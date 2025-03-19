ChatGPT'den bir şeyi yeniden yazmasını nasıl isteyebilirsiniz?

AI, yaratıcılığın yerini almaz, onu güçlendirir. ChatGPT ile yazmak, kendi sesinizi kaybetmek değil, sınırsız olanaklarla onu iyileştirmek demektir.

Bir zamanlar, çok da uzun zaman önce değil, kendinizi ekrana bakarken, sessizce kelimelerle boğuşurken buldunuz. İmleciniz alaycı bir şekilde yanıp sönüyordu, kahveniz soğuyordu ve o paragrafı yeniden yazmak diş çekmek gibi geliyordu.

"Keşke," diye dramatik bir şekilde iç geçirdiniz, "bunu benim için gözlerini devirmeden ve saatlik ücret almadan yeniden yazabilecek biri olsaydı."

Dijital çağın yeni en iyi arkadaşınız ChatGPT'ye girin.

Karmaşık düşüncelerinizi, resmi kurumsal e-postalarınızı veya aşırı karmaşık paragraflarınızı saniyeler içinde net, anlaşılır ve akılda kalıcı bir metne dönüştürmeye hazır, yapay zeka destekli bir yardımcınız olduğunu hayal edin. Bu sihir değil, ama sihre çok yakın.

Daha etkili metinlerle dönüşümleri artırmak isteyen pazarlamacılardan, her şeyi daha akıllıca ifade etmenin yollarını arayan öğrencilere kadar. ChatGPT, metinleri yeniden yazmak gibi sıkıcı bir görevi keyifli anlara (ya da en azından rahatlamaya) dönüştürür.

Profesyonel yazarlar bile bazen sözlerinin biraz daha az Shakespeare, biraz daha Netflix gibi olmasını isterler. ChatGPT bunu mümkün kılar.

Bu kılavuz, ChatGPT'den bir şeyi karışıklık veya tahmin yürütmeden adım adım yeniden yazmasını istemeyi tam olarak gösterecektir. Ve kim bilir? Sonunda, dijital yeniden yazma yardımcınız olmadan nasıl başardığınızı merak edebilirsiniz.

ChatGPT'yi yeniden yazmak için nasıl kullanılır?

ChatGPT ile yeniden yazma süreci, çoğunlukla içeriğinizi iyileştirmeye yönelik olduğu için ilginç bir deneyimdir. Bir blog yazısını iyileştiriyor, bir e-postayı düzeltiyor veya bir pazarlama mesajını yeniden yapılandırıyor olsanız da, ChatGPT doğru talimatları verirseniz yazınızı anında dönüştürebilir.

🔎 Doğrulama: ChatGPT'nin web sitesi ayda 5,19 milyardan fazla ziyaret alıyor ve bu sayede dünyanın en çok ziyaret edilen 10 web sitesi arasında yer alıyor

ChatGPT'den metni etkili bir şekilde yeniden yazmasını istemeyi öğrenmek için bu beş adımlı kılavuzu izleyin.

Adım 1: ChatGPT'nin düzeltmesini istediğiniz şeyi bilin

Bir kafeye girip baristaya "bir içecek" istediğinizi hayal edin. Muhtemelen size bakıp daha fazla ayrıntı beklerler.

ChatGPT de aynı şekilde çalışır. Sadece "Bunu yeniden yaz" derseniz, bir sonuç alırsınız, ancak bu istediğiniz sonuç olmayabilir.

Bunun yerine, komut satırına bir şey yazmadan önce kendinize şu soruyu sorun:

ChatGPT'den metni en iyi şekilde yeniden yazmasını nasıl isterim?

Orijinal metinde ne sorun var? (Çok resmi mi? Çok uzun mu? Çok sıkıcı mı?)

ChatGPT'nin neyi değiştirmesini istiyorsunuz? (Ton? Netlik? Uzunluk?)

Hedef kitle kimdir? (Öğrenciler? CEO'lar? Twitter kullanıcıları?)

