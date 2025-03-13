2025'in En İyi 15 Satış Potansiyeli Belirleme Aracı

Satışlar hedefler üzerine yürür: oluşturduğunuz satış süreci nedir, hesabın değeri ne kadar, komisyonunuz ne olacak? Bu nedenle çoğu satış fırsatı belirleme çabası bir sayı oyunu gibi hissedilir. Sadece başka bir potansiyel müşteri. Sadece başka bir e-posta.

Sonuç? Birçok satış takımı, değer yerine hacmi kovalarken, genellikle eyleme geçirilebilir verileri yakalamak için gerekli sistemi atlar. Bu da kaçırılan trendler, izlenmeyen performans ve nihayetinde stratejileri iyileştirme ve dönüşümü artırma fırsatlarının kaybedilmesi anlamına gelir.

Satış fırsatları belirleme araçları bu konuda yardımcı olabilir. Doğru verileri toplar, etkileşimi izler ve yüksek değerli potansiyel müşterileri belirleyerek daha akıllı ve stratejik bir erişim sağlar.

Bu blog yazısında, satış profesyonellerinin daha güçlü bir satış süreci oluşturmalarına yardımcı olacak en iyi 15 satış fırsatı belirleme aracını ve bunların anahtar özelliklerini inceleyeceğiz.

⏰ 60 saniyelik özet Her potansiyel müşteriyi değerlendirerek en iyi sonucu almak için bu 15 en iyi satış fırsatı belirleme yazılımından birini seçin: : Satış proje yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi ClickUp: Satış proje yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi LinkedIn Sales Navigator: B2B potansiyel müşterileri belirlemek ve etkileşim kurmak için en iyisi Apollo. io: Birden fazla kanalda doğrulanmış potansiyel müşteri verilerine erişmek için en iyisi ZoomInfo: Niyete dayalı nitelikli potansiyel müşterileri bulmak için en iyisi UpLead: Potansiyel müşterilerin e-postalarını doğrulamak için en iyisi Cognism: AI ile potansiyel müşterileri aramak için en iyisi 6Sense: Tahmine dayalı analitik kullanarak alıcıların niyetini anlamak için en iyisi Seamless. ai: Gerçek zamanlı iletişim kurmak için en iyisi Lusha: Ulaşımı otomatikleştirmek için en iyisi LeadIQ: Yüksek potansiyelli potansiyel müşterileri önceliklendirmek için en iyisi SalesIntel: İnsanlar tarafından doğrulanmış veriler elde etmek için en iyisi Leadfeeder: Web sitesi ziyaretçilerini satış fırsatlarına dönüştürmek için en iyisi Kaspr: LinkedIn'den iletişim bilgilerini çıkarmak için en iyisi Erişim: Çok kanallı erişim için en iyisi HubSpot Sales Hub: Potansiyel müşterileri puanlamak için en iyisi

En iyi müşteri bulma araçları, işler ve potansiyel müşteriler arasında bir köprü görevi görür. Satış için doğru müşteri bulma araçları, soğuk müşteri adaylarını sıcak fırsatlara dönüştürebilir. Bir araç seçerken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Sorunsuz CRM iş akışı : Araç, potansiyel müşterilerin merkezi bir veritabanını tutmak için yerleşik bir Araç, potansiyel müşterilerin merkezi bir veritabanını tutmak için yerleşik bir CRM yazılımına veya CRM entegrasyonuna sahip olmalıdır

AI destekli eyleme geçirilebilir içgörüler: Potansiyel müşterilerin davranışlarını ve etkileşim modellerini analiz ederek, erişim için en uygun zamanları, kanalları ve mesajları önermelidir. Bu, hiper kişiselleştirilmiş potansiyel müşteri bulmayı mümkün kılar

Omnichannel etkileşim: Araç, e-posta, telefon görüşmeleri, LinkedIn ve diğer sosyal platformlar dahil olmak üzere birden fazla kanal üzerinden potansiyel müşterilerle bağlantı kurmanızı sağlamalıdır

Gelişmiş tahmine dayalı analitik: Mükemmel bir satış fırsatları belirleme aracı, fırsat belirleme performansındaki kalıpları ve eğilimleri tespit ederek satış takımlarının stratejilerini iyileştirmelerine yardımcı olmalıdır

Potansiyel müşteri puanlama: En iyi araç, potansiyel müşterileri dönüşüm olasılıkları, niyet sinyalleri ve etkileşimlerine göre puanlamalıdır, böylece kaynaklarınızı akıllıca kullanabilirsiniz

Veri zenginleştirme: İş başlıkları, e-posta adresleri, telefon numaraları ve şirket gelirleri gibi eksik bilgileri doldurarak, iyi bir satış fırsatları belirleme aracı, potansiyel müşteri listenizin hem eksiksiz hem de güncel olmasını sağlar

Firmografik ve teknografik içgörüler: Bir satış fırsatları belirleme aracı, ideal işleri hedeflemenize yardımcı olmak için firmografik (şirketin boyutu, sektörü, konumu ve geliri) ve teknografik (şirket tarafından kullanılan Bir satış fırsatları belirleme aracı, ideal işleri hedeflemenize yardımcı olmak için firmografik (şirketin boyutu, sektörü, konumu ve geliri) ve teknografik (şirket tarafından kullanılan teknoloji yığını ) içgörüler sağlamalıdır

Satış otomasyonu: Araç, zamanında takip gönderilmesini sağlamak gibi Araç, zamanında takip gönderilmesini sağlamak gibi satış proje yönetimini otomatikleştirmeli , böylece hiçbir potansiyel müşteri unutulmamalıdır

Bu kontrol listesini göz önünde bulundurarak, sorunsuz bir satış döngüsü için piyasadaki en iyi potansiyel müşteri bulma araçlarından bazılarını değerlendirelim.

