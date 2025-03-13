2025'in En İyi 15 Satış Potansiyeli Belirleme Aracı

Satışlar hedefler üzerine yürür: oluşturduğunuz satış süreci nedir, hesabın değeri ne kadar, komisyonunuz ne olacak? Bu nedenle çoğu satış fırsatı belirleme çabası bir sayı oyunu gibi hissedilir. Sadece başka bir potansiyel müşteri. Sadece başka bir e-posta.
Sonuç? Birçok satış takımı, değer yerine hacmi kovalarken, genellikle eyleme geçirilebilir verileri yakalamak için gerekli sistemi atlar. Bu da kaçırılan trendler, izlenmeyen performans ve nihayetinde stratejileri iyileştirme ve dönüşümü artırma fırsatlarının kaybedilmesi anlamına gelir.
Satış fırsatları belirleme araçları bu konuda yardımcı olabilir. Doğru verileri toplar, etkileşimi izler ve yüksek değerli potansiyel müşterileri belirleyerek daha akıllı ve stratejik bir erişim sağlar.
Bu blog yazısında, satış profesyonellerinin daha güçlü bir satış süreci oluşturmalarına yardımcı olacak en iyi 15 satış fırsatı belirleme aracını ve bunların anahtar özelliklerini inceleyeceğiz.
⏰ 60 saniyelik özet
Her potansiyel müşteriyi değerlendirerek en iyi sonucu almak için bu 15 en iyi satış fırsatı belirleme yazılımından birini seçin:
- ClickUp : Satış proje yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi
- LinkedIn Sales Navigator: B2B potansiyel müşterileri belirlemek ve etkileşim kurmak için en iyisi
- Apollo. io: Birden fazla kanalda doğrulanmış potansiyel müşteri verilerine erişmek için en iyisi
- ZoomInfo: Niyete dayalı nitelikli potansiyel müşterileri bulmak için en iyisi
- UpLead: Potansiyel müşterilerin e-postalarını doğrulamak için en iyisi
- Cognism: AI ile potansiyel müşterileri aramak için en iyisi
- 6Sense: Tahmine dayalı analitik kullanarak alıcıların niyetini anlamak için en iyisi
- Seamless. ai: Gerçek zamanlı iletişim kurmak için en iyisi
- Lusha: Ulaşımı otomatikleştirmek için en iyisi
- LeadIQ: Yüksek potansiyelli potansiyel müşterileri önceliklendirmek için en iyisi
- SalesIntel: İnsanlar tarafından doğrulanmış veriler elde etmek için en iyisi
- Leadfeeder: Web sitesi ziyaretçilerini satış fırsatlarına dönüştürmek için en iyisi
- Kaspr: LinkedIn'den iletişim bilgilerini çıkarmak için en iyisi
- Erişim: Çok kanallı erişim için en iyisi
- HubSpot Sales Hub: Potansiyel müşterileri puanlamak için en iyisi
Satış potansiyeli belirleme araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi müşteri bulma araçları, işler ve potansiyel müşteriler arasında bir köprü görevi görür. Satış için doğru müşteri bulma araçları, soğuk müşteri adaylarını sıcak fırsatlara dönüştürebilir. Bir araç seçerken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:
- Sorunsuz CRM iş akışı : Araç, potansiyel müşterilerin merkezi bir veritabanını tutmak için yerleşik bir CRM yazılımına veya CRM entegrasyonuna sahip olmalıdır
- AI destekli eyleme geçirilebilir içgörüler: Potansiyel müşterilerin davranışlarını ve etkileşim modellerini analiz ederek, erişim için en uygun zamanları, kanalları ve mesajları önermelidir. Bu, hiper kişiselleştirilmiş potansiyel müşteri bulmayı mümkün kılar
- Omnichannel etkileşim: Araç, e-posta, telefon görüşmeleri, LinkedIn ve diğer sosyal platformlar dahil olmak üzere birden fazla kanal üzerinden potansiyel müşterilerle bağlantı kurmanızı sağlamalıdır
- Gelişmiş tahmine dayalı analitik: Mükemmel bir satış fırsatları belirleme aracı, fırsat belirleme performansındaki kalıpları ve eğilimleri tespit ederek satış takımlarının stratejilerini iyileştirmelerine yardımcı olmalıdır
- Potansiyel müşteri puanlama: En iyi araç, potansiyel müşterileri dönüşüm olasılıkları, niyet sinyalleri ve etkileşimlerine göre puanlamalıdır, böylece kaynaklarınızı akıllıca kullanabilirsiniz
- Veri zenginleştirme: İş başlıkları, e-posta adresleri, telefon numaraları ve şirket gelirleri gibi eksik bilgileri doldurarak, iyi bir satış fırsatları belirleme aracı, potansiyel müşteri listenizin hem eksiksiz hem de güncel olmasını sağlar
- Firmografik ve teknografik içgörüler: Bir satış fırsatları belirleme aracı, ideal işleri hedeflemenize yardımcı olmak için firmografik (şirketin boyutu, sektörü, konumu ve geliri) ve teknografik (şirket tarafından kullanılan teknoloji yığını ) içgörüler sağlamalıdır
- Satış otomasyonu: Araç, zamanında takip gönderilmesini sağlamak gibi satış proje yönetimini otomatikleştirmeli, böylece hiçbir potansiyel müşteri unutulmamalıdır
Bu kontrol listesini göz önünde bulundurarak, sorunsuz bir satış döngüsü için piyasadaki en iyi potansiyel müşteri bulma araçlarından bazılarını değerlendirelim.