Diyelim ki şunu yazdınız:

"Yakında yürürlüğe girecek olan fatura sistemimizdeki değişiklik hakkında sizi bilgilendirmek için iletişime geçiyoruz."

😴 Esneme.

Artık "Bunu yeniden yaz" demek yerine, ChatGPT'ye tam olarak neyin yanlış olduğunu söyleyin.

Daha iyi komut: "Bu cümleyi daha samimi ve ilgi çekici hale getirin."

AI tarafından yeniden yazılan metin şöyle olacaktır:

🎯 Bu neden işe yarar:

ChatGPT'ye nasıl yeniden yazacağını söylediniz (daha samimi, ilgi çekici)

Yanıt, istediğiniz üsluba uygundur

Tüm anahtar ayrıntılar korunur

Hikayenin ana fikri nedir? Ne istediğinizi bilmiyorsanız, ChatGPT de bilemez.

İyileştirilecek noktaları belirlediğinize göre, şimdi mükemmel komut istemini yazmaya geçelim.

Adım 2: Akıllı ve etkili bir komut yazın

Hiç en kötü ipuçlarını veren biriyle charades oynadınız mı? Kollarıyla çılgınca hareket ediyorlar, ama onların bir uçak mı yoksa sivrisinek mi kovduğunu anlayamıyorsunuz.

ChatGPT'ye belirsiz bir komut verdiğinizde tam olarak bu olur. Sadece "Bunu yeniden yaz" yazarsanız, bir şey elde edersiniz, ancak muhtemelen beklediğiniz şey olmaz.

Etkili ChatGPT komutları oluşturmanın gizli formülü

ChatGPT'den bir paragrafı yeniden yazmasını istemek çok zor bir görev değildir. Kesin ve yüksek kaliteli içerik elde etmek için bu basit formüle ihtiyacınız var:

📝 [Eylem] + [Bağlam] + [Özel Talimatlar]

Zayıf ve güçlü komutlar

❌ Zayıf komut: "Bu paragrafı yeniden yaz."

✅ Güçlü komut: "Bu paragrafı daha ilgi çekici bir üslupla, konuşma tonu ve aktif dil kullanarak yeniden yaz. 30 kelimeyi geçme."

Pratik olarak deneyelim:

Farkı gördünüz mü? İkinci komut, ChatGPT'ye ne yapılacağını, nasıl yapılacağını ve çıktının nasıl görünmesi gerektiğini söylüyor.

Farklı yeniden yazma kullanım durumları için güçlü komutlar

📌 Daha basit bir yeniden yazım mı istiyorsunuz?

"Tüm anahtar noktaları koruyarak bu paragrafı daha basit bir dil kullanarak yeniden yazın."

📌 İkna edici bir dokunuşa mı ihtiyacınız var?

"Bu satış konuşmasını daha ikna edici ve eylem odaklı hale getirmek için yeniden yazın."

📌 Kelime sayısını azaltmak mı istiyorsunuz?

"Anahtar bilgileri kaybetmeden bunu 20 kelimeyle yeniden yazın."

📌 SEO için optimize mi ediyorsunuz?

"Bu paragrafı, 'metni yeniden yaz' ifadesini zorlama hissi vermeden doğal bir şekilde ekleyerek yeniden yaz."

💡 Profesyonel ipucu: Arama motorlarında görünürlük için içeriği yeniden yazıyorsanız, ChatGPT'den metni doğal hale getirirken ilgili anahtar kelimeleri korumayı isteyin

Komutunuz çok belirsizse, ChatGPT metni yeniden yazmaya çalışırken rastgele tahminlerde bulunur. Ancak net ve belirgin talimatlar verdiğinizde, metni tam olarak istediğiniz şekilde yeniden yazar.

Artık hızlı yazma konusunda uzmanlaştığınıza göre, neden birden fazla yeniden yazma işleminin mükemmel sürümü bulmanıza yardımcı olabileceğini konuşalım.

