabanlı hatırlatıcılar ayarlayın

Karmaşık projeleri, en karmaşık projeleri bile düzenli tutan üç seviyeli iç içe alt görevlere bölün

Günlük, haftalık ve aylık verimlilik modellerini bir bakışta gösteren görsel tamamlanma grafikleriyle ilerlemeyi izleyin

Android, Windows, web veya Apple cihazlarda paylaşılan listelere gerçek zamanlı olarak erişin ve güncelleyin

Todoist sınırlamaları

Ücretsiz plan sadece beş aktif proje ile sınırlıdır

Görevlere 25 MB'den büyük dosya ekleyemezsiniz

Yorumlar ve görev geçmişi yalnızca ücretli sürümde mevcuttur

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 2,5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.585+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Todoist hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Benim için Todoist bir cankurtaran gibidir. Kurulumu kolaydır ve takımımla birlikte büyük projeler için bile her şeyi net yapılacaklar listelerine koymamda gerçekten yardımcı olur. Ayrıca, son teslim tarihlerini değiştirmek çok kolaydır.

Benim için Todoist bir cankurtaran gibidir. Kurulumu kolaydı ve takımımla birlikte büyük projeler için bile her şeyi net bir şekilde yapılacaklar listesine koymamda çok yardımcı oluyor. Ayrıca, son teslim tarihlerini değiştirmek çok kolay.

🔍 Biliyor muydunuz? Bitmemiş görevleri sürekli düşünmenizin psikolojik bir nedeni var. Buna Zeigarnik Etkisi denir — beyniniz, bu öğeleri çözene veya yükünden kurtulana kadar tarayıcıdaki sekmeler gibi açık tutar. Bunları yazmak, zihinsel olarak rahatlamanıza yardımcı olur.

3. Lovewick (Ev işlerini birlikte yöneten çiftler için en iyisi)

via Lovewick

Kimin ne yapacağına dair partnerler arası konuşmalar için özel olarak tasarlanmış bir uygulama düşünün. İşte Lovewick. Genel görev yöneticilerinden farklı olarak, siz ve partnerinizin ev paylaşımı için sıfırdan geliştirilmiştir.

Uygulama, ev yönetimini daha çok bir takım çalışması gibi hissettirmeye odaklanıyor. Akıllı hatırlatıcılar ve dengeli dağıtım özelliği ile görevlerin eşit sahipliğini teşvik ediyor.

Lovewick'in en iyi özellikleri

Ortaklar arasında otomatik olarak dönüşümlü olarak tekrarlanan ev işleri rutinleri oluşturun, böylece hiç kimse her hafta temizlik işine takılıp kalmaz

Kiraları, faturaları ve market harcamalarını tek bir yerden yönetmek için görevlerin yanı sıra paylaşılan harcamaları ve bütçe hedeflerini de izleyin

İlişki gösterge panelini kullanarak tamamlanan görevleri kutlayın ve ev işlerinin zaman içinde dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlayın

Özel günleri ve sürpriz randevuları, partnerinizin açıklanma tarihine kadar erişemeyeceği gizli bir bölümde planlayın

Lovewick sınırlamaları

Diğer verimlilik uygulamalarıyla sınırlı entegrasyonlar

İş ile ilgili görevler için daha az uygundur

Maksimum fayda sağlamak için her iki tarafın da uygulamayı aktif olarak kullanması gerekir

Lovewick fiyatlandırması

Ücretsiz

Lovewick Plus: 9,99 $/ay

Lovewick puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Lovewick hakkında ne diyor?

Bu Reddit yorumu ilginç bir bakış açısı ortaya koyuyor:

Lovewick'i gerçekten çok seviyorum. Basit, ücretsiz ve arayüzü ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Bu uygulama sayesinde kaç tane gizli randevuyu başarıyla planladığımı inanamazsınız. Ve tabii ki yapılacaklar listeleri! Partnerim ve ben organizasyon delisiyiz, bu yüzden bizim için harika bir deneyim oldu.

Lovewick'i gerçekten çok seviyorum. Basit, ücretsiz ve arayüzü ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Bu uygulama sayesinde başarıyla planladığım gizli randevuların sayısına inanamayacaksınız. Ve tabii ki yapılacaklar listeleri! Partnerim ve ben organizasyon delisiyiz, bu yüzden bizim için harika bir deneyim oldu.

