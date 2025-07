Öğrenciler için 15 vazgeçilmez verimlilik uygulamasıyla her ödevi başarıyla tamamlayın

Her seferinde aynı şekilde başlar. En iyi niyetle oturursunuz, dizüstü bilgisayarınızı, hatta belki bir ders kitabını açarsınız ve beş dakika sonra bir şekilde balinaların nasıl rüya gördüğünü anlatan bir video izliyorsunuz.

Tanıdık geldi mi? Sonuçta, sonsuz bildirimler ve giderek uzayan ödev listesi arasında yolunda gitmek imkansız bir oyun gibi hissettirir.

İşte bu noktada öğrenci verimlilik uygulamaları devreye giriyor. ✅

Yapılacaklar listelerini daha akıllı bir şekilde düzenlemek, Google Takvim ile haftanızı planlamak veya ertelemeyi yenmek için Pomodoro tekniğini denemek istiyorsanız, bu araçlar öğrenci hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Bu blogda, öğrenciler için en iyi 15 verimlilik uygulamasını öğreneceğiz. Başlayalım!

Öğrenciler genellikle zaman yönetimi ile mücadele ederler ve bunu günlük yaşamlarında stres ve bunaltıların anahtar kaynağı olarak görürler. Aslında, Amerikalı üniversite öğrencilerinin %45'i "ortalamadan fazla stres" yaşadığını, %33'ü ise "ortalama stres" yaşadığını belirtmiştir

Kapsamlı bir çözüm olmasa da, verimlilik uygulamaları öğrencilerin zaman kazanmasına, görevleri kolaylaştırmasına ve odaklanmasını sağlamasına yardımcı olarak bu sorunların büyük ölçüde üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir.

İşte, tercih ettiğiniz verimlilik uygulamasında aramanız gereken anahtar özellikler:

✅ Özelleştirilebilir yapılacaklar listeleri: Öncelikler, son tarihler ve yinelenen hatırlatıcılar için seçeneklerle görevleri düzenleyen verimlilik uygulamalarını seçin

✅ Takvim entegrasyonu: Son teslim tarihlerini kaçırmamak veya çakışmaları önlemek için Google Takvim veya benzer araçlarla programları senkronize etme özelliğine sahip verimlilik uygulamalarını seçin

✅ Odaklanma zamanlayıcıları: Çalışma oturumları sırasında dikkatinizi dağıtacak unsurları en aza indirmek için yerleşik Pomodoro zamanlayıcıları veya uygulama engelleme özelliklerine sahip verimlilik uygulamalarını seçin

✅ Bulut senkronizasyonu ve yedekleme: Birden fazla cihazdan notlara, görevlere ve dosyalara erişim sağlayan ve her zaman bağlantıda kalmanızı sağlayan verimlilik araçlarını tercih edin

✅ Dijital not defteri seçenekleri: Görüntüler, sesli notlar ve el yazısı açıklamalar gibi multimedya girdileri için not alma uygulaması olarak da kullanılabilen, öğrenciler için verimlilik araçlarına öncelik verin

✅ İşbirliği araçları: Grup projeleri için paylaşımlı görev panoları, dosya paylaşımı ve iletişim kanalları sunan verimlilik uygulamalarını tercih edin

✅ Zaman takibi: Saatlerinizi nasıl geçirdiğinizi kaydeden ve öğrenci hayatınızda verimlilik engellerini belirlemenize yardımcı olan verimlilik araçlarına odaklanın

Öğrenciler için en iyi 15 verimlilik uygulaması

Doğru verimlilik uygulaması, akademik hayatınızda hayatta kalmakla başarılı olmak arasındaki farkı belirler. Öğrenciler için en iyi 15 verimlilik uygulamasını keşfedelim:

1. ClickUp (Öğrenciler için en iyi hepsi bir arada verimlilik aracı)

ClickUp'ı deneyin ClickUp for Students ile akademik başarıya ulaşın ve verimliliğinizi artırın

İlk sırada ClickUp var — öğrenci hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmış, en iyi çalışma arkadaşınız ve hepsi bir arada verimlilik uygulaması. Ödevleri yönetmek, sınıf projelerini izlemek veya kişisel hayatınızı düzenlemek için ClickUp, her zaman bir adım önde olmanıza yardımcı olacak araçlara sahiptir.