En İyi 15 Satış Fırsatı Bulma Aracı
Görsel satış süreci yönetimi veya daha basit iletişim kurma ve erişim araçları arıyorsanız, aşağıdaki satış fırsatları belirleme araçlarının her biri size özel bir USP sunar. Size en uygun olanı bulmak için okumaya devam edin.
1. ClickUp (Satış proje yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi)
Potansiyel müşterileriniz ayrıntılı bir elektronik tabloda düzgün bir şekilde düzenlenmiştir, ancak erişim sürecine başladığınız anda süreç parçalanır. Bir potansiyel müşteri ek araştırma veya e-posta incelemesi gerektirdiğinde, kendinizi sürekli olarak uygulamalar arasında geçiş yaparken bulursunuz.
İletişim bilgileri bir yerde, araştırma notları başka bir yerde ve erişim kampanyaları tamamen başka bir yerde. Bu bağlantısız iş akışı, basit olması gereken bir şeyi sinir bozucu ve kaotik bir şeye dönüştürür.
ClickUp gibi satış fırsatları belirleme ve müşteri yönetimi araçları tam da bu noktada devreye girer: erişim çabalarınızı sorunsuz bir şekilde kolaylaştırır ve satış sürecinize tutarlı bir yönetim getirir.
ClickUp, satış ekibiniz için proje yönetimi, takım işbirliği ve dokümantasyonu tek bir platformda birleştiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve yeni nesil AI otomasyonu ve arama ile hızlandırılmıştır.
Satış Takımları için ClickUp, satış sürecini görselleştirmenize, potansiyel müşteri erişimini yönetmenize ve tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirmenize yardımcı olur.
Tüm potansiyel müşterileri ve iletişim bilgilerini tek bir yerde toplayarak başlayın. ClickUp CRM bunu mümkün kılar. Sosyal medya, web siteleri, formlar ve diğer yerlerden gelen potansiyel müşterileri tek bir platformda toplamanıza yardımcı olur. Verileri aldıktan sonra, ClickUp Görevleri'ni kullanarak listeden farklı potansiyel müşterileri araştırma, etkileşim ve erişim için takım üyelerine atayabilirsiniz. ClickUp'ta"Yeni potansiyel müşteri", "Araştırma" ve "Kampanya gönderildi" gibi Özel Görev Durumları belirleyerek tüm satış sürecini takip edin. Yüksek değerli hesaplarla ilk olarak iletişime geçilmesini sağlamak için görev önceliklerini bile belirleyebilirsiniz.
📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamaların gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir.
ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.
Şimdi size özel bir erişim stratejisi oluşturmanın zamanı geldi. ClickUp Brain, ClickUp'ın güçlü AI asistanı, her potansiyel müşteri için kişiselleştirilmiş mesajlar yazmanıza olanak tanır.
👀 Biliyor muydunuz? Pazarlamacıların %75'i, kişiselleştirmenin satışları artırmak ve işleri tekrarlamak için gerekli olduğuna inanıyor
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Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek ve satış fırsatları belirleme sürecini daha da kolaylaştırmak için ClickUp Otomasyonlarını da kullanabilirsiniz. İş akışlarını otomatikleştirmek için tetikleyiciler ayarlayabilirsiniz. Örneğin, önceden tanımlanmış kurallara (sektör, bölge vb.) göre potansiyel müşterileri satış temsilcilerine atamak için tetikleyiciler ayarlayabilirsiniz. Veya bir potansiyel müşteri yanıt vermezse, bir hafta sonra takip için otomatik bir hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.
ClickUp, satış potansiyeli belirleme sürecini basitleştirmek için satış ve CRM şablonları da sunar:
- Satış hedeflerini belirlemek ve performansı izlemek için ClickUp Satış Takip Şablonunu kullanın.
- ClickUp Satış Raporu Şablonu, geçmiş satış eğilimlerini görselleştirmenize ve gelecekteki performansı tahmin etmek için kalıpları belirlemenize olanak tanır
- ClickUp Satış Zaman Çizelgesi Şablonu, müşteri verilerini yönetmeyi ve tüm satış hunisini tek bir yerden görüntülemeyi kolaylaştırır
ClickUp, bu işe yenilik getirerek pandemi sonrası dijital satışlarımızı %2'den %65'in üzerine çıkarmamıza yardımcı olan araç oldu.
ClickUp, bu işe yenilik getirerek pandemi sonrası dijital satışlarımızı %2'den %65'in üzerine çıkarmamıza yardımcı olan bir araç oldu.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Belgeleri'ni kullanarak potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerini, araştırma notlarını ve geçmiş etkileşimlerini düzenleyin, böylece onlara ulaşmadan önce her zaman tüm bağlamı görebilirsiniz
- ClickUp Gösterge Panelleri ile takım performansını ve satış potansiyellerinin dönüşümünü izleyin
- ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak satış erişim stratejileri üzerinde beyin fırtınası yapın ve takımınıza eylem öğeleri atayın
- Salesforce'u ClickUp ile entegre ederek müşteri verilerini kolayca aktarın
- ClickUp Formları'nı kullanarak potansiyel müşteriler elde etmek için özel markalı formlar oluşturun
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda özelliği nedeniyle öğrenmesi biraz zaman alır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $İş: Kullanıcı başına aylık 12
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Tüm takımlarımız için ClickUp'a geçmemiz, tüm takımlarımız ve kullanıcılarımız için merkezi bir merkez sağladı ve kendi işlerini organize ederken diğer takımların projelerini de takip edebilmelerini sağladı. ClickUp'ın sunduğu özellikler ve araçlar, CS, Satış ve Geliştirme takımlarımızın şirket çapındaki projelerimizi verimli ve etkili bir şekilde yönetmesi için harika!