💡 Profesyonel İpucu: Görevi, gelecekteki kendinizin görmesi gerektiği şekilde yazın. "Paul ile takip et" yazdığınızda, "Paul ile takip et: 2. çeyrek raporu – geçen Perşembe günkü geri bildirimi bekleniyor" yazdığınızda daha net olur. Listeniz sürtüşmeyi azaltmalı, yaratmamalıdır.

4. Trello (Pano düzenini tercih eden görsel düşünenler için en iyisi)

trello aracılığıyla

Görsel düşünenler için Trello, kişisel görev yönetimine yenilikçi bir yaklaşım sunar. Kart tabanlı Kanban sistemi, görevleri farklı tamamlanma aşamalarını temsil eden özelleştirilebilir panolar arasında taşıyabilmenizi sağlar. Bu iş akışı, proje durumunu bir bakışta kolayca görmenizi sağlar.

Kartları "Yapılacaklar", "İlerleme" ve "Tamamlandı" gibi sütunlar arasında sürükleyerek ilerlemeyi görsel olarak görebilirsiniz.

Trello'nun en iyi özellikleri

Dosyaları, kontrol listelerini, son teslim tarihlerini ve yorumları doğrudan görev kartlarına ekleyerek proje çıktıları hakkında eksiksiz bilgi edinin

Tekrarlanabilir projeler için pano görev listesi şablonları oluşturun, böylece takımınız her seferinde yapıları yeniden oluşturmak zorunda kalmaz

Kartları taşıyan ve belirli koşullar karşılandığında takım üyelerine bildirim gönderen Butler otomasyon kurallarını özelleştirin

Görevleri departmanlara, öncelik düzeylerine veya müşteri adlarına göre kategorize etmek için renk kodlu etiketler ekleyin ve hızlı görsel filtreleme yapın

Trello sınırlamaları

Ücretsiz ve alt düzey planlarda sınırlı raporlama ve analiz

Özel alanlar için premium abonelik gerekir

Takvim entegrasyonu ve zaman çizelgesi görünümleri o kadar sağlam değil

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: 17,50 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.670+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.435+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Trustpilot'ta yayınlanan bir incelemeye göre:

Çok basit ama kullanışlı bir araç. Bunu teknoloji ve ürün yol haritamız için ve iş ilerlemesini izlemek için kullanıyoruz. Çok faydalı oldu. Ayrıca birkaç özelleştirme ve birkaç entegrasyon da mümkün. Son birkaç ayda fiyatı biraz arttı. Bunun dışında, yeni başlayanlar için harika bir araç.

Çok basit ama kullanışlı bir araç. Bunu teknoloji ve ürün yol haritamız için ve iş ilerlemesini izlemek için kullanıyoruz. Çok faydalı oldu. Ayrıca birkaç özelleştirme ve birkaç entegrasyon da mümkün. Fiyat son birkaç ayda oldukça arttı. Bunun dışında, yeni başlayanlar için harika bir araç.

🔍 Biliyor muydunuz? 2.000 kişiyle yapılan bir ankete göre, Birleşik Krallık'taki ortalama bir yetişkin yılda 156 yapılacaklar listesi yazıyor. Ankete katılanların üçte birinden fazlası listeleri olmadan kaybolacaklarını, %21'i ise listeleri olmadan hiçbir şeyi yapamayacaklarını söyledi.

Pro İpucu: Görevleri hatırlatmak için, yapmanız gerekenleri ve ne zaman yapmanız gerektiğini yapay zeka kişisel asistanınız ClickUp Brain'e söyleyebilirsiniz . Ya da tüm listenizi ona girin ve ClickUp'ın yapay zeka destekli Takviminde sizin için planlamasını yapın. Çok kolay! ClickUp Brain'in Takviminize görevleri planlamasına ve sizin için hatırlatıcılar ayarlamasına izin verin

5. Any. do (Farklı cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon için en iyisi)

any.do aracılığıyla

Any. do, çapraz platform yetenekleriyle öne çıkıyor. Uygulama, masaüstü, mobil, web ve hatta akıllı saat arayüzleri arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapar. Bilgisayarınızda bir alışveriş listesi başlatabilir ve mağazadayken telefonunuzdan senkronizasyon sorunu yaşamadan öğeleri işaretleyebilirsiniz.