ClickUp for Students, kişisel asistan, proje yöneticisi ve verimlilik gurusu hepsi bir arada gibi. Üniversite öğrenim ortamında zaman yönetimi için mükemmel olan ClickUp, akademik ş akışınızı kolaylaştırmak ve düzenli kalmak için çeşitli özellikler sunar.

Ödevleri parçalara ayırmak için özelleştirilebilir görevler, alt görevler ve kontrol listeleri gibi görev yönetimi özellikleri içerir. Son teslim tarihleri için hatırlatıcılar ayarlamak, ilerlemeyi görsel olarak izlemek ve paylaşılan görev listeleri ve belgeler kullanarak grup projelerinde işbirliği yapmak için kullanabilirsiniz.

ClickUp ayrıca not alma, belge oluşturma ve hedef ayarlama işlemlerini kolaylaştırarak tüm derslerinizi tek bir yerde toplar.

💡 Pro İpucu: ClickUp'ın İşleri Tamamlama (Basit Liste) Şablonunun David Allen'ın ünlü GTD yönteminden esinlendiğini biliyor muydunuz? Bu şablonu kullanarak en zorlu görevleri bile küçük adımlara bölün ve kaotik çalışma programınızı veya yaklaşan projenizi stressiz bir plana dönüştürün. ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu, odaklanmanıza yardımcı olacak başka bir bonus araçtır!

ClickUp Brain'i deneyin Notlarınızı, denemelerinizi ve e-postalarınızı doğrudan ClickUp Brain'den oluşturun ve düzenleyin

Ayrıca, ClickUp Brain, AI yazma asistanından doğrudan notlar oluşturmanıza olanak tanıyarak zaman yönetiminizi güçlendirir. Ayrıca, transkripsiyon ve hızlı yanıtlar gibi özellikler iletişimi kolaylaştırırken, e-postalar, denemeler veya taslaklar hazırlamanıza yardımcı olur.

ClickUp Zaman Takibi özelliği ile çalışma oturumlarınızı takip edin ve zaman blokları oluşturarak verimliliğinizi koruyun

Çalışma oturumları için odaklanma sürenizi yönetmekte zorlanıyorsanız, ClickUp Zaman Takipçisi hayat kurtarıcınız olacak. Ders slaytlarını gözden geçirmek veya ödevler üzerinde çalışmak gibi belirli görevlere harcadığınız zamanı kaydedin.

Ayrıca, takipçiyi kullanarak zaman bloklama yöntemleri uygulayabilir ve 25 dakikalık odaklanma aralıkları ve ardından 5 dakikalık molalar gibi çalışma dönemleri ayarlayarak verimliliğinizi koruyabilir ve tükenmişlik hissini önleyebilirsiniz.

ClickUp Görevlerini kullanın ClickUp Görevleri ile büyük ödevleri, son teslim tarihleri ve öncelikler ile yönetilebilir görevlere dönüştürün

Dahası, ClickUp Görevleri, büyük ödevleri daha küçük, daha yönetilebilir görevlere bölmek için mükemmeldir. Son teslim tarihleri belirleyin, görevlere öncelik verin ve her birine doğrudan notlar veya kaynaklar ekleyin.

Örneğin, bir araştırma makalesi yazıyorsanız, taslak oluşturma, araştırma, taslak hazırlama ve düzenleme için görevler oluşturarak hiçbir adımın atlanmamasını sağlayın. 🛠️

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Belirli görünümler gibi bazı gelişmiş özellikler mobil uygulamada henüz tam olarak çalışmamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Google Takvim (Basit planlama ve görev yönetimi için en iyisi)

google Takvim aracılığıyla

Google Takvim, yoğun bir programı yönetirken düzenli kalmak isteyen öğrenciler için idealdir. Görevleri, etkinlikleri ve randevuları doğrudan görsel bir zaman çizelgesinde hizalama özelliği, öğrencilerin akademik teslim tarihlerini ders dışı etkinliklerle dengelemek için en iyi verimlilik uygulamalarından biri olmasını sağlar.