Adım 3: Birden çok sürüm oluşturun

ChatGPT'den bir şeyi yeniden yazmasını istediğinizde "Eh, bu pek iyi olmadı" diye düşündüyseniz, yalnız değilsiniz. İlk taslak her zaman en iyisi olmayabilir ve bu normaldir.

ChatGPT'yi kelimeleriniz için kişisel stilistiniz olarak düşünün. Bir mağazaya girip, ilk giydiğiniz kıyafeti denemeden ve aynaya bakmadan satın almazsınız, değil mi? Burada da aynı şey geçerlidir. Sihir, birden fazla yeniden yazma isteğinde bulunup bunları karşılaştırdığınızda ortaya çıkar.

Tek seferde birden fazla sürüm nasıl alınır?

İlk sonuçla yetinmek yerine, aşağıdakileri deneyin:

"Bunu üç farklı tarzda yeniden yaz: profesyonel, gündelik ve ikna edici."

"Bana iki farklı versiyon ver: biri komik, biri ciddi."

"Anlamını değiştirmeden bunu daha ilgi çekici hale getirin."

Örneğin, orijinal cümleniz şöyle olsun: "Şirketimiz yenilikçiliğe ve müşteri memnuniyetine değer verir. "

ChatGPT'ye şunu sorarsınız: "Bunu üç farklı stilde yeniden yaz: kurumsal, samimi ve yaratıcı."

AI tarafından oluşturulan yeniden yazımlar:

Bu iş neden işe yarıyor?

Seçenekleriniz var : Mükemmel bir yeniden yazım sadece bir deneme uzaklıkta iken, fena değil bir yeniden yazımla yetinmenize gerek yok

Zaman kazandırır: Bir sürümü sonsuza kadar düzeltmek yerine, farklı stilleri önceden karşılaştırın

Ton uyumu sağlar: Blog yazısı, satış e-postası veya sosyal medya başlığı yazarken, farklı bağlamlar farklı stiller gerektirir

Adım 4: Takip talimatlarıyla yeniden yazılan metni ince ayarlayın

Her yeniden yazma ilk denemede mükemmel olmaz. Belki çok resmi, çok uzun veya tam olarak doğru değildir. Sıfırdan başlamak yerine, hızlı takip talimatlarıyla ChatGPT'nin çıktısını iyileştirebilir ve netliği artırabilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Tüm metni yeniden yazmanıza gerek yok, ChatGPT'ye neyi düzeltmesini istediğinizi söyleyin yeter.

Basit takip adımlarıyla ChatGPT'nin yeniden yazdıklarını nasıl iyileştirebilirsiniz?

Yepyeni bir istek yazmak yerine, aşağıdaki gibi doğrudan düzenlemeler kullanın:

Yeniden yazma çok karmaşık olduğunda: "Anahtar noktaları kaybetmeden bunu daha basit hale getirin."

Ton uygun değilse: "Bunu daha samimi ve ilgi çekici hale getirin."

İçerik gereğinden uzun: "Orijinal mesajı değiştirmeden bunu 20 kelimeye kısaltın."

Daha güçlü bir etki yaratmak istediğinizde: "Bunu daha ikna edici ve kendinden emin hale getirin."

Yapı net değilse: "Bunu daha akıcı ve anlaşılır hale getirmek için yeniden yaz."

Diyelim ki ChatGPT'den şunu yeniden yazmasını istediniz:

Orijinal cümle: "Tüm çalışanları şirket politikaları hakkında geri bildirimde bulunmaya teşvik ediyoruz."

AI Yeniden Yazma: "Kuruluşumuz, işyeri verimliliğini artırmak için çalışanlarını şirket politikaları hakkında değerli geri bildirimlerde bulunmaya teşvik eder."

Ama bu çok kurumsal geliyor. Baştan başlamak yerine, metni iyileştirin.

Takip talimatı: "Bunu daha samimi ve davetkar hale getirin."

Son yeniden yazım: "Şirket politikalarımız hakkındaki düşüncelerinizi duymak isteriz. Geri bildirimleriniz, iş yerimizi herkes için daha iyi hale getirmemize yardımcı olur!"