Tüm takımlarımız için ClickUp'a geçmemiz, tüm takımlarımız ve kullanıcılarımız için merkezi bir merkez sağladı ve kendi işlerini organize ederken diğer takımların projelerini de takip edebilmelerini sağladı. ClickUp'ın sunduğu özellikler ve araçlar, CS, Satış ve Geliştirme takımlarımızın şirket çapında projelerimizi verimli ve etkili bir şekilde yönetmesi için harika!
📖 Daha Fazla Bilgi: Word, Excel ve ClickUp'ta Ücretsiz Satış Planı Şablonları
2. LinkedIn Sales Navigator (B2B potansiyel müşterileri belirlemek ve etkileşim kurmak için en iyisi)
LinkedIn Sales Navigator, potansiyel müşterileri belirlemek ve hesapları önceliklendirmek için önde gelen bir satış fırsatları belirleme aracıdır. Lead Spotlights aracı, hedef hesaplarınızdaki potansiyel müşterileri ve karar vericileri bulmanızı kolaylaştırır.
CRM entegrasyonunu kullanarak yeni kuruluşlara geçen eski müşterileri bulabilir ve daha alakalı potansiyel müşteriler elde edebilirsiniz. Sales Navigator ayrıca şirket çalışan sayısı ve büyüme eğilimleri gibi veri içgörüleri de sağlar, böylece yüksek değerli B2B potansiyel müşterileri kolayca belirleyebilirsiniz.
LinkedIn Sales Navigator'ın en iyi özellikleri
- İş başlıkları, kuruluş boyutu ve sektör gibi gelişmiş filtreleri kullanarak sorunsuz müşteri adayı yönetimi sağlayın
- LinkedIn postalarıyla kişiselleştirilmiş erişim yoluyla potansiyel müşterilerin ilgisini çekin
- Rol kıdemi veya başlığa göre potansiyel müşterileri bulmak için ideal müşteri profilini oluşturun
- İlişki Gezgini ile herhangi bir kuruluşta potansiyel bağlantılarınızı bulun
LinkedIn Sales Navigator sınırlamaları
- Dışa aktarma yetenekleri sınırlıdır ve e-postaları bulmak için ek araçlara ihtiyaç duyar
- Küçük işletmeler için pahalı olabilir
LinkedIn Sales Navigator fiyatlandırması
- 30 günlük ücretsiz deneme
- Sales Navigator Core (Profesyonel): Kullanıcı başına aylık 99,99 $
- Sales Navigator Advanced (Takım): Kullanıcı başına aylık 179,99 $
- Sales Navigator Advanced Plus (Enterprise): kullanıcı başına yıllık 1600 $'dan başlayan fiyatlarla
LinkedIn Sales Navigator derecelendirmeleri
- G2: 4,6/5 (1900+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (150+ yorum)
Gerçek kullanıcılar LinkedIn Sales Navigator hakkında ne diyor?
LinkedIn Sales Nav'ın, takımımın aradığımız belirli türdeki potansiyel müşterileri daraltmak için gelişmiş arama filtreleri kullanmasına olanak tanımasını seviyorum. Ayrıca HubSpot ile entegre olmasını da seviyorum. Benimki gibi küçük bir takım için oldukça pahalı.
LinkedIn Sales Nav'ın, takımımın aradığımız belirli türdeki potansiyel müşterileri daraltmak için gelişmiş arama filtreleri kullanmasına olanak tanımasını seviyorum. Ayrıca HubSpot ile entegre olmasını da seviyorum. Benimki gibi küçük bir takım için oldukça pahalı.
3. Apollo. io (Birden fazla kanalda doğrulanmış potansiyel müşteri verilerine erişmek için en iyisi)
Apollo. io, LinkedIn, Salesforce, Gmail veya herhangi bir şirketin web sitesinden doğrulanmış potansiyel müşteri verilerine erişim sağlayan lider bir satış potansiyeli belirleme yazılımıdır. Potansiyel müşterileri bulmak için potansiyel müşterileri alıcı niyeti, iş ilanları ve şirket büyümesi gibi faktörlere göre filtreleyebilirsiniz. Apollo'nun AI aracı ayrıca yüksek kaliteli potansiyel müşterileri belirleyebilir, puanlar ekleyebilir ve toplantılar ayarlayabilir.
Bu aracın en iyi yanı, web sitenizdeki tekil ziyaretçileri izleyebilmeniz ve görüntüledikleri sayfaları bulabilmeniz. Bu, kullanıcı davranışını analiz etmenize ve daha kişiselleştirilmiş bir erişim stratejisi oluşturmanıza yardımcı olur.
Apollo. io'nun en iyi özellikleri
- E-postalar, telefon numaraları ve şirket bilgileri dahil olmak üzere doğru iletişim bilgileriyle zenginleştirilmiş kapsamlı bir potansiyel müşteri veritabanına sahip olun
- Zapier ile satış ve pazarlama araçlarını sorunsuz bir şekilde entegre ederek verimli iş akışı otomasyonu sağlayın
- Gelen potansiyel müşterileri daha hızlı dönüştürmek için otomatik doldurulan veriler içeren formları kullanın
Apollo. io sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Apollo. io'nun yanlış potansiyel müşteri verileri ve güncel olmayan iletişim bilgileri sunduğunu bildiriyor
Apollo. io fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Temel Plan: Kullanıcı başına aylık 59 $
- Profesyonel Plan: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Organizasyon Planı: Kullanıcı başına aylık 149 $
Apollo. io puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6 (350+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Apollo.io hakkında ne diyor?