Temiz ve minimalist tasarımı, karmaşık özelliklerle sizi bunaltmak yerine görevlere odaklanmanızı sağlar.

Any. do en iyi özellikleri

Her sabah yaklaşan görevlerin hızlı bir beş dakikalık gözden geçirilmesini sağlayan "An" özelliği ile gününüzü planlayın

Tüm aile üyelerinin cihazlarında gerçek zamanlı olarak güncellenen market alışverişleri veya ev işleri için paylaşılan listeler oluşturun

Takvim etkinliklerini görevlerle entegre ederek randevuların ve yapılacakların tam bir resmini tek bir zaman çizelgesinde görün

Görevleri, ev tadilatı veya düğün planlaması gibi özel yaşam alanlarınıza uygun özelleştirilebilir kategorilere ayırın

Herhangi bir sınırlama yok

Görev düzenleme seçenekleri bazı rakiplere göre daha az esnektir

Yinelenen görev seçenekleri Todoist'e göre daha sınırlıdır

İşbirliği özellikleri, takım odaklı alternatifler kadar sağlam değildir

Any. do fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 7,99 $/ay

Aile: 9,99 $/ay (dört üye için)

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Any. do derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (190 yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Ortalama bir insan , çalışma hafızasında aynı anda yalnızca 3-5 öğeyi tutabilir. Bu, yapılacaklar listelerinin vazgeçilmez olmasının nedenlerinden biridir; beyin yükünü azaltır ve her şeyi aynı anda hatırlamadan odaklanmak için alan sağlar.

6. Cozi (Birden fazla programı aynı anda idare eden yoğun aileler için en iyisi)

cozi aracılığıyla

Cozi, aile organizasyonunun benzersiz zorluklarını ele alır. Aile takvimlerini, alışveriş listelerini, yapılacak işleri ve yemek planlarını tek bir renk kodlu arayüzde birleştirir.

Her aile üyesine bir renk atanır, böylece kimin ne zaman nerede olması gerektiğini kolayca görebilirsiniz. Paylaşılan market listesi özelliği, yinelenen satın alımları önler ve alışveriş sırasında hiçbir şeyin unutulmamasını sağlar.

Cozi'nin en iyi özellikleri

Herhangi bir aile üyesi, cep telefonu hizmeti olmasa bile kendi cihazından güncelleyebileceği alışveriş ve yapılacaklar listelerini paylaşın

Alışveriş listelerinin oluşturulduğu aynı uygulamada yemekleri planlayın ve tarifleri saklayın, akşam yemeği hazırlıklarını kolaylaştırın

Her sabah, tüm aile üyelerinin etkinlik ve randevularının tam bir özetini içeren gündem e-postaları alın

Üyelerin günlük görevleri ve başarılarının yanı sıra anıları ve dönüm noktası niteliğindeki fotoğrafları kaydedebileceği bir aile günlüğü tutun

Cozi sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, bazı kullanıcıların dikkat dağıtıcı bulduğu reklamlar içerir

Daha esnek görev yöneticilerine kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Üçüncü taraf takvimler ve hizmetlerle daha az entegrasyon

Cozi fiyatlandırması

Ücretsiz

Cozi Gold: Özel fiyatlandırma

Cozi puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Microsoft Loop (Microsoft 365'i zaten kullanan takımlar için en iyisi)

microsoft Loop aracılığıyla

Microsoft Loop, görev yönetimini dinamik ve işbirliğine dayalı bir çalışma alanına dönüştürür. Belgeler, beyaz tahtalar ve görev listelerinin özelliklerini, Microsoft uygulamalarında gerçek zamanlı olarak güncellenen bileşenlerde birleştirir.

Bu, Loop'ta oluşturulan bir görev listesinin, Teams sohbetlerinize veya Outlook e-postalarınıza gömüldüğünde anında görünmesi ve güncellenmesi anlamına gelir.