Görsel satış süreci yönetimi veya daha basit iletişim kurma ve erişim araçları arıyorsanız, aşağıdaki satış fırsatları belirleme araçlarının her biri size özel bir USP sunar. Size en uygun olanı bulmak için okumaya devam edin.

1. ClickUp (Satış proje yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile Satış Projelerinizi Yönetin ClickUp ile satış projelerini ve müşteri ilişkilerini tek bir yerden yönetin

Potansiyel müşterileriniz ayrıntılı bir elektronik tabloda düzgün bir şekilde düzenlenmiştir, ancak erişim sürecine başladığınız anda süreç parçalanır. Bir potansiyel müşteri ek araştırma veya e-posta incelemesi gerektirdiğinde, kendinizi sürekli olarak uygulamalar arasında geçiş yaparken bulursunuz.

İletişim bilgileri bir yerde, araştırma notları başka bir yerde ve erişim kampanyaları tamamen başka bir yerde. Bu bağlantısız iş akışı, basit olması gereken bir şeyi sinir bozucu ve kaotik bir şeye dönüştürür.

ClickUp gibi satış fırsatları belirleme ve müşteri yönetimi araçları tam da bu noktada devreye girer: erişim çabalarınızı sorunsuz bir şekilde kolaylaştırır ve satış sürecinize tutarlı bir yönetim getirir.

ClickUp, satış ekibiniz için proje yönetimi, takım işbirliği ve dokümantasyonu tek bir platformda birleştiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve yeni nesil AI otomasyonu ve arama ile hızlandırılmıştır.

Satış Takımları için ClickUp, satış sürecini görselleştirmenize, potansiyel müşteri erişimini yönetmenize ve tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirmenize yardımcı olur.

Satış Takımları için ClickUp ile satış boru hattını görselleştirin ve satış iş akışlarını otomatikleştirin

Tüm potansiyel müşterileri ve iletişim bilgilerini tek bir yerde toplayarak başlayın. ClickUp CRM bunu mümkün kılar. Sosyal medya, web siteleri, formlar ve diğer yerlerden gelen potansiyel müşterileri tek bir platformda toplamanıza yardımcı olur. Verileri aldıktan sonra, ClickUp Görevleri'ni kullanarak listeden farklı potansiyel müşterileri araştırma, etkileşim ve erişim için takım üyelerine atayabilirsiniz. ClickUp'ta"Yeni potansiyel müşteri", "Araştırma" ve "Kampanya gönderildi" gibi Özel Görev Durumları belirleyerek tüm satış sürecini takip edin. Yüksek değerli hesaplarla ilk olarak iletişime geçilmesini sağlamak için görev önceliklerini bile belirleyebilirsiniz.

ClickUp Görevleri ile erişim görevlerini atayın ve izleyin

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamaların gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

Şimdi size özel bir erişim stratejisi oluşturmanın zamanı geldi. ClickUp Brain, ClickUp'ın güçlü AI asistanı, her potansiyel müşteri için kişiselleştirilmiş mesajlar yazmanıza olanak tanır.

👀 Biliyor muydunuz? Pazarlamacıların %75'i, kişiselleştirmenin satışları artırmak ve işleri tekrarlamak için gerekli olduğuna inanıyor

ClickUp Brain ile mesajları kişiselleştirerek satış fırsatlarını artırın

Satış süreçlerinizi daha verimli hale getirmek için yapay zekayı nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek ister misiniz? Bu kısa açıklayıcı yazımızla size yardımcı olacağız👇

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek ve satış fırsatları belirleme sürecini daha da kolaylaştırmak için ClickUp Otomasyonlarını da kullanabilirsiniz. İş akışlarını otomatikleştirmek için tetikleyiciler ayarlayabilirsiniz. Örneğin, önceden tanımlanmış kurallara (sektör, bölge vb.) göre potansiyel müşterileri satış temsilcilerine atamak için tetikleyiciler ayarlayabilirsiniz. Veya bir potansiyel müşteri yanıt vermezse, bir hafta sonra takip için otomatik bir hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile iş akışlarını otomatikleştirerek hızlı eylem veya potansiyel müşterilerle takip

ClickUp, satış potansiyeli belirleme sürecini basitleştirmek için satış ve CRM şablonları da sunar:

ClickUp, bu işe yenilik getirerek pandemi sonrası dijital satışlarımızı %2'den %65'in üzerine çıkarmamıza yardımcı olan araç oldu.

ClickUp, bu işe yenilik getirerek pandemi sonrası dijital satışlarımızı %2'den %65'in üzerine çıkarmamıza yardımcı olan bir araç oldu.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelliği nedeniyle öğrenmesi biraz zaman alır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $ İş: Kullanıcı başına aylık 12

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Tüm takımlarımız için ClickUp'a geçmemiz, tüm takımlarımız ve kullanıcılarımız için merkezi bir merkez sağladı ve kendi işlerini organize ederken diğer takımların projelerini de takip edebilmelerini sağladı. ClickUp'ın sunduğu özellikler ve araçlar, CS, Satış ve Geliştirme takımlarımızın şirket çapındaki projelerimizi verimli ve etkili bir şekilde yönetmesi için harika!