Satış temsilcisi olarak Apollo, potansiyel müşterileriniz olan şirketler ve müşteriler hakkında yararlı ve doğru bilgiler edinmenin kolay bir yoludur. Verilen deneme kredileri, yazılımın nasıl çalıştığını anlamak için harika bir başlangıçtır. Tek iki dezavantajı, maliyet ve satış desteğinden gelen aramalardır. Küçük bir şirket veya satış ekibinde sadece bir veya iki kişiyseniz, maliyet biraz yüksek olabilir.
Satış temsilcisi olarak Apollo, potansiyel müşterileriniz olan şirketler ve müşteriler hakkında yararlı ve doğru bilgiler edinmenin kolay bir yoludur. Verilen deneme kredileri, yazılımın nasıl çalıştığını anlamak için harika bir başlangıçtır. Tek iki dezavantajı, maliyet ve satış desteğinden gelen aramalardır. Küçük bir şirket veya satış ekibinde sadece bir veya iki kişiyseniz, maliyet biraz yüksek olabilir.
4. ZoomInfo (Niyete dayalı nitelikli potansiyel müşterileri bulmak için en iyisi)
ZoomInfo, satış, pazarlama ve yetenek takımları için şirket ve iletişim bilgileri sağlayan bir B2B satış fırsatları belirleme aracıdır. Yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak şirket boyutu ve işe alım eğilimleri gibi iş ayrıntılarını derler.
ZoomInfo ile karar vericiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için departman organizasyon grafiklerine erişebilir ve onlara doğrudan ulaşabilirsiniz. Kılavuzlu Niyet özelliği, CRM verilerini analiz eder ve potansiyel müşterilerinizin sıklıkla aradığı konuları belirler. Bu, erişiminizi özelleştirmenizi ve daha hızlı dönüşümler için özel çözümler sunmanızı kolaylaştırır.
ZoomInfo'nun en iyi özellikleri
- Potansiyel müşterileri daha iyi anlamak ve ideal alıcıları belirlemek için ideal müşteri profilinizi (ICP) oluşturun
- Daha iyi potansiyel müşteri bilgileri için şirket, teknoloji, finans ve iletişim verilerine erişin
- Şirket davranışlarını ve eylemlerini öngörmek için tahmine dayalı sinyaller ve niyet bilgileri alın
- Web sitesi ziyaretçilerini izleyin ve daha fazla potansiyel müşteri toplayın
ZoomInfo sınırlamaları
- Her iletişim için bir ücret alır, bu da küçük takımlar için maliyetli olabilir
ZoomInfo fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
ZoomInfo derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (8800+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (290+ yorum)
ZoomInfo hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
ZoomInfo Sales'i yeni kampanya hedefleri geliştirmek ve sitemizi ziyaret eden veya satın alma niyeti gösteren potansiyel müşterileri doğrulamak için kullanıyoruz. Copilot'un eklenmesiyle, belirli potansiyel müşteri hesaplarını daha derinlemesine inceleyebilir ve satış ekibimizi, işin kapısını açmalarına yardımcı olacak arka plan bilgileriyle donatabiliriz.
ZoomInfo Sales'i, yeni kampanya hedefleri geliştirmek ve sitemizi ziyaret eden veya satın alma niyeti gösteren potansiyel müşterileri doğrulamak için kullanıyoruz. Copilot'un eklenmesiyle, belirli potansiyel müşteri hesaplarını daha derinlemesine inceleyebilir ve satış ekibimizi, işin kapısını açmalarına yardımcı olacak arka plan bilgileriyle donatabiliriz.
5. UpLead (Potansiyel müşterilerin e-postalarını doğrulamak için en iyisi)
UpLead, doğrulanmış iletişim bilgileri ve akıllı arama araçları sağlayarak potansiyel müşteri oluşturmayı basitleştirir. Gerçek zamanlı e-posta doğrulama ve ayrıntılı veri zenginleştirme için 50'den fazla filtre ile doğru potansiyel müşterilere güvenle ulaşmanıza yardımcı olur. Kişileri sektör, rol veya konuma göre filtreleyerek hedeflemeyi daha kesin hale getirebilirsiniz.
Rakiplerinizin araçlarını kullanan şirketlere ulaşmak mı istiyorsunuz? UpLead, 1600'den fazla veri noktası sunarak, rakip yazılımlara güvenen işleri belirlemenize yardımcı olur, böylece erişiminizi özelleştirebilir ve onları kazanabilirsiniz. Ayrıca, belirli yazılımları kullanan şirketleri hariç tutmanıza olanak tanır, böylece alakasız hesapları filtreleyebilirsiniz.
UpLead'in en iyi özellikleri
- Yüksek veri doğruluğu sağlamak için e-postaları gerçek zamanlı olarak doğrulayın
- UpLead'in Chrome uzantısıyla şirketler hakkında bilgi toplayın
- Şirket URL'lerini yükleyerek içgörüler elde edin
UpLead sınırlamaları
- Düşük seviyeli planlarda sınırlı özellikler; tam işlevsellik için yükseltme gerekir
UpLead fiyatlandırması
- 7 günlük ücretsiz deneme
- Temel özellikler: 99 $/ay
- Artı: 199 $/ay
- Profesyonel: Özel fiyatlandırma
UpLead puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (780+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)
🧠 Eğlenceli Bilgi: National Cash Register Company (NCR) kurucusu John H. Patterson, 1800'lerin sonlarında yüz yüze soğuk arama yönteminin öncüsü olarak bilinir. Satış elemanları kapı kapı dolaşarak işletmelere kasa almaları gerektiğini ikna ederek satış taktiklerinde devrim yarattı.
6. Cognism (AI ile potansiyel müşterileri aramak için en iyisi)
Cognism, AI kullanarak satış boru hattınız için doğru potansiyel müşterileri bulmanıza yardımcı olan bir satış zekası platformudur. İlgili potansiyel müşterileri bulmak için yazabilir veya sesli arama özelliğini kullanabilirsiniz. Cognism, değerli veriler sağlamak için firmografik (iş özellikleri), teknografik (şirketin teknoloji yığını) ve alıcı niyetini bir arada kullanır.