Microsoft Loop'un en iyi özellikleri

Teams, Outlook ve Word arasında paylaşıldığında manuel güncelleştirmeler olmadan senkronize kalan işbirliğine dayalı bileşenler oluşturun

Departmanlar arası toplantılar sırasında birden fazla araç arasında geçiş yapmadan fikirleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Video görüşmeleri sırasında veya sonrasında herkesin aynı anda güncelleyebileceği uyarlanabilir tablolarla proje ilerlemesini izleyin

Microsoft Loop sınırlamaları

Tüm fonksiyonları kullanmak için Microsoft 365 aboneliği gerekir

Nispeten yeni bir ürün olup, özellikleri hala gelişme aşamasındadır

Bağımsız görev yönetimi uygulamalarına göre daha dik öğrenme eğrisi

Microsoft Loop fiyatlandırması

Ev kullanımı için

Microsoft 365 Aile: 12,99 $/ay (bir ila altı kişi için)

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/ay (bir kişi için)

İş için

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

İşletmeler için Microsoft 365 Uygulamaları: Kullanıcı başına aylık 9,90 $

Microsoft Loop puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Amerikan Psikoloji Derneği'nin araştırmasına göre, görevler arasında geçiş yaparken oluşan kısa süreli zihinsel bloklar bile, bir kişinin verimli çalışma süresinin %40'ına mal olabilir.

8. Asana (Güvenilir proje izleme ihtiyacı olan takımlar için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, paylaşılan görev yönetiminizi daha yapılandırılmış bir düzeye taşır. Platform, işleri görselleştirmek için listeler, panolar, zaman çizelgeleri ve takvimler gibi birçok yol sunar, böylece takımınız projeleri tercih ettikleri stile göre izleyebilir.

Ayrıntılı izin ayarları, belirli görevleri kimin görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini veya yorumlayabileceğini kontrol etmenizi sağlar, böylece karmaşık takım yapıları için de uygundur.

Asana'nın en iyi özellikleri

Müşteri onay durumu ve bütçe kategorileri gibi belirli bilgilere göre görevleri filtrelemek için Özel Alanlar oluşturun

Görevleri atayan, durumları güncelleyen ve son tarihler yaklaştığında bildirimler gönderen kurallarla rutin süreçleri otomatikleştirin

Görevler arasında bağımlılıklar ayarlayın, böylece takım üyeleri işlerine başlamadan önce hangi öğelerin tamamlanması gerektiğini tam olarak bilirler

Asana sınırlamaları

15 takım üyesiyle sınırlı ücretsiz plan

Bazı kullanıcılar, aktif projelerde bildirim yüklemesi olduğunu bildiriyor

Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı fonksiyonlar yoktur

Gündelik veya küçük ölçekli kullanım için nispeten pahalıdır

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (11.580+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.435+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusunun bu paylaşımlı yapılacaklar listesi uygulaması hakkında ne dediğini görün:

Asana'nın en çok sevdiğim yanı, kuruluşumuz genelinde ne kadar kolay uygulandığını. Sezgisel arayüz, kullanıma başlama sürecini sorunsuz hale getirdi ve önceden oluşturulmuş gösterge panelleri, kapsamlı özelleştirme gerektirmeden proje ilerlemesine anında görünürlük sağladı. Ayrıca, kolay gezinme ve kullanıcı dostu tasarım, her düzeydeki son kullanıcıların görevlerini benimsemesini ve görevlerle ilgilenmesini kolaylaştırıyor.

Asana'nın en çok sevdiğim yanı, kuruluşumuz genelinde ne kadar kolay uygulanabildiği. Sezgisel arayüz, kullanıma başlama sürecini sorunsuz hale getirdi ve önceden oluşturulmuş gösterge panelleri, kapsamlı özelleştirme gerektirmeden proje ilerlemesine anında görünürlük sağladı. Ayrıca, kolay gezinme ve kullanıcı dostu tasarım, her düzeydeki son kullanıcıların görevlerini benimsemesini ve görevlerle ilgilenmesini kolaylaştırıyor.

9. Notion (Notları, belgeleri ve görevleri birleştirmek için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion ile bağlamsal belgelere gömülü zengin görev listeleri oluşturabilirsiniz. Esnek veritabanı yaklaşımı, belirli iş akışlarına uyum sağlayan özel özellikler ve görünümler sağlar.

Takımınız, Notion'un referans materyalleri ve eylem öğelerini birbirine bağlama özelliğini çok beğenecek. Ayrıca, görevleri otomatikleştirmek için yapay zeka kullanımını da destekler.

