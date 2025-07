2025'in En İyi 10 Minimalist Yapılacaklar Listesi Uygulaması

Yapılacaklar listenizi yapışkan bir nota yazıp birkaç dakika sonra kaybettiğiniz oldu mu? Ya da görevleri tamamlamaktan çok düzenlemek için daha fazla zaman harcadınız mı?

Verimlilik arayışında çoğumuz, görevleri yönetmeyi tam zamanlı bir iş gibi hissettiren aşırı karmaşık sistemlerin veya sonsuz özelliklerle dolu uygulamaların tuzağına düşeriz.

Minimalist yapılacaklar listesi uygulamaları işte burada devreye giriyor. Basitlik ve odaklanma için tasarlanan bu uygulamalar, dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırarak düzenli kalmanıza ve listenizdeki işleri bitirmenize yardımcı olur.

Ödev teslim tarihleriyle uğraşan bir öğrenci, toplantıları dengelemeye çalışan bir profesyonel veya bitkilere su vermeyi hatırlamaya çalışan biri olun, düzenli bir uygulama görev yönetimini son derece basit hale getirebilir. En iyi 10 minimalist yapılacaklar listesi uygulamasına göz atalım.

⏰ 60 saniyelik özet Remember The Milk : Basit görev paylaşımı ve hatırlatıcılar için en iyisi

ClickUp : AI destekli görev yönetimi için en iyisi

Todoist : Sorunsuz görev yakalama ve doğal dil girişi için en iyisi

TickTick : Yerleşik Pomodoro zamanlayıcı ile odaklanma odaklı verimlilik için en iyisi

Notion : Tek bir çalışma alanında birden fazla yapılacaklar listesini yönetmek için en iyisi

Microsoft To Do: Microsoft ekosisteminde sorunsuz entegrasyon için en iyisi

Any. do : Kişisel, aile ve takım görevlerini tek bir yerden yönetmek için en iyisi

Google Tasks : Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon için en iyisi

Things : Basit ama güçlü bir görev yöneticisi arayan Apple kullanıcıları için en iyisi

Workflowy: Minimalist liste oluşturma ve ana hatları belirleme için en iyisi

Minimalist bir yapılacaklar listesi uygulamasında nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi minimalist yapılacaklar listesi uygulamaları, gereksiz ayrıntılar olmadan görevleri yönetmenize yardımcı olan pratik özelliklere odaklanır.

Çalışma günlerinin %51'i genellikle düşük değerli görevlere harcanırken, öncelikleri belirlemeye ve dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir uygulamaya sahip olmak verimliliği önemli ölçüde artırabilir. Minimalist felsefeye sadık kalarak verimliliği artıran araçlar arayın.

Minimalist yapılacaklar listesi uygulamasının bazı anahtar özellikleri şunlardır:

Birden fazla yapılacaklar listesi: İş, kişisel görevler veya belirli projeler için çeşitli listeler oluşturun

Yinelenen görevler: Fatura ödeme veya haftalık toplantılar gibi tekrarlanan görevleri otomatikleştirin

Takvim görünümü: Görevlerinizi son tarihler ve randevularla birlikte görselleştirin

Odak modu: İşiniz sırasında gereksiz öğeleri bloke eden, dikkatinizi dağıtmayan bir mod

Pomodoro zamanlayıcı: İş oturumlarını ve molaları verimli bir şekilde yönetmeye yardımcı olan yerleşik zamanlayıcılar

Görev önceliklendirme: Öncelik işaretleyicilerini kullanarak görevleri önem veya aciliyetine göre düzenleyin

Renk kodlama : Daha iyi görsel düzenleme için görevlere veya listelere renkler atayın

Çapraz platform senkronizasyonu : Mobil, masaüstü veya web uygulamalarından listelerinize sorunsuz bir şekilde erişin

Google görevleri veya takvim entegrasyonu: Planlamayı kolaylaştırmak için popüler araçlarla senkronizasyon

Bu özellikler, minimalist bir web uygulamasının verimliliği desteklerken işleri temiz ve basit tutmasını sağlar.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Görevleri Google Takvim ile sorunsuz bir şekilde senkronize ederek nasıl oluşturacağınızı, yöneteceğinizi ve verimliliğinizi en üst düzeye çıkaracağınızı öğrenin 🗓️