Platform, Salesforce ve HubSpot gibi CRM sistemleriyle entegre olarak potansiyel müşterileri yönetmeyi kolaylaştırır. Cognism ayrıca potansiyel müşteri listesini zenginleştirme özelliği de sunar. Bu sayede CRM'nize yalnızca en son güncellenen potansiyel müşteri verilerini ekleyebilirsiniz.
Cognism'in en iyi özellikleri
- İdeal müşteri profillerine göre doğrulanmış e-posta adresleri ve telefon numaralarıyla potansiyel müşteri listeleri oluşturun
- LinkedIn'den kişileri dışa aktarın ve Chrome uzantısını kullanarak CRM'nize aktarın
- Bombora entegrasyonu ile niyet verilerini izleyerek pazardaki potansiyel müşterileri belirleyin
- NAM, APAC ve EMEA bölgelerinden küresel B2B verilerine erişerek karar vericileri etkili bir şekilde hedefleyin
Cognism sınırlamaları
- Bu araç, veri doğruluğunu etkileyebilecek LinkedIn iş tanımlarına bağlıdır
Cognism fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Cognism puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (790+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)
7. 6Sense (Tahmine dayalı analitik kullanarak alıcı niyetini anlamak için en iyisi)
6sense, öncelikle tüm satın alma yolculuğu hakkında ayrıntılı bilgiler sunan bir gelir istihbarat platformudur. Kampanya performansı ve satın alma niyeti gibi gerçek zamanlı verileri kullanarak özelleştirilmiş bir potansiyel müşteri listesi oluşturur.
Platformun AI aracı tahminsel analitik kullanarak geçmiş fırsat verilerini, profil uygunluğunu, hesap erişimini ve gerçek zamanlı satın alma sinyallerini analiz eder. Ardından, en yüksek dönüşüm şansına sahip potansiyel müşterileri tahmin ederek satış ekibinin yüksek değerli hesapları hedeflemesini sağlar.
6Sense'in en iyi özellikleri
- Odaklanmış hedefleme için alıcı davranışlarına göre hesapları belirleyin
- Daha iyi performans gösteren kampanyalar için firmografik ve etkileşim verilerini kullanarak ayrıntılı hedef kitle segmentleri oluşturun
- Satın alma ekibinin iletişim bilgilerine erişin ve anahtar karar vericilerle etkileşim kurmak için kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturun
6Sense sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, platformun başlangıçta kullanımı karmaşık olabileceğini söylüyor
6Sense fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
6Sense puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)
8. Seamless. ai (Gerçek zamanlı kişi bulma için en iyisi)
Seamless. ai, ideal müşteri profilinizi tanımlamak ve aramanızı daraltmak için 100'den fazla filtre sunar. AI aracı, potansiyel müşterilerin e-posta ve telefon numaralarını bulmanıza yardımcı olmak için verileri gerçek zamanlı olarak arar ve eski bilgilere harcanan zamanı azaltır.
AI aracını kullanarak potansiyel müşterilerinizin sosyal medya gönderileri, çalışan yorumları, son haberler, ödülleri ve teknoloji yığınları dahil olmak üzere ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz. Bu, daha kişiselleştirilmiş mesajlaşma ve hedefli erişim sağlar.
Son olarak, Seamless. ai ayrıca giden satışlar için otomatik bir toplu liste oluşturmanıza da olanak tanır. Ancak, bu özellik yalnızca premium planlarda mevcuttur.
Seamless. ai'nin en iyi özellikleri
- AI destekli gerçek zamanlı veri keşfi ile B2B kişileri ve şirketleri arayın
- Daha kolay erişim için doğrudan arama ve cep telefonu numaralarına erişin
- Salesforce, HubSpot ve diğer popüler CRM'lerle sorunsuz entegrasyon
- Satış sürecinizi hızlandırmak için satın alma niyeti olan potansiyel müşterileri belirleyin
Seamless. ai sınırlamaları
- Analiz ve raporlama için özel gösterge panelleri sunmaz
Seamless. ai fiyatlandırma
- Ücretsiz: Deneme seçeneği 50 ücretsiz kredi içerir
- Pro: günlük krediler; özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Seamless. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (4900+ yorum)
- Capterra: 3,8/5 (150+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Seamless.ai hakkında ne diyor?
Liste oluşturma, veri bulma ve günde 1000 krediye sahip olma kolaylığı, özellikle Seamless'ın 10 katı maliyetli diğer veri yazılımlarının planlarına bakıldığında çok büyük bir avantajdır. ai ve bu, günde 1000 SDR potansiyel müşteri sağlar. Tek sevmediğim şey, kazımadan önce potansiyel müşteri bilgilerinin doğruluğunun kalitesini ayarlayamamanız. Bu nedenle, gereksiz veya iyi potansiyel müşterileri kazımak için günde 1000 kredinizi harcamak zorundasınız ve ancak kazıdıktan sonra filtreleme yapabilirsiniz.
Liste oluşturma, veri bulma ve günde 1000 krediye sahip olma kolaylığı, özellikle Seamless'ın 10 katı maliyetli diğer veri yazılımlarının planlarına bakıldığında çok büyük bir avantajdır. ai ve bu, günde 1000 SDR potansiyel müşteri sağlar. Tek sevmediğim şey, kazımadan önce potansiyel müşteri bilgilerinin doğruluğunun kalitesini ayarlayamamanız. Bu nedenle, gereksiz veya iyi potansiyel müşterileri kazımak için günde 1000 kredinizi harcamak zorundasınız ve ancak kazıdıktan sonra filtreleme yapabilirsiniz.