Tüm takımlarımız için ClickUp'a geçmemiz, tüm takımlarımız ve kullanıcılarımız için merkezi bir merkez sağladı ve kendi işlerini organize ederken diğer takımların projelerini de takip edebilmelerini sağladı. ClickUp'ın sunduğu özellikler ve araçlar, CS, Satış ve Geliştirme takımlarımızın şirket çapında projelerimizi verimli ve etkili bir şekilde yönetmesi için harika!

2. LinkedIn Sales Navigator (B2B potansiyel müşterileri belirlemek ve etkileşim kurmak için en iyisi)

via LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator, potansiyel müşterileri belirlemek ve hesapları önceliklendirmek için önde gelen bir satış fırsatları belirleme aracıdır. Lead Spotlights aracı, hedef hesaplarınızdaki potansiyel müşterileri ve karar vericileri bulmanızı kolaylaştırır.

CRM entegrasyonunu kullanarak yeni kuruluşlara geçen eski müşterileri bulabilir ve daha alakalı potansiyel müşteriler elde edebilirsiniz. Sales Navigator ayrıca şirket çalışan sayısı ve büyüme eğilimleri gibi veri içgörüleri de sağlar, böylece yüksek değerli B2B potansiyel müşterileri kolayca belirleyebilirsiniz.

LinkedIn Sales Navigator'ın en iyi özellikleri

İş başlıkları, kuruluş boyutu ve sektör gibi gelişmiş filtreleri kullanarak sorunsuz müşteri adayı yönetimi sağlayın

LinkedIn postalarıyla kişiselleştirilmiş erişim yoluyla potansiyel müşterilerin ilgisini çekin

Rol kıdemi veya başlığa göre potansiyel müşterileri bulmak için ideal müşteri profilini oluşturun

İlişki Gezgini ile herhangi bir kuruluşta potansiyel bağlantılarınızı bulun

LinkedIn Sales Navigator sınırlamaları

Dışa aktarma yetenekleri sınırlıdır ve e-postaları bulmak için ek araçlara ihtiyaç duyar

Küçük işletmeler için pahalı olabilir

LinkedIn Sales Navigator fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme

Sales Navigator Core (Profesyonel): Kullanıcı başına aylık 99,99 $

Sales Navigator Advanced (Takım): Kullanıcı başına aylık 179,99 $

Sales Navigator Advanced Plus (Enterprise): kullanıcı başına yıllık 1600 $'dan başlayan fiyatlarla

LinkedIn Sales Navigator derecelendirmeleri

G2: 4,6/5 (1900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar LinkedIn Sales Navigator hakkında ne diyor?

LinkedIn Sales Nav'ın, takımımın aradığımız belirli türdeki potansiyel müşterileri daraltmak için gelişmiş arama filtreleri kullanmasına olanak tanımasını seviyorum. Ayrıca HubSpot ile entegre olmasını da seviyorum. Benimki gibi küçük bir takım için oldukça pahalı.

LinkedIn Sales Nav'ın, takımımın aradığımız belirli türdeki potansiyel müşterileri daraltmak için gelişmiş arama filtreleri kullanmasına olanak tanımasını seviyorum. Ayrıca HubSpot ile entegre olmasını da seviyorum. Benimki gibi küçük bir takım için oldukça pahalı.

3. Apollo. io (Birden fazla kanalda doğrulanmış potansiyel müşteri verilerine erişmek için en iyisi)

Apollo. io, LinkedIn, Salesforce, Gmail veya herhangi bir şirketin web sitesinden doğrulanmış potansiyel müşteri verilerine erişim sağlayan lider bir satış potansiyeli belirleme yazılımıdır. Potansiyel müşterileri bulmak için potansiyel müşterileri alıcı niyeti, iş ilanları ve şirket büyümesi gibi faktörlere göre filtreleyebilirsiniz. Apollo'nun AI aracı ayrıca yüksek kaliteli potansiyel müşterileri belirleyebilir, puanlar ekleyebilir ve toplantılar ayarlayabilir.

Bu aracın en iyi yanı, web sitenizdeki tekil ziyaretçileri izleyebilmeniz ve görüntüledikleri sayfaları bulabilmeniz. Bu, kullanıcı davranışını analiz etmenize ve daha kişiselleştirilmiş bir erişim stratejisi oluşturmanıza yardımcı olur.

Apollo. io'nun en iyi özellikleri

E-postalar, telefon numaraları ve şirket bilgileri dahil olmak üzere doğru iletişim bilgileriyle zenginleştirilmiş kapsamlı bir potansiyel müşteri veritabanına sahip olun

Zapier ile satış ve pazarlama araçlarını sorunsuz bir şekilde entegre ederek verimli iş akışı otomasyonu sağlayın

Gelen potansiyel müşterileri daha hızlı dönüştürmek için otomatik doldurulan veriler içeren formları kullanın

Apollo. io sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Apollo. io'nun yanlış potansiyel müşteri verileri ve güncel olmayan iletişim bilgileri sunduğunu bildiriyor

Apollo. io fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel Plan: Kullanıcı başına aylık 59 $

Profesyonel Plan: Kullanıcı başına aylık 99 $

Organizasyon Planı: Kullanıcı başına aylık 149 $

Apollo. io puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6 (350+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Apollo.io hakkında ne diyor?

Satış temsilcisi olarak Apollo, potansiyel müşterileriniz olan şirketler ve müşteriler hakkında yararlı ve doğru bilgiler edinmenin kolay bir yoludur. Verilen deneme kredileri, yazılımın nasıl çalıştığını anlamak için harika bir başlangıçtır. Tek iki dezavantajı, maliyet ve satış desteğinden gelen aramalardır. Küçük bir şirket veya satış ekibinde sadece bir veya iki kişiyseniz, maliyet biraz yüksek olabilir.