En İyi 10 Minimalist Yapılacaklar Listesi Uygulaması

Hemen konuya girelim, minimalizm de budur zaten. ADHD için bir yapılacaklar listesi arıyorsanız veya görevleri düzenlemek ve tamamlamak için kolay bir çözüm istiyorsanız, bu uygulamalar hedeflerinize etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

İşte en iyi on minimalist yapılacaklar listesi uygulaması:

1. ClickUp (AI destekli görev yönetimi için en iyisi)

ClickUp Görevleri ile duruma, atanan kişilere ve önceliğe göre özelleştirebileceğiniz yapılacaklar listeleriyle görevleri basitleştirin

ClickUp, basit yapılacaklar listelerinden karmaşık projelere kadar her şeyi yönetmek için tasarlanmış verimlilik ortağınızdır.

ClickUp'ın Çevrimiçi Yapılacaklar Listesi, hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlar. Görev önceliklendirme, hatırlatıcılar ve kontrol listesi şablonları gibi özelliklerle ihtiyaçlarınıza uygun listeler oluşturmanıza, özelleştirmenize ve düzenlemenize yardımcı olur.

ClickUp Görevleri, önceliklendirme, hatırlatıcılar ve şablonlar gibi özelliklerle liste oluşturmayı, özelleştirmeyi ve düzenlemeyi basitleştirir. Herhangi bir cihazdan yapılacak işlerinize erişebilir ve biçimlendirme, renk kodlama ve bağlantılı öğeler kullanarak bunları eyleme geçirilebilir iş akışlarına dönüştürebilirsiniz.

ClickUp'ın AI entegrasyonu ClickUp Brain, görev oluşturmayı otomatikleştirir ve bağlama göre alt görevler önerir. Bu AI yapılacaklar listesi uygulaması, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için günlük özetler bile sağlar.

ClickUp'ın Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu, odaklanmanızı korurken günlük rutininizi düzenlemek için mükemmeldir. Görevleri yönetilebilir alt görevlere bölün, son tarihler atayın ve "öncelik", "konum" veya "seri sayacı" gibi özel alanlarla kategorilere ayırın

Daha iyi odaklanmak için, uzun vadeli hedeflerinize uygun iş akışları oluşturun ve dönüm noktalarında küçük başarıları kutlayın.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Dünya çapında verimlilik uzmanları tarafından kullanılan Pomodoro Tekniği, domates şeklindeki mutfak zamanlayıcısından adını almıştır. ClickUp'ın özelleştirilebilir iş akışlarıyla, bu eğlenceli tekniği günlük rutininize kolayca entegre ederek odaklanmış bir gün geçirin. ⏰

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kanban panoları, Gantt grafikleri veya tüm listelerinizin daha büyük bir görünümünü sunan klasik liste görünümü gibi çeşitli ClickUp Pano Görünümleri arasında geçiş yapın

ClickUp Hedefleri ile günlük, haftalık ve projeye özel görevleriniz için tüm hedeflerinize ulaşın

ClickUp Docs ile yer imleri, tablolar ve daha fazlasını içeren tüm listeleriniz için belgeler oluşturun

kanban, takvim ve Gantt grafik biçimleri dahil 15'ten fazla özelleştirilebilir görev görünümü

Google Takvim, Slack ve daha fazlası gibi araçlarla sorunsuz entegrasyon

ClickUp Sınırlamaları

Özellik açısından zengin platformlara alışkın olmayan yeni başlayanlar için hafif öğrenme eğrisi

AI araçları gibi gelişmiş özellikler için ek ücretli eklentiler gerekir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Temel görev yönetimi özellikleri

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Kullanıcı başına aylık 7 $ (herhangi bir ücretli plana eklenir)

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Haftalık görevlerinizin sizi yönettiğini hissettiğiniz oldu mu hiç? ClickUp'ın Yapılacak İşler Şablonu ile kaosu netliğe dönüştürün. Görevleri önceliklendirin, küçük parçalara ayırın ve ilerlemenizi tek bir kolay kullanımlı araçla görsel olarak izleyin.

2. Todoist (Sorunsuz görev yakalama ve doğal dil girişi için en iyisi)

via Todoist

Todoist, görevlerini minimum çabayla hızlı ve sezgisel bir şekilde düzenlemek isteyen kullanıcılar için mükemmeldir. Doğal dil girişi özelliği, menülerde gezinmenize gerek kalmadan "Cuma gününe kadar raporu gönder" gibi görevleri hızlıca eklemenizi sağlar.