9. Lusha (Erişimi otomatikleştirmek için en iyisi)
Lusha, API'sini kullanarak herhangi bir sistem, veritabanı veya uygulamadaki verileri zenginleştiren ve değerli alıcı niyetleri hakkında içgörüler sağlayan bir satış zekası yazılımıdır. Potansiyel müşterilerinizin şirketler içindeki rolleri ve kıdemleri dahil olmak üzere ayrıntılı iletişim bilgileri sunar. Ayrıca Lusha, erişiminizi otomatikleştirmek ve satış verimliliğini artırmak için AI tarafından oluşturulan e-posta dizileri sağlar.
Lusha, LinkedIn'den doğrudan iletişim bilgilerini ve şirket bilgilerini toplamanızı sağlayan bir Google Chrome uzantısı ve E-posta Bulucu aracı da içerir. Platform, temel özelliklere sahip ücretsiz bir sürüm sunar, ancak finansman verisi arama gibi gelişmiş araçların kilidini açmak için premium plana yükseltmeniz gerekir.
Lusha'nın en iyi özellikleri
- Doğrudan arama numaralarından oluşan geniş bir rehbere erişimle potansiyel müşterilere doğrudan ulaşın
- Gelişmiş şirket özelliği filtrelerini kullanarak yüksek öncelikli hesapları hedefleyin
- Satış çabalarınızı optimize etmek için AI tarafından önerilen potansiyel müşterileri elde edin
Lusha sınırlamaları
- Potansiyel müşterileri ağırlıklı olarak ABD ve Avrupa bölgelerinden bulur
Lusha fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 36 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 59 $
Lusha puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (1400+ yorum)
- Capterra: 4/5 (370+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Lusha hakkında ne diyor?
Lusha'nın Saas platformundan ve LinkedIn eklentisi aracılığıyla kullanımı kolay, hassas ve güvenilir B2B iletişim bilgileri veritabanı. Müşteri desteği de çok iyi. Her bir potansiyel müşteri hakkında kaydedilen bazı bilgiler yanlış ve bu da kredi israfına neden oluyor.
Lusha'nın Saas platformundan ve LinkedIn eklentisi aracılığıyla kullanımı kolay, hassas ve güvenilir B2B iletişim bilgileri veritabanı. Müşteri desteği de çok iyi. Her bir potansiyel müşteri hakkında kaydedilen bazı bilgiler yanlış ve bu da kredi israfına neden oluyor.
10. LeadIQ (Yüksek potansiyelli potansiyel müşterileri önceliklendirmek için en iyisi)
LeadIQ'nun Chrome uzantısı, CRM'nizde, LinkedIn Sales Navigator'da veya web'de potansiyel müşterilerin doğru verilerini yakalamanıza yardımcı olur. LeadIQ'nun AI asistanı Scribe'ı kullanarak her hesap için kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturmak çok kolaydır.
LeadIQ'nun veri merkezi ile Salesforce'taki kişileri ve potansiyel müşterileri anında zenginleştirebilirsiniz. Çift verileri ortadan kaldırarak net ve düzenli bir satış süreci sağlar. Ayrıca, karar vericiler veya alıcılar iş değiştirdiğinde platform sizi bilgilendirir. Yüksek potansiyele sahip potansiyel müşterilere öncelik vermek için "Sıcak Potansiyel Müşteri" sinyali de alırsınız.
LeadIQ'nun en iyi özellikleri
- LinkedIn profillerinden doğrulanmış e-postaları ve doğrudan numaraları gerçek zamanlı olarak çıkarın
- Birden fazla erişim kanalında potansiyel müşteri faaliyetlerini otomatik olarak izleyin ve senkronize edin
- AI destekli etkileşim araçlarıyla kişiselleştirilmiş takipleri otomatikleştirin
LeadIQ sınırlamaları
- Sınırlı ücretsiz krediler, daha küçük takımların erişimini kısıtlar
LeadIQ fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 45 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 89 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
LeadIQ puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (20+ yorum)
🧠 İlginç Bilgi: Satış tekniklerinin kökeni Aristoteles'in retorik ilkeleri olan ethos (güvenilirlik), pathos (duygu) ve logos (mantık) ilkelerine kadar uzanır. Modern satış stratejileri hala bu ikna taktiklerine dayanmaktadır!
11. SalesIntel (İnsan tarafından doğrulanmış veriler elde etmek için en iyisi)
SalesIntel, daha yüksek potansiyel müşteri doğruluğu sağlamak için satış otomasyonunu insan doğrulamasıyla birleştirir. Potansiyel müşteri listenizin güncel olmasını sağlamak için iletişim bilgilerini 90 günde bir yeniler. Platform ayrıca eski telefon numaralarını ve LinkedIn profillerini güncelleyerek potansiyel müşteri bulmayı kolaylaştırır.
Birden fazla kaynaktan gelen niyet sinyallerini izlemek için kullanın, böylece rakiplerinizin hedef müşterilerini görebilirsiniz. Ayrıca, erişiminizi iyileştirmek için en son sektör haberlerini, uyumluluk gereksinimlerini ve yeni trendleri öğrenebilirsiniz.
SalesIntel'in en iyi özellikleri
- İsteğe bağlı araştırma hizmeti ile potansiyel müşteriler hakkında ayrıntılı bilgiler edinin
- Satış kanalınızı iyileştirmek için müşterilerinize hedefli reklamlar gönderin
- Potansiyel müşteri zenginleştirme özelliği ile temiz ve güncel verileri CRM'nize aktarın
SalesIntel sınırlamaları
- Web sitesi ziyaretçilerini izleme ve reklamları yeniden hedefleme gibi gelişmiş özellikler için ek ödeme gerekir
SalesIntel fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
SalesIntel derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (360+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (30+ yorum)
Gerçek kullanıcılar SalesIntel hakkında ne diyor?