Tüm haftanızı planlamak mı istiyorsunuz? Zaman çizelgesine etkinlikleri sürükleyip bırakarak, o çok ihtiyacınız olan kütüphane oturumunu veya kahve molasını nereye sıkıştırabileceğinizi görün. Ayrıca, takviminizi renk kodlarıyla sınıflar, çalışma oturumları ve dinlenme zamanları arasında ayrım yapın. 🎨

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Görevleri takviminize doğrudan ekleyin ve izleyin, böylece son teslim tarihlerini net bir şekilde takip edin

Rezervasyon bağlantıları ile çalışma oturumları veya toplantılar için randevu zamanlarını planlayın ve paylaşın

Her sabah programınızla ilgili güncel bilgileri almak için günlük gündem e-postalarını etkinleştirin

Google Takvim sınırlamaları

Bazı özellikler, karmaşık zaman ve proje yönetimi için çok basittir

Google Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Google Takvim yorumları ve puanları

G2: 4,6/5 (42.600+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (3.300+ yorum)

3. Google Drive (İşbirliğine dayalı dosya yönetimi için en iyisi)

via Google Drive

Google Drive, grup projelerini yöneten, ödevleri paylaşan veya çalışma materyallerini düzenleyen öğrenciler için en erişilebilir araçtır. Platformun bulut depolama ve işbirliği özellikleri, dosyalara gerçek zamanlı olarak erişmenizi, düzenlemenizi ve paylaşmanızı sağlar.

Ders notlarını saklamaktan sınıf arkadaşlarınızla sunumları birlikte düzenlemeye kadar, Google Drive her şeyi tek bir erişilebilir yerde saklar. Google Dokümanlar'ı kullanarak birlikte makaleler yazın, Google E-Tablolar'ı kullanarak yapılacaklar listeleri oluşturun ve Google Slaytlar'ı kullanarak sunumlar hazırlayın ve hepsini Drive'da saklayın! ⭐

Google Drive'ın en iyi özellikleri

Ders notlarını, projeleri ve dosyaları bulutta saklayın ve düzenleyin

Fiziksel belgeler üzerinde işbirliği yapın, tarayın ve diğer ekip üyelerinin anında erişebilmesi için Drive'a yükleyin

Drive, tüm değişiklikleri otomatik olarak kaydederken, yeni ve önemli güncellemeleri buluta kaydetme ve yükleme zahmetinden kurtulun

Google Drive sınırlamaları

15 GB'lık ücretsiz depolama sınırı, yoğun dosya ihtiyaçları olan öğrenciler için kısıtlayıcıdır

Üniversite öğrencileri için diğer verimlilik araçlarıyla karşılaştırıldığında temel özellikler

Google Drive fiyatlandırması

Ücretsiz (15 GB'a kadar)

Temel (100 GB): Kullanıcı başına aylık 1,99 $

Premium (2 TB): Kullanıcı başına aylık 9,99 $

AI Premium (2 TB): 19,99 $/ay kullanıcı başına

Google Drive yorumları ve puanları

G2: 4,7/5 (42.620+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (4.200+ yorum)

4. Forest (Oyunlaştırma yoluyla odaklanmak için en iyisi)

via Forest

Forest, öğrencilerin verimli kalmasına ve dikkat dağınıklığını en aza indirmesine yardımcı olmak için oyunlaştırma kullanır. Odaklandığınız her seferinde sanal bir ağaç dikerek, uygulama sizi telefonunuzdan uzak durmaya teşvik eder. 🌳

Zamanla, verimliliğiniz yemyeşil bir sanal ormana sanal ağaçlar dikmeye ve sürdürülebilir bir amaca katkıda bulunmaya dönüşür. Evet, Forest'taki sanal paraları gerçek ağaçlar dikmek için kullanabilirsiniz! Bu, görsel motivasyondan beslenen ve görevleri eğlenceli zorluklara dönüştürmekten hoşlanan öğrenciler için mükemmel bir seçimdir.