Kişisel projeleri yöneten veya basit ama güçlü bir görev yöneticisine ihtiyaç duyan takımlar için idealdir. Yapılacaklar listesi uygulaması, özelleştirilebilir filtreler, etiketler ve takvim entegrasyonu ile esneklik sunarak görevleri önceliklendirmeyi ve tamamlamayı kolaylaştırır.

Todoist'in en iyi özellikleri

Özel programlar ve hatırlatıcılarla tekrarlanan sorumlulukları otomatikleştirin

Entegre takvim görünümleriyle görevleri son teslim tarihleriyle birlikte görün

Paylaşılan çalışma alanları ve görev atamalarıyla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Todoist sınırlamaları

Alt görevler eklemek, ş Akışı'nı bozabilecek ekstra adımlar gerektirir

Rakiplere kıyasla ücretsiz ve düşük seviyeli planlarda sınırlı özelleştirme

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç seviyesi: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

Todoist incelemesi ve derecelendirmesi

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)

3. TickTick (Yerleşik Pomodoro zamanlayıcı ile odaklanma odaklı verimlilik için en iyisi)

via TickTick

TickTick, görev yönetimi ve odaklanmayı artıran araçların benzersiz birleşimiyle verimlilikte bir güç merkezidir. Eisenhower Matrisi ve özelleştirilebilir filtreleri, görevlere öncelik vermeyi sorunsuz hale getirirken, yinelenen hatırlatıcılar ve alışkanlık istatistikleri gibi özellikler tutarlı olmanızı sağlar.

Bir takımda mı çalışıyorsunuz? Bu uygulama, sorunsuz zaman takibi için birlikte çalıştığınız acil görevleri izlemenizi sağlar.

Bu yapılacaklar listesi uygulaması, verimliliği korurken uygulama arasında geçiş yapmayı azaltmaya yardımcı olmak için Pomodoro zamanlayıcı ve takvim görünümü gibi entegre araçlara sahiptir.

TickTick'in en iyi özellikleri

Gündem ve aylık görünümler dahil olmak üzere gelişmiş takvim biçimleriyle programları görsel olarak düzenleyin

Ayrıntılı bilgiler ve raporlar içeren bir takip aracı kullanarak verimli alışkanlıklar edinin

Ş Akışını kolayca düzenlemek için üçüncü taraf takvimlerle senkronizasyon

TickTick sınırlamaları

Diğer araçlardan geçiş, iç içe geçmiş görevlerin manuel olarak yeniden oluşturulmasını gerektirir

Premium sürümle karşılaştırıldığında ücretsiz sürümde sınırlı gelişmiş özellikler

TickTick fiyatlandırması

Ücretsiz: Temel görev yönetimi

Premium: Kullanıcı başına aylık 2,99 $ (yıllık olarak faturalandırılır)

TickTick incelemesi ve değerlendirmesi

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Ortalama bir çalışan , yılın %9'unu uygulamalar arasında geçiş yaparak geçirir. TickTick'in yerleşik Pomodoro zamanlayıcı da dahil olmak üzere hepsi bir arada çözümü, gereksiz anahtarlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan odaklanmanıza yardımcı olur.

4. Notion (Tek bir çalışma alanında birden fazla yapılacaklar listesini yönetmek için en iyisi)

via Notion

Notion, görev yönetimi, işbirliği ve belge oluşturmayı son derece özelleştirilebilir bir çalışma alanında birleştirir. Kişisel görevlerin yönetiminden karmaşık projelerin yürütülmesine kadar iş akışını merkezileştirmek isteyen bireyler ve takımlar için idealdir.

Tüm önemli görevlerinizi durum, atanan kişiler veya son teslim tarihlerine göre görünümde görüntüleyin, böylece akıcı bir iş akışı ile projelerinizin üstünde kalın.

Bu yapılacaklar listesi, özel gösterge panelleri oluşturmanıza, veritabanlarını bağlamanıza ve görevleri belgelerle entegre etmenize olanak tanıyan esnek bir yapıya sahiptir.