Research On Demand hizmeti çok yararlıdır. İşlem süreleri kısadır ve SalesIntel takımı istenen bilgileri sağlar, hatta çoğu zaman istenen sektörlere ve başlıklara uygun ek potansiyel müşteriler de ekleyerek beklentilerin ötesine geçer.
Research On Demand hizmeti çok yararlıdır. İşlem süreleri kısadır ve SalesIntel takımı istenen bilgileri sağlar, hatta çoğu zaman istenen sektörlere ve başlıklara uygun ek potansiyel müşteriler de ekleyerek beklentilerin ötesine geçer.
12. Leadfeeder (Web sitesi ziyaretçilerini satış fırsatlarına dönüştürmek için en iyisi)
Leadfeeder, web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürmenize yardımcı olmak için şirket adlarını izler. Ayrıca ziyaretçilerin anahtar ilgi alanlarını ve etkileşim modellerini de vurgular. Otomatik müşteri adayı puanlama ve CRM entegrasyonu ile satış ekipleri, yüksek değerli potansiyel müşterilere hızla odaklanabilir. Hedef şirketler web sitenizi ziyaret ettiğinde sizi bilgilendiren özel uyarılar alırsınız, böylece ilgili takip mesajlarını zamanında gönderebilirsiniz. Leadfeeder ayrıca ziyaret sayısı ve ziyaret süresine göre müşteri adaylarını filtrelemeye yardımcı olur. Bu, etkileşime göre müşteri adaylarını puanlamanıza yardımcı olur.
Leadfeeder'ın en iyi özellikleri
- Web sitesi ziyaretçilerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve sitedeki davranışlarını analiz edin
- Potansiyel müşterileri, etkileşimlerine ve şirket bilgilerine göre otomatik olarak puanlayın ve değerlendirin
- CRM'ler ve HubSpot, Salesforce ve Google Ads gibi diğer araçlarla kolayca entegre edin
- E-posta ile ulaşma kişiselleştirmek için potansiyel müşterileri sektör, coğrafi konum ve web etkinliğine göre segmentlere ayırın.
Leadfeeder sınırlamaları
- Lead izleme, paylaşılan IP adresleri nedeniyle bazen ziyaretleri yanlış atayabilir
Leadfeeder fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Ücretli: 103,69 $ (99 €)/ay, yıllık faturalandırılır
Leadfeeder puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (700+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar LeadFeeder hakkında ne diyor?
Kurulumu nispeten kolaydır ve web sitenize gelen potansiyel müşteriler hakkında bilgi verir. Bu bilgiler, web sitesi ziyaretlerini artırmak ve sayfaların optimize edilmesini sağlamak için stratejiler geliştirmek açısından son derece yararlıdır.
Kurulumu nispeten kolaydır ve web sitenize gelen potansiyel müşteriler hakkında bilgi verir. Bu bilgiler, web sitesi ziyaretlerini artırmak ve sayfaların optimize edilmesini sağlamak için stratejiler geliştirmek açısından son derece yararlıdır.
13. Kaspr (LinkedIn'den iletişim bilgilerini çıkarmak için en iyisi)
Kaspr, satış takımlarının 150'den fazla kaynaktan doğrulanmış telefon numaraları ve e-postalarla doğru potansiyel müşterilere daha hızlı ulaşmasına yardımcı olur. Chrome uzantısı, takipleri otomatikleştirerek, potansiyel müşterileri izleyerek ve Salesforce ve HubSpot gibi CRM'lerle entegre olarak erişimi basitleştirir.
Kaspr ayrıca LinkedIn'de potansiyel müşterilerin telefon numaralarını, e-posta ID'lerini ve şirket bilgilerini bulmanıza yardımcı olur, böylece LinkedIn Sales Navigator'ı daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ancak Kaspr, çoğunlukla Avrupa'daki işletmeler için güncel veriler sağlar. Başka bir bölgeyi hedefliyorsanız, Kaspr iyi sonuç vermeyebilir.
Kaspr'ın en iyi özellikleri
- E-postalar ve telefon numaraları dahil olmak üzere LinkedIn'den gerçek zamanlı olarak doğrulanmış iletişim bilgilerini alın
- AI destekli içgörülerle potansiyel müşteri niteliklerini otomatikleştirin ve yüksek değerli potansiyel müşterilere öncelik verin
- Zenginleştirilmiş potansiyel müşteri verilerini CRM'nizle anında senkronize ederek sorunsuz iş akışı entegrasyonu sağlayın
Kaspr sınırlamaları
- LinkedIn dışında sınırlı işlevsellik, çoklu platformda potansiyel müşteri bulma konusunda etkinliğini azaltır
Kaspr fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: 47,13 $ (45 €)/ay kullanıcı başına
- İş: Kullanıcı başına aylık 82,75 $ (79 €)
Kaspr puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
👀 Biliyor muydunuz? Potansiyel müşteri başına ortalama maliyet sektörden sektöre değişir. 2025 yılında, en yüksek maliyet 982 dolar ile yükseköğretimde, en düşük maliyet ise 91 dolar ile e-ticarette görüldü.
14. Outreach (Çok kanallı erişim için en iyisi)
Outreach, takımların potansiyel müşteri bulma, etkileşim ve anlaşma yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı olan bir satış yürütme platformudur. Çok kanallı erişim, satış koçluğu ve tahmin için AI destekli araçlar sunar. Otomatikleştirilmiş iş akışları, A/B testi ve konuşma içgörüleri ile satış takımları verimliliği artırabilir ve daha fazla anlaşma kapatabilir.