Bu iş neden işe yarıyor?

Tüm komutu yeniden yazmanıza gerek yok

ChatGPT, anlamı değiştirmeden çıktıyı iyileştirir

Son sürüm daha net, daha samimi ve daha doğal hissettiriyor

Yeniden yazma bir süreçtir ve ChatGPT küçük ayarlamalarla daha da iyi hale gelir. Neredeyse iyi bir yeniden yazma ile yetinmek yerine, hızlı ve kesin takip adımları ile metni mükemmelleştirin.

Şimdi, son yeniden yazdığınız metni doğrulamanın neden çok önemli olduğunu konuşalım.

Adım 5: Yeniden yazılan metni doğrulayın ve kişiselleştirin

ChatGPT hızlı, verimli ve metinleri yeniden yazmada mükemmeldir, ancak gazeteci, düzeltmen veya zihin okuyucu değildir. Bazen, çıktı ilk bakışta mükemmel görünür, ancak daha yakından bakıldığında küçük hatalar, garip ifadeler veya hatta tamamen uydurulmuş gerçekler ortaya çıkar (evet, AI bunu yapar).

"Yayınla" düğmesine basmadan veya yeniden yazılan metni patronunuza göndermeden önce, metnin doğru, insan gibi ve kusursuz olduğundan emin olun.

ChatGPT'nin yeniden yazdıklarını doğrulama

Önemli ayrıntıları doğrulayın: İsimleri, tarihleri, istatistikleri ve referansları kontrol edin. ChatGPT kaynakları doğrulamaz

Orijinal anlamın korunmasını sağlayın: Yeniden yazma işlemi sırasında anahtar gerçeklerin veya niyetin yanlışlıkla değiştirilmediğinden emin olun

Küçük hataları arayın: Dilbilgisi doğru olabilir, ancak kulağa doğal geliyor mu?

İntihal kontrolünden geçirin: AI tarafından yeniden yazılan metinler genellikle orijinaldir, ancak iki kez kontrol etmekten zarar gelmez

Daha insanca seslendirin: Bazen, AI tarafından oluşturulan metinler çok robotik gelebilir; gerektiğinde kişisel bir dokunuş ekleyin

Örnek kullanım

Diyelim ki ChatGPT bu cümleyi yeniden yazdı:

Orijinal metin: "Dünya, Güneş'in etrafında 365 günde bir tur atar."

ChatGPT'nin yeniden yazımı: "Dünya, Güneş'in etrafında 360 günde bir tur atar."

🚨 Sorun mu var? ChatGPT gerçeği değiştirdi! (Spoiler: Bir yıl 360 gün değildir. )

✅ Düzeltilmiş sürüm: "Dünya, Güneş'in etrafında bir tur atmak için yaklaşık 365 gün sürer. "

Bu adım neden önemlidir?

AI, gerçeklere aykırı hatalar yapabilir (yeniden yazılan metin çok düzgün görünse bile!)

Dilbilgisi açısından doğru ≠ doğru

İnsan gibi metinler kontrol ederek okunabilirliği sağlayın

ChatGPT ile yeniden yazma işlemi hızlı olabilir, ancak içeriği iyileştirmek için çıktıyı gözden geçirmek ve doğruluk için düzenlemeler yapmak gerekir. Hızlı bir doğrulama, insan dokunuşu ve son rötuşlar, metninizin doğru, doğal ve kullanıma hazır olmasını sağlar.

Yazma için ChatGPT Kullanmanın Sınırlamaları

ChatGPT, hızlı bir yeniden yazma gerektiğinde hayat kurtarıcıdır, ancak gerçekçi olalım, mükemmel değildir. Bazen işi mükemmel yapar. Diğer zamanlarda ise biraz fazla robotik, marka kimliğine uymayan veya sadece... tuhaf gelen bir şey çıkarır.

ChatGPT'nin yeniden yazdığı bir metni kopyalayıp, ona bakıp, "Bu daha iyi olabilirdi" diye düşündüyseniz,

"Tamam, ama neden bu kadar doğal gelmiyor?" Yalnız değilsiniz.