Forest'ın en iyi özellikleri

Siz zorlu işlerinizi görsel bir ödüle dönüştürmeye odaklanırken, sanal ağaçlar dikin

Dikkatinizi dağıtan uygulamalardan uzak durun, çünkü Forest uygulamasından çıkmak ağacınızın ölmesine neden olur

Zamanla, odaklanma ve verimliliğinizi yansıtan kişiselleştirilmiş bir sanal orman oluşturun

Orman sınırlamaları

Görev yöneticileri veya takvimler gibi harici verimlilik araçlarıyla sınırlı entegrasyon

Chrome uzantısı sınırlıdır ve biraz hatalı çalışmaktadır

Forest fiyatlandırması

Tek seferlik satın alma: 3,99 $/kullanıcı

5. Microsoft OneNote (Çok yönlü ve işbirliğine dayalı not alma için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Microsoft OneNote, benzersiz not alma stilinize uyum sağlayan güçlü bir not alma uygulamasıdır. Ders notlarını sorunsuz bir şekilde düzenlemenize, fikirlerinizi beyin fırtınası yapmanıza ve diyagramlar çizmenize yardımcı olur.

Ses transkripsiyonu ve paylaşım özellikleri, hareket halindeyken dersleri kaydetmek ve sınıf arkadaşlarınızla projeler üzerinde işbirliği yapmak için özellikle kullanışlıdır. Bununla birlikte, Microsoft Office ile entegrasyonu, sorunsuz bir ş akışı sağlar. Herhangi bir cihazdan erişilebilen OneNote, düzenli kalmak ve verimliliği artırmak için harika bir araçtır. 📝

Microsoft OneNote'un en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi için dijital mürekkep kullanarak eskizler yapın, notlar alın ve notları vurgulayın

Daha sonra kolayca gözden geçirmek için dersleri doğrudan uygulama içinde kaydedin ve transkripsiyonunu yapın

Notları gerçek zamanlı olarak paylaşarak ve düzenleyerek sınıf arkadaşlarınızla veya öğretmenlerinizle işbirliği yapın

Microsoft OneNote sınırlamaları

Cihazlar arasında geçiş yaparken veya çevrimdışı çalışırken senkronizasyon güvenilir olmayabilir

Microsoft OneNote fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm

Microsoft 365 Personal: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Microsoft 365 Aile: Kullanıcı başına aylık 9,99 $ (en fazla 6 kullanıcı)

Microsoft OneNote yorumları ve puanları

G2: 4,5/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.790+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Notlarınız için yapay zeka araçları kullanmıyorsanız, zaman tasarrufu ve verimlilik artışından mahrum kalıyorsunuz demektir.

6. Cold Turkey (Dikkat dağınıklığı olmadan verimlilik için en iyisi)

via Cold Turkey

Cold Turkey, web siteleri, uygulamalar veya oyunlar nedeniyle dikkatinizin dağılması ve odaklanmakta zorlanıyorsanız, en etkili araçtır.

Cold Turkey, web sitelerini, uygulamaları ve hatta tüm interneti blok etmenize olanak tanıyarak, hile yapmanın zor olduğu disiplinli bir çalışma ortamı yaratır. Bu araç, sürekli ertelemeyle mücadele ediyorsanız özellikle değerlidir; görevlerinizi öncelik sırasına koymanızı ve verimliliğinizi geri kazanmanızı sağlar.