Notion'un en iyi özellikleri

Takvim, Kanban veya zaman çizelgesi görünümlerini kullanarak görevleri esnek bir şekilde görselleştirin

Slack, GitHub ve Zapier gibi entegrasyonlarla işbirliğini geliştirin

AI destekli araçları kullanarak iş akışlarını otomatikleştirin ve içgörüler elde edin

Notion sınırlamaları

Özellikle karmaşık sistemleri ayarlarken, yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi dik

Diğer platformlara kıyasla Google Takvim gibi araçlarla sınırlı entegrasyonlar

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş : Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion incelemesi ve derecelendirme

G2: 4,7/5 (5.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400+ yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: Görev yönetimini basitleştirmek ve verimliliği artırmak için kullanıma hazır yapılacaklar listesi şablonlarını keşfedin. 📋

5. Microsoft To Do (Microsoft ekosisteminde sorunsuz entegrasyon için en iyisi)

via Microsoft

Microsoft To Do, Microsoft ekosistemine zaten dahil olan kullanıcılar için mükemmeldir. Outlook ve Microsoft 365 gibi araçlarla sorunsuz entegrasyon sunar.

Basitlik için tasarlanan bu yapılacaklar listesi uygulaması, kişisel görevlerinizi düzenlemenize veya paylaşılan listeler aracılığıyla takımlarla işbirliği yapmanıza yardımcı olur. "Günüm" özelliği ile kişiselleştirilmiş günlük planlar oluşturabilirsiniz, hatırlatıcılar ve son teslim tarihleri ise hiçbir şeyi gözden kaçırmamanızı sağlar.

Microsoft To Do'nun en iyi özellikleri

Outlook ve Microsoft 365 araçlarıyla senkronizasyon sağlayarak görevleri tek bir yerden yönetin

Web, masaüstü ve mobil uygulamalarda listelere kolayca erişin ve güncelleyin

Görevleri atamak ve izlemek için paylaşılan listelerle ekip çalışmasını basitleştirin

Microsoft To Do sınırlamaları

Tam işlevsellik için Microsoft ekosistemine büyük ölçüde bağımlıdır

Görev işaretleme için sınırlı özelleştirme ve zaman takibi özelliği yok

Microsoft To Do fiyatlandırması

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft To Do incelemesi ve değerlendirmesi

G2: 4,4/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.900+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Çalışanlar günde ortalama 96 kez telefonlarını kontrol ediyor. Microsoft To Do'nun hatırlatıcılarını ve cihazlar arası senkronizasyon özelliğini kullanarak dikkatiniz dağılmadan görevlerinizi takip edin.

6. Any. do (Kişisel, aile ve takım görevlerini tek bir yerden yönetmek için en iyisi)

Any. do, sezgisel tasarımı ve çok yönlü özellikleriyle görev yönetimini basitleştirir, bireylere, ailelere ve takımlara hitap eder. Öncelik listenizi düzenlemekten aile projelerini planlamaya veya takım iş akışlarını yönetmeye kadar her şeyi halletmek için araçlar sağlar.

Bu yapılacaklar listesi uygulaması, renkli etiketler, listeler ve etkili entegrasyon özellikleriyle görevlerinizi kendi tarzınızda yönetebilmeniz için yüksek düzeyde özelleştirme olanağı sunar.

Paylaşılan listeler, WhatsApp hatırlatıcıları ve yapay zeka destekli görev önerileri gibi özelliklerle Any. do, hem verimliliği hem de işbirliğini artırır.

Any. do'nun en iyi özellikleri

Market alışverişleri, tatiller veya ev projeleri için paylaşılan panolarla aile görevlerini düzenleyin

Kanban panoları, takvim görünümleri ve özel iş akışlarıyla ilerlemeyi görselleştirin

Takımlar için sınırsız pano ve kontrol listesi şablonlarıyla takım işbirliğini kolaylaştırın

Herhangi bir sınırlama yoktur

Mac uygulamasında Apple Takvim entegrasyonu bulunmamaktadır, bu da platformlar arası senkronizasyonu sınırlamaktadır

Takvim görünümündeki görevler, süresi ayarlanamayan 30 dakikalık aralıklarla sabitlenmiştir

Any. do fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 4,99 $ (yıllık olarak faturalandırılır)

Aile: 8,33 $/ay (en fazla 4 üye) (yıllık faturalandırılır)

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 4,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Herhangi bir inceleme ve değerlendirme

G2: 4,2/5 (190+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (170+ yorum)

7. Google Tasks (Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon için en iyisi)

via Google Tasks

Google Tasks, yapılacaklar listelerini yönetmek için basit ve hafif bir araçtır ve Google Çalışma Alanı'nı kullanan kullanıcılar için mükemmeldir.

i̇nsanların %82's i özel veya yapılandırılmış bir zaman yönetim sistemine sahip değildir. Google Görevler, Gmail ve Takvim içinde doğrudan sezgisel entegrasyonlar sunarak bu sorunu çözmeye yardımcı olur ve görev yönetimini kolaylaştırır.