AI hızlıdır, ancak yeniden yazmayı bir düğmeye basmaktan biraz daha karmaşık hale getiren birkaç tuhaflığı vardır

1. Anlamı değil, kelimeleri yeniden yazar

ChatGPT kelimeleri değiştirmekte çok iyidir, ancak bu, sizin söylemek istediğinizi gerçekten anladığı anlamına gelmez. Bazen, yeniden yazılan metin teknik olarak doğru olabilir, ancak üslubu, hedef kitleyi veya niyeti tamamen kaçırabilir.

"Buradaki hedef nedir?" diye sormayı bırakmaz. Sadece yeniden yazılmış bir sürüm sunar ve en iyisini umar

Sorun: Netliği, üslubu veya ilgiyi artıracak bir yeniden yazım arıyorsanız, muhtemelen bunu kendiniz yapmanız gerekecektir

2: Sürüm izleme yok, bu nedenle yeniden yazdıklarınız ilerlediğinizde kaybolur

ChatGPT konuşmalarında, beğendiğiniz o yeniden yazılmış metni bulmak için sonsuza kadar kaydırdığınız oldu mu? Evet, ChatGPT sürümleri tam olarak takip etmez. Yeniden yazdıklarınızı başka bir araca kopyalayıp yapıştırmazsanız, yeni bir istek başlattığınız anda kaybolurlar

Sorun: Birden fazla yeniden yazma işlemini yönetirken, hangi sürümün onaylandığını, hangisinin düzenlenmesi gerektiğini ve hangisinin en iyisi olduğunu takip etmek, organizasyonel bir baş ağrısına dönüşür

3: Kendinden emin geliyor ama gerçekleri kontrol etmiyor

ChatGPT'nin tek bir görevi vardır: metinleri yeniden yazmak.

Ancak bunun bir dezavantajı, metnin doğruluğunu kontrol etmemesidir. İstatistikler, referanslar veya sektöre özgü ayrıntılarla çalışıyorsanız, AI'nın anlamı değiştirme veya uydurma bilgiler ekleme olasılığı her zaman vardır

Sorun: Yeniden yazılan metin kulağa düzgün gelse de, bu metnin doğru olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle, AI tarafından yeniden yazılan her metin yayınlanmadan önce bir insan tarafından kontrol edilmelidir

4: Tek başına çalışmak için tasarlanmıştır, işbirliği için değil

Yazma işlemi nadiren boşlukta gerçekleşir. Bir takımla çalışıyorsanız, yeniden yazma işlemi tamamlanmadan önce muhtemelen geri bildirim, onay ve birden fazla yinelemeye ihtiyacınız olacaktır. ChatGPT bunların hiçbirini desteklemez. Yeniden yazma işlemi tamamlandığında, iş size kalır

Sorun: Taslakları paylaşmanın, onayları izlemenin veya geçmiş geri bildirimleri görmenin kolay bir yolu olmadığında, yeniden yazma işlemi kopyalama, yapıştırma ve insanlardan geri bildirim almak için peşinden koşma gibi sonsuz bir döngüye dönüşür

ChatGPT, metinleri yeniden yazmak için harikadır, ancak yeniden yazımları yönetmenize yardımcı olmaz. Yapı, düzen ve taslak sürümden son sürüme ekstra manuel iş yapmadan kolayca geçmenin bir yolu yoktur.

Öyleyse, bu boşlukları ortadan kaldırarak AI destekli içerik oluşturmayı geliştiren bir araçtan bahsedelim.

İçerik Ş Akışlarını Yazmak ve Yönetmek için ClickUp Brain'i Kullanma

ChatGPT, metinleri yeniden yazmak için harikadır, ancak bunun ötesine geçemez. Düzenlemeleri izlemenize, yeniden yazdıklarınızı düzenlemenize veya onayları yönetmenize yardımcı olmaz. Bu, yeniden yazdığınız metni oluşturduktan sonra geri kalan her şeyi manuel olarak halletmeniz gerektiği anlamına gelir.