Cold Turkey'nin en iyi özellikleri

Pomodoro tekniğine dayalı zamanlayıcılarla önceden belirlenen zamanlarda molalar verin. Bu teknik, işiniz sırasında blokları açıp kapatarak çalışmanızı sağlar

YouTube videoları gibi iframe'lere yüklenen gömülü içeriği bloklayın

Etkin bloklar sırasında değişiklikleri önlemek için ayarları kilitleyin ve hesap verebilirliği sağlayın

Cold Turkey sınırlamaları

İşletim sistemi sınırlamaları nedeniyle mobil cihazlar desteklenmemektedir

Cold Turkey fiyatlandırması

Kullanıcı başına 39 $'lık tek seferlik ödeme

quizlet aracılığıyla

Quizlet, öğrenmeyi verimli ve ilgi çekici hale getiren etkileşimli flash kartlar, alıştırma testleri ve Q-Chat gibi yapay zeka destekli araçlarla öğrenmek için kullanabileceğiniz bir çalışma aracıdır. Herhangi bir konuda sınava hazırlanan öğrenciler için özellikle yararlıdır ve öğrencilerin özel içerik oluşturmasına veya uzmanlar tarafından hazırlanmış setlere erişmesine olanak tanır.

Öğrenme Modu ve kişiselleştirilmiş ilerleme izleme gibi özelliklerle Quizlet, öğrenme stilinize ve hızınıza uyum sağlar. İşbirliğine dayalı araçlar ve uzmanlar tarafından doğrulanmış içerik, sınavlara, quizlere veya günlük derslere etkili bir şekilde hazırlanmanızı sağlar.

Quizlet'in en iyi özellikleri

Geri çağırma alıştırmalarıyla kavramları daha doğru bir şekilde ezberleyin ve içselleştirin

İlerledikçe basit sorulardan karmaşık sorulara geçen kişiselleştirilmiş alıştırma testlerini kullanın

Quizlet Live gibi canlı sınıf içi oyunlarla sınıf katılımını artırın

Quizlet sınırlamaları

Belirli setlerdeki tekrarlayan sorular zamanla can sıkıcı hale gelir

Öğrencilerin odaklanmasına yardımcı olmak için verimlilik uygulamasından çok bir öğrenme uygulamasıdır

Quizlet fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: 0

Quizlet Plus: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Quizlet yorumları ve puanları

G2: 4,5/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Verimlilik için yapay zekayı kullanarak çalışma materyallerinize özel testler oluşturun. Notlarınızı veya anahtar konuları girin ve yapay zeka, anlayışınızı test etmek için çoktan seçmeli sorular veya flash kartlar oluştursun. Sınavlara hazırlanmak veya öğrenmeyi pekiştirmek için eğlenceli ve verimli bir yol!

8. RescueTime (Otomatik zaman takibi ve odaklanma geliştirme için en iyisi

via RescueTime

RescueTime, zamanınızı otomatik olarak izlemenize ve verimli alışkanlıklar geliştirmenize yardımcı olur. Gününüzle ilgili ayrıntılı bilgiler sağlayarak dikkatinizi dağıtan unsurları belirler ve iyileştirilmesi gereken alanları vurgular, böylece akademik hedeflerinize ulaşmanızı sağlar.

Odaklanma Oturumları, hedef belirleme ve otomatik etkinlik izleme gibi özellikleriyle RescueTime, çalışma programlarınızı etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Çalışma düzeninizi belirleyin ve anlayın, verimliliği en üst düzeye çıkararak, ertelemeyi en aza indirerek ve daha iyi bir denge oluşturarak hedeflerinize ulaşın. 🕒

RescueTime'ın en iyi özellikleri

Özel odaklanma dönemleri ayarlarken dikkatinizi dağıtan web sitelerini ve uygulamaları bloklayın

Otomatik izleme ile günlük faaliyetleriniz hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin

Kişiselleştirilmiş hedefler belirleyin ve ayrıntılı trendler ve içgörülerle ilerlemeyi izleyin

RescueTime sınırlamaları

Mobil ve masaüstü uygulamaları arasında sınırlı entegrasyon

RescueTime fiyatlandırması

Lite: Sonsuza kadar ücretsiz

Premium Solo: 12 $/ay

Premium Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

RescueTime incelemeleri ve puanları

G2: 4. 1/5 (85+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)

9. Anki (Aralıklı tekrarlarla materyali en iyi şekilde öğrenmek için en iyisi)

via Anki

Anki, bilgileri verimli ve uzun vadede saklamak için en iyi seçenektir. Platform, uzun süreli hafızayı güçlendirmek için aralıklı tekrarları kullanır, bu da onu karmaşık konuları öğrenmek için ideal hale getirir.