Satış temsilcisi olarak Apollo, potansiyel müşterileriniz olan şirketler ve müşteriler hakkında yararlı ve doğru bilgiler edinmenin kolay bir yoludur. Verilen deneme kredileri, yazılımın nasıl çalıştığını anlamak için harika bir başlangıçtır. Tek iki dezavantajı, maliyet ve satış desteğinden gelen aramalardır. Küçük bir şirket veya satış ekibinde sadece bir veya iki kişiyseniz, maliyet biraz yüksek olabilir.

4. ZoomInfo (Niyete dayalı nitelikli potansiyel müşterileri bulmak için en iyisi)

via ZoomInfo

ZoomInfo, satış, pazarlama ve yetenek takımları için şirket ve iletişim bilgileri sağlayan bir B2B satış fırsatları belirleme aracıdır. Yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak şirket boyutu ve işe alım eğilimleri gibi iş ayrıntılarını derler.

ZoomInfo ile karar vericiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için departman organizasyon grafiklerine erişebilir ve onlara doğrudan ulaşabilirsiniz. Kılavuzlu Niyet özelliği, CRM verilerini analiz eder ve potansiyel müşterilerinizin sıklıkla aradığı konuları belirler. Bu, erişiminizi özelleştirmenizi ve daha hızlı dönüşümler için özel çözümler sunmanızı kolaylaştırır.

ZoomInfo'nun en iyi özellikleri

Potansiyel müşterileri daha iyi anlamak ve ideal alıcıları belirlemek için ideal müşteri profilinizi (ICP) oluşturun

Daha iyi potansiyel müşteri bilgileri için şirket, teknoloji, finans ve iletişim verilerine erişin

Şirket davranışlarını ve eylemlerini öngörmek için tahmine dayalı sinyaller ve niyet bilgileri alın

Web sitesi ziyaretçilerini izleyin ve daha fazla potansiyel müşteri toplayın

ZoomInfo sınırlamaları

Her iletişim için bir ücret alır, bu da küçük takımlar için maliyetli olabilir

ZoomInfo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ZoomInfo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (8800+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (290+ yorum)

ZoomInfo hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

ZoomInfo Sales'i yeni kampanya hedefleri geliştirmek ve sitemizi ziyaret eden veya satın alma niyeti gösteren potansiyel müşterileri doğrulamak için kullanıyoruz. Copilot'un eklenmesiyle, belirli potansiyel müşteri hesaplarını daha derinlemesine inceleyebilir ve satış ekibimizi, işin kapısını açmalarına yardımcı olacak arka plan bilgileriyle donatabiliriz.

ZoomInfo Sales'i, yeni kampanya hedefleri geliştirmek ve sitemizi ziyaret eden veya satın alma niyeti gösteren potansiyel müşterileri doğrulamak için kullanıyoruz. Copilot'un eklenmesiyle, belirli potansiyel müşteri hesaplarını daha derinlemesine inceleyebilir ve satış ekibimizi, işin kapısını açmalarına yardımcı olacak arka plan bilgileriyle donatabiliriz.

5. UpLead (Potansiyel müşterilerin e-postalarını doğrulamak için en iyisi)

via UpLead

UpLead, doğrulanmış iletişim bilgileri ve akıllı arama araçları sağlayarak potansiyel müşteri oluşturmayı basitleştirir. Gerçek zamanlı e-posta doğrulama ve ayrıntılı veri zenginleştirme için 50'den fazla filtre ile doğru potansiyel müşterilere güvenle ulaşmanıza yardımcı olur. Kişileri sektör, rol veya konuma göre filtreleyerek hedeflemeyi daha kesin hale getirebilirsiniz.

Rakiplerinizin araçlarını kullanan şirketlere ulaşmak mı istiyorsunuz? UpLead, 1600'den fazla veri noktası sunarak, rakip yazılımlara güvenen işleri belirlemenize yardımcı olur, böylece erişiminizi özelleştirebilir ve onları kazanabilirsiniz. Ayrıca, belirli yazılımları kullanan şirketleri hariç tutmanıza olanak tanır, böylece alakasız hesapları filtreleyebilirsiniz.

UpLead'in en iyi özellikleri

Yüksek veri doğruluğu sağlamak için e-postaları gerçek zamanlı olarak doğrulayın

UpLead'in Chrome uzantısıyla şirketler hakkında bilgi toplayın

Şirket URL'lerini yükleyerek içgörüler elde edin

UpLead sınırlamaları

Düşük seviyeli planlarda sınırlı özellikler; tam işlevsellik için yükseltme gerekir

UpLead fiyatlandırması

7 günlük ücretsiz deneme

Temel özellikler : 99 $/ay

Artı : 199 $/ay

Profesyonel: Özel fiyatlandırma

UpLead puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (780+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: National Cash Register Company (NCR) kurucusu John H. Patterson, 1800'lerin sonlarında yüz yüze soğuk arama yönteminin öncüsü olarak bilinir. Satış elemanları kapı kapı dolaşarak işletmelere kasa almaları gerektiğini ikna ederek satış taktiklerinde devrim yarattı.

6. Cognism (AI ile potansiyel müşterileri aramak için en iyisi)

via Cognism

Cognism, AI kullanarak satış boru hattınız için doğru potansiyel müşterileri bulmanıza yardımcı olan bir satış zekası platformudur. İlgili potansiyel müşterileri bulmak için yazabilir veya sesli arama özelliğini kullanabilirsiniz. Cognism, değerli veriler sağlamak için firmografik (iş özellikleri), teknografik (şirketin teknoloji yığını) ve alıcı niyetini bir arada kullanır.