İçeriği araçlar arasında taşıyın, geri bildirim için gönderin ve önceki sürümlerle uyumlu olduğundan emin olun. ClickUp size bu konuda yardımcı olur. ClickUp'ın AI asistanı ClickUp Brain, AI destekli yazmayı bir üst seviyeye taşır. İçeriği yeniden yazmanıza yardımcı olmakla kalmaz, ilk taslaktan son sürüme kadar tüm iş akışını yönetir.

ClickUp Brain, ChatGPT'nin yetersiz kaldığı alanları şu şekilde doldurur:

Sadece kalıpları değil, bağlamı da dikkate alarak yeniden yazma

ChatGPT, kalıplara göre cümleleri yeniden yazar. Bağlamı dikkate almadan yeniden yazar ve işbirliği yapamaz.

ClickUp Brain, yeniden yazıları çöpe atmak yerine, farklı değil, daha akıllı yazmanıza yardımcı olur. AI destekli yeniden yazma özelliğini yapılandırılmış iş akışlarıyla birleştirir, böylece sadece yeni bir sürüm elde etmekle kalmaz, işbirliği, organizasyon ve netlikle desteklenen daha iyi bir sürüm elde edersiniz.

Örnek:

ChatGPT'de, belirli bir üslupla yeniden yazmasını isteyebilirsiniz, ancak geçmişteki yeniden yazımları, geri bildirimleri ve onaylanan sürümleri manuel olarak izlemeniz gerekir.

ClickUp Brain, projenize bağlı kalmaya çalışırken, önceki düzenlemelerin, üslup tercihlerinin ve takımın geri bildirimlerinin son ve düzeltilmiş sürümde dikkate alınmasını sağlar.

ClickUp Brain sadece yeniden yazılar oluşturmakla kalmaz, bunları tüm içerik süreci içinde yönetir.

ClickUp Brain'in geniş yetenek listesi, onu yazarlar için bir Doremon gibi gösteriyor. Ve bu harika özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu videoyu izleyin 👇

ClickUp Belgeleri her şeyi düzenli tuttuğu için artık dağınık taslaklar yok

ChatGPT yeniden yazılar oluşturur, ancak bunları nerede saklayacaksınız? Birden fazla sürüm, geri bildirim döngüsü ve revizyonunuz olduğunda, hepsini takip etmek kaotik hale gelebilir.

Tüm içerik belgelerinizi ClickUp Docs ile yönetin

ClickUp Belgeleri ile her şey tek bir yerde kalır, böylece yeniden yazma işlemlerini kolayca yönetebilir ve iyileştirebilirsiniz.

AI tarafından oluşturulan birden fazla yeniden yazımı yan yana saklayın ve karşılaştırın

Sürüm geçmişini kaybetmeden düzenlemeleri, onayları ve revizyonları izleyin

Marka yönergelerine ve stil referanslarına kolayca erişin

ChatGPT, Google Dokümanlar ve dağınık e-postalar arasında geçiş yapmak yerine, ClickUp her taslağın yapılandırılmasını, incelenmesini ve kullanıma hazır olmasını sağlar.

ClickUp, içerik üzerinde işbirliği yapmayı kolaylaştırır

ChatGPT'nin en büyük sınırlaması nedir? İşbirliğini desteklemez. Metin sağlar, ancak bundan sonra geri bildirim almak için dosya gönderip onay beklemek ve yeniden yazımları manuel olarak yönetmek size kalır.

ClickUp Sohbet konuşmalarındaki fikirleri organize görevlere dönüştürerek işlerinizi yolunda tutun

ClickUp Sohbet ve ClickUp Görevleri ile tüm geri bildirim süreci iş akışınız içinde gerçekleşir.