Anki'nin özelleştirilebilir, medya açısından zengin kartları metin, görüntü, ses ve videoyu destekleyerek farklı öğrenme stillerine hitap eder ve yeni bir dil öğrenmek veya karmaşık kavramları ezberlemek için vazgeçilmez hale gelir.

Sınavlara hazırlanmak, kelime dağarcığını geliştirmek veya ayrıntılı kavramları ezberlemek için Anki, en önemli şeylere odaklanmanıza yardımcı olur. 💾

Anki'nin en iyi özellikleri

Anki'nin akıllı planlama sistemi ile çalışma zamanlarınızı optimize edin ve maksimum verimlilik elde edin

Kullanım sırasında karşılaşabileceğiniz sorunlara yardımcı olacak, kaynakları zengin ve aktif kullanıcı forumları

AnkiWeb ile cihazlar arasında kart destelerini senkronize edin ve her yerde sorunsuz bir şekilde çalışın

Anki sınırlamaları

AnkiDroid için bildirimler bazen tutarsızdır ve genellikle manuel uygulama kontrolleri gerektirir

Anki'nin öğrenme eğrisi, öğrenciler için diğer verimlilik uygulamalarına kıyasla biraz dik

Anki fiyatlandırması

Ücretsiz

Mobil iOS uygulaması: 24,99 $ (tek seferlik satın alma)

Anki yorumları ve puanları

G2: 4,7/5 (25+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

10. Todoist (Basit ve sezgisel görev yönetimi için en iyisi)

todoist aracılığıyla

Todoist, görevlerinizi ve önceliklerinizi etkili bir şekilde organize etmek için temiz ve kullanıcı dostu bir araç arıyorsanız idealdir. Basitliği ile öne çıkan bu uygulama, görev eklemek için doğal dil girişi gibi özellikler ve kolay ve hızlı kategorizasyon için güçlü filtreler sunar.

Platformun sezgisel arayüzü, görevleri yönetilebilir yapılacaklar listelerine ayırmanıza, son tarihler belirlemenize ve çalışmalarınızda en önemli olanlara öncelik vermenize olanak tanır.

Ödev planlamak, ders dışı etkinlikleri izlemek veya grup projeleri için hatırlatıcılar ayarlamak gibi işleriniz ne olursa olsun, Todoist'in esnekliği onu yoğun öğrenciler için vazgeçilmez bir araç haline getirir. Cihazlar arası senkronizasyon ve akıllı özellikleri ile hareket halindeyken verimliliğinizi korumak için mükemmeldir. 🗃️

Todoist'in en iyi özellikleri

Notları gözden geçirmek veya derslere katılmak gibi günlük alışkanlıklar için tekrarlayan hatırlatıcılar ayarlayın

Daha iyi odaklanmak için etiketler, filtreler ve panolar kullanarak görevleri düzenleyin ve önceliklendirin

Verimlilik içgörüleri ve hedef belirleme özellikleriyle ilerlemeyi izleyin

Todoist sınırlamaları

Tam proje yönetimi araçları ve diğer uygulamalara kıyasla sınırlı işbirliği özellikleri

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç seviyesi: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Todoist incelemesi ve derecelendirmesi

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)

11. Notion (Hepsi bir arada organizasyon ve çalışma alanı özelleştirme için en iyisi)

notion aracılığıyla

Son derece özelleştirilebilir arayüzü ile Notion, öğrencilerin not alma, ödev izleme ve proje yönetimi için özel kurulumlar oluşturmalarına yardımcı olarak çalışma rutinlerini kolaylaştırır. Yapılacaklar listesi oluşturmaktan dijital not defteri tutmaya kadar Notion, her öğrenme stiline ve ihtiyaca uyum sağlar.