Bu platform, konsolide bir satış çözümüne ihtiyaç duyan büyük işletmeler için en uygun seçenektir. Ancak, daha küçük takımlar daha basit otomasyon araçlarını tercih edebilir. Kullanıcı dostu arayüzü ve veri odaklı yaklaşımı, satış çabalarını ölçeklendirmek ve takım verimliliğini artırmak için güçlü bir seçimdir.
Outreach'in en iyi özellikleri
- AI destekli dizilerle satış erişimini otomatikleştirin
- Entegre takvim araçlarıyla toplantı planlamayı kolaylaştırın
- Akıllı AI destekli yanıtlarla e-posta etkileşimini artırın
Erişim sınırlamaları
- Belirli satış süreçleri için iş akışlarını özelleştirmek zaman alır
Erişim fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Erişim derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (3400+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (300+ yorum)
15. HubSpot Sales Hub (Potansiyel müşterileri puanlamak için en iyisi)
HubSpot Sales Hub, kişiselleştirilmiş e-posta şablonları ve otomatik takip mesajları göndererek potansiyel müşteriler edinmenize yardımcı olur. Hangi erişim kampanyasının daha iyi performans gösterdiğini anlamak için A/B testi sunar. HubSpot'ta potansiyel müşterilerinizin verilerini ve satış faaliyetlerini yönetmek için kişiselleştirilmiş bir satış çalışma alanı oluşturabilirsiniz. HubSpot'un yapay zeka aracı, her potansiyel müşteri için bir puan verir ve satış tahmin aracı satış sonuçlarını öngörür. Bu, tahminlere dayalı kararları azaltmanıza ve önemli potansiyel müşterilere odaklanmanıza yardımcı olur.
HubSpot Sales Hub'ın en iyi özellikleri
- Potansiyel müşterileri gerçek zamanlı olarak takip ederek web sitesi ziyaretlerini ve etkileşimlerini görün
- AI destekli potansiyel müşteri oluşturma ile e-posta erişimini otomatikleştirin
- Potansiyel müşteri puanlama ve takip ile satış süreçlerini kolaylaştırın
- Şablonları kullanarak web siteleri oluşturun ve web sitesi ziyaretçilerinin verilerini yakalayarak onları potansiyel müşterilere dönüştürün
HubSpot Sales Hub sınırlamaları
- Sınırlı gösterge paneli özelleştirme seçenekleri sunar
HubSpot Sales Hub fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Sales Hub Starter: koltuk başına aylık 15 $
- Başlangıç Müşteri Platformu: Koltuk başına aylık 15 $
- Sales Hub Professional: 90 $/ay/koltuk
HubSpot Sales Hub puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (450+ yorum)
Gerçek kullanıcılar HubSpot Sales Hub hakkında ne diyor?
HubSpot Sales Hub'da en çok sevdiğim şey, uzun ve karmaşık satış süreçlerini yönetmedeki mükemmelliği. Güçlü özellikleri, çok adımlı anlaşmaların karmaşıklıklarını ele almak için özel olarak tasarlanmıştır ve ilk temas noktasından anlaşmanın kapanmasına kadar her etkileşimi izlemeyi kolaylaştırır. HubSpot Sales Hub'ın iyileştirilebileceği bir alan, gösterge panelleri oluşturma konusunda kullanıcı dostu olmasıdır. Platform, güçlü raporlama ve analiz araçları sunsa da, gösterge paneli özelleştirme süreci biraz zahmetli ve olabileceğinden daha az sezgisel olabilir.
HubSpot Sales Hub'da en çok beğendiğim özellik, uzun ve karmaşık satış süreçlerini yönetmedeki mükemmelliğidir. Güçlü özellikleri, çok adımlı anlaşmaların karmaşıklıklarını ele almak için özel olarak tasarlanmıştır ve ilk temas noktasından anlaşmanın kapanmasına kadar her etkileşimi kolayca izlemenizi sağlar. HubSpot Sales Hub'ın iyileştirilebileceği bir alan, gösterge panelleri oluşturma konusunda kullanıcı dostu olmasıdır. Platform, güçlü raporlama ve analiz araçları sunsa da, gösterge paneli özelleştirme süreci biraz zahmetli ve olabileceğinden daha az sezgisel olabilir.
📖 Daha fazla bilgi: ClickUp ve HubSpot: En iyi CRM aracı hangisi?
Potansiyel Müşterilerden Anlaşmalara: ClickUp ile Satış Potansiyellerini Daha Hızlı Dönüştürün
Doğru satış potansiyeli belirleme aracını seçmek, potansiyel müşterilerle bağlantı kurma becerinizi önemli ölçüde artırabilir. Yukarıda bahsettiğimiz tüm araçlar, satış erişimini optimize etmek ve otomatikleştirmek için çeşitli çözümler sunar.
SalesIntel, satış görüşmeleri için insan tarafından doğrulanmış veriler elde etmenize yardımcı olabilir. LinkedIn Sales Navigator, B2B potansiyel müşterileri yönetmek için en iyi sonucu verir. 6Sense, tahmine dayalı analitik için kullanışlıdır. Ancak, kapsamlı bir satış fırsatları belirleme ve satış etkileşimi platformu arıyorsanız, ClickUp tam size göre.
ClickUp for Sales Teams, potansiyel müşteri verilerini tek bir yerde merkezileştirir, erişimi yönetir ve satış boru hattınızı görselleştirmek için özel gösterge panelleri oluşturur. ClickUp Brain ile kişiselleştirilmiş satış materyalleri ve erişim e-postaları da oluşturabilirsiniz.
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