Anında geri bildirim almak için ClickUp Belgelerinde takım üyelerini etiketleyin

Yeniden yazılan metinleri doğrudan ClickUp Sohbetinde tartışın; uzun e-posta zincirlerine gerek yok

Geri bildirimleri ClickUp Görevlerine dönüştürerek revizyonları hızla gerçekleştirin

Sohbet içinde ClickUp Ai'yi kullanarak özetleyin veya sohbet kanallarında takip edin

ClickUp, AI tarafından oluşturulan yeniden yazımlar ile gerçek dünyadaki işbirliği arasındaki boşluğu doldurarak takımların baştan sona uyumlu çalışmasını sağlar.

Sadece farklı kelimelerle değil, daha güçlü yazılar

ChatGPT metinleri yeniden yazabilir, ancak metnin gerçekten iyi olup olmadığını size söylemez. Netlik sorunlarını, yapısal sorunları veya üslup uyumsuzluklarını işaretlemez. Hedef kitlenizi veya karmaşık kavramları daha iyi okunabilirlik için nasıl basitleştirebileceğinizi dikkate almadan size başka bir sürüm sunar.

ClickUp Brain, aşağıdaki AI destekli içgörüler sunarak daha akıllı yazmanıza yardımcı olan güçlü bir araçtır:

Hedef kitlenize göre içeriği iyileştirerek netliği ve okunabilirliği artırın

Farklı içerik biçimlerinde üslup tutarlılığını sağlayın

Daha iyi akış ve etkileşim için yapıyı iyileştirmeye yardımcı olun

ClickUp Brain, körü körüne yeniden yazılar oluşturmak yerine, yazının kendisini geliştirerek her parçanın etkili, ilgi çekici ve hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlar. Etkili komutlar oluşturmanıza yardımcı olarak, AI tarafından oluşturulan yeniden yazılan metinlerin sadece farklı değil, aynı zamanda gerçekten daha iyi olmasını sağlar.

ClickUp Brain ile yazınızı güçlendirin

Biliyor muydunuz? Ernest Hemingway, A Farewell to Arms romanının sonunu, üslup ve netlikten memnun kalana kadar 47 kez yeniden yazmıştır Anlaşılırlığı artırmak için içeriği yeniden yazmak, yazarlar için her zaman normal bir günlük görev gibi görünüyor!

Yeniden yazımdan yayına kadar her şeyi tek bir yerden halledin

ChatGPT, yeniden yazma işleminde durur. Metni aldıktan sonra, onayları izlemeniz, son teslim tarihlerini yönetmeniz ve yayınlamanız gerekir. Bu da daha fazla manuel iş anlamına gelir.

ClickUp Brain, yazımı uygulamaya sorunsuz bir şekilde bağlar:

Yeniden yazma, yapbozun sadece bir parçasıdır. ClickUp, bu parçanın içerik stratejisi ve uygulamasının büyük resmine uymasını sağlar.

Sonsuz yeniden yazmalara veda edin, daha akıllı yazmaya merhaba deyin

Bu yolculuğa, içeriği daha kolay bir şekilde yeniden yazmanın bir yolunu ararken ekranınıza bakarak başladınız. Artık ChatGPT'ye doğru soruları sorabilir ve yaygın yeniden yazma hatalarından kaçınabilirsiniz. Yazı stilinizi iyileştirebilir, profesyonel metinleri daha samimi hale getirebilir veya daha resmi bir üsluba uyarlayabilirsiniz.

Ancak unutmayın, en iyi yeniden yazımlar bile düzenleme, işbirliği ve içeriğinizi yolunda tutan bir ş Akışı gerektirir. ClickUp Brain, yazımlarınızı hızlı düzeltmelerin ötesine taşır ve tüm içerik oluşturma sürecinizi tek bir yerden yönetmenizi sağlayan araçlar sunar.

Yaratıcı yazımlarınız için birkaç örneğe mi ihtiyacınız var, yoksa birden fazla yeniden yazımı izlemek için yapılandırılmış bir sisteme mi ihtiyacınız var? Bu araç, her sürümün kusursuz ve amaca uygun olmasını sağlar.

Yeniden yazmayı korkulan bir görevden günün en sevdiğiniz kısmına dönüştürmeye hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve kendiniz deneyimleyin.