Gmail, Takvim ve Google Dokümanlar ile derin entegrasyonu, görevlerinizi doğrudan bu uygulamalar içinde oluşturmanızı, atamanızı ve takip etmenizi kolaylaştırır. Son teslim tarihleri, bildirimler ve alt görevler gibi özelliklerle Google Görevler, gereksiz karmaşıklık olmadan görev yönetimini basitleştirir.

Google Görevler'in en iyi özellikleri

Daha büyük hedefleri alt görevlere bölerek daha iyi organize olun ve netlik kazanın

Google Çalışma Alanı uygulamalarında görevleri doğrudan yan panelden yönetin

Mobil uygulama desteği ile görev listelerine hareket halindeyken erişin ve güncelleyin

Google Görevler sınırlamaları

Bağımsız gelişmiş zaman takibi veya ayrıntılı görev analizi özellikleri yoktur

Yerel görev entegrasyonu ve test için sınırlı geliştirme araçları

Google Görevler fiyatlandırması

Ücretsiz: Google Çalışma Alanı ürünlerine dahildir

Google Tasks incelemesi ve değerlendirmesi

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: İş akışınızı basitleştirmek istiyor ancak bütçeniz kısıtlı mı? Bu ücretsiz görev listesi ve atama şablonlarıyla iş akışlarınızı zahmetsizce düzenlemek için özel olarak tasarlanmış, uygulanabilir görev listesi şablonları bulun. 💹

8. Things (Basit ama güçlü bir görev yöneticisi arayan Apple kullanıcıları için en iyisi)

via Things

Things, Apple cihazları için özel olarak tasarlanmış premium bir görev yönetimi uygulamasıdır. iOS uygulama ekosistemindeki kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sunar.

Bu verimli yapılacaklar listesi uygulaması, basitlik ve sağlam işlevselliği bir araya getirerek, temiz ve dikkat dağıtıcı olmayan bir arayüzü değer veren kişiler için idealdir.

Günlük acil görevleri planlamaktan uzun vadeli hedefleri organize etmeye kadar, Things alt görevler, son teslim tarihleri ve hızlı görev girişi için doğal dil girişi gibi anahtar özelliklerle her şeyi düzenli tutar.

Things'in en iyi özellikleri

Kolay planlama için sezgisel "Bugün Görünümü" ile günlük önceliklerinize odaklanın

Yerleşik proje yönetimi kontrol listesini kullanarak projeleri eyleme geçirilebilir adımlara bölün

Daha iyi bağlam için Markdown desteği ile görevlere ayrıntılı notlar ekleyin

Things sınırlamaları

Make veya Zapier gibi otomasyon platformlarıyla sınırlı entegrasyon

Her Apple cihazı için ayrı satın alma gerektirir, bu da maliyeti artırır

Ürün fiyatları

Mac: 34,99 $/kullanıcı (tek seferlik satın alma)

iPhone ve Apple Watch: 6,99 $/kullanıcı (tek seferlik satın alma)

iPad: 13,99 $/kullanıcı (tek seferlik satın alma)

Vision Pro: 20,99 $/kullanıcı (tek seferlik satın alma)

Ürün incelemesi ve derecelendirme

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (140+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Görevleri düzenlemek ve önceliklerinizi takip etmek için pratik yapılacaklar listesi örneklerine göz atın, böylece görevleri daha iyi odaklanarak hızlıca tamamlayabilirsiniz. Sektörünüzün gereksinimlerine uygun yapılacaklar listesi şablonlarını keşfedin. ⌛

9. Workflowy (Minimalist liste oluşturma ve ana hatları belirleme için en iyisi)

via Workflowy

Workflowy, karmaşık görevleri yönetirken veya fikir üretirken temiz, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir arayüzü tercih eden kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Kullanıcıların görevleri ve bilgileri sonsuz bir şekilde iç içe yerleştirebilmesini sağlayan benzersiz madde işareti tabanlı yapısı ile öne çıkıyor. Workflowy'nin özellikleri, proje planlama, not alma veya yaratıcı çabalar için düşüncelerini hiyerarşik olarak haritalandırmayı seven herkes için özel olarak tasarlanmıştır.