Uygulama, işbirliğini mümkün kılar ve bu da onu grup projeleri ve çalışma oturumları için ideal hale getirir. Her kullanım durumu için verimlilik şablonları sunan Notion, iş akışınıza uyum sağlar ve akademik takviminizi düzenlemenize yardımcı olur. ✍️

Notion'un en iyi özellikleri

Görevler, notlar ve veritabanlarını bir araya getirerek kişiselleştirilmiş gösterge panelleri oluşturun

Bağlantılı veritabanları aracılığıyla notlar, programlar ve kaynaklar arasında dinamik ilişkiler oluşturun

Paylaşılan sayfalar ve sürüm geçmişleri ile sınıf arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Notion sınırlamaları

Gelişmiş özelleştirme seçenekleri yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Sınırlı çevrimdışı özellikler, sürekli internet erişimi olmadan bir zorluktur.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz : Kullanıcı başına aylık 0 $ (5 MB ile sınırlı dosya yükleme)

Artı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion incelemesi ve derecelendirmesi

G2 : 4,7/5 (5.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.200'den fazla yorum)

12. Habitica (Alışkanlıklarınızı ve verimliliğinizi oyunlaştırmak için en iyisi)

habitica aracılığıyla

Habitica, görev yönetimini ilgi çekici bir rol yapma oyununa dönüştüren benzersiz bir verimlilik uygulamasıdır. Bu tür oyunlaştırma, alışkanlıklar oluşturmak ve düzenli kalmak isteyen öğrenciler için idealdir. Alışkanlıklarınızı, günlük hedeflerinizi ve yapılacaklarınızı takip edin ve seviye atladıkça savaş ekipmanları, evcil hayvanlar ve sihirli beceriler gibi ödüller kazanın.

Görevleri kaçırırsanız, cezalarla karşılaşırsınız, bu da eğlenceli bir sorumluluk duygusu katar.

Ayrıca, arkadaşlarınızla takım kurarak canavarları yenin ve görevleri birlikte tamamlayın. Bu etkileşimli yaklaşım, sorumluluk ve tutarlılığı teşvik ederek öğrencilerin akademik iş yüklerini ve kişisel taahhütlerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Habitica'nın en iyi özellikleri

Özel alışkanlıklar, günlük görevler ve listeler oluşturun, ilerledikçe deneyim puanları kazanın ve başarıların kilidini açın

Diğerleriyle hesap verebilirlik ve sosyal etkileşim için loncalar oluşturun ve bunlara katılın

İlerleme ve başarıları yansıtacak şekilde avatarları kişiselleştirin

Habitica sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü, netliği ve özelleştirmeyi iyileştirmek için güncellemelerden yararlanabilir

Sorunsuz çalışması için her zaman yüksek hızlı ve istikrarlı internet bağlantısı gerektirir

Habitica fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Aylık: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

13. Freedom (Tüm cihazlarda dijital dikkat dağınıklığını yönetmek için en iyisi)

via Freedom

Freedom, öğrencilerin birden fazla cihazda belirli web sitelerine ve uygulamalara erişimi engelleyerek dijital dikkat dağınıklığını en aza indirgemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir verimlilik uygulamasıdır. Freedom, odaklanma ve dikkat dağınıklığının olmadığı bir ortam yaratarak öğrencilerin derslerine konsantre olmalarını ve genel verimliliklerini artırmalarını sağlar.