Platform, Salesforce ve HubSpot gibi CRM sistemleriyle entegre olarak potansiyel müşterileri yönetmeyi kolaylaştırır. Cognism ayrıca potansiyel müşteri listesini zenginleştirme özelliği de sunar. Bu sayede CRM'nize yalnızca en son güncellenen potansiyel müşteri verilerini ekleyebilirsiniz.

Cognism'in en iyi özellikleri

İdeal müşteri profillerine göre doğrulanmış e-posta adresleri ve telefon numaralarıyla potansiyel müşteri listeleri oluşturun

LinkedIn'den kişileri dışa aktarın ve Chrome uzantısını kullanarak CRM'nize aktarın

Bombora entegrasyonu ile niyet verilerini izleyerek pazardaki potansiyel müşterileri belirleyin

NAM, APAC ve EMEA bölgelerinden küresel B2B verilerine erişerek karar vericileri etkili bir şekilde hedefleyin

Cognism sınırlamaları

Bu araç, veri doğruluğunu etkileyebilecek LinkedIn iş tanımlarına bağlıdır

Cognism fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cognism puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (790+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

7. 6Sense (Tahmine dayalı analitik kullanarak alıcı niyetini anlamak için en iyisi)

via 6Sense

6sense, öncelikle tüm satın alma yolculuğu hakkında ayrıntılı bilgiler sunan bir gelir istihbarat platformudur. Kampanya performansı ve satın alma niyeti gibi gerçek zamanlı verileri kullanarak özelleştirilmiş bir potansiyel müşteri listesi oluşturur.

Platformun AI aracı tahminsel analitik kullanarak geçmiş fırsat verilerini, profil uygunluğunu, hesap erişimini ve gerçek zamanlı satın alma sinyallerini analiz eder. Ardından, en yüksek dönüşüm şansına sahip potansiyel müşterileri tahmin ederek satış ekibinin yüksek değerli hesapları hedeflemesini sağlar.

6Sense'in en iyi özellikleri

Odaklanmış hedefleme için alıcı davranışlarına göre hesapları belirleyin

Daha iyi performans gösteren kampanyalar için firmografik ve etkileşim verilerini kullanarak ayrıntılı hedef kitle segmentleri oluşturun

Satın alma ekibinin iletişim bilgilerine erişin ve anahtar karar vericilerle etkileşim kurmak için kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturun

6Sense sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformun başlangıçta kullanımı karmaşık olabileceğini söylüyor

6Sense fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

6Sense puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

Seamless. ai, ideal müşteri profilinizi tanımlamak ve aramanızı daraltmak için 100'den fazla filtre sunar. AI aracı, potansiyel müşterilerin e-posta ve telefon numaralarını bulmanıza yardımcı olmak için verileri gerçek zamanlı olarak arar ve eski bilgilere harcanan zamanı azaltır.

AI aracını kullanarak potansiyel müşterilerinizin sosyal medya gönderileri, çalışan yorumları, son haberler, ödülleri ve teknoloji yığınları dahil olmak üzere ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz. Bu, daha kişiselleştirilmiş mesajlaşma ve hedefli erişim sağlar.

Son olarak, Seamless. ai ayrıca giden satışlar için otomatik bir toplu liste oluşturmanıza da olanak tanır. Ancak, bu özellik yalnızca premium planlarda mevcuttur.

Seamless. ai'nin en iyi özellikleri

AI destekli gerçek zamanlı veri keşfi ile B2B kişileri ve şirketleri arayın

Daha kolay erişim için doğrudan arama ve cep telefonu numaralarına erişin

Salesforce, HubSpot ve diğer popüler CRM'lerle sorunsuz entegrasyon

Satış sürecinizi hızlandırmak için satın alma niyeti olan potansiyel müşterileri belirleyin

Seamless. ai sınırlamaları

Analiz ve raporlama için özel gösterge panelleri sunmaz

Seamless. ai fiyatlandırma

Ücretsiz: Deneme seçeneği 50 ücretsiz kredi içerir

Pro: günlük krediler; özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Seamless. ai puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (4900+ yorum)

Capterra: 3,8/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Seamless.ai hakkında ne diyor?

Liste oluşturma, veri bulma ve günde 1000 krediye sahip olma kolaylığı, özellikle Seamless'ın 10 katı maliyetli diğer veri yazılımlarının planlarına bakıldığında çok büyük bir avantajdır. ai ve bu, günde 1000 SDR potansiyel müşteri sağlar. Tek sevmediğim şey, kazımadan önce potansiyel müşteri bilgilerinin doğruluğunun kalitesini ayarlayamamanız. Bu nedenle, gereksiz veya iyi potansiyel müşterileri kazımak için günde 1000 kredinizi harcamak zorundasınız ve ancak kazıdıktan sonra filtreleme yapabilirsiniz.

Liste oluşturma, veri bulma ve günde 1000 krediye sahip olma kolaylığı, özellikle Seamless'ın 10 katı maliyetli diğer veri yazılımlarının planlarına bakıldığında çok büyük bir avantajdır. ai ve bu, günde 1000 SDR potansiyel müşteri sağlar. Tek sevmediğim şey, kazımadan önce potansiyel müşteri bilgilerinin doğruluğunun kalitesini ayarlayamamanız. Bu nedenle, gereksiz veya iyi potansiyel müşterileri kazımak için günde 1000 kredinizi harcamak zorundasınız ve ancak kazıdıktan sonra filtreleme yapabilirsiniz.