Yapılacaklar listesi uygulaması, Kanban panoları, canlı kopyalar ve anında global arama gibi, karmaşık olmadan esneklik sunan özelliklere sahiptir.

Workflowy'nin en iyi özellikleri

Sonsuz iç içe geçme özelliği ile görevleri ve fikirleri hiyerarşik olarak düzenleyin ve üstün esneklik elde edin

Tüm belgeler ve listeler arasında global arama yaparak görevleri anında bulun

Birden fazla konumdaki yansıyan kopyaları kullanarak öğeleri gerçek zamanlı olarak güncelleyin

Workflowy sınırlamaları

Temel yapılacaklar listesi görsel tasarımı, daha gelişmiş gösterge panelleri arayan kullanıcılar için fazla minimalist gelebilir

Bullet kullanımının görünürlüğü sezgisel değildir ve ücretsiz kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Workflowy fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 6,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Workflowy incelemesi ve değerlendirmesi

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Yüksek performanslı kişiler, Eisenhower Matrisi gibi zaman yönetimi tekniklerini kullanarak etkili bir şekilde öncelik belirler. Workflowy'nin sonsuz iç içe geçme ve gerçek zamanlı güncelleme özellikleri, görevlerinizi sıralı ve uygulanabilir tutmanıza yardımcı olur.

10. Remember The Milk (Basit görev paylaşımı ve hatırlatıcılar için en iyisi)

via Remember The Milk

Remember The Milk, görevlerini kafasından atmak ve kişisel görevlerini etkili bir şekilde yönetmek isteyen meşgul kişiler için mükemmel, kullanıcı dostu bir yapılacaklar uygulamasıdır. Basitliği ve akıllı hatırlatıcıları ile öne çıkar.

Tüm cihazlarınızda sorunsuz senkronizasyon için tasarlanan uygulamanın işbirliği özelliği, listeleri paylaşmanıza ve görevleri delege etmenize olanak tanır, bu da onu küçük takımlar için ideal hale getirir.

E-posta, metin veya uygulama bildirimleri yoluyla esnek konum tabanlı hatırlatıcılar ile sizi zahmetsizce yolunda tutar. Bu uygulama, karmaşık özelliklerden çok basitlik ve hızlı kurulumu değer veriyorsanız güvenilir bir yardımcıdır.

Remember The Milk'in en iyi özellikleri

E-posta, metin ve uygulama bildirimleriyle hatırlatıcılar alın ve işlerinizi takip edin

Sorunsuz güncellemeler için görevleri tüm cihazlarda otomatik olarak senkronize edin

Daha hızlı liste oluşturma için doğal dil kullanarak görevleri hızla ekleyin

Remember The Milk sınırlamaları

Diğer uygulamalara kıyasla sınırlı entegrasyon seçenekleri

Merkezi takım hesap yönetimi yoktur; bireysel satın alımlar gereklidir

Remember The Milk fiyatlandırması

Ücretsiz: Temel özellikler

Pro: Kullanıcı başına aylık 4,16 $ (yıllık faturalandırılır)

Remember The Milk incelemesi ve değerlendirmesi

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,4/5 (50'den fazla yorum)

ClickUp ile Görevleri Hızla Tamamlayın — Verimlilik Gücünüz

Verimli bir yapılacaklar listesi uygulaması seçerken, yalnızca özellikleri değil, ölçeklenebilirlik, entegrasyonlar ve değişen ihtiyaçlara ne kadar iyi uyum sağladığını da göz önünde bulundurun.

Kişisel ve profesyonel işler için de işe yarıyor mu? Hedefleriniz genişledikçe sizinle birlikte büyüyebilir mi?

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor. Güçlü görev yönetiminin ötesinde, platform özel iş akışları, yapay zeka destekli araçlar ve Google Takvim ve Slack gibi uygulamalarla sorunsuz entegrasyon ile eşsiz bir esneklik sunar.

İster basit bir yapılacaklar listesini ister büyük ölçekli projeleri yönetin, ClickUp verimliliği dönüştürür. Görevlerinizi kolaylaştırmaya hazır mısınız? Hemen kaydolun!