Freedom ile odaklanarak çalışma oturumları planlayın, bloklama tercihlerinizi cihazlar arasında senkronize edin ve konsantrasyonunuzu korumak için ortam gürültüsü özelliklerini kullanın. Bu kapsamlı yaklaşım, etkili çalışma alışkanlıkları geliştirmenize ve akademik hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. 🛡️

Freedom'un en iyi özellikleri

Odaklanmanızı korumak için tüm cihazlarda çapraz cihaz senkronizasyonu ile dikkat dağıtıcı web sitelerini ve uygulamaları bloklayın

Çalışma programlarına uyum sağlamak için oturumları planlayın ve otomatik olarak bloklayın

Blok oturumların erken sona ermesini önlemek için Kilitli Modu etkinleştirin

Özgürlük sınırlamaları

Android kullanıcıları şu anda yalnızca bir ön tanımlı engelleme listesi oluşturabilir, bu da özelleştirmeyi sınırlamaktadır

Serbest fiyatlandırma

Premium: Kullanıcı başına aylık 8,99 $

Sonsuza kadar: 199 $

14. Grammarly (AI yardımıyla yazma kalitesini artırmak için en iyisi)

via Grammarly

Grammarly sadece gramer hatalarını düzeltmekle kalmaz, iletişiminizin her yönünü geliştirmek için tasarlanmış akıllı bir yapay zeka yazma asistanıdır. Gelişmiş özellikleri, iyi yapılandırılmış makaleler, araştırma makaleleri ve ödevler hazırlamanıza yardımcı olarak, kusursuz ve etkili akademik yazılar yazmanızı sağlar.

Microsoft Word, Google Dokümanlar ve web tarayıcıları gibi birçok platformla sorunsuz entegrasyon sayesinde Grammarly, öğrencilerin çeşitli uygulamalarda yüksek kaliteli yazılar yazmasına yardımcı olur. 📚

Grammarly'nin en iyi özellikleri

İyi bir iletişim için gelişmiş gramer, yazım ve üslup önerileri ile intihal kontrolü sağlar

Cümle yeniden yazma, kelime dağarcığını geliştirme ve otomatik alıntı yapma için yapay zeka destekli araçlar sunar

Tarayıcıdan doğrudan alıntıları otomatik olarak oluşturun ve biçimlendirin

Grammarly sınırlamaları

Bazen önerileri aşırı agresif olabilir ve dikkat dağınıklığına neden olabilir

Gelişmiş özellikler için abonelik ücreti, bütçeye dikkat eden öğrenciler için yüksek olabilir

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly incelemeleri ve puanları

G2: 4,7/5 (9.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.100+ yorum)

15. Pomofocus (Yapılandırılmış zaman yönetimi ve odaklanma için en iyisi)

via Pomofocus

🔎 Biliyor muydunuz? Pomodoro tekniği, 1980'lerin sonunda Francesco Cirillo adlı bir üniversite öğrencisi tarafından icat edildi.

Pomofocus, üretken kalmanıza ve zamanınızı verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış basit ama etkili bir Pomodoro zamanlayıcıdır. Görev izleme, özelleştirilebilir zamanlayıcılar ve görsel verimlilik raporları gibi özellikleriyle Pomofocus, dikkatinizi dağıtmadan yapılandırılmış bir iş akışı oluşturmak için mükemmeldir.

Masaüstü ve mobil tarayıcılar üzerinden erişilebilen bu uygulama, kullanıcıların çalışma, yazma veya kodlama gibi görevleri yönetmelerine yardımcı olarak sürekli konsantrasyon ve verimli zaman yönetimini destekler. ⏱️

Pomofocus'un en iyi özellikleri

Özel olarak ayarlanabilen Pomodoro zamanlayıcıyı kullanarak, ihtiyaçlarınıza göre odaklanma ve mola aralıklarını ayarlayın

Görevlerin ilerlemesini takip edin ve verimliliği izlemek için ayrıntılı günlük, haftalık ve aylık raporları görünüm

Web makalelerini ve tekrarlanan görevleri hızlı ve kolay kurulum için şablonlar olarak kaydedin

Pomofocus sınırlamaları

Öğrenciler için en iyi verimlilik uygulamalarının bazılarında bulunan kapsamlı görev yönetimi ve zaman takibi işlevleri yoktur

Pomofocus fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 3 $