9. Lusha (Erişimi otomatikleştirmek için en iyisi)

via Lusha

Lusha, API'sini kullanarak herhangi bir sistem, veritabanı veya uygulamadaki verileri zenginleştiren ve değerli alıcı niyetleri hakkında içgörüler sağlayan bir satış zekası yazılımıdır. Potansiyel müşterilerinizin şirketler içindeki rolleri ve kıdemleri dahil olmak üzere ayrıntılı iletişim bilgileri sunar. Ayrıca Lusha, erişiminizi otomatikleştirmek ve satış verimliliğini artırmak için AI tarafından oluşturulan e-posta dizileri sağlar.

Lusha, LinkedIn'den doğrudan iletişim bilgilerini ve şirket bilgilerini toplamanızı sağlayan bir Google Chrome uzantısı ve E-posta Bulucu aracı da içerir. Platform, temel özelliklere sahip ücretsiz bir sürüm sunar, ancak finansman verisi arama gibi gelişmiş araçların kilidini açmak için premium plana yükseltmeniz gerekir.

Lusha'nın en iyi özellikleri

Doğrudan arama numaralarından oluşan geniş bir rehbere erişimle potansiyel müşterilere doğrudan ulaşın

Gelişmiş şirket özelliği filtrelerini kullanarak yüksek öncelikli hesapları hedefleyin

Satış çabalarınızı optimize etmek için AI tarafından önerilen potansiyel müşterileri elde edin

Lusha sınırlamaları

Potansiyel müşterileri ağırlıklı olarak ABD ve Avrupa bölgelerinden bulur

Lusha fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 36 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 59 $

Lusha puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1400+ yorum)

Capterra: 4/5 (370+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Lusha hakkında ne diyor?

Lusha'nın Saas platformundan ve LinkedIn eklentisi aracılığıyla kullanımı kolay, hassas ve güvenilir B2B iletişim bilgileri veritabanı. Müşteri desteği de çok iyi. Her bir potansiyel müşteri hakkında kaydedilen bazı bilgiler yanlış ve bu da kredi israfına neden oluyor.

Lusha'nın Saas platformundan ve LinkedIn eklentisi aracılığıyla kullanımı kolay, hassas ve güvenilir B2B iletişim bilgileri veritabanı. Müşteri desteği de çok iyi. Her bir potansiyel müşteri hakkında kaydedilen bazı bilgiler yanlış ve bu da kredi israfına neden oluyor.

10. LeadIQ (Yüksek potansiyelli potansiyel müşterileri önceliklendirmek için en iyisi)

via LeadIQ

LeadIQ'nun Chrome uzantısı, CRM'nizde, LinkedIn Sales Navigator'da veya web'de potansiyel müşterilerin doğru verilerini yakalamanıza yardımcı olur. LeadIQ'nun AI asistanı Scribe'ı kullanarak her hesap için kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturmak çok kolaydır.

LeadIQ'nun veri merkezi ile Salesforce'taki kişileri ve potansiyel müşterileri anında zenginleştirebilirsiniz. Çift verileri ortadan kaldırarak net ve düzenli bir satış süreci sağlar. Ayrıca, karar vericiler veya alıcılar iş değiştirdiğinde platform sizi bilgilendirir. Yüksek potansiyele sahip potansiyel müşterilere öncelik vermek için "Sıcak Potansiyel Müşteri" sinyali de alırsınız.

LeadIQ'nun en iyi özellikleri

LinkedIn profillerinden doğrulanmış e-postaları ve doğrudan numaraları gerçek zamanlı olarak çıkarın

Birden fazla erişim kanalında potansiyel müşteri faaliyetlerini otomatik olarak izleyin ve senkronize edin

AI destekli etkileşim araçlarıyla kişiselleştirilmiş takipleri otomatikleştirin

LeadIQ sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz krediler, daha küçük takımların erişimini kısıtlar

LeadIQ fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 45 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 89 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LeadIQ puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (20+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Satış tekniklerinin kökeni Aristoteles'in retorik ilkeleri olan ethos (güvenilirlik), pathos (duygu) ve logos (mantık) ilkelerine kadar uzanır. Modern satış stratejileri hala bu ikna taktiklerine dayanmaktadır!

11. SalesIntel (İnsan tarafından doğrulanmış veriler elde etmek için en iyisi)

via SalesIntel

SalesIntel, daha yüksek potansiyel müşteri doğruluğu sağlamak için satış otomasyonunu insan doğrulamasıyla birleştirir. Potansiyel müşteri listenizin güncel olmasını sağlamak için iletişim bilgilerini 90 günde bir yeniler. Platform ayrıca eski telefon numaralarını ve LinkedIn profillerini güncelleyerek potansiyel müşteri bulmayı kolaylaştırır.

Birden fazla kaynaktan gelen niyet sinyallerini izlemek için kullanın, böylece rakiplerinizin hedef müşterilerini görebilirsiniz. Ayrıca, erişiminizi iyileştirmek için en son sektör haberlerini, uyumluluk gereksinimlerini ve yeni trendleri öğrenebilirsiniz.

SalesIntel'in en iyi özellikleri

İsteğe bağlı araştırma hizmeti ile potansiyel müşteriler hakkında ayrıntılı bilgiler edinin

Satış kanalınızı iyileştirmek için müşterilerinize hedefli reklamlar gönderin

Potansiyel müşteri zenginleştirme özelliği ile temiz ve güncel verileri CRM'nize aktarın

SalesIntel sınırlamaları

Web sitesi ziyaretçilerini izleme ve reklamları yeniden hedefleme gibi gelişmiş özellikler için ek ödeme gerekir

SalesIntel fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SalesIntel derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (360+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar SalesIntel hakkında ne diyor?