Notion'un en iyi özellikleri

İlgili müşteri bilgileri, proje belgeleri ve toplantı notları ile birlikte yeni görevleri izleyen özel veritabanları oluşturun

Yöneticiler, yöneticiler ve bireysel katkıda bulunanlar için farklı şekilde filtrelenmiş aynı görevleri gösteren bağlantılı görünümler oluşturun

Görevleri, notları ve metrikleri tek bir görünümde birleştiren gösterge paneli sayfaları tasarlayın ve projelere genel bakış elde edin

Projenizin karmaşıklığı konsept aşamasından uygulamaya geçerken, basit kontrol listeleri ve veritabanı görünümleri arasında geçiş yapın

Notion sınırlamaları

Özel görev yönetimi uygulamalarına göre daha zor öğrenme eğrisi

Büyük veritabanları ve karmaşık sayfalar performansın yavaşlamasına neden olabilir

Kurulum önemli ölçüde zaman ve çaba gerektirir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.540+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: İnsanlar, hedefleri halka açık olduğunda daha kararlıdır. Bir araştırma, hedeflerini başkalarıyla paylaşan veya görünür kılan (örneğin paylaşılan bir görev panosunda) kişilerin hedeflerine ulaşma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

10. Google Keep (Basit paylaşılan görevleri hızlı bir şekilde kaydetmek için en iyisi)

google aracılığıyla

Google Keep, paylaşılan görevlerinize basit bir yaklaşım sunar. Uygulama, ek işbirliği özelliklerine sahip dijital yapışkan notlar gibi çalışır.

Cihazlar arasında senkronizasyon sağlayan renk kodlu notlar ve proje yönetimi kontrol listeleri oluşturabilirsiniz. Diğer Google hizmetleriyle entegrasyonu, halihazırda Gmail veya Google Takvim kullanıyorsanız özellikle kullanışlıdır. Ayrıca, basitliği sayesinde hızlı alışveriş listeleri veya tekrarlanan hatırlatıcılar için mükemmeldir.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Farklı mağazalarda alışveriş yaparken gerçek zamanlı olarak görüntüleyip düzenleyebilen Google kişilerinizle notları ve kontrol listelerini anında paylaşın

Peçetelere veya not defterlerine fikirlerinizi yazarken mobil uygulama kamera özelliğini kullanarak el yazısı notları metne dönüştürün

Not içeriğini doğrudan Google Dokümanlar'a kopyalayarak basit listeleri yeniden yazmadan ayrıntılı belgelere dönüştürün

Google Keep sınırlamaları

Bağımlılıklar veya alt görevler gibi gelişmiş görev yönetimi özellikleri yoktur

Tam özellikli not uygulamalarına kıyasla metin biçimlendirme seçenekleri sınırlıdır

Paylaşılan bir liste içindeki belirli öğeleri farklı kişilere atama yeteneği yoktur

Google Keep fiyatlandırması

Google hesabı ile ücretsiz

Google Keep puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (230 yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Herkesin rastgele işleri için bir "her şeyi kapsayan" liste oluşturun. Kuru temizlemeden Mary Teyze'yi aramayı hatırlamaya kadar, herkes kendi görevlerini paylaşılan bir listeye eklediğinde işler daha kolay olur. Ancak, listenin gereksiz şeylerle dolmaması için sadece gerekli olanları ekleyin.

ClickUp ile Birlikte Daha İyi Çalışın

Paylaşılan bir yapılacaklar listesi uygulaması, ancak insanları gerçekten sorumlu tuttuğunda işe yarar. Bu, gerçek zamanlı güncellemeler, net sahiplik ve anlaşılması kolay bir düzen anlamına gelir. Bunlar olmadan görevler yerine getirilmez, son tarihler kaçırılır ve işler iki kez yapılır veya hiç yapılmaz.

Görevler, rutinler, güncellemeler ve hatta biraz otomasyon sihrini bir araya getiren tek bir uygulama arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

Ailelerden hızlı hareket eden takımlara kadar her düzeyde işbirliği için tasarlanmış ve ihtiyaçlarınızla birlikte büyüyen özelliklerle doludur.

ClickUp'a bugün kaydolun ve şimdiye kadarki en iyi yapılacaklar listenizi oluşturun! ✅