Research On Demand hizmeti çok yararlıdır. İşlem süreleri kısadır ve SalesIntel takımı istenen bilgileri sağlar, hatta çoğu zaman istenen sektörlere ve başlıklara uygun ek potansiyel müşteriler de ekleyerek beklentilerin ötesine geçer.

Research On Demand hizmeti çok yararlıdır. İşlem süreleri kısadır ve SalesIntel takımı istenen bilgileri sağlar, hatta çoğu zaman istenen sektörlere ve başlıklara uygun ek potansiyel müşteriler de ekleyerek beklentilerin ötesine geçer.

12. Leadfeeder (Web sitesi ziyaretçilerini satış fırsatlarına dönüştürmek için en iyisi)

via Leadfeeder

Leadfeeder, web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürmenize yardımcı olmak için şirket adlarını izler. Ayrıca ziyaretçilerin anahtar ilgi alanlarını ve etkileşim modellerini de vurgular. Otomatik müşteri adayı puanlama ve CRM entegrasyonu ile satış ekipleri, yüksek değerli potansiyel müşterilere hızla odaklanabilir. Hedef şirketler web sitenizi ziyaret ettiğinde sizi bilgilendiren özel uyarılar alırsınız, böylece ilgili takip mesajlarını zamanında gönderebilirsiniz. Leadfeeder ayrıca ziyaret sayısı ve ziyaret süresine göre müşteri adaylarını filtrelemeye yardımcı olur. Bu, etkileşime göre müşteri adaylarını puanlamanıza yardımcı olur.

Leadfeeder'ın en iyi özellikleri

Web sitesi ziyaretçilerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve sitedeki davranışlarını analiz edin

Potansiyel müşterileri, etkileşimlerine ve şirket bilgilerine göre otomatik olarak puanlayın ve değerlendirin

CRM'ler ve HubSpot, Salesforce ve Google Ads gibi diğer araçlarla kolayca entegre edin

E-posta ile ulaşma kişiselleştirmek için potansiyel müşterileri sektör, coğrafi konum ve web etkinliğine göre segmentlere ayırın.

Leadfeeder sınırlamaları

Lead izleme, paylaşılan IP adresleri nedeniyle bazen ziyaretleri yanlış atayabilir

Leadfeeder fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli: 103,69 $ (99 €)/ay, yıllık faturalandırılır

Leadfeeder puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (700+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar LeadFeeder hakkında ne diyor?

Kurulumu nispeten kolaydır ve web sitenize gelen potansiyel müşteriler hakkında bilgi verir. Bu bilgiler, web sitesi ziyaretlerini artırmak ve sayfaların optimize edilmesini sağlamak için stratejiler geliştirmek açısından son derece yararlıdır.

Kurulumu nispeten kolaydır ve web sitenize gelen potansiyel müşteriler hakkında bilgi verir. Bu bilgiler, web sitesi ziyaretlerini artırmak ve sayfaların optimize edilmesini sağlamak için stratejiler geliştirmek açısından son derece yararlıdır.

via Kaspr

Kaspr, satış takımlarının 150'den fazla kaynaktan doğrulanmış telefon numaraları ve e-postalarla doğru potansiyel müşterilere daha hızlı ulaşmasına yardımcı olur. Chrome uzantısı, takipleri otomatikleştirerek, potansiyel müşterileri izleyerek ve Salesforce ve HubSpot gibi CRM'lerle entegre olarak erişimi basitleştirir.

Kaspr ayrıca LinkedIn'de potansiyel müşterilerin telefon numaralarını, e-posta ID'lerini ve şirket bilgilerini bulmanıza yardımcı olur, böylece LinkedIn Sales Navigator'ı daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ancak Kaspr, çoğunlukla Avrupa'daki işletmeler için güncel veriler sağlar. Başka bir bölgeyi hedefliyorsanız, Kaspr iyi sonuç vermeyebilir.

Kaspr'ın en iyi özellikleri

E-postalar ve telefon numaraları dahil olmak üzere LinkedIn'den gerçek zamanlı olarak doğrulanmış iletişim bilgilerini alın

AI destekli içgörülerle potansiyel müşteri niteliklerini otomatikleştirin ve yüksek değerli potansiyel müşterilere öncelik verin

Zenginleştirilmiş potansiyel müşteri verilerini CRM'nizle anında senkronize ederek sorunsuz iş akışı entegrasyonu sağlayın

Kaspr sınırlamaları

LinkedIn dışında sınırlı işlevsellik, çoklu platformda potansiyel müşteri bulma konusunda etkinliğini azaltır

Kaspr fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : 47,13 $ (45 €)/ay kullanıcı başına

İş: Kullanıcı başına aylık 82,75 $ (79 €)

Kaspr puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

👀 Biliyor muydunuz? Potansiyel müşteri başına ortalama maliyet sektörden sektöre değişir. 2025 yılında, en yüksek maliyet 982 dolar ile yükseköğretimde, en düşük maliyet ise 91 dolar ile e-ticarette görüldü.

14. Outreach (Çok kanallı erişim için en iyisi)

via Outreach

Outreach, takımların potansiyel müşteri bulma, etkileşim ve anlaşma yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı olan bir satış yürütme platformudur. Çok kanallı erişim, satış koçluğu ve tahmin için AI destekli araçlar sunar. Otomatikleştirilmiş iş akışları, A/B testi ve konuşma içgörüleri ile satış takımları verimliliği artırabilir ve daha fazla anlaşma kapatabilir.

Bu platform, konsolide bir satış çözümüne ihtiyaç duyan büyük işletmeler için en uygun seçenektir. Ancak, daha küçük takımlar daha basit otomasyon araçlarını tercih edebilir. Kullanıcı dostu arayüzü ve veri odaklı yaklaşımı, satış çabalarını ölçeklendirmek ve takım verimliliğini artırmak için güçlü bir seçimdir.

Outreach'in en iyi özellikleri

AI destekli dizilerle satış erişimini otomatikleştirin

Entegre takvim araçlarıyla toplantı planlamayı kolaylaştırın

Akıllı AI destekli yanıtlarla e-posta etkileşimini artırın

Erişim sınırlamaları

Belirli satış süreçleri için iş akışlarını özelleştirmek zaman alır

Erişim fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Erişim derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 3/5 (3400+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (300+ yorum)

15. HubSpot Sales Hub (Potansiyel müşterileri puanlamak için en iyisi)

via HubSpot Satış

HubSpot Sales Hub, kişiselleştirilmiş e-posta şablonları ve otomatik takip mesajları göndererek potansiyel müşteriler edinmenize yardımcı olur. Hangi erişim kampanyasının daha iyi performans gösterdiğini anlamak için A/B testi sunar. HubSpot'ta potansiyel müşterilerinizin verilerini ve satış faaliyetlerini yönetmek için kişiselleştirilmiş bir satış çalışma alanı oluşturabilirsiniz. HubSpot'un yapay zeka aracı, her potansiyel müşteri için bir puan verir ve satış tahmin aracı satış sonuçlarını öngörür. Bu, tahminlere dayalı kararları azaltmanıza ve önemli potansiyel müşterilere odaklanmanıza yardımcı olur.

HubSpot Sales Hub'ın en iyi özellikleri

Potansiyel müşterileri gerçek zamanlı olarak takip ederek web sitesi ziyaretlerini ve etkileşimlerini görün

AI destekli potansiyel müşteri oluşturma ile e-posta erişimini otomatikleştirin

Potansiyel müşteri puanlama ve takip ile satış süreçlerini kolaylaştırın

Şablonları kullanarak web siteleri oluşturun ve web sitesi ziyaretçilerinin verilerini yakalayarak onları potansiyel müşterilere dönüştürün

HubSpot Sales Hub sınırlamaları

Sınırlı gösterge paneli özelleştirme seçenekleri sunar

HubSpot Sales Hub fiyatlandırması

Ücretsiz

Sales Hub Starter: koltuk başına aylık 15 $

Başlangıç Müşteri Platformu: Koltuk başına aylık 15 $

Sales Hub Professional: 90 $/ay/koltuk

HubSpot Sales Hub puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (450+ yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot Sales Hub hakkında ne diyor?

HubSpot Sales Hub'da en çok sevdiğim şey, uzun ve karmaşık satış süreçlerini yönetmedeki mükemmelliği. Güçlü özellikleri, çok adımlı anlaşmaların karmaşıklıklarını ele almak için özel olarak tasarlanmıştır ve ilk temas noktasından anlaşmanın kapanmasına kadar her etkileşimi izlemeyi kolaylaştırır. HubSpot Sales Hub'ın iyileştirilebileceği bir alan, gösterge panelleri oluşturma konusunda kullanıcı dostu olmasıdır. Platform, güçlü raporlama ve analiz araçları sunsa da, gösterge paneli özelleştirme süreci biraz zahmetli ve olabileceğinden daha az sezgisel olabilir.

HubSpot Sales Hub'da en çok beğendiğim özellik, uzun ve karmaşık satış süreçlerini yönetmedeki mükemmelliğidir. Güçlü özellikleri, çok adımlı anlaşmaların karmaşıklıklarını ele almak için özel olarak tasarlanmıştır ve ilk temas noktasından anlaşmanın kapanmasına kadar her etkileşimi kolayca izlemenizi sağlar. HubSpot Sales Hub'ın iyileştirilebileceği bir alan, gösterge panelleri oluşturma konusunda kullanıcı dostu olmasıdır. Platform, güçlü raporlama ve analiz araçları sunsa da, gösterge paneli özelleştirme süreci biraz zahmetli ve olabileceğinden daha az sezgisel olabilir.

Potansiyel Müşterilerden Anlaşmalara: ClickUp ile Satış Potansiyellerini Daha Hızlı Dönüştürün

Doğru satış potansiyeli belirleme aracını seçmek, potansiyel müşterilerle bağlantı kurma becerinizi önemli ölçüde artırabilir. Yukarıda bahsettiğimiz tüm araçlar, satış erişimini optimize etmek ve otomatikleştirmek için çeşitli çözümler sunar.

SalesIntel, satış görüşmeleri için insan tarafından doğrulanmış veriler elde etmenize yardımcı olabilir. LinkedIn Sales Navigator, B2B potansiyel müşterileri yönetmek için en iyi sonucu verir. 6Sense, tahmine dayalı analitik için kullanışlıdır. Ancak, kapsamlı bir satış fırsatları belirleme ve satış etkileşimi platformu arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

ClickUp for Sales Teams, potansiyel müşteri verilerini tek bir yerde merkezileştirir, erişimi yönetir ve satış boru hattınızı görselleştirmek için özel gösterge panelleri oluşturur. ClickUp Brain ile kişiselleştirilmiş satış materyalleri ve erişim e-postaları da oluşturabilirsiniz.

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